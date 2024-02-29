Как да организирате ефективна сесия „Обяд и обучение“ за вашия екип

Какъв е интересният начин да насърчите ученето сред екипа си, който да е ангажиращ и да стимулира цялостното развитие на служителите?

Събитие „Обяд и обучение“!

Сесиите „Обяд и обучение“ насърчават хората да обсъждат актуални теми, да усъвършенстват уменията си и да отворят вратата за естествени взаимодействия и социализиране в екипа. Това е непринуден начин да съчетаете обучението с обяда, което го прави приятно и образователно за вашите служители.

Макар че тези програми предлагат неформална и удобна среда за обучение, поддържането на интереса на служителите по време на обедната почивка може да бъде трудно. За да поддържате интереса, се уверете, че съдържанието е актуално, сесиите са интерактивни и че отчитате различните стилове на учене.

В тази статия ще се впуснем в стратегията „Обяд и обучение“ – ще разгледаме предимствата й, ще се справим с предизвикателствата и ще ви дадем полезна информация за организирането на успешна програма.

Какво е „Обяд и обучение“?

„Обяд и обучение“ (известно още като „Brown Bag“ събитие) е неформална и информативна среща на работното място, на която служителите доброволно се събират по време на обедната си почивка, за да научат нещо по конкретна тема. Това е умен начин да развиете професионални умения, да предавате знания, да споделяте информация и да помогнете на екипа си да се сплоти – и всичко това наведнъж!

В стратегията „Обяд и обучение“ съчетавате удоволствието от безплатен обяд с колеги и оживено обучение. Можете да го превърнете в еднократно, месечно или тримесечно събитие според нуждите на вашия екип.

Не забравяйте, че програмата „Обед и обучение“ не се ограничава до въпроси, свързани с компанията. Тя е възможност да се задълбочите в теми, свързани със саморазвитието и благосъстоянието, като психическо и физическо здраве, житейски умения и справяне със стреса и тревожността, свързани с работата.

Въпреки че събитията „Обяд и обучение“ обикновено се провеждат на място, през последните години много компании пробват дистанционни сесии.

Независимо дали е лично или дистанционно, ключът е да се създаде пространство, в което служителите могат свободно да говорят за това, което е важно за тях. Свободата да избират и да изразяват мнението си (заедно с добра храна) насърчава безпрепятственото развитие на служителите и подобрява корпоративната култура. В крайна сметка това се превръща в значителен растеж на бизнеса за вас.

Предимствата на събитията „Обяд и обучение“

Събитията „Обяд и обучение“ помагат на вас и вашия екип да растете заедно. Нека разгледаме предимствата на една чудесна сесия „Обяд и обучение“:

Създаване на положителна среда за учене

Програмите „Обяд и обучение“ дават възможност за разнообразни дискусии, които обикновено не се провеждат на работното място. Представете си ги като форум за екипа, където всеки може да споделя идеи, да обсъжда проблеми и да обменя знания в непринудена обстановка.

Това споделено пространство позволява на членовете на екипа да обсъждат теми, които обикновено не биха обсъждали, като психичното здраве или финансите.

Развитие на служителите

Според McKinsey, от април 2021 г. до април 2022 г. 41% от служителите са заявили, че са напуснали работата си, защото не са виждали възможности за кариерно развитие. Замяната на обучен служител може да увеличи разходите с до 200% от годишната му заплата.

Макар че продължителните програми за обучение предоставят ценна информация за развитието на служителите, те могат да предизвикат умора от ученето и загуба на интерес. От друга страна, сесиите „Обяд и обучение“ предоставят идеални условия за въвеждане на нови умения, инструменти или софтуер, като същевременно поддържат ангажираността на екипа ви.

Тези кратки и непринудени обучителни събития помагат на вашия екип да се усъвършенства, като използва различни софтуерни продукти, развива креативни идеи и прилага стратегически подходи. Освен това, те допринасят за постигането на общите цели за професионално развитие, като повишаване на личната продуктивност, по-добро управление на екипите и усъвършенстване на лидерските умения.

