ABC на работното място (съюзници, приятели и колеги): Ръководство за това как да си създадете приятели на работното място

Работният живот на възрастните означава малко или никакво време за социални контакти извън работата.

Между работата, домакинските задължения, различни ангажименти и много други отговорности – почти нямаме време или енергия да се приближим до човек, който ни се струва интересен, да започнем разговор, да се сближим чрез общи интереси и да развием приятелство.

Има обаче място, където можете лесно да си направите нови приятели – работното ви място.

Проучване на Survey Center on American Life установи, че хората са по-склонни да създават приятелства на работното място, отколкото на всяко друго място! В края на краищата, прекарваме голяма част от живота си като възрастни на работното място.

Независимо дали започвате нова работа или искате да се присъедините към вече съществуващи групи, ето вашият наръчник за това как да си създадете приятели на работното място.

Значението на приятелите на работното място

Приятелствата на работното място не получават достатъчно признание. Неотдавнашно проучване на Gallup откри, че наличието на най-добър приятел на работното място е тясно свързано с по-висока производителност, подобрено морално състояние, повишена удовлетвореност от работата и положителни бизнес резултати. И това не е всичко – има редица проучвания, които доказват ползите от създаването на приятелства на работното място.

Ето няколко съвета, които доказват защо приятелите на работното място са важни:

Емоционална подкрепа : Колегите от работата имат по-дълбоко разбиране за работната култура и вашите професионални цели и трудности. Те могат да проявят съчувствие и да предложат емоционална подкрепа и насърчение по време на трудни моменти на работа. Тези думи на одобрение повишават морала и облекчават стреса, за да помогнат на хората да преодолеят неуспехите.

Сътрудничество : Приятелските отношения с колегите : Приятелските отношения с колегите изграждат доверие и прозрачност в екипа . Симпатията и доверието помежду им помагат на членовете на екипа да си сътрудничат и да работят заедно по-ефективно.

Усещане за принадлежност : Приятелствата на работното място създават усещане за другарство. Това усещане за принадлежност на работното място създава положителна работна среда, в която служителите се чувстват ангажирани и ценени, вместо да се чувстват като зъбни колела в механизма.

Смислена комуникация: Силните взаимоотношения на работното място насърчават отворената и честна комуникация. Това предотвратява обърквания и недоразумения и подобрява работата в екип. Дори ако екипът се сблъска с някакъв конфликт, ще му е по-лесно да обсъди нещата и да се възстанови бързо.

ClickUp Chat View помага на екипите да водят отворени разговори

Психическо благополучие : Независимо дали споделяте недоволството си от трафика или вътрешна шега, вашият колега е оазис на облекчение между срещите, напрежението на работа и натрупващите се срокове. Те насърчават психическото благополучие, като намаляват стреса и повишават устойчивостта.

По-висока производителност : Позитивната работна среда повишава мотивацията и производителността, тъй като служителите се чувстват по-ангажирани с работата си. Такива високи нива на ангажираност насърчават екипите и отделните лица да дават най-доброто от себе си.

Удовлетворение от работата : Наличието на приятел на работното място прави работния ден по-приятен. Комбинацията от емоционална подкрепа и чувство за принадлежност повишава нивото на удовлетворение от работата и ви кара да очаквате с нетърпение да отидете на работа.

Професионално развитие: Когато имате колега за приятел, това стимулира професионалното ви развитие, тъй като той ви предлага наставничество, ценна обратна връзка и дори кариерни съвети. Той може да ви бъде и ценен контакт в рамките на организацията, като ви предоставя достъп до нови проекти, възможности и мрежи.

Как да си направите приятели на работното място: 11 прости съвета и трика

Ето няколко лесни начина да създадете приятелства на работното място (и да ги поддържате):

1. Ангажирайте се в леки разговори и разчупете леда

Никога не подценявайте силата на едно „Здрасти, как си?”.

За да си направите приятели на работното място, бъдете готови да се отворите и да общувате с хората. Представете се, питайте хората за себе си и се отдайте на случайни разговори.

