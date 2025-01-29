10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Yammer (Viva Engage) през 2025 г.

Знаете ли, че можете да увеличите производителността на екипа си с 25% чрез подобрена комуникация между членовете на екипа? Солидната комуникация е това, което превръща група от индивидуални личности в силен екип.

И тъй като дистанционната и хибридната работа доминират в икономиката, имам нужда от инструменти за онлайн сътрудничество, които могат едновременно да информират и да ангажират.

Уникален избор е Yammer (сега Viva Engage) – социална мрежа, създадена специално за сътрудничество в предприятията. Но склонността му да засипва с известия и слабата функция за търсене налагат необходимостта от ъпгрейд.

Време е да проучим алтернативи, при които комуникацията в екипа е гладка, а сътрудничеството е изкуство.

Ето защо ви представям 10 от най-добрите алтернативи на Yammer, като разглеждам техните функции и цени, защото намирането на идеалния инструмент за вашия бизнес трябва да бъде толкова лесно, колкото и сътрудничеството, което той обещава.

Какво да търсите в алтернативата на Yammer?

За да определите идеалните алтернативи на Yammer, идентифицирайте функциите, които най-добре подпомагат вашия бизнес. Ето някои от най-важните:

Възможности за видео и аудио разговори: Кристално чистите видео и аудио разговори са търсени функции за комуникационните инструменти. Поддържайте връзка дори с разпръснати екипи чрез надеждна комуникация за бързи проверки или виртуални сесии за сътрудничество.

Споделяне на документи: Изберете алтернатива на Yammer, която позволява на екипа ви да работи съвместно върху файлове и документи в реално време. Потърсете функции като контрол на версиите и опции за лесно споделяне.

Визуално сътрудничество: Изберете платформа, която предлага нещо повече от текстова комуникация. Добрият инструмент трябва да предлага функции за визуално сътрудничество, като споделени бели дъски и интерактивни визуални елементи.

Интелигентни интеграции: Уверете се, че алтернативата на Yammer се интегрира безпроблемно с други важни приложения. Безпроблемната връзка между инструментите ви прави продуктивни, като намалява необходимостта да превключвате между платформи.

Сигурност: Ако ще споделяте чувствителна информация чрез вашия инструмент, той трябва да разполага с надеждни мерки за сигурност. Търсете функции за криптиране от край до край, сигурно съхранение на файлове и удостоверяване на потребители, за да защитите данните на вашия екип и да запазите конфиденциалността.

10-те най-добри алтернативи на Yammer, които можете да използвате

Ето списък с 10-те най-добри и лесни за използване алтернативи на Yammer през 2024 г.:

1. ClickUp

Споделяйте идеи и меми и сътрудничете с колегите си чрез ClickUp Chat.

ClickUp е най-добрият инструмент за сътрудничество „всичко в едно“. От проекти до екипи, той обхваща всичко под един покрив, включително непрекъсната комуникация.

С чата си в реално време ClickUp централизира комуникацията в екипа, елиминирайки хаоса от разпръснати разговори. Споделяйте бързо актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие – всичко на едно място.

Споменавайте членовете на екипа си с „@“ и им присвоявайте коментари според нуждите си.

Използвайте канали за чат в реално време, споменавайте членове на екипа с @mentions и присвоявайте коментари, за да може всеки да е на една и съща страница.

Споделяйте файлове, документи, видеоклипове и други с колегите си директно в чата на ClickUp.

ClickUp ви позволява също да вграждате уеб страници, електронни таблици, видеоклипове и други директно в чата. Всички връзки и прикачени файлове са подредени по групи за бърза справка, което подобрява достъпността и поддържа организацията на екипа ви.

Използвайте богатите функции за управление и редактиране на документи за ясна комуникация и спестете време с бързите команди /Slash Command за ефективно форматиране.

ClickUp е предвидил всички възможни препятствия, с които може да се сблъскате. Ето защо предлага визуално работно пространство за управление на вашите мултифункционални проекти.

Шаблонът на ClickUp за междуфункционални проекти по отдели опростява сътрудничеството между екипите. Организирайте проектите си по отдели, задавайте зависимости между задачите и проследявайте напредъка с визуални инструменти като диаграми на Гант. Използвайте персонализирани статуси, полета и изгледи за ефективно управление на проектите, като гарантирате успеха на отдела.

