Как да планирате перфектния обяд за екипа: 14 вълнуващи идеи

Нищо не обединява екипа така, както добрата храна и приятната компания.

Обедите с екипа са нещо повече от общо хранене – те са възможност да се прекъсне скуката на рутината, да се отпразнуват успехите и да се създаде култура, която помага на всички да се чувстват свързани.

Независимо дали е по повод на важен етап от проекта или просто като претекст да се откъснете от бюрата, общата трапеза позволява на всички да се отпуснат, да се сближат и да си почиват.

Около 70% от служителите казват, че споделените хранения помагат за изграждането на по-силни връзки. Това са 7 от всеки 10 служители, които искат да прекарват време с колегите си на живо – и това в разцвета на дистанционната работа!

Нека разгледаме някои вълнуващи и ефективни идеи за обяд за изграждане на екип, които са нещо повече от пица на конферентната маса. Направете обядите на екипа ви нещо, което всеки член на екипа очаква с нетърпение.

Защо обядите с екипа са важни?

Откакто хората започнаха да се хранят заедно, храненето е свързано както с културата, така и с биологията.

Да споделяме хляба е традиция, уважавана от векове. И някъде в колективното съзнание на човечеството, това желание за връзка остава силно. Ето защо обядите с екипа са важни – те предлагат спокойна обстановка, в която колегите могат да се отпуснат, да общуват и да се опознаят извън типичните си, формални роли (по време на безплатен обяд!).

Те помагат за премахване на бариерите и насърчават отворената комуникация, което прави сътрудничеството по-гладко, когато се върнете на работното си място.

Енергичен обяд за екипа:

Изгражда доверие и връзка : Споделянето на хранене в неформална обстановка насърчава членовете на екипа да се възприемат като равни. Тази близост изгражда доверие и разбиране, като проправя пътя за по-гладко сътрудничество на работното място.

Повишава морала и мотивацията : Екип, който се чувства оценен, е по-склонен да бъде ангажиран и мотивиран. Обедите с екипа са забавен начин за служителите да се почувстват ценени и признати, което укрепва морала на екипа.

Насърчава взаимодействието между отделите : Често служителите работят в рамките на своите отдели и са затворени в своите кабинки. Обедите с екипа им позволяват да разговарят с колеги, които работят в други области на компанията, като по този начин се преодоляват комуникационните бариери и се укрепват взаимоотношенията на работното място.

Стимулира креативността и новите идеи : Неформалните взаимодействия могат да доведат до непланирани мозъчни бури и свежи перспективи. Премахването на „офисния“ контекст може да позволи на креативните идеи да се разгърнат, тъй като членовете на екипа свободно споделят своите мисли.

Облекчава стреса: Откъсването от работата позволява на всички да се заредят с енергия. Забавен обяд с екипа може да намали стреса, да повиши удовлетворението от работата, да подобри морала на екипа и да върне всички освежени и готови да се заемат с проекти с ново фокусиране.

Разбира се, не винаги е лесно да организирате нещо, което да се хареса на всички – всеки има свое мнение, а някои може би са там само заради безплатната храна! Но ако сте готови да избегнете страшните отговори от типа „всичко е добре“ и да експериментирате, следващата секция е за вас!

🍕 Интересен факт: DoorDash предоставя платформа за компании, които организират обяди за екипа. С опции като „Taco Tuesdays“ или обяди с кетъринг, DoorDash помага на бизнеса да поддържа колегиалност сред отдалечените екипи.

Идеи за обяд с екипа

Ако сте заседнали между скъпо кетъринг и същата стара пицария, е време да промените нещата. Ето някои креативни идеи за обяд за изграждане на екип, които ще направят следващия ви обяд с екипа тема на разговорите около машината за вода.

Обяд в стил „потлък“

Нищо не сплотява екипа така, както домашно приготвената храна! Помолете всеки да донесе чиния с обяда си. Това е вкусен начин да научите повече за произхода и вкусовете на другите и да се насладите на разнообразна кухня.

Тематични дни за обяд

Изберете забавна тема, като например класически утешителни ястия. Кой би отказал утешително ястие? Опитайте домашно приготвени ястия като макарони с сирене, месо на фурна и картофено пюре.

