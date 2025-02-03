15 инструмента за управление на продуктовото портфолио за бизнес съвършенство

Управлението на широка гама от продукти без подходящия инструмент е като опит да жонглирате с няколко топки – неизбежно ще изпуснете някоя от тях.

Но ето и добрата новина: с подходящия инструмент за управление на продуктовото портфолио всичко – от производителността на продуктите до стратегическите инициативи – протича гладко, така че никога не трябва да се притеснявате, че ще се отклоните от пътя.

След като съм работил с множество портфолиа, знам колко трудно може да бъде да се намери идеалният инструмент за управление. Ето защо се обединих с експертите от ClickUp, за да свърша тази трудна работа за вас.

Ние тествахме и прегледахме десетки опции въз основа на използваемост, гъвкавост и ефективност, за да ви предложим 15-те най-добри инструмента, които ще гарантират сигурността на вашите продукти.

Идеалният инструмент за управление зависи от вашия уникален бизнес модел и приоритети. Въпреки това, има няколко ключови характеристики, които всички водещи инструменти трябва да притежават.

Надеждни визуализации: Всеки инструмент трябва да събира данните в един унифициран табло и да представя цялостен поглед върху вашето портфолио. Той трябва също така да предоставя данни в реално време за състоянието и производителността на продуктите.

Ясна пътна карта: Инструментите за управление на продуктовото портфолио трябва да отразяват вашите стратегии и графици. Те трябва да имат функция за изготвяне на пътна карта, която помага за управлението на Инструментите за управление на продуктовото портфолио трябва да отразяват вашите стратегии и графици. Те трябва да имат функция за изготвяне на пътна карта, която помага за управлението на забавените продукти , новите пускания, въвеждането на нови функции и маркетинговите кампании.

Функции за сътрудничество: Избраният инструмент трябва да има вградени функции за комуникация и управление на задачите. Тези функции за сътрудничество насърчават работата в екип и оптимизират процеса на вземане на решения. Те също така премахват изолираността и подобряват съгласуваността в цялата организация.

Управление на ресурсите: Ефективният инструмент за управление на портфолио трябва да съпоставя продуктовата гама с ресурсите и капацитета. Това включва и идентифициране на потенциални пречки и оптимизиране на използването на ресурсите. Не забравяйте, че комплексните функции Ефективният инструмент за управление на портфолио трябва да съпоставя продуктовата гама с ресурсите и капацитета. Това включва и идентифициране на потенциални пречки и оптимизиране на използването на ресурсите. Не забравяйте, че комплексните функции за управление на ресурсите гарантират, че проектите вървят по план и се избягва преразпределението.

Анализ на портфолиото: Инструментът за управление на портфолио трябва да разполага с функции за отчитане, базирани на пазарни анализи. Това включва и възможността за персонализиране на ключовите показатели за ефективност (KPI). С помощта на анализа на портфолиото фирмите могат да вземат решения, основани на данни, и да откриват възможности за растеж.

💡Съвет от професионалист: В допълнение към тези ключови елементи, потърсете инструмент, който предлага изчерпателни шаблони за проследяване на проекти и продуктова стратегия.

С оглед на това, което трябва да имате предвид, ето 15 от най-добрите инструмента за управление на продуктовото портфолио, с които можете да започнете:

1. ClickUp (Най-добър за проследяване на проекти, сътрудничество и управление на ресурси)

Приоритизирайте задачите, създайте прозрачност и подобрете продуктите с решенията за управление на продукти на ClickUp

ClickUp for Product Managers е инструмент за управление на проекти „всичко в едно“, който помага на екипите да си сътрудничат и да управляват проектите по-ефективно. Той интегрира функции като управление на задачи, документация и табла в една платформа. Това помага на екипите да имат ясен поглед върху своите продукти и портфолиа.

ClickUp предлага автоматизация, отчети и персонализиране, но също така предоставя и по-специализирани инструменти за управление на продуктовото портфолио, които ще променят производителността и ще спестят време.

