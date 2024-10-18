Zoho Workplace и Google Workspace: как да изберете най-подходящия

Гледате две раздели в браузъра и внимателно оценявате съдържанието на всяка от тях – едната за Zoho Workplace, а другата за Google Workspace – и се чудите защо е толкова трудно да затворите едната.

Как точно да разберете коя платформа за дистанционна работа да изберете?

Трябва само да изпращате имейли, да споделяте документи и да осигурявате непрекъсната и ясна комуникация с екипа си. Добре дошли в съвременния дилема на избора между два еднакво добри инструмента за продуктивност.

Изборът на подходящия инструмент за вашия бизнес е като избор между различни десерти – вероятно искате да опитате всичко, но засега можете да изберете само едно. Как да вземете решение? Нека разгледаме по-подробно.

Какво е Zoho Workplace?

Zoho Workplace е интегриран пакет от офис инструменти, създаден да помага на бизнеса да управлява ежедневните си задачи по-ефективно. От управление на имейли до текстообработка, съхранение на файлове и сътрудничество в екип, Zoho Workplace комбинира множество приложения, за да предложи безпроблемно работно преживяване.

Той е популярен заради гъвкавостта, достъпната цена и възможността за интегриране с други приложения на Zoho, което го прави силен конкурент за малките и средни предприятия, които търсят цялостно решение.

Функции на Zoho Workplace

Zoho Workplace предлага разнообразни инструменти, които помагат на екипите да си сътрудничат, да комуникират и да изпълняват задачите си ефективно. Ето кратко представяне на някои от най-важните му функции.

Характеристика № 1: Zoho Mail

Това е сигурна услуга за хостинг на имейли без реклами. Най-доброто? Тя предлага хостинг на имейли с персонализиран домейн, така че вашият екип да може да се радва на професионални имейл адреси.

Той разполага с функции като отмяна на имейли, офлайн достъп и интегриран чат за дискусии в екип.

Характеристика № 2: Zoho Writer

Zoho Writer е приложението за обработка на текст на Zoho, което позволява съвместна работа по документи в реално време.

Независимо дали изготвяте доклади, създавате предложения или обсъждате идеи, Zoho Writer ви позволява лесно да споделяте документи, да проследявате промените и да оставяте коментари за членовете на екипа – всичко това в един лесен за използване интерфейс.

Характеристика № 3: Zoho WorkDrive

Помислете за Zoho WorkDrive като за цифровото архивно шкафче на вашия екип. Това е услуга за съхранение в облак, която предлага функции за сътрудничество в реално време и управление на файлове. Можете да организирате файловете в папки, да контролирате нивата на достъп за различните членове на екипа и дори да работите офлайн.

Цени на Zoho Workplace

Стандартен: 3 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 6 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Какво е Google Workspace?

Google Workspace (по-рано известен като G Suite) е пакетът на Google от облачни инструменти за продуктивност и сътрудничество. Той включва всички познати приложения на Google Workspace като Gmail, Google Calendar, Docs, Drive, Google Slides и Sheets, създадени да помагат на екипите да сътрудничат в реално време от всяко устройство.

Google Workspace е известен с интуитивния си потребителски интерфейс, интеграцията между приложенията си и възможностите за съхранение в облак.

Функции на Google Workspace

Подобно на Zoho Workplace, услугите на Google включват инструменти за сътрудничество и продуктивност.

Ето кратък преглед на някои от най-важните му характеристики:

Характеристика № 1: Gmail за бизнес

С Google Workspace получавате професионален хостинг на имейл с вашето домейн име. Мощните спам филтри на Gmail, възможностите за работа офлайн и безпроблемната интеграция с други приложения на Google го правят незаменим бизнес инструмент.

Характеристика № 2: Google Docs

Google Docs позволява на екипите да създават, споделят и редактират документи и да си сътрудничат в реално време. Интуитивните инструменти за сътрудничество, като коментари и проследяване на промени, го правят незаменим за бизнеса, който цени екипната работа и прозрачността.

Характеристика № 3: Google Drive

Google Drive е услуга за съхранение в облак, която ви позволява да съхранявате, организирате и споделяте файлове. С мощни възможности за търсене (благодарение на изкуствения интелект на Google), разрешения за споделяне и огромни възможности за съхранение, Google Drive е подходящ за компании, които дават приоритет на сътрудничеството и лесния достъп до файлове.

