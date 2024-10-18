Zoho Workplace и Google Workspace: как да изберете най-подходящия

Гледате две раздели в браузъра и внимателно оценявате съдържанието на всяка от тях – едната за Zoho Workplace, а другата за Google Workspace – и се чудите защо е толкова трудно да затворите едната.
Как точно да разберете коя платформа за дистанционна работа да изберете?
Трябва само да изпращате имейли, да споделяте документи и да осигурявате непрекъсната и ясна комуникация с екипа си. Добре дошли в съвременния дилема на избора между два еднакво добри инструмента за продуктивност.
Изборът на подходящия инструмент за вашия бизнес е като избор между различни десерти – вероятно искате да опитате всичко, но засега можете да изберете само едно. Как да вземете решение? Нека разгледаме по-подробно.
Какво е Zoho Workplace?
Zoho Workplace е интегриран пакет от офис инструменти, създаден да помага на бизнеса да управлява ежедневните си задачи по-ефективно. От управление на имейли до текстообработка, съхранение на файлове и сътрудничество в екип, Zoho Workplace комбинира множество приложения, за да предложи безпроблемно работно преживяване.
Той е популярен заради гъвкавостта, достъпната цена и възможността за интегриране с други приложения на Zoho, което го прави силен конкурент за малките и средни предприятия, които търсят цялостно решение.
Функции на Zoho Workplace
Zoho Workplace предлага разнообразни инструменти, които помагат на екипите да си сътрудничат, да комуникират и да изпълняват задачите си ефективно. Ето кратко представяне на някои от най-важните му функции.
Характеристика № 1: Zoho Mail
Това е сигурна услуга за хостинг на имейли без реклами. Най-доброто? Тя предлага хостинг на имейли с персонализиран домейн, така че вашият екип да може да се радва на професионални имейл адреси.
Той разполага с функции като отмяна на имейли, офлайн достъп и интегриран чат за дискусии в екип.
Характеристика № 2: Zoho Writer
Zoho Writer е приложението за обработка на текст на Zoho, което позволява съвместна работа по документи в реално време.
Независимо дали изготвяте доклади, създавате предложения или обсъждате идеи, Zoho Writer ви позволява лесно да споделяте документи, да проследявате промените и да оставяте коментари за членовете на екипа – всичко това в един лесен за използване интерфейс.
Характеристика № 3: Zoho WorkDrive
Помислете за Zoho WorkDrive като за цифровото архивно шкафче на вашия екип. Това е услуга за съхранение в облак, която предлага функции за сътрудничество в реално време и управление на файлове. Можете да организирате файловете в папки, да контролирате нивата на достъп за различните членове на екипа и дори да работите офлайн.
Цени на Zoho Workplace
- Стандартен: 3 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)
- Професионална версия: 6 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)
Какво е Google Workspace?
Google Workspace (по-рано известен като G Suite) е пакетът на Google от облачни инструменти за продуктивност и сътрудничество. Той включва всички познати приложения на Google Workspace като Gmail, Google Calendar, Docs, Drive, Google Slides и Sheets, създадени да помагат на екипите да сътрудничат в реално време от всяко устройство.
Google Workspace е известен с интуитивния си потребителски интерфейс, интеграцията между приложенията си и възможностите за съхранение в облак.
Функции на Google Workspace
Подобно на Zoho Workplace, услугите на Google включват инструменти за сътрудничество и продуктивност.
Ето кратък преглед на някои от най-важните му характеристики:
Характеристика № 1: Gmail за бизнес
С Google Workspace получавате професионален хостинг на имейл с вашето домейн име. Мощните спам филтри на Gmail, възможностите за работа офлайн и безпроблемната интеграция с други приложения на Google го правят незаменим бизнес инструмент.
Характеристика № 2: Google Docs
Google Docs позволява на екипите да създават, споделят и редактират документи и да си сътрудничат в реално време. Интуитивните инструменти за сътрудничество, като коментари и проследяване на промени, го правят незаменим за бизнеса, който цени екипната работа и прозрачността.
Характеристика № 3: Google Drive
Google Drive е услуга за съхранение в облак, която ви позволява да съхранявате, организирате и споделяте файлове. С мощни възможности за търсене (благодарение на изкуствения интелект на Google), разрешения за споделяне и огромни възможности за съхранение, Google Drive е подходящ за компании, които дават приоритет на сътрудничеството и лесния достъп до файлове.