Следете, управлявайте и сътрудничете безпроблемно по всичките си проекти и продуктови портфейли с софтуера за управление на продукти ClickUp

Софтуерът за управление на продукти ClickUp е едно от най-комплексните решения на платформата за подобряване на продуктите и портфолиата. С централизирана видимост и функции за сътрудничество в реално време, като ClickUp Chat, това решение е двигателят на вашия бизнес.

ClickUp предлага функции за планиране и аналитични табла, които предоставят информация в реално време за производителността на продуктите. Той също така интегрира своя специален AI инструмент, ClickUp Brain, в инструмента за управление на продуктовото портфолио. Този AI инструмент автоматизира незабавно работните процеси и генерира информация за данните.

ClickUp предлага множество специализирани решения и рамки, в допълнение към този специализиран софтуер.

Управлявайте и контролирайте незабавно бизнес резултатите си с ClickUp Portfolio

ClickUp Portfolio е друго персонализирано решение, което се фокусира върху управлението на ефективността на портфолиото. Това решение помага да се поддържат целите в съответствие с портфолиата, свързани с инициативите на компанията.

Той ви позволява също да структурирате информацията за вашите продукти, да създавате и визуализирате маркетингови кампании и да организирате спринтове за пускане на продукти на пазара.

Когато бизнеса се нуждае от решения в по-кратки срокове, ClickUp предлага множество готови за употреба шаблони за управление на продуктовото портфолио.

Шаблон за управление на портфолио на проекти ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете лесно състоянието на проектите, управлявайте капацитета и стимулирайте напредъка във всички функции с шаблона за управление на портфолио на проекти ClickUp.

Шаблонът за управление на портфолио на проекти ClickUp е идеалното решение за централизирано управление на продуктовото портфолио. Той разполага с няколко потребителски полета и функции за управление на задачи, които:

Дава възможност на екипите да планират, приоритизират и изпълняват ефективно продуктови инициативи.

Подобрява сътрудничеството и гарантира успешната доставка на продуктите.

Подобрява управлението на етапите, проследяването на разпределението на ресурсите и мониторинга на напредъка.

Шаблон за управление на портфолио на ClickUp

Изтеглете този шаблон Управлявайте ресурсите, визуализирайте напредъка и съгласувайте екипите около продуктовите стратегии с шаблона за управление на портфолио на ClickUp.

Шаблонът за управление на портфолио на ClickUp е решението за компании, които търсят стратегически преглед на продуктовото си портфолио. Той разполага с функции като табла за портфолио, проследяване на зависимости и оценка на риска, които ви позволяват да:

Проследявайте и управлявайте няколко проекта едновременно

Визуализирайте напредъка и разпределяйте ресурсите ефективно

Вземайте решения въз основа на данни и гарантирайте съгласуваност с общите бизнес цели.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте управлението на продуктовото си портфолио с персонализирани табла ClickUp , за да имате цялостен поглед върху напредъка и производителността.

Управлявайте ефективно задачите, крайните срокове и зависимостите в множество продуктови инициативи с помощта на ClickUp Tasks

Създавайте и сътрудничете по подробна продуктова документация, включително пътни карти и изисквания, в ClickUp Docs.

Приоритизирайте ефективно функциите, инициативите и задачите с ClickUp Task Priorities , за да осигурите стратегическо съгласуване.

Използвайте възможностите на изкуствения интелект с ClickUp Brain, за да оптимизирате работните процеси и да повишите производителността.

Получете ценна информация за разпределението на ресурсите и планирането на капацитета с ClickUp Workload View.

