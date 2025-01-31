10 алтернативи на Customer.io за автоматизация на маркетинга през 2025 г.

Маркетолозите използват Customer.io за създаване на автоматизирани кампании за изпращане на съобщения въз основа на данни в реално време. Кампаниите са насочени към клиенти в различни канали за съобщения в момент, когато е най-вероятно те да отговорят.

Customer.io е мощна и интуитивна платформа, която може да не е подходяща за всеки.

Някои намират таблото за управление за трудно, други се оплакват от липсата на интеграции, а трети смятат, че аналитиката би могла да бъде по-добра.

Затова ние положихме допълнителни усилия в проучването си и намерихме най-добрите алтернативи на Customer.io за автоматизация на маркетинга.

Като бонус, обсъждаме и платформа, която изглажда несъвършенствата в ежедневните ви работни процеси и ви привежда в съответствие с по-голямата маркетингова картина.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Customer.io?

Ето някои ключови характеристики, които отличават една отлична платформа за ангажираност на клиентите от една обикновена:

Удобен за ползване интерфейс: Изберете инструмент с интуитивен интерфейс, който е лесен за навигация за потребители с малко или никакви технически познания.

Възможности за интеграция: Уверете се, че инструментът се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи технологии, като CRM или софтуер за управление на проекти.

Функции за автоматизация: Потърсете надеждни възможности за автоматизация, включително поддържане на интереса на потенциалните клиенти, капкови кампании и автоматизация на работния процес за оптимизиране на маркетинговите процеси.

Мащабируемост: Изберете инструмент, който може да расте заедно с вашия бизнес, като се адаптира към нарастващата сложност и по-големите списъци с контакти.

Анализи и отчети: Дайте приоритет на инструменти с изчерпателни анализи за измерване на ефективността на кампаниите, проследяване на KPI и предоставяне на информация за бъдещи маркетингови кампании.

Омниканална поддръжка: Уверете се, че инструментът поддържа различни маркетингови канали, като имейл, социални медии и SMS, за да разширите още повече обхвата си.

A/B тестване: Потърсете функции за A/B тестване, за да експериментирате с различни елементи в кампаниите си и да ги оптимизирате за по-добри резултати.

Поддръжка на клиенти и обучение: Оценете нивото на поддръжка на клиенти и наличните ресурси за обучение, за да се уверите, че вашият екип може ефективно да използва платформата.

10-те най-добри алтернативи на Customer.io, които можете да използвате

Това са най-добрите алтернативи на Customer.io, които са се класирали в нашия списък за 2024 г.:

1. Klaviyo

чрез Klaviyo

Klaviyo е интелигентен софтуер за автоматизация на маркетинга, който анализира поведението на клиентите, изпраща автоматизирани съобщения на клиентите в подходящия момент и увеличава конверсията.

Платформата управлява всички клиентски данни под един покрив. Тези данни помагат за автоматизиране на работните процеси в различни канали като имейли, SMS и мобилни известия.

От изпращане на приветствени съобщения и справяне с изоставянето на количката до увеличаване на продажбите чрез кръстосани продажби, Klaviyo улеснява създаването на хипер-персонализирани кампании от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Klaviyo

Създавайте изчерпателни клиентски профили с данни от миналото и прогнозни анализи, използвайки Klaviyo AI.

Предоставяйте сегментирано клиентско преживяване въз основа на данни като близост до местоположението и средна стойност на поръчката (AOV).

Автоматизирайте заявките за отзиви и ги покажете на вашия уебсайт.

Визуализирайте ефективността на кампаниите с усъвършенстван инструмент за отчитане.

Ограничения на Klaviyo

Високи цени

Има крива на обучение

Цени на Klaviyo

Безплатно

Имейл: Цена от 45 $/месец

Имейл и SMS: Цена от 60 $/месец

Оценки и рецензии за Klaviyo

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

2. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign извлича данни за клиентите от социални медии, целеви страници, текстови съобщения и други възможни източници, за да ви помогне да автоматизирате маркетинговия си работен процес.

