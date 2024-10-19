10-те най-добри CRM за банково дело през 2025 г.

Банковият сектор става все по-конкурентен, а очакванията на клиентите са високи. Нуждаете се от решение, което проследява взаимодействията с клиентите и помага на екипите, работещи с клиенти, да предоставят по-добри услуги.

Решението се крие в подходящия CRM софтуер за банково дело. Решението за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за банковия сектор управлява и проследява комуникациите с клиенти, за да предостави по-добро и персонализирано обслужване.

С тези познания екипите по маркетинг, продажби и управление на взаимоотношенията с клиенти прехвърлят елементите директно в CRM работния процес. Тези екипи знаят къде да намерят ресурсите и какви са следващите стъпки.

Софтуерът за CRM в банковото дело предвижда нуждите и предпочитанията на клиентите, за да им предостави подходящите продукти, подобрявайки удовлетвореността им. Резултатът са дългосрочни взаимоотношения и редовни приходи от клиентите.

Съставихме списък с CRM решения за банково дело въз основа на функции, ограничения и цени, за да ви помогнем да направите правилния избор.

Какво трябва да търсите в CRM софтуера за банково дело?

Ето основните функции, които трябва да търсите, за да намерите подходящия CRM софтуер за банково дело, който ще ви помогне да надминете очакванията на клиентите.

Управление на данни: Изберете решение за управление на взаимоотношенията с клиенти, което ви позволява да съхранявате и анализирате контакти, клиенти и сделки, за да проследявате напредъка им в процеса на продажбите.

Сигурност: Проверете за сертификати за сигурност и функции като криптиране, контрол на достъпа и редовни актуализации на сигурността в Проверете за сертификати за сигурност и функции като криптиране, контрол на достъпа и редовни актуализации на сигурността в CRM софтуера за банково дело.

Мобилен достъп: Ако вашите клиенти ползват услугите ви на своите смартфони, вашите търговски представители също трябва да могат да поддържат взаимоотношения с клиентите, докато са в движение.

Анализи: Обикновените данни за клиентите имат смисъл само ако можете да извлечете полезна информация от тях. Изберете CRM софтуер с вградени табла за представяне на резултатите, за да визуализирате всички данни за клиентите на едно място.

Персонализиране: Няма две банки, които да са идентични. Няма две банки, които да са идентични. CRM системата за финансово управление трябва да позволява персонализиране, за да проследявате финансовите си цели, управлявате сметките си и изчислявате печалбите си.

Обучение и поддръжка: Внедряването на CRM отнема време. При внедряването на решения за онлайн банкиране се нуждаете от достъп до екипа за поддръжка и въвеждане на CRM, който да помогне на вашите вътрешни екипи с Внедряването на CRM отнема време. При внедряването на решения за онлайн банкиране се нуждаете от достъп до екипа за поддръжка и въвеждане на CRM, който да помогне на вашите вътрешни екипи с работния процес на CRM , когато се затруднят.

Интеграции с трети страни: Изберете CRM за банково дело, който се интегрира с вашите съществуващи технологии и позволява обмен на данни между бизнес източници. Това включва маркетингови инструменти за сегментиране на клиенти, инструменти за автоматизация на маркетинга, други банкови софтуерни програми, Изберете CRM за банково дело, който се интегрира с вашите съществуващи технологии и позволява обмен на данни между бизнес източници. Това включва маркетингови инструменти за сегментиране на клиенти, инструменти за автоматизация на маркетинга, други банкови софтуерни програми, софтуер за задържане на клиенти и платформи за управление на проекти.

10-те най-добри CRM софтуера за банково дело, които да използвате през 2024 г.

Нека разгледаме 10-те най-добри CRM софтуера за банково дело, които са в списъка.

1. ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате банковите си проекти с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp дава възможност на екипите по продажбите в банките и финансовите институции да управляват взаимоотношенията с клиентите на едно място. Всеобхватният CRM за банкиране помага на търговските представители да разберат взаимоотношенията с клиентите на един път, като проследяват сметките под формата на списък, Kanban табло и таблица.

