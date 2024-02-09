Ето как изглежда един ден от живота на главен изпълнителен директор

Как изглежда един ден от живота на главен изпълнителен директор? Отговорът на този въпрос зависи от различни фактори, като например големината на организацията и отрасъла.

Въпреки тези разлики, всички изпълнителни директори имат някои общи черти. Като главни изпълнителни директори, те заемат най-високата позиция в организацията. Те споделят и няколко общи отговорности: стимулиране на растежа и разширяването, управление на цялостната дейност и, в случая на компании с нестопанска цел, подобряване на рентабилността.

В ежедневието това означава, че работата е предимно стратегическа. Изпълнителните директори прекарват времето си в срещи със заинтересовани страни, мениджмънта и други членове на висшето ръководство, за да наблюдават дейността. Те също така създават визията и стратегиите, които организацията ще следва, за да продължи да се развива.

Пътуванията също често са част от работата. Изпълнителните директори трябва да очакват да присъстват на конференции, да се срещат с нови клиенти и др.

Това е опростена версия на типичния ден на един главен изпълнителен директор. Нека се впуснем в по-задълбочено проучване на тази роля и на начина, по който те работят с по-голям екип от лидери.

Разбиране на ролята на главния изпълнителен директор

И така, какво може да очаква един средностатистически главен изпълнителен директор през типичния си ден? Нека разгледаме някои от най-често срещаните задължения и предизвикателства, с които ще се сблъскате, заедно с обща представа за това как успешните главни изпълнителни директори управляват времето си и цялата компания. ✨

Задължения и очаквания към главния изпълнителен директор

Въпреки че може да има някои разлики между отделните организации или отрасли, има няколко задължения и очаквания, които повечето изпълнителни директори трябва да спазват. Нека да разгледаме.

Наблюдение и обединяване на стратегическата посока на организацията

Докато мениджърите на по-ниско ниво често се занимават с практическата страна на оперативните дейности, най-успешните изпълнителни директори използват своята цялостна представа за организацията, за да поддържат всички в синхрон със стратегическата посока. ➡️

Създаване и изпълнение на дългосрочни планове

Работата на главния изпълнителен директор често включва елемент на предприемачество. Те трябва да могат да работят с други членове на висшето ръководство, за да създадат визия за организацията и да търсят нови бизнес възможности.

Наблюдение на финансовите резултати на организацията

Започнете с ClickUp Лесно е да добавите парична стойност към задачите, за да следите бюджета на проекта.

Въпреки че отделните отдели и проекти имат свой собствен бюджет и управленски екип, главният изпълнителен директор отговаря за цялостното финансово представяне на организацията. Това означава да наблюдава и проследява финансовото състояние на компанията, за да гарантира, че всичко функционира гладко.

Справяне с връзки с обществеността и медийни задължения

Най-успешните изпълнителни директори често се считат за лицето на компанията и нейната стратегия. Това означава, че може да се наложи да говорят с представители на медиите, да участват в интервюта, да се обръщат към обществеността, да изнасят речи на конференции и да присъстват на други събития, свързани с връзки с обществеността.

Създаване и поддържане на организационната култура

Работата на главния изпълнителен директор обхваща не само управлението, но и лидерството. Техният стил на лидерство оказва пряко влияние върху корпоративната култура и работната среда на служителите. Даването на положителен пример като лидер ще ви помогне да подобрите организационната култура, динамиката на екипа и общата производителност.

Поддържане на отчетност пред борда на директорите

И главният изпълнителен директор, и бордът на директорите наблюдават организационното представяне. Въпреки това, главният изпълнителен директор е отговорен да докладва на борда и да получава обратна връзка за посоката, в която се развива организацията.

Предизвикателства, пред които са изправени главните изпълнителни директори

Типичният ден от живота на един главен изпълнителен директор е изпълнен не само с отговорности, но и с предизвикателства. Успешните главни изпълнителни директори бързо научават и прилагат стратегии за преодоляване на някои от тези предизвикателства.

Какво можете да очаквате? Ето някои от най-големите предизвикателства. 👀

Балансиране на личния живот и благосъстоянието с работата

Ролята на изпълнителен директор може да бъде напрегната. Много е важно да поставите ясни граници между професионалния и личния си живот, за да не отнема работата времето, което сте отделили за семейството, приятелите и благосъстоянието си.