Сегментирането става лесно, когато познавате предпочитанията, неприязънта и покупателното поведение на вашите клиенти. ActiveCampaign ви позволява да автоматизирате сегментите си и да персонализирате взаимодействията с клиентите без ръчно усилие.

Инструментът представя целия жизнен цикъл на клиента, като ви държи в течение за ефективността на кампанията с оптимизирани отчети. Въз основа на тези отчети, адаптирайте вашите дрип кампании, за да максимизирате конверсиите.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Автоматизирайте имейлите, открийте оценките за ангажираността на клиентите и задействайте автоматични известия, за да напомняте на клиентите за важни дати.

Създавайте персонализирано съдържание за имейл маркетинг и A/B тестове с помощта на усъвършенстван инструмент за сегментиране.

Получете цялостен поглед върху вашите автоматизирани процеси, вижте какво работи и коригирайте стратегиите си въз основа на информация в реално време.

Получете помощ от онлайн ресурсите на ActiveCampaign или индивидуална поддръжка на живо, когато се затрудните.

Ограничения на ActiveCampaign

Има крива на обучение

Цената се увеличава с нарастването на аудиторията ви

Цени на ActiveCampaign

Lite: 39 $/месец

Плюс: 70 $/месец

Професионална версия: 187 $/месец

Enterprise: 323 $/месец

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на ActiveCampaign!

3. CleverTap

чрез CleverTap

Като една от най-високо оценените платформи за автоматизация на маркетинга и ангажираност, CleverTap анализира данните за клиентите, създава автоматизирани сегменти и оптимизира целия цикъл на живот на клиентите.

Той ви дава вътрешна информация за различни демографски групи, техните модели на поведение и действията им в реалния живот. Тези данни ви позволяват да създавате клиентски пътувания без да имате умения за програмиране.

Инструментът покрива всички ваши нужди от съобщения в една единствена платформа. Независимо дали става дума за чат в приложението, SMS, WhatsApp, имейли, уеб известия или дори приятелски телефонен разговор, можете да настроите автоматизация и да се свържете с клиентите си там, където те са най-активни.

Най-добрите функции на CleverTap

Предоставяйте индивидуално обслужване на клиентите въз основа на точни данни

Максимизирайте регистрациите с многоканално въвеждане

Предоставяйте персонализирани препоръки за продукти, за да повишите ангажираността

Настройте автоматизиране на имейли с персонализирани шаблони и бъдете в крак с маркетинга на жизнения цикъл на клиентите.

Проследявайте редовно анализите на кампаниите и отчетите за доставяемостта, за да останете в синхрон с вашите маркетингови цели.

Ограничения на CleverTap

Не може да проследява данни за деинсталиране на приложения

Потребителският интерфейс може да се окаже объркващ за начинаещите

Цени на CleverTap

Essentials: 75 $/месец за до 5000 активни потребители месечно (MAU)

Разширено: Персонализирани цени

Авангардно: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CleverTap

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

4. Emarsys

чрез Emarsys

Създаден, за да автоматизира омниканалните кампании, Emarsys ви помага да мащабирате маркетинговите си усилия без ръчна работа.

Този софтуер за корпоративен маркетинг използва исторически и реални данни за клиентите, за да създава целеви кампании въз основа на етапа от техния жизнен цикъл. Можете да изпращате съобщения, които са чувствителни към времето, с автоматизирани тригери в реално време, като по този начин гарантирате, че клиентите никога няма да пропуснат важна актуализация.

Revenue Analytics на Emarsys позволява проследяване на приноса към приходите, за да ви помогне да разберете как вашите инициативи водят до генериране на приходи.

Най-добрите функции на Emarsys

Създавайте сегменти въз основа на мястото, което клиентът заема в жизнения цикъл.

Използвайте изкуствен интелект за данни за клиенти, за да създавате целеви кампании.

Комуникирайте с клиентите в реално време

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за да измерите въздействието на вашите кампании върху приходите.

Ограничения на Emarsys

Настройването на инструмента отнема време.

Поддръжката на клиенти е достъпна в ограничени региони.

Цени на Emarsys

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Emarsys

G2: 4. 3/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Iterable

чрез Iterable

Iterable е платформа за ангажираност на клиентите, която усъвършенства комуникацията между каналите и предоставя добре обмислено преживяване в голям мащаб.

