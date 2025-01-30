Топ 13 конкуренти на Planview за подобряване на ефективността на портфолиото

Управлявате продуктови портфейли без подходящите инструменти? Е, това е като жонглиране с пламтящи мечове на едноколесно колело.
Хаотично и рисковано.
Видях с очите си как инструментите за продуктово портфолио увеличават приходите и удовлетвореността на клиентите. Макар Planview да е популярен избор, той може да не е най-подходящият за всеки бизнес.
Намирането на подходящото решение обаче отнема много ресурси и време, което често не можем да си позволим.
Но не се притеснявайте! За да ускорим нещата, екипът на ClickUp и аз сме подготвили списък с 13-те най-добри конкуренти на Planview, които трябва да имате предвид. От предимства и недостатъци до цени, ще обхвана всичко, от което се нуждаете, за да направите информиран избор.
Какво трябва да търсите в конкурентите на Planview?
Нека определим критериите, преди да преминем към списъка с конкурентите на Planview. Ето пет функции, които са задължителни за всеки инструмент, претендиращ за това място:
- Леснота на използване: Всеки продуктов екип ще предпочете интуитивен потребителски интерфейс пред такъв, който е твърде сложен за навигация. Затова потърсете опции, с които можете да започнете бързо, без да се налага да преминавате през седмици на обучение.
- Персонализиране: Универсалният подход рядко работи в управлението на портфолио от проекти. Конкурентите на Planview трябва да предлагат високо ниво на персонализиране. Това включва адаптиране на работните процеси и настройване на таблата за портфолио към всеки уникален процес.
- Инструменти за сътрудничество: Силозите са враг на прогреса. Бих обмислил платформа, която осигурява безпроблемна комуникация и сътрудничество в екипа. Най-добре е това да се прави с функции за чат или редактиране на живо.
- Аналитични прозрения и визуализации: Стратегическият инструмент за управление на портфейла включва възможности за управление на ресурсите на базата на данни и визуализации, базирани на анализи. Това включва и функции за стратегическо управление на проекти, като например управление на риска.
- Възможности за интеграция: Вашите технологии няма да изчезнат. Избраният от вас инструмент трябва да се интегрира с съществуващите инструменти като CRM, софтуер за управление на проекти и финансови системи.
Макар тези елементи да са от решаващо значение, важно е да не забравяте, че избраният от вас инструмент трябва да се вписва добре във вашия бюджет и да го оправдава.
13-те най-добри алтернативи на Planview, които да имате предвид
Независимо дали търсите подобрени функции за управление на проекти, усъвършенствани инструменти за сътрудничество или по-добри възможности за интеграция, експертите от ClickUp и аз сме съставили списък с 13-те най-добри алтернативи на Planview, които ще улеснят вашите работни процеси и ще повишат производителността ви.
1. ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на проекти и портфолио)
ClickUp Portfolio Management е перфектното софтуерно решение „всичко в едно“ за всичко, свързано с PMO, особено за продуктови портфейли.
Като ветеран в управлението на проекти, ClickUp безпроблемно интегрира управлението на задачи, документацията и комуникацията в една платформа. Той предлага и персонализирано задаване на цели и персонализирани табла за цялостен поглед върху продуктовото портфолио.
Така че, ако фирмите се нуждаят от инструмент, който предлага информация в реално време и е мощен, но лесен за работа, ClickUp е идеалният избор.
Освен специализирано решение за портфолио, ClickUp е и цялостен софтуер за управление на проекти от начало до край.
ClickUp Project Management Software е надеждно решение за управление на проекти, което повишава производителността и ефективността от проектирането до изпълнението.
Подобно на решението си за управление на портфейли, то предлага и инструменти за незабавна автоматизация и визуално отчитане. Това е от решаващо значение за оптимизиране на работните процеси и вземането на решения въз основа на данни.
Екипите обожават публичния API на ClickUp, който е идеален за картографиране на персонализирани решения или показатели на портфолиото. ClickUp разполага и с над 30 платформени инструмента и над 1000 интеграции, за да отговори на всяка уникална нужда.
ClickUp предлага и множество рамки за проследяване на проекти и шаблони за управление на портфолио като готови за употреба решения. Ето две предварително проектирани рамки, които спестяват време, без да правят компромис с основните функции:
- Шаблон за управление на проекти ClickUp помага за оптимизиране на проследяването на множество проекти с информация в реално време и приоритизиране на задачите
- Шаблонът за управление на портфолио на ClickUp е идеален за ясен преглед на представянето и напредъка на продуктовото портфолио.
