Как да създадете и управлявате консултативен съвет

Когато Airbnb започна да се разраства в световен мащаб, се сблъска с голямо предизвикателство: на неговия мениджърски екип липсваха задълбочени познания в областта на хотелиерството. За да реши този проблем, компанията привлече Чип Конли, ветеран в хотелиерството, като стратегически съветник.

Експертният опит на Конли помогна на Airbnb да се ориентира в сложността на сектора на хотелиерството. Това промени изцяло преживяването на гостите на Airbnb и преодоля различията между гъвкавостта на стартиращите компании и традиционните стандарти в бранша.

Това е целта на един добре сформиран консултативен съвет – да предоставя експертни знания там, където са най-необходими, за да прокара вашия бизнес напред. Нека да научим как да създадем консултативен съвет, който да подпомогне растежа и успеха на вашата компания.

Какво е консултативен съвет?

Консултативният съвет е група от външни професионалисти, които предоставят стратегически съвети и експертни познания на ръководството на вашата организация. Тези лица обикновено са опитни експерти в области, свързани с нуждите на вашата компания, като финанси, технологии, маркетинг или международно право.

За разлика от управителния съвет, консултативният съвет няма юридически отговорности или правомощия за вземане на решения. Ролята му е чисто консултативна, като подобрява стратегическата посока и оперативната ефективност на вашата компания.

Видове консултативни съвети

1. Стратегически консултативни съвети

Понякога наричани управителни комитети, стратегическите консултативни съвети насочват общата стратегия и дългосрочната визия на компанията. Тези съвети се фокусират върху решения на макро ниво, свързани с управлението на проекти, възможностите за растеж, целевия пазар и бизнес посоката.

✨Spotify създаде консултативен съвет за безопасност на съдържанието в отговор на нарастващите опасения относно вредното съдържание на платформата. Тази стратегическа консултативна група помогна на компанията да вземе информирани решения относно политиките за съдържание и мерките за безопасност.

2. Технически консултативни съвети

Техническите консултативни съвети предоставят специализирани знания в конкретни технологични области. Те помагат на стартиращи и утвърдени компании да се справят с комплексни технически предизвикателства и да стимулират иновациите.

✨Ако производител на автомобили иска да бъде лидер в автомобилния дизайн и устойчивостта, той може да обмисли наемането на съветници като Франц фон Холцхаузен, главен продуктов дизайнер на Tesla, в своя консултативен съвет. Неговият опит в продуктовия дизайн и електромобилите би допринесъл за значителна добавена стойност.

3. Консултативни съвети на клиенти

Когато дадена компания желае да се фокусира върху клиентското преживяване, тя може да създаде консултативен съвет на клиентите. Такива съвети се състоят от ключови клиенти или лидери в бранша, които предоставят пряка обратна връзка за продуктите, услугите и клиентското преживяване. Те помагат на компаниите да отговорят на очакванията на клиентите и изискванията на пазара.

✨Adobe, например, е създала международен консултативен съвет, за да се възползва от обратната връзка на потребителите и познанията на опитни професионалисти от бранша. Съветът помага на Adobe да подобри своите продукти и услуги, като гарантира, че те отговарят на нуждите на клиентите и остават конкурентоспособни.

4. Консултативни съвети за нестопански организации

Консултативните съвети на нестопански организации подкрепят организациите, които работят за постигане на определена мисия, като им предоставят информация, ресурси и контакти, за да увеличат тяхното влияние. Тези съвети често играят ключова роля в подпомагането на нестопанските организации да си осигурят финансиране и да вземат информирани решения по важни инициативи.

✨Консултативният съвет на глобалната здравна програма на Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс включва водещи експерти в областта на общественото здраве, медицината и международното развитие. Тяхното колективно знание гарантира, че усилията на фондацията са съобразени с глобалните нужди, което прави инициативите им по-ефективни и въздействащи.

Консултативен съвет срещу съвет на директорите

Това може да изглежда малко объркващо, но всъщност не е.