CRM системите на ClickUp оптимизират процесите на обслужване на клиенти в банковите услуги, като премахват междуотделните бариери. С пълна видимост на пътя на клиента, екипите работят заедно и планират многоканални маркетингови кампании, за да подобрят задържането на клиенти и взаимодействията с тях.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

Получете пълна свобода да персонализирате CRM стратегията си според резултатите от маркетинговата си кампания. Освен това, комбинирайте CRM и управлението на проекти на едно място, за да постигнете най-добри резултати.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте CRM шаблона , за да събирате контакти на клиенти и свързани данни в структуриран формат и да събирате полезна информация за бъдещи маркетингови инициативи.

Централизирайте комуникацията с клиентите от центъра за електронна поща. Сътрудничество по сделки, изпращане на актуализации на акаунти на клиентите или стартиране на маркетингова кампания на едно място.

Добавете връзки между задачи и документи, за да проследявате цялата свързана работа в процеса на продажбите.

Лесно и бързо задавайте начални и крайни дати в рамките на дадена задача или използвайте условни настройки, за да повторите дати или да създадете нова задача след завършване.

Настройте напомняния и последващи действия, за да автоматизирате повтарящи се задачи, като например изпращане на анкетна форма, след като клиентът се свърже с представител на отдела за поддръжка.

Оптимизирайте работните процеси с клиентите чрез автоматизация, включете актуализации на статуса на базата на активността и разпределяйте задачи според всеки етап от процеса.

Оптимизирайте процеса на привличане на клиенти в търговските организации, като използвате предварително създадени формуляри, базирани на условна логика.

Използвайте ClickUp docs, за да създавате бързо предложения, уикита, шаблони за бюджетни предложения , имейли за конференции и формуляри за анкети.

ClickUp AI позволява на екипите по продажбите да бъдат по-уверени в комуникациите си, като проверяват, съкращават или изготвят чернови на имейли.

Създавайте персонализирани отчети с обща информация за важни показатели в банковия сектор, като например стойност на клиента за целия му жизнен цикъл, средна стойност на сделката и редовни приходи, и визуализирайте всичко това чрез атрактивни табла.

Над 100 интеграции с инструменти за автоматизация на маркетинга, платформи за прогнозиране на продажбите, софтуер за обслужване на клиенти, софтуер за проследяване на клиенти , счетоводен софтуер и софтуерни решения за правни услуги.

Ограничения на ClickUp

Функциите за отчитане и анализи могат да бъдат подобрени.

За начинаещите потребители има период на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги план

Неограничен план : 7 долара на месец на член

Бизнес план : 12 долара на месец на член

Бизнес Плюс План : 19 долара на месец на член

План за предприятия: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за ClickUp

2. Salesforce – Financial Service Cloud

чрез Salesforce

Salesforce Financial Service Cloud е софтуер за управление на взаимоотношенията с банковите клиенти, който предоставя 360-градусова картина на клиентите чрез консолидиране на данните за тях от различни точки на контакт. Тази информация е от решаващо значение в банковия сектор, за да се предвидят продуктите, от които вероятно ще се нуждаят клиентите, техните предпочитания и миналите им взаимодействия с различни екипи, с цел подобряване на задържането на клиентите.

В една ориентирана към клиентите индустрия като банковото дело, различни екипи, включително кредитиране, застраховане, управление на активи и обслужване на клиенти, използват CRM системи на Salesforce, за да вземат решения, основани на данни.

Най-добрите функции на Financial Service Cloud

Ангажирайте проактивно застрахованите лица по време на важни събития, като например покупка на дом.

Унифицирайте клиентското преживяване в различните канали и географски райони за търговски и потребителски бизнеси.

Интегрирайте данни от банкови системи, финансово планиране, управление на портфейли и други платформи, които поддържат вашия фронт-офис и бек-офис.

Ограниченията на Financial Service Cloud

Сравнително скъпи за малки и средни банки

За начинаещите потребители има период на обучение.

Внедряването изисква помощ от техническия екип.

Цени на Financial Service Cloud

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Financial Service Cloud

G2: 4. 2/5 (89 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Monday. com

чрез Monday

Monday е CRM решение, което функционира като единна платформа за управление на проекти, потенциални клиенти и контакти.

