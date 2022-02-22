10 въпроса за сближаване, които екипите наистина ще харесат

Представете си следното: сте на Zoom разговор с около 17 нови колеги и водещият казва: „Да започнем с ледоразбивачи!“
Вашата реакция е:
🔲 „Да!“
🔲 „НЕ. ”
Докато правех интензивни проучвания за този блог, извърших търсене, което да даде най-надеждна представа за нагласите на хората към ледоразбивачите: потърсих в Google „меми за ледоразбивачи на работното място“ и стигнах до заключението, че хората не ги обичат.
Когато обаче се прилагат правилно, ледоразбивачите постигат няколко важни неща, свързани с изграждането на екип:
- Помагане на хората да се чувстват комфортно, когато говорят пред нови хора
- Как да заинтересувате целия екип от хората, с които ще работят
- Позволете им да покажат своята индивидуалност и личност
Тази статия не само ще ви даде няколко солидни и запомнящи се въпроса за разчупване на леда, но и ще помогне на лидерите да разберат какво може да направи или да провали даден подход. 🧊
Бонус: Приемате ли виртуален екип? Прочетете този наръчник за работа с виртуални екипи!
Какво да правите и какво да не правите за успешни Icebreakers
За да ми помогне да се ориентирам в тундрата, която са екипните ледоразбивачи, се консултирах с кралицата на въвеждането в ClickUp, Катрин Речия, относно някои основни правила за това какво да правим и какво да не правим в тази област.
Когато избирате най-подходящите въпроси за разчупване на леда, ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:
❄️ Бъдете конкретни... достатъчно.
Според Катрин, истинското изкуство при избора на ефективен ледоразбивач е да се намери балансът между общост и конкретност. „Един добър ледоразбивач е оптимистичен и насочен към конкретна тема. Общата тема трябва да е добре позната, но може би рамката може да предизвика нещо много уникално за този човек. ”
❄️ Бъдете забавни.
Ледоразбивачите трябва да се разглеждат като средства за показване на истинската личност зад длъжността, а най-лесният начин да се направи това е да се фокусирате върху забавлението. Хората се забавляват, когато не чувстват напрежение и могат да избягат за момент в приятно място в съзнанието си, така че имайте това предвид!
❄️ Бъдете лични.
Катрин казва: „Един добър ледоразбивач може да подтикне някого да сподели личен спомен или история, а в замяна ние научаваме много повече за този човек!“
Когато избирате ледоразбивачка, НЕ ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:
💧 Създайте състезание.
„Не трябва да питате „Какъв е един забавен факт?“, защото тогава хората се притесняват да измислят интересен факт и не обръщат внимание на останалите, които говорят“, казва Катрин. „Освен това това предизвиква тревога у отговарящия!“
💧 Бъдете изключващи.
Въпроси като „Каква е любимата ти напитка за happy hour?“ отблъскват тези, които не пият, а изрази като „духовно животно“ могат да бъдат нечувствителни към културата на някои хора – просто бъдете внимателни.
💧 Бъдете механични.
Ако вие сте този, който води сесията за сближаване, вашата задача е да насърчите атмосферата на приветливост. Задавайте последващи въпроси към отговорите на хората или споделяйте искрената си реакция към отговора им. Не създавайте впечатлението, че всеки отговор е просто средство за по-бързо приключване на сесията.
Опитайте тези ледоразбивачи!
- „Кой беше първият концерт, на който сте ходили?“ Хората не трябва да мислят дълго за отговора си, а освен това това е възможност да споделят много личен спомен, без да звучат сантиментално.
- „Това или онова: Hulu или Netflix?“ Това е лесен начин да накарате хората да споменат любимия си оригинален филм или програма. Въпросите „Това или онова“ също така канят бунтовниците да излязат и да изберат трета опция.
- „Кой е любимият ти филм на Дисни? Филмите на Марвел се броят.“ Всеки е гледал филм на Дисни в някакъв момент от живота си, а те наистина обхващат цялата гама от жанрове, които отговарят на различни вкусове. Това също дава възможност на хората да покажат своята сантиментална и/или откачена страна в добра компания!
- „Бихте ли предпочели: да работите от дома си или да работите от зоопарка?“ Това е въпрос, който позволява на хората да споделят своя стил на работа и предпочитания за своята работна среда, което е ценна информация – а въпросът за зоопарка не позволява да стане прекалено скучно.
- „Какво има в списъка ви с неща, които искате да направите, преди да умрете?“ Отговорите на този въпрос могат да ни разкрият много за това, какво цени човекът в живота и какво счита за удовлетворяващо. Отговорите могат да бъдат толкова странни или традиционни, колкото искат.
- „Коя беше любимата ти играчка, когато беше малък?“ Носталгията работи, точка. Това е лесен начин да разберете кои са хората от вашата възрастова група!
- „Какъв неудобен период преживяхте като тийнейджър?“ Хората обичат да слушат неудобни истории за други хора, но за разчупване на леда искаме да бъде нещо кратко и леко. Някои от най-добрите приятелства на работното място се създават чрез обвързване с нещо, което сте обичали от тийнейджърските си години.
- „Споделете непопулярно мнение.” Това е нещо, което всеки ще иска да чуе, точка. То дава на хората възможност да бъдат толкова безсрамно смели („Star Wars е надценен”) или напълно безопасни („Die Hard е коледен филм”), колкото пожелаят.
- „Лято или зима?“ Вероятно ще преминете бързо през този въпрос, като оставите хората да посочат доброволно причината за своя избор, което може да ви даде добра представа за настроението и интересите им.
- „За какво бихте похарчили с удоволствие?“ Независимо от това, което можем да си позволим да похарчим, всички ние от време на време харчим повече, а това, за което избираме да похарчим малко повече, обикновено казва много за това, което ни е най-важно.
Генерирайте още въпроси за сближаване с нашата колекция от AI подсказки за екипни срещи.
Сега отидете да разбиете малко лед.
Продължете напред и предефинирайте какво означава да бъдете домакин на сесия за сближаване. Бъдете лидерът, който променя възприятията, докато обединява хората. Поддържайте духа на общност и сътрудничество.
Извиняваме се за всички GIF-ове с г-н Фрийз.
