10-те най-добри книги, които могат да ви помогнат да се справите с ADHD

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави информация за инструменти и стратегии за продуктивност. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на ADHD или друго здравословно състояние.

ADHD, или разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност, е често срещано психично разстройство, което засяга предимно деца. Смята се, че 8,4% от децата и 2,5% от възрастните страдат от ADHD.

ADHD е известно, че оказва влияние върху личния и професионалния живот на човек. Някои от често срещаните симптоми включват:

Неспособност да седиш на едно място

Постоянно мърдане

Неспособност да се фокусира върху задачите

Прекомерно говорене или физически движения

Неспособност да изчакат своя ред

Импулсивно поведение

Животът с ADHD често може да се усеща като сглобяване на сложен пъзел. Съществува обаче едно просто, но мощно средство, което предлага утеха и стратегии за по-добро справяне и управление на ADHD.

Книги. 📚

Съставихме списък с 10-те най-добри книги за ADHD, които са специално създадени, за да ви предоставят научно обосновани стратегии за по-добро функциониране. Написани от експерти, тези книги могат да ви дадат насоки не само за управлението, но и за успешното справяне с ADHD.

Те са по-добри от обичайните книги за самопомощ. От практични техники до проницателни перспективи и истории, с които можете да се идентифицирате, всяка глава ви помага да възвърнете вниманието си и да се фокусирате.

Най-добрите книги за възрастни с ADHD

За да разберете по-добре и да се справите с ADHD, трябва да започнете с натрупването на знания. Тези книги предлагат информация, която ще бъде полезна за възрастни с ADHD.

1. „Движени от разсейване: разпознаване и справяне с разстройството на вниманието от детството до зрелостта“ от Едуард М. Халоуел

За книгата

Автори: Едуард М. Халоуел, Джон Р. Рейти

Брой страници: 319

Година на издаване: 1995

Приблизително време за четене: 6 часа

Amazon: 4,7/5

Това е отличен наръчник за хора с дефицит на вниманието/хиперактивност (ADHD). Авторите, и двамата опитни психиатри, съчетават клиничен опит и емпатично разбиране.

Книгата не разглежда синдрома на дефицит на вниманието като предизвикателство, а като потенциален източник на енергия и креативност.

Чрез истории, с които можете да се идентифицирате, и практични съвети, тази книга ви дава възможност да приемете пътуването с ADHD и да прокарате път към по-фокусиран и пълноценен живот.

Използвайки много изследвания и личен опит, авторите разбиват стереотипите и представят грижовен поглед върху ADHD за всички възрасти.

Цитат от книгата

Всички ние се нуждаем от външна структура в живота си – известна степен на предсказуемост, рутина, организация – но хората с ADD се нуждаят от нея много повече от повечето хора. Те се нуждаят от външна структура, защото им липсва вътрешна структура.

Всички ние се нуждаем от външна структура в живота си – известна степен на предсказуемост, рутина, организация – но хората с ADD се нуждаят от нея много повече от повечето хора. Те се нуждаят от външна структура, защото им липсва вътрешна структура.

Ключови изводи от „Driven to Distraction“:

Въздействието на ADHD: Потопете се в изчерпателно проучване на въздействието на ADHD от детството до зрелостта.

Управление на ADHD: Намерете стратегии за управление на ADHD в различни аспекти от живота

Превръщане на предизвикателствата в предимства: Научете се да превръщате предизвикателствата, свързани с ADHD, в положителни неща.

Какво казват читателите:

„Тази книга беше повратна точка в живота ми... след като я прочетох, стигнах до заключението, че трябва най-накрая да направя крачката като възрастен и да се подложа на официална диагноза за ADHD при възрастни и да опитам лечение с медикаменти... Професионалният ми живот се подобри значително, а личният ми живот също. ”

– Роб Вос

2. Поемане на контрол над ADHD при възрастни от Ръсел Баркли

За книгата

Автор : Расел Баркли

Брой страници: 294

Година на издаване: 2010

Приблизително време за четене : 5 часа

Amazon: 4,5/5

Най-често срещаните проблеми, с които възрастните хора с ADHD се сблъскват, са липсата на внимание и навременното планиране. Известният експерт Расел А. Баркли предлага практични стратегии за управление на симптомите и намаляване на тяхното въздействие.

