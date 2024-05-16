Как да създадете график за хроноработата за вашия екип

Ставате ли рано сутрин? Или може би сте нощно птиче? Използвате ли няколко продуктивни часа в ранните часове на сутринта или в шума на нощта? Ако да, тогава сте хроноработник.

Писателката Елън Скот измисли термина „хроноработата” в един от своите бюлетини, като това беше запомнящ се начин да опише работните часове, които хората спазват в наши дни. Нека да видим за какво става въпрос, нали?

Какво е хроноработата?

Хроноработата е процесът на създаване на гъвкави работни графици, които съобразяват работното време с личните циркадни ритми и енергийни нива на всеки индивид. Тази стратегия за управление на времето признава, че всеки работник е различен, с уникални нужди, желания, предпочитания и продуктивни часове през деня.

Ранните птици могат да работят от 6 до 14 часа, а нощните птици могат да започват в 19 часа и да работят през нощта. Или можете да разделите този график на 2-3 части продуктивно време.

Хроноработата обаче е нещо повече от просто гъвкавост на работното място. Става въпрос за свободата да изберете свой собствен уникален хронограф, който съответства на личните ви върхове на продуктивност или нужди, свързани с начина на живот.

Предимствата и недостатъците на хроноработата

Подобно на повечето гъвкави модели на работа в ерата на хибридната работа, хроноработата се фокусира върху индивидуалния знаниеви работник. Тя им дава възможност да избират какво работи за тях, като предлага няколко предимства.

✅ Автономност: Работниците с познания, особено опитни служители, предпочитат автономност, за да вършат работата си, без да бъдат микроуправлявани. Хроноработата въплъщава автономност, създавайки доверие и надеждност.

✅ Самоуправление: Хроноработата опростява управлението на екипа. Тя създава самоуправляващи се екипи, които носят отговорност за резултатите, а не само за присъствието/наличността си по време на работното време.

✅ Производителност: Хората не са еднакво продуктивни през целия ден; някои са по-бодри сутрин, докато други се чувстват по-добре следобед или вечер. Хроноработата помага на екипите да постигнат целите си за производителност по най-естествения за тях и най-малко стресиращ начин.

✅ Баланс между работата и личния живот: Традиционният баланс между работата и личния живот включваше свободни вечери и уикенди, а може би и триседмична ваканция. Съвременните семейства се нуждаят от повече гъвкавост от това. Хроноработата позволява на хората да постигнат баланс между работата и личния живот, който е подходящ за тях, така че да могат по-лесно да се занимават с лични дела, да управляват стреса и да предотвратяват изчерпването.

Ако това ви звучи идеално, спрете за момент. Може би не е подходящо за всеки. Ето някои от често изразяваните критики към моделите на хроноработата.

❌ Не е подходящо за всички: Служителите в магазини за търговия на дребно, мениджърите по продажбите, банковите служители и др., които работят с различни заинтересовани страни, трябва да са на разположение, когато другите са на разположение. Такива роли не са подходящи за Chronoshifts, тъй като работното време в офиса не може да се променя, за да отговаря на индивидуалните работни часове на дадено лице.

❌ Не е подходящо за сътрудничество в реално време: Намирането на общо време за сътрудничество между няколко членове на екипа може да се превърне в кошмар, ако всички работят по метода на хроноработата. Такива екипи ще прибегнат до асинхронна комуникация, която понякога може да бъде неефективна при решаването на сложни проблеми.

❌ Не е подходящо за мениджъри на екипи: Ако вашата работа е да управлявате екип, да разпределяте задачи, да преглеждате резултатите, да давате обратна връзка и да се стремите към общи цели, хроноработата може да попречи на ежедневните ви задачи. Освен това за мениджърите би било невъзможно да са на разположение по всяко време, когато членовете на екипа им са продуктивни.

❌ Не е подходящо за млади, неопитни служители: Хроноработата изисква определено ниво на самоуправление и инициативност. Хората, които са напълно нови в професионалния свят, могат да се почувстват изолирани и без подкрепа.

Въпреки потенциалните недостатъци на хроноработата, тя може да бъде безценна за отдалечени/хибридни екипи. Ето как.

Хроноработата възниква от дистанционната работа

Пандемията, емоционалното напрежение, умората от Zoom и дистанционната работа доведоха до естествения преход към хроноработата. Докато пандемията раздели физическото присъствие в офиса от работните резултати, хроноработата прави същото с фиксираните работни часове.