Ако сте нов, първо се придържайте към въпроси, свързани с работата, като например от колко време някой работи в организацията, какво харесва в работата си там, кариерното му развитие и т.н. След като разчупите леда, можете бавно да преминете към по-лични теми като хобита и интереси, музикални вкусове или планове за уикенда.

Такива прости разговори могат да проправят пътя за по-дълбоки и значими разговори. Не забравяйте, че разговорът е двупосочен процес. Ако някой не желае да разкрива информация доброволно или намира малките разговори неудобни, оставете го на мира.

2. Използвайте имената на хората

Казват, че нищо не звучи по-мелодично за ушите на човек от собственото му име. Използването на имената на хората в разговорите е една от най-ефективните комуникационни стратегии за изграждане на емоционална връзка.

Запомнете имената на колегите си и ги използвайте колкото се може по-често. От поздрави и сбогувания до обръщения в група (или по време на разговор в Teams), използвайте имената им, за да покажете, че ги зачитате. Това ще им покаже, че проявявате интерес да научите повече за тях.

3. Свържете се чрез храната

Знаете ли как посрещаме новите съседи с прясно изпечени бисквитки или торта? Защо да не опитате същото и на работа? Не е задължително да са печива. Бъдете креативни в кухнята и извадете семейната си рецепта. Ако готвенето не е вашата чаша чай (или е твърде много работа), купете пакети с любимите си закуски, които можете да споделите. Алтернативно, можете да посетите местната пекарна или кафене и да изберете най-продаваните продукти.

Раздайте закуските на колегите си или ги оставете в стаята за почивка с малка бележка. И в двата случая колегите ви ще оценят внимателния жест и ще се отнесат по-топло към вас.

4. Прекарвайте време в общите зони

Свържете се с други хора в общите зони чрез Unsplash

Говорейки за стаи за почивка, общите зони са чудесно място за създаване на приятелства на работното място.

Общите пространства като кафене, зона за почивка и машина за вода предлагат спокойна обстановка, където колегите могат да се отпуснат, да общуват и да създават връзки. Независимо дали искате да хапнете набързо или да разтъпчете краката си, обмислете да прекарате времето си в общите зони. Това също така разширява социалния ви кръг извън кабинета или етажа, тъй като може да срещнете хора от различни екипи или отдели.

5. Стартирайте или се присъединете към канал в Slack

По-лесно е да се сприятелявате, когато се срещате в коридорите на офиса или обядвате заедно. Обаче тези, които работят на отдалечени позиции, не разполагат с това удобство. Но това не означава, че трябва да живеят в изолация!

Създайте или се присъединете към Slack канал с хора, които мислят като вас, за да преодолеете тази често срещана трудност, свързана с липсата на „личен“ контакт. Сближете се чрез общи интереси, като телевизионни сериали, спорт, книги, рецепти или онлайн игри. Можете дори да организирате виртуални дейности, като гледане на филми, срещи на книжен клуб, съвместно печене или турнири.

Просто се консултирайте с вашия мениджър или супервайзор, за да се уверите, че групата по интереси не нарушава никакви фирмени правила.

6. Покажете положително отношение

Позитивното отношение е магнит за приятелства на работното място. Топлото и приятелско поведение на работа ще привлече хората към вас. В замяна ще срещнете позитивни, съмишленици, които могат да ви подкрепят, когато нещата станат трудни.

Положителните навици на работното място, като помагане на другите, поемане на инициативата в трудни моменти и подкрепа на колегите, ще покажат, че сте надежден член на екипа.

7. Участвайте в екипни дейности

Повечето организации организират периодично дейности за изграждане на екип. Много от тях включват и такива дейности за сближаване по време на въвеждането на нови служители. Тези периодични събития на работното място укрепват екипния дух и чувството за принадлежност чрез споделени преживявания.

Независимо дали става дума за виртуална игра на шаради или експедиция на открито, всяка екипна дейност е възможност да си направите приятели на работното място. Вие вече имате обща основа от споделени цели и предизвикателства. Освен това, решаването на проблеми заедно означава, че ще трябва да разчитате един на друг и да развивате доверие, което укрепва приятелството.