Тези сесии също така дават на хората практически начин да развият важни лидерски качества при представянето на идеи, изнасянето на речи и воденето на дискусии.

Освен това, по време на сесиите „Обяд и обучение“ колегите създават приятелска атмосфера, в която разговарят непринудено, обсъждат важни въпроси и свободно дават полезни предложения.

Насърчаване на вътрешната комуникация

Според проучване на Gartner, 70% от грешките в една компания произтичат от неадекватна комуникация.

Програмите „Обяд и обучение“ позволяват на вашия екип да се опознае извън професионалните си роли, като насърчава личните връзки.

Упражненията за изграждане на екип могат да се усещат като неудобни и понякога да изглеждат като прекалено голямо усилие от страна на висшето ръководство. Събитията „Обяд и обучение“ естествено съчетават изграждането на екип с обучението на служителите.

Как да организирате събитие „Обяд и обучение“

Ето стъпка по стъпка ръководство, което ще ви помогне да планирате събитие „Обяд и обучение“:

1. Поставете цел

Определете ясна цел за сесията „Обяд и обучение“, за да не се отклонявате от нея по време на организацията или провеждането й. Ключът е да останете фокусирани.

Каква е основната цел на вашата инициатива „Обед и обучение“?

Например, искате ли да запознаете служителите си с нов бизнес модел или софтуер? Обсъдете реалните последствия с практически примери, за да могат да ги приложат.

2. Намерете подходящата тема

„Обяд и обучение“ е доброволно участие. Затова темата ви трябва да бъде достатъчно интересна, за да привлече хората.

Вместо да изберете обикновена тема като „Нова актуализация на софтуера“, опитайте да подчертаете ползите за участниците. Опитайте с тази тема: „Как новата актуализация на софтуера спестява X часа на седмица“. Вашите служители ще се заинтересуват от това!

Управлявайте и сътрудничете по вашите документи с ClickUp Docs

Можете да използвате приложение за споделяне на документи като ClickUp Docs, за да дадете възможност на колегите си да споделят идеи по темите, които имате предвид.

А ако все още не сте сигурни по темата, винаги можете да потърсите мнението на участниците. Ценната обратна връзка относно техните предпочитания може да бъде солидна основа за планиране на бъдещи сесии без проблеми.

3. Направете събитието си подходящо за дистанционно участие

Към 2023 г. приблизително 12,7% от служителите на пълно работно време работят дистанционно, а 28,2% са приели хибриден модел на работа. Затова включете вашите дистанционни служители в събитията „Обяд и обучение“.

Използвайте платформи за виртуални събития и инструменти за видеоконферентна връзка за вашите сесии „Обяд и обучение“. По този начин служителите могат лесно да се включат в прякото предаване, където и да се намират.

Не забравяйте да споделите календара и други подробности за срещата онлайн с всеки потенциален участник. Най-лесният начин да направите това е да използвате система за управление на проекти с опции за споделяне на знания, като ClickUp.

Използвайте ClickUp Whiteboards за дискусии преди събитието и споделяне на идеи в реално време по време на събитието. Календарният изглед на ClickUp ви помага да споделяте и комуникирате графика си, като елиминира риска от недоразумения.

4. Изберете вдъхновяващо пространство

Обикновено сесиите „Обяд и обучение“ се организират в офиса за удобство на всички. Проблемът е, че помещенията не винаги са на разположение, а дори и да са, те може да не предлагат идеалната среда за обучение.

Изберете тиха конферентна зала без телефони, трафик или външни разговори. По този начин участниците ви няма да бъдат обезпокоявани, а вие няма да пречите на други служители или отдели. Помислете да резервирате място в близко кафене или ресторант, което вдъхновява мозъчна атака, дискусии и учене.

5. Осигурете чудесен обяд

Уверете се, че храната е вкусна и апетитна. Наемете добра кетъринг услуга или, ако вашите вътрешни кетъринг услуги са отлични, помолете ги да приготвят нещо специално, за да разнообразят нещата.

