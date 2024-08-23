15 забавни идеи за разчупване на леда за малки групи

Незначителните разговори често служат като основа за по-дълбоки връзки. Започвали ли сте някога разговор за времето на работа и неочаквано сте се озовали в размисъл върху големите въпроси на живота, свързани с целта?

Въпреки това, леките разговори не винаги възникват естествено на работното място, особено за интровертите или дистанционните работници. За да преодолеят тази пречка, експертите по изграждане на екип често препоръчват структурирани дейности, които насърчават непринудените разговори и помагат на колегите да се свържат на лично ниво.

Един от начините да постигнете това е да използвате ледоразбивачи – структурирани взаимодействия, които превръщат повърхностните разговори в истински диалози, които насърчават по-дълбоки връзки и изграждат високопроизводителни екипи.

В тази публикация в блога ще обсъдим 15 забавни игри и дейности за сближаване, които ще сплотят екипа ви, без да създават неудобството, което обикновено се свързва с тях.

⏰ 60-секундно резюме Разчупете леда, повишете ангажираността и създайте по-силни връзки в екипа с тези забавни дейности: Въпроси за разчупване на леда – прости, провокиращи мисленето подсказки за започване на разговори.

Дейности за сближаване – Практически упражнения, които насърчават сътрудничеството и творчеството.

Игри за разчупване на леда – Забавни, леки предизвикателства, които насърчават работата в екип и приятелското състезание.

Викторини за разчупване на леда – игри с въпроси, които стимулират ангажираността и тестват знанията.

Енергизиращи ледоразбивачи – Бързи, енергични дейности, които да ангажират отново групата и да поддържат темпото.

Игри за сближаване за отдалечени екипи – Виртуални игри и дейности, предназначени за онлайн срещи. ClickUp улеснява планирането и провеждането на сесии за сближаване, като ви помага да организирате идеите, да проследявате участието и да поддържате интерес към срещите с интерактивни инструменти.

Какво е ледоразбивач?

Разчупването на леда е кратка, интерактивна дейност, предназначена да помогне на група хора да се опознаят и да се почувстват комфортно един с друг. Често се използва в началото на срещи, семинари и социални събития и е чудесен начин да се създаде непринудена атмосфера.

Ето малко любопитна информация (можете дори да я споделите на следващата си среща за сближаване): изразът „да разчупиш леда“ произхожда от латинското изражение scindere glaciem, което означава „да отвориш пътя и да бъдеш първият, който изпълнява дадена задача“.

Дейностите за разчупване на леда правят точно това – създават приветлива атмосфера за отворена и естествена комуникация.

Как малките екипи се възползват от ледоразбивачите

Идеите за разчупване на леда са особено ефективни за по-малки екипи поради тясно свързаната природа на работната среда, тъй като по-малкото взаимодействия могат да доведат до недоразумения или конфликти.

Като дадете възможност на екипа си да опознае „човека“ зад „професията“, можете да създадете по-емпатична и сътрудническа работна среда, основана на общи лични интереси и силни междуличностни връзки.

Освен това, ледоразбивачите са чудесни „модератори“, които дават възможност на всеки на масата да се изкаже. Този приобщаващ подход е от полза както за интровертите, така и за екстровертите.

Накрая, безгрижният характер на ледоразбиващите игри може да помогне за прекъсване на монотонността на срещите и да внесе забавен елемент в понеделнишките сутрешни събрания.

Видове ледоразбивачи за малки групи

Тези 15 идеи за разчупване на леда ще помогнат на екипа ви да работи по-добре заедно. Превърнете тези няколко минути от вашите срещи, сесии за изграждане на екип и дори разговори с нови служители в възможности за значимо взаимодействие.

💡Професионален съвет: Инструмент за управление на работата като ClickUp може да ви помогне да организирате забавни дейности за сближаване!

Въпроси за разчупване на леда

Въпросите за разчупване на леда са класическият метод за започване на разговор и това не е случайно. Те са прости, адаптивни и не изискват специална подготовка.

Независимо дали става дума за неформална среща на екипа или официална бизнес среща, един прост въпрос – например „Кой филм бихте гледали отново и отново?“ – може да разчупи леда и да предизвика интересни разговори.

