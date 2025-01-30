Топ 13 конкуренти на Planview за подобряване на ефективността на портфолиото

Управлявате продуктови портфейли без подходящите инструменти? Е, това е като жонглиране с пламтящи мечове на едноколесно колело.

Хаотично и рисковано.

Видях с очите си как инструментите за продуктово портфолио увеличават приходите и удовлетвореността на клиентите. Макар Planview да е популярен избор, той може да не е най-подходящият за всеки бизнес.

Намирането на подходящото решение обаче отнема много ресурси и време, което често не можем да си позволим.

Но не се притеснявайте! За да ускорим нещата, екипът на ClickUp и аз сме подготвили списък с 13-те най-добри конкуренти на Planview, които трябва да имате предвид. От предимства и недостатъци до цени, ще обхвана всичко, от което се нуждаете, за да направите информиран избор.

Какво трябва да търсите в конкурентите на Planview?

Нека определим критериите, преди да преминем към списъка с конкурентите на Planview. Ето пет функции, които са задължителни за всеки инструмент, претендиращ за това място:

Леснота на използване: Всеки продуктов екип ще предпочете интуитивен потребителски интерфейс пред такъв, който е твърде сложен за навигация. Затова потърсете опции, с които можете да започнете бързо, без да се налага да преминавате през седмици на обучение.

Персонализиране: Универсалният подход рядко работи в Универсалният подход рядко работи в управлението на портфолио от проекти . Конкурентите на Planview трябва да предлагат високо ниво на персонализиране. Това включва адаптиране на работните процеси и настройване на таблата за портфолио към всеки уникален процес.

Инструменти за сътрудничество: Силозите са враг на прогреса. Бих обмислил платформа, която осигурява безпроблемна комуникация и сътрудничество в екипа. Най-добре е това да се прави с функции за чат или редактиране на живо.

Аналитични прозрения и визуализации: Стратегическият инструмент за управление на портфейла включва възможности за управление на ресурсите на базата на данни и визуализации, базирани на анализи. Това включва и функции Стратегическият инструмент за управление на портфейла включва възможности за управление на ресурсите на базата на данни и визуализации, базирани на анализи. Това включва и функции за стратегическо управление на проекти , като например управление на риска.

Възможности за интеграция: Вашите технологии няма да изчезнат. Избраният от вас инструмент трябва да се интегрира с съществуващите инструменти като CRM, софтуер за управление на проекти и финансови системи.

Макар тези елементи да са от решаващо значение, важно е да не забравяте, че избраният от вас инструмент трябва да се вписва добре във вашия бюджет и да го оправдава.

13-те най-добри алтернативи на Planview, които да имате предвид

Независимо дали търсите подобрени функции за управление на проекти, усъвършенствани инструменти за сътрудничество или по-добри възможности за интеграция, експертите от ClickUp и аз сме съставили списък с 13-те най-добри алтернативи на Planview, които ще улеснят вашите работни процеси и ще повишат производителността ви.

1. ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на проекти и портфолио)

Планирайте разработването на функции, проследявайте пътните карти на портфолиото и визуализирайте данни, базирани на данни, с софтуера за управление на портфолио ClickUp

ClickUp Portfolio Management е перфектното софтуерно решение „всичко в едно“ за всичко, свързано с PMO, особено за продуктови портфейли.

Като ветеран в управлението на проекти, ClickUp безпроблемно интегрира управлението на задачи, документацията и комуникацията в една платформа. Той предлага и персонализирано задаване на цели и персонализирани табла за цялостен поглед върху продуктовото портфолио.

Така че, ако фирмите се нуждаят от инструмент, който предлага информация в реално време и е мощен, но лесен за работа, ClickUp е идеалният избор.

Освен специализирано решение за портфолио, ClickUp е и цялостен софтуер за управление на проекти от начало до край.

От осигуряване на стратегическо съгласуване до визуализиране на пътни карти и задачи, подобрете ефективността на портфолиото си с софтуера за управление на проекти ClickUp

ClickUp Project Management Software е надеждно решение за управление на проекти, което повишава производителността и ефективността от проектирането до изпълнението.

Подобно на решението си за управление на портфейли, то предлага и инструменти за незабавна автоматизация и визуално отчитане. Това е от решаващо значение за оптимизиране на работните процеси и вземането на решения въз основа на данни.

Екипите обожават публичния API на ClickUp, който е идеален за картографиране на персонализирани решения или показатели на портфолиото. ClickUp разполага и с над 30 платформени инструмента и над 1000 интеграции, за да отговори на всяка уникална нужда.