Ръководството включва инструменти за самооценка, упражнения за развиване на умения и отговори на често задавани въпроси относно лечението. То е ценен ресурс за възрастни, които искат да възвърнат контрола над живота си.

Цитат от книгата

Твърде често реагираме на поведението на децата си, често импулсивно, без да се съобразяваме с последствията и без план за това, което се опитваме да постигнем. В тези случаи ние сме под влияние на обстоятелствата и не избираме съзнателно да действаме.

Твърде често реагираме на поведението на децата си, често импулсивно, без да се съобразяваме с последствията и без план за това, което се опитваме да постигнем. В тези случаи ние сме под влияние на обстоятелствата и не избираме съзнателно да действаме.

Ключови изводи от „Поемане на контрол над ADHD при възрастни“:

Цялостно разбиране: Придобийте задълбочено разбиране за въздействието на ADHD при възрастни в различни области на живота.

Ефективно управление: Научете практични стратегии за управление на симптомите и техните вредни последици.

Използване на ADHD: Открийте съвети за това как да използвате ADHD в своя полза в личния и професионалния си живот.

Какво казват читателите:

„Добра книга от човек, който знае. Мисля, че хората, които се вълнуват от „суперсили“ на ADHD, са близо до истината. Авторът не обгръща посланието си с памук, който търси утешителна психология, тук е на грешно място. Най-накрая книга с практически съвети за всички ситуации.“

– Джонас Форстър

3. Разсеяни умове: произходът и лекуването на синдрома на дефицит на вниманието от Габор Мате

За книгата

Автор: Габор Мате

Брой страници: 376

Година на издаване: 2000

Приблизително време за четене: 6 часа

Amazon: 4,7/5

Открийте произхода на ADHD в книгата „Scattered Minds“ на Габор Мате. Тя предлага убедителна и състрадателна гледна точка към разстройството.

Мате, лекар и известен писател, разглежда ADHD като нещо повече от неврологично състояние. Той го възприема като сложно взаимодействие между биологични, екологични и психологически фактори.

Тази книга е полезна за разбирането как преживяванията в ранното детство влияят върху ADHD.

Цитат от книгата*

Така че самоприемането не означава самовъзхищение или дори самоодобрение във всеки момент от живота ни, а толерантност към всички наши емоции, включително и към тези, които ни карат да се чувстваме некомфортно.

Така че самоприемането не означава самовъзхищение или дори самоодобрение във всеки момент от живота ни, а толерантност към всички наши емоции, включително и към тези, които ни карат да се чувстваме некомфортно.

Ключови изводи от Scattered Minds:

Развитие и психологически познания: Придобийте знания за развитието и психологическите аспекти на ADHD.

Връзка с личната история: Разгледайте връзката между личната история и симптомите на ADHD.

Стратегии за лечение и управление: Открийте стратегии за лечение и управление на ADHD, с фокус върху емоционалното благополучие и Открийте стратегии за лечение и управление на ADHD, с фокус върху емоционалното благополучие и самосъзнанието

Какво казват читателите:

„Бях изключително впечатлен след като прочетох тази книга. Беше като да чета дневника си. Бях диагностициран късно в зряла възраст и тази книга ми помогна много да разбера ADHD и да осъзная, че чертите, които ме караха да се чувствам несигурен, докато растях, имаха причина и бяха напълно нормални.“

– Нанда

4. ADHD 2. 0 от Едуард М. Халоуел

За книгата

Автор: Едуард М. Халоуел

Брой страници: 208

Година на издаване: 2022

Приблизително време за четене: 4 часа

Amazon: 4. 6/5

Макар че повечето хора знаят за ADHD, често се пропуска положителната му страна. Някои успешни предприемачи и творчески умове приписват постиженията си на ADHD.

В „ADHD 2.0“ Едуард М. Халоуел споделя научно обосновани стратегии за родители и възрастни, за да минимизират предизвикателствата и да максимизират ползите на всяка възраст. Той предлага съвети като намиране на подходящи предизвикателства, създаване на среда, благоприятна за ADHD, идентифициране и приемане на неврологични тенденции, насърчаване на положителни връзки и разбиране на възможностите за медикаментозно лечение.

Цитат от книгата

Прощаването изисква интелигентност, дисциплина, въображение и упоритост, както и специална психологическа сила, нещо, което спортистите наричат психическа издръжливост, а воините – кураж.