Ето обаче няколко съвета за избора на въпроси за разчупване на леда:

Адаптирайте въпросите към интересите, възрастта и произхода на групата.

Изберете въпроси, които насърчават отворени отговори и стимулират разговора.

Комбинирайте леки въпроси с по-провокиращи мисълта, за да задоволите различни интереси.

Накрая, задавайте въпроси, които са „фокусирани навътре“. Това намалява тревожността, като избягва натиска за „най-добрия“ отговор. Например, вместо „Каква е работата на вашите мечти?“, опитайте „Какъв вид работа ви кара да се чувствате най-изпълнени?“

1. Въпроси от типа „Това или онова“

Тук представяте два варианта, принуждавайки участниците да вземат бързо решение и да обяснят мотивите си. И, разбира се, някои бунтовници ще изберат трети вариант (напълно неочакван), но това е най-хубавата част.

Ето няколко въпроса:

Къмпинг или глемпинг?

Аналогови или цифрови?

Лоялно куче или мъдра сова?

Неограничени пари или неограничено време?

Marvel или DC?

2. Въпроси от типа „Опознай ме“

Както подсказва името, тези въпроси за разчупване на леда ви помагат да научите повече за членовете на групата си. Те работят най-добре за дейности за „изграждане на екип“ , а не за редовни срещи, като позволяват по-задълбочени разговори.

Ето някои въпроси, с които можете да се запознаете:

Какъв е любимият ви спомен от детството?

Каква е историята на вашето име?

Как бихте нарекли мемоарите си и защо?

Какъв е любимият ви вкус на сладолед?

Дейности за сближаване

Дейностите за сближаване са „полуструктурирани“ упражнения, които изискват активно участие и сътрудничество. За разлика от неформалните начини за започване на разговор, те обикновено включват планирани дейности и изискват повече подготовка.

Като такива, те работят най-добре в ситуации, които активно се фокусират върху изграждането на екип, като например срещи за стартиране на проекти, където представяте новите членове на екипа един на друг.

3. Две истини и една лъжа

Това е класическа дейност, при която трябва да споделите три твърдения за себе си: две истини и една лъжа. Останалите членове на групата могат да се опитат да отгатнат кое от твърденията е лъжата.

4. Човешки възел

Искате ледоразбиваща игра, която включва нещо повече от просто разговори помежду си? Тогава опитайте човешкия възел. Ето как работи:

Оформете кръг: Помолете всички да застанат в кръг, с лице един към друг.

Хванете се за ръце: Всеки човек протяга ръце и хваща ръцете на двама различни души от кръга (не на хората, които са непосредствено до него).

Разплетете възела: Групата трябва да работи заедно, за да се разплете, без да пуска ръцете на никого.

Целта е да се формира нов кръг без прекрестени ръце.

5. Малко известен факт

Друг прост, но ефективен начин за сближаване е да насърчите членовете на екипа да споделят изненадващ или необичаен факт за себе си. Това е чудесен начин да научите интересни подробности за колегите си и, кой знае, може би дори ще намерите най-добрия си приятел на работното място.

6. Лов на съкровища

За разлика от други дейности за разчупване на леда, тази изисква известна стратегия и планиране, защото трябва да дадете на екипа си подсказки, за да могат да „търсят“ (и събират) набор от предмети. Можете да добавите елемент на състезание, като разделите екипа си на двойки, добавите времево ограничение и дори дадете награда.

Ловът на съкровища обикновено се използва при лични срещи – като например сесия за енергизиране в сряда в офиса или по време на отдих с екипа.

Но можете да ги използвате и за виртуални срещи. Просто помолете определения модератор да обяви даден елемент и всички останали могат да се състезават да го намерят и да го покажат на екрана.

Игри за сближаване

За разлика от традиционните дейности за сближаване, които разчитат на разговори и диалог, тези дейности използват забавни игри и здравословна конкуренция, за да създадат връзки. Тъй като игрите за сближаване често изискват специфични реквизити, трябва да планирате.

Препоръчваме да създадете специално място за съхранение на често използваните материали за игри, за да сте сигурни, че ще са на разположение за бъдещи събития за изграждане на екип.