Съветът на директорите играе официална роля в надзора на дейността, стратегията и съответствието на компанията. Той има фидуциарна отговорност към акционерите и притежава правомощия за вземане на решения.

За разлика от това, консултативният съвет предоставя необвързващи насоки, предлагайки външна експертиза, за да подпомогне вземането на решения в компанията, без да носи никакви правни или финансови отговорности.

Например, да предположим, че дадена компания оценява възможност за голяма инвестиция. Консултативният съвет може да предостави информация за потенциалните рискове и ползи, но няма правомощията да вземе окончателно решение. Тази отговорност лежи върху борда на директорите, който трябва да одобри или отхвърли сделката въз основа на нейното съответствие с целите на компанията и интересите на акционерите.

Ето кратко резюме:

Аспект Съвет на директорите Консултативен съвет Състав Състои се от избрани или назначени директори, често включващи основни акционери. Обикновено се състои от външни експерти и съветници. Роли и отговорности Наблюдава управлението на компанията, взема обвързващи решения и гарантира спазването на законите. Предлага стратегически насоки, специализирана експертиза и възможности за създаване на контакти. Области на фокус Широк надзор върху стратегията на компанията, финансовите резултати и цялостното управление Специализирани области като технологии, маркетинг или международна експанзия. Възможност за вземане на решения Има правомощия да взема задължителни решения от името на компанията. Не може да взема или налага решения Възнаграждение Обикновено се възнаграждават чрез хонорари, опции за акции или други форми на възнаграждение. Може да получите акции, хонорари или други стимули Честота на срещите Редовни срещи, често тримесечни Гъвкави срещи според нуждите Правни задължения Правна отговорност за действията и спазването на правилата от страна на компанията Без правни задължения или отговорности Нормативни изисквания Трябва да се спазват законите и разпоредбите за корпоративно управление. Не подлежи на същите регулаторни стандарти Отчетност Отчетност пред акционерите и регулаторните органи Предоставя съвети, но не носи отговорност за резултатите на компанията.

Роли и отговорности на консултативния съвет

Консултативният съвет е ценен ресурс за мениджмънта и ръководния екип на дадена компания. Той функционира като форум за обсъждане и предоставя насоки, специфични за дадена област, без формалностите на борда на директорите.

Ключовите роли и отговорности на консултативния орган включват:

Предоставяне на насоки и идеи за стратегическата посока на компанията, подпомагане на идентифицирането на възможности за създаване на интелектуална собственост и цялостно развитие. Например, когато даден производител иска да се разшири на глобално ниво, неговият консултативен съвет предоставя ценна информация за тенденциите на целевите пазари, като културни нюанси, които влияят на предпочитанията на потребителите в различни страни.

Предлагане на специализирана експертиза в областта на технологиите, финансите, маркетинга или специфичните за индустрията тенденции. Тази експертиза може да бъде полезна при вземането на важни решения и да помогне за преодоляването на сложни предизвикателства. Например, стартиращите биотехнологични компании често включват в своите консултативни съвети известни биохимици и учени, които да насочват усилията в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Улесняване на възможностите за създаване на контакти чрез използване на професионалните им мрежи, което може да отвори врати към нови партньорства, инвеститори и клиенти. Финансово-технологична компания може първо да използва връзките на членовете на консултативния си съвет, за да си осигури финансиране или стратегически партньорства с утвърдени финансови институции.

Повишаване на доверието и репутацията сред сред заинтересованите страни по проекта , включително инвеститори, клиенти и партньори. Това може да бъде особено полезно по време на кръгове на набиране на средства или при навлизане на нови пазари.

Значението на консултативния съвет за развитието на бизнеса

Консултативният съвет може да бъде стратегически актив, който предоставя безценни идеи и насоки за развитието на бизнеса. Използвайки колективния опит на членовете на консултативния съвет, фирмите могат:

Ускоряване на растежа: Консултативните съвети могат да помогнат за идентифициране на нови пазарни възможности, разработване на иновативни продукти или услуги и оптимизиране на бизнес стратегиите за бързо разрастване.