ClickUp предлага и множество рамки за проследяване на проекти и шаблони за управление на портфолио като готови за употреба решения. Ето две предварително проектирани рамки, които спестяват време, без да правят компромис с основните функции:

Прочетете още: Как да създадете план за проект в 5 стъпки (с примери и шаблони), ако искате да започнете с вашата продуктова стратегия.

Най-добрите функции на ClickUp

визуализационни инструменти като Създавайте мигновено пътни карти за портфолиото скато ClickUp Mind Maps . Това е перфектната платформа за управление на идеи, с която да съгласувате всички очаквания и важни етапи.

постигайте целите на продуктовата стратегия с ClickUp Goals . Това също помага за съгласуване на целите на продуктовото портфолио с целите на организацията. Проследявайте иТова също помага за съгласуване на целите на продуктовото портфолио с целите на организацията.

AI инструмента на платформата, Извлечете информация за продуктите, обобщете актуализациите на портфолиото и създайте ревизирани продуктови стратегии сна платформата, ClickUp Brain.

. Тази функция за управление на задачите гарантира безпроблемно изпълнение на всеки проект в портфолиото. Организирайте и управлявайте ефективно задачите по разработката с ClickUp Tasks Тазигарантира безпроблемно изпълнение на всеки проект в портфолиото.

аналитичните данни в реално време с персонализирани Визуализирайте състоянието на портфолиото ив реално време с персонализирани табла за управление на ClickUp

Организирайте без усилие множество портфолио проекти с ClickUp Hierarchy .

Интегрирайте безпроблемно с над 1000 инструмента, използвайки , използвайки ClickUp Integrations . Това ви позволява също да включите вградени системи като ClickUp CRM и ClickUp HR Management, за да подобрите потока на данни и ефективността на продуктовия екип.

Ограничения на ClickUp

Персонализирането на таблата за конкретни нужди на портфолиото може да отнеме време.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 USD/месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Microsoft Project and Portfolio Management (Най-подходящ за мащабни бизнес проекти)

чрез Microsoft

Следващият в списъка с конкуренти на Planview е Microsoft, лидер в областта на инструментите за продуктивност. Той предоставя на големи екипи динамични визуализации и интуитивни инструменти за сътрудничество.

Въпреки това, настолната версия на този софтуер е разработена само за Windows OS, а функциите на уеб браузъра са относително ограничени.

Най-добрите функции на Microsoft Project и Portfolio Management

Използвайте усъвършенстваната система за разузнаване на заплахи, за да защитите чувствителната информация.

Използвайте усъвършенствани възможности за визуализация, включително диаграми на Гант, анализ на критичния път и отчети за бюджетиране, за да подобрите разбирането на проекта.

Интегрирайте се с екосистемата на Microsoft, включително инструменти като Teams, SharePoint, Power BI и Azure, за да подобрите ефективността на работния процес.

Ограничения на Microsoft Project и Portfolio Management

Трудно е да се открият и научат всички функции

По-малките екипи ще открият, че цените са по-високи от тези на конкурентите на Microsoft.

Цени на Microsoft Project и Portfolio Management

Абонамент: 55 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Еднократна покупка: Започва от 679,99 долара.

Оценки и рецензии за Microsoft Project и Portfolio Management

G2: 4/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 1900 отзива)

3. Oracle (Най-доброто за ERP интеграция и фокус върху съответствието)

чрез Or ac le

Oracle е софтуерен гигант, известен с ERP и решенията си за жизнения цикъл на продуктите. Ако искате да интегрирате управлението на портфейла в системите си за планиране, този инструмент е отличен избор. Той позволява на бизнеса активно да прилага протоколи за съответствие и да възприеме подход, при който качеството е на първо място при планирането на проекти.

Въпреки че решението е всеобхватно, то изисква значително обучение и експертиза на персонала.

Най-добрите функции на Oracle

Управлявайте ефективно сложни портфейли от проекти, за да осигурите стратегическо планиране и проследяване на резултатите.

Интегрирайте с ERP системи, за да имате лесен достъп до финансови и оперативни данни за по-добро управление на проектите.

Гарантирайте съответствие с нормативните изисквания и индустриалните стандарти чрез вградени контроли.

Ограничения на Oracle

Високите разходи за лицензиране и внедряване са пречка за по-малките организации.

Всяка персонализация изисква допълнителни усилия, разходи и експертиза.

