10-те най-добри AI инструмента за ADHD през 2025 г.

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) може да представлява уникални предизвикателства в личния и професионалния ви живот. Трудностите могат да включват незавършени проекти, пропуснати срокове поради протакане, проблеми с концентрацията и постоянно търсене на начини за по-добро управление на времето и енергията ви.

От друга страна, хората с ADHD могат да имат интензивни периоди на хиперфокус, пристъпи на зашеметяваща креативност и изключителни социални умения. Някои дори го възприемат като суперсила!

За да ви помогнем да управлявате симптомите и да се възползвате от силните си страни, съставихме списък с AI инструменти за ADHD , които автоматизират задачите, поддържат ви на път към постигането на целите ви и, надяваме се, правят живота ви малко по-лесен.

Този списък с инструменти за ADHD може да ви помогне да организирате важни задачи, да поддържате концентрацията си и да си водите бързи бележки. Освен това, можете да интегрирате тези приложения за продуктивност при ADHD в почти всеки аспект от живота си, както на работа, така и у дома.

Нека се запознаем с най-добрите AI инструменти за ADHD!

Най-добрите AI приложения за ADHD улесняват управлението на задачите и повишават концентрацията, като същевременно отговарят на вашите уникални нужди.

Ето какво трябва да търсите, когато избирате AI инструменти за ADHD:

Опростеност: При ADHD мозъкът ви може да се чувства постоянно преуморен. Търсете прости инструменти с интерактивен потребителски интерфейс, който не ви превъзбужда.

Персонализиране: Потърсете инструменти, които могат да се адаптират към вашия конкретен работен процес и предпочитания. Това включва опции за персонализиране на шрифтове и цветове (за по-добра четливост), изгледи на календара, напомняния и теми.

Основни характеристики: AI ADHD инструменти, които анализират вашите навици при сърфиране и блокират разсейващите фактори, за да можете да завършите задачите си и да останете фокусирани. Допълнителен бонус, ако инструментът разполага с таймери за фокусиране на мозъка.

Автоматизация на задачите: Мозъкът на хората с ADHD обича да скача от една задача на друга. Инструментите, които могат Мозъкът на хората с ADHD обича да скача от една задача на друга. Инструментите, които могат да автоматизират множество задачи , като водене на бележки, проследяване на навици, поставяне на цели, управление на задачи и самоанализ, са най-добрите.

Достъпност: Както всеки добър инструмент, AI инструментът за ADHD трябва да предлага стойност за цената, която плащате. По-добре е да изберете инструменти, които предлагат безплатна версия или поне безплатен пробен период, за да можете да проучите премиум функциите, преди да се абонирате.

Какво е ADHD? ADHD може да ви се струва като „всичко е в главата ви“. Но не е така. Ето какво казва по този въпрос д-р Расел Баркли, водещ авторитет в тази област: ADHD като мозъчно разстройство: Д-р Баркли подчертава, че ADHD е невроразвиващо разстройство, което контролира изпълнителните функции и други саморегулиращи процеси.

Дефицит на изпълнителни функции: ADHD оказва най-голямо влияние върху изпълнителните функции, което засяга умения като планиране, организиране, концентрация и управление на времето.

Холистично лечение: Д-р Баркли препоръчва мултимодален подход към лечението на ADHD. Това може да включва медикаменти, поведенческа терапия, образователна подкрепа и обучение на умения. Подходящите инструменти могат да ви помогнат да изработите полезни стратегии за справяне с концентрацията.

Продължаващо ADHD: Той подчертава, че ADHD продължава и в зряла възраст и изисква постоянни стратегии за управление. По-доброто познаване на науката, стояща зад ADHD, може да ви помогне да изградите и поддържате уникална перспектива за това как функционирате.

С оглед на това, нека преминем към списъка с най-добрите приложения за ADHD, които ще ви помогнат да станете по-продуктивни.

1. ClickUp: Най-добър за управление на проекти с изкуствен интелект

Започнете с ClickUp Brain ClickUp Brain помага при ADHD, като организира задачите, коригира правописни грешки и подпомага концентрацията чрез блокиране на времето.

ClickUp не е просто инструмент за управление на проекти. Това е мощна платформа, която може да ви помогне и при управлението на ADHD. Тя предлага уникални опции за персонализиране, интуитивен интерфейс и цялостно проследяване на проекти, което помага за по-доброто организиране и проследяване на задачите.

ClickUp променя начина, по който сътрудничите, организирате и изпълнявате проекти. Гъвкавостта и визуалната яснота на приложението ви помагат да разделите задачите на управляеми стъпки. То ви помага и да определите ясни приоритети и срокове, а тъй като е приложение „всичко в едно“, можете да сведете до минимум разсейващите фактори, докато вършите работата си.