Ограничени организационни ресурси

Вижте натовареността на екипа с един поглед, за да делегирате или преразпределите задачите по-добре и бързо да разберете кой е под или над капацитета си.

Нито стартиращите компании, нито компаниите от Fortune 500 разполагат с неограничени ресурси. Независимо колко голяма е вашата визия за организацията, ще трябва да разберете как можете да я реализирате с наличните активи и човешки ресурси.

Лоша комуникация

В някои организации комуникационните канали са неясни. Главният изпълнителен директор е отговорен за създаването на култура на прозрачност и отворена комуникация между екипите и ръководството.

В някои организации комуникационните канали са неясни. Главният изпълнителен директор е отговорен за създаването на култура на прозрачност и отворена комуникация между екипите и ръководството.

Съпротива срещу промяната

Промяната е естествена част от бизнеса, но фактори като сигурността на работното място или несигурността относно новите задължения или условия на работа могат да доведат до колебания у служителите да приемат промяната. Като главен изпълнителен директор, вие трябва да идентифицирате основната причина за съпротивата, а след това да я адресирате директно, за да успокоите страховете и несигурността.

Слабо представяне на работната сила

Когато членовете на екипа или отделите не работят според стандартите, лесно е да се предположи, че проблемът е в лошата работна етика. Въпреки това, главните изпълнителни директори трябва да могат да се справят с този проблем с отворено съзнание. Когато членовете на екипа не са напълно ангажирани с проектите си, основните причини могат да са свързани с прекалено голямо работно натоварване или културни проблеми – и главните изпълнителни директори трябва да могат да идентифицират тези проблеми и да ги коригират.

Изкушението да се занимавате с микромениджмънт

Естествено, главните изпълнителни директори се интересуват дълбоко от своите организации, а това може да доведе до тревога относно представянето или напредъка на проектите. За някои лидери става изкусително да се занимават с микромениджмънт, в опит да поддържат всичко в ред. Въпреки че зад това може да стоят добри намерения, микромениджмънтът води до демотивирани работници, високи нива на стрес за всички участници и по-ниска производителност.

Как главните изпълнителни директори управляват времето си

Записвайте точно времето, прекарано в задачи и проекти в ClickUp.

Едно нещо, което може би не ви учат в бизнес училището, е как ефективно да управлявате натоварен график. А като главен изпълнителен директор, няма място за импровизации. За да успеете да се справите с всичко, ще трябва да разчитате на няколко доказани стратегии за управление на времето:

Използвайте софтуер за проследяване на времето, производителността или управлението на проекти, за да създавате календари и подробни графици 📆

Разпределете времето си, за да създадете фокусирани периоди за проекти, срещи и комуникация.

Разделете задачите на задачи с голямо влияние и задачи с ниска стойност, след което делегирайте задачите с ниска стойност на други хора.

Научете се да отказвате нови задачи или дейности, които се появяват, но не са включени в графика ви.

Типичен ден за главен изпълнителен директор

Как изглежда един ден от живота на главен изпълнителен директор? Ще ви покажем някои сутрешни рутинни дейности на успешни главни изпълнителни директори, както и информация за това как повечето от тях структурират ежедневната си рутина на работа и у дома. 👀

Сутрешни навици на успешни изпълнителни директори: Примери от практиката

Как успешните бизнес лидери успяват да се справят с всичко? За повечето изпълнителни директори денят започва с рутина, фокусирана върху здравето и благосъстоянието, за да се създаде солидна основа за деня. Нека разгледаме няколко примера.

Анна Уинтур, главен редактор на Vogue

Една обща черта, която ще забележите сред успешните лидери? Повечето се опитват да включат сутрешна тренировка. Анна Уинтур не е по-различна. Денят й започва в 5:45 сутринта. След като стане, тя играе тенис в продължение на един час. След това стилистът й поставя финалните щрихи на прическата й и тя тръгва за работа.

Алекси Назем, главен изпълнителен директор на Nomad Health

За Алекси Назем денят започва в 7 сутринта. Той чете новини онлайн, след което бързо проверява имейлите си. След това се къпе, закусва и прави 20-минутна разходка до офиса, което му дава доза физическа активност, както и време да помисли и планира деня си.

