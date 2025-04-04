Безплатни шаблони за анкети в Google Docs, които трябва да имате

Не всяко проучване се нуждае от сложен инструмент. Ако прекарвате повече време в създаването на проучвания, отколкото в събирането на обратна връзка, шаблоните за проучвания на Google Docs са идеалното и безпроблемно решение.

Тези шаблони правят вашия въпросник ясен и разбираем, независимо дали сте собственик на малък бизнес, който търси бърза обратна връзка от клиентите си, преподавател, който анкетира своите студенти, или човек, който събира данни за научни изследвания.

По-долу сме събрали най-добрите безплатни шаблони за анкети в Google Docs, с които да започнете. Но ако имате нужда от по-добра структура – като проследяване на отговорите във времето или по-ефективно организиране на рецензиите – сме включили и някои богати на функции, усъвършенствани шаблони като алтернативи.

Това казано, ако Google Docs е вашият избор, нека първо разберем как да изберем най-подходящия шаблон за вашите нужди.

Какво прави един добър шаблон за анкета в Google Docs?

Ефективният шаблон за анкета в Google Docs е ясен, привлекателен и съобразен с вашите нужди. Ето основните характеристики, които трябва да търсите:

Персонализируем дизайн : изберете шаблон, който ви позволява лесно да персонализирате оформлението, текста и цветовете, за да отразят целта на анкетата ви.

Разнообразие от типове въпроси : Потърсете шаблон, който поддържа различни формати на въпроси – с избор от няколко отговора, с кратък отговор и с рейтингова скала – за да съберете широк спектър от отговори.

Ясни указания : Изберете шаблон с персонализирани инструкции, които да насочват респондентите относно целта на анкетата и начина на попълването й.

Логичен поток : Изберете шаблон, който подрежда въпросите в разумна последователност, поддържа интереса на респондентите и улеснява попълването на анкетата.

Формат, подходящ за мобилни устройства: изберете шаблон, който е лесно достъпен и лесен за използване на мобилни устройства, така че респондентите да могат да участват отвсякъде.

💡 Професионален съвет: Опитайте шаблоните на Google Forms като алтернатива за създаване на анкети с инструментите на Google Workspace. Google Forms предлага автоматично проследяване на отговорите и лесна интеграция с Google Sheets за ефективен анализ на данните.

Безплатни шаблони за анкети в Google Docs

Въпреки че Google Docs не разполага с вградени формуляри, създаването на такъв е лесно. Ако искате да спестите време при настройката, външни платформи предлагат ефективни шаблони за анкети, които можете да персонализирате в Google Docs (и други онлайн инструменти). Можете дори да ги изтеглите, за да ги редактирате офлайн в Word.

Тези шаблони са многофункционални и ви позволяват да провеждате анкети онлайн или да ги разпечатате за анкетиране на място.

Разгледайте най-добрите безплатни опции по-долу.

1. Шаблон за анкета в Google Docs от TEMPLATE. NET

Шаблонът за анкета в Google Docs от TEMPLATE.NET прилича на приятелски разговор. Това е прост едностраничен въпросник, създаден, за да ви даде бърза представа за предпочитанията и преживяванията на участниците.

Шаблонът има вградена таблица с различни формати на въпроси, включително въпроси с множествен избор, рейтингови скали и отговори по скалата на Ликерт („Много вероятно“ до „Много малко вероятно“), за да се измерят предпочитанията на потребителите.

Гъвкавият шаблон може да бъде персонализиран, за да отговаря на вашата конкретна индустрия или случай на употреба. Той е достъпен и за изтегляне в PDF формат.

Идеален за: Местни фирми, които искат да оценят клиентското преживяване с бърза обратна връзка

2. Празен шаблон за анкета от TEMPLATE. NET

Празният шаблон за анкета на TEMPLATE.NET е едностраничен въпросник, който лесно се адаптира към вашите уникални нужди. Той разполага с удобни заместващи символи за бърза персонализация.