7. Бързо сглобяване на LEGO

Започнете, като разделите членовете на екипа на по-малки групи с еднакъв брой участници. Задайте време и насърчете членовете на групата да построят свободна форма. Групата с най-високата форма печели.

Не искате тази забавна игра за разчупване на леда да бъде състезателна? Дайте на всеки член на екипа по една минута, за да сглоби LEGO, и след това го предайте на следващия член. По този начин ще го направите заедно.

Необходими реквизити: LEGO кубчета

8. Дженга

Наредете дървени блокове в кула, като редувате посоката на всеки ред. Помолете играчите да се редуват да махат по един блок и да го поставят отгоре, без да съборят кулата – последният играч, който махне блок, без да събори кулата, печели.

Можете също да добавите въпрос към всеки блок от Jenga, така че играчът да отговори на въпроса, преди да постави блока отгоре.

Необходими реквизити: комплект Jenga

9. Предизвикателството с маршмелоу

Дайте на всяка група 20 спагети, 1 метър тиксо, едно парче въже и един маршмелоу. След това ги помолете да построят самоносеща се конструкция с маршмелоу на върха. Най-бързият екип печели.

чрез LinkedIn

Необходими реквизити: спагети, тиксо, въже, маршмелоу

Викторини за разчупване на леда

Това е още един забавен начин да опознаете колегите си и да започнете интересни разговори. Освен това, тъй като отговорите обикновено са с една дума, те са отличен вариант за екипи с интроверти (или такива, които не предпочитат по-дълги разговори).

10. Викторини

Тук можете да тествате знанията на екипа си за важни (или интересни) факти. Те могат да обхващат различни теми, което ги прави подходящи за различни групови ситуации.

Ето няколко примера:

Обща култура : Колко души живеят в столицата на Австралия?

История : Кой е бил двадесет и първият президент на Съединените щати?

Наука : Как се нарича най-голямата луна на най-голямата планета в Слънчевата система?

География: Каква е височината на най-високата планина в света?

Можете да използвате GenAI инструменти като ClickUp Brain, за да генерирате безкраен брой въпроси за викторини.

Започнете с ClickUp Brain Въпроси за поп културата, предложени от AI асистента на ClickUp, ClickUp Brain.

Друга идея е да организирате събитие с викторини, свързани с важни събития във вашата страна (или град), като например „Вечер (или следобед) с викторини за Тейлър Суифт“ по време на турнето „Eras“, викторина на тема „Оскарите“ през седмиците преди церемонията по връчването на наградите или парти за Супербоул с викторини за американски футбол.

11. Тестове за личността

Това са викторини, в които разкривате личностните черти, предпочитанията или интересите на вашите съотборници. Добрата новина е, че има много варианти онлайн.

Например, ако сте фен на „The Office“ (без да имам предвид игра на думи), ето един тест от BrainFall, който ще ви покаже с кой служител на Dunder Mifflin вие и вашите колеги се идентифицирате най-много.

чрез BrainFall

Енергизиращи ледоразбивачи

Ако търсите забавно упражнение за разчупване на леда, за да събудите (или затоплите) хората преди срещата, енергизиращите упражнения са чудесен вариант. Противно на общоприетото мнение, енергизиращите упражнения не се ограничават до физически дейности.

Умствени предизвикателства и игри за малки групи, като шаради или вериги от разкази, могат да бъдат също толкова ободряващи и увлекателни.

Ето няколко идеи:

12. Човешко камък, хартия, ножици

Това е мащабна версия на обичайната игра „камък, ножица, хартия“ – тук използвате цялото си тяло, за да създадете фигурите. Например, можете:

Приклекнете, за да изобразите камък

Разтегнете ръцете си широко, за да символизирате хартия

Докоснете лявата си ръка до дясното си крак, за да имитирате ножици.

Правилата остават същите: камъкът побеждава ножицата, ножицата побеждава хартията, а хартията побеждава камъка.

13. Fizz buzz

Това е детската игра с числа, която вероятно вече познавате. Поредно броите от едно. Вместо да казвате числа, които са кратни на 3, казвате „физ“, а вместо числа, които са кратни на 5, казвате „буз“. За числа, които са кратни и на 3, и на 5, казвате „физ буз“.