Цени на Google Workspace
- Business Starter: 7 долара на месец на потребител
- Бизнес стандарт: 14 USD/потребител на месец
- Business Plus: 22 USD/потребител на месец
Zoho Workplace и Google Workspace: сравнение на функциите
Когато става въпрос за пакети за продуктивност, Zoho Workplace и Google Workspace предлагат набор от разширени функции. Но как се сравняват те?
|Функции
|Zoho Workplace
|Google Workspace
|Хостинг на електронна поща
|Персонализиран домейн, филтри за спам, офлайн възможности
|Персонализиран домейн, водещи в бранша спам филтри, по-добри офлайн възможности, по-широко приложение
|Сътрудничество по документи
|Сътрудничество в реално време, вграден електронен подпис
|Сътрудничество в реално време, по-интуитивен интерфейс, по-широко приложение
|Съхранение в облак
|Функции за сътрудничество и управление
|Мощни възможности за търсене, интеграция с други приложения на Google, огромно пространство за съхранение
Сега нека обсъдим това в подробности:
Характеристика № 1: Хостинг на електронна поща
И Zoho Mail, и Gmail for Business предлагат хостинг на имейли с персонализиран домейн. Въпреки това, Gmail има предимство в това отношение, главно благодарение на водещите си на пазара спам филтри, по-добрите си офлайн възможности и като цяло по-доброто техническо обслужване. Освен това Gmail вече е широко разпространен, което означава, че служителите вероятно няма да се нуждаят от много обучение, за да се запознаят с него.
🏆Победител: Google
Характеристика № 2: Управление на документи и сътрудничество
Zoho Writer и Google Docs предлагат отлични функции за сътрудничество в реално време.
Въпреки това, Google Docs има предимство благодарение на по-интуитивния си интерфейс и широко разпространената си употреба. Често е по-лесно да споделяте Google Docs, тъй като повече потребители са запознати с него. Все пак, Zoho Writer предлага мощни инструменти като вградена функция за електронен подпис, което му дава леко предимство в конкретни случаи на употреба.
🏆Победител: Равенство между Zoho Writer и Google Docs
Характеристика № 3: Съхранение в облак
Благодарение на изкуствения интелект на Google, възможностите за търсене в Google Drive са несравними. Zoho WorkDrive предлага мощни функции за сътрудничество и управление, но интеграцията на Google Drive с други приложения на Google и огромните възможности за съхранение го правят по-привлекателен за бизнеса с големи нужди от споделяне на файлове.
🏆Победител: Google
Сравнение на цените на Zoho Workplace и Google Workspace
Ето подробен преглед на функциите, предлагани от двата пакета в различни ценови категории:
|Характеристики на ценовите планове
|Zoho Workplace Standard(Годишно фактуриране)
|Zoho Workplace Professional(Годишно фактуриране)
|Google Workspace Business Starter
|Google Workspace Business Standard
|Google Workspace Business Plus
|Цена
|3 USD/потребител на месец
|6 $/потребител на месец
|7,20 $ на потребител на месец
|14,40 $/потребител на месец
|21,60 $/потребител на месец
|Съхранение на имейли
|30 GB
|100 GB
|30 GB
|2 TB
|5 TB
|Съхранение в облак
|10 GB
|100 GB
|30 GB
|2 TB на потребител
|5 TB на потребител
|Видеоконферентна връзка
|100 участници
|250 участници
|100 участници
|150 участници
|500 участници
|Персонализирани домейни
|Да
|Да
|Да
|Да
|Да
|Споделени екипни дискове
|Да
|Да
|Не
|Да
|Да
|Мобилни приложения
|Да
|Да
|Да
|Да
|Да
|Инструменти за сътрудничество
|Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect и др.
|Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect и др.
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Google Docs, Sheets, Slides, Chat
|Административен контрол
|Основни
|Разширена (с аудитни регистри, разширени настройки)
|Основни
|Разширени
|Разширени
|Сигурност
|2FA, криптиране на данни
|2FA, криптиране на данни, разширени административни контроли
|2FA, криптиране на данни
|2FA, Vault, криптиране на данни
|2FA, Vault, криптиране на данни
|Поддръжка
|Основни
|Приоритетна поддръжка
|Стандартна поддръжка
|Подобрена поддръжка
|Премиум поддръжка
Zoho Workplace и Google Workspace в Reddit
Когато става въпрос за реални мнения, Reddit е мястото, където можете да намерите обективни отзиви.
Използвахме платформата, за да видим какви са мненията на хората по отношение на Zoho Workplace и Google Workspace. Един анонимен потребител изглеждаше да има смесени чувства и към двете платформи:
Моето предложение е да обърнете внимание на това, което е важно за вашия бизнес...И двете платформи са доста лесни за използване. Функциите, от които се нуждаете, ще определят коя платформа ги предлага и цената, която сте готови да платите. След това може да обмислите и потребителския интерфейс. Оценете също кои интеграции на трети страни са важни за вас и дали се поддържат.
