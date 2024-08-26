Внедряване на процеса на привличане на клиенти в банковото дело

Когато клиентите избират банка, в главите им могат да се въртят няколко въпроса: Парите им ли са в безопасност тук? Могат ли да се доверят на тази институция? Тази банка ли е най-добрият вариант за техните финансови нужди?

Отговорите започват да се разкриват по време на процеса на привличане на клиенти, критична фаза, в която банките могат да положат солидна основа за дълготрайни взаимоотношения.

Тази фаза е вашата възможност да изградите доверие, да отговорите на въпроси и да уверите новите клиенти, че можете да им помогнете да постигнат своите краткосрочни и дългосрочни финансови цели.

Но ето суровата реалност: ново глобално проучване на Forrester разкрива, че над 64% от банките губят потенциални сделки поради неефективни и отнемащи време процеси на привличане на клиенти.

Всъщност повече от 20% са загубили между 26% и 50% от новите бизнес възможности поради тези препятствия. Неефективното привличане на клиенти рискува да доведе до загуба на клиенти, а също така може да доведе до значителна загуба на приходи и потенциални правни проблеми.

Нека разгледаме защо привличането на клиенти в банковото дело е важно и как можете да подобрите този процес, за да избегнете тези капани и да си осигурите задържане на клиентите.

Разбиране на процеса на привличане на клиенти в банковото дело

Процесът на привличане на клиенти определя тона на банковото преживяване на клиента. Той е критичен мост между привличането на нов клиент и поддържането на дългосрочни банкови отношения.

Ефективното привличане на клиенти е от решаващо значение, тъй като това е първото обширно взаимодействие на новия клиент с вашата банка. То е най-важната част от вашите стратегии за привличане на клиенти и оказва влияние върху всичко – от удовлетвореността и задържането на клиентите до вероятността за продажба на допълнителни услуги.

От друга страна, тромавият процес може да отблъсне потенциалните клиенти, което да струва пари на банките и да навреди на репутацията им.

Преход от традиционна към цифрова интеграция: сравнителен анализ

С развитието на банковите услуги се променя и начинът, по който се приветстват клиентите. Дигиталното привличане на клиенти използва технологиите, за да оптимизира процесите и да повиши ангажираността на потребителите, което контрастира рязко с по-бавните, ръчни методи на традиционното привличане на клиенти.

Нека сравним цифровия подход за привличане на клиенти с конвенционалния, за да разберем защо все повече банки преминават към цифрови решения:

Аспект Традиционна интеграция Цифрово привличане на клиенти Продължителност Няколко дни до седмици От няколко минути до няколко часа Усилията на клиентите Висока, изисква физическо присъствие и документи Ниско, може да се изпълни дистанционно Процент на грешки По-висока поради ръчно въвеждане Намалено чрез автоматизация Удовлетвореност на клиентите Често по-ниска поради забавяния и неудобства По-висока поради ефективност и удобство Разходи за банката По-висока поради ръчния труд и физическите материали или консумативи Намалете разходите с цифрови инструменти и автоматизация Съответствие с нормативните изисквания Предизвикателство за актуализиране и поддържане По-лесно адаптиране към променящите се регулации

Преходът към подход, при който цифровите технологии са на първо място, позволява по-ориентиран към клиента процес на привличане. Тази стратегия намалява усилията, изисквани от клиентите, персонализира тяхното преживяване и подобрява ориентираността към клиента, като минимизира времето за чакане.

Елементи на успешното привличане на клиенти в банковото дело

Успешното привличане на клиенти в банковото дело зависи от практични, ориентирани към клиента елементи, които правят процеса гладък и ангажиращ. Ето някои ключови аспекти, които могат да променят привличането на клиенти:

Оптимизирани процедури за KYC : Успешното : Успешното привличане на клиенти трябва да включва цифрови инструменти като OCR (оптично разпознаване на символи) за бърза цифрова проверка на самоличността.

Бърза активация на акаунта : Даването на възможност на клиентите да използват акаунтите си бързо е от решаващо значение за ефективното привличане. Автоматизираните процеси на активация могат да улеснят това.