Прощаването изисква интелигентност, дисциплина, въображение и упоритост, както и специална психологическа сила, нещо, което спортистите наричат психическа издръжливост, а воините – кураж.

ADHD 2. 0 ключови изводи:

Намиране на подходящите предизвикателства: Използвайте оценки на поведението, за да откриете задачи, които съответстват на индивидуалните силни страни.

Преосмисляне на средата: Идентифицирайте конкретни елементи в различни ситуации, за да подобрите креативността и предприемаческия дух в съзнанието на хората с ADHD.

Силата на връзките: съвети за установяване и поддържане на положителни връзки, които действат като мощен антидот срещу негативизма.

Какво казват читателите:

„Това е книгата, към която се обръщам за всеки, диагностициран с ADHD. Авторите обясняват науката за мозъка, която стои зад много от характеристиките и действията на хората с ADHD, по начин, който е разбираем и лесен за възприемане. Оценявам фокуса, не върху дефицитите, а върху силните страни и как да се възползвате от начина, по който работи мозъкът ви. Тази книга е особено полезна за родителите на деца с ADHD, за да могат да разберат по-добре децата си и да подкрепят положително тяхното развитие. ”

– Каролин Данда

5. Искаш да кажеш, че не съм мързелив, глупав или луд?!: Класическата книга за самопомощ за възрастни с дефицит на вниманието от Кейт Кели и Пеги Рамундо

За книгата

Автор: Кейт Кели и Пеги Рамундо

Брой страници: 464

Година на издаване: 1993

Приблизително време за четене: 7 часа

Amazon: 4. 6/5

„Искаш да кажеш, че не съм мързелив, глупав или луд?!” от Кейт Кели и Пеги Рамундо предлага прями съвети за възрастни с ADHD. Чрез личните си преживявания авторите предоставят точна информация, практични съвети и морална подкрепа.

Книгата обхваща постигането на баланс, управлението на взаимоотношенията, подобряването на паметта и търсенето на професионална помощ. Тя е незаменим справочник за тези, които ежедневно се сблъскват с предизвикателствата на ADHD.

Цитат от книгата

Поради неспособността си да поддържат концентрацията си, много хора с ADD се нуждаят от силно стимулиращи ситуации, за да поддържат бдителност и внимание. Без тази стимулация вниманието им се разсейва и на много от нас ни казват, че сме немотивирани.

Поради неспособността си да поддържат концентрацията си, много хора с ADD се нуждаят от силно стимулиращи ситуации, за да поддържат бдителност и внимание. Без тази стимулация вниманието им се разсейва и на много от нас ни казват, че сме немотивирани.

Искаш да кажеш, че не съм мързелив, глупав или луд?! Ключови изводи:

Анализ на баланса: Разберете силните и слабите си страни, за да постигнете баланс.

Социална хармония: Подобряване на взаимоотношенията в групи, на работното място и в личния живот чрез намаляване на раздора и хаоса.

Техники за организация и памет: Научете ефективни методи за организиране и подобряване на паметта.

Какво казват читателите:

„Тази книга разбива мита, че хората с ADHD са мързеливи, луди или глупави. Тя предлага поглед върху всеки аспект от живота с ADHD. Бих я описал като практическо ръководство за живота с ADHD. В тази книга има много отваряща очите, проникновена информация за тези, които живеят с ADHD. ”

– Даян

За книгата

Автор: Сюзън Пински

Брой страници: 192

Година на издаване: 2006

Приблизително време за четене: 3 часа

Amazon: 4. 3/5

Книгата „Организационни решения за хора с разстройство с дефицит на вниманието” на Сюзън Пински разказва за превръщането на хаоса, свързан с ADHD, в прости и лесни за следване стратегии за живот. Тя е специално пригодена за уникалните организационни предизвикателства, пред които са изправени лидерите и хората с ADHD.

Пински, консултант по организация с опит в ADHD, предлага практични решения, които са лесни за прилагане. Целта е да се помогне, а не да се затруднят нещата за ADHD ума.

Цитат от книгата

Направете нещата си леснодостъпни и по-лесни за прибиране. В дома с ADHD лесното прибиране има предимство пред лесното изваждане. Дръжте нещата там, където ги използвате, подреждайте вещите си в зони за дейности или „зони“. Дайте на всичко „дом“.

