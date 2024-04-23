TickTick срещу ClickUp: коя приложение за управление на задачи е най-доброто?

Борбата да останете организирани и фокусирани е реална; намирането на подходящия инструмент за продуктивност може да бъде ключът към преодоляване на хаоса.

Използвайте софтуер за управление на задачи като TickTick и ClickUp, създаден да ви помогне да овладеете постоянно нарастващия списък със задачи. Тези цифрови помощници обещават да опростят работния ви процес, да повишат производителността и да внесат ред в хаоса на ежедневието.

Но коя да изберете? В тази статия в блога се впускаме в подробно сравнение между ClickUp и TickTick, като разглеждаме техните функции и цени и в крайна сметка определяме коя приложение е най-доброто за управление на задачи.

TickTick срещу ClickUp: бързо сравнение, за да изберете подходящия мениджър на задачи

Функция TickTick ClickUp Управление на задачите Обикновени списъци, приоритети, интелигентни списъци, повтарящи се задачи Разширени задачи, подзадачи, зависимости, автоматизации, над 15 изгледа Сътрудничество Основно споделяне; ограничени изгледи в безплатния план Сътрудничество в реално време с документи, коментари, маркиране, свързани задачи Изгледи и визуализация Календар и Kanban в платените планове Включени са календар, табло, диаграма на Гант, времева линия, таблица и бели дъски. Интеграции Ограничено (Slack, Gmail, Zapier) Над 1000 интеграции AI възможности Нито едното ClickUp Brain за обобщения, задачи за изпълнение, автоматизации Управление на времето Таймер Pomodoro, проследяване на навици Проследяване на времето, прогнози, табели за отчитане на работното време, преглед на натовареността Цени* Безплатно; Премиум $35,99/година Безплатно; Платени планове от 7 $/потребител/месец Най-подходящо за Лица, които се нуждаят от прости списъци със задачи Екипи и напреднали потребители, които се нуждаят от гъвкаво и мащабируемо управление на задачите

Какво е TickTick?

TickTick е лесно за използване приложение за продуктивност, предназначено за свободни професионалисти и малки предприятия. Простият му потребителски интерфейс поддържа задачите организирани, което улеснява управлението на работните и личните цели на едно място.

Уникалната характеристика на приложението е способността му да проследява множество списъци със задачи на един екран, което го прави изключително удобно за хора, които се занимават със задачи в различни области на живота и работата.

TickTick предлага разширени функции като гъвкав календар и Kanban табло, което го прави подходящ за лесно управление на проекти.

Можете да си сътрудничите с колеги или членове на семейството, да споделяте списъци, да възлагате задачи и да проследявате историята на задачите. С автоматични напомняния за еднократни и повтарящи се задачи и пет календарни изгледа, TickTick опростява управлението на задачите при натоварени графици.

Функции на TickTick

Нека разгледаме някои от основните функции на TickTick:

1. Интелигентно въвеждане и управление на задачи

Създаването и управлението на задачи в TickTick е не само гъвкаво, но и интелигентно.

Забравете за писането – използвайте гласа си, за да създавате лесно задачи, като активирате Siri с TickTick на вашия iPhone. Ако сте потребител на Android, използвайте функцията Quick Ball, за да създавате задачи от началния екран, дори когато телефонът е заключен.

Можете да задавате крайни срокове, да възлагате задачи на други хора, да добавяте етикети и да приоритизирате задачите – всичко това от приложението TickTick, което е достъпно за всички потребители на смартфони.

TickTick също така разбира дати, изразени на естествен език (функцията се нарича Smart Date Parsing). Кажете „днес“ или „утре“ или посочете конкретен ден от седмицата, и приложението бързо ще определи крайния срок за задачата.

Освен това, приложението разполага с функция за създаване на персонализирани етикети и функция за преобразуване на имейли в задачи за по-голяма ефективност.

2. Множество сигнали и напомняния

Ако сте настроили шест аларми, за да се събудите (просто за да сте сигурни), ще харесате функцията на TickTick за настройка на множество аларми за всяка задача.