Персонализирани комплекти за добре дошли : Банките трябва да предоставят персонализирани комплекти за добре дошли, които отговарят на конкретните предпочитания и нужди на новите клиенти.

Проактивни комуникационни инструменти : Ефективното привличане включва използването на чатботове и поддръжка, базирана на изкуствен интелект, за да се предлага помощ в реално време и да се опрости процесът на привличане.

Цифрови начини за привличане на клиенти : За да се отговори на различните предпочитания на клиентите, е важно да се предлагат различни цифрови опции за привличане на клиенти, като например чрез мобилни приложения и виртуални асистенти.

Интегрирани възможности за кръстосани продажби: Успешният процес на привличане на клиенти трябва да включва интелигентно представяне на подходящи банкови продукти въз основа на предоставените от клиента данни и предполагаемите му нужди.

Технологии, подобряващи привличането на клиенти в банковото дело

Технологията играе ключова роля в привличането на клиенти в банковия сектор. Тя ускорява целия процес и повишава точността, сигурността и удовлетвореността на потребителите. Банките все по-често използват съвременни технологии като изкуствен интелект, машинно обучение и блокчейн, за да оптимизират проверката на данни, да персонализират взаимодействията с клиентите и да защитят чувствителната информация.

Инструменти за привличане на клиенти като ClickUp революционизират начина, по който банките привличат нови клиенти, като предоставят всеобхватна платформа за управление и подобряване на потребителското преживяване. ClickUp предлага множество шаблони за привличане и клиентско пътуване, така че банките да могат да адаптират всяка стъпка от процеса на привличане, за да отговорят на конкретните нужди на клиентите.

Нека разгледаме тези шаблони:

Шаблон за привличане на клиенти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте всеки етап от привличането на клиенти с шаблона за привличане на клиенти на ClickUp.

Шаблонът за привличане на клиенти на ClickUp е създаден, за да направи процеса на привличане на клиенти по-бърз, по-ефективен и силно персонализиран. Банките и финансовите институции могат да използват този шаблон, за да гарантират, че всеки нов клиент преминава гладко от регистрацията до пълноценното използване на услугите.

Шаблонът улеснява по-доброто разбиране на нуждите на клиентите, позволява персонализиране на процеса на привличане, събира важна обратна връзка и измерва успеха на инициативите за привличане. С този шаблон банките могат:

Автоматизирайте работните процеси, за да спестите време и да увеличите ефективността

Управлявайте данните на клиентите на едно място с персонализирани полета като имейл, телефонен номер и дата на обаждане за привличане.

Проследявайте напредъка с персонализирани статуси като „Нов клиент“ и „Обаждане за привличане“.

Настройте автоматични напомняния и последващи действия, за да поддържате процеса на привличане на клиенти в правилната посока.

Използвайте изгледа „Форма“, за да събирате и организирате ефективно информацията за клиентите.

Създавайте отчети, за да измервате и анализирате успеха на привличането на нови клиенти.

Допълнителни шаблони за подобряване на привличането на клиенти

ClickUp предоставя и други ценни шаблони, които допълват основния шаблон за привличане на клиенти, опростявайки управлението и ангажираността на клиентите. Те включват:

Изтеглете този шаблон Управлявайте и разрешавайте ефективно взаимодействията с клиентите с помощта на шаблона за управление на обслужването на клиенти на ClickUp.

Шаблон за управление на обслужването на клиенти на ClickUp : Този шаблон позволява оптимизирано управление на запитвания и проблеми на клиенти, персонализирани полета за събиране на обратна връзка и инструменти за автоматизиране на рутинни задачи и повишаване на производителността на екипа.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте и подобрете пътуването на клиента, използвайки шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp.

Шаблонът на ClickUp за карта на пътя на клиента : Този шаблон предоставя динамична визуализация на пътя на клиента, като идентифицира ключовите взаимодействия и точки на контакт и събира обратна връзка, за да усъвършенства процесите и да подобри ангажираността на клиентите.