Бил Гейтс, бивш главен изпълнителен директор на Microsoft

Бил Гейтс е друг главен изпълнителен директор, който включва фитнес в сутрешната си рутина. Той прави ежедневно едночасова кардио тренировка. След това преглежда последните новини от големите вестници, за да се запознае с актуалните събития, като обръща специално внимание на теми, свързани със здравето.

Разбиране на структурата на работата: планиране, срещи, вземане на решения

Въпреки че всеки има малко по-различен подход към работата, повечето изпълнителни директори следват сходна рутина всеки ден. Няма нищо сложно – просто следвайте простите указания по-долу за пътуването до работа, сутринта на работа и следобеда. 🙌

Пътуването до работа

За средностатистическия лидер – не само главния изпълнителен директор, но и оперативния директор, финансовия директор и други членове на ръководния екип – денят започва с пътуването до работа. Успешните лидери разглеждат това време като възможност за многозадачност.

Това не означава, че трябва да карате с една ръка и да пишете с другата! В крайна сметка, безопасността е на първо място.

Но това означава, че много лидери използват това време, за да наваксат с подкасти или да послушат подходящи аудиокниги. При иначе натоварен график това може да бъде важно време за работа върху личното развитие. Изпълнителните директори често използват това време, за да послушат новините или да проведат телефонни разговори с ръце свободни, за да могат да започнат по-рано ежедневните си комуникации.

За изпълнителните директори, които могат да ползват обществен транспорт, възможностите са още по-големи. Мнозина използват това време, за да четат и отговарят на имейли или да правят проучвания за предстоящи проекти и презентации.

Сутринта

За повечето хора продуктивността е най-висока сутрин. Тогава сте най-будни, бдителни и енергични – преди да настъпи следобедният спад и преди волята ви да започне да отслабва за деня. Сутрин също така има по-малко разсейващи фактори, тъй като имейлите и въпросите, които изискват внимание, обикновено се появяват с напредването на деня.

Бързо задайте приоритет на задачата, за да комуникирате какво се нуждае от внимание най-напред.

Ето защо много успешни лидери запазват сутрините си за мозъчна атака, планиране, вземане на решения и работа по проекти, а не за срещи и управление на имейли. Извършете най-важната работа – не непременно най-трудната – първо, докато все още имате енергията и концентрацията да направите тези неща ефективно. 🧠

Следобедът

Срещите и комуникациите са огромна част от ежедневната рутина на главния изпълнителен директор – и за мнозина следобедът е най-доброто време за справяне с тези задачи. Теоретично, сутринта сте прекарали в изпълнение на най-важните задачи за деня, така че сега можете да отделите време за всичко останало.

Лесно премествайте задачите в календарния изглед, за да редактирате крайните срокове, да създавате нови задачи или да ги премахвате в ClickUp.

За да не остават имейлите, текстовите съобщения и гласовите съобщения без отговор през целия ден, един трик е да разделите следобеда си на три части: време за комуникация веднага след обяд, време за срещи и в края на деня още едно време за комуникация и планиране на дейностите за следващия ден.

Баланс между личния живот и благополучието и професионалните задължения

Идеалният баланс между работата и личния живот е различен за всеки. Някои се чувстват най-добре, когато са фокусирани върху работата си през целия ден (и нощ), всеки ден. Повечето обаче се нуждаят от поне малко време далеч от работата, за да избегнат преумората и да се фокусират върху личния си живот и благополучие.

Как да постигнете правилния баланс? Независимо дали решите да спрете да работите в 17:00, 20:00 или 22:00 часа, важното е да поставите строги граници. Когато не сте ангажирани с работа, е време да изключите частта от мозъка си, свързана с работата, и вместо това да се съсредоточите върху времето с семейството, приятелите или личните си интереси. Опитайте се да отделяте поне малко време всеки ден за себе си, за да можете да се отпуснете и да се освободите от стреса.

За изпълнителните директори с особено натоварени графици или които се сблъскват с потенциално късно работно време, един от начините да си откраднат малко лично време е чрез малки почивки през деня. Вместо да планирате среща по обяд, например, използвайте това време, за да се насладите на храната си насаме, да поговорите с любимия човек или да запишете някои мисли в дневника си. 🌻

Изпълнителни директори в различни бизнес контексти

Не всички роли на изпълнителни директори са еднакви! Предприемачите, които стават изпълнителни директори на своите стартиращи компании, ще имат различна натовареност от корпоративните изпълнителни директори, които разполагат с пълен ръководен екип и изпълнителни асистенти, които им помагат да свършат работата. Всичко зависи от контекста – затова подчертаваме разликите между изпълнителните директори на стартиращи компании, корпорации и нестопански организации.