Това, което отличава тази функция, е възможността за персонализиране. Не става въпрос само за наличието на множество напомняния, а за адаптиране на известията според вашите предпочитания. Можете да избирате между известия, имейли или дори текстови съобщения.

TickTick прави още една крачка напред с напомняния, базирани на местоположението, за потребители на Android и iOS. Ако имате нужда от лек тласък, за да медитирате преди работа, задайте напомняния, които се активират веднага щом седнете на бюрото си.

3. Организиране на задачите с интелигентни списъци

Търсите ли личен асистент, който да организира задачите ви? Обърнете се към Smart Lists на TickTick.

С Smart Lists можете да създавате динамични изгледи на задачите въз основа на конкретни критерии като приоритет, краен срок, етикети или списъка, в който се намират. Това не са просто статични списъци; те се актуализират автоматично като задачи, за да отговарят на зададените от вас критерии. Това е като магия, която поддържа изгледа на задачите ви персонализиран и актуален.

Тези персонализирани интелигентни списъци ви позволяват да групирате задачите по местоположение, тип работа, взаимоотношения или крайни срокове.

Приоритизирайте задачите с висока, средна, ниска или никаква приоритетност, като използвате цветно кодиране, за да подчертаете най-важните елементи. Лесно търсете задачи, като ги сортирате по време, заглавие, етикет, приоритет или ваши персонализирани филтри.

4. Таймер Pomodoro за по-добро управление на времето

TickTick идва с Pomodoro Timer, вграден в софтуера за управление на задачи.

С този таймер вие решавате колко дълго искате да работите, преди да си вземете почивка. Той следва техниката Помодоро, като разделя работата ви на интервали, обикновено с продължителност 25 минути, с кратки почивки между тях.

Можете дори да пуснете успокояващ бял шум, докато работите, макар че платеният план предлага повече опции. Има бонус за членовете – можете да прецените колко време ще отнемат задачите и да го сравните с действителното време, прекарано в изпълнението им.

Цени на TickTick

Безплатно

Премиум: 35,99 $/година

Какво е ClickUp?

ClickUp е мощна, всеобхватна платформа за продуктивност, която предлага всичко необходимо за лесно управление на задачите и проектите ви.

Тази платформа, на която се доверяват компании като AirBnB, Netflix и Google, предлага първокласно решение за управление на задачи с функции, които повишават производителността и оптимизират работните процеси.

ClickUp безпроблемно комбинира управление на проекти, съвместна работа с документи, напомняния, календари и дори функции на пощенска кутия в една мощна платформа. Този централизиран подход елиминира нуждата от множество приложения и спомага за по-гладки работни процеси.

Неговият лесен за използване пакет за управление на задачи подпомага ефективното изпълнение на много задачи едновременно и организирането на проекти от всякакъв мащаб. Той ви помага да планирате персонализирани потоци от задачи с крайни срокове за максимална продуктивност. Освен това можете да получавате подробни отчети за напредъка на вашите проекти и да поддържате всичко организирано в ясни табла. Можете също да приоритизирате задачите с помощта на система с цветни кодове, което улеснява откриването на задачите с най-висок приоритет.

ClickUp също предлага изчерпателни функции за управление на задачите, включително задачи, подзадачи, зависимости, напомняния, приоритети, етикети, коментари, прикачени файлове и др. Тази мощна функционалност е подходяща за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии.

Независимо дали сте самостоятелен предприемач или голямо предприятие, ClickUp може да се адаптира към вашите нужди.

Функции на ClickUp

ClickUp се превръща във все по-популярен софтуер за управление на задачи с богат набор от функции.

1. Персонализирайте работното си пространство и задачите си

Разпределяйте, наблюдавайте и проследявайте напредъка на целия си екип в едно работно пространство чрез ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks ви позволява да персонализирате потока от задачи с помощта на потребителски полета, специфични за нуждите на вашия екип или проект. Тези полета могат да събират допълнителни данни или метаданни за задачите, като нива на приоритет, типове задачи, отдели или друга релевантна информация. Това ви помага да организирате и филтрирате задачите по-ефективно.

