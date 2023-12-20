10-те най-добри книги за Scrum за проектни мениджъри и Scrum Masters

Потребителите на Agile се кълнат в Scrum като най-ефективната рамка за управление на Agile проекти.

Но управлението на проекти е по-трудно, отколкото си мислите. За да успее вашият проект, вие се нуждаете от технически познания и умения в Scrum.

Няма алтернатива на реалния опит за придобиване на необходимите умения. Въпреки това, сляпото потапяне в управлението на проекти в реалния свят без конкретни Scrum умения вероятно ще доведе до провал.

Въпросът е: как да развиете необходимите умения? Четенето на висококачествени книги, написани от истински практици, които са минали през това, може да ви даде преднина.

Имаме най-добрите книги за Scrum, в които можете да се потопите и да станете експерти по темата. Нека се впуснем в топ 10 книги за Scrum за проектни мениджъри и Scrum майстори през 2023 г.

В края ще ви разкрием една малка тайна от бранша, която ще ви помогне да приложите всички тези съвети, за да станете най-добрият Scrum Master.

10-те най-добри книги за Scrum, които да добавите към списъка си

1. Agile Estimating and Planning от Майк Кон

чрез Amazon

За книгата

Автор(и): Майк Кон

Година на издаване: 2005

Приблизително време за четене: 9 часа

Препоръчително ниво: Начинаещи до средно напреднали

Брой страници: 330 страници

Оценки 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

В тази книга съоснователят на Agile Alliance Майк Кон представя изчерпателно и практично ръководство за управление на проекти с помощта на Scrum. Ясно илюстрираните концепции и стъпка по стъпка ръководства помагат да се отговори на въпроси като:

Какво ще бъде изградено?

Колко голям ще бъде?

Кога трябва да бъде направено?

Колко мога да свърша дотогава?

Cohn отговаря на тези въпроси с последователни насоки. Той предоставя на читателите необходимите инструменти за Agile оценяване и планиране, които са далеч по-напред от остарелите техники за оценяване, които не работят в днешните динамични, променящи се проекти.

Съчетайте това с реални примери за употреба и ще получите изчерпателен наръчник за оценка на вашите планове и постигане на целите ви в управлението на проекти.

„Ако производителността на екипа се увеличи, като помогна на някой друг, това е, което трябва да направя. Скоростта на екипа е важна, а индивидуалната скорост – не.“

Ключови изводи:

Предоставя ясни насоки за планиране, за да не надхвърляте никога вашите прогнози.

Предоставя на потребителите реален опит с практични инструменти и примери за употреба.

Какво казват читателите:

„Много е важно да се разберат различните аспекти, свързани с гъвкавото планиране. Наистина полезно, когато преминавате от традиционна към гъвкава рамка.“

2. Scrum: Изкуството да свършиш два пъти повече работа за половината време от Джеф Съдърланд

чрез Amazon

За книгата

Автор(и): Джеф Съдърланд

Година на издаване: 2014

Приблизително време за четене: 7 часа

Препоръчително ниво: Начинаещи

Брой страници: 256 страници

Оценки 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Написана от съавтор на методологията и главен изпълнителен директор на Scrum, Inc. , книгата предоставя на читателите изчерпателен поглед върху функционирането на Scrum. Това е първата стъпка в пътуването ви към овладяване на Scrum.

Съдърланд създава солидна теоретична основа и след това показва как тя работи.

Основна характеристика на книгата е нейният прост език. За разлика от други книги за Scrum, разказът е интригуващ и динамичен. Не е необходимо да имате познания по софтуер, за да разберете принципите, приложени в тази книга. Всички тези фактори допринасят за широката популярност на книгата.

„Scrum Master, лицето, отговорно за управлението на процеса, задава на всеки член на екипа три въпроса: 1. Какво направихте вчера, за да помогнете на екипа да завърши Sprint? 2. Какво ще направите днес, за да помогнете на екипа да завърши Sprint? 3. Какви пречки стоят на пътя на екипа? Това е всичко.“

Ключови изводи:

Бързо, лесно и задълбочено разбиране на Scrum

Лесни за разбиране, без излишни подробности и без жаргон.

Какво казват читателите:

„Ако искате да научите подробности за създаването на Scrum, сте попаднали на правилната книга. Силно препоръчителна за SM, ако наистина искат да знаят какво е Scrum и защо се използва. ”

3. Essential Scrum: Практическо ръководство за най-популярния Agile процес от Кенет С. Рубин

чрез Amazon

За книгата

Автор(и): Кенет С. Рубин

Година на издаване: 2012

Приблизително време за четене: около 13 до 14 часа

Препоръчително ниво: Средно до напреднало

Брой страници: 496 страници

Оценки 4,6/5 (Amazon) 4,7/5 (Flipkart)

Ако търсите една книга, която да ви даде всичко необходимо, няма нищо по-добро от пълното и задълбочено ръководство на Рубин за Scrum.

От 17-странично определение на „спринта“ до две глави, посветени на оценката, скоростта и техническия дълг, тази книга обхваща всеки аспект от ценностите на Scrum в най-малките подробности.