Съществуващите въпроси ви дават представа за това как участниците взаимодействат с вашия продукт. Ще намерите отворени въпроси, които предизвикват подробна обратна връзка, въпроси за честотата, за да проучите навиците и ангажираността, и скали за оценка, за да измерите удовлетвореността и вероятността за повторни покупки.

Идеален за: Стартиращи компании, които искат да съберат обратна връзка от клиентите си относно пускането на нови продукти на пазара.

3. Въпросник за оценка на набирането на персонал от TEMPLATE. NET

Анкетата за оценка на набирането на персонал от TEMPLATE.NET ви дава ясна представа за това как кандидатите възприемат процеса на набиране на персонал. Тази подробна седемстранична анкета съчетава количествени (скали, оценки, да/не) и качествени (отворени) въпроси, за да ви помогне да видите цялостната картина.

Можете бързо да измерите удовлетвореността по различни аспекти на процеса на наемане и да усъвършенствате подхода си към наемането, за да подобрите преживяването на кандидатите.

Идеален за: HR екипи в малки организации, които искат да оценят процеса си на набиране на персонал.

4. Шаблон за анкета за очакванията на клиентите на ресторанти от TEMPLATE. NET

Инструментите за обратна връзка от клиенти са умен начин да разберете какво наистина искат вашите клиенти.

Шаблонът за проучване на очакванията на клиентите на ресторанти от TEMPLATE.NET придава изтънчен, професионален вид на вашето проучване за обратна връзка, с място за вашето лого и предварително зададени заглавни и долни колонтитули за местоположение и брандиране.

Анкетата е разделена на секции, които обхващат както човешките аспекти (като етикет на обслужването), така и техническите страни на храненето (като възприемана справедливост на цените), като използва скали за оценка за лесно предоставяне на обратна връзка. Можете също да разберете мнението на клиентите за вкуса, качеството и разнообразието на менюто ви.

Добавянето на въпроси за проучване на клиентите към този шаблон ще ви помогне да подобрите още повече услугите и менюто си.

Идеален за: Независими ресторантьори, които търсят целенасочена обратна връзка от клиентите си.

5. Шаблон за анкета за спазване на правилата от служителите от TEMPLATE. NET

Шаблонът за проучване на спазването на правилата от служителите на TEMPLATE.NET е идеален за измерване на степента, в която културата на работното място съответства на политиките на вашата компания.

Това двустранично проучване комбинира въпроси с отговори под формата на отметки с отворени въпроси за обратна връзка, за да оцени разбирането и спазването на организационните насоки от страна на вашия екип. То е чудесно допълнение към набора ви от софтуерни инструменти за проучвания сред служителите.

Заглавието на всеки въпрос потвърждава съгласието с ключови политики, като например срещу тормоза и дискриминацията, като по този начин се гарантира, че всички са на една и съща страница. Освен това въпросите, свързани с осведомеността, ви помагат да откриете потенциални нарушения, които остават незабелязани.

С включеното уведомление за поверителност служителите могат да дават обратна връзка открито и честно.

Идеален за: Нестопански организации, които искат да оценят разбирането на доброволците за оперативните насоки

Ограничения при използването на Google Docs за шаблони за анкети в Google Docs

Формулярите за анкети в Google Docs са солидна отправна точка за проучвания на потребителите. Но те поставят и някои предизвикателства, като например:

Без усъвършенствана логика на анкетата: В формулярите на Google Docs всеки респондент вижда едни и същи въпроси, без динамично разклоняване въз основа на предишните му отговори.

Ръчно събиране на данни: След като анкетата ви е публикувана, ще трябва да анализирате отговорите сами – тук няма автоматични анализи.

Ограничения при форматирането: Опциите за дизайн са основни, така че анкетите ви може да не изглеждат толкова изпипани или професионални, колкото бихте искали.