Моето предложение е да обърнете внимание на това, което е важно за вашия бизнес...И двете платформи са доста лесни за използване. Функциите, от които се нуждаете, ще определят коя платформа ги предлага и цената, която сте готови да платите. След това може да обмислите и потребителския интерфейс. Оценете също кои интеграции на трети страни са важни за вас и дали се поддържат.
Друг потребител подчертава как конкретните случаи на употреба и индивидуалните изисквания ще повлияят на избора на платформата, която работи най-добре за вас:
Аз използвам Google Workspace за всичките си бизнеси. Има много интеграции, които можете да използвате. В крайна сметка обаче всичко зависи от вашите нужди. Аз управлявам много данни в Google Sheets и лесно ги превърнах в мобилно приложение за достъп (например CRM, управление на поръчки и т.н.) с помощта на AppSheet.
От друга страна, аз използвам много инструменти и системи без код (за разработване на уебсайтове, клиентски портали и др.). Повечето от тях са интегрирани с Google Sheets , но не и с Excel.
Аз използвам Google Workspace за всичките си бизнеси. Има много интеграции, които можете да използвате. В крайна сметка обаче всичко зависи от вашите нужди. Аз управлявам много данни в Google Sheets и лесно ги превърнах в мобилно приложение за достъп (например CRM, управление на поръчки и т.н.) с помощта на AppSheet.
От друга страна, аз използвам много инструменти и системи без код (за разработване на уебсайтове, клиентски портали и др.). Повечето от тях са интегрирани с Google Sheets , но не и с Excel.
Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Zoho Workplace и Google Workspace
Ако Zoho Workplace и Google Workspace не отговарят напълно на вашите изисквания, може би е време да обмислите една гъвкава алтернатива: представяме ви ClickUp.
Управлявам много проекти вътрешно и външно, както и личния си живот. ClickUp ми позволява да управлявам всички тези области с различни приложения и нужди поотделно и в цялото работно пространство в зависимост от фокуса ми. Този софтуер осигурява огромна гъвкавост.
Управлявам много проекти вътрешно и външно, както и личния си живот. ClickUp ми позволява да управлявам всички тези области с различни приложения и нужди поотделно и в цялото работно пространство в зависимост от фокуса ми. Този софтуер осигурява огромна гъвкавост.
Известен предимно като инструмент за управление на проекти, ClickUp е цялостно решение за екипи, които искат да комбинират комуникация, управление на задачи и споделяне на знания в една мощна платформа.
ClickUp е номер 1: чат, имейл и срещи
ClickUp позволява на екипите да чатят в реално време, да прикачват коментари директно към задачите, да изпращат имейли и дори да провеждат онлайн срещи – всичко това, без да напускат платформата. Това ниво на интеграция спестява време и повишава продуктивността.
ClickUp Chat предлага по-интегрирана комуникационна система от Google Workspace или Zoho Workspace, като комбинира чат и управление на задачи в една платформа.
Той ви позволява да превръщате съобщенията в задачи с едно кликване, като гарантира, че контекстът остава свързан между задачите, документите и разговорите. Тази безпроблемна интеграция между съобщенията и работата повишава продуктивността, като съхранява всичко на едно място и намалява необходимостта от превключване между различни инструменти.
Можете да подобрите още повече сътрудничеството между екипите, като използвате имейл в ClickUp. Той позволява на екипите да изпращат и проследяват имейли директно в рамките на задачите, като по този начин цялата кореспонденция се организира на едно място.
Междувременно ClickUp Meetings интегрира дискусиите със задачи, документи и управление на проекти, което позволява на екипите да си сътрудничат и да предприемат незабавни действия по време на срещите.
Използването на ClickUp Clips в платформата също предлага по-интегрирана и гъвкава алтернатива на Zoho Workplace и Google Workspace. ClickUp позволява на потребителите да записват клипове от екрана, да ги транскрибират с ClickUp Brain и лесно да ги споделят или вграждат.
ClickUp е с една преднина #2: Управление на проекти и задачи
Независимо дали управлявате сложен проект или ежедневни задачи, ClickUp Tasks ви позволява да задавате приоритети, да следите времето и да визуализирате напредъка.
Ето как може да ви помогне:
- Потребителски полета: Добавяйте връзки, взаимоотношения, файлове и други към задачите, като предоставяте цялата необходима информация на едно място.
- Зависимости между задачите: Свържете свързани задачи, за да разберете как се влияят взаимно и да избегнете затруднения.
- Нива на приоритет: Задайте нива на приоритет от ниско до спешно, което ще ви помогне да се съсредоточите върху най-важното.
- Персонализирани статуси: Проследявайте напредъка с персонализирани статуси, които отговарят на вашия работен процес.
- Множество списъци: Добавяйте задачи към множество списъци за по-добра организация и управление на междуфункционалната работа.
