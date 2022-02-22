10 въпроса за сближаване, които екипите наистина ще харесат

Представете си следното: сте на Zoom разговор с около 17 нови колеги и водещият казва: „Да започнем с ледоразбивачи!“

Вашата реакция е:

🔲 „Да!“

🔲 „НЕ. ”

Докато правех интензивни проучвания за този блог, извърших търсене, което да даде най-надеждна представа за нагласите на хората към ледоразбивачите: потърсих в Google „меми за ледоразбивачи на работното място“ и стигнах до заключението, че хората не ги обичат.

Когато обаче се прилагат правилно, ледоразбивачите постигат няколко важни неща, свързани с изграждането на екип:

Помагане на хората да се чувстват комфортно, когато говорят пред нови хора

Как да заинтересувате целия екип от хората, с които ще работят

Позволете им да покажат своята индивидуалност и личност

Тази статия не само ще ви даде няколко солидни и запомнящи се въпроса за разчупване на леда, но и ще помогне на лидерите да разберат какво може да направи или да провали даден подход. 🧊

Какво да правите и какво да не правите за успешни Icebreakers

За да ми помогне да се ориентирам в тундрата, която са екипните ледоразбивачи, се консултирах с кралицата на въвеждането в ClickUp, Катрин Речия, относно някои основни правила за това какво да правим и какво да не правим в тази област.

Когато избирате най-подходящите въпроси за разчупване на леда, ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

❄️ Бъдете конкретни... достатъчно.

Според Катрин, истинското изкуство при избора на ефективен ледоразбивач е да се намери балансът между общост и конкретност. „Един добър ледоразбивач е оптимистичен и насочен към конкретна тема. Общата тема трябва да е добре позната, но може би рамката може да предизвика нещо много уникално за този човек. ”

❄️ Бъдете забавни.

Ледоразбивачите трябва да се разглеждат като средства за показване на истинската личност зад длъжността, а най-лесният начин да се направи това е да се фокусирате върху забавлението. Хората се забавляват, когато не чувстват напрежение и могат да избягат за момент в приятно място в съзнанието си, така че имайте това предвид!

❄️ Бъдете лични.

Катрин казва: „Един добър ледоразбивач може да подтикне някого да сподели личен спомен или история, а в замяна ние научаваме много повече за този човек!“

Когато избирате ледоразбивачка, НЕ ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

💧 Създайте състезание.

„Не трябва да питате „Какъв е един забавен факт?“, защото тогава хората се притесняват да измислят интересен факт и не обръщат внимание на останалите, които говорят“, казва Катрин. „Освен това това предизвиква тревога у отговарящия!“

💧 Бъдете изключващи.

Въпроси като „Каква е любимата ти напитка за happy hour?“ отблъскват тези, които не пият, а изрази като „духовно животно“ могат да бъдат нечувствителни към културата на някои хора – просто бъдете внимателни.

💧 Бъдете механични.

Ако вие сте този, който води сесията за сближаване, вашата задача е да насърчите атмосферата на приветливост. Задавайте последващи въпроси към отговорите на хората или споделяйте искрената си реакция към отговора им. Не създавайте впечатлението, че всеки отговор е просто средство за по-бързо приключване на сесията.

Опитайте тези ледоразбивачи!

