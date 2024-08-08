Как да насърчите лидерството, ориентирано към постиженията, на работното си място

Американският певец и композитор Денис ДеЙънг е написал: „Победителите са губещите, които са се изправили и са опитали още веднъж.“ Всъщност, победата или постигането на целта не е еднократна дейност. Това е начин на работа, начин на мислене и постоянна практика.

Задачата на лидера е да насочва екипа към постигането на целите му, разбира се. Но това е много повече от това. Отговорността на лидера е да създаде култура на фокус, мотивация и висока производителност. Именно това позволява лидерството, ориентирано към постиженията.

В тази публикация в блога разглеждаме какво означава да бъдеш лидер, ориентиран към постиженията, защо и как да бъдеш такъв.

Какво е лидерство, ориентирано към постиженията?

Както подсказва името, лидерството, ориентирано към постиженията, е практика за мотивиране на екипа да поставя, преследва и постига амбициозни цели.

Произходът на лидерството, ориентирано към постиженията

Концепцията за лидерство, ориентирано към постиженията, разработена през 70-те години на миналия век от изследователите Мартин Еванс и Робърт Хаус, е едно от четирите поведения на лидерите според теорията за пътя към целта.

Нека направим крачка назад.

Теорията за пътя към целта е философия на лидерството, която изследва как лидерите мотивират своите последователи/членове на екипа да постигат цели. В този процес изследователите идентифицират четири вида лидерско поведение.

Директивно : Директивното лидерство насочва членовете на екипа какво да правят, как да го правят и кога да го завършат.

Подкрепящ : Подкрепящият лидер третира членовете на екипа си като равни, обръща внимание на техните нужди и им оказва подкрепа.

Участие : Лидерството, основано на участието, е сътрудничество и включва всеки член на екипа по пътя към постигането на целите.

Ориентирано към постиженията: Лидерът, ориентиран към постиженията, се стреми към съвършенство, търси непрекъснато усъвършенстване и насочва екипа към постигането на целите му.

Честно казано, съществуват десетки стилове и теории на лидерството. Стилът на управление „лаиссез-феър“, лидерството на промяната, лидерството ENTP, теорията за лидерството на слугата и др. са популярни в съвременните работни места. Какво предлага лидерството, ориентирано към постиженията, което предишните модели не предлагат?

Как лидерството, ориентирано към постиженията, помага за висока производителност

Най-големият принос на ориентираното към постижения лидерство за успеха в бизнеса е яснотата на посоката. Ориентираното към постижения лидерство позволява:

Яснота: Дефиницията за „постижение“ е кристално ясна. Това означава, че всеки член на екипа знае какви са целите на себе си, на екипа си и на организацията, което им помага да ги постигнат ефективно.

Насочване: За разлика от служещото лидерство, ориентираният към постижения подход позволява на лидерите да дават насоки, да обучават членовете на екипа и да се фокусират върху целите. В резултат на това членовете на екипа могат да работят без пречки.

Мотивация: Критичен фактор в този подход към лидерството е мотивирането на екипа и предоставянето на инструменти и ресурси за постигане на целите. Лидерите поемат отговорността да поддържат екипите си в готовност.

Структура: Лидерството, ориентирано към постиженията, осигурява структура, изхождаща от настоящата ситуация, уменията и плановете за постигане на целите. То елиминира необходимостта членовете на екипа да преминават през сложни процедури, за да си свършат работата.

Предизвикателство: Лидерите вярват в непрекъснатото усъвършенстване и мотивират членовете на екипа да се стремят към все по-добри резултати. Те продължават да поставят амбициозни цели през целия проект.

Знаем, че лидерството, ориентирано към постиженията, работи в много конкурентни сценарии. Например, ако работите в продажбите, вашата работа е насочена към постигането на конкретни и повтарящи се цели. Лидер, ориентиран към постиженията, работи отлично в този сценарий.

Този стил на лидерство работи и когато имате ограничено време или бюджет, трябва да разрешите криза или да завършите краткосрочни проекти, като например строеж на къща или наемане на инженер.

Но как изглежда един лидер, ориентиран към постиженията? Нека разберем.

