Как да използвате ChatGPT за създаване на рекламни текстове

„Креативността е интелигентност, която се забавлява“, е казал Алберт Айнщайн. За копирайтърите креативността е това, което превръща думите в магия. Но какво ще стане, ако имате инструмент, който може да направи писането ви по-бързо, по-остро и по-вълнуващо?

Въведете ChatGPT – AI инструмент за ускоряване на проучванията, доусъвършенстване на черновите и генериране на идеи за съдържание. ✨

Всичко, което трябва да направите, е да отворите ChatGPT, да въведете подробности за проекта си и готово! Веднага ще имате на разположение набор от креативни слогани и иновативни идеи.

С ChatGPT копирайтингът вече не е самотна работа. Той може да бъде вашият творчески партньор, който да генерира идеи, да разбере вашата целева аудитория и да създаде привлекателно съдържание, и всичко това за секунди. Независимо дали се нуждаете от заглавие, рекламен текст или изпипана продажбена презентация, ChatGPT е тук, за да ви подкрепи, когато творчеството ви изчерпи.

Готови ли сте да видите какво може да направи за вас творчеството, задвижвано от изкуствен интелект? Да започваме! 🤖

Разбиране на ChatGPT за създаване на рекламни текстове

Благодарение на изкуствения интелект, копирайтингът претърпя 360-градусова трансформация, отваряйки нови възможности за писателите. Вместо да се затрудняват с техническите аспекти на създаването на съдържание, писателите вече могат да се съсредоточат върху това, което наистина има значение – творчеството и изграждането на връзки.

Тъй като изкуственият интелект поема тежките задачи, копирайтърите имат повече време да усъвършенстват работата си, да проучват нови идеи и да правят съдържанието по-забележително. Това означава повече пространство за експериментиране с уникални гледни точки, проучване на нови тенденции и създаване на по-лично и ангажиращо съдържание.

С помощта на изкуствения интелект копирайтърите могат да работят по-умно, а не по-усилено. Представете си ChatGPT като съчетание от творчество и технология, което прави писането по-мощно и динамично.

Как наистина работи ChatGPT

Подобно на много други съвременни инструменти, базирани на изкуствен интелект, ChatGPT работи като голям езиков модел (LLM). Той е обучен на базата на огромни масиви от данни, като разбива подсказките на токени, за да анализира контекста и намерението. Всъщност Open AI твърди, че ChatGPT е обучен на базата на 300 милиарда думи от различни блогове, уебсайтове и други източници!

Когато въведете подсказка, ChatGPT генерира отговор, използвайки моделите, които е научил от своите тренировъчни данни.

Например, ако попитате: „Какъв е добър слоган за продажба на кроасани?“, ChatGPT анализира контекста и генерира отговор като: „Освежете сутринта си с прясно изпечени кроасани!“. Това съгласуване се случва, защото ChatGPT е научил от широк спектър от езикови модели да създава релевантни и естествено звучащи резултати.

👀 Знаете ли, че... ChatGPT спечели 1 милион потребители само 5 дни след стартирането си. А след два месеца активните му потребители достигнаха 100 милиона!

Предимства на използването на ChatGPT за създаване на рекламни текстове

Сега нека видим как ChatGPT и други AI инструменти помагат в писането на рекламни текстове:

Спестява време: ChatGPT може да спести време, като се занимава с задачи като мозъчна атака, изготвяне на чернови, очертаване на съдържание и проучване. С по-бързи резултати можете да приемете повече клиенти, т.е. да разширите своя фрийланс бизнес или агенция.

Икономично: Цената за използване на ChatGPT (оригиналната версия) е нула. Да, точно така! Без да харчите нито стотинка, можете да го използвате, за да създадете всякакъв вид и тип завладяващо съдържание в голям мащаб. С други думи – повече съдържание, ефективност и креативност – и всичко това без никакви разходи.

Преодоляване на писателския блок: Всеки писател знае колко е трудно да се взираш в празна страница, чакайки идеи, които просто не идват. И след известно време може да ти се струва, че си изчерпал всички добри идеи. Можеш да използваш ChatGPT за вдъхновение.

Персонализиране на съдържанието: ChatGPT помага за персонализиране на съдържанието за конкретни аудитории, като разбира техните предпочитания и адаптира посланието според техните нужди. Може да създава текстове, които изграждат емоционална връзка с потенциалните клиенти, независимо дали става дума за имейли, социални медии или уебсайтове.