Предизвикателства при сътрудничеството: Сътрудничеството може да се окаже хаотично, особено при големи екипи, които се опитват да редактират един и същ документ.

Проблеми с анонимността на отговорите: Google Docs не гарантира анонимност, което може да накара респондентите да се колебаят да споделят честната си обратна връзка.

Проблеми с интеграцията: Google Docs не винаги се свързва безпроблемно с други инструменти, като платформи за имейл маркетинг или системи за управление на данни.

За по-напреднали нужди разгледайте тези алтернативи на Google Docs и Google Forms.

Алтернативни шаблони за анкети в Google Docs

Успехът на анкетата ви започва с подходящия софтуер за създаване на формуляри. Имате нужда от инструмент, който бързо превръща въпросите в прозрения, а прозренията – в действия. Това е по-лесно, когато можете да проследявате и визуализирате отговорите в интуитивни формати.

ClickUp е платформа за цялостно управление на проекти, предназначена да улесни работните процеси, включително провеждането, управлението и анализа на анкети. Нейният лесен за използване интерфейс ви помага да създадете персонализирани анкети и проекти за минути. Работното пространство на ClickUp разполага с изкуствен интелект, интеграции с любимите ви инструменти, интелигентна автоматизация, която превръща отговорите във формуляри в задачи, и много други.

Form View на ClickUp е една от основните му функции. Тя опростява събирането на информация, като съхранява обратната връзка на едно място и я прави достъпна в различни визуални формати. По този начин можете да се съсредоточите върху анализа на данните, вместо да ги пресявате. Освен това, благодарение на условната логика, въпросите се адаптират към предишните отговори, което гарантира, че вашите формуляри винаги са уместни.

Този изглед на формуляра работи безпроблемно с останалата част от ClickUp. Когато някой изпрати отговор, можете автоматично да го свържете с подходящи задачи и проекти в цялата организация.

Създайте интуитивен начин за заинтересованите страни да споделят информация, като използвате ClickUp Form View.

По-долу сме събрали най-добрите безплатни шаблони за анкети, които са идеални за начинаещи.

1. Шаблон за резултати от анкета за обратна връзка за продукти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте категориите с цветни кодове в шаблона за резултати от анкета за обратна връзка за продукти на ClickUp, за да визуализирате представянето на вашите продукти.

Софтуерът за обратна връзка за продукти може да бъде ключът към информирани актуализации на продуктите.

Шаблонът за резултати от анкета за обратна връзка за продуктите на ClickUp събира информация директно от вашите клиенти за това как се представят вашите продукти.

Формулярът за анкета в шаблона обхваща въпроси за всичко – от удовлетвореност от цената и качеството до използваемост и обслужване на клиенти. Падащите менюта, оценките с емоджи и изборът с цветни кодове го правят визуално привлекателен и лесен за попълване от клиентите.

Всички отговори се събират в списъка „Подадени отговори“, за да могат вашите служители от екипа за поддръжка да ги прегледат подробно. Списъкът „Оценки на продуктите“ сортира всички оценки по продукти, като ви дава ясна представа за представянето на всеки продукт. Има дори вградена формула за изчисляване на средната оценка за всеки продукт.

За бърз преглед, таблото „Обща удовлетвореност“ действа като ваш контролен панел, като подчертава областите, които се нуждаят от допълнително внимание въз основа на по-ниски оценки.

С ClickUp Brain, AI асистента на ClickUp, можете бързо да анализирате отворените отзиви, за да извлечете проблемните точки и да приоритизирате актуализациите на функциите.

⚡️Идеален за: Продуктови мениджъри, които искат да съберат подробна информация от клиентите за нова функция на софтуера

2. Шаблон за анкета за ангажираност на служителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Стартирайте целенасочено, анонимно проучване, за да оцените настроенията на служителите, като използвате шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp.

Шаблонът за анкета за ангажираност на служителите на ClickUp поставя вашите служители в центъра на упражненията за обратна връзка на работното място, като ви помага да разберете какво наистина е важно за вашия екип. Благодарение на анонимното участие, те могат да споделят свободно своите мисли.