8. Бъдете отворени към социални контакти след работа

Основната разлика между екипните дейности и социализирането след работа е, че последното не е задължително.

Участието в социални събития след работа показва вашата ангажираност да създавате приятелства на работното място. Да изпиете по едно питие по време на виртуален happy hour или да присъствате на фирмена вечеря около Коледа позволява на колегите да общуват в забавна, непринудена и неформална обстановка извън работата.

Вижте колегите си като индивидуалности и открийте скритите им таланти, интереси или хобита. Когато разговорите протичат по-свободно и колегите се смеят заедно, ще създадете трайни спомени и истински приятелства.

9. Празнувайте важни събития и постижения

Празненствата могат да бъдат идеална възможност да си направите приятели на работното място. Изразявайте похвала за добре свършената работа и поздравявайте колегите си за успехите им.

Независимо дали става дума за повишение или за отлична презентация, оценяването на колегите показва подкрепа и може да бъде начало на разговор.

Разбира се, подобни похвали трябва да идват от сърце. Трябва да празнувате успехите им като свои собствени и да признавате техните силни страни и принос. Малки знаци на признателност, като благодарствена бележка или дори електронна картичка, могат да допринесат значително за повишаване на самочувствието на някого. А когато дойде вашият ред, вашите приятели ще си спомнят вашите мили жестове и ще ви отвърнат със същия ентусиазъм.

10. Доброволчество

Често компаниите предлагат на служителите си възможности да се включат в доброволчески инициативи за благотворителни каузи. Това е чудесен начин да си направите приятели на работното място, които споделят вашата страст към каузата.

Независимо дали вашият офис организира кампания за чистота, благотворителна разпродажба на сладкиши или маратон в целия град, доброволчеството за такива събития е възможност да направите добро и да се сближите с колеги с подобни интереси.

Работата за значима кауза също ще ви даде чувство за цел извън работното място, тъй като вашият принос е от полза за общностите и обществото.

11. Бъдете търпеливи

Приятелствата на работното място не се създават за една нощ. Необходими са дни, седмици и месеци, за да се превърнат в нещо истинско.

Не очаквайте да намерите най-добрия си приятел на работа още на първото фирмено парти, на което присъствате. Просто бъдете себе си и общувайте с колегите си. Не се опитвайте да насилвате приятелство само за да си направите приятели на работа. Намерете някой, който полага същите усилия и енергия, а понякога дори прави нещо повече, за да се почувствате ценен на работа.

Преодоляване на срамежливостта и изграждане на връзки на работното място

Вие сте срамежлив или социално неудобен човек, който иска да си направи приятели на работното място, но се страхува да се изложи? Ние ви разбираме. Ето няколко бързи съвета за вас:

Поставете си цели за комуникация: Предизвикайте себе си с прости : Предизвикайте себе си с прости цели за комуникация . Кажете си, че ще общувате с няколко колеги на ден или ще разговаряте с нов човек всяка седмица. Такива малки, постижими цели ще повишат самочувствието ви и ще ви мотивират да поддържате отношения на работното място. Практикувайте активно слушане: Използвайте срамежливостта си като предимство, като поемете ролята на „добър“ слушател. Практикувайте активно слушане, като сте присъстващи и внимателни по време на разговорите. Задаването на отворени въпроси за продължение може да поддържа разговора, без да изчерпва социалната ви енергия. Използвайте отворена език на тялото: Езикът на тялото е друг начин да участвате в разговори, без да говорите. Установете зрителен контакт, усмихвайте се и кимайте, когато е уместно, и ще бъдете активен участник в разговора, без да кажете нито дума. Използвайте технологиите: Ако личните контакти ви плашат, използвайте технологиите за дигитална комуникация. Имате разнообразни възможности – от чат до имейл и видеоконференции, за да изградите добри отношения с колегите си.

