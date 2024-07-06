Кой не би искал да влезе в ролята на Елизабет Гилбърт и да яде, моли се и обича по целия свят? Единствената пречка? Гилбърт получи 200 000 долара, за да преследва мечтата си, и освен ако не си осигурите благосклонен спонсор, трябва да финансирате пътуването си, като работите дистанционно.

Цифровите номади са хора, които се занимават с дистанционна работа, за да опознават света. Те са опитни в работата отвсякъде, знаят как да използват технологиите за дистанционна работа и имат отличен контрол над финансите си.

На теория техният начин на живот изглежда чудесен. А с възхода на инструментите за дистанционно сътрудничество и работните пространства в света след COVID, той е по-достъпен от всякога.

Ако планирате да замените офисната си маса с маса на плажа и стабилността с приключения, първо трябва да се справите с някои трудности. В края на краищата, не искате да се озовете на отдалечен остров без интернет или пари!

В тази статия ще обясним как да работите дистанционно и да пътувате, както и технологиите, от които се нуждаете, за да го постигнете.

Концепцията за работа от разстояние по време на пътуване

Цифровите номади обикновено са самонаети професионалисти, предприемачи, свободни професионалисти или дистанционни служители.

Според доклад на SafetyWing около 75% от дигиталните номади посочват пандемията като основната причина да започнат да работят дистанционно. А 90% от тях отчитат повишение на продуктивността си.

Разпространението на дистанционната работа насърчи и традиционните служители да напуснат офисите си. Днес компаниите знаят, че хората ценят гъвкавостта на работното място, и позволяването им да работят отвсякъде е един от най-добрите начини да се поддържа ангажираността на служителите.

Според Nomad List , 40% от дистанционните служители работят на пълен работен ден, което ги прави най-голямата група сред дигиталните номади.

Ако имате късмета (и смелостта) да можете да се придвижвате и да дигитализирате своята свободна практика, първо трябва да имате план. За нещо толкова определящо за кариерата ви като работата от разстояние, не можете да разчитате на импулсивността на Елизабет Гилбърт.

Първо, решете къде искате да бъдете. Страните често имат различни закони за визи за дигитални номади, но трябва да вземете предвид и икономически и културни фактори, безопасност, инфраструктура и данъци.

Ако сте служител с дистанционна работа, внимателно прегледайте политиките за мобилност на вашата компания и обсъдете решението си с вашия мениджър. След като тръгнете, е малко вероятно да се отбивате в офиса за известно време, така че определете граници и комуникирайте с екипа си съответно.

Ще откриете много цифрови номади, които се връщат в офисите си след неуспешен опит да работят от другия край на света.

В повечето случаи те не са следвали най-добрите практики или не са използвали инструменти, за да успеят в дистанционната работа. Ако искате да бъдете успешен дигитален номад, ето няколко ключови неща, които трябва да запомните:

1. Използвайте надеждна интернет връзка

Като дистанционен работник, интернет връзката ще бъде вашият най-добър приятел. Уверете се, че вашето дистанционно работно място разполага с бърза, сигурна и надеждна интернет връзка по време на престоя ви. Много номади избират красиви кафенета и паркове за ежедневната си работа, но общественият WiFi представлява голям риск за сигурността. Изплаща се да имате мобилен хотспот като резервен вариант.

Вземете си добър VPN, който ще ви помогне да маскирате трафика си и да отключите гео-блокирано съдържание. По-добре е да изберете специално предназначено работно място, създадено за работа от разстояние, за да можете да се наслаждавате на работа без прекъсвания.

Финансите могат бързо да се влошат в непозната страна, затова не трябва да правите компромиси с работата си. И това ни води до следващата точка.

2. Създайте работно място, подходящо за пътуване

Когато работите дистанционно и пътувате, трябва да приемете промените. Но не всеки се чувства еднакво продуктивен в бързо променящи се ситуации. Трябва да измислите и организирате удобно за пътуване работно място, което да ви помага да останете фокусирани, независимо от часовата зона.

Работните пространства, подходящи за пътуване, трябва да са леки, минималистични и лични.

За да намалите разхвърлянето, изберете лек лаптоп с по-дълъг живот на батерията, допълнителен power bank, флаш памети и USB хъб. След това използвайте сгъваемо бюро и стойка за лаптоп, за да се включите в Zoom разговора за секунди. От дневник до възглавници с лумбална опора, оформете работното си място така, че да се чувствате добре и комфортно.