Фиеста с хранителни камиони

Донесете кулинарното приключение в офиса си с различни фургони за хранене, паркирани отвън. Това е като мини фестивал на храната на място, а не мислите ли, че е вълнуващо да хапнете на чист въздух?

Групов курс по готвене

Виртуалните дейности за изграждане на екип могат да бъдат забавни и весели, затова организирайте виртуално събитие за готвене или курс на място. Те могат да бъдат преживявания, които сплотяват екипа и водят до нещо вкусно, което всички можете да се насладите.

Знаете ли какво? Това важи и ако планирате виртуален обяд!

Пикник в парка

Заведете екипа на разходка, за да подишате чист въздух и да хапнете нещо. Непринуден пикник в парка с одеяла, пица и може би няколко игри за сближаване е идеален начин да накарате хората да разговарят и да се сближат.

Създайте свой собствен бар

Този малък DIY акцент добавя индивидуалност към обяда. Можете да избирате между салатен бар, тако бар или забавен летен барбекю бар, където хората могат да си приготвят обяда от опции като печени бургери, хот-дога и гарнитури като картофена салата, зелена салата и диня. Или организирайте бар с печени картофи, където всеки може да си приготви печен картоф по свой вкус и да избира от множество гарнитури.

💡Професионален съвет: Персонализирайте преживяването с сосове и гарнитури. За тако бар включете уникални салси, гуакамоле и кисело мляко.

Парти с настолни игри

Нищо не обединява хората така, както обяд, изпълнен с настолни игри. Споделянето на обяд с приятелски състезания като Uno или Jenga създава оживена атмосфера, изпълнена с смях, и превръща стаята за почивка в приветливо място за общуване.

Това е чудесна идея за обяд за изграждане на екип за големи групи, защото всеки може да се включи и да се сближи по естествен начин.

Обед „Около света“

Донесете глобални вкусове на масата, като избирате нова кухня всяка седмица – тайландска, индийска, италианска, мексиканска! Това е като мини световно турне, при което всички са развълнувани да опитат нови ястия заедно. Тази идея за обяд за сплотяване на екипа също така леко променя корпоративната култура, като обединява уникалните преживявания и идеи на всички.

💡Професионален съвет: Организирайте тематичен обяд под наслов „Около света за 80 хапки“, като опитате ястия от различни страни. Това ще помогне на членовете на екипа да опознаят различни култури чрез храната и да отпразнуват разнообразието на работното място.

Обиколка на местните ресторанти

Ако имате късмета да имате няколко чудесни заведения за хранене наблизо, защо да се придържате към скучната заседателна зала за разговори? Започнете с предястия в едно заведение, преместете се в друго за основното ястие и гарнитурите и завършете с десерт, за да завършите деня с нещо сладко.

Ако времето е студено, се настанете удобно в местното кафене!

Кулинарно състезание

Можете да изпробвате своите кулинарни умения в приятелско състезание по готвене. Разделете се на отбори и се състезавайте за най-вкусното ястие. Това ще разкрие креативността на вашия екип и може дори да разкрие скритите им кулинарни таланти!

Salesforce знае, че за добрата работа в екип са необходими повече от срещи и имейли, затова организира готварски курсове и приятелски състезания по готвене. Това помага за създаването на значими преживявания за служителите и възможности за сближаване между отделните отдели.

Пица парти

Направете обедната почивка интерактивна с DIY пица станция. Позволете на всеки да персонализира пицата си с любимите си топинги – разтопено сирене, пресни зеленчуци и рай за любителите на месото с пеперони, колбаси и бекон.

За допълнителен ефект, организирайте забавно състезание, докато пиците се пекат. Разбира се, винаги можете да поръчате храна за вкъщи, ако просто не можете да чакате!

Размяна на десерти

Поканете всички да донесат любимия си десерт, независимо дали е по семейна рецепта, от местна пекарна или домашно приготвен. Подгответе маса за дегустация на десерти, където екипът може да опита различни сладкиши, да гласува за любимия си и дори да си размени рецепти.