Ключови характеристики на лидерите, ориентирани към постиженията

Лидерът, ориентиран към постиженията, не е извънземен, а обикновен човек с определени характеристики, черти и поведение. Нека разгледаме някои от тях.

Фокус върху целите

Лидерите, ориентирани към постиженията, се фокусират именно върху постиженията. Те ясно дефинират целите, правят ги видими и вървят непоколебимо в тази посока. Те предлагат цялата подкрепа, насоки и мотивация, от които екипът се нуждае, за да постигне целите си.

Високи стандарти

Лидерите, ориентирани към постиженията, имат строги стандарти за себе си и за другите. Те са високопродуктивни и очакват същата производителност от своя екип. Те дават приоритет на висококачествената работа и непрекъснато търсят начини за подобрение.

Комуникация

Лидерът, ориентиран към постиженията, трябва да елиминира разсейващите фактори. Затова той комуникира открито и прозрачно. Той отива направо на въпроса и обсъжда проблемите по практичен начин. Той се чувства комфортно да дава обратна връзка и да наставлява хората редовно.

Отчетност

Лидерите, ориентирани към постиженията, имат високо чувство за отговорност. Те поемат отговорност за работата си, държат се отговорни за това да проправят пътя на членовете на екипа си да блеснат и открито признават приноса на екипа си.

Визия

За да бъде ориентиран към постиженията, лидерът трябва да има визия за бъдещето. Добрият лидер, ориентиран към постиженията, обикновено е визионер, който има планове за действие при извънредни ситуации за всички предизвикателства, които могат да възникнат по пътя към целите му.

Докато се стремите да развиете и практикувате тези характеристики, нека видим как можете да ги приложите във вашата организация.

Как да насърчите лидерството, ориентирано към постиженията

Макар лидерството често да е свързано с поведението, то може да бъде организирано с помощта на план и надежден инструмент за управление на проекти като ClickUp. Нека видим как.

Станете ориентирани към постиженията, като си поставяте цели

Поставянето на правилни цели е първата стъпка в прилагането на стилове на лидерство, ориентирани към постиженията. Това е северната звезда, към която ще насочите екипа. За да поставите правилни цели:

Обединете лидерството на мултифункционалния екип , за да определите ключовите области на резултати и показателите за ефективност.

Поставете цели за мениджърите и членовете на екипа

Уверете се, че вашите цели са SMART, т.е. конкретни, измерими, постижими, значими и обвързани с времеви рамки.

Направете целите и напредъка си към тях видими

Задавайте цели, организирайте ги и ги споделяйте с екипа си – всичко това в ClickUp

ClickUp Goals е чудесен начин да зададете и проследявате целите за постигане на ориентирано към постижения лидерство. Използвайте ClickUp Goals, за да разделите целите си на задачи въз основа на спешност, приоритет и въздействие. Подредете ги в папки и ги направете видими за всички заинтересовани страни.

Ако сте начинаещ в поставянето на цели, опитайте някои от тези шаблони за поставяне на цели като отправна точка.

Комуникирайте ясно и ефективно

Следващата стъпка е комуникацията. Създайте стратегии и възможности, за да информирате екипа си за всичко, което трябва да знае.

Организирайте: Създайте ясна и разбираема структура за работа на вашите екипи. Например, използвайте софтуер за управление на задачи като ClickUp Tasks, за да разделите сложни проекти на изпълними задачи и да ги възложите на подходящите хора.

Делегиране: Научете се как да делегирате работа. Напишете подробни описания и критерии за приемане за всяка задача. В тази стъпка определете какво е „постижение“.

Използвайте контролни списъци, за да осигурите лесен достъп. За очакванията по проекта или стандартните оперативни процедури (SOP) използвайте по-дълги документи в инструмент като ClickUp Docs.

Сътрудничество: Лидерството, ориентирано към постиженията, трябва да подкрепя и мотивира членовете на екипа на всеки етап от пътя им към целите. Това изисква лидерът на екипа да насърчава сътрудничеството за даване на повече правомощия на екипа.

Обсъждайте работата, като използвате вложени коментари в задачите. Използвайте изгледа „Чат“ в ClickUp, за да видите всичките си съобщения на едно място и да отговаряте в контекста.