Прочетете още: Как да създадете план за проект в 5 стъпки (с примери и шаблони), ако искате да започнете с вашата продуктова стратегия.
Най-добрите функции на ClickUp
- Създавайте мигновено пътни карти за портфолиото с визуализационни инструменти като ClickUp Mind Maps. Това е перфектната платформа за управление на идеи, с която да съгласувате всички очаквания и важни етапи.
- Проследявайте и постигайте целите на продуктовата стратегия с ClickUp Goals . Това също помага за съгласуване на целите на продуктовото портфолио с целите на организацията.
- Извлечете информация за продуктите, обобщете актуализациите на портфолиото и създайте ревизирани продуктови стратегии с AI инструмента на платформата, ClickUp Brain.
- Организирайте и управлявайте ефективно задачите по разработката с ClickUp Tasks . Тази функция за управление на задачите гарантира безпроблемно изпълнение на всеки проект в портфолиото.
- Визуализирайте състоянието на портфолиото и аналитичните данни в реално време с персонализирани табла за управление на ClickUp.
- Организирайте без усилие множество портфолио проекти с ClickUp Hierarchy .
- Интегрирайте безпроблемно с над 1000 инструмента, използвайки ClickUp Integrations. Това ви позволява също да включите вградени системи като ClickUp CRM и ClickUp HR Management, за да подобрите потока на данни и ефективността на продуктовия екип.
Ограничения на ClickUp
- Персонализирането на таблата за конкретни нужди на портфолиото може да отнеме време.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 USD/месец на потребител
- Бизнес: 12 USD/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на член
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
2. Microsoft Project and Portfolio Management (Най-подходящ за мащабни бизнес проекти)
Следващият в списъка с конкуренти на Planview е Microsoft, лидер в областта на инструментите за продуктивност. Той предоставя на големи екипи динамични визуализации и интуитивни инструменти за сътрудничество.
Въпреки това, настолната версия на този софтуер е разработена само за Windows OS, а функциите на уеб браузъра са относително ограничени.
Най-добрите функции на Microsoft Project и Portfolio Management
- Използвайте усъвършенстваната система за разузнаване на заплахи, за да защитите чувствителната информация.
- Използвайте усъвършенствани възможности за визуализация, включително диаграми на Гант, анализ на критичния път и отчети за бюджетиране, за да подобрите разбирането на проекта.
- Интегрирайте се с екосистемата на Microsoft, включително инструменти като Teams, SharePoint, Power BI и Azure, за да подобрите ефективността на работния процес.
Ограничения на Microsoft Project и Portfolio Management
- Трудно е да се открият и научат всички функции
- По-малките екипи ще открият, че цените са по-високи от тези на конкурентите на Microsoft.
Цени на Microsoft Project и Portfolio Management
- Абонамент: 55 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Еднократна покупка: Започва от 679,99 долара.
Оценки и рецензии за Microsoft Project и Portfolio Management
- G2: 4/5 (над 1600 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 1900 отзива)
3. Oracle (Най-доброто за ERP интеграция и фокус върху съответствието)
Oracle е софтуерен гигант, известен с ERP и решенията си за жизнения цикъл на продуктите. Ако искате да интегрирате управлението на портфейла в системите си за планиране, този инструмент е отличен избор. Той позволява на бизнеса активно да прилага протоколи за съответствие и да възприеме подход, при който качеството е на първо място при планирането на проекти.
Въпреки че решението е всеобхватно, то изисква значително обучение и експертиза на персонала.
Най-добрите функции на Oracle
- Управлявайте ефективно сложни портфейли от проекти, за да осигурите стратегическо планиране и проследяване на резултатите.
- Интегрирайте с ERP системи, за да имате лесен достъп до финансови и оперативни данни за по-добро управление на проектите.
- Гарантирайте съответствие с нормативните изисквания и индустриалните стандарти чрез вградени контроли.
Ограничения на Oracle
- Високите разходи за лицензиране и внедряване са пречка за по-малките организации.
- Всяка персонализация изисква допълнителни усилия, разходи и експертиза.
Цени на Oracle
Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Oracle
- G2: 4. 2/5 (26 отзива)
- Capterra: Недостатъчно отзиви
4. Asana (Най-доброто за ефективно управление на задачите)
Асана се отличава с привлекателния си интерфейс, който осигурява ясен обзор и насърчава прозрачността. Тя предлага и изгледи на портфолиото за незабавно проследяване на ресурсите, както и автоматизация на работния процес, за да помогне на проектните мениджъри да оптимизират проследяването и изпълнението.
