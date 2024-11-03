Как да измервате показателите за предпазни мерки (+ примери)

Бихте ли карали състезателна кола по криволичеща пътна отсечка без предпазни огради?

Една грешна стъпка може да доведе до катастрофа.

По същия начин, компаниите, които не разполагат с подходящи показатели за предпазна бариера, рискуват да пренебрегнат потенциалните опасности, докато се фокусират върху постигането на успех.

Показателите за предпазна бариера функционират като предпазни бариери, като осигуряват противовес на показателите за успех. Те насочват решенията, като показват кога се приближавате към опасната зона, и помагат да се уверите, че сте на прав път.

В тази статия ще разгледаме как да идентифицирате и приложите показателите за предпазна бариера, за да се насладите на гладък и информиран процес на вземане на решения.

Какво представляват показателите за предпазна бариера?

Показателите за предпазна мрежа са бизнес показатели, които искате да защитите от негативни въздействия при провеждането на експерименти като A/B тестове. Те служат като предпазна мрежа, гарантираща, че докато работите за подобряване на конкретни ключови показатели, не навредите неволно на други показатели, които са от жизненоважно значение за цялостното състояние на вашия бизнес.

📍Пример Да предположим, че тествате функция за намаляване на стъпките в процеса на плащане. Вашата цел е да увеличите броя на завършените покупки. Опростяването на процеса на плащане обаче не трябва да доведе до намаляване на продажбите (например защото потребителите виждат по-малко препоръки за продукти). Показател като Средна стойност на поръчката предотвратява този сценарий. По този начин можете да постигнете целта си, без да окажете негативно влияние върху други важни бизнес показатели.

Ако показател за предпазна бариера достигне тревожен праг по време на експеримент, можете да проучите по-подробно основната причина. Резултатите могат да ви помогнат да решите дали да продължите, коригирате или спрете експеримента.

Това осигурява балансиран подход за подобряване на ключовите показатели на проекта, като същевременно предпазва бизнеса ви от потенциални рискове.

Общи показатели за предпазни мерки и тяхното значение в бизнеса

Показателите за предпазна ограда действат като система за ранно предупреждение. Те гарантират, че докато подобрявате ключовите показатели, не пренебрегвате критични области, които биха могли да застрашат дългосрочния напредък.

Ето някои често срещани показатели за предпазни мерки, които са важни в бизнеса:

Процент на задържане на клиенти (CRR): Фокусирането само върху привличането на нови потребители понякога може да доведе до загуба на съществуващи клиенти за компанията. Наблюдението на задържането на клиенти е начин да се потвърди, че усилията ви да привлечете нови купувачи не оказват негативно влияние върху удовлетвореността на настоящите клиенти. За бизнес, заинтересован от дългосрочна устойчивост, това е критичен показател, който трябва да се вземе под внимание.

Приход на потребител (RPU): Въпреки че основната ви цел може да е да увеличите ангажираността на потребителите или да подобрите функциите на продукта, от решаващо значение е да следите финансовите показатели като RPU, за да гарантирате общата рентабилност. RPU служи като финансова предпазна мярка, която ви предупреждава, ако промените доведат до по-малко рентабилна потребителска база.

Процент на отпадане: Експериментирането с ценови модели или нови функции може да подобри процента на конверсия. Важно е обаче да следите едновременно и процента на отпадане. Повишаването на този процент може да означава, че промените отблъскват вашите лоялни клиенти. Това от своя страна може да има дългосрочни ефекти върху растежа и рентабилността.

Билети за поддръжка на клиенти или жалби: Да предположим, че подобрявате скоростта на уебсайта или оптимизирате процесите. Увеличението на билетите за поддръжка или жалбите може да сигнализира, че промените са объркващи или не се приемат добре от потребителите. Този показател помага да се поддържа удовлетвореността на потребителите, докато експериментирате с различни стратегии.

Нетна оценка на лоялността (NPS): NPS измерва лоялността на клиентите и желанието им да препоръчат вашия продукт или услуга. Да предположим, че A/B тестът ви показва, че показателите за продажби или регистрации се подобряват. Спадащият NPS все пак може да бъде тревожен сигнал, защото е признак, че последните промени оказват негативно влияние върху общата удовлетвореност на клиентите и възприемането на марката.

Процентът на отпадане, обратната връзка от потребителите, стратегическите показатели, показателите за процент на конверсия и процентът на грешки са други често срещани показатели за предпазни мерки.