Управлявайте пътя си към постигането на целите

По време на проекта вие също сте мениджър. Затова управлявайте екипа си така, че да постигнете целите си.

Управлявайте натоварването: Накарайте членовете на екипа си да използват инструмент за управление на натоварването като ClickUp и ги насърчете да задават своята наличност. Използвайте изгледа „Натоварване“ в ClickUp, за да се уверите, че никой не е претоварен или недооценен.

Управление на екипа: Свържете всички членове на мултифункционалния екип с ClickUp. Използвайте шаблона за план за управление на екипа на ClickUp, за да създадете виртуално работно пространство, да разпределите задачи, да сътрудничите и да постигнете целите си.

Изтеглете този шаблон Координирайте екипа, планирайте и управлявайте проекти и комуникирайте задачите с шаблона за управление на екипа на ClickUp.

Управлявайте рисковете: Следете отблизо производителността, за да идентифицирате рисковете и предизвикателствата. Изпробвайте софтуер за проследяване на важни събития, за да получите ключова информация.

Използвайте таблата на ClickUp, за да измервате напредъка по важни показатели. Ако не отбелязвате напредък по някой от тях, организирайте ретроспективи и преразгледайте плановете си за проекта.

Създайте цели и проследявайте напредъка в таблото за управление на ClickUp.

Управлявайте времето: Лидерството, ориентирано към постиженията, означава и спазване на сроковете. Използвайте диаграмата на Гант или календара на ClickUp, за да управлявате графика си. Отбелязвайте зависимостите и планирайте припокриванията.

Изпълнявайте проектите навреме и синхронизирайте екипа си с ClickUp

Бонус: Планирайте проектите си бързо и ефективно с тези шаблони за важни етапи.

При прилагането на лидерството, ориентирано към постиженията, не забравяйте, че може да се сблъскате и с предизвикателства. Преди да приключим, нека разгледаме ползите и предизвикателствата на тази лидерска стратегия.

Предимства и предизвикателства на лидерството, ориентирано към постиженията

Лидерството, ориентирано към постиженията, се фокусира върху отличното представяне. Този подход към екипната работа дава възможност на лидерите да разкрият пълния потенциал на своите екипи за успех, което има изключителни ползи.

Производителност: Яснотата, посоката и високите очаквания насърчават екипите да работят по-добре. Това повишава производителността и резултатите.

Удовлетвореност на служителите: Работата с лидер, ориентиран към постиженията, дава на екипите ясна посока и фокус. Липсата на двусмислие улеснява живота на екипите и допринася за тяхната удовлетвореност.

Растеж: Лидерите, ориентирани към постиженията, насърчават своите екипи да се усъвършенстват непрекъснато. Почти неизбежно е всеки член на екипа да отбележи личен растеж в кариерата си.

Това носи със себе си и предизвикателства, като например:

Риск от изчерпване: Изпълнението на високи очаквания и амбициозни цели може да се усеща като тичане в колело за хамстери, което може да доведе до изчерпване.

Липса на признание: Фокусът върху непрекъснатото усъвършенстване понякога може да означава, че лидерите не оценяват малките победи, което може да има обратен ефект и да демотивира.

Негъвкавост: Когато човек е ориентиран към постиженията, ръководството на екипа е склонно да установява строги структури и твърди ограничения за начина, по който се извършва работата. Това може да попречи на иновациите и експериментите, дори когато се постига успех на организацията.

Водете екипите си към постигане на целите с ClickUp

Основната цел на всеки бизнес е да печели пари. Постигането на тази цел изисква изпълнението на различни задачи в областта на разработването на продукти, маркетинга, продажбите, обслужването на клиенти и т.н. За да функционират като часовник и да надминават очакванията, бизнесите се нуждаят от лидери, ориентирани към постиженията.

Понякога е необходимо да поставяте цели, да създавате системи, да давате съвети, да решавате проблеми, да наблюдавате производителността, да оптимизирате работното място и др. За да направите това, се нуждаете от надежден, многофункционален инструмент като ClickUp.

Използвайте ClickUp, за да превърнете нематериалните неща в материални. Направете целите видими. Автоматизирайте процесите. Създайте системи. Събирайте информация. Всичко това на едно място с ClickUp.

Опитайте ClickUp безплатно още днес.