Цени на Oracle

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle

G2: 4. 2/5 (26 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Asana (Най-доброто за ефективно управление на задачите)

чрез Asana

Асана се отличава с привлекателния си интерфейс, който осигурява ясен обзор и насърчава прозрачността. Тя предлага и изгледи на портфолиото за незабавно проследяване на ресурсите, както и автоматизация на работния процес, за да помогне на проектните мениджъри да оптимизират проследяването и изпълнението.

Въпреки своята гъвкавост, той не разполага със специални функции за управление на портфейли, които да се справят с комплексни проектни портфейли.

Най-добрите функции на Asana

Използвайте лесен за употреба интерфейс и страхотни функции за сътрудничество, за да подобрите екипната работа и успеха на проектите.

Приспособете се към различни бизнес стилове с гъвкави възможности за управление на проекти и задачи.

Повишете производителността и опростете процесите чрез широка интеграция с популярни инструменти.

Ограничения на Asana

Възможностите за управление на ресурсите не са толкова стабилни, колкото тези на наличните алтернативи на Asana

Функциите за отчитане и анализи може да не предоставят необходимата дълбочина на информация за вземане на стратегически решения.

Цени на Asana

Лично: 0 $

Стартово ниво: 8,50 $/месец на потребител

Разширено: 19,21 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Asana

G2: 4,4/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 900 отзива)

5. Jira (Най-доброто за гъвкави подходи и управление на работния процес)

чрез Jira

Jira е мощно решение за управление на портфолио с адаптивни работни процеси и персонализирани табла. То се отличава с гъвкави методологии за управление на задачи, зависимости и ресурси в цялото портфолио.

Въпреки това, внедряването може да се окаже трудоемко без съществуваща екосистема на Atlassian.

Най-добрите функции на Jira

Използвайте мощни функции за проследяване на проблеми и гъвкаво управление на проекти, за да гарантирате ефективно разработване на продукти.

Персонализирайте работните процеси и се възползвайте от екосистемата от приставки, за да се адаптирате към всяка продуктова стратегия и процес.

Интегрирайте с над 2000 други инструмента, за да опростите технологичния си стак.

Ограничения на Jira

Възможностите за управление на портфолио могат да бъдат ограничени в сравнение с други конкуренти на Planview, които разполагат със специални инструменти за управление на портфолио.

Изисква дълъг период на обучение, което води до по-дълго време за внедряване и специално обучение.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,16 $/месец на потребител

Премиум: 12,48 $/месец на потребител (цената варира в зависимост от броя на потребителите)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Jira

G2: 4,3/5 (над 5900 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 14 500 отзива)

6. Smartsheet (Най-доброто за проследяване на проекти в стил електронна таблица)

чрез Smartsheet

Когато обмислях варианти с познат интерфейс, веднага ми дойде на ум табличният стил на Smartsheet. Този конкурент на Planview е лесен за използване, предлага мощни визуализации и има персонализирани функции за планиране.

Макар Smartsheet да е относително достъпна опция за малки екипи, функциите за управление на портфолио трябва да се закупят като добавки.

Най-добрите функции на Smartsheet

Възползвайте се от достъпните ценови опции в сравнение с много други инструменти за управление на проекти.

Използвайте мощни, персонализирани инструменти за отчитане и визуализация на проекти, за да получите ценна информация за проектите.

Ограничения на Smartsheet

Не е подходящ за работа с по-големи портфейли с многобройни проекти и сложни зависимости.

Страниците не се актуализират в реално време.

Цени на Smartsheet

Pro: 12 USD/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и ревюта на Smartsheet

G2: 4,4/5 (над 16 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3300 отзива)

7. Wrike (Най-доброто за проекти с висока степен на междуфункционалност)

чрез Wrike

Wrike е идеален за проекти, в които участват много заинтересовани страни, и за управление на потока на стойността. Интуитивните му функции, като диаграми на Гант, управление на задачи и сътрудничество в реално време, улесняват екипите да планират, изпълняват и проследяват проектите ефективно.

Предвид функциите си за персонализиране, Wrike е идеален за динамични среди и малки до средни екипи.

Въпреки че е мощно, разширените функции и възможности на това решение често изискват специално обучение.

Най-добрите функции на Wrike

Лесно адаптирайте работните процеси и изгледите, за да отговарят на конкретните нужди и предпочитания на проекта.

Използвайте функциите за комуникация и сътрудничество в реално време, за да насърчите безпроблемната работа в екип.