Вграденият формуляр включва изчерпателни въпроси за проучване на удовлетвореността на служителите, обхващащи всичко – от удовлетвореност от ролята до работа в екип, баланс между работата и личния живот и корпоративна култура. Ще намерите падащи менюта за избор на екипи и роли, както и забавни емоджи оценки и цветови скали, за да улесните попълването на формуляра.

Една от отличителните характеристики на шаблона е разделът „Verbatims“, в който са изброени отговорите на отворените въпроси, което ви дава по-пълна представа за настроенията на служителите.

⚡️Идеален за: Мениджъри по човешки ресурси в компании, които работят предимно дистанционно и целят да повишат морала на екипа.

3. Шаблон за план за действие въз основа на резултатите от анкетата за ангажираност на ClickUp

Получете безплатен шаблон Централизирайте и анализирайте обратната връзка от вашите екипи, като използвате шаблона за план за действие на ClickUp Engagement Survey Results.

С помощта на специална Wiki страница, шаблонът за план за действие въз основа на резултатите от анкетата за ангажираност на ClickUp ви помага да превърнете обратната връзка от служителите в практически подобрения.

Този централен хъб се състои от три основни части. Започнете с раздела „Общ преглед“, където можете да очертаете показателите за бизнес ефективност и динамиката на екипа.

В раздела „Анализ“ можете да създадете таблица, за да визуализирате плана за действие на анкетата. Определете проблемите (например ниско морално състояние в конкретни екипи), идентифицирайте основните причини (например недостатъчни ресурси) и посочете областите, които се нуждаят от подобрение (например предоставяне на повече възможности за кариерно развитие).

Можете също да категоризирате предизвикателствата, използвайки класификацията 4M1E (човек, машина, материал, метод, среда). Освен това можете да зададете показатели и отговорници и да определите крайни срокове.

Накрая можете да обобщите цялостния си план в раздела „Статус и препоръки“, заедно с персонализирани предложения, и да добавите въпроси за оценка за мениджърите, за да гарантирате съгласуваност между лидерите на различните екипи.

⚡️Идеален за: Мениджъри по човешки ресурси в малки и средни организации, които искат да подобрят комуникацията между екипите

4. Шаблон за резултати от проучване за удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте емоджи рейтингите в шаблона за резултати от проучването за удовлетвореността на клиентите на ClickUp, за да видите бързо как клиентите възприемат вашите продукти или услуги.

Шаблонът за резултати от проучвания за удовлетвореността на клиентите на ClickUp събира и анализира обратната връзка от клиентите, за да идентифицира областите, в които можете да подобрите продуктите или услугите си.

В основата му е формуляр за анкета, който може да се споделя. Ще намерите полета за маркиране на агенти за поддръжка и емоджи оценки, с които клиентите да оценяват полезността, яснотата и качеството на разрешаването на проблемите от агентите. Удобен въпрос „да/не“ в горната част ви показва дали проблемът е разрешен.

Всички събрани отзиви се показват в различни изгледи. Изгледът „Респонденти“ показва отговорите на всички клиенти, като ги категоризира според това дали техните проблеми са решени. Междувременно изгледът „Табло“ предлага моментална снимка на оценките за знания, за да се получи бърз преглед на качеството на отзивите.

Можете да използвате ClickUp Chat, за да започнете дискусии в реално време с екипа си за поддръжка относно тенденциите в обратната връзка. Това отваря вратата за незабавен мозъчен штурм относно това как да се справите с всякакви притеснения на клиентите.

А най-хубавото? Чатът ви позволява да превърнете всяко съобщение в проследима задача, която може да бъде изпълнена с едно кликване. Той обединява работата и разговорите ви на една платформа, което прави последващите действия изключително лесни!