Направете нещата си леснодостъпни и по-лесни за прибиране. В дома с ADHD лесното прибиране има предимство пред лесното изваждане. Дръжте нещата там, където ги използвате, подреждайте вещите си в зони за дейности или „зони“. Дайте на всичко „дом“.

Организационни решения за хора с разстройство с дефицит на вниманието ключови изводи:

Персонализирани техники за организиране: Научете практични и ефективни методи за организиране, съобразени с ADHD.

Ефективно управление на пространството: Прилагайте стратегии за разчистване и ефективно управление на пространството.

Управление на времето: Научете съвети за управление на времето, като например разделяне на времето на минути или моменти, за да избегнете прокрастинирането.

Какво казват читателите:

„Не очаквах тази книга да е толкова добра. Обичайните методи за организация са поставени под въпрос и преразгледани от гледна точка на ADHD, като се има предвид, че новите адаптирани методи трябва да бъдат прости, бързи и ефективни, в противен случай няма да бъдат изпълнени. Купих я за 18-годишния си син, на когото наскоро беше поставена диагноза, но всъщност това са методи, които ще бъдат възприети от цялото семейство, тъй като са прости и бързи. Наистина добра покупка!“

– Артур Кадман

7. Ред от хаоса: ежедневието на организирания живот с ADHD при възрастни от Джаклин Пол

За книгата

Автор: Джаклин Пол

Брой страници: 218

Година на публикуване: 2019

Приблизително време за четене: 4 часа

Amazon: 4. 6/5

Книгата на Джаклин Пол „Order from Chaos“ ви помага да разберете функционирането на мозъка си и да преодолеете препятствията сами.

Пол, черпейки от личния си опит и експертиза като блогър по ADHD, споделя практични съвети, които ще ви помогнат да създадете персонализирана система за въвеждане на ред в живота си.

Цитат от книгата

Животът с ADHD клони към хаос, което ни оставя в почти постоянно състояние на корекция на курса. Отсега нататък ще се определяте не според успеха си тази или следващата седмица, а според това как успявате да се измъкнете от хаоса и да се върнете в релсите на организираността

Животът с ADHD клони към хаос, което ни оставя в почти постоянно състояние на корекция на курса. Отсега нататък ще се определяте не според успеха си тази или следващата седмица, а според това как успявате да се измъкнете от хаоса и да се върнете в релсите на организираността

Поръчайте от Chaos ключови изводи:

Практически съвети за организация: Получете ценни съвети за ежедневна организация, специално предназначени за възрастни с ADHD.

Насоки за рутинни дейности и системи: Получете насоки за създаване и поддържане на рутинни дейности и системи, съобразени с характеристиките на ADHD.

Анекдоти от реалния живот: Получете честен и разбираем поглед чрез лични анекдоти.

Какво казват читателите:

„Отбелязах тази книга. Оценявам факта, че авторът има ADHD. Примерите са напълно разбираеми. Постоянно се връщам към книгата, за да прегледам предложенията. Едно от тях е да изчиствам пощенската си кутия до 0 на всеки няколко дни. Това е предизвикателство! Също така съм разположил устройства за записване на бележки из цялата къща, за да мога да записвам веднага всяка мисъл и идея. ”

– Джули М. Сан Диего

8. Успех с ADHD при възрастни: умения за укрепване на изпълнителните функции от Фил Боасиер

За книгата

Автор: Фил Боасиер

Брой страници: 147

Година на публикуване: 2018

Приблизително време за четене: 3 часа

Amazon: 4. 6/5

Подобряването на изпълнителните функции при възрастни с ADHD е централната тема на книгата на Фил Боасиер „Thriving with Adult ADHD” (Успех с ADHD при възрастни).

Тази проницателна книга разглежда управлението на ADHD от нов ъгъл: фокусирането върху укрепването на изпълнителните функции изгражда когнитивните процеси, които са от съществено значение за саморегулацията и постигането на цели.

Боасиер, опитен терапевт, съчетава професионалните си познания с практични приложения в реалния живот. Това прави книгата ценен ресурс за всеки, който желае да подобри своите изпълнителни функции.