Подобряване на процеса на вземане на решения: Разнообразните гледни точки на членовете на консултативния съвет могат да поставят под въпрос предположенията, да разкрият скрити слабости, да доведат до по-информирани и ефективни решения и да усъвършенстват бизнес предложенията

Укрепване на партньорствата: Консултативните съвети могат да улеснят връзките със стратегически партньори, инвеститори и влиятелни лица в бранша, като насърчават сътрудничеството и растежа.

Привличане на най-добрите таланти: Уважаван консултативен съвет може да подобри репутацията на компанията и да привлече най-добрите таланти, допринасяйки за нейния дългосрочен успех.

Използвайки силата на консултативния съвет, фирмите могат да се позиционират за устойчив растеж и конкурентно предимство.

Как да създадете консултативен съвет с голямо влияние

PayPal създаде консултативен съвет, който да действа като съветник по въпросите на криптовалутите, блокчейна и дигиталните валути.

Използвайки експертния опит на лидерите в бранша, PayPal е придобил важни познания за платежните системи, нововъзникващите технологии и глобалните пазарни тенденции. Този стратегически ход е помогнал на PayPal да разшири предлаганите услуги, за да отговори на променящите се нужди на клиентите.

Вие също можете да следвате стъпките по-долу, за да създадете консултативен съвет с голямо влияние и да повторите успеха на PayPal.

Подготовка за консултативен съвет

Преди да се свържете с потенциални лидери и съветници, е важно да положите солидна основа, за да се уверите, че планът ви за създаване на консултативен съвет ще бъде ефективен.

Определете целите си: Ясно дефинирайте какво се надявате да постигнете с вашия консултативен съвет и свързаните с това пропуски в уменията, които виждате днес.

Определете роли и очаквания: Установете ясни очаквания относно ролите на съветниците, ангажиментите им по отношение на времето и резултатите, които трябва да постигнат.

Изберете оптимален размер на съвета: Като цяло, съвет от 4 до 6 членове позволява по-задълбочени дискусии и по-силни взаимоотношения.

Създаване на консултативен съвет

След като подготовката е готова, следващата стъпка е да наемете съветници и да интегрирате вашия консултативен съвет.

Привлечете подходящите съветници: Използвайте съществуващите си контакти, събития в бранша и професионални платформи като LinkedIn, за да намерите потенциални съветници, които споделят визията и ценностите на вашата компания.

Определете каналите за комуникация: Уточнете как и кога ще комуникирате чрез редовни срещи, имейли или специална платформа.

Установяване на управление: Определете график за редовни срещи (тримесечни или два пъти годишно), поддържайте ангажираността и информираността на съветниците и се уверете, че техните мнения са интегрирани в организационното ви планиране.

Определете бизнес модела, докато структурирате консултативен съвет

Изборът на подходяща структура за вашия консултативен съвет е от решаващо значение за максимизиране на неговото въздействие. Обърнете внимание на следното:

Възнаграждения и стимули: Предлагането на опции за акции или авансово заплащане може да мотивира съветниците да допринесат значително за успеха на компанията.

Правни и етични съображения: Очертайте целта на съвета, ролите на членовете и оперативните процедури. Защитете чувствителната информация, като съветниците подпишат споразумения за неразкриване (NDA) в допълнение към консултантското споразумение.

Показатели за ефективност: Определете ключови показатели за ефективност (KPI), за да измерите въздействието на консултативния съвет. Оценете приноса на съвета и направете необходимите корекции.

Имайте предвид влиянието на рисковия капитал

Рисковият капитал често определя функционирането на консултативния съвет, като влияе върху неговия състав и цели. Имайте предвид следното:

Стратегически насоки: Инвеститорите могат да привлекат ветерани от бранша, които да споделят своя опит.