Дайте на екипа си суперсила да преглежда бюджетите на проектите и да приоритизира потенциалните клиенти, като използва едновременно функцията за оценяване на потенциалните клиенти. Настройте автоматични напомняния за изпращане на последващи имейли и персонализирайте Kanban таблата, като добавите колони за наблюдение на клиенти, продукти и разходи наведнъж.

Monday.com – най-добрите функции

Получете информация за показателите, свързани с клиентите, от таблото за управление.

Събирайте обратна връзка, за да предвидите нуждите на клиентите, като използвате формуляри и анкети.

Управлявайте потенциалните клиенти като част от вашите предпродажбени дейности и следете събиранията от клиентите си в постпродажбената фаза – всичко на едно място.

Интегрирайте с над 200 инструмента във вашия технологичен стек и улеснете сътрудничеството между отделите.

Ограничения на Monday.com

Понякога зареждането на екрана отнема повече време от необходимото.

Някои клиенти имат проблеми с автоматизацията

Цени на Monday.com

Basic CRM: 10 долара на месец на потребител

Standard CRM: 14 USD/месец на потребител

Pro CRM: 24 долара на месец на потребител

Enterprise CRM: Свържете се с нас за цени

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (709 отзива)

Capterra: 4,8/5 (380 отзива)

4. Microsoft Dynamics

чрез Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics е едно от CRM решенията, което използва своя AI – Microsoft Sales CoPilot, за да намали времето, което екипът по продажбите отделя за повтарящи се задачи, и да се фокусира повече върху сключването на сделки.

Интересна характеристика на този пример за CRM софтуер е, че той използва данни от банковия CRM софтуер, за да пише контекстуални имейли за клиенти и да обобщава срещи. Функции като AI модели за оценяване, автоматизирани обобщения на потенциални клиенти и визуализации на данни помагат да се надминат очакванията на клиентите.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics

Автоматична синхронизация на данни между Microsoft Dynamics Sales и други приложения на Microsoft

Автоматизирани известия за ангажираността на клиентите и предстоящи крайни срокове

Създайте последователности от продажбени действия за вашия екип и ги насочете към успеха.

Получете съвети, информация и предложени отговори на нуждите и въпросите на клиентите по време на разговорите.

Ограничения на Microsoft Dynamics

Потребителският интерфейс и функциите за отчитане се нуждаят от подобрение.

Предизвикателства при внедряването с изцяло компютърно генерирана поддръжка

Цени на Microsoft Dynamics

Професионален: 65 $/потребител/месец

Enterprise: 95 $/потребител/месец

Премиум: 135 $/потребител/месец

Microsoft Sales CoPilot е част от плановете Enterprise и Premium. Потребителите на плана Professional могат да се възползват от него срещу допълнителна такса от 40 USD/потребител/месец.

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics

G2: 3,8/5 (1577 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Oracle Sales

чрез Oracle Sales

Oracle Sales е пакет от CRM решения за банки, които позволяват да се събират пълни данни за клиентите и да се споделят интелигентни препоръки за персонализирани маркетингови кампании, като същевременно се проследяват и управляват бюджетите на проектите.

Автоматизацията на продажбите позволява на търговските представители да отделят повече време за поддържане на отношенията с клиентите, вместо да актуализират данните в CRM. Най-доброто е, че CRM системата автоматично проверява адресите и телефонните номера на клиентите и активно следи за дублиране на данни от името на екипа по продажбите.

Създайте конкурси, цели и табла за управление на продажбите, за да анализирате представянето на екипа и областите, в които има място за подобрение.

Най-добрите функции на Oracle Sales

Персонализирайте маркетинговите стратегии, подобрете сътрудничеството и изпробвайте различни сценарии, за да отговорите на очакванията на клиентите.

Създавайте точни прогнози и статистически предвиждания въз основа на вашите CRM данни.

Съберете подходяща информация за клиентите, използвайки минали взаимодействия, и представете данните на вашия екип по продажбите под формата на съдържание в стил новинарски поток.

Ограничения на Oracle Sales

Объркващ и бавен за някои потребители

Конфигурирането на софтуера изисква технически познания.