Книгата е дълга, но ползотворна. Тя е предназначена за Scrum мастъри, които искат да повишат уменията си за управление на проекти до следващото ниво. По-кратките ръководства в този списък се различават от знанията, които тази книга би предоставила, ако инвестирате необходимото време, за да я прочетете внимателно.

„Scrum прави видими дисфункциите и загубите, които пречат на организациите да достигнат истинския си потенциал.“

Ключови изводи:

Подробни ръководства за всеки аспект от методологията Scrum.

Практични съвети, които ще ви помогнат в ежедневните проблеми, с които се сблъскват Scrum мастърите.

Какво казват читателите:

„Много задълбочено и практично ръководство. Използвам го, за да се подготвя за изпитите си.“

4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great от Esther Derby & Diana Larsen

чрез Amazon

За книгата

Автори: Естер Дарби и Диана Ларсен

Година на издаване: 2006

Приблизително време за четене: около 5 часа

Препоръчително ниво: Средно

Брой страници: 186 страници

Оценки 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Въпреки възрастта си, тази работа остава актуална и днес.

Agile Retrospective е важен Scrum ритуал, който включва срещи за обобщаване на всяка итерация на текущ проект. Те са чудесна възможност да погледнете отстрани и да прецените какво работи за вас и какво ви пречи.

Естер и Диана, чрез тази работа, ви предоставят инструменти и съвети за решаване на безбройните ежедневни проблеми, с които се сблъсквате по време на проект или процес за разработка на софтуер. Имайте предвид, обаче, че книгата не се ограничава до екипи за разработка на софтуер.

Те ви учат как да организирате и провеждате ретроспективи като цяло, да ги адаптирате към размера на вашия Scrum екип и организационните нужди, да се приспособявате към промените и да разширявате тези стратегии.

„След това помолете всички в стаята да се изкажат. Когато някой не се изкаже в началото на ретроспективата, той има мълчаливо разрешение да мълчи до края на сесията.“

Ключови изводи:

Уроци по архитектура и изпълнение на Agile ретроспективи

Ръководство за справяне с ежедневните проблеми, които възникват при разработката на софтуер

Личен agile треньор, който ви води през вашето пътуване

Какво казват читателите:

„Хареса ми простият формат на книгата и това, че тя съдържа примери, където е уместно. Тя е добра отправна точка, но не е изчерпателна.“

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 практични съвета за ускоряване на Scrum от Bonsy Yelsangi

чрез Amazon

За книгата

Автори: Бонси Йелсанг и Валерио Занини

Година на издаване: 2021

Приблизително време за четене: около 5 часа

Препоръчително ниво: Напреднали

Брой страници: 190 страници

Оценки 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)

Чрез тази лесна за четене книга авторите дават практични, ясни и убедителни отговори на 50 от най-често задаваните въпроси относно Scrum.

Вдъхновени от опита си в обучението на хиляди професионалисти по целия свят, двамата автори създадоха тази книга. Тя е предназначена за Scrum екипи, Scrum практици, Scrum майстори, продуктови мениджъри и Agile треньори, които искат да усъвършенстват своите умения и да преминат на следващото ниво в Scrum.

В тях няма излишни подробности, което прави четенето им приятно. В края на книгата ще разполагате с полезен набор от практически съвети и техники за управление на проекти, необходими за най-ефективното използване на Scrum.

„Няма един правилен или единствен начин за внедряване на Scrum. ”

Ключови изводи:

Отговори на 50-те най-често задавани въпроса от стажантите, свързани със Scrum.

Без излишни подробности, с практичен стил на изложение, който ви предоставя само най-необходимата информация.

Какво казват читателите:

„Това е перфектната книга за Scrum Master, която прочетох наскоро. Бонси е свършил отлична работа, като е направил това възможно и е описал много подробно всички очаквания към Scrum Master. Пожелавам ти всичко най-добро, Бонси, и ще очакваме с нетърпение още много книги 📚 в бъдеще... Продължавай в същия дух 👍🏻”

6. „The Scrum Guide“ от Кен Швабер и Джеф Съдърланд

чрез Scrum Guide

Тази книга ви връща към основите. Но не подценявайте това знаково произведение. Макар да е отличен праг за начинаещи, то е чудесно и за експерти, които искат да освежат знанията си и да сравнят личния си опит с теоретичната рамка.

Написана и постоянно актуализирана от създателите на Scrum, тя е кратко ръководство, което подчертава най-важните части от методологията. Подобно на самата книга, тя насърчава непрекъснатото усъвършенстване. Тя ще ви запознае с ценностите, ролите, събитията и артефактите, използвани в Scrum, по компактен, кратък и без жаргон начин.

„Най-важната задача на мениджъра е да помага на хората, които вършат работата. Дайте им цел и ги оставете да работят.“

Ключови изводи:

Кратък, но практичен интензивен курс по Scrum

Подходящи за начинаещи и проектни мениджъри, които искат да се върнат към основите.