Оттогава хроноработата и дистанционната работа са в симбиоза. За дистанционните работници хроноработата е просто начинът, по който изглежда един продуктивен ден. Например, много членове на екипа започват работния си ден в 11 часа сутринта, като работят до късно през нощта по задачи, изискващи висока концентрация.

Тъй като никой не ги наблюдава физически, те не трябва да се притесняват да изглеждат онлайн за определен брой часове. Ако дистанционните работници се нуждаят от промяна на пространството, те могат да се преместят в най-близкото кафене.

От друга страна, за да бъдете ефективен хроноработник, е по-добре да работите от дома си. Дистанционната работа ви дава свобода, физическо пространство и време да изберете най-продуктивните си часове.

Макар че дистанционната работа се подкрепя в голяма степен от моделите на хроноработата, можете да я приложите за всички видове екипи. Ето как.

Как да приложите хроноработата на работното си място

В рамките на вашата гъвкава политика на работа, можете да предложите на членовете на екипа си възможност да избират работното си време. Някои от тях може дори да работят по хронографичен принцип.

Въпреки това, прилагането на структуриран подход към хроноработата може да ви даде на вас и вашия екип по-голяма яснота. Надежден софтуер за управление на проекти ще ви помогне да приложите, наблюдавате, оптимизирате и поддържате хроноработата. Ето как.

1. Оценете пригодността на работата

Както споменахме по-рано, хроноработата не е за всеки. Затова, преди да я приложите, преценете кои роли са подходящи за гъвкави работни графици.

Определете ролите: Напишете подробно описание на длъжността, за да сте сигурни, че сте включили всички аспекти на работата, които изискват служителят да присъства в определено време.

Очертайте резултатите: За да работят ефективно по хронографичен начин, членовете на екипа трябва да знаят какво трябва да постигнат. Затова, очертайте очакванията и резултатите за всеки човек, преди да се съгласите да работите по хронографичен начин.

Определете показателите: Най-простият начин, по който екипите измерваха производителността, беше чрез броя на отработените часове. Ако сте работили по осем часа на ден, сте били считани за продуктивни. Хроноработата изисква нов начин на мислене.

2. Разработете ясни политики

Създайте подробни правила, за да гарантирате яснота и справедливост. Дайте съвети за работа от дома. Включете правата и задълженията им. Например, хроноработниците могат да имат правото да избират работното си време, стига да са на разположение всеки ден за ежедневната среща или да отговарят на всички съобщения в рамките на 12 часа.

Дадена компания може да изисква от служителите си да са на разположение за екипни срещи между 10:00 и 14:00 часа, но да им позволява да избират начален и краен час извън тези часове.

ClickUp Docs е фантастичен начин да документирате политиките за хроноработата. Маркирайте и форматирайте текста, за да привлечете вниманието. Споделете го с целия екип и го направете достъпен за всички. Редактирайте съвместно и поддържайте архив на актуализираните политики.

ClickUp Docs за записване на фирмените политики

3. Планирайте работата си

Хроноработата може да бъде голяма промяна за повечето екипи, свикнали да работят по модела 9-5. За да се гарантира, че преходът ще бъде плавен, е необходим план.

Шаблонът за план за дистанционна работа на ClickUp е чудесна отправна точка. Този шаблон, подходящ за начинаещи, е идеален за създаване на цялостен план за дистанционни работници. Персонализирайте го, за да отговаря на нуждите на вашата организация по отношение на хроноработата.

Шаблонът за график на екипа на ClickUp ви помага да получите ясна представа за работния график на вашия екип на едно място. Това ви позволява да следите какво се случва на дневна база.

Управлявайте работния график на целия екип на едно място

4. Планирайте задачите на екипа си

Екипите, които работят по хронографичен метод, мразят да се събуждат сутрин и да търсят продуктивни неща, които да правят. Затова планирайте работата си предварително.

Разделете проектите си на управляеми задачи, които можете да възложите на всеки член на екипа, който да работи по тях самостоятелно. Разбивката на работата в ClickUp е шаблон за бяла дъска, предназначен специално за тази цел.

Разделете голям проект на по-малки, управляеми части, като използвате шаблона за разпределение на работата на ClickUp

Този шаблон ви позволява да разделите проекта на управляеми части, което улеснява разпределението и управлението. Това ще ви даде ясна представа за задачите, сроковете и резултатите, така че дистанционните работници да могат да ги използват.