Можете лесно да си сътрудничите с екипа си, като възлагате задачи на няколко души и създавате коментари. Персонализирайте тези коментари с конкретни инструкции или контекст за всеки изпълнител. Можете дори да превърнете коментарите в действия и да спестите време с споделяеми екранни записи.

Вместо да разчитате на стандартните статуси на задачите (например „Отворена“, „Затворена“), в ClickUp можете да дефинирате персонализирани статуси, които съответстват на работния процес на вашия екип. Например, можете да имате статуси като „В процес“, „В очакване на преглед“, „Блокирана“ или „В очакване“. Това предоставя повече контекст и яснота за текущото състояние на всяка задача.

Навигирайте бързо из вашите проекти и разгледайте работата си от различни гледни точки. Персонализирайте подзадачите, за да покажете нужната ви информация в подходящия момент. ClickUp предлага различни изгледи (например табло, списък, календар) за визуализиране и управление на задачите.

Независимо дали става въпрос за конкретен проект или ежедневни задачи, тази функция ви позволява да управлявате всички видове работа с по-голяма ефективност и по-добра видимост. Можете да персонализирате работното си пространство и да дефинирате типове задачи, които работят най-добре за вашия екип.

2. Ускорете задачите с шаблони

Изтеглете този шаблон Опростете управлението на задачите в рамките на една всеобхватна платформа с шаблона за управление на задачите на ClickUp.

Можете да си осигурите максимална ефективност с шаблон за управление на задачи, който отговаря на нуждите на всеки член, проект и работен процес.

Шаблонът за управление на задачи на ClickUp е оборудван с изчерпателни функции, които позволяват на екипите да:

Структурирайте и категоризирайте задачите според техния статус, важност или разпределение в екипа.

Наблюдавайте и усъвършенствайте работните процеси, като оценявате капацитета на екипа и напредъка на задачите.

Работете безпроблемно заедно по планирането, делегирането и изпълнението на задачи в различни групи.

3. Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp brain, за да се погрижите за повтарящите се и рутинни задачи, докато вие се концентрирате върху важните неща.

ClickUp Brain в управлението на задачите е като полезен дух за вашата работа. С само няколко кликвания ви позволява да автоматизирате почти всичко, използвайки команди на естествен език, което улеснява екипа ви да се съсредоточи върху важните задачи. С тази функция задаването и проследяването на целите за управление на проекти е супер лесно.

Този AI инструмент може бързо да обобщи бележки от срещи или актуализации по проекти и да генерира действия и идеи от документи и задачи. С предварително структурирани заглавия и таблици, AI гарантира, че проектните мениджъри разполагат с добре организирано съдържание.

Но това не е всичко.

ClickUp Brain може също да анализира данни за проекти, да подобри вземането на решения, да оцени разходите по проекти, да оптимизира разпределението на ресурсите, да прогнозира нуждите от капацитет, да опрости управлението на екипа и да наблюдава потенциалните рискове в реално време.

4. Оптимизирайте процесите си с чеклисти за задачи

Създайте практични работни процеси от списъците си със задачи в рамките на дадена задача с помощта на списъци за проверка на задачи.

Списъците със задачи на ClickUp ви помагат да създавате ясни списъци със задачи и стъпки в рамките на дадена задача. С лесен за използване интерфейс, функция за плъзгане и пускане и вградени елементи, списъците със задачи превръщат вашия списък със задачи в практични работни процеси за вас и вашия екип.

Списъците със задачи са идеални за изброяване на стъпки или задачи, които включват многократни, повтарящи се действия. Можете да управлявате ежедневните си списъци от компютъра, мобилното устройство или браузъра си. Те дори ви позволяват да добавяте персонализирано форматиране и цветове, за да поддържате интереса.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 10 $/потребител на месец

Бизнес: 19 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за работно място на член.