Инструментът надхвърля обичайните системи за сегментиране, за да гарантира персонализирана комуникация на най-високо ниво. Той ви дава възможност да оптимизирате, измервате и коригирате взаимодействията по време на цялото пътуване на клиента въз основа на данни за поведението в реално време.

Внедряването на автоматизацията е безпроблемно. Благодарение на лесния за навигация интерфейс, не е необходимо да разчитате на програмисти или инженери за настройка на работните процеси.

Най-добрите функции на Iterable

Изградете индивидуални взаимоотношения с клиентите с AI Suite на Iterable.

Използвайте усъвършенствани функции за сегментиране, за да предоставите значимо преживяване.

Координирайте комуникацията между различните канали, включително уеб, SMS, имейл и известия в приложенията.

Създавайте автоматизирани пътувания и отговаряйте на клиентите незабавно

Адаптирайте се към променящите се предпочитания на клиентите с динамични, постоянно активни пътувания.

Ограничения на Iterable

Анализите и отчетите се нуждаят от подобрение

Сложната крива на обучение прави участието в програмата за обучение задължително.

Цени на Iterable

Персонализирани цени

Iterable оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 40 рецензии)

6. Omnisend

чрез Omnisend

Omnisend е инструмент за електронна търговия, който използва автоматизирани SMS и имейл кампании за събиране, превръщане и задържане на клиенти.

Платформата сегментира клиентите въз основа на тяхното поведение и предпочитания при пазаруване, което ви позволява да създавате добре насочени, персонализирани имейли и текстови съобщения. Тя предлага и предварително създадени работни процеси за изоставени колички, серии от приветствени съобщения и транзакционни имейли, предназначени да възвърнат загубените продажби.

Този инструмент интегрира имейли с SMS и други канали, осигурявайки последователно многоканално преживяване, намалени разходи и по-голяма ефективност.

Най-добрите функции на Omnisend

Усвойте маркетинга на жизнения цикъл на клиентите , за да насърчите задържането им и да увеличите продажбите.

Персонализирайте кампаниите, за да ги направите съобразени с бранда

Спестете време с предварително създадена автоматизация и стимулирайте продажбите

Сегментирайте клиентите въз основа на тяхната история на покупки, средна стойност на поръчката (AOV) и скорост на покупките.

Ограничения на Omnisend

Интерфейсът на бекенда не е удобен за дизайнерските екипи.

Ограничени интеграции в сравнение с други инструменти

Цени на Omnisend

Безплатно

Стандартен: 16 $/месец

Про: 59 $/месец

Оценки и рецензии за Omnisend

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

7. Braze

чрез Braze

Тази платформа за ангажираност на клиентите, базирана на изкуствен интелект, ви помага да преминете от провеждането на изолирани кампании към създаването на координирани пътувания.

Braze събира и активира клиентски данни от различни точки на контакт, за да създаде изчерпателни потребителски профили. Тази стъпка ви позволява да персонализирате кампаниите си, което води до най-високо ниво на ангажираност на клиентите.

С бързия редактор с функция „плъзгане и пускане“, готови за употреба шаблони и лекото подпомагане на изкуствения интелект, създаването на персонализирани съобщения става лесно като детска игра.

Най-добрите функции на Braze

Използвайте данни от първа ръка, за да създадете цялостни профили на клиентите

Оптимизирайте координацията на пътуването с инструменти без код

Разширете обхвата си и общувайте с клиентите по всеки канал, който те използват.

Предсказвайте поведението на клиентите, създавайте съобщения, свързани с марката, персонализирайте пътуванията и постигайте по-добри резултати с Sage AI от Braze™.

Визуализирайте ангажираността и измервайте бизнес показателите с персонализирани отчети и табла.

Ограничения на Braze

Някои потребители се оплакват от ограничената функция за отчитане.

Зареждането отнема време

Цени на Braze

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Braze

G2: 4,5/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 отзива)

8. Freshsales Suite

чрез Freshsales Suite

Freshsales Suite е цялостен CRM, който координира екипите по продажби и маркетинг, за да поддържат ангажираността на клиентите на високо ниво.