Въпреки своята гъвкавост, той не разполага със специални функции за управление на портфейли, които да се справят с комплексни проектни портфейли.
Най-добрите функции на Asana
- Използвайте лесен за употреба интерфейс и страхотни функции за сътрудничество, за да подобрите екипната работа и успеха на проектите.
- Приспособете се към различни бизнес стилове с гъвкави възможности за управление на проекти и задачи.
- Повишете производителността и опростете процесите чрез широка интеграция с популярни инструменти.
Ограничения на Asana
- Възможностите за управление на ресурсите не са толкова стабилни, колкото тези на наличните алтернативи на Asana.
- Функциите за отчитане и анализи може да не предоставят необходимата дълбочина на информация за вземане на стратегически решения.
Цени на Asana
- Лично: 0 $
- Стартово ниво: 8,50 $/месец на потребител
- Разширено: 19,21 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
- Enterprise+: Персонализирани цени
Оценки и ревюта за Asana
- G2: 4,4/5 (над 10 300 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 12 900 отзива)
5. Jira (Най-доброто за гъвкави подходи и управление на работния процес)
Jira е мощно решение за управление на портфолио с адаптивни работни процеси и персонализирани табла. То се отличава с гъвкави методологии за управление на задачи, зависимости и ресурси в цялото портфолио.
Въпреки това, внедряването може да се окаже трудоемко без съществуваща екосистема на Atlassian.
Най-добрите функции на Jira
- Използвайте мощни функции за проследяване на проблеми и гъвкаво управление на проекти, за да гарантирате ефективно разработване на продукти.
- Персонализирайте работните процеси и се възползвайте от екосистемата от приставки, за да се адаптирате към всяка продуктова стратегия и процес.
- Интегрирайте с над 2000 други инструмента, за да опростите технологичния си стак.
Ограничения на Jira
- Възможностите за управление на портфолио могат да бъдат ограничени в сравнение с други конкуренти на Planview, които разполагат със специални инструменти за управление на портфолио.
- Изисква дълъг период на обучение, което води до по-дълго време за внедряване и специално обучение.
Цени на Jira
- Безплатно
- Стандартен: 7,16 $/месец на потребител
- Премиум: 12,48 $/месец на потребител (цената варира в зависимост от броя на потребителите)
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и ревюта за Jira
- G2: 4,3/5 (над 5900 отзива)
- Capterra: 4,4/5 (над 14 500 отзива)
6. Smartsheet (Най-доброто за проследяване на проекти в стил електронна таблица)
Когато обмислях варианти с познат интерфейс, веднага ми дойде на ум табличният стил на Smartsheet. Този конкурент на Planview е лесен за използване, предлага мощни визуализации и има персонализирани функции за планиране.
Макар Smartsheet да е относително достъпна опция за малки екипи, функциите за управление на портфолио трябва да се закупят като добавки.
Най-добрите функции на Smartsheet
- Възползвайте се от достъпните ценови опции в сравнение с много други инструменти за управление на проекти.
- Използвайте мощни, персонализирани инструменти за отчитане и визуализация на проекти, за да получите ценна информация за проектите.
Ограничения на Smartsheet
- Не е подходящ за работа с по-големи портфейли с многобройни проекти и сложни зависимости.
- Страниците не се актуализират в реално време.
Цени на Smartsheet
- Pro: 12 USD/месец на потребител
- Бизнес: 24 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
- Разширено управление на работата: Персонализирани цени
Оценки и ревюта на Smartsheet
- G2: 4,4/5 (над 16 900 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3300 отзива)
7. Wrike (Най-доброто за проекти с висока степен на междуфункционалност)
Wrike е идеален за проекти, в които участват много заинтересовани страни, и за управление на потока на стойността. Интуитивните му функции, като диаграми на Гант, управление на задачи и сътрудничество в реално време, улесняват екипите да планират, изпълняват и проследяват проектите ефективно.
Предвид функциите си за персонализиране, Wrike е идеален за динамични среди и малки до средни екипи.
Въпреки че е мощно, разширените функции и възможности на това решение често изискват специално обучение.
Най-добрите функции на Wrike
- Лесно адаптирайте работните процеси и изгледите, за да отговарят на конкретните нужди и предпочитания на проекта.
- Използвайте функциите за комуникация и сътрудничество в реално време, за да насърчите безпроблемната работа в екип.
- Свържете множество приложения на трети страни, за да осигурите безпроблемно споделяне и управление на данни.
Ограничения на Wrike
- Функциите могат да станат излишни и прекалено сложни за прости проекти.