ClickUp Brain, с множество функции за изкуствен интелект, е един от най-добрите AI инструменти за ADHD, които ви помагат да бъдете организирани. Ето как можете да използвате ClickUp Brain, за да автоматизирате работния си процес:

Изгответе проектен план за минути

Организирайте задачите в ясни списъци

Задавайте напомняния за крайни срокове

Разделете големите проекти на по-малки стъпки

Генерирайте обобщения за напредъка на проекта в реално време, за да се уверите, че всичко върви по план.

Управлявайте приоритетните задачи с цветно кодиране

Никога повече не пропускайте важни бележки от срещи с AI Notetaker на ClickUp.

Научете повече Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте вашите срещи с ClickUp AI Notetaker.

С помощта на AI асистент, който ви държи отговорен, следващата стъпка е да се справите с прокрастинирането. Всички знаем свещеното правило на ADHD: правете списъци! Но колкото и да са полезни, прекалено многото списъци или прекалено дългите списъци могат да бъдат прекалено обременяващи. ClickUp може да ви бъде помощник в това:

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp разполага с всички функции, от които хората с неврологична разнородност се нуждаят, за да се справят с работата си и да управляват ефективно задачите си. Ето кратък поглед върху това, което предлага всеобхватната платформа на ClickUp:

Ограничения на ClickUp

Някои от изгледите на ClickUp все още не са налични в мобилното приложение.

ClickUp е пълен с функции, така че за някои потребители може да е необходимо известно време, за да се научат да го използват.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Numo ADHD: Най-доброто за учене и самоанализ при ADHD

чрез Numo ADHD

Това приложение е като да имате книга за самопомощ при ADHD в джоба си. То е пълно с меми (защото кой не обича мемите?), подкрепяща общност, практични съвети и ежедневни насърчения.

А най-хубавото е, че е създаден от човек, който разбира от първа ръка трудностите, свързани с ADHD. Така че приложението предоставя полезни съвети и практически насоки, които могат да направят реална промяна.

Най-добрите функции на Numo ADHD

Получете забавно съдържание, което ще направи управлението на ADHD по-лесно и по-изпълнимо.

Създавайте персонализирани списъци със задачи и проследявайте напредъка си.

Свържете се с други хора с ADHD, за да получите подкрепа, да споделите опит и да се насърчите взаимно.

Научете практични трикове за ADHD

Направете персонализирани тестове за ADHD, които насърчават самосъзнанието и разбирането.

Ограничения на Numo ADHD

Освен ако не се регистрирате, приложението предлага ограничена информация.

Цени на Numo ADHD

15,99 $/месец

Новите клиенти имат право на безплатен 7-дневен пробен период.

Оценки и рецензии за Numo ADHD

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

3. Kawaii Tasks: Най-доброто за повишаване на ефективността на задачите

чрез Kawaii Tasks

Ако мисълта за справянето с вашия списък със задачи ви кара да искате да се върнете в леглото, Kawaii Tasks може да се превърне във вашия нов най-добър приятел. Той е създаден от същия екип, който създаде Numo ADHD.

Kawaii Tasks използва AI, за да раздели тези трудни задачи на по-малки, по-лесно управляеми стъпки, всичко това в удобен интерфейс.

Най-добрите функции на Kawaii Tasks

Разделете задачите на по-лесно управляеми подзадачи с AI

Използвайте ги безплатно на платформите iOS и Android.

Опростете работните процеси с лесно и удобно за ползване приложение.

Ограничения на Kawaii Tasks

Ограничен до управление на задачите; не предлага цялостен набор от инструменти за подкрепа при ADHD.

Цени на Kawaii Tasks

Безплатно

Оценки и рецензии за Kawaii Tasks

G2: Не е налично

Capterra: Не е наличен

4. ChatGPT: Най-доброто за автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект

чрез ChatGPT

ChatGPT не е персонализирано приложение за ADHD, но подобрява общата продуктивност и ефективност. Можете да го използвате за създаване на списъци със задачи, обсъждане на идеи и изготвяне на планове за проекти.

Освен това, анонимността и безпристрастността на ChatGPT могат да насърчат отворената комуникация и самоизразяването. Ето един изпитан и проверен съвет: Brain Dump Synthesizing. Когато се чувствате претоварени, просто излейте всичките си мисли в ChatGPT.

След като приключите, помолете инструмента да обобщи мислите ви в три или четири точки. Това ще ви помогне да възвърнете яснотата на мисълта си и да приоритизирате задачите, които трябва да бъдат изпълнени незабавно.