3. Включете стратегии за бавно пътуване

Когато посещавате дадено място, се настанете удобно и се насладете на цялата му култура и красота. Изпълняването на маршрути като туристи ще ви остави изморени и разсеяни. Вместо това, третирайте всяка дестинация като работна ваканция и се потопете в местната култура в цялата й автентична красота.

Бавното пътуване ви позволява да опознаете истинската същност на дадено място и да спестите пари, като използвате местни места за настаняване и транспорт. То е чудесно и за баланса между работата и личния живот.

Например, ако сте в Бали, опитайте да живеете в съжителни помещения, резервирайте устойчиви варианти за пътуване и купувайте местни продукти. Както се казва, бъдете пътешественик, а не турист.

4. Поставете граници и очаквания на работното място

Когато сте свободни да правите каквото искате, трябва да се грижите и за всичко. Пътуването до непознати места може да бъде изтощително, а това може да се отрази на дистанционните работници.

Уверете се, че вие и вашият екип сте на едно мнение по отношение на очакванията и работното време. Ако сте в различна часова зона, обсъдете графика си с ръководителите на екипа/клиентите, за да не получавате покани за срещи в необичайни часове. Ако не поставите граници и оставите дистанционната работа да диктува плановете ви за пътуване, няма да можете да се насладите на начина на живот на дигиталния номад.

5. Поддържайте добра хигиена на съня

Да обикаляте света се отразява на тялото ви. Умът ви може да се обогати, но тялото ви се нуждае от достатъчно почивка между работата и пътуванията.

Може би не се усеща толкова силно в безопасността на дома, но умората е една от основните причини, поради които хората прекъсват своето номадско пътуване. Дайте приоритет на режима си на сън и се фокусирайте върху тялото си. Включете много дейности, здравословно хранене и чести прегледи. Да се разболеете на далечни места със сигурност отнема удоволствието от пътуването.

Един от начините да предотвратите изчерпването е да използвате инструмент като софтуера за управление на проекти на отдалечени екипи ClickUp. Той е като дигитален мозък за всички ваши проекти, графици, административни задачи и планиране на пътувания!

Функциите за продуктивност на ClickUp ви помагат да организирате задачите си, да планирате графика си и да комуникирате с други дистанционни служители. Можете да извлечете максимална полза от тези функции, като разделите процесите си на три части: управление на проекти, сътрудничество и разпределение на ресурсите.

Управление на проекти

С ClickUp Tasks можете да редактирате и персонализирате статуса на задачите, да задавате нива на приоритет и да добавяте контексти и връзки за ефективни работни процеси.

За фрийлансърите, които работят с много клиенти, визуализацията в стил Kanban в Board View на ClickUp обединява всички проекти. Тези инструменти за дистанционна работа са особено полезни за дигиталните номади, които трябва да се справят с няколко неща едновременно.

Групирайте задачите по статус в ClickUp Board View и получите видимост върху множество проекти с един поглед.

Сътрудничество

Предприемачите, които работят с членове на отдалечени екипи, могат да използват ClickUp Docs, за да създадат база от знания, да си сътрудничат по задачи и да организират уикита и ресурси в централизиран Docs Hub.

Можете да създавате и редактирате документи в реално време заедно с вашите колеги (и клиенти) и да комуникирате чрез коментари, за да сте в течение с всичко. Ако смятате, че обратната връзка ще изглежда по-добре като запис на екрана, можете да използвате ClickUp Clips, за да споделяте кратки обяснителни видеоклипове.

Сътрудничейте с отдалечени колеги, клиенти и други заинтересовани страни в тандем с ClickUp Docs.

Разпределение на ресурсите

Номадският живот изисква периодични прегледи, за да се измери успехът. Можете лесно да го направите с ClickUp Goals! Задайте ясни цели, поддържайте графиците на проектите и управлявайте всичките си лични и професионални цели на едно централизирано място. Това ще ви помогне да разпределите ресурсите по начин, който повишава вашата продуктивност.

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате натоварването, напредъка в работата, финансите и др. С данни в реално време, представени в лесни за възприемане ленти, графики и други диаграми, можете да вземете по-информирани решения относно натоварването си и плановете си за пътуване.

Разделете проектите си на управляеми цели, добавете крайни срокове и следете напредъка с помощта на ClickUp Goals.

AI автоматизация

Ако искате да намалите ръчната работа, AI ко-пилотът на ClickUp, ClickUp Brain, е асистентът, от който се нуждаете.