Цени на Google Workspace

Business Starter: 7 долара на месец на потребител

Бизнес стандарт: 14 USD/потребител на месец

Business Plus: 22 USD/потребител на месец

Zoho Workplace и Google Workspace: сравнение на функциите

Когато става въпрос за пакети за продуктивност, Zoho Workplace и Google Workspace предлагат набор от разширени функции. Но как се сравняват те?

Функции Zoho Workplace Google Workspace Хостинг на електронна поща Персонализиран домейн, филтри за спам, офлайн възможности Персонализиран домейн, водещи в бранша спам филтри, по-добри офлайн възможности, по-широко приложение Сътрудничество по документи Сътрудничество в реално време, вграден електронен подпис Сътрудничество в реално време, по-интуитивен интерфейс, по-широко приложение Съхранение в облак Функции за сътрудничество и управление Мощни възможности за търсене, интеграция с други приложения на Google, огромно пространство за съхранение

Сега нека обсъдим това в подробности:

Характеристика № 1: Хостинг на електронна поща

И Zoho Mail, и Gmail for Business предлагат хостинг на имейли с персонализиран домейн. Въпреки това, Gmail има предимство в това отношение, главно благодарение на водещите си на пазара спам филтри, по-добрите си офлайн възможности и като цяло по-доброто техническо обслужване. Освен това Gmail вече е широко разпространен, което означава, че служителите вероятно няма да се нуждаят от много обучение, за да се запознаят с него.

🏆Победител: Google

Характеристика № 2: Управление на документи и сътрудничество

Zoho Writer и Google Docs предлагат отлични функции за сътрудничество в реално време.

Въпреки това, Google Docs има предимство благодарение на по-интуитивния си интерфейс и широко разпространената си употреба. Често е по-лесно да споделяте Google Docs, тъй като повече потребители са запознати с него. Все пак, Zoho Writer предлага мощни инструменти като вградена функция за електронен подпис, което му дава леко предимство в конкретни случаи на употреба.

🏆Победител: Равенство между Zoho Writer и Google Docs

Характеристика № 3: Съхранение в облак

Благодарение на изкуствения интелект на Google, възможностите за търсене в Google Drive са несравними. Zoho WorkDrive предлага мощни функции за сътрудничество и управление, но интеграцията на Google Drive с други приложения на Google и огромните възможности за съхранение го правят по-привлекателен за бизнеса с големи нужди от споделяне на файлове.

🏆Победител: Google

Сравнение на цените на Zoho Workplace и Google Workspace

Ето подробен преглед на функциите, предлагани от двата пакета в различни ценови категории:

Характеристики на ценовите планове Zoho Workplace Standard(Годишно фактуриране) Zoho Workplace Professional(Годишно фактуриране) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Цена 3 USD/потребител на месец 6 $/потребител на месец 7,20 $ на потребител на месец 14,40 $/потребител на месец 21,60 $/потребител на месец Съхранение на имейли 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Съхранение в облак 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB на потребител 5 TB на потребител Видеоконферентна връзка 100 участници 250 участници 100 участници 150 участници 500 участници Персонализирани домейни Да Да Да Да Да Споделени екипни дискове Да Да Не Да Да Мобилни приложения Да Да Да Да Да Инструменти за сътрудничество Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect и др. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect и др. Google Docs, Sheets, Slides, Chat Google Docs, Sheets, Slides, Chat Google Docs, Sheets, Slides, Chat Административен контрол Основни Разширена (с аудитни регистри, разширени настройки) Основни Разширени Разширени Сигурност 2FA, криптиране на данни 2FA, криптиране на данни, разширени административни контроли 2FA, криптиране на данни 2FA, Vault, криптиране на данни 2FA, Vault, криптиране на данни Поддръжка Основни Приоритетна поддръжка Стандартна поддръжка Подобрена поддръжка Премиум поддръжка

Zoho Workplace и Google Workspace в Reddit

Когато става въпрос за реални мнения, Reddit е мястото, където можете да намерите обективни отзиви.

Използвахме платформата, за да видим какви са мненията на хората по отношение на Zoho Workplace и Google Workspace. Един анонимен потребител изглеждаше да има смесени чувства и към двете платформи:

Моето предложение е да обърнете внимание на това, което е важно за вашия бизнес...И двете платформи са доста лесни за използване. Функциите, от които се нуждаете, ще определят коя платформа ги предлага и цената, която сте готови да платите. След това може да обмислите и потребителския интерфейс. Оценете също кои интеграции на трети страни са важни за вас и дали се поддържат.