Използвайте инструменти като ClickUp Chat, за да общувате с колегите си

Присъединете се към групи по интереси: Вече видяхме колко лесно е да поддържате приятелства, когато имате общи интереси. Помислете да се присъедините към групи по интереси, за да изградите връзки, които излизат извън рамките на работата. Освен това може да ви е по-лесно да разговаряте с някой нов, когато имате общи интереси. Учете, наблюдавайте и импровизирайте: За щастие, ще намерите няколко : За щастие, ще намерите няколко книги, които ще ви помогнат да подобрите комуникационните си умения . Учете от тях и се опитайте да установите връзка с колегите си. Обединете се: На всяко работно място има един екстровертен колега, който познава всички. Завържете приятелство с такъв човек и непряко ще се сприятелите с всички останали. Потърсете помощ: Не се страхувайте да потърсите подкрепа от вашия мениджър, ментор или колега. Говорете с тях за конкретните си предизвикателства и те може да ви окажат подкрепа, за да ви помогнат да изградите значими връзки. Практикувайте самосъстрадание: Ако се чувствате неловко в социални ситуации или се страхувате от фирмени събития, признайте тази емоция и си кажете, че е нормално да се чувствате така. Практикувайте самосъстрадание и не бъдете прекалено строги към себе си. Напомняйте си, че такива неща отнемат време и ще имате още много възможности да си направите приятели на работното място.

Използване на онлайн платформи за изграждане на работни взаимоотношения

Вие използвате различни онлайн платформи на работното място за всичко – от управление на екипа до планиране на седмицата. Знаете ли обаче, че можете да използвате тези онлайн платформи и за изграждане и поддържане на взаимоотношения на работното място?

Ето как.

Почти всички организации използват различни инструменти за комуникация на работното място, като например програми за електронна поща, инструменти за незабавни съобщения или платформи за видеоконферентна връзка. Те помагат за поддържането на ефективна синхронна и асинхронна комуникация между членовете на екипа, независимо от местоположението им.

Използвайте тези канали и инструменти, за да се свържете с колегите си. Създайте чат стаи и Slack канали по интереси, организирайте виртуални срещи за кафе или проведете лична среща с новия си колега. Обвързването чрез общи интереси, преживявания и предизвикателства ще постави основата за дълбоки приятелства.

Платформи за сътрудничество

Сътрудничейте с екипа си, използвайки функции като Docs и Whiteboard в ClickUp

Инструментите за сътрудничество често се използват в комбинация с софтуерни решения за вътрешна комуникация. Те предоставят централизирано място, където екипите могат да споделят файлове, да създават и редактират документи, да обменят идеи и да сътрудничат по проекти. Тези усилия допринасят за изграждането на екип, тъй като всички работят за постигането на обща цел.

Използвайте платформи като ClickUp, за да общувате и сътрудничите с колегите си за решаване на сложни проблеми. Преодоляването на предизвикателствата заедно ще добави повече стойност към вашето приятелство.

Социални мрежи

За някои хора общуването с колеги от работата в социални мрежи като Instagram може да попада в сива зона. Разбира се, това зависи изцяло от вашия комфорт и дълбочината на вашата приятелство, но не всеки би искал да има колеги в социалните си медии.

За да поддържате приятелствата на работното място, като същевременно запазвате личния си живот отделен, обмислете да се свържете чрез професионални платформи като LinkedIn. Използвайте я, за да създадете контакти с колеги, ментори и лидери и да разширите професионалния си кръг.

Обучение и развитие на умения

Вие и вашите колеги можете да се запишете за програми за обучение и развитие на умения. Онлайн платформи за обучение, проекти за повишаване на квалификацията, виртуални събития и интерактивни уебинари помагат за подобряване на уменията. Участието в тях заедно с колегите ви може да укрепи взаимоотношенията ви.

Помагайки си взаимно да постигнете професионалните си цели и да ускорите кариерното си развитие, обогатявате работните си взаимоотношения, като ги правите по-ценностно ориентирани.