„Кой беше първият концерт, на който сте ходили?“ Хората не трябва да мислят дълго за отговора си, а освен това това е възможност да споделят много личен спомен, без да звучат сантиментално. Хората не трябва да прекарват твърде много време в обмисляне на отговора си, а освен това това е възможност да споделят много лични спомени, без да изглеждат сантиментални. „Това или онова: Hulu или Netflix?“ Това е лесен начин да накарате хората да споменат любимия си оригинален филм или програма. Въпросите „Това или онова“ също така канят бунтовниците да излязат и да изберат трета опция. Това е лесен начин да накарате хората да споменат любимия си оригинален филм или програма. Въпросите „Това или онова“ също канят бунтовниците да излязат и да изберат трета опция. „Кой е любимият ти филм на Дисни? Филмите на Марвел се броят.“ Всеки е гледал филм на Дисни в някакъв момент от живота си, а те наистина обхващат цялата гама от жанрове, които отговарят на различни вкусове. Това също дава възможност на хората да покажат своята сантиментална и/или откачена страна в добра компания! Всеки е гледал филм на Дисни в някакъв момент от живота си, а те наистина обхващат цялата гама от жанрове, които отговарят на различни вкусове. Това дава на хората възможност да покажат своята сантиментална и/или откачена страна в добра компания! „Бихте ли предпочели: да работите от дома си или да работите от зоопарка?“ Това е въпрос, който позволява на хората да споделят своя Това е въпрос, който позволява на хората да споделят своя стил на работа и предпочитания за своята работна среда, което е ценна информация – а въпросът за зоопарка не позволява да стане прекалено скучно. Това е въпрос, който позволява на хората да споделят своя стил на работа и предпочитания за своята среда, което е ценна информация – а зоопаркът не позволява да стане прекалено скучно. „Какво има в списъка ви с неща, които искате да направите, преди да умрете?“ Отговорите на този въпрос могат да ни разкрият много за това, какво цени човекът в живота и какво счита за удовлетворяващо. Отговорите могат да бъдат толкова странни или традиционни, колкото искат. Отговорите на този въпрос могат да ни разкрият много за това, което човекът цени в живота и какво счита за удовлетворяващо. Те могат да бъдат толкова странни или традиционни, колкото той пожелае. „Коя беше любимата ти играчка, когато беше малък?“ Носталгията работи, точка. Това е лесен начин да разберете кои са хората от вашата възрастова група! Носталгията работи, точка. Това е лесен начин да разберете кои са хората от вашата възрастова група! „Какъв неудобен период преживяхте като тийнейджър?“ Хората обичат да слушат неудобни истории за други хора, но за разчупване на леда искаме да бъде нещо кратко и леко. Някои от най-добрите приятелства на работното място се създават чрез обвързване с нещо, което сте обичали от тийнейджърските си години. Хората обичат да слушат неудобни истории за други хора, но за разчупване на леда искаме да бъдем бързи и лековати. Някои от най-добрите приятелства на работното място се създават чрез обвързване с нещо, което обичате от тийнейджърските си години. „Споделете непопулярно мнение.” Това е нещо, което всеки ще иска да чуе, точка. То дава на хората възможност да бъдат толкова безсрамно смели („Star Wars е надценен”) или напълно безопасни („Die Hard е коледен филм”), колкото пожелаят. Това е нещо, което всеки ще иска да чуе, точка. То дава на хората възможност да бъдат толкова безсрамно смели („Star Wars е надценен“) или напълно безопасни („Die Hard е коледен филм“), колкото пожелаят. „Лято или зима?“ Вероятно ще преминете бързо през този въпрос, като оставите хората да посочат доброволно причината за своя избор, което може да ви даде добра представа за настроението и интересите им. Вероятно ще преминете бързо през това, като оставите хората да посочат доброволно причината за своя избор, което може да ви даде добра представа за настроението и интересите им. „За какво бихте похарчили с удоволствие?“ Независимо от това, което можем да си позволим да похарчим, всички ние от време на време харчим повече, а това, за което избираме да похарчим малко повече, обикновено казва много за това, което ни е най-важно. Независимо от това, колко можем да си позволим да харчим, всички ние от време на време харчим повече, а това, за което избираме да похарчим малко повече, обикновено казва много за това, което ни е най-важно.

Сега отидете да разбиете малко лед.

Продължете напред и предефинирайте какво означава да бъдете домакин на сесия за сближаване. Бъдете лидерът, който променя възприятията, докато обединява хората. Поддържайте духа на общност и сътрудничество.

Извиняваме се за всички GIF-ове с г-н Фрийз.