Визуализирайте работните процеси и проследявайте напредъка с ClickUp Board View , който предлага Kanban табла и диаграми на Гант, пригодени за гъвкави екипи.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването им, но това лесно се преодолява с нашите подробни ръководства за обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

2. Monday.com (Най-добър за визуално управление на работния процес)

чрез Monday

Monday.com е популярен инструмент за управление на продукти, който се фокусира върху визуализациите. Платформата разполага с множество инструменти за сътрудничество, проследяване на проекти и персонализиране на работния процес. Благодарение на лесния за използване интерфейс на Monday.com, екипите могат лесно да управляват задачите си. Той също така повишава ефективността чрез множество автоматизации и интеграции.

Най-добрите функции на Monday.com

Лесен достъп и използване в движение с ефективно приложение за настолни компютри и мобилни устройства.

Използвайте модерен, интуитивен и визуален табло, което е привлекателно и лесно за работа.

Насладете се на широки възможности за интеграция и отлична поддръжка на клиенти.

Ограничения на Monday.com

Изисква дълъг период на обучение и кратък пробен план, което затруднява вземането на решения за покупка.

Много от комплексните функции са достъпни само в по-скъпите варианти.

Цени на Monday.com

Безплатно: 14-дневен пробен период

Основен: 9 $/месец на работно място

Стандартен: 12 $/месец на работно място

Предимства: 19 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 14 000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 5000 отзива)

3. Propel (Най-добър за управление на продукти в облак)

чрез Propel

Искате да минимизирате локалните решения? Propel е платформа, която предлага всички свои решения, включително управление на продукти, в облака.

Propel е също така цялостно решение, което съчетава контрол на качеството и жизнения цикъл на продукта в управлението на портфолиото. Неговият плавен поток от данни оптимизира пускането на продукти на пазара, задачите по съответствие и работата в екип. Propel предлага също така анализи в реално време , които подпомагат функционалното вземане на решения.

Това решение е доста сложно за настройка и изисква технически познания за ефективно персонализиране.

Най-добрите функции на Propel

Използвайте персонализирани функции за отчитане и табло, особено за интерфейси, насочени към клиенти.

Насладете се на изчистен и достъпен потребителски интерфейс с ефективни функции за сътрудничество.

Ограничения на Propel

Сложната начална конфигурация изисква обучение и експертни познания.

Има ограничена интеграция с други корпоративни системи и може да доведе до изолиране на данни.

Промоционални цени

Персонализирани цени

Повишете рейтингите и отзивите

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Planview (най-подходящ за управление, фокусирано върху предприятията)

чрез Planview

Ако се нуждаете от софтуер за управление на продуктовото портфолио, предназначен за големи предприятия, Planview е лесен избор. Решението осигурява ефективно разпределение на ресурсите, проследяване на производителността и управление на проектното портфолио. То също така разполага с всеобхватни възможности за отчитане, които предлагат информация за използването на ресурсите и производителността на екипа.

Най-добрите функции на Planview

Картографирайте нивата на макро и микро активност с широка гама от инструменти и функции.

Възползвайте се от функциите за управление на ресурсите и архитектурата на предприятието, които са характерни за инструментите за управление на портфолио в голям мащаб.

Ограничения на Planview

Богатите функции могат да направят интерфейса прекалено сложен и объркващ за потребители, които не са запознати с инструментите за управление на продуктовото портфолио.

Изисква значителни инвестиции и подкрепа за внедряване.

Цени на Planview

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Planview

G2: 3. 6/5 (40+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Planisware (Най-подходящ за разработване на сложни продукти и управление на иновациите)

чрез Planisware

Planisware се отличава в управлението на големи портфейли и съгласуването на стратегическите цели. Неговите табла поддържат научноизследователска и развойна дейност, бюджетиране и планиране на сценарии, което го прави идеален за сложни процеси. Planisware предлага и няколко възможности за интеграция, за да оптимизира работните процеси по разработването.

Най-добрите функции на Planisware

Получете опростено управление на проекти и делегиране на задачи дори за сложни работни процеси.

Подобрете оптимизацията на разходите с функции за управление на бюджета

Ограничения на Planisware

Някои потребители считат, че е трудно да се внедри и конфигурира персонализирано решение.