Вземете предвид максималния брой участници, с които разполагате, и поръчайте съответно. Можете да генерирате купони за обяд за участниците, които работят дистанционно, и да ги споделите чрез инструмент за сътрудничество като ClickUp Chat.

Използвайте ClickUp Chat, за да опростите комуникацията с екипа си

Уверете се, че вашите гости си тръгват доволни и с желание да се върнат, поддържайки висока енергия и посещаемост.

6. Използвайте фасилитатор

За успешен обяд и обучение се нуждаете от способен лидер. Не натоварвайте участниците с отговорността да организират събитието.

Вместо това, обмислете да поканите експерт, който да поеме ръководството и да води дискусиите.

Опитен лидер осигурява гладкото протичане на дискусиите и носи ценни идеи, експертни познания и нова перспектива. Техните експертни познания могат да привлекат вниманието на аудиторията, правейки учебния процес увлекателен и информативен.

Освен това, наличието на външен експерт позволява на участниците да се съсредоточат върху обучението, вместо да се занимават с организацията и воденето на сесията. Тази промяна дава възможност на участниците да се включат, да задават въпроси и да си тръгнат с ценни познания, което в крайна сметка прави събитието „Обяд и обучение“ успешно.

7. Уважавайте времето на хората

Дайте приоритет на ефективното управление на времето, като се уверите, че сесиите „Обяд и обучение“ са с продължителност най-много един час. Бъдете съпричастни към работното време на колегите си и положете съвместни усилия, за да приключите сесията в рамките на отреденото време за обедна почивка.

В случай че се наложи да продължите повече от това, ясно съобщете, че няма спешна нужда участниците да се връщат на работа набързо. Целта е да се гарантира, че участниците си тръгват вдъхновени, а не под натиск да компенсират загубеното време.

8. Оставете място за дискусия

Въпреки че обедните почивки са с ограничена продължителност, предоставете на екипа си достатъчно време и благоприятна среда за отворени дискусии след това.

Опитайте се да приключите вашата част за 40 минути, за да оставите поне 20 минути на вашите служители да обсъдят сесията и да се сближат.

Ако дискусиите продължат повече от предвиденото време, не е необходимо да се бърза. Запазете конферентната зала за още един час или продължете видеоразговора, докато всички приключат.

Дайте на участниците време да усвоят и обработят информацията. Това увеличава шансовете те да запомнят и приложат знанията, което ги прави по-склонни да посещават бъдещи сесии, за да получат реални ползи.

Насърчавайте работата в екип, като предоставите на екипа си достъп до платформата ClickUp Collaboration Detection. Това е пространство, където те могат свободно да споделят идеи, да изразяват опасения и да се учат един от друг.

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимости и приоритизирайте задачи с функциите за сътрудничество на ClickUp

9. Приветствайте обратната връзка

В края на всяка сесия попитайте за обратна връзка – това е от решаващо значение за подобряването и за да покажете на служителите си, че тяхното мнение е важно, което е основна цел на инициативата „Обяд и обучение“.

Изразете своята отвореност към откровена и честна обратна връзка и предоставете на служителите си ясен начин да споделят своите мисли.

Създайте формата на вашите мечти и подобрете процеса на приемане с помощта на персонализираната функция „Форма“ на ClickUp

Създайте лесен за ползване онлайн формуляр, в който колегите ви могат да изразят мнението си за програмата ви. Използвайте изгледа „Формуляр“ в ClickUp, за да дадете възможност на колегите си да предлагат идеи и инициативи за бъдещи събития или да изразят интерес да се включат по-активно.

Ролята на обяда и обучението за задържането на служителите

Само в САЩ всеки месец между 3 и 4,5 милиона служители напускат работата си.

В рамките на шест месеца една трета от новите служители напускат работата си. Изтичането на таланти е голям проблем за много компании, защото, нека си го признаем, всеки иска повече. Естествено е служителите да търсят по-високо заплащане за упорития си труд.