Гъвкавост при различни формати, стилове и тонове: ChatGPT лесно превключва между различни формати, било то описания на продукти, публикации в блогове, имейл маркетинг или съдържание в социалните медии, и адаптира тона и стила си, за да съответства на контекста, независимо дали е професионален, неформален или приятелски.

Ето един пример за това как ChatGPT може да отговори:

чрез ChatGPT

Да, толкова е просто! 🎉

Това са някои от предимствата на ChatGPT. Нека разгледаме набързо няколко примера, за да разберете по-подробно как се използва.

Как да използвате ChatGPT за създаване на рекламни текстове

При създаването на рекламни текстове силата на ChatGPT се крие в начина, по който пишете подсказките. Колкото по-конкретна е подсказката ви, толкова по-добър ще бъде резултатът.

Ето как обикновено изглеждат нормалният вход и изход:

чрез ChatGPT

Сега, като използваме същия пример, нека създадем по-сложен промпт. По-долу са входните данни и резултатът:

чрез ChatGPT

Виждате ли разликата в резултата? Това е силата на правилните подсказки на ChatGPT. Сега нека разгледаме как можете да използвате ChatGPT за копирайтинг, за да получите подходящо и висококачествено съдържание.

1. Публикации в социалните медии

Мислете за ChatGPT като ваш партньор за мозъчна атака или съотборник в социалните медии. Дайте идеи или добавете ключови думи и програмата ще създаде забавни и запомнящи се публикации в социалните медии.

Да предположим, че ви е необходима публикация в социалните медии за Коледа за магазин за мебели. Ето как ChatGPT би отговорил:

📖 Прочетете още: Безплатни шаблони за календар за съдържание в социалните медии в Excel и Sheets

2. Рекламен текст

Написването на реклами, които привличат вниманието, може да бъде предизвикателство, но ChatGPT го прави лесно. Можете да споделите някои подробности за вашия продукт и аудитория, и той ще създаде кратки, увлекателни реклами за секунди.

Например, ако продавате обувки за бягане, ето как можете да създадете рекламен текст за Facebook:

3. Блогове

Ако създавате публикация в блог и се нуждаете от помощ за създаване на план, ChatGPT може да ви помогне. Представете си, че пишете блог за конверсията на целевата страница. Можете дори да генерирате напълно разработена публикация от план. Ето как ChatGPT може да ви помогне да създадете план за блог:

4. Заглавия и CTA

С ChatGPT можете да създавате привлекателни заглавия и убедителни CTA, които стимулират действие. Той генерира оптимизирани мета заглавия и описания, за да подобри SEO, като гарантира, че вашето съдържание привлича вниманието и се класира по-добре.

Например, ако вашият блог е за „кафе на зърна“, можете да го оптимизирате с ChatGPT.

5. Имейл кампании

ChatGPT ви помага да създавате бързо привлекателни имейли. Просто предоставете ключовите точки и той ще генерира запомнящи се теми, персонализирани уводи и убедително съдържание. Той адаптира имейлите за вашата аудитория, независимо дали се занимавате с електронна търговия, издавате бюлетин или се свързвате с потенциални клиенти.

Да предположим, че управлявате електронен магазин и искате да информирате клиентите си за 20% отстъпка, която предлагате. Ето как ChatGPT може да ви помогне:

Освен цялата работа, свързана с конкретно съдържание, ChatGPT може да ви помогне с:

6. Изследване

ChatGPT може да бъде ваш партньор в проучванията, като направи процеса по-бърз и по-ефективен. Можете да го захранвате с интервюта с клиенти, рецензии и препоръки, за да идентифицирате модели в езика, болезнени точки и нужди. Той може да идентифицира общи теми и прозрения, за да създаде по-целенасочени текстове, които говорят директно на вашата аудитория.

ChatGPT може да ви помогне да откриете уникални гледни точки, като прегледа съществуващите отзиви на клиенти и пазарните тенденции за по-добро позициониране и предложение за стойност.

Той може също да анализира съдържанието на конкурентите – текстове на уебсайтове, публикации в социални медии, имейл кампании – и да предостави информация за техните стратегии за комуникация. Може да открие силните и слабите страни, както и пропуските в подхода им, което ви позволява да позиционирате вашата марка по-ефективно и да се възползвате от възможности, които те може да пропуснат.