Можете също да накарате ChatGPT да създаде списъци със задачи от вашите „мисли“. Опитайте го и ни благодарете по-късно!

Най-добрите функции на ChatGPT

Използвайте AI-базирана поддръжка за управление и организация на задачите.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и оптимизирайте работните процеси чрез GenerativeAI.

Претеглете плюсовете и минусите на различните планове и идеи за стратегическо вземане на решения.

Стимулирайте развитието на умения, като получите достъп до ресурси за обучение.

Ограничения на ChatGPT

Той не предоставя специализирана поддръжка като другите инструменти за ADHD.

Понякога може да предоставя грешна или пристрастна информация.

Цени на ChatGPT

Безплатно : Безплатна версия

Плюс: 20 долара на потребител

Екип: 30 долара на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (513 отзива)

Capterra: 4,6/5 (45 отзива)

5. Jasper: Най-добър за автоматизиране на създаването на съдържание

чрез Jasper AI

Макар да не е специално разработен за ADHD, Jasper AI може да подобри вашата продуктивност с помощта на AI за писане. Можете да използвате Jasper AI, за да генерирате идеи и създавате съдържание.

Използвайки го за структуриране на мислите си, можете да преодолеете писателския блок и да автоматизирате повтарящи се задачи, което улеснява управлението на симптомите на ADHD. За хората, които работят в областта на маркетинга на съдържание или създаването на съдържание, Jasper може да промени изцяло играта.

Най-добрите функции на Jasper

Използвайте генерирането на съдържание с изкуствен интелект, за да преодолеете прокрастинирането.

Създавайте подробни планове за проекти и разпределяйте задачите

Интегрирайте инструмента с различни платформи като Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress и др. за гладък работен процес.

Персонализирайте приложението според вашите индивидуални нужди.

Създавайте съдържание на над 30 езика

Ограничения на Jasper

Фокусирани предимно върху създаването на съдържание; може да не разполагат с всички функции, от които се нуждаете, за да управлявате специфичните си нужди, свързани с ADHD.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на потребител

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 отзива)

6. Leantime: Най-доброто за управление на малки проекти

Ако управлявате малък екип или се занимавате с няколко проекта като самостоятелен предприемач, Leantime си заслужава да бъде проверен. Той намалява когнитивното претоварване, като разбива сложните задачи на прости етапи.

Интеграцията на изкуствен интелект предоставя персонализирани изгледи на задачите, теми, интеграция с календари и отчети за състоянието, за да ви помогне да получите достъп до нужната информация, без да се претоварвате. Leantime ви позволява също да разделите по-голямата си визия на по-малки цели. Постигането на тези цели може да ви помогне да се почувствате по-мотивирани да изпълните задачите си.

Най-добрите функции на Leantime

Получете достъп до изчерпателни инструменти за управление на проекти, включително проследяване на времето и табло „Моята работа“.

Добавете неограничен брой потребители дори и при безплатния план.

Интегрирайте AI за приоритизиране и разпределение на задачите в планове от по-високо ниво.

Повишете продуктивността с функции за управление на клиенти и стратегии

Визуализирайте работата си с помощта на стратегически табла, табла с планове и канва за бизнес модели.

Ограничения на Leantime

Някои разширени функции са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Ограничено до 150 задачи в безплатния план

Цени на Leantime

Безплатно

Essentials: 4 $/месец на потребител

Премиум: 8 $/месец на потребител

Ultimate: 10 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии на Leantime

G2: 4,7/5 (3 отзива)

Capterra: 4,3/5 (10 отзива)

7. Forest App: Най-доброто приложение за повишаване на концентрацията

чрез Forest

Приложението Forest може да направи концентрацията забавна. То използва метода Помодоро, при който работите непрекъснато в продължение на 25 минути, след което правите кратка почивка, за да превърнете продуктивността в игра. А най-хубавото е, че приложението ви позволява да отглеждате виртуални дървета като награда за концентрацията ви!

След като стартирате таймера за концентрация, засаждате дърво, което расте през следващите 30 минути. Ако излезете от приложението, растението умира. Така Forest ви помага да устоите на желанието да превъртате безмислено телефона си.

Удивителното нещо за Forest е партньорството им с реални организации за засаждане на дървета. Forest дарява виртуалните монети, които използвате, за да засадите дърво, на своите партньори за засаждане на реални дървета.

Най-добрите функции на приложението Forest

Практикувайте съзнателност и подобрете концентрацията и продуктивността си с игрови подход.

Подобрете уменията си за управление на времето и намалете зависимостта си от телефона.