Редовни актуализации: Консултативните съвети може да се наложи да предоставят редовно показатели за ефективността.

Съгласуване на растежа: Консултантите са съгласувани с конкретни цели за растеж, за да отговорят на очакванията на инвеститорите.

Когато вашата организация се разраства бързо, координацията с вашия консултативен съвет изисква повече от спорадични имейли и тримесечни срещи.

Въведете набор от инструменти, които оптимизират комуникацията, споделянето на документи и управлението на задачите. Ще ви са необходими:

Платформи за комуникация: Приложения като Zoom улесняват личните срещи, които са от решаващо значение за изграждането на взаимоотношения и обсъждането на сложни теми. Slack или Microsoft Teams позволяват комуникация в реално време, чат, бързи актуализации и неформални дискусии. Можете да използвате и ClickUp Chat за комуникация и сътрудничество в реално време, особено за бързи въпроси и актуализации.

Инструменти за управление на проекти: Модерният инструмент за управление на проекти улеснява планирането, изпълнението и проследяването на програмата на вашия консултативен съвет. Google Workspace или Microsoft 365 позволяват едновременно редактиране и споделяне на документи, дневен ред на срещи и доклади. С всеобхватни работни приложения като ClickUp вие и вашият екип можете да планирате и график на задачите, да провеждате срещи, да проследявате напредъка, да комуникирате и да си сътрудничите.

Инструменти за планиране: Инструменти като Calendly улесняват планирането на срещи, като синхронизират наличността в различните календари. Автоматичните известия гарантират, че всички членове са информирани за предстоящи срещи и крайни срокове. В ClickUp можете да използвате функции като ClickUp Reminders и ClickUp Automations, за да планирате срещи и повтарящи се задачи и да настроите напомняния.

Инструменти за данни и анализи: Инструменти като Tableau или Power BI предоставят визуализации на данни, които помагат на съветниците бързо да разберат сложна информация – приложения като Excel или персонализирани инструменти за електронни таблици помагат при анализа на финансови данни и прогнози. Или просто можете да използвате персонализираните табла на ClickUp, за да създадете персонализирани отчети за анализ на напредъка.

Сигурно споделяне на файлове: Услуги като Dropbox Business гарантират, че чувствителните документи се споделят по сигурен начин с подходящи контроли за достъп.

Видео комуникация: Споделяйте незабавно записи на екрана с ClickUp Clips или кликнете върху иконата за видео, за да споделите коментарите си. Това елиминира необходимостта от безкрайни коментари и объркване. Това е чудесен начин да споделяте актуализации, да давате обратна връзка или да обсъждате конкретни теми, без да планирате цялостно събрание.

Управлявайте програмата на вашия консултативен съвет с ClickUp

Макар споменатите по-горе инструменти да са полезни, използването им поотделно ще доведе до фрагментиране на данните с течение на времето и ще ви струва скъпо. ClickUp предлага унифицирана платформа, която обединява всички функции, които преди това се изпълняваха от различни инструменти.

ClickUp за управление на проекти предлага платформа за комуникация с членовете на консултативния съвет, определяне на крайни срокове и проследяване на напредъка. Можете да създавате задачи за подготовка на дневния ред на заседанията на съвета, да възлагате конкретни задачи на членовете на екипа и да следите изпълнението на тези задачи в реално време.

Визуализирайте работата, препланирайте задачите и управлявайте графиците на проектите с гъвкав календар с ClickUp за управление на проекти.

Планиране на заседания на съвета

С помощта на календарния изглед на ClickUp можете лесно да планирате срещи на консултативния съвет, като синхронизирате наличността на членовете в различни часови зони и календари. Изпращат се автоматични напомняния, за да се гарантира, че всички са информирани за предстоящите срещи и крайни срокове, което намалява риска от пропуснати срещи.