Свържете множество приложения на трети страни, за да осигурите безпроблемно споделяне и управление на данни.

Ограничения на Wrike

Функциите могат да станат излишни и прекалено сложни за прости проекти.

Ценовите опции не са подходящи за средни и големи организации.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,8 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2600 отзива)

8. LiquidPlanner (Най-доброто за прогнозно планиране на проекти)

чрез LiquidPlanner

Един от най-добрите конкуренти на Planview, LiquidPlanner, набляга на автоматизирането на елемента на планиране, за да опрости управлението на проекти. Този инструмент е решение за управление на проекти, което се отличава с предсказуемо планиране и управление на ресурсите. Той генерира реалистични графици за проекти въз основа на наличността на ресурсите.

Макар LiquidPLanner да предлага отличен контрол и предвидимост, той има ограничени възможности за управление на портфолио в сравнение с конкурентите.

Най-добрите функции на LiquidPlanner

Оптимизирайте графиците на проектите и разпределението на ресурсите с автоматизираното и прогнозно планиране.

Използвайте интуитивния интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ за ефективно приоритизиране и актуализиране на задачите.

Повишете екипната работа и прозрачността в проектите с функции за сътрудничество и комуникация в реално време.

Ограничения на LiquidPlanner

Настройването на сложни зависимости между проекти и ограничения на ресурсите става досадно

Уникалните функции за планиране и управление на ресурсите може да отнемат време, за да се научите да ги използвате.

Цени на LiquidPlanner

Essentials: 15 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 28 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 42 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и отзиви за LiquidPlanner

G2: 4. 2/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 650 отзива)

9. Basecamp (Най-доброто за просто сътрудничество по проекти)

чрез Basecamp

Basecamp е инструмент за управление на проекти и комуникация в екип, известен със своята простота и фокус върху елиминирането на ненужни функции. Това решение насърчава сътрудничеството във всичко – от централизирани дискусии и планиране до споделяне на файлове.

Освен минималистичния дизайн и лекотата на използване, е важно да се помни, че функциите на Basecamp са предназначени предимно за сътрудничество, а не за управление.

Най-добрите функции на Basecamp

Уверете се, че управлението на важните задачи е достъпно благодарение на лесния за използване интерфейс.

Насърчавайте комуникацията в реално време между членовете на екипа чрез вграден чат и автоматични проверки.

Управлявайте лесно множество проекти с едностранични изгледи на проектите

Ограничения на Basecamp

Други алтернативи на Basecamp разполагат с по-надеждни инструменти за отчитане.

Проследяването на времето не е налично

Ограничени ценови опции и липса на безплатен план за задълбочено тестване

Цени на Basecamp

Basecamp: 15 USD/месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 349 $/месец (неограничен брой потребители)

Оценки и ревюта за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5300+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 400 отзива)

10. Monday.com (Най-доброто за визуализация на работния процес)

Monday.com е един от популярните конкуренти на Planview, който се фокусира върху визуализацията. Този софтуер е идеален за тези, които харесват интуитивен и сътруднически интерфейс.

Той разполага с усъвършенствани функции за автоматизация, които улесняват обработката на повтарящи се задачи и известия. Инструментът разполага и с функции за управление на портфолио, като планиране на ресурси и планиране на сценарии.

Въпреки че функциите му са обширни, monday.com може да се окаже скъп за по-големи екипи.

Monday.com – най-добрите функции

Използвайте настолни и мобилни приложения, за да управлявате портфейли, докато сте в движение.

Визуализирайте портфейлите от проекти с интуитивните табла и вземайте информирани решения.

Намалете повтарящата се работа, като създадете полезни работни процеси с помощта на простия инструмент за автоматизация.

Ограничения на Monday.com

Повечето от комплексните функции са достъпни само в по-скъпите ценови планове.

Сложните проекти с многобройни зависимости и сложни работни процеси не са лесни за изпълнение.

Цени на Monday.com

Безплатно: 14-дневен пробен период (до 2 места)

Базов план: 12 USD/месец на работно място

Стандартен: 14 USD/месец на работно място

Предимства: 24 USD/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 14 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

11. Teamwork (Най-доброто за проекти за сътрудничество с клиенти)

чрез Teamwork

При прегледа на конкурентите на Planview, фокусирани върху сътрудничеството с клиенти, Teamwork наистина се открои. С общи изгледи на проектите и специфични за клиента табла, това решение държа всички заинтересовани страни информирани и ангажирани.