Да предположим, че пишете за козметичната индустрия. Ако искате да сравните стратегията на вашата марка в социалните медии с тази на конкурент, ето как можете да го направите:

7. Преработване на съдържание

Преработването на съдържание е умен начин да максимизирате усилията си и да достигнете до различни аудитории. ChatGPT може да вземе съществуващ текст, като например публикация в блог, и да го преобразува в различни формати (за секунди), за да максимизирате усилията си и да достигнете до различни аудитории.

Независимо дали се нуждаете от фрагменти за социални медии, увлекателен сценарий за видео или информативна инфографика, ChatGPT може да преформулира съдържанието, като запази основното му послание. Ето един пример за публикации в социалните медии, създадени от блог с съвети за здравословно хранене.

8. A/B тестване

Можете също да опростите A/B тестовете с ChatGPT, като бързо генерирате няколко версии на маркетингови материали, като заглавия, теми на имейли или рекламни текстове. Това ви помага да оптимизирате текстовете въз основа на данни за ефективността и да усъвършенствате посланията си за по-голямо ангажиране и конверсии.

Представете си, че пускате ново фитнес приложение и искате да видите коя тема на имейл привлича повече потребители. Ето как можете да използвате ChatGPT в своя полза:

📖 Прочетете още: 10 софтуера за работа с съдържание за маркетингови екипи през 2024 г.

9. Редактиране и съгласуване на тона

Редактирането е ключово за създаването на качествен текст. И знаете ли какво? ChatGPT може да ви помогне и в това! Той може да редактира съдържанието ви за яснота и последователност, за да се увери, че то съответства на тона, който искате да предадете – независимо дали е професионален, приятелски или неформален.

Например, можете да използвате ChatGPT за корекция на съдържание и премахване на граматически и тонални несъответствия.

Това са само няколко примера за силата на изкуствения интелект. Той променя начина, по който бизнеса подхожда към копирайтинга с целеви страници, уебсайтове, прессъобщения и описания на продукти. Разгледайте таблицата по-долу:

Вид копирайтинг Как ChatGPT може да ви помогне SEO копирайтинг Генерира богато на ключови думи, оптимизирано за SEO съдържание, което се класира добре в търсачките. Описания на продукти Създавайте уникални, убедителни описания на продукти, съобразени с ефективното подчертаване на предимствата и характеристиките им. Целеви страници Създавайте привлекателни текстове за целеви страници, предназначени да превърнат посетителите в потенциални клиенти или клиенти. Текст за продажби Помага за създаването на текстове за всеки етап от продажбения процес, поддържайки интереса на потенциалните клиенти и насочвайки ги към реализация. Сценарии за видеоклипове Създавайте увлекателни и ясни сценарии за обяснителни видеоклипове, реклами или съдържание за социални медии. Текст за брандиране Помага за създаването на последователни, ангажиращи съобщения, които отразяват гласа на марката и се свързват с нейната аудитория. Прессъобщения Помага при писането на ясни, професионални прессъобщения за обявяване на новини, събития или пускане на продукти на пазара. Казуси Разработва подробни, убедителни казуси, които подчертават успеха и влиянието на дадена марка. Бели книги Създава подробни, информативни документи, които установяват експертиза и предлагат решения. Бюлетини Създавайте съдържание за бюлетини, което е информативно, ангажиращо и подходящо за аудиторията. Сътрудничество с влиятелни лица Пише привлекателни текстове за маркетингови кампании с влиятелни лица, които са в синхрон както с марката, така и с влиятелното лице. Промоции на събития Генерира рекламни текстове за събития, като гарантира, че те са ясни, вълнуващи и насърчават посещаемостта. Продажбени фунии Помага за създаването на текстове за всеки етап от продажбения процес, поддържайки интереса на потенциалните клиенти и насочвайки ги към конверсия. Текст за електронна търговия Създава ясни, фокусирани върху конверсията текстове за електронни магазини, продуктови страници и процеси на плащане. Съдържание на уебсайта Създава привлекателно и лесно за ползване съдържание за уебсайтове, което ясно предава посланието на марката. Корпоративни комуникации Пише професионални, съобразени с бранда съобщения за вътрешни и външни корпоративни съобщения.

И докато много маркетинг специалисти и ентусиасти на изкуствения интелект вярват, че това е само началото, може ли лесното създаване на съдържание да бъде без никакви ограничения? Всъщност не.

Преди да започнете да създавате съдържание с ChatGPT, трябва да знаете и неговите ограничения.