Бонус: 10 съвета за CRM за управление на клиенти

4 основни предизвикателства при цифровото привличане на клиенти

Банките трябва да се справят проактивно с потенциалните препятствия, от осигуряване на точност на данните до поддържане на надеждни мерки за сигурност. Това гарантира, че клиентите се чувстват уверени и подкрепени, когато започват своето банково взаимоотношение. Ето четирите най-важни предизвикателства, за които трябва да знаете:

1. Точност и проверка на данните

По време на цифровото привличане може да бъде трудно да се поддържа целостта на данните на клиентите поради грешки при ръчното въвеждане или непълни формуляри. Тези неточности могат да повлияят на всичко – от настройките на акаунта до кредитните оценки – и изискват надеждни механизми за проверка. Предизвикателството е да се поддържа надеждността на данните, без да се усложнява клиентското преживяване.

Решение

Трябва да се уверите, че събраните данни са чисти и проверени, за да избегнете грешки, които могат да забавят процеса или да причинят проблеми с съответствието. За целта можете:

Внедрете автоматизирани инструменти за проверка на данни, които използват усъвършенствани алгоритми за точно валидиране на информацията.

Използвайте технологии за машинно обучение, за да откривате несъответствия и да намалите зависимостта от ръчно въвеждане на данни.

2. Обучение и експертиза на персонала

Цифровите процеси за привличане на клиенти включват сложни технологии и системи, с които банковите служители може да не са запознати, което води до потенциална неефективност и недоволство на клиентите.

Решение

Вашият екип трябва да бъде добре обучен и да разполага с необходимите знания, за да се справя с технологията и процесите, свързани с цифровото привличане на клиенти. Вие трябва:

Разработете комплексни програми за обучение, съобразени с процедурите за цифрово привличане на клиенти. Използването на софтуер за обучение на клиенти , съобразен с вашите нужди, може да бъде от голяма полза в този случай.

Въведете редовни обучения, фокусирани върху техниките за работа с клиенти, за да се уверите, че персоналът е добре подготвен да управлява процеса на цифрово привличане на клиенти.

Създайте подробна документация и модули за обучение, които са достъпни за персонала. Опитайте да използвате надеждна система за съвместно управление на документи със строг контрол на достъпа, като ClickUp Docs , за да гарантирате безпроблемен процес.

Създавайте, редактирайте и споделяйте подробни материали за обучение с екипа си, използвайки ClickUp Docs за съвместна работа

Планирайте редовни обучения и помогнете на членовете на екипа да ги планират, като използвате календарния изглед на ClickUp . Календарният изглед им помага да заделят време и да организират графиците си, за да не пропуснат важни обучения. Това гарантира, че всички членове на екипа са добре подготвени и в крак с най-новите техники за цифрово въвеждане.

3. Въпроси, свързани с поверителността и сигурността

С нарастващата популярност на дигиталните транзакции, загрижеността на клиентите относно поверителността и сигурността на данните е по-изразена от всякога. При дигиталното привличане на клиенти банките събират чувствителна информация, която, ако се борави с нея неправилно, може да доведе до сериозни нарушения на поверителността и да подкопае доверието в институцията.

Решение

Внедрете надеждни мерки за сигурност, като криптиране и двуфакторна автентификация, за да защитите данните на клиентите. Освен това, трябва да:

Покажете на клиентите си как защитавате тяхната информация с най-модерни мерки за сигурност.

Комуникирайте ясно тези мерки на клиентите, за да изградите доверие и прозрачност.

4. Интеграция на многоканални платформи за привличане на клиенти

Клиентите очакват безпроблемно привличане, независимо дали взаимодействат с банката онлайн, чрез мобилно устройство или лично. Интегрирането на множество канали за осигуряване на последователно привличане обаче среща няколко препятствия.

Различаващите се системи и платформи могат да доведат до фрагментирани клиентски пътувания, при които данните не се споделят ефективно между каналите, което води до забавяния и объркване. Банките може да срещнат трудности при интегрирането на тези различни платформи, така че информацията за клиентите да преминава безпроблемно от един канал към друг, поддържайки непрекъснатост и съгласуваност през целия процес на привличане.