Ето как работи: първият човек казва едно, следващият казва две, а третият казва „Физ“. Поредицата продължава – 4, „Бъз“, „Физ“, 7, 8, „Физ“, „Бъз“, 11, „Физ“, 13, 14, „Физ Бъз“, 16 и така нататък.

Ако някой се колебае или допусне грешка, губи. Последният останал играч е победител.

Идеи за разчупване на леда за отдалечени екипи

Възходът на дистанционната и хибридната работа премести взаимодействията в екипа от конферентни зали към Zoom разговори. Това означава и по-голяма умора от екрана, което прави ледоразбивачите още по-важни за намаляване на скуката от дългите виртуални срещи.

Но не можете да подходите към виртуалните ледоразбивачи като към реални дейности. От една страна, виртуалните ледоразбивачи трябва да са по-кратки – ако продължат повече от 20 минути, може да загубите интереса на екипа си.

Ако сте глобален екип, ще трябва да се съобразите и с участници от различни часови зони, култури и среди.

Шаблонът за забавна програма за срещи на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да отговорите на тези съображения и да организирате идеите си, заедно с подробности като приоритета (или нивото на интерес) за всеки ледоразбивач, кой член на групата е отговорен за него и кога ще се случи.

Изтеглете този шаблон Каталогизирайте идеите си за разчупване на леда заедно с DRI с шаблона за забавна програма за срещи на ClickUp.

Шаблонът включва и полета за попълване на:

Фасилитатор : Модераторът или водещият

Участници : Членовете на екипа, които присъстват

Записващ : Лицето, което събира обратна връзка от участниците и записва ретроспективата.

Хронометрист: Лицето, което се грижи да не превишите времевото ограничение.

Има и поле за Извинения за хората, които не са присъствали (и причините за това).

Накратко, този шаблон ви помага да създадете програма и да сформирате комитет за всяка сесия за сближаване (или за укрепване на екипа), като ви помага да подходите към процеса съзнателно.

Ето някои идеи за виртуални ледоразбивачи, които не са неудобни и не са насилствени:

14. Шаради на фона на срещата

Проста дейност, която не изисква много усилия – дайте на членовете на екипа тема и ги помолете да зададат подходящ фон. Това е доста лесно, тъй като повечето инструменти за видеоконферентна връзка ви позволяват да добавяте персонализирани фонове само с едно кликване.

След като започне срещата на екипа, всеки може да се редува да отгатва какво означава професионалният опит на останалите. Ето няколко идеи за теми, с които да започнете:

Хипотетични светове

Арт стилове

Музикални жанрове

Мода през десетилетията

15. Асинхронна бяла дъска

Вдигнете ръка, ако сте станали в 2:00 сутринта, за да участвате във виртуалния happy hour на вашия отдалечен екип. ✋

Макар че дейностите за изграждане на екип в реално време са чудесни, разликите в часовите зони могат да ги превърнат по-скоро в досадна задача, отколкото в забавна игра, която да очаквате с нетърпение. Защо тогава да не направите вашите виртуални дейности за изграждане на екип асинхронни?

А най-хубавото е, че всичко, от което се нуждаете, е бяла дъска.

Една от идеите е да използвате безплатен инструмент като ClickUp Whiteboards , за да играете „нарисувай настроението си”.

Създайте асинхронен седмичен индекс на настроението за вашия екип с помощта на ClickUp Whiteboard.

Ето как работи това:

Създайте споделена ClickUp Whiteboard – нека я наречем „Mood Meter“ (Измервател на настроението).

Задайте повтаряща се задача , която изисква от всеки член на екипа да нарисува настроението си на бялата дъска в определено време всяка седмица – например в сряда следобед, в 15:00 ч. по местно време.

На следващия ден модераторът може да сподели екранна снимка на съвместната бяла дъска, като предизвика дискусия за крайния резултат в определения канал във вашия вътрешен инструмент за съобщения.

Белите дъски също са чудесен вариант за отворени въпроси за разчупване на леда. Шаблонът за бяла дъска за разчупване на леда на ClickUp прави това изключително лесно. Просто дублирайте шаблона за всяка седмица, добавете въпросите си и го споделете с екипа си.

След това екипът ви може да напише (или нарисува) отговорите си и да коментира отговорите на другите.