💡Съвет от професионалист: Използването на софтуер за KPI за проследяване на показателите за предпазна ограда позволява по-информирано вземане на решения дали да продължите, коригирате или преустановите експеримента.

Разлики между основните показатели и показателите за предпазна бариера

При A/B тестовете основните показатели и показателите за предпазна бариера играят различни, но допълващи се роли.

Аспект Основни показатели Показатели за предпазна ограда Цел Измерва основните резултати, които са пряко свързани с целите на експеримента. Защитава по-широкото здраве на системата чрез наблюдение на негативните въздействия. Въздействие Оказва пряко влияние върху успеха или провала на експеримента. Гарантира, че няма нежелани отрицателни въздействия върху други важни показатели на проекта или маркетингови KPI Пример Процентът на кликвания върху дадена функция в нов потребителски интерфейс. Времето за зареждане на страниците или процентът на грешките на потребителите, за да се потвърди, че няма отрицателно въздействие върху потребителското преживяване.

Проследяването и на двата набора показатели позволява на вашия екип да балансира производителността с качеството на потребителското преживяване . Този двоен фокус позволява информирано вземане на решения по време на експериментирането, разкривайки как локализираните промени засягат системата като цяло.

В крайна сметка, наблюдението както на основните показатели, така и на показателите за предпазна бариера, спомага за стратегически подобрения, които са от полза за бизнеса и неговите клиенти.

Внедряване на показателите за предпазна бариера

Въвеждането на показатели за предпазна ограда може да изглежда сложно. С правилното ръководство обаче това може да стане доста лесно. Прочетете процедурата, която ще ви помогне да въведете тези показатели.

Стъпка по стъпка внедряване на показателите за предпазна бариера

Структурираният подход към внедряването на показателите за предпазна ограда е от съществено значение за непрекъснатото усъвършенстване. Ето стъпка по стъпка ръководство, което ще ви помогне да внедрите ефективно показателите за предпазна ограда:

Стъпка 1: Определете основни показатели и показатели за предпазна бариера

Първо, определете ключовите показатели, които искате да подобрите, като например привличане на потребители или процент на конверсия. Това са вашите основни показатели. След това изберете ефективни показатели за предпазна бариера, които следят по-широкото въздействие върху бизнеса, като например удовлетвореност на клиентите, процент на отпадане или производителност на уебсайта.

Стъпка 2: Съгласувайте се с целите на организацията

Уверете се, че вашият екип и организация са съгласувани по отношение на основния фокус и показателите за предпазни мерки. Всеки трябва да разбере важността на балансирането на експериментите с цялостното състояние на бизнеса и дългосрочните цели.

Стъпка 3: Използвайте инструменти за мониторинг

Използвайте инструменти за растеж, шаблони за определяне на цели, инструменти за проследяване на цели и софтуер за KPI, за да проследявате основните показатели и показателите за предпазна бариера в реално време. Идентифицирайте негативните въздействия на ранен етап, което ще ви позволи да вземете по-бързи решения и да направите корекции по време на тестовата фаза.

Стъпка 4: Анализирайте резултатите

След като експериментът започне, следете внимателно за евентуални спадове в показателите за предпазна бариера. Ако тези показатели достигнат критичен праг, преустановете експеримента. След това оценете причината, преди да продължите с промените.

Значението на определянето на размера на извадката при прилагането на показателите за предпазна мрежа

Определянето на подходящия размер на извадката е важно при прилагането на показателите за предпазна бариера като вторични показатели в A/B тестовете. Добре калибрираният размер на извадката повишава статистическата значимост. Това е начин да се гарантира, че наблюдаваните ефекти в първичния показател не са резултат от случайност.

Тази точност е от жизненоважно значение за ефективното наблюдение на показателите за предпазни мерки и идентифицирането на потенциални отрицателни ефекти върху удовлетвореността или отлива на потребителите.

Справедливият размер на извадката също помага за оптимизиране на използването на ресурсите, като предотвратява загубата на усилия и предоставя значими прозрения.

В крайна сметка, внимателното определяне на размера на извадката подпомага вземането на информирани решения.

Ролята на аналитиката в оптимизирането на използването на показателите за предпазна ограда

Аналитиката е от съществено значение за оптимизирането и проследяването на показателите за предпазна бариера, тъй като предоставя рамка за вземане на информирани решения, които са в съответствие с по-голямата картина на бизнес целите.