Според доклад на PwC от 2021 г., 77% от работниците изразяват желание да придобият нови умения или да преминат преквалификация. Въпреки това, само един на всеки трима смята, че настоящият му работодател предоставя възможности за повишаване на квалификацията.

Лора Болдуин, президент на O’Reilly Media, посочва нещо важно: 70% от служителите биха обмислили да сменят компанията, ако знаеха, че новата инвестира повече в развитието на своите служители.

94% от служителите ще останат в компанията, ако настоящият им работодател инвестира в дългосрочното им обучение.

Така че, ако управлявате малък или среден бизнес, как да се уверите, че най-добрите ви кадри няма да бъдат откраднати от по-големи компании?

Отговорът става съвсем прост.

Предоставете на служителите си отворени и ангажиращи възможности за обучение, които да стимулират личностното им развитие и да ги задържат по-дълго във вашата компания. „Обяд и обучение“ е един от най-добрите начини да постигнете това.

„Обяд и обучение“ като инструмент за обучение и развитие

Макар че формалното преподаване на основни предмети е от решаващо значение, програмата „Обяд и обучение“ е полезен инструмент за обучение и развитие. Макар че програмата „Обяд и обучение“ може да не е от решаващо значение, тя допринася за професионалното развитие на служителите и цялостния растеж на бизнеса.

Формалните и строги курсове за обучение не отговарят на всички гледни точки.

Ето няколко неформални теми, които са идеални за вашите сесии „Обяд и обучение“:

Здраве и благополучие на служителите

Развитие на житейски умения

Социални умения

Развитие на лидерски умения

Обучение по инклузивност, разнообразие и емоционална интелигентност

Нови бизнес модели

Инициативи за кръстосано обучение между различни екипи и отдели

Запознаване с нови продукти

Курсове по управление на времето

Допълнителни курсове по програмиране и други технически курсове

Курсове за самопомощ

Планиране на кариерното развитие

Неформалният подход в такива ситуации ви дава предимство пред обичайната формална комуникация. Темите, които предлагаме, имат няколко общи черти: предизвикват дискусия, насърчават ангажираността и са лични, като се отнасят по уникален начин към всеки индивид.

Дори и при неформални сесии е от съществено значение да създадете добре обмислен план и да го споделите с колегите си. Използвайте шаблони за планове за обучение, за да създадете планове на базата на времева рамка, които да направляват събитието. Те спестяват безброй часове благодарение на предварително създадения си характер.

Изтеглете шаблон Шаблонът за обучение на ClickUp е създаден, за да ви помогне да записвате идеи, да управлявате промени в дизайна и да проследявате напредъка.

Предизвикателства при организирането на сесии „Обяд и обучение“ и как да ги преодолеете

Събитията „Обяд и обучение“ правят служителите щастливи. Но ако организирате такова, е важно да сте наясно с предизвикателствата, които то носи. Нека обсъдим няколко от тях:

1. График и времеви ограничения

Обедната почивка е времето, когато вашите служители си почиват. Сесията трябва да им предложи нещо ценно, за да прекарат това време с вас. Но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Не искате да отнемете цялата обедна почивка; целта е да позволите на служителите си да се върнат на работа, без да се чувстват притиснати от времето.

Пренаредете срещите си за миг чрез функцията „плъзгане и пускане“ в календарния изглед на ClickUp

Ако организирате сесия, в която участват различни отдели, трябва да комуникирате и да получите потвърждение от няколко екипа. Това е неприятно, независимо колко голяма е вашата организация.

Повишете посещаемостта, като планирате проактивно тези сесии чрез календара на ClickUp. Функцията „Напомняния“ ще гарантира, че вашите колеги знаят кога е събитието и никога няма да пропуснат сесия.

Управлявайте работата си в ClickUp с безпроблемно сортиране на задачите по статус, приоритет, изпълнител и др.

2. Дистанционни и хибридни екипи

Частта „обяд“ от програмата „Обяд и обучение“ не е много подходяща за дистанционните служители. Затова няма много причини да се събира голяма група хора. Но не забравяйте, че целта не е само в броя на участниците, а в стимулирането на личностното и професионалното развитие.