Управлението на срещи с помощта на ClickUp е лесно. Богатите му възможности за редактиране позволяват лесно и творческо водене на бележки. Точките от дневния ред могат да бъдат изброени с помощта на списък за проверка и отбелязани, след като бъдат разгледани. Коментарите могат да се присвояват; просто ги свържете с члена на съвета, който трябва да ги разгледа.

След това, с ClickUp Brain, създайте конспекти или обобщете протоколите от срещите, спестявайки време и гарантирайки, че ключовите решения и точки за действие са документирани. То може да ви помогне и при сесиите за мозъчна атака, като ви предоставя незабавни идеи и предложения въз основа на вашите входни данни.

Използвайте изкуствен интелект с ClickUp Brain, за да създавате планове за срещи, обобщавате дискусии и документирате действия.

Управление на задачите

За да координират, задават задачи и измерват ефективността на консултативните съвети, компаниите обикновено назначават вътрешни координатори, често наричани вътрешни спонсори/координатори на консултативния съвет. Тяхната задача е да управляват административните и логистичните аспекти.

Ето как тези вътрешни екипи могат да използват ClickUp, за да управляват ефективно тези задачи:

Зависимости между задачите: ClickUp ви помага да управлявате и визуализирате взаимоотношенията между различните задачи. Това гарантира, че както вътрешните екипи, така и членовете на консултативния съвет разбират как всяка задача е свързана с останалите. Например, ако едно стратегическо решение зависи от завършването на пазарен анализ, ClickUp ще посочи ясно кои задачи трябва да бъдат изпълнени първо.

Делегиране и проследяване на задачи: С ClickUp Tasks отговорностите могат лесно да се делегират на конкретни вътрешни екипи или на определен член на консултативния съвет. Всеки член получава известия и напомняния, което гарантира отчетност и яснота относно това, което трябва да бъде изпълнено преди следващото заседание.

Повтарящи се задачи: Вашите вътрешни координатори на консултативния съвет могат да настроят повтарящи се задачи в ClickUp, като редовни заседания на съвета или месечни отчети за напредъка, за да гарантират, че важните дейности се планират автоматично.

Възлагайте подходящите задачи на подходящите хора с ClickUp Tasks

Анализ на данни

ClickUp също така опростява анализа на данни за консултативните съвети с ClickUp Dashboards, които предоставят информация в реално време за ключови показатели.

Използвайки тези функции, компаниите могат ефективно да координират своите консултативни съвети, да поставят ясни задачи, да анализират резултатите и да оценяват доколко компанията постига своите цели, за да максимизира стратегическото си въздействие.

И всичко това може да се направи в платформата ClickUp.

Персонализирани шаблони

И накрая, решаващият фактор: огромното разнообразие от предварително създадени шаблони на ClickUp. ClickUp предлага разнообразие от готови за употреба шаблони, които вашите вътрешни екипи и спонсори на проекти могат да използват при координацията с вашия консултативен съвет.

Шаблонът за протоколи на ClickUp улеснява записването на протоколите от заседанията на вашия консултативен съвет. Той помага за създаването на пълен запис на заседанията, с информация за участниците, дневен ред и точки за действие.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте процеса на записване на бележки от срещи, решения и действия по време на заседанията на съвета с шаблона за протоколи на ClickUp Board.

Шаблонът е предварително структуриран с раздели за датата и часа на срещата, списък на участниците, точки от дневния ред, взети решения, действия за изпълнение и допълнителни бележки (ако има такива).

Можете да добавяте задачи директно от раздела с действия, като ги възлагате на членовете на екипа с крайни срокове. Можете също така лесно да споделите протокола с всички участници чрез ClickUp след срещата.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте членовете на вашия съвет и техните роли, контактна информация и дати на срещи с шаблона за списък на членовете на съвета на ClickUp.

Шаблонът за списък на членовете на борда на ClickUp е друг полезен шаблон, създаден да ви помогне да проследявате и управлявате ефективно членовете на борда.

Този шаблон може да ви помогне по следните начини:

Визуализирайте структурата на съвета : Тя предоставя ясна и организирана представа за всички членове на съвета, техните роли и отговорности.