Изтеглете този шаблон Улеснете асинхронните въпроси за разчупване на леда с шаблона за бяла дъска ClickUp Icebreaker.

Препоръчваме да определите различен водещ за всяка сесия. Той може да определи темата, да добави въпроси и, най-важното, да се ангажира с отговорите на екипа ви и да провокира дискусии.

Как да изберете перфектните ледоразбивачи за вашата малка група

Има безброй начини да разчупите леда на екипни срещи и събирания, но не всички дейности за разчупване на леда работят еднакво добре във всички ситуации.

Например, игра като Human Bingo (в която играчите търсят хора, отговарящи на описанията на 5×5 бинго карта) или speed networking работи чудесно за големи събирания на живо. Но това не е една от вашите ледоразбивачи за виртуални или малки групи.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да изберете подходящите ледоразбивачи за вашата малка група:

Познавайте аудиторията си: Вземете предвид личността, енергията и комфортната зона на членовете на екипа си. Докато интровертите може да предпочитат интроспективни, отворени въпроси, хората с увреждания може да се чувстват изключени от физически или високостимулиращи дейности.

Цели на срещата : Съобразете ледоразбивачите с целта на срещата. Става ли въпрос за дейност за изграждане на екип или се нуждаете от 10-минутна енергизираща игра за обучителни сесии?

Балансирайте забавлението и целта: Целете се към ледоразбивачи, които са забавни, но също така насърчават хората да изграждат значими връзки. Връщайки се към по-ранния пример с Jenga – просто добавянето на въпрос към всеки блок го прави забавен и създава диалог.

Обмислете формата на срещата : Както споменахме по-рано, ледоразбиващите игри трябва да се подхождат по различен начин във виртуални и реални ситуации.

Получете обратна връзка: Накрая попитайте екипа си как им е харесала дейността и дали биха искали да я повторят. По този начин можете да изберете по-добри варианти за бъдещи сесии.

Препоръчваме да създадете списък с дейности за разчупване на леда за различни сценарии във вашия софтуер за управление на проекти. По този начин няма да се налага да повтаряте процеса на проучване.

ClickUp Meetings е мощен инструмент, създаден да опрости организацията на срещи и сътрудничеството.

Организирайте лесно срещи на екипа с ClickUp Meetings.

Ето някои от начините, по които ClickUp Meetings може да ви помогне:

Сътрудничество в реално време: Сътрудничество по дневния ред на срещите, бележките и задачите за изпълнение по време на срещата

Вземане на бележки: Запишете ключовите моменти и решения в структуриран формат.

Проследяване на задачите за действие: Превърнете бележките от срещата в задачи за изпълнение

Споделяне на файлове: Споделяйте подходящи документи и ресурси директно по време на срещата.

Интеграции: Свържете се с други инструменти като Zoom за безпроблемни видеоконференции директно от ClickUp.

Централизиран календар: Лесно планирайте, препланирайте и управлявайте срещи на едно място.

Повтарящи се срещи: Настройте редовни срещи с автоматични напомняния

Потребителски полета: Добавете конкретни подробности към срещите, като участници, цели или резултати.

Прочетете също: 15 безплатни шаблона за план за комуникация по проект

Планирайте (и провеждайте) вашите дейности за сближаване с ClickUp

Идеите за разчупване на леда са чудесни инструменти за изграждане на взаимоотношения, повишаване на морала на екипа и създаване на положителна атмосфера на всяко събиране. Единственото условие е да изберете дейности, които съответстват на личностите и интересите на вашия екип.

Създаването на набор от инструменти за разчупване на леда с различни опции може да ви помогне да се адаптирате към различни групови динамики и цели на срещите.

Тук ще се възползвате от предимствата на инструмент за управление на работата като ClickUp. Вградените му инструменти могат да ви помогнат да централизирате идеите си за разчупване на леда, да създадете формуляр за получаване на обратна връзка от екипа и дори да сформирате комитет за обсъждане на нови дейности.

Най-хубавото е, че можете да играете игри за сближаване като викторини и да се насладите на забавни дейности на бяла дъска от ClickUp.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и се уверете, че никога няма да ви липсват идеи за разчупване на леда (или въпроси за викторини).