Сътрудничество с приятели и семейство за съвместно засаждане на дървета

Допринесете за инициативи за засаждане на дървета

Ограничения на приложението Forest

Ограничена функционалност без закупуване на Pro версията или елементи в приложението

Цени на приложението Forest

iOS: 3,99 $ (еднократно плащане)

Android: Безплатно с възможност за ъпгрейд към Pro версията за 1,99 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за приложението Forest

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

8. Brain.fm: Най-доброто за подобряване на концентрацията, съня и релаксацията

Brain.fm е музикално приложение, базирано на изкуствен интелект, за хора с ADHD. То създава персонализирани мелодии, които ви помагат да останете фокусирани, да се отпуснете и дори да спите по-добре. Мислете за него като за саундтрак за вашата продуктивност и управление на често срещаните симптоми на ADHD.

Brain.fm се базира на изследвания за оптималната звукова честота за вашия мозък, която помага за повишаване на способността ви за концентрация. Той тихо звучи на заден план, докато изпълнявате задачите си.

Най-добрите функции на Brain.fm

Слушайте музика, създадена с изкуствен интелект, предназначена да подобри концентрацията, релаксацията и съня.

Достъп до персонализирани плейлисти, съобразени с индивидуалните предпочитания

Подобряване на когнитивните способности и продуктивността с научно обосновани музикални тонове

Превключете в офлайн режим за непрекъснато слушане

Ограничения на Brain.fm

Необходим е абонамент за пълен достъп.

Ефективността им може да варира в зависимост от вашата лична реакция към музиката.

Цени на Brain.fm

Месечно: 9,99 $/месец

Годишно: 69,99 $/година

Оценки и рецензии за Brain.fm

G2: Не е налично

Capterra: Не е наличен

9. RescueTime: Най-доброто средство за намаляване на разсейването

чрез RescueTime

Много хора с ADHD са склонни да губят представа за времето. Въпреки че сте прекарали часове в работа по дадена задача, може да имате чувството, че не сте постигнали нищо, често защото сте прекарали твърде много време в един, може би незначителен аспект от задачата. RescueTime може да ви бъде от голяма полза в този случай.

Това е софтуер за автоматично проследяване на времето, който изчислява колко време прекарвате в различни приложения, уебсайтове и дори документи. Така знаете къде отива цялото ви време и кога правите кратки почивки. RescueTime проследява дейностите и работните навици, като ви помага да си поставите цели за това как искате да използвате времето си.

Най-добрите функции на RescueTime

Автоматизирайте проследяването на времето и управлението на разсейването

Получавайте подробни отчети и информация за продуктивността

Задайте цели за продуктивност и получавайте известия за разсейване в реално време, за да останете на правилния път.

Интегрирайте RescueTime с Gmail, Google Calendar, Evernote и много други приложения за по-голяма продуктивност.

Активирайте сесии за концентрация с уебсайт приложение и блокиране на времето

Ограничения на RescueTime

Някои разширени функции изискват премиум абонамент.

Приложението може да изисква първоначална настройка и персонализиране, за да отговаря на индивидуалните нужди.

Цени на RescueTime

Lite: Безплатно

Премиум: 12 $/месец

Рейтинги и отзиви за RescueTime

G2: 4. 1/5 (90 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

чрез Goblin Tools

Goblin е идеален за дните, в които се чувствате претоварени и не искате да планирате или мислите много. Просто използвайте функцията Magic ToDo, за да създадете обща картина на задачите си, докато Goblin разбива по-големите задачи на по-малки елементи.

Например, ако кажете, че трябва да планирате маркетингова кампания, той ще създаде подзадачи за вас и вие ще можете да ги изпълнявате една по една. Той също така ви казва какво трябва да направите и дори изчислява колко време ще ви е необходимо, за да завършите всяка задача.

Можете дори да решите степента на опростяване на задачите. Така че, ако желаете, можете сами да редактирате задачите и да добавяте подзадачи. Но в дните, в които всичко ви се струва прекалено много, използвайте Goblin, за да ви помогне с тежките задачи и да намали психическото ви натоварване.

Превърнете грубите мисли в професионални съобщения с Formalizer

Управлявайте прекомерното си мислене, като оставите функцията за оценка на Goblin да прецени тона на съобщенията, които получавате.

Получете бърз интензивен курс по всякаква сложна тема с Goblin Professor.

Оценете колко време трябва да отнемат вашите задачи

Излейте мислите си в списъци, за да намалите разсейването

Goblin не предоставя напомняния за задачи и не показва напредъка по задачите.

Трудно е да си създадете профил и да записвате задачите си в Goblin.

Безплатно

G2: Не е наличен

Capterra: Не е налично