Това е забавен и лесен начин да завършите седмицата с доза захар!

Виртуален обяд за дистанционно работещи служители

Гъвкавостта при избора на ястия добавя вълнение и спомага за създаването на чувство за общност, дори и от разстояние. Изпратете на всеки постове за храна и се включете във видеоразговор за обща почивка за обяд. Това е отличен подход за отдалечени или глобални екипи, за да поддържат връзка и да се забавляват заедно на разстояние.

Обяд и обучение

Кой казва, че обядите с екипа не могат да бъдат продуктивни? Можете да организирате обяд с обучение, по време на който всеки член на екипа споделя интересна умение, трик за живота или история, докато всички ядат. Това е възможност за целия екип да научи нещо ново в непринудена атмосфера, без напрежение.

Има лесен начин да го направите: използвайте шаблона за обяд и обучение на ClickUp.

ClickUp, всеобхватен инструмент за управление на проекти, предлага богата библиотека от шаблони. Шаблонът „Обяд и обучение“ на ClickUp помага да организирате обяди с обучение, фокусирани върху ясни учебни цели, като например проучване на методи за работа по проекти и кога да ги използвате.

Шаблонът ви позволява да управлявате теми, гост-лектори и ресурси за сесията, превръщайки обядите на екипа ви в опит, изпълнен с знания и иновативни идеи, които надхвърлят обичайните срещи на екипа!

Изтеглете този шаблон Дайте възможност на екипите да споделят предварително дневния ред и материалите и да проследяват показателите за ангажираност за успешни обучителни събития, като използвате шаблона за обяд и обучение на ClickUp.

Освен това, това помага да създадете последователна структура за обяда на вашата компания, което улеснява организирането на теми, проследяването на присъствието, насърчаването на сътрудничеството и гарантирането, че всяка сесия е ценна и ангажираща за всички участници.

Основните характеристики включват:

Персонализирани статуси за проследяване на напредъка на събитието

Поле за персонализиране за добавяне на подробности като дата и час

Персонализирани изгледи (списък, диаграма на Гант, календар) и инструменти за управление на проекти за проследяване на графици, крайни срокове, напомняния, етикети за приоритет и др.

Вече се чувствате вдъхновени? Чудесно. Но нека се уверим, че не просто организираме общи хранения и се надяваме на най-доброто. Ето някои добри практики, с които обядите на вашия екип ще бъдат успешни!

Най-добри практики за организиране на обяди за екипа

Каква е тайната зад организирането на перфектния обяд за екипа? Не, не е само вкусната или безплатната храна. Внимателното планиране и обмисляне превръщат едно просто хранене в незабравимо преживяване, което сплотява екипа!

Събрахме някои от най-добрите практики за организиране на обяди за екипа, за да всички да се връщат за още.

Вземете предвид мнението на всички

Определете целта на обяда. Дали е да отпразнувате важно събитие, да заздравите връзките в екипа или да проведете обучение? Попитайте мнението на всички , за да планирате по-добре и да изберете подходящия формат и дейности.

Какъв по-лесен начин да го направите от попълването на формулярите на ClickUp?

ClickUp Forms ви позволява да се съсредоточите повече върху забавлението и по-малко върху логистиката. С помощта на интуитивния им редактор с функция „плъзгане и пускане“ можете да създадете проста, персонализирана форма за събиране на потвърждения за участие, предпочитания за хранене и диетични ограничения на служителите.

Освен това можете да персонализирате формуляра си, като използвате различни теми и аватарни изображения.

Вградете без усилие формулярите на ClickUp във вашия уебсайт или имейл, за да увеличите броя на попълнените формуляри.

ClickUp Forms ви позволява да автоматизирате отговорите, като ги преобразувате незабавно в задачи в ClickUp. Това помага на организатора ефективно да проследява присъствието и предпочитанията, а дори и да събира предложения за следващия обяд на екипа.

Освен това, условната логика във Forms позволява полетата да се адаптират въз основа на индивидуалните отговори, като по този начин се гарантира, че формулярът събира само релевантни данни. Това спестява време, насърчава включването чрез отчитане на разнообразни предпочитания и улеснява целия процес.