Цитат от книгата

Започнете, като разделите задачата на три нива. Ниво 1 е цялостният проект, отразен в целевата дата за завършване. Ниво 2 са големите части и техните целеви дати за завършване. Ниво 3 са по-малките подзадачи, които заедно съставляват големите части

Започнете, като разделите задачата на три нива. Ниво 1 е цялостният проект, отразен в целевата дата за завършване. Ниво 2 са големите части и техните целеви дати за завършване. Ниво 3 са по-малките подзадачи, които заедно съставляват големите части

Ключови изводи от „Успех с ADHD при възрастни“:

Подобрени техники за мислене: Открийте методи за подобряване на паметта, концентрацията и организационните умения.

Справяне с предизвикателствата на изпълнителните функции: Научете начини за справяне с често срещаните предизвикателства, свързани с изпълнителните функции при ADHD.

Упражнения за самоуправление: Участвайте в практически упражнения за по-добро самоуправление в ежедневието.

Какво казват читателите:

„Тази книга съдържа нови упражнения, които са направили чудеса в живота ми. Препоръчвам я на почти всеки, не само на хората, страдащи от ADHD. ”

– Sab

9. Предписанието за съзнателност при ADHD при възрастни: 8-степенна програма за укрепване на вниманието, управление на емоциите и постигане на целите ви от Лидия Зиловска

За книгата

Автор: Лидия Зиловска

Брой страници: 224

Година на издаване: 2012

Приблизително време за четене: 5 часа

Amazon: 4,5/5

Книгата на Лидия Зиловска „The Mindfulness Prescription for Adult ADHD” (Предписанието за съзнателност при ADHD при възрастни) съчетава техники за съзнателност с традиционни стратегии за ADHD в 8-степенна програма. Тази книга се фокусира върху подобряването на вниманието, регулирането на емоциите и постигането на лични цели.

Зиловска, психиатър, специалист по ADHD, предлага да се използва съзнателност заедно с медикаменти и традиционни терапии за холистичен подход към управлението на ADHD.

Цитат от книгата

Стратегиите за релаксация и възстановяване могат да възвърнат резервите от воля и по този начин са полезни при ADHD. Тези стратегии включват моменти на релаксация, като медитация, положителни емоции, окуражаващи саморазговори, игри, физически упражнения, подходящи почивки или дори лека закуска, която повишава нивото на кръвната захар. Мотивационни стратегии, като визуализация, физически напомняния или разговори за бъдещи награди, също могат да помогнат.

Стратегиите за релаксация и възстановяване могат да възвърнат резервите от воля и по този начин са полезни при ADHD. Тези стратегии включват моменти на релаксация, като медитация, положителни емоции, окуражаващи саморазговори, игри, физически упражнения, подходящи почивки или дори лека закуска, която повишава нивото на кръвната захар. Мотивационни стратегии, като визуализация, физически напомняния или разговори за бъдещи награди, също могат да помогнат.

Ключови изводи от „Рецептата за съзнателност при ADHD при възрастни“:

План за съзнателност: Разгледайте иновативен 8-степенен план за съзнателност, предназначен за възрастни с ADHD.

Техники за подобряване на концентрацията: Научете методи за подобряване на концентрацията, управление на емоциите и поставяне на цели.

Допълнение към традиционните лечения: Разберете как съзнателността може да допълни традиционните лечения на ADHD.

Какво казват читателите:

„Тази книга ми беше много полезна. Сега имам визуален наръчник, който ще ми помогне да се справя с ADHD. Работя върху адаптирането на тези стъпки към ежедневието си.“

– Реджи

10. Ново разбиране за ADHD при деца и възрастни: Нарушения на изпълнителните функции от Томас Е. Браун

За книгата

Автор: Томас Е. Браун

Брой страници: 192

Година на издаване: 2013

Приблизително време за четене: 3 часа

Amazon: 4. 8/5

Книгата на Томас Е. Браун „Ново разбиране за ADHD при деца и възрастни: увреждания на изпълнителните функции“ предлага новаторска перспектива за това сложно състояние. Тази напреднала книга опростява настоящото разбиране за ADHD, представяйки ключови идеи и подкрепящи научни изследвания.

Той отговаря на въпроси относно концентрацията при ADHD, развитието на мозъка и промените, които настъпват с възрастта. Д-р Браун, клиничен психолог и изтъкнат изследовател в областта на ADHD, разглежда ефективни методи на лечение и опровергава разпространени предположения. Книгата е ценен източник на информация за медицински специалисти и хора, засегнати от ADHD.