TickTick срещу ClickUp: сравнение на функциите

Функция TickTick ClickUp Календар Само в платената версия Да Организация на задачите Просто и основно; включва интелигентни списъци и задачи с различни приоритети. Разширени функции; възможност за добавяне на задачи и цели, групиране на задачи, добавяне на коментари, настройка на известия и визуализиране на всичко чрез над 15 изгледа. Сътрудничество Ограничено; безплатните потребители нямат достъп до календара и Kanban изгледите. Разширени възможности: създавайте документи, свързвайте ги със задачи и ги маркирайте правилно, за да се актуализират автоматично. Интеграции Ограничено; може да се свърже със Slack и Gmail Над 1000 интеграции AI Не Да Анализи Ограничено Разширени Напомняния Да Да Проследяване на времето Да Да Обслужване на клиенти Чат, имейл Чат, имейл, телефон, уроци

И TickTick, и ClickUp предлагат солидни възможности за управление на задачи, отговарящи на разнообразните нужди на отделни лица и екипи.

При по-внимателно разглеждане обаче, техните функции и подходи се различават, което прави едното от тях потенциално по-подходящо за вашите специфични изисквания. Нека се впуснем в подробностите и сравним техните предложения:

1. Организация

TickTick

Организирането на задачите в TickTick е просто и основно. Интелигентните списъци и опции за приоритизиране на задачите предоставят на потребителите лесни начини за организиране и възлагане на задачи на подходящите хора. Можете също да добавяте крайни срокове, да създавате персонализирани етикети и да използвате ограничените шаблони, за да започнете работа.

ClickUp

От друга страна, ClickUp може да прави всичко, което TickTick може, и дори повече. От задаването на цели и задачи до проследяването им на единен табло, тази платформа прави още една крачка напред.

Вместо да създавате нови списъци със задачи всеки път, можете да запазите повтарящите се задачи като шаблон и веднага да ги добавите към колекцията си за бъдещи цели. Използвайте богатата библиотека с шаблони за управление на задачи и проекти, ако искате нещо готово.

Групирайте сходни задачи, добавяйте коментари, задавайте известия, обсъждайте нови идеи на една и съща платформа и ги преглеждайте по повече от 15 начина, за да следите всяка задача точно както искате.

2. Сътрудничество

TickTick

TickTick е чудесно приложение за сътрудничество с други хора. Можете да споделяте списъци с различни потребители, независимо дали става въпрос за работни проекти или други задачи. По този начин задачите в списъците могат да бъдат възложени на конкретни членове на екипа, което изяснява отговорностите.

Докато TickTick ви позволява да виждате какво се случва със задачите, функциите му в безплатния план са ограничени. Например, неговите изгледи „Календар“ и „Канбан“ са запазени изключително за премиум членове.

Те предоставят чудесен обзор на текущите работни процеси и проследяват напредъка, но това не е нещо, от което безплатните потребители могат да се възползват, което ги подтиква да търсят алтернативи на TickTick.

ClickUp

ClickUp опростява сътрудничеството в екипа, като безпроблемно интегрира функции за организация на проекти и сътрудничество в реално време в една мощна платформа. С възможността да създават богати, съвместни ClickUp Docs и да ги свързват директно с съответните задачи, екипите могат да поддържат централизирана база от знания, която осигурява контекст и яснота на всеки етап.

Една от отличителните характеристики на ClickUp е интуитивната система за маркиране на документи. Тя позволява на екипите лесно да сортират, търсят и навигират в информацията, като елиминира хаоса и дезорганизацията, които често съпътстват традиционните методи за документиране.

Чрез присвояване на задачи, проекти и документи с ясни взаимоотношения, ClickUp гарантира, че актуализациите и промените се отразяват автоматично навсякъде, като всички остават синхронизирани и в крак с новостите.

3. Интеграции

TickTick

TickTick не е толкова добър в интеграциите, колкото ClickUp. Въпреки че приложението е достъпно на различни устройства (от настолни компютри до смарт часовници), то може да се интегрира само с няколко платформи, като Slack, Zapier и Gmail.

Това може да се превърне в проблем за мултифункционалните екипи, които ежедневно разчитат на няколко платформи. Постоянното превключване между приложения често пречи на ефективността и производителността.

ClickUp

ClickUp, от друга страна, може да се свърже с над 1000 приложения с ClickUp Integrations! Това го прави отличен избор за екипи, които работят с няколко платформи, за да свършат работата си.