Управлявайте уверено вашите междуфункционални проекти, като използвате шаблона за междуфункционални проекти по отдели на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Обсъждайте и споделяйте линкове и актуализации с екипите си в реално време с ClickUp Chat.

Споделяйте съдържание, свързано с проекти, директно чрез чат

Създайте чат изглед, пригоден за всяка задача или проект в ClickUp.

Използвайте ClickUp Notepad за водене на бележки и списъци с задачи.

Интегрирайте с различни инструменти като Discord , Google Docs, Dropbox, YouTube, Box и Evernote.

Открийте разнообразие от шаблони за проекти за различни случаи на употреба, включително шаблони за комуникация

Използвайте мобилни приложения, съвместими както с iOS, така и с Android.

Ограничения на ClickUp

Потребителите може да се нуждаят от първоначална помощ, за да се ориентират правилно в платформата.

Версията за настолни компютри е много по-добра от мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3900+ отзива)

2. Google Workspace

чрез Google Workspace

Преди известен като G Suite, Google Workspace е набор от инструменти за продуктивност, предназначени за работа в екип и сътрудничество. Макар да не е пряк конкурент на Yammer, можете да използвате различни инструменти на Google Workspace като достойни алтернативи.

Най-хубавото е, че Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Docs и други са интегрирани в Google Workspace, което ви позволява да сътрудничите и управлявате съдържание с минимална зависимост от инструменти на трети страни.

Най-добрите функции на Google Workspace

Използвайте Google Docs, Sheets, Slides и Chat за сътрудничество в реално време.

Съхранявайте данните си в облака с надеждна защита

Провеждайте висококачествени видеоконференции

Дръжте екипите си в течение с имейли

Ограничения на Google Workspace

Ограничено пространство за съхранение

Много малко интеграции с инструменти на трети страни

Цени на Google Workspace

Business Starter: 7,20 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 14,40 $/месец на потребител

Business Plus: 21,60 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Workspace

G2: 4,6/5 (над 42 200 отзива)

Capterra: 4,7 (над 15 200 отзива)

3. SharePoint

чрез SharePoint

Microsoft SharePoint, или просто SharePoint, може да бъде чудесен инструмент за обединяване на екипа ви и улесняване на работата.

Това е система за управление на съдържание, която помага на компаниите с споделяне и преглед на работни плотове, текстови бележки, незабавни съобщения и редактиране на бяла дъска. Тя събира информация за проекти, файлове и актуализации, насърчавайки активното участие на екипа.

SharePoint е изключително адаптивен и се приспособява към уникалния работен процес и стил на сътрудничество на вашия екип. Потребителите го ценят, защото им позволява да създават персонализирани уебсайтове за различни отдели или проекти, което прави комуникацията и координацията много по-гладка.

Най-добрите функции на SharePoint

Съхранявайте данните си в голямо пространство за съхранение от 1 TB.

Създайте персонализирани и поддържани интранет сайтове

Възможност за сигурно споделяне на файлове както вътре, така и извън вашата организация

Бъдете в крак с новини, базирани на вашите предпочитания.

Ограничения на SharePoint

Не толкова гладка интеграция за инструменти, които не са на Microsoft

Интерфейсът може да бъде нестабилен.

Цени на SharePoint

SharePoint (План 1): 5 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/потребител на месец

(*достъпни са само цените за годишен абонамент)

Оценки и рецензии за SharePoint

G2: 4,0/5 (8300+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (5100+ отзива)

4. Slack

чрез Slack

Slack е едно от най-популярните приложения за бизнес съобщения, което позволява на екипите да чатят и споделят файлове, подобрявайки вътрешната комуникация и сътрудничеството.

Притежава разширени функции като видео и аудио разговори, съвместни платна и организирани канали с дискусионни теми.

Опцията Huddle на Slack ви позволява да инициирате разговори с колеги, без да планирате официална среща. Тя ви позволява да споделяте екрани, емоджи реакции, файлове, линкове и документи.

Разширените филтри за търсене на Slack са чудесни, когато търсите стар файл или разговор. Интеграцията му с различни инструменти помага да се централизира работата, като се намаляват разсейванията от превключването между приложения. Всичко това го прави една от най-добрите алтернативи на Yammer.

Най-добрите функции на Slack

Намерете съобщения за минути с филтри за търсене

Свържете се с различни други инструменти като Hubspot

Видео чат и споделяне на екрана в реално време с Huddle

Създайте частни канали

Изберете вида на работното си пространство с теми и емоджита

Ограничения на Slack

Изпраща прекалено много известия, което прави използването му прекалено натоварващо.

Изисква стабилна интернет връзка, в противен случай работи бавно.

Цени на Slack

Безплатно

Pro: 8,75 $/месец на потребител

Business+: 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (32200+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 23 000 рецензии)

5. Cisco Webex

чрез Cisco Webex

Cisco Webex се отличава с динамичните си видеоконференции. Той улеснява сътрудничеството от всяко място, насърчава включването и ангажираността. Сред основните му функции са намаляване на шума, анимирани реакции и динамично гласуване.

Платформата преодолява езиковите бариери с превод в реално време и насърчава анонимното участие. Стаите за почивка и гъвкавостта на устройствата подобряват включването.

Неговите AI-базирани функции предлагат лични прозрения и опростяват работните процеси чрез интеграции.

Най-добрите функции на Cisco Webex

Сътрудничество в сигурна среда с усъвършенствано криптиране от край до край

Изпращайте обратна връзка с жестове

Интегрирайте чрез Zapier и добавяйте автоматично Webex връзки към поканите си за срещи.

Генерирайте автоматично транскрипти от срещи

Ограничения на Cisco Webex

Хостингът на уебинари е отделен от обичайните видеоконференции.

Проблеми с видео и аудио драйвери, причиняващи технически проблеми и потенциални закъснения на срещите

Цени на Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/месец за лиценз

Webex Suite: 25 USD/месец за лиценз

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cisco Webex

G2: 4,3/5 (над 15 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (6800+ отзива)

6. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е предназначен за екипи, които искат да управляват задачи и да си сътрудничат. Той разполага с надеждни инструменти за онлайн срещи за ефективно сътрудничество, комуникация в реално време и лесно споделяне на файлове чрез Teams и Channels.

Той е известен с първокласните си възможности за уеб конференции, като побира до 300 участници с опции за уеб или аудио достъп, запис на разговори и предавания на живо. Допълнителните предимства включват виртуални фонове, споделяне на екран, чатове и надписи.

Белите дъски на Microsoft Teams ви дават възможност да пишете, рисувате и скицирате върху виртуално платно, а промените се актуализират в реално време.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Създавайте общности с хора, които споделят сходни интереси.

Интегрирайте се бързо с други инструменти на Microsoft 365

Създавайте стаи за почивка по време на срещи

Използвайте цифрови бели дъски за визуално сътрудничество и мозъчна атака.

Получете 5 GB облачно хранилище в безплатния план

Ограничения на Microsoft Teams

Навигацията в интерфейса става все по-трудна с течение на времето

Ограничен достъп за гости/външни сътрудници

Цени на Microsoft Teams

Teams Essentials: 4 $/месец на потребител

Business Basic: 6 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 12,50 $/месец на потребител

(*достъпни са само цените за годишен абонамент)

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (над 14 600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (9300+ отзива)

7. Jostle

чрез Jostle

Jostle се определя като платформа за успех на служителите.

Той е проектиран като софтуер за сътрудничество, който насърчава връзките, комуникацията и ангажираността на служителите за по-силна корпоративна култура. Това е обединено пространство, в което компаниите могат да споделят новини, да правят важни съобщения и да провеждат анкети за обратна връзка с цел повишаване на продуктивността на екипа.

Jostle гарантира, че всеки в организацията ви, независимо от местоположението или часовата зона, разполага с централна платформа за достъп до релевантна информация, разрешаване на проблеми и отбелязване на успехи.

Най-добрите функции на Jostle

Използвайте анкети, за да съберете мненията на екипа по важни решения.

Сътрудничество и управление на проекти във форума за дискусии

Организирайте файловете в библиотека с документи за лесно търсене

Бъдете информирани с фийд за активността

Интегрирайте с Microsoft Office и Google Files

Ограничения на Jostle

Ограничени възможности за персонализиране

Без дискусии в низове

Цени на Jostle

Бронз: Цена от 5 $/месец на потребител

Silver: Цена от 9 $/месец на потребител

Gold: Цена от 12 $/месец на потребител

Платина: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jostle

G2: 4,5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 70 рецензии)

8. Simpplr

чрез Simpplr

Simpplr е решение за социална интранет мрежа, което подобрява вътрешната комуникация и изгражда връзки между служителите, което го прави чудесен избор за разпределени работни места.

За разлика от традиционните интранет мрежи за предприятия, чието настройване отнема много време, Simpplr ви позволява да започнете да го използвате за броени дни. Той притежава гъвкавостта, мащабируемостта и сигурността, които сериозните компании изискват от една социална мрежа.

Simpplr ви помага да избегнете ненужното претоварване с известия, като адаптира интранет мрежата според вашата роля, осигурявайки персонализирано преживяване.

Най-добрите функции на Simpplr

Получавайте персонализирано съдържание благодарение на интелигентните графики на знания

Създавайте кампании в интранет и позволете на служителите си да ги споделят в социалните си мрежи за по-голям обхват.

Работете с остаряло съдържание, деактивирайте неизползвани сайтове и подчертавайте правилната информация с AI.

Персонализирайте и интегрирайте нови и съществуващи работни процеси с лекота

Ограничения на Simpplr

Ограничена функционалност за търсене

Липсва вграден календар, което затруднява планирането

Цени на Simpplr

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Simpplr

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

9. Workplace

чрез Workplace

Разработена от Meta, Workplace е комуникационен инструмент за сигурно сътрудничество в екип чрез чат, гласови съобщения и групи.

Базирана на интерфейса на Facebook, тя разполага с лента с новини за актуализации, съобщения и публикации в цялата организация. Можете да взаимодействате с публикациите и да ги персонализирате според вашите предпочитания.

Можете да организирате видео излъчвания на живо в рамките на екипа си, с интерактивни функции като коментари, въпроси и реакции. Можете също да запазвате видеоклипове, за да ги гледате по-късно.

Най-добрите функции на Workplace

Превеждайте публикациите на 91 езика за по-голяма инклузивност

Закачете важни публикации в горната част на новинарския поток

Създавайте групи за целенасочена комуникация

Измервайте ангажираността с аналитични данни

Интегрирайте с Microsoft 365 и Google Workspace

Ограничения на работното място

Прекаленото количество известия може да повлияе на производителността

Потребителите са съобщили за проблеми с поверителността на данните поради нежелана поща и спам.

Цени за Workplace

Основен план: 4 $/месец на човек

Разширено допълнение за администрация и поддръжка: 2 USD/месец на човек

Допълнение за предприятия: 2 USD/месец на човек

Оценки и рецензии за Workplace

G2: 4,0/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

10. Salesforce Chatter

чрез Salesforce Chatter

Salesforce Chatter е чудесна алтернатива на Yammer, която предоставя пространство за споделяне на идеи, предлагане на предложения и свързване на екипите с ценна обратна връзка от клиентите.

Можете също да споделяте файлове и да се свързвате с експерти от цялата организация. С мобилния достъп можете да проследявате екипи, да актуализирате възможности и да реагирате на важни актуализации по всяко време и навсякъде, за оптимална ефективност.

Най-добрите функции на Salesforce Chatter

Следете хора и документи, за да сътрудничите по проекти

Контролирайте честотата на известията по имейл

Сътрудничество в частен режим по чувствителни проекти

Интегрирайте с други социални медийни платформи като Twitter

Ограничения на Salesforce Chatter

Твърде многото известия могат да направят приложението шумно.

Прекалено сложно за навигация за нови потребители

Цени на Salesforce Chatter

За потребители на Salesforce: Безплатно (като част от плана ви за Salesforce)

За потребители, които не използват Salesforce: 15 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Salesforce Chatter

G2: 4. 1/5 (900+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Коя е вашата любима алтернатива на Yammer?

Направихте първата стъпка към по-добро сътрудничество и ангажираност на работното място. Сега знаете много алтернативи на Yammer, някои от които предлагат много повече от Yammer.

Събрах най-добрите от най-добрите на пазара в момента. Но ако ни попитате, ще ви предложа ClickUp.

Чатът е само една от многото полезни функции, предлагани от ClickUp. Това е всеобхватна платформа, създадена специално за управление на проекти и сътрудничество в екип. Персонализирайте я според вашите предпочитания, изберете шаблон от библиотеката и оставете AI да се погрижи за рутинната работа.

А най-хубавото е, че можете да ползвате повечето от тези функции безплатно. Регистрирайте се в ClickUp още днес!