Можете да използвате и някой от тези безплатни шаблони за управление на проекти, за да започнете.

5. Обединете всички на една и съща страница

Хроноработниците работят като екип, когато загубите в комуникацията/превода са минимални. Използвайте специално разработен инструмент за управление на проекти, за да гарантирате, че цялата информация се предава ефективно между членовете на екипа.

ClickUp за дистанционна работа е идеалното решение!

Създавайте задачи с подробни описания и критерии за приемане.

Използвайте контролни списъци за контрол на качеството

Използвайте изгледа „Чат“ в ClickUp , за да видите всички съобщения на едно място.

Получете пълна видимост на всичките си задачи с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp, включително диаграма на Гант, времева линия, календар и други. Създайте шаблони за продуктивност, персонализирани за вашата организация, за повторна употреба.

Използвайте персонализирания изглед на задачите, който най-добре подхожда на вашия проект

6. Обучете вашите лидери

За да бъде този модел ефективен, трябва да предоставите на лидерите уменията за управление на екип, работещ по хронографичен график. Предложете обучение по:

Определяне на очакванията

Измерване на резултатите, а не на отработените часове

Подкрепа на различните графици на членовете на екипа

Поддържане на ясни канали за комуникация

Решаване на конфликти

Техники за управление на времето

С възхода на дистанционната работа, срещите се превърнаха в значителна загуба на работно време. За да избегнете това бреме, обучете мениджърите и ръководителите на отдели да провеждат ефективни срещи, които не прекъсват продуктивното време на вашия екип.

Ако всичко това ви се струва като голяма организационна промяна за една нова тенденция, помислете отново.

Изследване на бъдещите тенденции в хроноработата

Подобно на дистанционната и хибридната работа, хроноработата има потенциал да замести традиционния работен ден от 9 до 5. Особено в областта на интелектуалния труд като писане, програмиране, дизайн и др., хроноработата създава възможност за извършване на авангардна работа, като се използва най-творческият период на служителя.

По този начин хроноработата може да се превърне в норма сред дигиталните номади, които работят не само от където искат, но и когато искат. Развиващите се инструменти за дигитални номади помагат този преход да бъде по-плавен.

AI инструментите и приложенията за работни графици също могат да помогнат на хроноработниците, като действат като техни лични асистенти, независимо от работното време. Въз основа на генеративната AI тенденция, организациите ще използват по-интелигентни инструменти, за да позволят хроноработата.

Активно възприемете хроноработата с ClickUp

Въпреки че хроноработата не е подходяща за всеки, тя може да промени изцяло повечето бизнеси, особено в хибридни или изцяло дистанционни работни среди. Тя може да повиши експоненциално продуктивността и креативността сред работниците, занимаващи се с интелектуална дейност.

В същността си хроноработата е здравословно поведение на работното място, което екипите могат да възприемат добре. Ключът към успеха обаче е в обмисленото и адаптивно прилагане.

Инструмент като ClickUp за управление на проекти ви гарантира, че разполагате с всичко необходимо, за да постигнете успех в дистанционната работа и хроноработата.

Опитайте ClickUp безплатно още днес!

Често задавани въпроси за хроноработата

1. Какво е хроноработата?

Хроноработата е гъвкава организация на работата, която позволява на служителите да избират работното си време в зависимост от ритъма на производителността си и биологичния си часовник.

2. Защо хроноработата е следващата тенденция в работата?

Хроноработата предлага всички предимства на виртуалните екипи и още много други. Тя е в съответствие с модерните предпочитания за гъвкавост, съобразявайки работното време с пиковете на личната енергия. Тя подкрепя баланса между работата и личния живот и използва технологии, които улесняват дистанционната и асинхронна работа.

Този подход отговаря перфектно на променящите се нужди на разнообразната, глобална работна сила и се адаптира към съвременната динамика на работното място.

3. Как хроноработата може да повиши производителността на служителите?

Хроноработата повишава производителността на служителите чрез:

Позволете на хората да работят по време на пиковите периоди на енергичност

Намаляване на умората

Минимизиране на прекъсванията

Подкрепа за по-добър баланс между работата и личния живот

Повишаване на удовлетвореността от работата

Това съгласуване с личните ритми на продуктивност води до по-ефективна и ефикасна работа.