Разполага с комплексни функции за отчитане и управление на ресурсите, а интерфейсът му може да бъде прекалено сложен и труден за конфигуриране.

Цени на Planisware

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Planisware

G2: 3,9/5 (27 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Craft (Най-добър за интуитивно планиране на продукти и изготвяне на пътни карти)

За тези, които се фокусират върху целевото планиране и пътните карти, Craft е най-добрият избор. Неговата лесна за използване платформа предлага изчерпателно планиране на пътни карти, приоритизиране и съгласуване на екипа. Тя също така разполага с функции за сътрудничество, които позволяват обратна връзка и вземане на решения в реално време.

Craft предлага популярни интеграции и функции, но разширените функции може да се окажат ограничени в по-ниските планове.

Създайте най-добрите функции

Използвайте изчистен интерфейс за проектиране на визуално привлекателни и споделяеми планове за продукти.

Позволете на членовете на екипа да допринасят и коментират пътните карти в реално време.

Интегрирайте ги с популярни инструменти като Jira и Trello за безпроблемно управление на работния процес.

Ограничения на занаята

Изисква се дълъг период на обучение

Най-важните функции за управление са насочени към по-скъпи решения.

Предлага се с ограничен набор от шаблони.

Определяне на цените

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Pro: 79 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Създавайте оценки и рецензии

G2: 4. 5/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

7. Aha. io (Най-добър за продуктова стратегия)

Ако се нуждаете от прост, но визуално интерактивен инструмент за управление на продуктовото портфолио, Aha. io е отличен избор. Проектиран с мисъл за продуктовите мениджъри, основните му функции са свързани с създаването на пътни карти, определянето на приоритети и проследяването на функции.

Aha. io включва и функции за стратегическо определяне на цели и сътрудничество в реално време. Неговите шаблони и интеграции опростяват управлението на работния процес.

Най-добрите функции на Aha.io

Уверете се, че вашите стратегии за управление на продуктите са напълно съобразени с вашите бизнес цели.

Получете ясна визуална представа за пътните карти и плановете за продуктите

Ограничения на Aha. io

Макар Aha да е богат на функции, той не е изчерпателен.

Цената на решението може да е твърде висока за малки екипи или стартиращи компании.

Предлага по-малко опции за персонализиране на работните процеси и изгледите в сравнение с конкурентите.

Цени на Aha. io

Премиум: 59 $/месец на потребител

Предприятие: 99 $/месец на потребител

Enterprise+: Започва от 149 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Aha. io

G2: 4. 4/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 530 отзива)

8. Workfront (Най-подходящ за маркетингови и творчески проекти)

чрез Adobe Workfront

Компютърният софтуерен гигант Adobe представи Workfront, за да стимулира маркетинговите и брандинговите усилия. Това се постига чрез надеждни функции за проследяване на задачи, сътрудничество и отчитане. Workfront ви позволява също да свържете данни с инструменти за бизнес анализи, за да получите задълбочени познания за продукта.

Най-добрите функции на Workfront

Оптимизирайте процесите за маркетингови кампании и творчески проекти

Използвайте централизирани табла за проследяване на напредъка на проектите и използването на ресурсите.

Създайте ефективни работни процеси за преглед и одобрение на творческите активи

Ограничения на Workfront

Фокусира се предимно върху изпълнението на проекти, а не върху стратегически решения за портфолиото.

Неясни ценови опции, особено за по-малки организации или екипи

Някои потребители съобщават за дълъг период на обучение.

Цени на Workfront

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Workfront

G2: 4. 1/5 (930+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1400 отзива)

9. ProdPad (Най-добър за ефективно управление на продукти и валидиране на идеи)

чрез ProdPad

Следващият в класацията на най-добрите инструменти за управление на продуктовото портфолио е ProdPad, десетгодишен ветеран, фокусиран върху ефективната продуктивност. Инструментът е идеален за планиране на продукти, приоритизиране на функции и изготвяне на пътни карти. Той улеснява също така сътрудничеството и събирането на обратна връзка от заинтересованите страни.