Функции като отговаряне на съобщения с AI, превръщане на гласови бележки в транскрипти, проверка на правописа на вашите писмени документи, обобщаване на бележки от срещи и премахване на писателския блок са някои от подобренията в качеството на работата, от които можете да се възползвате с ClickUp Brain.

Спестеното време можете да използвате, за да разгледате града и да съберете пътувателни преживявания.

Спестете време, като пишете имейли, резюмета на проекти и публикации в блога с ClickUp Brain.

Когато използвате ClickUp като своя дигитална централа, можете да пътувате с лек багаж и да се фокусирате върху важните неща.

Освен да преминете към дистанционна работа за себе си, можете да дадете възможност и на членовете на екипа си да направят същото. Шаблонът за план за дистанционна работа на ClickUp може да бъде чудесен ресурс в този случай. Той е идеален за предприемачи с екип, който подкрепя бизнеса им, или за самостоятелни предприемачи, които разширяват дейността си към агенционен модел.

Изтеглете този шаблон Обединете отдалечените екипи под един покрив и опростете операциите с шаблона за план за работа от разстояние на ClickUp.

Можете да категоризирате задачите въз основа на екипи, приоритет, отговорно лице, крайни срокове, цели и др. С тази рамка на ваше разположение можете:

Поддържайте съгласувана структура на бизнес операциите си, докато работите дистанционно, дори ако членовете на екипа са на различни места.

Определете ясни роли, отговорности и очаквания за вашия отдалечен екип.

Проверявайте напредъка на проекта и идентифицирайте евентуални пречки.

Организирайте цялата информация, свързана с работата, в единен документ, за да може всеки да е в течение с нещата.

Задайте персонализирани статуси и полета, за да уловите правилно нюансите на вашите проекти, и ще имате шаблон, който се вписва идеално във вашия работен процес. С ясна видимост на различните движещи се части на вашия бизнес, можете да оцените представянето на служителите и да се уверите, че всички са съгласувани с целите на отдела/организацията.

Преодоляване на предизвикателствата на дистанционната работа и пътуването

Сега, когато вече знаете няколко добри практики и инструменти за работа от разстояние, които ще направят вашето номадско пътуване ползотворно, е важно да знаете какви са предизвикателствата и как да ги преодолеете.

Намалете предизвикателствата, свързани с часовите зони

Ако преминавате към цифров номадски начин на живот, разликите в часовите зони могат да се превърнат в постоянен проблем – освен ако не използвате VPN.

С помощта на инструмент като NordVPN можете да съобразите виртуалното си местоположение с часовата зона на екипа си. Това улеснява планирането и гарантира, че ще сте на разположение по време на ключовите часове, независимо от местоположението ви.

Можете да се включите в сутрешни срещи от оживено кафене в Париж (GMT+1) или да си сътрудничите с колеги на плажа в Бали (GMT+7). Разликата в часовите зони няма да ви пречи.

Но VPN е нещо повече от просто пътуване във времето. Сървърите на NordVPN осигуряват бърз и неограничен достъп до интернет, за да можете да се концентрирате върху работата си, когато е необходимо. Освен това те защитават интернет връзката ви в откритите кафенета за съвместна работа или непознати Wi-Fi мрежи. Това гарантира, че данните ви остават конфиденциални и защитени, докато работите дистанционно.

Подгответе се за промени

Вие поемате контрола над живота си, което означава, че ще се сблъскате с много нови обстоятелства. Ключът е да имате стабилна основа по отношение на работното място, настаняването и храната.

Макар луксозните хотели да са изкусителни, обмислете уютни частни квартири, които предлагат по-автентично преживяване. Това може да ви спести пари и да ви позволи да се потопите в културата. Можете също да получите помощ от местните жители, докато пазарувате хранителни стоки, или да посетите местните фермерски пазари за пресни продукти.

Намерете подходящо място за съвместна работа с удобства като високоскоростен интернет и комфортни работни места. Това е и чудесен начин да се свържете с други дистанционни работници и да изградите чувство за общност, докато сте в движение.

Докато следвате основните принципи и се грижите за здравето си, ще подобрите живота си и ще изпитате радостите от номадския начин на живот.

Създайте рутина за работа от разстояние, докато сте в движение

Първото нещо, което трябва да направите, когато работите дистанционно, е да определите постоянни часове за ставане и лягане. Това помага да регулирате биологичния си часовник и ви позволява да се чувствате отпочинали и концентрирани през целия работен ден. Разработете успокояващ сутрешен ритуал, било то чрез медитация, водене на дневник или бърза разходка, за да започнете деня по-лесно.