Цени на Oracle Sales

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle Sales

G2: 4/5 (120 отзива)

Capterra: 4,3/5 (62 отзива)

6. Engagebay

чрез EngageBay

Engagebay е комбинация от CRM, автоматизация на продажбите, софтуер за помощна служба и чат поддръжка. CRM и автоматизацията позволяват да запазвате неограничен брой контакти и да настройвате процеси в автоматичен режим. Помощната служба и чатът разрешават заявките за обслужване на клиенти, тъй като удовлетворението на клиентите е от решаващо значение за отговаряне на техните очаквания в банковия сектор.

Съвременните CRM системи ви помагат да виждате цялостно взаимодействията с клиентите, да проследявате автоматично актуализациите за клиентите и да споделяте задълбочени анализи за възможностите за кръстосани и допълнителни продажби. Екипите за обслужване на клиенти и продажби провеждат телефонни разговори директно от системата и запазват записите на разговорите за бъдеща справка.

Най-добрите функции на Engagebay

Създайте канали за продажби за различни продуктови категории, географски райони и персонализирани параметри.

Провеждайте ABM кампании за група клиентски акаунти

Изгледът на списъка използва графично представяне, за да покаже бъдещи възможности, а изгледът на етапите ви позволява да премествате CRM сделките между етапите с плъзгане и пускане.

Ограничения на Enagagebay

Клиентите имат проблеми с интеграцията

Ограничен брой предварително създадени шаблони за имейли

Цени на Enagagebay

Безплатни

Базов : 11,04 $/потребител/месец

Растеж: 42,49 $/потребител/месец

Pro: 67,99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Engagebay

G2: 4,6/5 (212 отзива)

Capterra: 4,6/5 (587 отзива)

7. CRMNEXT

чрез CRMNEXT

CRMNEXT е CRM система за управление на взаимоотношенията с клиенти, специално разработена за банки и финансови институции.

С участието на множество екипи в бизнес процесите, включително продажби, маркетинг, обслужване на клиенти и управление на взаимоотношенията, изолираните данни само допринасят за неефективността. CRM решенията осигуряват прозрачност на всичко, което се случва по време на пътуването на клиента, от персонала на първа линия в местния клон на банката до ръководството.

Например, когато има нов потенциален клиент за заем, информацията за клиента се споделя с кредитния служител почти незабавно. Служителят, отговарящ за управлението на взаимоотношенията, препоръчва персонализирани продукти и възможности за допълнителни продажби още в самото начало. Ръководството проследява дали препоръката води до по-високи приходи от нови потребители.

Най-добрите функции на CRMNEXT

Ръководените пътувания ускоряват откриването на сметка

Интегрирайте банковия CRM с външни бази данни като SQL и Oracle или с REST API.

Вградените защитни механизми подобряват управлението на данните и намаляват риска от въвеждане на неверни данни.

Ограничения на CRMNEXT

Множество бъгове в системата

Клиентите се сблъскват с бавност в системата при увеличаване на честотната лента

Цени на CRMNEXT

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на CRMNEXT

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Creatio

чрез Creatio

Creatio е CRM решение за банково дело без кодиране, което комбинира маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. Всички екипи получават видимост върху профилите на клиентите по време на цялото им пътуване. Маркетинг екипите провеждат маркетингови кампании с данни в реално време от CRM за банково дело. Всеобхватната автоматизирана програма за лоялност подобрява задържането на клиентите.

Автоматизирайте цикъла на потенциалните клиенти, за да ги привличате, квалифицирате, разпределяте, обработвате и предавате. Търговските екипи използват този CRM софтуер за банково дело, за да създават лични табла за производителност.

Най-добрите функции на Creatio

Координирано управление на задачите с интеграция на електронна поща и календар

Интелигентни препоръки за най-доброто следващо действие (NBA), наръчници за продажби и пътища за вземане на решения за по-висока ефективност на продажбите.

Инструмент за продажби на място за приоритизиране, обслужване и извършване на посещения на място

Ограничения на Creatio

Ограничени възможности за приложения в пазара на Creatio

Остарял потребителски интерфейс

Цени на Creatio

Растеж : 25 $/потребител/месец

Enterprise : 55 $/потребител/месец

Неограничен: 85 $/потребител/месец

Тази цена е само за платформата. За всеки продукт има допълнителни цени. Например, функцията за продажби струва 15 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии за Creatio

G2 : 4,6/5 (240 отзива)

Capterra: 4,8/5 (109 отзива)

9. Maximizer

чрез Maximizer

CRM решението Maximizer е предназначено за мениджъри по продажбите в банковия сектор, за да имат достъп до релевантни и чисти данни за практични прозрения. Комбинирането на колективното знание и прозренията, базирани на данни, е чудесен начин да подобрите клиентското преживяване.