Чрез проследяване на показателите за предпазна бариера заедно с основните показатели, организациите могат да гарантират, че подобренията в ангажираността на потребителите не компрометират удовлетвореността на потребителите или функционалността.

Надеждните анализи вдъхват повече увереност в експериментите, като позволяват на екипите да идентифицират тенденции и корелации, които може да не са очевидни веднага. Това цялостно разбиране позволява навременни корекции, като намалява потенциалните негативни странични ефекти от оптимизациите.

Освен това, инструментите за визуализация на данни улесняват ефективната комуникация в цялата компания, като гарантират, че стратегиите са съгласувани.

Използването на анализи за оптимизиране на показателите за предпазна бариера насърчава устойчивия растеж.

Сега нека разгледаме как можете да опростите управлението и проследяването на показателите за предпазни мерки.

Включване на показателите за предпазна бариера в ClickUp

Да предположим, че сте готови да започнете да използвате показателите за предпазна ограда. Откъде да започнете?

Ще ви е необходим инструмент, който се интегрира с всичките ви съществуващи инструменти и софтуер. Решение, което е лесно за използване, персонализирано и улеснява споделянето и сътрудничеството.

Опитайте ClickUp. Внедряването на показатели за предпазна ограда в ClickUp – всеобхватен инструмент за управление на проекти – може да ви помогне да поддържате балансиран подход към експериментирането. Да видим как.

Стъпка 1: Използвайте персонализирани полета, за да проследявате показателите за предпазна ограда

Започнете с създаването на персонализирани полета в ClickUp, за да следите показателите за предпазна ограда, които са от значение за вашите проекти, като например оценки за удовлетвореността на клиентите или процент на отпадане. Такова персонализиране предоставя на вашия екип важни данни за цялостен поглед върху състоянието на проекта.

Стъпка 2: Задайте целеви показатели, като използвате шаблони за показатели на проекта

Определете ясни цели за показателите за предпазна бариера, като използвате шаблона за показатели на проекта ClickUp. Можете да установите конкретни, измерими цели, които съответстват на общите цели на вашия проект.

Изтеглете този шаблон Задайте цели за вашите показатели с шаблона за показатели на проекта ClickUp.

Ето как да използвате ефективно този шаблон:

Показатели за мозъчна атака: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboard , за да идентифицирате ключовите показатели на проекта.

Създайте таблица с показатели: Организирайте показателите, като например името на показателя, определението, целевата стойност и действителната стойност.

Дефиниране на показатели: Използвайте персонализирани полета, за да изясните всеки показател за по-добро проследяване.

Задайте целеви стойности: Създайте задачи за реалистични, но предизвикателни целеви стойности за всеки показател.

Измервайте напредъка: Проследявайте действителните стойности и анализирайте резултатите спрямо показателите за успех, за да коригирате стратегиите според нуждите.

Съгласувайте показателите и проследявайте напредъка на проекта с ClickUp Goals.

За да проследявате по-добре напредъка си, използвайте ClickUp Goals. Това помага на екипа ви да остане фокусиран и съобразен с определените показатели.

Проследявайте важните етапи с диаграмата на Гант в ClickUp, за да се съобразите с KPI на проекта и показателите за предпазни мерки.

Използвайте диаграмите на Гант в ClickUp, за да визуализирате задачите и графиците, свързани с постигането на тези цели. Тези диаграми предлагат цялостен поглед върху зависимостите между задачите и крайните срокове. Можете да управлявате графиците на проектите и да се уверите, че всички членове на екипа разбират ролята си в постигането на целите.

Стъпка 3: Визуализирайте и проучете данните с табла

Използвайте шаблона за KPI на ClickUp за визуализиране и анализиране на показателите за предпазна бариера. Този шаблон за KPI прави това, като предоставя ясни данни за ключовите показатели за ефективност, които са от съществено значение за успеха на бизнеса. Той ви помага да следите напредъка на екипа ви към целите, гарантира съгласуваност по отношение на целите и проследява ефективността във времето чрез лесни за четене визуализации.

Проследявайте ключовите данни в реално време и вземайте информирани решения с таблото за KPI на ClickUp.

Използвайте таблата за управление на ClickUp, за да провеждате лесно анализи и да следите тенденциите за информирано вземане на решения. Тези табла за управление предлагат информация в реално време за вашите експерименти, което позволява бързото идентифициране на всякакви негативни въздействия.

Възможността да създавате и персонализирате множество табла е много полезна и предоставя ефективна информация на екипите, за да работят ефективно.