Решение

Разработете интегрирана стратегия за привличане, която гарантира последователност във всички канали. Можете да използвате омниканална платформа, за да синхронизирате данни и процеси в реално време. Внедрете софтуер, който интегрира всички точки на контакт и ви позволява да осигурите безпроблемно преминаване за клиентите, независимо от това как те избират да се ангажират.

Използвайте ClickUp Board View, за да разработите интегрирана стратегия за привличане на клиенти, която гарантира последователност във всички платформи. Създайте Kanban табло, което да представя целия процес на привличане на клиенти. Използвайте колони, за да представите различните етапи от процеса, като „Получена заявка“, „Проверка в ход“, „Документация подадена“ и „Привличане на клиенти завършено“.

Използвайте цветни етикети, крайни срокове и етикети за приоритет в Board View на ClickUp, за да поддържате цялостен поглед върху процесите по привличане на клиенти

Създайте специална карта за всеки клиент. Като клиентите преминават през процеса на привличане, премествайте картите им от една колона в друга, като визуално проследявате тяхното пътуване. Анализирайте движението на картите между колоните, за да идентифицирате забавяния или затруднения. Ако картите са заседнали в определен етап за продължителен период, проучете причините и предприемете коригиращи действия.

Най-добри практики в цифровото привличане на клиенти

За да отличите банката си, е от ключово значение да внедрите практики за привличане на клиенти, които се открояват. Ето как можете да гарантирате, че вашите практики за привличане на клиенти не само отговарят, но и надхвърлят очакванията на клиентите:

1. Оптимизирайте процесите си с интелигентна автоматизация

Автоматизирайте процеса на привличане, за да го направите възможно най-бърз и безпроблемен. Например, можете да използвате ClickUp Automations, за да синхронизирате данните между системите, така че клиентите ви да не се налага да въвеждат една и съща информация многократно.

Банки като DBS използват изкуствен интелект за предварително попълване на формуляри и незабавна валидиране на документи, което значително намалява времето, което клиентите прекарват в регистрация.

Използвайте ClickUp Automations, за да привличате ефективно нови клиенти

2. Предлагайте стимули за повишаване на ангажираността

Нищо не подслажда сделката така, както един добър стимул. Помислете да предложите бонуси за нови сметки или намалени такси за ранното възприемане на допълнителни услуги.

Например, Chase Bank предлага паричен бонус за нови сметки, когато клиентите настроят директен депозит, което прави процеса на привличане безпроблемен и възнаграждаващ.

3. Насърчавайте кръстосаните продажби с персонализирани оферти

Използвайте данните, събрани по време на привличането, за да предложите персонализирани банкови продукти, които отговарят на индивидуалните нужди на клиентите.

Като покажете на клиентите, че разбирате техните финансови цели, както прави Citi, като препоръчва кредитни карти въз основа на разходните навици по време на привличането, вие улеснявате живота им и увеличавате продажбите си.

Интерактивни инструменти като видео уроци, интерактивни ръководства и постъпкови инструкции могат значително да подобрят опита при привличането на клиенти, като улесняват разбирането на сложните банкови процедури.

Този подход помага за намаляване на когнитивната натовареност на новите клиенти, които могат да се почувстват претоварени от множеството услуги и протоколи. Например, банки като Wells Fargo използват интерактивни мобилни приложения, за да помогнат на новите потребители да се ориентират в банковото приложение, което подобрява разбирането и ангажираността на потребителите още от самото начало.

💡 Професионален съвет: Можете да създавате и управлявате тези интерактивни ръководства в ClickUp, като използвате Docs, и да позволявате на новите потребители да имат достъп до това полезно съдържание директно в платформата. Използвайте <18>ClickUp Brain , вградения AI асистент на платформата, за да анализирате как потребителите взаимодействат с тези документи и да адаптирате процеса на привличане на клиенти въз основа на поведението и обратната връзка на потребителите.