След като установите фиксиран сутрешен ритуал, можете да структурирате по-добре деня си с времеви блокове за работа от разстояние. Можете да използвате инструменти като ClickUp, за да създавате и поддържате ежедневни графици, да приоритизирате задачите и да поставяте реалистични цели. Това ви помага да бъдете организирани и ви предпазва от чувството на претоварване от работната си натовареност.

Отделете време за учене и развитие, както и за физически дейности като разходки, йога или тренировки във фитнес залата, за да поддържате доброто си самочувствие и да избегнете преумората.

Как да се превърнете в дигитален номад

Преминаването към работа от разстояние е голяма крачка, но с правилния подход може да бъде изключително удовлетворяващо. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да започнете с десния крак:

Започнете с основите: Уверете се, че работата ви подкрепя дистанционната работа. Говорете с работодателя си или клиентите си за плановете си и се уверете, че разполагате с подходящите Уверете се, че работата ви подкрепя дистанционната работа. Говорете с работодателя си или клиентите си за плановете си и се уверете, че разполагате с подходящите инструменти и ресурси за дигитален номад , за да работите отвсякъде.

Планирайте финансите си: Пътуването и работата от разстояние могат да бъдат непредсказуеми, затова е изключително важно да имате финансова възглавница. Предвидете бюджет за разходи като пътни разходи, настаняване и неочаквани разходи. Застраховката за пътуване е задължителна, както и резервен фонд, който може да покрие разходите ви за най-малко три до шест месеца.

Изберете първата си дестинация разумно: Започнете с място, което разполага с надежден интернет, подкрепяща общност от дигитални номади и достъпни разходи за живот. Места като Бали, Чианг Май и Лисабон са чудесни за начинаещи.

Опаковайте разумно: По-малко е повече. Вземете само най-необходимото, като качествена техника и универсални дрехи. Не забравяйте, че винаги можете да си купите нещо по пътя.

Бъдете организирани: Поддържайте рутина, за да управлявате графика си за работа и пътувания. Използвайте софтуер за управление на проекти, като ClickUp, за да сте в крак с задачите и крайните срокове. Също така, дръжте под ръка Поддържайте рутина, за да управлявате графика си за работа и пътувания. Използвайте софтуер за управление на проекти, като ClickUp, за да сте в крак с задачите и крайните срокове. Също така, дръжте под ръка инструмент за управление на пътувания , за да оптимизирате пътуването си въз основа на графиците си.

Останете свързани: Да сте далеч от дома и от хората, които познавате цял живот, може да ви накара да се чувствате самотни. Изградете мрежа от други цифрови номади, които да ви правят компания. Присъединете се към онлайн общности (като Да сте далеч от дома и от хората, които познавате цял живот, може да ви накара да се чувствате самотни. Изградете мрежа от други цифрови номади, които да ви правят компания. Присъединете се към онлайн общности (като Remote Year Nomad Cruise ), посещавайте срещи и обмислете да използвате коуъркинг пространства, за да срещнете хора със сходни интереси.

Перспективата за работа от разстояние е вълнуваща, но както повечето неща в живота, трябва да бъдете търпеливи, за да изпитате удоволствието и свободата, които тя носи. Ще има дни, в които ще ви се иска да се върнете в уюта на дома си, но след като свикнете и се научите да балансирате работата и пътуването, ще се насладите на истинско удоволствие.

Започнете своето пътуване като дигитален номад с ClickUp

Можете ли да повярвате, че проучване сред дигиталните номади разкри, че 48,3% от тях имат деца под 18-годишна възраст? Да, никога не е късно да опитате!

Преходът към цифров номад е пътуване, което си заслужава да се предприеме. Докато сте наясно с рисковете, предизвикателствата и най-добрите начини да успеете като дистанционен работник, би трябвало да можете да живеете живота си така, както сте го представяли.

Платформите за дистанционна работа като ClickUp лесно се интегрират с вашата работа, за да ви помогнат да останете на правилния път, да ви помогнат да получите поглед отвисоко върху дългосрочните си цели и да ви позволят да коригирате KPI, за да постигнете целите си. Ако следвате стъпките по-горе, може да не станете толкова известни като Елизабет Гилбърт, но постигането на здравословен баланс между работата и личния живот, докато работите дистанционно, ще стане по-лесно.