Предимства на използването на ClickUp при управлението на показателите за предпазна бариера

Интегрирането на ClickUp във вашите процеси може да опрости идентифицирането и настройването на вашите показатели за предпазна ограда. Ето някои от предимствата на използването на ClickUp за управление на вашите показатели за предпазна ограда:

Съгласуване на целите: С ClickUp Goals екипите могат да поставят ясни цели за показателите си за предпазна бариера, като по този начин гарантират, че всички са съгласувани и фокусирани върху постигането на общите цели. Можете също да използвате инструмента : С ClickUp Goals екипите могат да поставят ясни цели за показателите си за предпазна бариера, като по този начин гарантират, че всички са съгласувани и фокусирани върху постигането на общите цели. Можете също да използвате инструмента ClickUp Time Tracking , за да постигнете целите си навреме.

Съгласувайте и проследявайте целите като екип с функцията за проследяване на времето на ClickUp.

Цялостна видимост на данните: Възможността за интегриране на показателите за предпазна бариера с основните показатели в ClickUp предоставя цялостен поглед върху ефективността на проекта. Това помага на екипите да разберат по-широкото въздействие на своите експерименти.

Следете безпроблемно изпълнението на проектите с ClickUp.

Информация в реално време : ClickUp Dashboards предлага визуализация в реално време на показателите за предпазни мерки. Екипите могат бързо да идентифицират всякакви негативни въздействия и да реагират проактивно.

Вземане на решения въз основа на данни : С мощни инструменти за отчитане, ClickUp дава възможност на екипите да анализират тенденциите, като проследяват показателите за предпазни мерки, подпомагайки вземането на информирани решения.

Подобрено сътрудничество : ClickUp насърчава сътрудничеството, като информира всички членове на екипа за състоянието на показателите за предпазна бариера, подобрява комуникацията и работата в екип.

Повишена отчетност : Чрез определянето на конкретни цели и показатели екипите могат да поемат отговорност за своето представяне и за цялостния успех на проекта.

Централизирана информация : Всички релевантни данни, свързани с показателите за предпазни мерки, могат да се съхраняват на едно място, което намалява необходимостта от използване на множество инструменти и подобрява ефективността.

Мащабируемост : Функциите на ClickUp са адаптируеми към проекти от всякакъв мащаб, което улеснява мащабирането на управлението на показателите за предпазна бариера с разрастването на вашата организация.

Възможности за интеграция: ClickUp може да се интегрира с различни инструменти и софтуер, което подобрява неговата функционалност и позволява на екипите да извличат данни от други платформи, за да обогатят своя анализ на предпазните мерки.

Показатели за предпазна ограда в A/B тестове

A/B тестовете са един от най-често срещаните процеси, тъй като компаниите постоянно обновяват своите услуги или продукти, за да се адаптират към непрекъснато променящите се пазарни тенденции. Нека видим как можете да приложите показателите за предпазна ограда в A/B тестовете.

Значението на показателите за предпазна бариера за A/B тестове

Показателите за предпазна бариера са от съществено значение при A/B тестовете, тъй като помагат за поддържането на цялостното състояние на вашия продукт или услуга, като същевременно оптимизират основните резултати. Те гарантират, че оптимизирането на една цел не води до нежелани отрицателни последици на други места.

Докато A/B тестовете се фокусират върху подобряването на конкретни KPI показатели като привличане на потребители или конверсии, показателите за предпазна бариера защитават критични области като обслужване на клиенти, задържане на клиенти и приходи на потребител.

Чрез предоставянето на по-цялостен поглед, показателите за предпазна бариера предотвратяват краткосрочните подобрения да окажат негативно влияние върху дългосрочния успех.

Например, тестването на нова функция може да повиши ангажираността, но може да навреди на клиентското преживяване или да увеличи отлива на клиенти. Показателите за предпазна бариера като NPS, обратна връзка за обслужването на клиенти или билети за поддръжка предлагат ранни предупреждения. Те насочват екипите към балансиране на краткосрочните печалби с цялостното състояние на бизнеса.

Тези показатели също така изграждат доверие в резултатите от тестовете. Те ви предлагат средствата да потвърдите, че спада в други критични показатели не компенсира подобренията в основния KPI.

Как да балансирате и интегрирате показателите за предпазна бариера в A/B тестовете

За да балансират и интегрират ефективно показателите за предпазна бариера в A/B тестовете, екипите трябва да определят както основните показатели, така и показателите за предпазна бариера в самото начало. Шаблонът за A/B тестове на ClickUp може да ви помогне да управлявате този процес ефективно.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за A/B тестове на ClickUp, за да интегрирате ефективно показателите за предпазна бариера с вашите тестове.