Вместо постоянно да превключват между приложенията, те могат да обединят задачите и проектите си в едно общо работно пространство. Това прави работните им процеси по-гладки, насърчава ефективното управление и подобрява производителността.

4. Цени

План TickTick ClickUp Безплатно Добавяне на задачи с глас,Превръщане на имейли в задачи,Интелигентно анализиране на дати,Досадни известия,Интелигентни списъци Неограничен брой задачи, бели дъски, документи за съвместна работа, Kanban дъски, изглед „Всичко“, изглед „Календар“, персонализирани полета Платено 1 план: Premium. Включва всички безплатни функции, плюс: изглед на календара, абонаменти за календари на трети страни, изглед Kanban, персонализирани филтри, история на редакциите, проследяване на напредъка. 3 плана: Unlimited, Business и Enterprise Неограничен Бизнес Предприятие Всичко е безплатно, плюс проследяване на времето, гости с разрешение, неограничени интеграции, екипи, изглед на формуляри, AI Всичко в Unlimited, плюс разширена автоматизация, проследяване на времето с подробни оценки, времеви разписания, управление на натоварването, разширено публично споделяне. Всичко в Business, плюс разширени разрешения, неограничени персонализирани роли, споделяне на пространства в екип, персонализирана капацитет на натоварването

TickTick

Ценовият план на TickTick е доста ясен – имате безплатна и платена версия, и това е всичко. Някои може да сметнат това за прекалено строго, особено когато платеният план съдържа най-усъвършенстваните функции, като например персонализирани филтри.

Такъв строг ценови план може да отблъсне по-големите марки, които може би търсят специфични функции, поддържащи тяхната мащабируемост.

ClickUp

От друга страна, ценовите планове на ClickUp са изключително гъвкави. Те са достъпни и предлагат специални предимства за екипи и компании от всякакъв размер. Това дава на клиентите голяма възможност за мащабируемост и икономии.

ClickUp има четири нива: безплатно, неограничено, бизнес и корпоративно. Можете да изберете в зависимост от текущите нужди и изисквания на вашия бизнес.

TickTick срещу ClickUp в Reddit

За да ви помогнем да направите информиран избор между TickTick и ClickUp, решихме да разгледаме какво казват потребителите на Reddit за тези инструменти.

Един потребител изрази много ясно мнението си за ClickUp като средство за управление на всички ежедневни задачи.

Аз използвам ClickUp за личния си списък със задачи и за работата си. За лични нужди... то може да се справи с по-сложните нужди от планиране. За работа го използвам, за да следя списъка си със задачи [sic]…Намирам го за ефективен, защото за някои категории имам повтарящи се задачи, така че ако искам да видя само тях, мога просто да отворя конкретния списък.

Междувременно други имаха по-дипломатичен подход, обяснявайки подробно своя избор.

Ако всичко, от което се нуждаете, е бърз и лесен списък със задачи и надеждно мобилно приложение, останете с TickTick. Преминах от тези две приложения към Clickup, защото имах нужда от повече функции за управление на проекти. Да, Clickup е доста бавно в сравнение с другите, но функции като проследяване на времето за задачите, персонализирани полета и по-подробна категоризация на задачите са много необходими за цялостно [sic] управление.

Кой софтуер за управление на задачи е най-добър?

Време е да обявим победителя. 🏆

В сблъсъка между ClickUp и TickTick, ClickUp излиза начело.

Макар TickTick да се отличава в управлението на задачи, то се затруднява да отговори на нарастващите нужди на съвременните екипи и индивидуални потребители. Простият му интерфейс има ограничения, особено в сравнение с по-новите инструменти, които предлагат по-голяма гъвкавост, характеристики и функционалност.

TickTick не отговаря на изискванията по отношение на автоматизация на работния процес, сътрудничество, интеграция и ценообразуване.

А ClickUp? То не само запълва тези празнини, но и отива отвъд тях. Това е един от най-персонализираните софтуерни инструменти за управление на проекти днес и може да пасне на вас и вашия екип като ръкавица.

Искате още доказателства? Регистрирайте се в ClickUp още днес и се убедете сами в неговите възможности.