Изпълнителният директор на стартираща компания: предизвикателства и графици

Представете си една скромна стартираща компания, която се бори да бъде конкурентоспособна на пазар, изпълнен с корпоративни гиганти, и ще разберете какво означава да си главен изпълнителен директор на стартираща компания. Тези главни изпълнителни директори най-често са бивши предприемачи, които са поели рискове и са преодолели несигурността, за да стартират своята компания. Те работят с минимални активи, а това означава, че трябва да бъдат много по-активни, когато става въпрос за ежедневните операции на компанията им.

Хората в тази роля трябва да бъдат гъвкави, адаптивни и да знаят как да внедряват иновации, като същевременно минимизират рисковете. Тъй като нещата в света на стартиращите компании могат да се променят бързо, тези изпълнителни директори трябва да бъдат и гъвкави, способни да променят посоката, ако е необходимо, за да превърнат своята новосъздадена компания в нещо по-голямо.

Изпълнителният директор на корпорация: преговори със заинтересованите страни, гарантиране на съответствие

На корпоративно ниво работата на главния изпълнителен директор може да е малко по-спокойна, но все пак остава предизвикателна. Основните задължения се изместват от практическото управление към по-глобални въпроси, като преговори със заинтересовани страни и определяне на общата посока на компанията. За главния изпълнителен директор е важно също да следи за спазването на правилата, за да гарантира, че организацията е на прав път както по отношение на нормативното съответствие, така и по отношение на вътрешните процеси.

Това може да бъде и много публична роля. Помислете за главните изпълнителни директори на големи компании като Apple или някои от най-големите социални медийни платформи днес. Тези лидери прекарват голяма част от времето си в представяния, изявления пред медиите и други публични дейности.

Изпълнителният директор на нестопанска организация: лидерство, мотивирано от мисията, управление на доброволци

Изпълнителните директори в сферата на нестопанските организации споделят някои от задълженията на другите изпълнителни директори. Например, те са отговорни за поддържането и развитието на визията, посоката и растежа на нестопанската организация. Често тези изпълнителни директори се появяват публично и говорят с медиите.

Финансите също са важен аспект от работата. Изпълнителните директори на нестопански организации трябва да следят финансовото състояние на организацията, за да гарантират, че ограничените й средства се използват разумно.

Въпреки това, тези изпълнителни директори правят някои неща, които лидерите на търговски предприятия не правят. За изпълнителен директор на нестопанска организация всичко се свежда до мисията – а това може да означава няколко неща. Първо, изпълнителните директори на нестопански организации също трябва да могат да вдъхновяват и мотивират своите екипи, за да гарантират успеха на мисията.

Второ, задължително е да се обърнете към общността и потенциалните дарители, за да получите подкрепа за избраната от вас кауза. До голяма степен по този начин нестопанските организации получават финансирането и доброволците, необходими за подкрепа на мисията им.

Накрая, управлението на доброволците също е ключова част от тази роля, особено в по-малките нестопански организации, където може да няма достатъчно финансиране за наемане на персонал, който да наблюдава директно доброволците.

Макар че може да няма бързи трикове, които да ви помогнат да станете успешен главен изпълнителен директор за една нощ, има доста инструменти и ресурси, които можете да използвате, за да развиете уменията си, да подобрите стила си на лидерство и др.

Някои от тях включват:

Четене на книги за мениджмънт , които съдържат практични и приложими съвети за лидери

Слушайте подкасти, уебинари и други видове презентации, изнесени от лидери в бранша.

Работете с ментори, които могат да използват собствения си опит, за да ви покажат какво е необходимо, за да бъдете успешен главен изпълнителен директор.

Участвайте в конференции за лидерство, където можете да общувате с колеги, да се учите от техния опит и да участвате в образователни дейности.

Бизнес знанията са задължителни, разбира се, но както можете да видите, много от нещата, от които ще се нуждаете като главен изпълнителен директор, са свързани с личностното развитие. Има обаче още един инструмент, който може да ви помогне в ежедневните операции – и ще ви го разкрием в следващата част. ✨