За да постигнете това, уверете се, че всяка сесия е отворена за всички членове на екипа, дори и да не могат да присъстват лично. Някои може да проявяват интерес, но да не успеят да присъстват поради липса на време.

Не е достатъчно да публикувате дискусиите си онлайн. Записвайте сесиите с инструмент като ClickUp Clip и ги споделяйте с всички служители за бъдеща справка. По този начин всички ще са в течение.

Изберете да записвате целия си екран, прозорец на приложение или раздел на браузъра с Clip от ClickUp и споделете със екипа от задачата

Поддържайте високо качество на дискусиите, за да се радвате на голям интерес към следващата сесия. Добавете и няколко изкусителни снимки на вкусни и здравословни закуски за добър ефект!

3. Ограничени или незаинтересоващи теми

Създаването на привлекателна тема от нулата е предизвикателство, особено такава, която да привлече участниците и да ги накара да се включат активно.

Ако не можете да се престрашите да разработите нещо наистина вдъхновяващо, можете да се обърнете към мозъка на бъдещето – генеративната изкуствена интелигентност.

Повишете ефективността чрез автоматично генериране на резюмета от срещи, коментари и статуси на проекти с ClickUp Brain

Brain на ClickUp ще ви помогне да генерирате идеи за обяд и обучение, както и пълен план с времеви рамки за цялата сесия.

Комбинирайте тези предложения за теми с бързо проучване сред служителите, като използвате изгледа „Формуляр“ на ClickUp, за да придадете по-човешки характер. Получете представа за темите, които вашите служители наистина искат да задълбочат.

Обеди и обучение с ClickUp

Сесиите „Обяд и обучение“ не са само за храна – те са умен начин да развиете екипа си, да подобрите комуникацията и да задържите най-добрите си таланти. Каква е ползата? Вашият бизнес расте стабилно, което улеснява разширяването му.

Използвайте календара и напомнянията на ClickUp, за да планирате проактивно сесиите, като гарантирате оптимална посещаемост, без да нарушавате обедната почивка. За отдалечени или хибридни екипи, направете сесиите достъпни чрез онлайн платформи и записвайте дискусиите с ClickUp Clip за бъдеща справка.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се насладете на събитието „Обед и обучение“!

Често задавани въпроси

1. Как да организирате презентация по време на обяд и да научите нещо ново?

За да организирате успешна презентация „Обяд и обучение“, определете ясни цели, изберете интересни теми, които да резонират със служителите, осигурете дистанционен достъп и създайте вдъхновяваща атмосфера.

Използвайте ClickUp за ефективно планиране, събиране на обратна връзка и генериране на теми. Направете дискусиите си интересни и осигурете отличен обяд, който да ги съпътства!

2. Как да организирам виртуална сесия „Обед и обучение“?

Изберете лесна за използване онлайн платформа като Zoom или Microsoft Teams, за да организирате виртуална сесия „Обяд и обучение“, на която участниците могат да донесат свой собствен обяд. Планирайте сесията така, че да съвпада с обедната почивка, и я направете кратка, за да уважавате времето на участниците.

Изберете подходяща и интересна тема, която отговаря на интересите и нуждите на вашия екип. За да поддържате интерактивна среда, насърчавайте активното участие чрез анкети, сесии с въпроси и отговори или дискусии в малки групи.

Споделяйте подробности чрез системи за управление на проекти като ClickUp, като осигурявате достъпност за отдалечени екипи. Записвайте сесиите за бъдеща справка, като поддържате духа на включване и сътрудничество, типичен за събитията „Обяд и обучение“, и същевременно се приспособявате към виртуалната среда.

3. Какво е другото наименование на „Обед и обучение“?

Друг начин да се каже „Lunch and Learn“ е „Brown Bag Session“ или „Lunchtime Workshop“. Тези термини често се използват взаимозаменяемо, за да опишат сесии, в които служителите се събират по време на обяд, за да учат и обсъждат различни теми.