Създавайте по-умни ClickUp формуляри с условна логика, за да опростите най-сложните процеси по планиране на събития.

Планирайте го и поканете екипа си

Ако организирате обяда на място, изберете подходящо място, което да е достъпно за всички членове на екипа. Ако обядът е виртуален, създайте удобно виртуално пространство, където всички могат да се съберат и да общуват. Опитайте се да изберете график, който е удобен за всички, като избягвате натоварените дни и наближаващите срокове.

Запазете датата рано, за да може всеки да я впише в графика си. Изпращането на календарна покана предварително помага да се уверите, че всички са на една вълна и готови да се включат в забавлението.

Календарният изглед на ClickUp може да ви бъде най-добрият приятел в това отношение! С лесни за използване изгледи на времевата линия можете да проследявате всеки детайл, от потвържденията за участие до кетъринга. Превключвайте между дневен, седмичен или месечен изглед, за да подчертаете най-важното и да държите крайните срокове на преден план.

Имате нужда да промените нещо? Просто преместете продължителността и зависимостите на задачите и готово! Споделете календара си с екипа, за да получавате актуализации в реално време и да сте сигурни, че всички са на една вълна.

Освен това, синхронизирането с Google или Outlook поддържа вашите планове за обяд организирани на различни платформи, а персонализираните напомняния и известия гарантират, че никой няма да пропусне нищо (или хапка)!

Развийте уменията си за организиране на обяди за екипа с шаблона за планиране на събития на ClickUp. Този шаблон ви позволява да въведете всички подробности за събитието, като дата, час и място, на едно място.

Изтеглете този шаблон Достъп до подробности за задачите, като описания, списъци за проверка и коментари, с едно кликване с шаблона за планиране на събития на ClickUp.

Функциите за управление на задачите, включително изглед на списък и изглед на табло, помагат за делегиране на отговорности за кетъринг, покани, логистика и крайни срокове за отчетност.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да редактирате шаблона според конкретните нужди и да проследявате потвържденията за участие и хранителните предпочитания. Сътрудничество по менюто и други ресурси с помощта на ClickUp Docs.

Използвайте календарния изглед, за да управлявате графиците на събитията и да се уверите, че всичко върви гладко преди големия ден.

Чакайте, има още! Този шаблон включва предварително създадени документи с опции за редактиране в реално време и богато форматиране, което позволява на екипа да работи върху важни детайли като списъци с участници, предпочитани опции за хранене, фактуриране и данни за доставчиците.

Този шаблон е отличен и за проследяване на ключови задачи при организирането на обяд за екипа, като резервация на място, кетъринг и състояние на бюджета. Ясните индикатори за напредъка и разпределението на задачите гарантират, че всеки детайл се управлява ефективно, като обядът се провежда по график и в рамките на бюджета.

Решете какъв формат да има обядът

Независимо дали става дума за неформален обяд с ястия, донесени от участниците, кетъринг или готварски курс, изберете формат, който съответства на предпочитанията на екипа ви и целите на обяда. Не забравяйте да вземете предвид диетичните ограничения и предпочитания, за да се чувстват всички включени.

Насърчавайте участието

Насърчавайте участието на служителите, като ги включите в процеса на планиране. Попитайте ги за предпочитанията им относно храната, дейностите за сплотяване на екипа или идеи за теми. Това включване може да повиши ентусиазма и участието.

🍕Интересен факт: Да бъде повече бекон или маруля? Подробната програма „foodback” на Google позволява на служителите да дават редовно мнение за хранителните опции.

ClickUp Chat може да бъде вашият инструмент за повишаване на ентусиазма и участието на служителите в обяда на екипа! Ето как:

Създайте специални канали за чат за обяда на екипа, за да комуникирате в реално време в рамките на съответните пространства за проекти в ClickUp . Това има допълнителното предимство, че съхранява както разговорите, така и задачите за планиране на едно място за пълен контекст.

Вижте всичките си съществуващи изгледи директно от ClickUp Chat

Използвайте функцията FollowUps, за да зададете съобщения като задачи и да делегирате отговорността за резервациите, управлението на бюджета или доставката на храната.