Определянето на конкретни цели за показателите за предпазна бариера и тяхното наблюдение по време на тестовата фаза позволява на екипите да правят навременни корекции, ако е необходимо. Ето защо използването на този шаблон е полезно:

Общ преглед: Получете цялостен поглед върху вашите тестови инициативи и напредък, като помагате на екипите да оценят компромисите между целите и целостта на продукта.

Проследяване на работния процес: Проследявайте работните процеси и подробностите на тестовете, като се уверявате, че всички аспекти на тестовия процес са организирани и се наблюдават непрекъснато.

Визуализация на времевата линия: Визуализирайте времевите линии и приоритетите на тестовете, улеснявайки корекциите, ако показателите за предпазна бариера започнат да се влошават.

Персонализирана организация: Използвайте множество изгледи за организиране на тестове, персонализирани полета за подробно проследяване и персонализирани статуси за бърз поглед върху състоянието на задачите.

Ролята на показателите за ефективност в A/B тестовете

Показателите за ефективност, които обхващат както основните показатели, така и показателите за предпазна бариера, са от решаващо значение за насочването на вземането на решения при A/B тестовете. Те позволяват на екипите да оценят ефективността на различните варианти и да разберат тяхното въздействие върху целевите резултати и цялостното преживяване на потребителите.

Чрез анализиране на тези показатели организациите могат да получат информация, която води до устойчиви подобрения, като същевременно гарантират, че нито един критичен показател няма да бъде засегнат негативно по време на тестването.

Примери и случаи на употреба на показателите за предпазна ограда

Нека разгледаме набързо няколко примера, в които големи компании успешно са приложили показателите за предпазна ограда, за да постигнат положителни резултати.

OTT платформа: Netflix

Докато тества нови алгоритми за персонализирани препоръки, Netflix използва показатели за предпазна бариера, като време за стартиране на стрийминг и съотношение на буфериране, за да поддържа висококачествено потребителско преживяване. Те наблюдават внимателно тези показатели, за да потвърдят, че промените, направени с цел подобряване на ангажираността на потребителите, не компрометират тяхното ценно безпроблемно стрийминг преживяване.

Този подход е от решаващо значение за предотвратяване на отпадането на абонати, причинено от проблеми с производителността по време на експерименти.

Платформа за електронна търговия: Airbnb

Airbnb ефективно използва показателите за предпазна бариера, за да балансира потребителското преживяване и растежа на бизнеса.

Например, докато внедряват промени, насочени към увеличаване на броя на резервациите, те внимателно проследяват оценките за удовлетвореността на гостите. Тази бдителност има за цел да гарантира, че усилията за подобряване на един показател за ефективност не оказват отрицателно влияние върху общата удовлетвореност на клиентите. Те се стремят да подобрят потребителското преживяване, без да жертват растежа.

Търговия с луксозни стоки: The RealReal

The RealReal, луксозен пазар за консигнация, използва показателите за предпазна бариера, за да предостави на своите клиенти безпроблемно преживяване при покупка и продажба. Те тестват маркетингови стратегии, като същевременно наблюдават показатели като обратна връзка от потребителите и процент на връщане по време на промоционални експерименти.

Този внимателен подход им помага да поддържат високо ниво на обслужване, като същевременно стимулират растежа чрез целенасочени инициативи.

Прилагане на показатели за предпазна ограда с помощта на ClickUp

Успешните компании дават приоритет на твърдите показатели, за да вземат информирани решения в днешния свят, управляван от данни. Въвеждането на показатели за предпазна бариера е от решаващо значение за постигането на баланс между преследването на целите за растеж и осигуряването на общото благосъстояние на вашата компания.

Тези показатели са жизненоважни маркери, които помагат на екипите да се справят с предизвикателствата на A/B тестовете и експериментите с продукти, като същевременно защитават важни области като задържането и удовлетвореността на клиентите.

Чрез ефективното управление на тези показатели с инструменти като ClickUp, вашата компания може да подкрепи вземането на решения, които са в съответствие с вашите дългосрочни цели.

Приемете показателите за предпазна бариера не само за да стимулирате растежа, но и за да гарантирате целостта на най-ценните си активи – вашите клиенти и вашата марка. По този начин ще поставите солидна основа за устойчив успех в конкурентна среда.