Инструментът ви предоставя пълна картина за вашите клиенти. Той ви дава възможност да разберете техните намерения, да поддържате по-добри взаимоотношения с клиентите и да изпращате контекстуални съобщения, които стимулират продажбите.

Този CRM софтуер за маркетинг позволява също така автоматизиране на последователности от продажбени действия, бизнес работни процеси и управление на задачи, за да помогне на екипите да работят гладко и да правят повече за по-малко време.

Най-добрите функции на Freshsales Suite

Създайте персонализирани етапи от жизнения цикъл за вашите контакти

Осигурете персонализирано взаимодействие с Sales Sequences

Намалете зависимостта от ръчната работа чрез автоматизиране на имейли, телефонни обаждания, чатове, SMS-и и др.

Използвайте Freddy AI, за да генерирате потенциални клиенти, да присвоявате оценки на контактите и да анализирате исторически данни.

Ограничения на Freshsales Suite

Сложен процес на създаване на отчети

Експортирането на данни е трудоемко

Цени на Freshsales Suite

Безплатно: До 3 потребители

Растеж: 18 $/потребител на месец

Pro: 47 $/потребител на месец

Enterprise: 83 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Freshsales Suite

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

9. Ortto

чрез Ortto

Извършването на мащабни кампании става лесно с Ortto, популярна алтернатива на Customer.io.

Уникалната характеристика на този инструмент е Journeys – решение за автоматизация на маркетинга, което ви помага да създадете незабравимо преживяване през целия жизнен цикъл на клиента.

Ortto ви предоставя достъп до клиентски данни от своята платформа за клиентски данни (CDP), което ви позволява да създавате персонализирани, навременни и релевантни съобщения за целеви сегменти в различни канали.

Той разполага с надежден инструмент за отчитане, който позволява проследяване на маркетинговите KPI, идентифициране на тенденции и извършване на промени в автоматизацията, ако е необходимо.

Най-добрите функции на Ortto

Изпращайте автоматизирани транзакционни имейли за важни актуализации както на абонати, така и на неабонати.

Проверете историята на версиите на автоматизацията

Сегментирайте клиентите с интуитивните филтри на Ortto CDP.

Използвайте изкуствен интелект за прогнозиране на процента на отваряне, генериране на идеи за съдържание или мозъчна атака за теми.

Автоматично генериране на отговори въз основа на предишни билети, документи за поддръжка и уеб съдържание

Ограничения на Ortto

Платформата би могла да бъде по-интуитивна.

Ограничени интеграции

Цени на Ortto

Професионална версия: 599 $/месец

Бизнес: 999 $/месец

Enterprise: 1999 $/месец

Оценки и рецензии за Ortto

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

10. Hubspot Marketing Hub

чрез HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub обединява маркетингови инструменти, данни за клиенти и екипи в една платформа.

От автоматизиране на поддържането на потенциални клиенти, оценяване на потенциални клиенти и последващи действия до създаване на целеви работни процеси, тази алтернатива на ActiveCampaign се занимава с рутинните задачи, за да не се налага вие да го правите.

Инструментът използва усъвършенствани процеси на сегментиране, за да включи клиентите в конкретни работни процеси. След като това бъде направено, е време да създадете персонализирани кампании на базата на вашите CRM данни и да ги изпълните на автопилот.

Най-добрите функции на Hubspot Marketing Hub

Автоматизирайте имейл и SMS кампании с работни потоци и бот конструктори.

Използвайте тригери за имейли и чатботове, за да създавате персонализирани съобщения, които привличат вашата целева аудитория.

Настройте тригери, условия и действия, за да изпращате съобщенията си навреме и да бъдат те уместни.

Визуализирайте работните процеси за различни сегменти клиенти

Проследявайте ефективността на кампаниите с отчети в реално време

Ограничения на Hubspot Marketing Hub

Стръмна крива на обучение

Цени на Hubspot Marketing Hub

Безплатно

Професионална версия: 890 $/месец

Enterprise: 3600 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Hubspot Marketing Hub

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

Customer.io и неговите конкуренти се грижат за автоматизацията на многоканалните съобщения, което е важен аспект от маркетинга и планирането.