5. Използвайте чатботове и изкуствен интелект за помощ в реално време

Използвайте чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, за да насочвате клиентите през процеса на привличане. Чатботовете могат да предоставят незабавни отговори на често задавани въпроси, да помагат при попълването на формуляри и да предлагат персонализирани съвети въз основа на данните, въведени от клиентите.

Тази помощ в реално време може значително да подобри удовлетвореността на клиентите, като намали неудовлетвореността по време на процеса на привличане. Barclays, например, използва чатботове, за да предлага помощ 24/7, като помага на новите клиенти да се ориентират в банковите си настройки по всяко време на деня.

Ролята и значението на привличането на клиенти и служители за тяхното задържане

Ефективното привличане гарантира, че клиентите осъзнават пълната стойност на вашите услуги или продукти, което може значително да намали отлива. Като ангажирате клиентите рано и често, вие им помагате да преодолеят първоначалните препятствия и ги уверявате, че са направили правилния избор. Това насърчава по-силна ангажираност и намалява вероятността да преминат към конкурент.

Използването на софтуер за привличане на клиенти може да ви помогне да събирате непрекъснато полезна обратна връзка, за да усъвършенствате този процес. Освен това можете да използвате шаблони за клиентски профили, за да поддържате подробни записи, подобрявайки персонализацията и клиентското преживяване през целия процес на привличане.

Шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Събирайте и анализирайте ефективно обратната връзка от клиентите с шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp е жизненоважен инструмент за бизнеса, който се стреми да подобри опита на клиентите при привличането им. Този шаблон ви позволява бързо да създадете и разпространите персонализирани проучвания, за да съберете важни отзиви от клиентите.

Като разберете нивото на удовлетвореност на клиентите и идентифицирате конкретните проблеми, можете да вземете информирани решения за подобряване на процеса на привличане на клиенти. Шаблонът е създаден, за да ви помогне лесно да събирате, управлявате и анализирате обратната връзка от клиентите, като осигурява непрекъснат цикъл на подобрение, който води до по-висока лоялност и удовлетвореност на клиентите.

Оптимизирайте създаването и управлението на проучвания за удовлетвореността на клиентите

Събирайте подробна обратна връзка с помощта на персонализирани полета и автоматизирано събиране на данни.

Анализирайте отговорите, за да идентифицирате тенденции и области за подобрение.

Подобрете взаимодействието с клиентите с отзивчиви функции за проследяване

Следете обратната връзка в реално време, за да отговорите бързо на всякакви притеснения на клиентите.

Оптимизирайте процеса на привличане на клиенти въз основа на пряка информация от клиентите.

Освен за клиентите, ефективното привличане е от решаващо значение и за новите служители, като им гарантира, че се чувстват интегрирани и ценени от първия ден. Подходящото обучение, ясните очаквания към работата и ранното ангажиране са от решаващо значение за изграждането на лоялност и чувство за принадлежност, което насърчава дългосрочното задържане.

Банките, които инвестират в задълбочени програми за въвеждане, отчитат по-висока удовлетвореност на служителите и по-ниски нива на текучество. Това доказва, че първоначалната инвестиция в солидна стратегия за въвеждане се изплаща чрез устойчива ангажираност и производителност на служителите.

Привличането на клиенти е вашата възможност да направите трайно първо впечатление. Ефективното привличане повишава удовлетвореността на клиентите, укрепва лоялността им и поставя основите за дългосрочни взаимоотношения. Днес технологиите и цифровата трансформация предефинират начина, по който банките взаимодействат с клиентите си от самото начало.

Усъвършенствани инструменти и платформи като ClickUp предлагат иновативни решения за оптимизиране на привличането на клиенти в банковото дело и подобряване на потребителското преживяване с само няколко кликвания. ClickUp опростява процесите ви и предоставя ценна информация, която помага за персонализиране на пътуването на клиентите, като гарантира, че всеки нов клиент се чувства ценен и подобрява лоялността на клиентите.

Готови ли сте да трансформирате процеса на привличане на клиенти в банковото дело?

Започнете с ClickUp още днес и усетете разликата, която може да направи едно безпроблемно цифрово пътуване.