Ръководителите на продажбите използват банковия CRM на Maximizer по два начина – първо, за да следят представянето на търговските представители и, второ, за да получават известия в реално време за нови потенциални клиенти, лийдове и сделки.

Автоматизирана система идентифицира възможностите за подновяване въз основа на поведението на клиентите и оптимизира процеса чрез консолидиране на информацията за жизнения цикъл на клиентите.

Най-добрите функции на Maximizer

Съхранявайте данни за клиентите и записвайте бележки за тях в един и същ интерфейс за бърз достъп.

Готови професионални шаблони за имейли, с които търговските представители могат да комуникират ясно

Препоръки в реално време, базирани на изкуствен интелект, и персонализиран наръчник с продажбени стратегии, съобразени с вашите банкови клиенти.

Ограничения на Maximizer

Многобройните функции могат да бъдат плашещи за новите потребители.

Интерфейсът не е подходящ за мобилни устройства.

Цени на Maximizer

Базова версия : Индивидуални цени

Версия за лидери в продажбите: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Maximizer

G2: 39/5 (461 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (349 отзива)

10. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

Удобният за ползване банков CRM софтуер Zoho е единствен източник на информация за управление на потенциални клиенти, сделки и сметки.

Банките и финансовите институции автоматизират генерирането на потенциални клиенти от различни платформи като уебсайтове, чатове, социални медии и търговски изложения. Отивайки още по-далеч, оценяването на потенциалните клиенти в процеса на продажбите гарантира, че те се разпределят към подходящия търговец.

Получете пълна видимост на процеса на сключване на сделки, а мощният аналитичен механизъм анализира сделките, за да получите полезна информация. Настройте работни процеси, които се задействат въз основа на предварително определени събития, за да подобрите производителността на екипа.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Преглеждайте потенциални клиенти и възможности и сътрудничейте с екипа по продажбите от мобилни телефони.

Неограничен брой шаблони за имейли за синхронизиране на продажбите и автоматизация на имейлите

Сътрудничество с партньори и споделяне на информация чрез портала за партньори

Ограничения на Zoho CRM

Функцията за отчитане се нуждае от подобрение.

Потребителите се оплакват от проблеми с обслужването на клиенти

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 14 $/потребител/месец

Професионална версия: 23 $/потребител/месец

Enterprise: 40 $/потребител/месец

Ultimate: 52 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4/5 (2502 отзива)

Capterra: 4,3/5 (6533 отзива)

Най-добрият CRM софтуер за банково дело координира екипите, подобрява задържането на клиенти и осигурява постоянни приходи.

Един стабилен CRM в банковото дело има дългосрочни ползи, като подобряване на задържането на клиенти и цялостното им преживяване, по-продуктивни екипи и предвидими приходи.

CRM системите за банкиране служат за различни цели в цялата организация. Изработете маркетингова стратегия около продуктите, от които се нуждаят клиентите, и шаблони за комуникационни планове, за да оптимизирате стратегията си за бизнес комуникации.

Екипите имат достъп до подходяща информация за клиентите. Всички са съгласувани по отношение на управлението на взаимоотношенията с клиентите в процеса на продажбите.

Ако тепърва започвате, потърсете CRM, подходящ за начинаещи, който централизира информацията за клиентите за всички екипи, участващи в управлението на потенциални клиенти и удовлетвореността на клиентите.

Ето най-добрата препоръка за вас.

ClickUp е лесен за използване, гъвкав CRM софтуер, който предоставя на всички пълна видимост върху взаимоотношенията с клиентите. Работното пространство подобрява междуфункционалното сътрудничество, като позволява на екипите да имат достъп до релевантна информация за сключване на сделки или изпращане на маркетингови съобщения.

Разширени функции като връзки между задачи, автоматични напомняния, AI-асистент и над 1000 интеграции правят ClickUp най-добрия CRM софтуер за банково дело.

Регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp.