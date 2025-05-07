10 алтернативи на Clockwise за управление на времето и календара

Следенето на времето и управлението на натоварения ви календар често може да ви се струва като жонглиране. Всъщност, може да почувствате, че се нуждаете от асистент, който да управлява графика ви, без да пропуска нещо.

Приложението Clockwise е асистент, който ви помага да анализирате календара си, да намерите най-подходящото време за срещи и дори да си сътрудничите с екипа си.

Въпреки че Clockwise е чудесно приложение за управление на времето, много потребители го напускат по различни причини, като ограничено външно сътрудничество и проблеми с пренареждането на графика.

В тази статия ще направим подробен преглед на 10-те най-добри алтернативи на Clockwise. Сравнете функциите, ограниченията и цените на всеки инструмент, за да намерите най-добрата алтернатива на Clockwise.

Какво да търсите в алтернативите на Clockwise?

Интелигентният инструмент за планиране и управление на календара трябва да разбира дълбоката работа и да отговаря на вашите специфични нужди за управление на времето. В зависимост от вашия стил на работа, това може да варира от предоставяне на информация и контекст до защита на времето за концентрация и подобряване на сътрудничеството чрез алгоритми и автоматизация.

Ето списък с основните неща, които трябва да търсите в алтернативите на Clockwise:

Интелигентна функция за планиране: Когато един инструмент разполага с интуитивни функции за планиране, той разбира и се адаптира към вашата рутина, предпочитания и приоритети.

Анализи и статистики: Функциите за анализ ви помагат да разберете моделите, да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да вземете информирани решения за това как да разпределите времето си.

Автоматизация, препланиране и лесна адаптивност: Дайте приоритет на инструменти, които се адаптират към вашия уникален работен процес и предпочитания. Търсете алтернативи, които автоматизират рутинни задачи, като намиране на подходящо време за срещи или препланиране на конфликти.

Удобство за ползване: Удобният интерфейс е от съществено значение за положителното преживяване, затова търсете алтернативи, които са лесни за навигация и предлагат най-добрите функции за планиране без ненужни усложнения.

Накрая, прегледайте отзивите и оценките на клиентите, преди да изберете инструмент за управление на ресурсите. Сайтове за ревюта като G2 и Capterra, например, могат да ви помогнат да научите повече за положителните страни и недостатъците на всеки инструмент.

10-те най-добри алтернативи на Clockwise, които можете да използвате

По-долу са изброени някои от най-добрите алтернативи на Clockwise (безплатни и платени), които се предлагат на пазара днес:

1. ClickUp

Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде в ClickUp.

ClickUp предоставя дигитално работно пространство, където вие и вашият екип можете да организирате всичко на едно място. Управлявайте задачи, комуникирайте и поддържайте проектите си в правилната посока.

ClickUp Time Tracker ви помага да видите колко време прекарвате за всяка задача. Можете да проследявате времето от всяко устройство и да го свържете с конкретни задачи в ClickUp. Освен това можете да добавяте бележки и етикети към проследяваното време, за да отбележите за какво сте го прекарали. Сортирайте и филтрирайте данните за проследяване на времето и маркирайте конкретни часове като фактурируеми.

Освен това, ClickUp се интегрира с всички водещи приложения за проследяване на времето и инструменти за управление на проекти, така че можете да синхронизирате и проследявате всичко директно в ClickUp, без да превключвате между приложенията.

Освен това, ClickUp ви спестява усилията по изготвянето на отчети с персонализирани времеви листове и отчети за графика на екипа.

ClickUp Calendar е друг удобен инструмент, който ви показва задачите, срещите и крайните срокове заедно с други съществуващи събития в календара.

С изгледа „Календар“ можете да проследявате проектите си от общ преглед до най-малките детайли и дори да споделяте календара с колегите си. Бързо планирайте нови задачи и създавайте срещи, като ги плъзгате и пускате в календара си и ги сортирате или филтрирате по приоритет, статус и др.

Можете също да синхронизирате Google Calendar с ClickUp и да стартирате срещи директно от изгледа на календара.

Освен това, ClickUp е проектиран да пази данните ви в безопасност. Активирайте управлението на базата на роли или задайте нива на разрешения, за да контролирате кой може да преглежда, достъпва или редактира документи.

Най-добрите функции на ClickUp:

Създавайте, организирайте и приоритизирайте задачите лесно с системата за управление на времето ClickUp

Следете времето, прекарано за всяка задача, с функциите за проследяване на времето на ClickUp, които ви помагат да анализирате и подобрите начина си на работа.

Получете ценна информация за напредъка на проекта и ефективността на екипа чрез инструменти за отчитане и анализ.

Интегрирайте безпроблемно с любимите си приложения за по-гладък работен процес.

Бъдете организирани с известия и напомняния в реално време с ClickUp Reminder и никога не пропускайте задача.

Ограничения на ClickUp:

Крива на обучение за нови потребители

Няма опция за изтриване на времеви записи в безплатния план

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Calendly

чрез Calendly

Calendly е вашият личен асистент за планиране, който прави планирането на срещи бързо, лесно и без стрес. Няма повече главоболия с планирането, размяна на имейли или объркване с часовите зони. Вие имате пълен контрол над своята наличност.

Освен това Calendly се интегрира с календара ви, за да предотврати случайно двойно записване и да гарантира, че всичко е актуално.

Най-добрите функции на Calendly:

Избягвайте объркване при планирането, тъй като Calendly автоматично се настройва за различни часови зони.

Използвайте вградени интеграции с над 70 различни приложения, включително популярни календарни приложения като Google Calendar, Outlook и други.

Предотвратете поредицата от срещи, като активирате буферно време преди или след срещите.

Вградете линкове за планиране в уебсайтове или ги интегрирайте в подписите на имейли с едно кликване.

Ограничения на Calendly:

Calendly е скъп в сравнение с другите инструменти в списъка; по-евтините алтернативи на Clockwise може да са за предпочитане, особено ако имате голям екип.

Платената версия има много функции, които може да не ви са необходими или да не използвате, но за които бихте платили.

Случайните обърквания на Calendly с Google Calendar объркват клиентите относно наличността на свободни времеви слотове.

Цени на Calendly:

Безплатно завинаги

Стандартен: 12 $/месец на потребител

Екипи: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Calendly:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3300 отзива)

3. Fellow

чрез Fellow

Fellow е вашият партньор в планирането за гладко сътрудничество в екипа, планиране на задачи и управление на проекти. Той прави всичко, включително се занимава с големи проекти, държи екипа в течение и организира вашите задачи.

С Fellow можете да споделяте или публикувате файлове в споделено работно пространство. Приложението създава планове за срещи и гарантира, че всички се придържат към тях.

Той също така записва автоматично протоколите от срещите и предлага гъвкаво цифрово пространство, в което участниците могат да работят заедно. Записвайте ежедневните си задачи, водете бележки от срещите, задавайте напомняния и никога не пропускайте нищо.

Най-добрите функции на Fellow:

Провеждайте индивидуални срещи с функциите на Fellow за създаване на дневен ред и бележки.

Проследявайте и задавайте цели за отделни лица и екипи, за да сте винаги в крак с плана си.

Лесно търсете и извличайте информация за минали срещи и бележки, за да спестите време.

Достъп до Fellow от различни устройства, включително настолни и мобилни, за да сте организирани, където и да сте.

Получете AI-базирани анализи, за да подобрите вашите срещи и дневен ред.

Защитете разговорите и данните от вашите срещи с корпоративна сигурност

Ограничения на Fellow:

Кликването върху среща в Google Calendar, която не принадлежи на потребителя, води до грешка 404.

Fellow няма интеграция с Apple Reminders

Не поддържа възможността за вземане и съхранение на ръчно написани бележки като действително ръчно написано съдържание.

Функцията „360° обратна връзка“ не е достатъчно персонализирана, за да позволява анонимна обратна връзка.

Цени на Fellow:

Безплатно завинаги

Pro: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на потребители:

G2: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

4. Integrately

чрез Integrately

Integrately ви помага да спестите време и енергия чрез автоматизиране на повтарящи се задачи. Използвайте софтуера, за да синхронизирате данните за клиентите между CRM и инструменти за имейл маркетинг. Освен това, той ви позволява лесно да автоматизирате публикуването в социалните медии въз основа на календара ви.

Платформата разполага с предварително създадени, многократно използваеми конектори и работни потоци за всички изисквания за интеграция. Тя разполага и с уеб-базиран интерфейс за проектиране, документиране и тестване на API.

Всеки, който търси алтернативи на Clockwise, може да използва Integrately, независимо дали сте бизнес професионалист, маркетинг специалист или студент.

Най-добрите функции на Integrately:

Проследявайте ефективността на автоматизираните процеси чрез логове и мониторинг в реално време.

Автоматично разрешавайте проблеми, възникнали по време на автоматизацията, с вградени механизми за обработка на грешки.

Използвайте условна логика, за да създадете автоматизирани последователности с възможности за вземане на решения.

Синхронизирайте данните си между свързаните приложения в реално време, за да разполагате с актуална информация.

Ограничения на Integrately:

Integrately може да подобри яснотата на отчетите за по-добро разбиране и опит на потребителите.

Внедряването на IO от страна на клиента понякога може да бъде трудно.

Потребителите намират външния вид на уебсайта за плашещ и труден за адаптиране.

Цени на Integrately:

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 29,99 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Растеж: 124 $/месец на потребител

Бизнес: 299 $/месец на потребител

Интегрирани оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (300+ отзива)

5. Acuity

чрез Acuity

Acuity не е типичен календар, а по-скоро интелигентен инструмент, създаден да опрости управлението на вашите срещи. Независимо дали управлявате бизнес или личния си график, гъвкавостта на Acuity улеснява настройването и адаптирането към различни бизнес нужди.

Най-добрите функции на Acuity:

Използвайте клиентски въпросници, за да събирате релевантна информация от клиентите чрез персонализирани формуляри за попълване.

Предотвратете конфликти в графика, тъй като той автоматично се справя с разликите в часовите зони.

Интегрирайте с приложения за плащане на трети страни, за да приемате лесно онлайн плащания в момента на резервацията.

Позволете на клиентите да пренасрочват/отменят срещи и управлявайте резервациите на едно място.

Ограничения на Acuity:

Липсва функция за разделяне на активните клиенти от неактивните клиенти.

Безплатният план на Acuity е ограничен по отношение на основните функции (например, напомнящите имейли и начините на плащане се предлагат само в платените планове).

Липсват вградени интеграции с календари на трети страни.

Цени на Acuity:

7-дневен безплатен пробен период

Нововъведение: 20 долара на месец на потребител

Разрастване: 34 $/месец на потребител

Powerhouse: 61 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Acuity:

G2: 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 5500 отзива)

6. AttendanceBot

чрез AttendanceBot

AttendanceBot е още едно отлично допълнение към списъка с алтернативи на Clockwise. Инструментът улеснява и прави ефективно проследяването на времето за екипи от всякакъв размер.

Мениджърите и фирмите могат да следят присъствието в реално време, като проследяват кой е на работа, кой е в почивка и кой може да закъснее. За екипи с дистанционни работници AttendanceBot предлага и проследяване на геолокацията.

AttendanceBot ви позволява да настроите персонализирани правила за присъствие. Използвайте го, за да дефинирате правила за извънреден труд, да зададете гратисни периоди и да персонализирате приложението според вашите нужди.

Най-добрите функции на AttendanceBot:

Интегрирайте с популярни системи за финанси, заплати, HRMS и CRM.

Създавайте виртуални класове и разпределяйте учениците в тях.

Позволете на учениците да регистрират присъствието си в всеки час незабавно, използвайки Slack или Microsoft Teams.

Автоматично изпращайте напомняния на служителите, които не са завършили задачите, отчетите или работните си часове.

Използвайте функцията за хибридна работа, за да преглеждате и управлявате графиците на екипа , да предоставяте многостепенни одобрения и да си сътрудничите с екипа чрез Slack, MS Teams и GChat.

Ограничения на AttendanceBot:

Редактирането на времевите разписания отнема много време на новите потребители.

Можете да персонализирате видовете отпуски като Flex и Vacation, но не можете да зададете различни методи за проследяване за тях.

Липсата на подходящи модули за обучение прави инструмента труден за усвояване.

Цени на AttendanceBot:

14-дневен безплатен пробен период

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Pro: 9 $/месец на потребител

Премиум: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за AttendanceBot:

G2: 4. 6/5 (75+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

7. Рутина

чрез Routine

Routine е друга платформа за управление на времето, която можете да имате предвид, ако търсите алтернативи на Clockwise. Инструментът е интуитивен и лесен за усвояване, от създаването на задачи до определянето на приоритети и крайни срокове.

Освен това Routine се учи от вашето поведение, като се адаптира към вашите работни модели, разбира приоритетите ви и ви предлага най-подходящото време за изпълнение на различните задачи.

Платформата има изчистен и опростен дизайн, който ви помага да се концентрирате върху задачите си без разсейване.

Най-добри функции на Routine:

Функцията за обработка на естествен език на Routine помага да се предоставят интелигентни предложения за планиране на задачи или срещи в свободно време в календара ви.

Свържете Routine с предпочитаните от вас инструменти и услуги, за да подобрите и опростите работния си процес.

Получавайте предупреждение преди важна среща; присъединете се с едно кликване и бързо уведомете другите, ако закъснявате, чрез предупреждения и известия в реално време.

Свържете и маркирайте елементи, за да им придадете значение и лесно да намирате информация, като проследявате връзките назад.

Ограничения на рутината:

Няма мобилно приложение за потребители на Android

Платформата все още е нова и много от функциите в платените планове са маркирани с етикет „скоро“.

Потребителите се оплакват от малки бъгове, които затрудняват ежедневната работа.

Обичайни цени:

Безплатно завинаги

Професионална версия: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за рутинни дейности:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

8. Възстановяване

чрез Reclaim

Reclaim е приложение за планиране, базирано на изкуствен интелект, което лесно управлява няколко календара в един прозорец. Използвайте го, за да сътрудничите ефективно, като се абонирате за други календари, независимо дали са за работа, семейство или училище.

С лесния си за използване интерфейс, функции за съвместна работа и безпроблемна интеграция, Reclaim ви дава възможност да контролирате графиците си и да подобрите общата си продуктивност.

Възстановете най-добрите функции:

Получавайте интелигентни предложения за планиране на задачи въз основа на приоритети, крайни срокове и предпочитания.

Позволете на функцията Habit да споделя задачите, които искате да изпълнявате редовно, да определи времева рамка и да ги планира автоматично за вас.

Следете лесно напредъка на задачите с автоматизирани проверки

Персонализирайте изгледа според вашите предпочитания и управлявайте няколко календара едновременно.

Преодолейте ограниченията:

Функцията „Навици“ на Reclaim е трудна за настройка.

Интеграциите с инструменти за управление на инженерни задачи не са достатъчно гъвкави за реално използване.

При използването на функцията за интеграция със Slack може да възникнат спорадични забавяния.

Цени на Reclaim:

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени, недостъпни за месечни планове

Възстановете оценките и рецензиите:

G2: 4. 8/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Разгледайте тези алтернативи на Reclaim!

9. Sunsama

чрез Sunsama

Sunsama е инструмент за управление на проекти и време, създаден да помага на отделни лица и екипи да управляват ефективно работната си натовареност. Той разполага с централизирано пространство за създаване, организиране и проследяване на различни задачи.

Още по-добре, можете да разделите работата си на изпълними задачи, да зададете крайни срокове и да разпределите членовете на екипа, без да се налага да превключвате между разделите.

Най-добрите функции на Sunsama:

Използвайте режима на фокусиране, за да сведете до минимум разсейването и да подобрите концентрацията си по време на работните сесии.

Използвайте интелигентното планиране, за да анализирате крайните срокове на задачите, приоритетите и наличните времеви слотове и да получите предложения за оптимални графици.

Планирайте деня си, като определите приоритетите на задачите и поставите цели за по-висока продуктивност.

Следете напредъка и степента на изпълнение на задачите във времето с проследяване на напредъка на задачите.

Интегрирайте с популярни инструменти за продуктивност като Trello, Asana и Jira.

Достъп до Sunsama на различни устройства и платформи, за да увеличите производителността си, независимо от местоположението.

Ограничения на Sunsama:

Sunsama се бори да планира проекти в по-голям мащаб

Ограничено до екипно сътрудничество, не е подходящо за индивидуални потребители.

Не се интегрира с Confluence или Google Drive за синхронизиране на срещи и други документи.

Цени на Sunsama:

14-дневен безплатен пробен период

Годишен абонамент: 16 $/месец

Месечен абонамент: 20 $/месец

Оценки и рецензии за Sunsama:

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

10. Time Doctor

чрез Time Doctor

Time Doctor предоставя проследяване в реално време, за да наблюдавате работното време и дейностите на дистанционните работници и да получите информация за това как се разпределя времето през работния ден.

Той разполага с напомняния за фокус и почивки, за да насърчи здравословния баланс между работата и личния живот. Независимо дали работите дистанционно или на свободна практика, Time Doctor улеснява поддържането на фокуса и изпълнението на задачите навреме.

Най-добрите функции на Time Doctor:

Идентифицирайте областите за подобрение, като използвате анализи на производителността , които разбират ежедневните ви рутинни дейности и действия.

Интегрирайте с различни инструменти за управление на проекти, сътрудничество и комуникация за по-добър работен процес.

Управлявайте бюджетите на проектите, за да гарантирате, че работата остава в рамките на определените ограничения.

Лесно конфигурирайте, персонализирайте и създавайте персонализирани обекти, полета, правила, изчисления и изгледи.

Преглеждайте и извършвайте бизнес транзакции с едно и също съдържание на различни езици и валути.

Ограничения на Time Doctor:

Мобилното приложение не разполага с някои от функциите, които правят десктоп версията на Time Doctor толкова полезна.

Непоследователни актуализации

Безплатният план е ограничен до един клиент и включва само основни елементи.

Цени на Time Doctor:

14-дневен безплатен пробен период

Основен: 7 $/месец на потребител

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Time Doctor:

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

Готови ли сте да овладеете времето си?

Не забравяйте, че целта не е само да управлявате времето, но и да го правите ефективно с доза персонализация. В крайна сметка решението се свежда до намирането на правилния баланс между простота, мощност и адаптивност.

Всеки софтуер в този списък с алтернативи на Clockwise предлага уникален подход за по-добро планиране и управление на времето. Никой от тях обаче не се доближава до ClickUp като платформа за управление на времето и проекти „всичко в едно“.

Това, което отличава ClickUp, е неговата ориентация към простотата. Не става въпрос за добавяне на сложност, а за улесняване на работата и живота ви.

Удобният за ползване дизайн на ClickUp гарантира, че дори и начинаещите в областта на технологиите могат лесно да се ориентират в платформата. Няма объркване или ненужни препятствия – само гладко преминаване през задачите и графиците ви.

Започнете с ClickUp още днес!