Централизирана информация за контакт : с полета за контактни данни като телефонни номера и имейли, това е единственият източник на информация, който съхранява всички важни данни на едно място.

Потребителски полета и статуси : Можете да проследявате допълнителни подробности като пълномощия, комитети и текущ статус (активен, неактивен, в отпуск и др.).

Подобряване на сътрудничеството : Разпределянето на задачи на отделни съветници на стартиращи компании директно в списъка гарантира, че всички са информирани, ангажирани и отчетни. Това помага и за организирането на срещи и осигуряването на навременна комуникация.

Проследяване на цялостния напредък: Шаблонът позволява на потребителите да проследяват възложените отговорности на всеки член на съвета, като по този начин се насърчава прозрачността и отчетността.

Този шаблон опростява управлението на съвета, като гарантира, че членовете му са добре организирани, информирани и съгласувани с целите на организацията.

Изтеглете този шаблон Предоставяйте кратка информация за напредъка и ключовите показатели с шаблона за отчет на ClickUp Board.

Шаблонът за доклад на ClickUp Board помага за създаването на ясни и изчерпателни доклади за заседанията на съвета. Той ви позволява да представите всички ключови показатели, актуализации на проекти и важни данни по организиран начин за ефективно вземане на решения.

Ето как този шаблон може да ви бъде от полза:

Организирано отчитане : Шаблонът ви позволява да съберете всички relevante данни – като финансови данни, актуализации на проекти или обратна връзка от клиенти – в един лесен за четене доклад, който членовете на съвета могат да прегледат преди заседанията.

Проследяване на напредъка : Предоставя моментална снимка на текущите проекти, помагайки ви да проследявате напредъка спрямо целите на ниво съвет и да се уверите, че всички са съгласувани по отношение на ключовите показатели.

Визуализация на данни: Персонализирани изгледи като списък, таблица и табла помагат за визуализиране на напредъка на проекта, графиците и разпределението на натоварването, което улеснява съвета да усвои важната информация.

Шаблонът за отчети на ClickUp Board прави отчитането пред борда по-лесно, по-структурирано и силно сътрудническо.

Предимства на използването на ClickUp за адаптивно управление на проекти

ClickUp е безценен инструмент за управление на вашия консултативен съвет, който предоставя съществени предимства, които подобряват сътрудничеството и адаптивността при справянето с комплексността на консултативните функции.

Основните предимства включват:

Персонализирани работни процеси: Адаптирайте работните процеси според специфичните нужди на вашия консултативен съвет, като осигурите гладки процеси за планиране на срещи, споделяне на документи и проследяване на дискусии.

Сътрудничество в реално време : Улеснете безпроблемната комуникация между членовете на съвета и вашия екип чрез споделяне и актуализиране на документи, като по този начин гарантирате, че всички са на едно мнение по отношение на ключовите решения и инициативи.

Адаптивно управление на задачите: Управлявайте задачите, свързани с дейностите на съвета, по гъвкав начин, което позволява бързи корекции на приоритетите и графиците в зависимост от променящите се нужди на съвета.

Проследяване на целите: Задайте и проследявайте напредъка към целите на консултативния съвет, като помагате на членовете да останат фокусирани върху стратегическите инициативи и желаните резултати.

Изчерпателни табла: Използвайте интуитивни табла, за да получите информация за работата на консултативния съвет и текущите проекти.

Използвайки адаптивните функции на ClickUp, можете да гарантирате, че вашият консултативен съвет работи с по-голяма гъвкавост и отзивчивост, което в крайна сметка повишава неговата ефективност и влияние върху вашата организация.

Казуси и реални примери за консултативни съвети

Ето някои реални примери и казуси на успешни бизнеси, които са се възползвали значително от знанията и подкрепата на своите консултативни съвети.

Tesla

Ситуация: Когато Tesla се опита да проникне на китайския пазар – един от най-големите в света за електромобили – тя се сблъска с регулаторни пречки и ожесточена конкуренция.