Платформи за ангажираност на служителите

Повечето организации използват платформи за ангажираност на служителите. Тези платформи могат да развият чувство за принадлежност и да изградят общност, която обогатява взаимоотношенията на работното място. От участието в дейности за изграждане на екип до празнуването на професионални постижения, тези портали за ангажираност предлагат възможност за сближаване и изграждане на положителни и значими взаимоотношения.

Професионални граници в приятелствата на работното място

Макар че създаването на приятелства на работното място има своите предимства, трябва да поддържате професионални граници, за да гарантирате здравословна и уважителна работна среда. Това изисква умения, тъй като не искате да изглеждате груб или резервиран, докато налагате граници.

Ето няколко съвета, които могат да ви помогнат в това:

Поставете и спазвайте граници: Бъдете внимателни към границите и предпочитанията на вашите колеги и бъдете ясни относно вашите очаквания и граници. Уважавайте личния живот на новите си приятели и им давайте пространство, когато е необходимо.

Поверителност в професионалната среда: Избягвайте да обсъждате дълбоко лични теми и чувствителни въпроси като религиозни или политически убеждения в професионална среда. Пазете личните си въпроси за себе си, за да поддържате сърдечни отношения с всички.

Разберете йерархиите на работното място: Бъдете внимателни към динамиката на властта на работното място, докато създавате приятелства на работното място. Разбира се, новият ви шеф може да е готин, но не искате да създадете ситуация, която може да повлияе на кариерните ви цели.

Избягвайте клюките: Избягвайте да клюкарствате или да се забавлявате с клюки. Още в началото на приятелството си поставете за цел да не участвате в непродуктивни и негативни разговори за другите. Ако се окажете въвлечени в офисни драми, просто спрете да се ангажирате и останете пасивни, докато всичко се успокои.

Дайте приоритет на работата пред социализирането : Макар да е естествено да си създавате приятели на работното място и да се забавлявате, не забравяйте, че основната цел на работното ви място е да поддържате производителността. Постарайте се да не пренебрегвате работата и отговорностите си.

Справедливо отношение към всички: Отнасяйте се справедливо и еднакво към всички колеги, независимо от вашите взаимоотношения извън работното място. Не проявявайте пристрастие или фаворизиране, особено при вземане на решения или разрешаване на конфликти, и оставайте обективни.

ClickUp: Вашият надежден приятел на работното място

ClickUp ви подкрепя като приятел

Да създавате и поддържате приятелства на работното място не е лесно, но не е и сложно, особено когато разполагате с инструменти като ClickUp.

ClickUp предлага функция за откриване на сътрудничество, която ви позволява да работите с колеги по споделен проект. Можете да създавате и редактирате документи заедно, да добавяте коментари и да си възлагате задачи. Можете също да използвате ClickUp Whiteboards, за да обменяте идеи с екипа си, да обсъждате възможни решения, да създавате мисловни карти и да изготвяте работни процеси, както и да работите колективно за постигане на обща цел.

Има и ClickUp Chat View, който сортира разговорите в низове, така че да можете да участвате в множество взаимодействия, без да губите ума си!

ClickUp отговаря на всички изисквания, за да бъде единственият приятел на работното място, който никога няма да ви разочарова.

Научете как ClickUp ви помага да дадете най-доброто от себе си. Регистрирайте се безплатно сега!

Често задавани въпроси

1. Как мога да си създам приятели на работното място, ако съм нов?

Ако сте нов в офиса и искате да си направите приятели, обмислете да се представите на колегите си, да водите разговори на общи теми, да посещавате служебни събития и да участвате в екипни дейности, за да опознаете по-добре колегите си.

2. Какви са ползите от създаването на приятелства на работното място?

Сключването на приятелства на работното място развива чувство за другарство и принадлежност. То е противоотрова срещу изолацията и самотата, като същевременно подобрява сътрудничеството и комуникацията между членовете на екипа. То стимулира ангажираността, което подобрява морала и повишава удовлетворението от работното място. Освен това, то може да отвори възможности за създаване на контакти за личностно развитие и кариерно израстване.