Друг потребител подчертава как конкретните случаи на употреба и индивидуалните изисквания ще повлияят на избора на платформата, която работи най-добре за вас:

Аз използвам Google Workspace за всичките си бизнеси. Има много интеграции, които можете да използвате. В крайна сметка обаче всичко зависи от вашите нужди. Аз управлявам много данни в Google Sheets и лесно ги превърнах в мобилно приложение за достъп (например CRM, управление на поръчки и т.н.) с помощта на AppSheet. От друга страна, аз използвам много инструменти и системи без код (за разработване на уебсайтове, клиентски портали и др.). Повечето от тях са интегрирани с Google Sheets , но не и с Excel.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Zoho Workplace и Google Workspace

Ако Zoho Workplace и Google Workspace не отговарят напълно на вашите изисквания, може би е време да обмислите една гъвкава алтернатива: представяме ви ClickUp.

Управлявам много проекти вътрешно и външно, както и личния си живот. ClickUp ми позволява да управлявам всички тези области с различни приложения и нужди поотделно и в цялото работно пространство в зависимост от фокуса ми. Този софтуер осигурява огромна гъвкавост.

Управлявам много проекти вътрешно и външно, както и личния си живот. ClickUp ми позволява да управлявам всички тези области с различни приложения и нужди поотделно и в цялото работно пространство в зависимост от фокуса ми. Този софтуер осигурява огромна гъвкавост.

Известен предимно като инструмент за управление на проекти, ClickUp е цялостно решение за екипи, които искат да комбинират комуникация, управление на задачи и споделяне на знания в една мощна платформа.

ClickUp е номер 1: чат, имейл и срещи

ClickUp позволява на екипите да чатят в реално време, да прикачват коментари директно към задачите, да изпращат имейли и дори да провеждат онлайн срещи – всичко това, без да напускат платформата. Това ниво на интеграция спестява време и повишава продуктивността.

Обединете комуникацията и управлението на работата с ClickUp Chat

ClickUp Chat предлага по-интегрирана комуникационна система от Google Workspace или Zoho Workspace, като комбинира чат и управление на задачи в една платформа.

Той ви позволява да превръщате съобщенията в задачи с едно кликване, като гарантира, че контекстът остава свързан между задачите, документите и разговорите. Тази безпроблемна интеграция между съобщенията и работата повишава продуктивността, като съхранява всичко на едно място и намалява необходимостта от превключване между различни инструменти.

Можете да подобрите още повече сътрудничеството между екипите, като използвате имейл в ClickUp. Той позволява на екипите да изпращат и проследяват имейли директно в рамките на задачите, като по този начин цялата кореспонденция се организира на едно място.

Организирайте срещи от работното си място с ClickUp Meetings

Междувременно ClickUp Meetings интегрира дискусиите със задачи, документи и управление на проекти, което позволява на екипите да си сътрудничат и да предприемат незабавни действия по време на срещите.

Използването на ClickUp Clips в платформата също предлага по-интегрирана и гъвкава алтернатива на Zoho Workplace и Google Workspace. ClickUp позволява на потребителите да записват клипове от екрана, да ги транскрибират с ClickUp Brain и лесно да ги споделят или вграждат.

ClickUp е с една преднина #2: Управление на проекти и задачи

Независимо дали управлявате сложен проект или ежедневни задачи, ClickUp Tasks ви позволява да задавате приоритети, да следите времето и да визуализирате напредъка.

Задавайте персонализирани приоритети на задачите с ClickUp Tasks

Ето как може да ви помогне:

Потребителски полета: Добавяйте връзки, взаимоотношения, файлове и други към задачите, като предоставяте цялата необходима информация на едно място.

Зависимости между задачите: Свържете свързани задачи, за да разберете как се влияят взаимно и да избегнете затруднения.

Нива на приоритет: Задайте нива на приоритет от ниско до спешно, което ще ви помогне да се съсредоточите върху най-важното.

Персонализирани статуси: Проследявайте напредъка с персонализирани статуси, които отговарят на вашия работен процес.

Множество списъци: Добавяйте задачи към множество списъци за по-добра организация и управление на междуфункционалната работа.

Видове задачи: Управлявайте различни видове работа с видове задачи, които са подходящи за вашия екип.

И това не е всичко. Функцията за управление на проекти на ClickUp предлага по-високо ниво на персонализация в сравнение с Google Project Management или Zoho.

ClickUp Управление на проекти

Управлявайте проектите си с множество функции на едно място с ClickUp Project Management.

Ето някои от функциите, които предлага:

Множество изгледи: Организирайте проектите в различни изгледи, като списъци, табла, календари и диаграми на Гант, за да визуализирате напредъка и да идентифицирате пречките.