Уверете се, че вашите задачи никога няма да се изгубят в поредиците от съобщения с FollowUps в ClickUp Chat.

Провеждайте бързи видео или аудио разговори чрез SyncUps в директни съобщения и групови разговори. Това ви позволява да финализирате детайлите по-бързо, като насърчавате сътрудничеството в реално време и подобрявате управлението на времето в подготовката за големия ден.

Навигирайте свободно в ClickUp, докато оставате в SyncUps с вашите колеги.

Използвайте публикациите в чата на ClickUp, за да споделяте съобщения или актуализации относно обяда, като например окончателното място и час, за да сте сигурни, че всички са информирани и могат да прегледат информацията по-късно.

Изберете типа, заглавието и съдържанието на публикацията, която искате да видите, с Posts в ClickUp Chat.

Закачете чата за планиране на обяда в горната част на списъка си, за да имате лесен достъп до него, така че всички членове на екипа да могат бързо да намерят разговора и да са в течение с новостите. Например, можете да закачите чата за планиране на обяда в страничната лента, за да имате бърз достъп до снимки от събитието и обратна връзка от членовете на екипа след обяда.

Закачете чат, като кликнете върху менюто с подробности за местоположението в ClickUp Chat.

💡Професионален съвет: Превърнете чат съобщенията в задачи, използвайки AI в ClickUp Chat. Например, ако някой предложи ресторант, можете да създадете задача, за да проверите неговата наличност с едно кликване.

Планирайте екипни дейности

Включете забавни дейности за изграждане на екип или за разчупване на леда на закрито и на открито, за да дадете старт на всеки обяд на екипа. Интересна игра, викторина или упражнение за изграждане на екип могат да разведрят атмосферата и да насърчат разговора, особено ако членовете на екипа не се познават добре.

Опитайте също: Безплатни шаблони за разчупване на леда за екипни срещи

Проследяване

След обяда съберете обратна връзка от екипа, като използвате – точно така! – ClickUp Forms. Какво им е харесало? Какво може да се подобри за следващия път? Тази информация е безценна за планирането на бъдещи обеди и показва на екипа ви, че мнението им е важно.

Документирайте преживяването

Заснемете снимки или моменти от обяда, за да ги споделите с екипа след това. Имейл с обобщение на най-важните моменти или забавен фотоалбум могат да внесат позитивизъм в работното ви място и да напомнят на всички за приятните моменти, които са преживели.

Празнувайте успеха на обяда

Изразете признателност и благодарност към всички, които са допринесли за успеха на обяда, независимо дали са донесли храна, помогнали при избора на мястото или участвали в дейности за сплотяване на екипа. Признаването на усилията създава чувство за общност и насърчава продължителното участие в бъдещи събития.

🍕Интересен факт: Хората по целия свят – италианците, ирландците, индийците – от незапомнени времена се хранят заедно, споделят истории и смях, докато се наслаждават на вкусна храна. Някои общности дори ядат от една и съща чиния, както призовава пророк Мохамед: „Яжте заедно, а не поотделно, защото благословията е в това да сте заедно.“

Направете обяда на екипа си незабравим с ClickUp!

Често се случва да имате желание да работите по време на обедната почивка. Може би наближава крайният срок за даден проект, имате купчина документи за обработване или предстои среща с клиент.

Макар на пръв поглед оживеният офис да изглежда продуктивен, понякога той може да прикрива изтощени служители, ниско морално състояние и загуба на производителност. От време на време всеки трябва да може да се отдалечи от бюрото си и да си вземе почивка.

И какво по-добро средство за максимално оползотворяване на тази почивка от ClickUp? То улеснява планирането и координирането на забавни екипни събития. От избора на кухня до организирането на интерактивни хранителни станции или каненето на гост-готвач, ClickUp служи и като приложение за изграждане на екип за вашите общи обеди.

Използвайте го, за да задавате напомняния, да организирате идеи за обяд на екипа, да управлявате хранителните предпочитания на членовете на екипа и дори да събирате обратна връзка след обяда – всичко на едно място.

Опитайте ClickUp още днес – безплатно!