Ограничения при използването на ChatGPT за създаване на рекламни текстове и съдържание

Ако попитате ChatGPT „Колко е 2 + 3?“, той ще ви отговори, че е 5. Но ако настоявате, че отговорът е 6, той може просто да се съгласи или да намери начин да избегне несъгласието. Това е ключово ограничение – ChatGPT може да звучи уверено, но му липсва истинско разбиране и просто се съгласява с това, което изглежда правилно.

Макар ChatGPT да може да ви помогне при създаването на съдържание, той не гарантира точността, оригиналността и надеждността на съдържанието. Ето някои от основните му ограничения:

Едно от най-големите предизвикателства на ChatGPT е, че е обучен само на данни и информация до 2023 г. Това може да бъде сериозен проблем, ако се нуждаете от съдържание с актуални факти, най-нови статистики или новини от бранша.

Много области, като финансите, технологиите и здравеопазването, претърпяват бързи промени почти всеки ден, а ChatGPT не е запознат с нищо ново и не може да получи достъп до него. Например, ако попитате ChatGPT за инфлационните проценти за 2024 г. или за нови технологични продукти, той може да не ви даде актуални данни.

Рискове от плагиатство и повтарящи се фрази

ChatGPT не копира директно от източниците си, но отговорите му понякога могат да отразяват много точно съществуващото съдържание на други уебсайтове или платформи за социални медии.

За марки, които се стремят към уникален, автентичен глас и отличителност, разчитането единствено на ChatGPT може да доведе до повтарящи се фрази и липса на оригиналност.

💡Съвет от професионалист: Оптимизирайте съдържанието на Humazine AI, като премахнете излишни думи като „непрекъснато развиващ се“, „повишава“ и „сътрудничи“, и се фокусирайте върху добавянето на стойност чрез ясен контекст и експертни прозрения.

Непоследователен тон и стил

ChatGPT може да има затруднения с поддържането на последователен тон и стил. Тъй като е обучен на базата на широк спектър от данни, той може неочаквано да преминава от формален към неформален език, което създава несъгласувано четене.

Ако се стремите към определен стил, тази несъответствие може да доведе до допълнително време за редактиране, за да се постигне плавен поток на съдържанието.

Ето какво казва копирайтърът Роб Руни за използването на ChatGPT за създаване на текстове:

чрез LinkedIn

Накрая, ChatGPT повдига етични въпроси относно прозрачността и оригиналността. Читателите често очакват автентични, човешки прозрения, така че представянето на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, като написано от човек, може да подкопае доверието.

Тези ограничения ви пречат да създадете отличен текст? Опитайте ClickUp!

Използване на ClickUp за създаване на рекламни текстове

Като писател, вероятно сте претоварени от броя на AI инструментите, които са налични днес. Всеки от тях обещава да улесни писането, но много от тях все още ви карат да преминавате от една платформа на друга, губейки време за задачи, които биха могли да бъдат автоматизирани.

Въведете ClickUp Brain — AI инструмент, създаден специално, за да направи процеса на писане по-интелигентен, по-бърз и по-свързан.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете креативни публикации в социалните медии за секунди

С ClickUp Brain можете да:

Напишете маркетингови текстове, които перфектно пасват на вашия стил и цели. От интересни публикации в блогове до маркетингово съдържание, ClickUp Brain предлага персонализирани предложения за писане, които съответстват на вашия стил и цели, като прави всяка дума значима.

Опростете сложните идеи за копирайтинг и усъвършенствайте посланията, за да създадете по-привлекателно и четимо съдържание.

Автоматично извличайте и обобщавайте ключови моменти от документи, задачи и коментари, за да поддържате яснота и фокус в проектите си.

Възползвайте се от предимствата на сигурна платформа, която може да черпи информация от вашата работна среда ClickUp.

📖 Прочетете още: Научете разликите между ChatGPT и ClickUp, за да разберете кой инструмент е най-подходящ за вашия работен процес.

ClickUp Docs

Създаването на рекламни текстове включва няколко кръга ревизии и обратна връзка. С ClickUp Docs няколко членове на екипа могат да работят едновременно върху един и същ документ. Няма повече чакане на отговори по имейл или справяне с проблеми с контрола на версиите – всеки може да вижда промените в момента, в който се случват, за безпроблемна комуникация.