Въпреки това, по-широката картина на маркетинга включва много по-сложни процеси, включително планиране на проекти, създаване на кампании, управление на проекти, автоматизация на задачи, сътрудничество с вътрешни и външни заинтересовани страни и анализ на клиентските мнения, за да споменем само някои от тях.

За да управлявате всички тези процеси, без да губите ума си, се нуждаете от мощен софтуер за маркетингово планиране като ClickUp.

ClickUp

Постигнете удовлетвореност на клиентите и растеж на клиентската база с CRM системата на ClickUp.

Оценена като №1 CRM в света, CRM на ClickUp е истинският MVP в маркетинга. Този всеобхватен инструмент дава възможност на екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии да управляват ежедневната си работа от една единствена платформа.

Като CRM софтуер, той ви помага да проследявате и управлявате акаунти, да комуникирате с членовете на екипа и да оптимизирате работните процеси с клиенти, за да постигнете максимална удовлетвореност на клиентите.

ClickUp служи и като платформа за управление на маркетингови проекти, където можете да планирате маркетинговата си стратегия, да управлявате кампании, да интегрирате любимите си инструменти, да управлявате ресурси и да сте в крак с най-новите тенденции благодарение на отчетите на високо ниво.

Инструментът също така автоматизира бизнес процесите чрез автоматизацията и работните потоци на ClickUp, което позволява по-стратегическа работа и по-малко повтарящи се задачи.

Автоматизирайте предаването на задачи, актуализирането на статуса и пренареждането на приоритетите с ClickUp Automation.

Ако се борите с ефективността, ClickUp разполага с обширна библиотека от шаблони, които ще ускорят работата ви. Например, докато създавате маркетингов план за вашия бизнес, можете да вземете идеи от шаблоните за маркетингови планове на ClickUp, като например шаблона за маркетингов план на ClickUp, и да ги персонализирате, за да отговарят на вашите изисквания.

Този шаблон ще ви помогне да определите маркетингови цели, да организирате задачи и да проследявате напредъка. Той ви дава пълен контрол над маркетинговите задачи.

Изтеглете този шаблон Планирайте маркетингови кампании и проследявайте напредъка без усилие с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Използвайте софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp, за да обмисляте, планирате и изпълнявате вашите маркетингови планове на едно място. Тази платформа ви позволява да ускорите вашите маркетингови кампании и създаването на съдържание.

Планирайте ефективно вашите маркетингови кампании с софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте и управлявайте взаимоотношенията с клиентите с над 10 гъвкави изгледа, включително списък, Kanban и изглед на табло в ClickUp CRM.

Анализирайте данните за клиентите и визуализирайте информацията с гъвкави табла.

Автоматизирайте рутинните задачи и предаването на проекти с помощта на над 100 предварително създадени ClickUp Automation.

Създайте персонализирана автоматизация без кодиране, за да повишите производителността на екипа си.

Измислете маркетингови планове , създайте резюмета на съдържанието и пишете блогове, имейли и казуси с помощта на AI-базирания ClickUp Brain.

ClickUp Whiteboards Сътрудничество с мултифункционални екипи и заинтересовани страни с ClickUp Docs

Използвайте ClickUp като софтуер за база данни с клиенти и съхранявайте контакти, подробности за клиенти и сделки в една платформа.

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение, особено за екипи, които не са технически подготвени.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всеки платен план за 5 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Извлечете максимума от автоматизацията в маркетинговия си работен процес

Алтернативите на Customer io автоматизират съобщенията и поддържат ангажираността на клиентите, докато инструменти за управление на работата като ClickUp автоматизират досадните задачи по проектите и оптимизират вътрешните работни процеси.

Когато предоставите на екипа си подходящите инструменти и автоматизация, качеството на работата и ефективността се подобряват.

А с висококачествени резултати клиентите са по-склонни да останат с вас и да ви препоръчат на други. Резултатът? Разраствате се по-бързо, без да правите компромиси с удовлетвореността на клиентите.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и увеличете удовлетвореността на клиентите си с лекота!