Инструменти за сътрудничество: Улеснете работата в екип с функции като коментари, Улеснете работата в екип с функции като коментари, @споменавания в ClickUp , споделяне на файлове и сътрудничество в реално време.

Персонализирани работни пространства: Създавайте персонализирани работни пространства, които отговарят на специфичните нужди и предпочитания на вашия екип.

Интеграции: Свържете ClickUp с други популярни инструменти като Свържете ClickUp с други популярни инструменти като Google Drive , Slack и Zoom за безпроблемна интеграция на работния процес.

Отчети и анализи: Генерирайте подробни отчети и анализи, за да проследявате ефективността на проектите, да идентифицирате тенденции и да вземате решения въз основа на данни.

Освен това, ClickUp Calendar ви позволява да планирате, организирате и управлявате ефективно времето и ресурсите си.

Визуализирайте проекти и задачи и спазвайте сроковете с календарите на ClickUp.

Ето някои от основните функции:

Визуализирайте графиците на проектите: Вижте ясно времевите рамки, крайните срокове и зависимостите на проектите в календарна форма.

Планиране на срещи: Координирайте срещи и събития директно в календара, без да се налага да използвате външни инструменти за планиране.

Управление на часови зони: Отчитайте различните часови зони при планиране на срещи и събития.

Напомняния и известия: Получавайте навременни напомняния за предстоящи срокове и събития.

ClickUp’s One Up #3: Ефективно управление на знанията

ClickUp предлага структуриран и ефективен подход към управлението на знанията чрез своята система Docs и йерархия, която позволява на потребителите лесно да организират, споделят и актуализират документацията между екипите.

ClickUp Docs предлага персонализирани оформления, сътрудничество в реално време и безпроблемна интеграция в задачите, което улеснява свързването на документи с работните процеси.

Организирайте всичките си документи и уикита на едно място с ClickUp Docs

ClickUp Docs ви позволява да:

Създавайте и организирайте документи: Лесно създавайте и управлявайте различни видове документи, включително бележки, статии и доклади.

Функции за сътрудничество: Сътрудничество с членовете на екипа по документи, споделяне на коментари, предложения и промени

Контрол на версиите: Проследявайте промените, направени в документите, и се връщайте към предишни версии, ако е необходимо.

Свързване на документи: Свържете документи с задачи или проекти за лесно справяне и организиране.

Търсене и филтриране: Бързо намирайте конкретни документи с помощта на функциите за търсене и филтриране.

Йерархията на проектите в ClickUp, с гъвкавите си слоеве от пространства, папки и списъци, осигурява опростена категоризация на знанията, което прави извличането на информация по-интуитивно.

Систематизирайте информацията с ClickUp Project Hierarchy

Ръководството е структурирана система, създадена да ви помогне да организирате и управлявате ефективно работата в екипи и проекти. То се състои от пет основни нива: Работно пространство, Пространства, Папки, Списъци, Задачи и Подзадачи.

Тази йерархия гарантира, че работата е подредена по категории, което улеснява навигацията, разпределянето и проследяването на задачите. Тя помага за поддържането на яснота между различните проекти, подобрявайки сътрудничеството в екипа и производителността.

Освен това, ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, подобрява управлението на знанията чрез автоматизиране на генерирането на съдържание, обобщения и анализи, спестявайки време за повтарящи се задачи. Това AI сътрудничество дава на ClickUp предимство пред Google и Zoho, които разчитат на основни инструменти за автоматизация без същата дълбочина на AI, базирана на задачи.

Избор на най-добрия пакет за продуктивност, базиран в облака

Кой инструмент е най-подходящ за офис производителност – Zoho Workplace или Google Workspace? Отговорът до голяма степен зависи от нуждите на вашия бизнес. Ако сте по-малка компания, която търси достъпни цени и стабилни интеграции, Zoho Workplace може да е по-добрият вариант.

Ако вашият екип цени безпроблемното сътрудничество, познатите интерфейси и огромното пространство за съхранение в облака, Google Workspace може да е идеалният избор за вас.

Ако обаче искате да се възползвате от най-доброто от двата свята, ClickUp може да е по-разумният избор. Платформата предлага много повече от просто споделяне на документи и комуникация.

С ClickUp получавате несравнима гъвкавост, която съчетава управление на задачи, сътрудничество в реално време и мощни комуникационни функции в едно пространство. Независимо дали задавате коментари, управлявате сложни проекти или работите върху споделени документи, ClickUp интегрира всичко безпроблемно.

Опитайте ClickUp и разберете какво може да направи за вас!