Най-добрите функции на ProdPad

Записвайте, организирайте и приоритизирайте идеите за продукти и обратната връзка безпроблемно.

Събирайте и анализирайте мненията на потребителите, за да вземате решения въз основа на данни.

Създайте гъвкави пътни карти, които се адаптират към променящите се приоритети и нужди на клиентите.

Ограничения на ProdPad

Липсват стабилни функции за управление на сложни процеси на разработване на продукти

Ограничени интеграции с приложения на трети страни

Липсват разширени функции за отчитане в основния план

Цени на ProdPad

Roadmap Essentials: 24 долара на месец на потребител

Roadmap Advanced: 44 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ProdPad

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Wrike (Най-добър за управление на междуфункционална работа)

чрез Wrike

Wrike предоставя на екипите динамично управление на задачите, проследяване на времето и инструменти за сътрудничество. Настройваемите табла и отчети също повишават производителността и осигуряват ясна видимост на проекта. Този инструмент за управление на продуктовото портфолио е мащабируем, за да се адаптира към екипи от всякакъв размер, и е универсален избор за мултифункционални работни среди.

Най-добрите функции на Wrike

Адаптирайте се към различни стилове на работа с персонализирани работни процеси и изгледи.

Създайте платформа за ефективна работа в екип и споделяне на знания

Свържете се с множество приложения на трети страни за безпроблемно споделяне на данни.

Ограничения на Wrike

Богатият набор от функции може да се окаже прекалено сложен за нови потребители или по-прости проекти.

Отнема време да се научите и овладеете всичките му характеристики и функции.

Цените са относително високи, когато се обслужват по-големи организации.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2600 отзива)

11. Productboard (Най-добър за управление на продукти, ориентирано към клиента)

чрез Productboard

Productboard е инструмент за PPM, който набляга на функции, ориентирани към клиента. Той предлага надеждно приоритизиране на продукти, изготвяне на пътни карти и интегриране на обратна връзка от клиенти. Productboard също така позволява на екипите лесно да се съгласуват по отношение на целите и да си сътрудничат ефективно.

Най-добрите функции на Productboard

Централизирайте информацията за клиентите и обратната връзка, за да вземате информирани решения за продуктите.

Приоритизирайте функциите и инициативите въз основа на нуждите на клиентите и бизнес целите.

Създайте визуално привлекателни и лесни за споделяне продуктови пътни карти

Ограничения на Productboard

Липсват подробни възможности за управление и проследяване на задачите

Не управлява големи екипи с многобройни проекти и инициативи.

По-малките организации или екипи може да го счетат за скъп

Цени на Productboard

Безплатно

Essentials: 19 $/месец на потребител

Про: 59 $/месец на потребител (минимум двама потребители)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Productboard

G2: 4. 3/5 (240+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

12. Dragonboat (Най-добър за управление на портфолио, ориентирано към резултатите)

чрез Dragonboat

Основана през 2018 г., за да помогне на продуктовите лидери да постигнат по-бърз ефект, Dragonboat е следващият инструмент за управление на продуктовото портфолио в моя списък. Оборудван с функции за определяне на цели, изготвяне на пътни карти и ресурсно осигуряване, той перфектно изпълнява своята цел.

Dragonboard предлага и анализи в реално време за полезни прозрения и стабилни интеграции за гладка работа. Решението обаче не разполага с опции за персонализиране и няколко основни функции за управление на портфолио.

Най-добрите функции на Dragonboat

Съгласувайте плановете за продуктите със стратегическите бизнес цели и OKR

Следете производителността на продуктите спрямо ключови резултати, за да получите данни, на които да се основават вашите решения.