- Ценовите опции не са подходящи за средни и големи организации.
Цени на Wrike
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,8 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирани цени
- Pinnacle: Персонализирани цени
Оценки и отзиви за Wrike
- G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 2600 отзива)
8. LiquidPlanner (Най-доброто за прогнозно планиране на проекти)
Един от най-добрите конкуренти на Planview, LiquidPlanner, набляга на автоматизирането на елемента на планиране, за да опрости управлението на проекти. Този инструмент е решение за управление на проекти, което се отличава с предсказуемо планиране и управление на ресурсите. Той генерира реалистични графици за проекти въз основа на наличността на ресурсите.
Макар LiquidPLanner да предлага отличен контрол и предвидимост, той има ограничени възможности за управление на портфолио в сравнение с конкурентите.
Най-добрите функции на LiquidPlanner
- Оптимизирайте графиците на проектите и разпределението на ресурсите с автоматизираното и прогнозно планиране.
- Използвайте интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ за ефективно приоритизиране и актуализиране на задачите.
- Повишете екипната работа и прозрачността в проектите с функции за сътрудничество и комуникация в реално време.
Ограничения на LiquidPlanner
- Настройването на сложни зависимости между проекти и ограничения на ресурсите става досадно
- Уникалните функции за планиране и управление на ресурсите може да отнемат време, за да се научите да ги използвате.
Цени на LiquidPlanner
- Essentials: 15 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Професионална версия: 28 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
- Ultimate: 42 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и отзиви за LiquidPlanner
- G2: 4. 2/5 (250+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 650 отзива)
9. Basecamp (Най-доброто за просто сътрудничество по проекти)
Basecamp е инструмент за управление на проекти и комуникация в екип, известен със своята простота и фокус върху елиминирането на ненужни функции. Това решение насърчава сътрудничеството във всичко – от централизирани дискусии и планиране до споделяне на файлове.
Освен минималистичния дизайн и лекотата на използване, е важно да се помни, че функциите на Basecamp са предназначени предимно за сътрудничество, а не за управление.
Най-добрите функции на Basecamp
- Уверете се, че управлението на важните задачи е достъпно благодарение на лесния за използване интерфейс.
- Насърчавайте комуникацията в реално време между членовете на екипа чрез вграден чат и автоматични проверки.
- Управлявайте лесно множество проекти с едностранични изгледи на проектите
Ограничения на Basecamp
- Други алтернативи на Basecamp разполагат с по-надеждни инструменти за отчитане.
- Проследяването на времето не е налично
- Ограничени ценови опции и липса на безплатен план за задълбочено тестване
Цени на Basecamp
- Basecamp: 15 USD/месец на потребител
- Basecamp Pro Unlimited: 349 $/месец (неограничен брой потребители)
Оценки и ревюта за Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5300+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 14 400 отзива)
10. Monday.com (Най-доброто за визуализация на работния процес)
Monday.com е един от популярните конкуренти на Planview, който се фокусира върху визуализацията. Този софтуер е идеален за тези, които харесват интуитивен и сътруднически интерфейс.
Той разполага с усъвършенствани функции за автоматизация, които улесняват обработката на повтарящи се задачи и известия. Инструментът разполага и с функции за управление на портфолио, като планиране на ресурси и планиране на сценарии.
Въпреки че функциите му са обширни, monday.com може да се окаже скъп за по-големи екипи.
Monday.com – най-добрите функции
- Използвайте настолни и мобилни приложения, за да управлявате портфейли, докато сте в движение.
- Визуализирайте портфейлите от проекти с интуитивните табла и вземайте информирани решения.
- Намалете повтарящата се работа, като създадете полезни работни процеси с помощта на простия инструмент за автоматизация.
Ограничения на Monday.com
- Повечето от комплексните функции са достъпни само в по-скъпите ценови планове.
- Сложните проекти с многобройни зависимости и сложни работни процеси не са лесни за изпълнение.
Цени на Monday.com
- Безплатно: 14-дневен пробен период (до 2 места)
- Базов план: 12 USD/месец на работно място
- Стандартен: 14 USD/месец на работно място
- Предимства: 24 USD/месец на работно място
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии на Monday.com
- G2: 4,7/5 (над 14 000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)
11. Teamwork (Най-доброто за проекти за сътрудничество с клиенти)
При прегледа на конкурентите на Planview, фокусирани върху сътрудничеството с клиенти, Teamwork наистина се открои. С общи изгледи на проектите и специфични за клиента табла, това решение държа всички заинтересовани страни информирани и ангажирани.