⚡️Идеален за: Екипи за обслужване на клиенти, които искат да идентифицират пропуски в качеството на обслужването си

5. Шаблон за формуляр ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте целенасочените въпроси в шаблона за формуляр на ClickUp, за да съберете заявки, обратна връзка от потребители, мнения и др.

Шаблонът за формуляр на ClickUp е универсален инструмент за анкети, който отговаря на всички ваши нужди за събиране на данни.

Шаблонът включва формуляр за регистрация, който може да се споделя, с персонализирани предварителни въпроси, върху които можете да надграждате. Той също така позволява на вашата целева аудитория да качва файлове директно от своите устройства или облачно хранилище (като Google Drive), което улеснява събирането на документи като снимки за лична карта.

Списъкът „Обобщение“ показва събраните данни, организирани и обозначени с цветови кодове според статуса, а таблото „Етапи“ предоставя моментална снимка на мястото, на което се намира всеки елемент в процеса на преглед. Всяка карта със задачи включва ключови подробности, така че не е необходимо да превключвате между разделите, за да намерите информация.

⚡️Идеален за: Изследователски екипи, които искат да организират регистрацията на участниците в проучвания

6. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете оценките и предложенията, групирани по нива на клиенти, с помощта на шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Като обобщена версия на шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите, шаблонът за обратна връзка на ClickUp ви помага да събирате обратна връзка от крайни потребители, доставчици или членове на екипа.

Вграденият формуляр е създаден за доставчици на услуги, но можете лесно да персонализирате този шаблон за обратна връзка, за да отговаря на вашите нужди. Цветните падащи менюта за областите на обслужване и агентите за поддръжка улесняват категоризирането. Клиентите могат да оценят цялостното си преживяване, използвайки система за оценяване с звезди, а за предложенията им е предвидено дълго текстово поле.

Изгледът на списъка „Оценка на услугата“ ви позволява да групирате обратната връзка по тип услуга и да присвоите нива на клиентите, за да приоритизирате последващите действия въз основа на важността или нивото на ангажираност.

В списъка „Оценка на доставчика“ обратната връзка е групирана по членове на екипа, така че можете да идентифицирате служителите, които се нуждаят от допълнително обучение.

Накрая, изгледът на таблото „Обща препоръка“ организира обратната връзка по препоръки на клиенти, сортирани от най-високите към най-ниските оценки. Тази настройка ви помага да празнувате успехите с екипа си или да ги напътствате по време на следващата индивидуална среща.

⚡️Идеален за: Образователни институции, които искат да съберат обратна връзка от студентите относно ефективността на курсовете

С анкетите си, съхранявани в ClickUp, можете да централизирате събирането на данни и да визуализирате резултатите директно в екосистемата за управление на проекти. Можете лесно да филтрирате, маркирате и категоризирате отговорите, което улеснява анализа на данните.

Горните шаблони за анкети на ClickUp могат да бъдат интегрирани директно в по-широките ви работни процеси, което улеснява извличането на информация директно в свързани проекти и предприемането на действия въз основа на нея.

Превърнете отговорите от анкетите в полезна информация с ClickUp

Шаблоните за анкети на Google Docs са чудесни за леки проучвания, но когато вашите анкети се нуждаят от повече мощност – като интерактивни въпроси или проследяване в реално време – ClickUp предлага по-добро решение.

Независимо дали събирате обратна връзка от клиенти, ангажирате служители или оценявате студенти, има шаблони за анкети, подходящи за всяка цел.

Тези шаблони не позволяват обратната връзка да се натрупва, а я превръщат в задачи, които можете да приоритизирате, възлагате и управлявате. Данните се организират автоматично в списъци и табла, което ви помага да превключвате и анализирате всичко в една платформа.

Интелигентните автоматизации и интеграции допълнително опростяват последващите действия и сътрудничеството в екипа.

А най-хубавото е, че тези шаблони са напълно безплатни. 💸

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и променете начина, по който събирате и реагирате на обратната връзка.