Получете централизирана представа за продуктовите инициативи и тяхното влияние върху бизнес целите.

Ограничения на Dragonboat

Не предлага разширени функции за разпределение на ресурсите и планиране на капацитета.

По-малко подходящ за по-малки екипи с по-опростени продуктови портфейли.

Ценообразуване на Dragonboat

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dragonboat

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

13. Oracle PLM Cloud (най-подходящ за управление, фокусирано върху управлението на продукти)

чрез Oracle

Oracle PLM Cloud е цялостно решение от софтуерния гигант, което се фокусира върху управлението на портфолиото през целия жизнен цикъл на продукта. То безпроблемно интегрира стабилно управление на качеството и протоколи за съответствие във всеки етап от разработката.

Неговото разгръщане в облака го прави леснодостъпен и мащабируем за големи предприятия. Тази мощност и достъпност го правят силен конкурент.

Най-добрите функции на Oracle PLM Cloud

Управлявайте сложни продуктови данни през целия жизнен цикъл за големи организации

Използвайте инструменти за спазване на нормативните изисквания и контрол на качеството на продуктите.

Работете с големи обеми продуктова информация и поддържайте сложни продуктови структури

Ограничения на Oracle PLM Cloud

Изисква обширна конфигурация и интеграция със съществуващите системи.

Интерфейсът му може да не е интуитивен за потребители, които не са запознати с технологиите.

Обикновено цените са за корпоративно използване и може да са по-малко достъпни за по-малки организации.

Може да бъде предизвикателно да се научите и овладеете поради богатия набор от функции.

Цени на Oracle PLM Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle PLM Cloud

G2: 4. 2/5 (26 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

14. Celoxis (Най-добър за гъвкаво управление на продукти)

чрез Celoxis

Celoxis е опция, която си заслужава да разгледате, за да максимизирате ефективността с Agile управление на продукти. Той стимулира структурата и производителността с обширно проследяване на ресурсите, бюджетиране и отчитане. Celoxis също така позволява сътрудничество в реално време и подробни табла за по-добро вземане на решения.

Най-добрите функции на Celoxis

Използвайте методологиите Scrum и Kanban за гъвкаво управление на проекти

Проследявайте напредъка и използването на ресурсите в множество проекти

Улеснете комуникацията и сътрудничеството в реално време между членовете на екипа

Ограничения на Celoxis

Фокусира се предимно върху изпълнението на проекти, а не върху дългосрочното планиране на продуктите.

Предлага по-малко възможности за отчитане и анализи в сравнение с други инструменти.

В сравнение с други инструменти, този изглежда по-малко интуитивен и лесен за използване.

Цени на Celoxis

Член на екипа: 15 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно, минимум 5 потребители в една покупка за опциите Cloud и On-Premise)

Мениджър: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Celoxis

G2: 4. 5/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

15. Pendo (Най-добър за продуктови анализи)

чрез Pendo

За тези, които се нуждаят от фокус върху анализите и прозренията, Pendo е всеобхватна опция. Софтуерът се отличава в анализа на използването на продукти, събирането на обратна връзка и подкрепата при въвеждането. Прозренията на Pendo също помагат за приоритизиране на функциите и подобряване на потребителското преживяване.

Най-добрите функции на Pendo

Проследявайте поведението на потребителите и взаимодействията в приложението, за да получите информация за използването на продукта.

Използвайте инструменти за събиране и анализиране на обратна връзка от клиенти в рамките на продукта.

Създайте персонализирани преживявания за въвеждане, за да подобрите приемането от страна на потребителите.

Ограничения на Pendo

Фокусира се предимно върху анализа на продуктите, а не върху стратегическите решения за портфолиото.

Възможно е да има ограничена интеграция с някои приложения на трети страни.

Предлага множество планове, но неясни ценови опции.

Цени на Pendo:

Безплатно

Планове Base, Core, Pulse и Ultimate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Pendo

G2: 4. 4/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