Teamwork предлага и вградена функция за съобщения и споделяне на файлове, което улеснява комуникацията. Централната платформа на това решение е отлично средство за изграждане на силни взаимоотношения с клиентите.

Въпреки това, Teamwork не е напълно гъвкав, което може да бъде ограничение за екипи с уникални нужди.

Най-добрите функции на Teamwork

Поддържайте изчерпателни инструменти за клиентски портал, за да подобрите комуникацията и ангажираността на клиентите.

Внедрете мощно проследяване на проекти и управление на ресурси за ефективна оптимизация на ресурсите.

Комуникирайте по-добре с помощта на незабавни съобщения в платформата

Ограничения на работата в екип

За допълнителни анализи, фирмите ще трябва да използват външни интеграции.

Може да се окаже сложно за големи организации с множество проекти и екипи

Цени за Teamwork

Доставка: 13,99 $/месец на потребител (минимум 3 потребители)

Grow: 25,99 $/месец на потребител (минимум 5 потребители)

Мащаб: 69,99 $/месец на потребител (минимум 5 потребители)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и ревюта за Teamwork

G2: 4. 1/5 (40 отзива)

Capterra: 4,5/5 (850+ отзива)

12. Trello (Най-доброто за управление на проекти на базата на Kanban)

чрез Trello

Друг инструмент в този списък с алтернативи на Planview е Trello на Atlassian в стил Kanban, който е идеален за екипи, търсещи гъвкавост, по-бързи актуализации на задачите и безпроблемно сътрудничество. Той е известен с визуалния си и интуитивен подход към управлението на проекти, задачи и работни потоци.

Trello е решение, което използва предимно табла, списъци и карти за организиране на проекти и се отличава в по-малки екипи и гъвкави работни процеси.

Въпреки това, ако в Trello са включени много хора, обемът на картите, коментарите и актуализациите на една дъска може бързо да стане объркващ.

Най-добрите функции на Trello

Използвайте визуално интуитивната Kanban табло на Trello, за да подобрите отчетността и проследимостта на пътната карта.

Сътрудничество с вградени коментари и споменавания за насърчаване на екипната работа

Добавете повече функционалности чрез интеграции на инструменти, наречени Power-Ups.

Ограничения на Trello

Simplicity е най-подходящ за прости проекти, а не за сложни такива.

Няма изчерпателни инструменти за отчитане и анализ

Цени на Trello

Безплатно: 0 долара

Стандартен: 6 USD/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и отзиви за Trello

G2: 4,4/5 (над 13 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

13. ServiceNow (Най-доброто за работни процеси в областта на ИТ услугите)

чрез ServiceNow

ServiceNow е добре познат инструмент за управление на ИТ услуги. Благодарение на своя солиден пакет за управление на ИТ бизнеса, той е в списъка ми с конкуренти на Planview.

Това решение включва и специална функция PPM (управление на портфолио от проекти) за планиране, приоритизиране и мониторинг на портфолио от проекти. В комбинация с фокуса върху ITSM, оптимизацията на ресурсите и управлението на натоварването стават безпроблемни.

Най-добрите функции на ServiceNow

Внедрете адаптивна автоматизация и интеграция на работния процес, за да повишите производителността и да сведете до минимум ръчния труд.

Анализирайте данните с помощта на всеобхватните инструменти за отчитане на ServiceNow, за да подобрите резултатите от проектите.

Управлявайте ефективно заявките за услуги с цялостно проследяване на проблемите

Ограничения на ServiceNow

Необходима е значителна персонализация и конфигурация, за да се използват напълно възможностите за управление на портфейла.

Става сложно и скъпо за по-малките организации или тези с ограничен бюджет за ИТ

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за ServiceNow

G2: 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Преобразувайте уменията си за управление на портфолио с ClickUp

Подходящият инструмент за управление на портфолио от проекти внася така необходимия ред в хаоса от проектни дейности. Макар Planview да е солиден избор, проучването на алтернативи е от съществено значение.

Ние сме обхванати 13-те най-добри конкуренти на Planview, за да опростим процеса на избор. Сред тези решения едно средство се откроява като изключителен партньор – ClickUp.

С своите всеобхватни инструменти за управление на проекти, управление на ресурсите в реално време и автоматизация на работния процес, ClickUp поддържа вашите продуктови стратегии на правилния път и ги изпълнява безпроблемно.

Не се колебайте! Регистрирайте се в ClickUp и започнете още днес!