Цитат от книгата

Родителите и учителите често им е трудно да повярват, че ученици, които са много умни, могат да страдат от ADHD, особено ако не са проблемни.

Родителите и учителите често им е трудно да повярват, че ученици, които са много умни, могат да страдат от ADHD, особено ако не са проблемни.

Ново разбиране за ADHD при деца и възрастни – основни изводи:

Проучване на изпълнителните увреждания: Задълбочете се в подробно проучване на уврежданията на изпълнителните функции при ADHD.

Когнитивно въздействие през различните етапи от живота: Разберете как ADHD засяга различните когнитивни процеси през различните етапи от живота.

Практически идеи за лечение: Разгледайте практични идеи за лечение и управление на ADHD въз основа на тази нова информация.

Какво казват читателите:

„Отличен обширен преглед на последните изследвания в тази важна област – за разлика от някои от шарлатанските книги за ADHD. Откриващ очите. (Той е публикувал по-нови книги с (леко) различен акцент, но това е добро начало. ”

– Д-р Робърт Дж. Баркър

Бонус: приложения за ADHD!

Управлявайте живота си с ClickUp

Концентрирайте се върху най-важното с ClickUp Project Management

След като разгледате стратегиите в тези най-добри книги за управление на ADHD, става ясно, че ефективната организация и управление на задачите са от решаващо значение за успеха въпреки състоянието.

ClickUp е безценен инструмент в този контекст, който перфектно допълва знанията и техниките, научени от тези книги.

Чрез интегриране на организационните стратегии от тези четива с функциите на ClickUp, хората с ADHD могат да създадат стабилна система за управление на ежедневието и работата си.

Персонализираните статуси в ClickUp предоставят визуална система за проследяване, която отразява практическите стъпки, препоръчани в книги като „Организационни решения за хора с ADHD“.

Тази функция помага за разделянето на задачите на управляеми части, което намалява претоварващите чувства, свързани с разстройството на вниманието, и подобрява концентрацията — въз основа на идеите в книги като „Driven to Distraction“.

Потребителските полета предлагат ниво на детайлност и категоризация, което съответства на организационните техники, обсъдени в „Order from Chaos“. Чрез добавяне на важни детайли и категоризиране на задачите по персонализиран начин, ClickUp помага за поддържането на структурирана среда, която е от решаващо значение за тези, които се нуждаят от нея.

Освен това, персонализираните изгледи съответстват на адаптивните стратегии в „Thriving with Adult ADHD“ (Успех с ADHD при възрастни). Независимо дали предпочитате списъци, табла или календари, ClickUp се адаптира към вашия предпочитан стил, подобно на гъвкавите подходи, препоръчани в тези книги за управление на различни аспекти на ADHD.

Като комбинират знанията от тези важни книги с динамичните функции на ClickUp, хората с ADHD могат да създадат по-структуриран, ефективен и управляем работен процес.

Разгледайте тези функции и вижте как те могат да подобрят вашата продуктивност:

ClickUp е повече от инструмент за управление на задачи. Това е цялостна платформа, която се интегрира безпроблемно със стратегиите и идеите от най-добрите книги за ADHD, предлагайки холистичен подход към управлението на ADHD в ежедневието.

Използвайте ClickUp Tasks, за да разделите сложните задачи на по-малки, лесни за изпълнение действия.

Управлението на ADHD може да бъде предизвикателство, но с подходяща подкрепа, интелигентни техники и гъвкав инструмент, то може да бъде и удовлетворяващо.

Десетте книги, които разгледахме, предоставят безценни прозрения, стратегии и разбиране, служещи като незаменими ръководства за всеки, който живее с ADHD. Всяка книга предлага уникална перспектива, обогатявайки ви с знания и практични съвети.

Съчетаването на тези литературни ресурси с динамичните организационни инструменти на ClickUp създава мощна комбинация за ефективно управление на ADHD.

Функции като персонализирани статуси, персонализирани полета и персонализирани изгледи допълват стратегиите и идеите от тези книги, като предоставят практична рамка за прилагане на наученото в ежедневието.

Не забравяйте, че управлението на ADHD е лично пътуване, а тези ресурси са тук, за да ви подкрепят, насочват и дават сили на всеки етап от пътя.

Нека да намерим яснота, концентрация и успех в овладяването на ADHD!