Генерирайте идеи, провеждайте анализи и сътрудничество в реално време с помощта на ClickUp Docs

С ClickUp Docs вашият екип може:

Сътрудничество в реално време, предоставяне на обратна връзка и оставяне на коментари – всичко в един и същ документ. Получавайте незабавна обратна връзка от заинтересовани страни, клиенти или членове на екипа, за да правите редакции на място и да ускорите реализацията на проекта.

Брайнсторминг, усъвършенстване и организиране на идеи за заглавия, слогани или теми за блогове – всичко на едно място.

Организирайте текста с заглавия, подзаглавия и списъци, за да подобрите четимостта и да осигурите логична последователност.

Задавайте задачи директно в документа, определяйте крайни срокове и проследявайте ревизиите, за да поддържате процеса на копирайтинг в правилната посока.

Следете промените чрез историята на версиите, сравнявайте чернови и възстановявайте предишно съдържание, за да не загубите важни идеи.

ClickUp Автоматизация на работния процес

Писателите често се занимават с много задачи – проучване, написване на чернови, редактиране и сътрудничество. С толкова много инструменти за създаване на съдържание, управление на проекти и обратна връзка, лесно е да се загуби фокусът.

Автоматизацията на работния процес в ClickUp опростява повтарящите се задачи, като ревизии или одобрения на съдържание, като автоматично следва зададените указания. Това елиминира ръчните стъпки, ускорява сроковете на проектите и гарантира последователност.

Създайте персонализирани автоматизации в работния си процес по създаване на рекламни текстове с ClickUp Automation

С автоматизацията на работния процес на ClickUp можете:

Автоматизирайте задачите за създаване, редактиране и одобряване на съдържание, за да гарантирате гладкото протичане на проектите.

Задайте тригери, които да уведомяват членовете на екипа, когато съдържанието достигне определени етапи, като чернови, редакции или окончателно одобрение.

Персонализирайте работните процеси, за да оптимизирате процеса от създаването на брифинг до доставката на окончателния текст, за да постигнете последователност и ефективност.

Елиминирайте пречките, като автоматизирате напомнянията за крайни срокове и заявки за обратна връзка, като по този начин гарантирате навременното доставяне на съдържанието.

Интегрирайте с инструменти като Google Docs, Slack и Grammarly, за да автоматизирате обратната връзка и да синхронизирате работата между платформите.

ClickUp Маркетинг

Можете също да обмисляте идеи за кампании, да създадете база данни с съдържание и да изготвите подробни пътни карти за проекти с задачи, възложени на всеки член на екипа, с помощта на функциите на ClickUp Marketing.

Планирайте, изпълнявайте и проследявайте безпроблемно маркетингови кампании и събития с ClickUp Marketing

ClickUp marketing ви помага да:

Организирайте работните процеси по проектите с централизирани инструменти за планиране, включително управление на задачи, графици и календари за кампании.

Съгласувайте маркетинговите си цели с ежедневните си дейности, като свържете плана си с конкретни задачи и етапи.

Сътрудничество без усилие с помощта на инструментите Docs, Whiteboards и Proofing на ClickUp, които гарантират, че всеки член на екипа е в синхрон.

Визуализирайте напредъка на екипа в реално време с табла, които проследяват изпълнението на задачите, графиците и общата ефективност на кампанията.

Интегрирайте любимите си маркетингови инструменти, като HubSpot, Slack и G Suite, за да създадете единен и ефективен работен процес.

Използвайте AI за копирайтинг с ClickUp

Това е вълнуващо време за писателите. Изкуственият интелект се превръща в необходимия помощник на писателите – такъв, който не спи, не се уморява и не изчерпва идеите си. Комбинирайки най-доброто от двата свята (ефективността на изкуствения интелект с човешките нюанси), творците и писателите предефинират възможностите в разказването на истории и създаването на съдържание.

Когато става дума за копирайтинг, ключът към успеха е да знаете кога да се възползвате от силата на изкуствения интелект за по-голяма продуктивност и кога да оставите вашият глас да разкаже историята. И тук ClickUp може да ви бъде партньор.

ClickUp Brain ви помага да структурирате, планирате и споделяте вашите текстове и мисли. Независимо дали става дума за създаване на блог, сценарий или писане на мотивационно писмо, направете всичко с едно кликване.

Не пропускайте потенциала на изкуствения интелект да създава убедителни текстове. Регистрирайте се в ClickUp, за да организирате проекти, да спазвате срокове и да развивате кариерата си в копирайтинга.