Teamwork предлага и вградена функция за съобщения и споделяне на файлове, което улеснява комуникацията. Централната платформа на това решение е отлично средство за изграждане на силни взаимоотношения с клиентите.
Въпреки това, Teamwork не е напълно гъвкав, което може да бъде ограничение за екипи с уникални нужди.
Най-добрите функции на Teamwork
- Поддържайте изчерпателни инструменти за клиентски портал, за да подобрите комуникацията и ангажираността на клиентите.
- Внедрете мощно проследяване на проекти и управление на ресурси за ефективна оптимизация на ресурсите.
- Комуникирайте по-добре с помощта на незабавни съобщения в платформата
Ограничения на работата в екип
- За допълнителни анализи, фирмите ще трябва да използват външни интеграции.
- Може да се окаже сложно за големи организации с множество проекти и екипи
Цени за Teamwork
- Доставка: 13,99 $/месец на потребител (минимум 3 потребители)
- Grow: 25,99 $/месец на потребител (минимум 5 потребители)
- Мащаб: 69,99 $/месец на потребител (минимум 5 потребители)
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и ревюта за Teamwork
- G2: 4. 1/5 (40 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (850+ отзива)
12. Trello (Най-доброто за управление на проекти на базата на Kanban)
Друг инструмент в този списък с алтернативи на Planview е Trello на Atlassian в стил Kanban, който е идеален за екипи, търсещи гъвкавост, по-бързи актуализации на задачите и безпроблемно сътрудничество. Той е известен с визуалния си и интуитивен подход към управлението на проекти, задачи и работни потоци.
Trello е решение, което използва предимно табла, списъци и карти за организиране на проекти и се отличава в по-малки екипи и гъвкави работни процеси.
Въпреки това, ако в Trello са включени много хора, обемът на картите, коментарите и актуализациите на една дъска може бързо да стане объркващ.
Най-добрите функции на Trello
- Използвайте визуално интуитивната Kanban табло на Trello, за да подобрите отчетността и проследимостта на пътната карта.
- Сътрудничество с вградени коментари и споменавания за насърчаване на екипната работа
- Добавете повече функционалности чрез интеграции на инструменти, наречени Power-Ups.
Ограничения на Trello
- Simplicity е най-подходящ за прости проекти, а не за сложни такива.
- Няма изчерпателни инструменти за отчитане и анализ
Цени на Trello
- Безплатно: 0 долара
- Стандартен: 6 USD/месец на потребител
- Премиум: 12,50 $/месец на потребител
- Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)
Оценки и отзиви за Trello
- G2: 4,4/5 (над 13 500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)
13. ServiceNow (Най-доброто за работни процеси в областта на ИТ услугите)
ServiceNow е добре познат инструмент за управление на ИТ услуги. Благодарение на своя солиден пакет за управление на ИТ бизнеса, той е в списъка ми с конкуренти на Planview.
Това решение включва и специална функция PPM (управление на портфолио от проекти) за планиране, приоритизиране и мониторинг на портфолио от проекти. В комбинация с фокуса върху ITSM, оптимизацията на ресурсите и управлението на натоварването стават безпроблемни.
Най-добрите функции на ServiceNow
- Внедрете адаптивна автоматизация и интеграция на работния процес, за да повишите производителността и да сведете до минимум ръчния труд.
- Анализирайте данните с помощта на всеобхватните инструменти за отчитане на ServiceNow, за да подобрите резултатите от проектите.
- Управлявайте ефективно заявките за услуги с цялостно проследяване на проблемите
Ограничения на ServiceNow
- Необходима е значителна персонализация и конфигурация, за да се използват напълно възможностите за управление на портфейла.
- Става сложно и скъпо за по-малките организации или тези с ограничен бюджет за ИТ
Цени на ServiceNow
Персонализирани цени
Оценки и отзиви за ServiceNow
- G2: 4,4/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)
Преобразувайте уменията си за управление на портфолио с ClickUp
Подходящият инструмент за управление на портфолио от проекти внася така необходимия ред в хаоса от проектни дейности. Макар Planview да е солиден избор, проучването на алтернативи е от съществено значение.
Ние сме обхванати 13-те най-добри конкуренти на Planview, за да опростим процеса на избор. Сред тези решения едно средство се откроява като изключителен партньор – ClickUp.
С своите всеобхватни инструменти за управление на проекти, управление на ресурсите в реално време и автоматизация на работния процес, ClickUp поддържа вашите продуктови стратегии на правилния път и ги изпълнява безпроблемно.
Не се колебайте! Регистрирайте се в ClickUp и започнете още днес!