- Видове задачи: Управлявайте различни видове работа с видове задачи, които са подходящи за вашия екип.
И това не е всичко. Функцията за управление на проекти на ClickUp предлага по-високо ниво на персонализация в сравнение с Google Project Management или Zoho.
ClickUp Управление на проекти
Ето някои от функциите, които предлага:
- Множество изгледи: Организирайте проектите в различни изгледи, като списъци, табла, календари и диаграми на Гант, за да визуализирате напредъка и да идентифицирате пречките.
- Инструменти за сътрудничество: Улеснете работата в екип с функции като коментари, @споменавания в ClickUp, споделяне на файлове и сътрудничество в реално време.
- Персонализирани работни пространства: Създавайте персонализирани работни пространства, които отговарят на специфичните нужди и предпочитания на вашия екип.
- Интеграции: Свържете ClickUp с други популярни инструменти като Google Drive, Slack и Zoom за безпроблемна интеграция на работния процес.
- Отчети и анализи: Генерирайте подробни отчети и анализи, за да проследявате ефективността на проектите, да идентифицирате тенденции и да вземате решения въз основа на данни.
Освен това, ClickUp Calendar ви позволява да планирате, организирате и управлявате ефективно времето и ресурсите си.
Ето някои от основните функции:
- Визуализирайте графиците на проектите: Вижте ясно времевите рамки, крайните срокове и зависимостите на проектите в календарна форма.
- Планиране на срещи: Координирайте срещи и събития директно в календара, без да се налага да използвате външни инструменти за планиране.
- Управление на часови зони: Отчитайте различните часови зони при планиране на срещи и събития.
- Напомняния и известия: Получавайте навременни напомняния за предстоящи срокове и събития.
ClickUp’s One Up #3: Ефективно управление на знанията
ClickUp предлага структуриран и ефективен подход към управлението на знанията чрез своята система Docs и йерархия, която позволява на потребителите лесно да организират, споделят и актуализират документацията между екипите.
ClickUp Docs предлага персонализирани оформления, сътрудничество в реално време и безпроблемна интеграция в задачите, което улеснява свързването на документи с работните процеси.
ClickUp Docs ви позволява да:
- Създавайте и организирайте документи: Лесно създавайте и управлявайте различни видове документи, включително бележки, статии и доклади.
- Функции за сътрудничество: Сътрудничество с членовете на екипа по документи, споделяне на коментари, предложения и промени
- Контрол на версиите: Проследявайте промените, направени в документите, и се връщайте към предишни версии, ако е необходимо.
- Свързване на документи: Свържете документи с задачи или проекти за лесно справяне и организиране.
- Търсене и филтриране: Бързо намирайте конкретни документи с помощта на функциите за търсене и филтриране.
Йерархията на проектите в ClickUp, с гъвкавите си слоеве от пространства, папки и списъци, осигурява опростена категоризация на знанията, което прави извличането на информация по-интуитивно.
Ръководството е структурирана система, създадена да ви помогне да организирате и управлявате ефективно работата в екипи и проекти. То се състои от пет основни нива: Работно пространство, Пространства, Папки, Списъци, Задачи и Подзадачи.
Тази йерархия гарантира, че работата е подредена по категории, което улеснява навигацията, разпределянето и проследяването на задачите. Тя помага за поддържането на яснота между различните проекти, подобрявайки сътрудничеството в екипа и производителността.
Освен това, ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, подобрява управлението на знанията чрез автоматизиране на генерирането на съдържание, обобщения и анализи, спестявайки време за повтарящи се задачи. Това AI сътрудничество дава на ClickUp предимство пред Google и Zoho, които разчитат на основни инструменти за автоматизация без същата дълбочина на AI, базирана на задачи.
Избор на най-добрия пакет за продуктивност, базиран в облака
Кой инструмент е най-подходящ за офис производителност – Zoho Workplace или Google Workspace? Отговорът до голяма степен зависи от нуждите на вашия бизнес. Ако сте по-малка компания, която търси достъпни цени и стабилни интеграции, Zoho Workplace може да е по-добрият вариант.
Ако вашият екип цени безпроблемното сътрудничество, познатите интерфейси и огромното пространство за съхранение в облака, Google Workspace може да е идеалният избор за вас.
Ако обаче искате да се възползвате от най-доброто от двата свята, ClickUp може да е по-разумният избор. Платформата предлага много повече от просто споделяне на документи и комуникация.
С ClickUp получавате несравнима гъвкавост, която съчетава управление на задачи, сътрудничество в реално време и мощни комуникационни функции в едно пространство. Независимо дали задавате коментари, управлявате сложни проекти или работите върху споделени документи, ClickUp интегрира всичко безпроблемно.
Опитайте ClickUp и разберете какво може да направи за вас!