Как помогна консултативният съвет: Консултативният съвет на Tesla включваше експерти по китайските регулации, бизнес практики и потребителско поведение, които съветваха Tesla относно стратегията й.

Резултат: Tesla построи Gigafactory Shanghai, първия си производствен завод извън САЩ. В резултат на това Tesla бързо увеличи производствения си капацитет и продажбите в региона, което допринесе за значително увеличение на глобалните й приходи.

UPS Capital

Ситуация: UPS Capital се нуждаеше от подобряване на основните си операции.

Как помогна консултативният съвет: Консултативният съвет на UPS Capital проучи основните дейности на компанията. По време на дискусиите за електронната търговия членовете на съвета идентифицираха различни доставчици и платформи, което доведе до преосмисляне на позиционирането на продуктите и пълно преработване на уебсайта. Те също така тестваха различни решения.

Резултат: След като UPS Capital приложи предложенията на CAB, компанията отбеляза значително повишение в Net Promoter Scores (NPS).

Iron Mountain

Ситуация: Iron Mountain се нуждаеше от насоки относно продуктовата си стратегия.

Как помогна консултативният съвет: Консултативният съвет на Iron Mountain работи с екипа основатели, за да създаде полезни ръководства, които се занимават с важни предизвикателства в бранша. Те се обединиха за събития в бранша и дискусии на кръгла маса, като същевременно откриваха възможности за кръстосани продажби и продажби на по-скъпи продукти, показвайки реалното влияние на консултативния съвет върху растежа на бизнеса.

Резултат: Влиянието на съвета се отразява най-силно в неговото въздействие върху ангажираността на клиентите и маркетинговите стратегии.

Deutsche Bank

Ситуация: Във времена, когато социалните, технологичните и геополитическите промени бързо променят оперативната среда за банките, Управителният съвет на Deutsche Bank създаде нов Глобален консултативен съвет през 2022 г.

Как помогна консултативният съвет: Deutsche Bank сформира консултативен съвет, съставен от експерти в областта на бизнеса, академичните среди и политиката. Тяхната задача беше да съветват управителния съвет по фундаментални развития, които оказват значително влияние върху банката и нейните клиенти.

Това им помогна да адаптират своите предложения и маркетингови стратегии към местната култура.

Резултат: Deutsche Bank отчете значителен ръст на печалбата през 2022 г., постигайки най-високата си печалба от 2007 г. насам. Този успех беше част от по-широка стратегия за трансформация, която глобалният консултативен съвет вероятно подкрепи, като предостави стратегически насоки.

Използвайки експертния опит и мрежите на консултативния съвет, компаниите могат да вземат по-информирани решения, да иноватират по-бързо и да се справят по-ефективно със сложностите на бизнес развитието.

Защо вашият бизнес се нуждае от консултативен съвет

Консултативният съвет може да запълни ключови пропуски в знанията, да предложи OKR за стартиращи и малки предприятия, да предостави менторство на мениджърския екип и да ускори растежа. За по-големите компании консултативният съвет носи специализирана експертиза, която насърчава иновациите и помага да се ориентират в сложните промени на пазара.

Освен това, наличието на уважавани фигури от бранша във вашия консултативен съвет може да повиши доверието на инвеститори, клиенти и партньори към вашия екип.

От друга страна, може да възникне конфликт на интереси, ако вашите съветници имат ангажименти към организации, които са потенциални ваши конкуренти, или ако техните насоки не съответстват на визията на вашата компания.

Въпреки че консултативните съвети са полезни, управлението на ефективна програма за консултативен съвет изисква значителна инвестиция от време и усилия. ClickUp обаче предлага цялостен набор от инструменти, предназначени да опростят сътрудничеството, планирането и управлението на проекти. Това гарантира, че управлението на консултативен съвет не е сложна и отнемаща време задача.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и пренесете стратегическото планиране на вашата компания на следващото ниво.