Какво казват читателите:

„Това е кратко, но перфектно ръководство. Няма нищо излишно.“

7. Large-Scale Scrum: More with LeSS от Крейг Ларман и Бас Воде

чрез Amazon

За книгата

Автори: Крейг Ларман и Бас Воде

Година на издаване: 2016

Приблизително време за четене: около 10 часа

Препоръчително ниво: Средно до напреднало

Брой страници: 368 страници

Оценки 4. 4/5 (Amazon)

Искате ли рамка, която да ви помогне да управлявате мащабни или множество проекти? Larman и Vodde са на ваша страна.

Макар че Scrum първоначално беше предназначен за малки екипи за разработка, с времето добавянето на нови идеи и варианти направи възможно прилагането му в големи екипи. Това е чудесно за коучинг на гъвкави екипи, защото успехът на екипа е всичко.

Един от пионерските и най-ефективни варианти е LeSS (Large Scale Scrum), разработен от Larman и Vodde. Това е рамка, базирана на Scrum, която работи в сложни сценарии.

Тази книга е задължителна за четене, ако сте в позиция да управлявате или да сте част от структура с няколко екипа. Книгата ви предоставя необходимите инструменти, за да разберете ролята на Scrum Master и да структурирате голяма организация за клиентска стойност.

„Едно от правилата на Scrum е, че работата не може да се налага на екипа; продуктовият собственик предлага елементи за итерацията, а екипът поема толкова, колкото реши, че може да изпълни с устойчиво темпо и добро качество.“

Ключови изводи:

Запознава ви с рамката LeSS за мащабни проекти или проекти с участието на няколко екипа.

Помага ви да разберете как да приложите простотата на Scrum в сложни сценарии.

Какво казват читателите:

„Ако практикувате Scrum и се мъчите с мащабирането, тази книга е идеална за вас. Ако планирате да приложите Scrum за разработване на големи продукти, купете тази книга веднага. ”

8. Scrum в AI: Агилно разработване на изкуствен интелект с Scrum и MLOps от Паоло Самикели

чрез Amazon

За книгата

Автор(и): Паоло Самикели

Година на издаване: 2022

Приблизително време за четене: около 6 до 7 часа

Препоръчително ниво: Ниша

Брой страници: 244 страници

Оценки 4. 1/5 (Amazon)

Индустрията на изкуствения интелект преживява бум в последно време, а софтуерните екипи се подготвят да създават приложения, базирани на изкуствен интелект. В тази книга Самичели предоставя на читателите изчерпателен поглед върху управлението на проекти, необходимо при разработването на изкуствен интелект. Работите ли в екип, занимаващ се с изкуствен интелект? Тогава тази книга е за вас.

Книгата предоставя подробна информация за методологиите Agile, Scrum и MLOps, които спомагат за повишаване на морала, събиране на обратна връзка, упражняване на контрол, насърчаване на включването на заинтересованите страни и управление на разработчиците с цел постигане на висококачествени резултати.

Тя е подходяща за практични сценарии, защото има солидна основа в Agile, инженерни практики и примери от реалния свят. Тя също така ви показва как да ги приложите във вашата компания.

„С Agile, Scrum и MLOps ще получите екипен дух, чести обратни връзки, емпиричен контрол, ангажираност на заинтересованите страни и мотивация на разработчиците за висококачествени резултати.“

Ключови изводи:

Специализирано ръководство за управление на проекти за разработка на софтуер за изкуствен интелект

Предоставя практически примери и указания за това как да приложите тези стратегии.

Какво казват читателите:

9. Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban от Andrew Stellman & Jennifer Greene

чрез Amazon

За книгата

Автори: Андрю Стелман и Дженифър Грийн

Година на издаване: 2014

Приблизително време за четене: около 11 до 12 часа

Препоръчително ниво: Начинаещи

Брой страници: 420 страници

Оценки 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)

Ако искате да надхвърлите Scrum и да проучите най-популярните Agile методологии, тази книга е идеалният избор за вас. Лека и увлекателна за четене, книгата предоставя изчерпателна информация за Scrum, XP, Lean и Kanban – идеална за Scrum екипи.

Тя обяснява как всеки метод се фокусира върху различни области на развитие и ви помага да разберете кой би бил най-подходящ за вас и вашия Scrum екип. Вземете тази книга, ако искате да се задълбочите в Agile, но се нуждаете от разяснения за това коя методология да изберете.

„От всеобщо значение е да се разберат хората в екипа, как работят заедно и как работата на всеки един от тях се отразява на останалите.“

Ключови изводи:

Предлага изчерпателен анализ на най-популярните Agile рамки.

Помага ви да решите кой метод би бил най-подходящ за размера и нуждите на вашия екип.

Какво казват читателите:

„Книгата засяга подробно всички теми, които трябва да се обсъдят, когато се опитваме да обясним Agile. Обичам начина, по който е написана книгата, обхвата и съдържанието й.“

10. The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay от Зузана Шохова

чрез Amazon

За книгата

Автор(и): Зузана Шохова

Година на издаване: 2016

Приблизително време за четене: около 7 до 8 часа

Препоръчително ниво: Средно до напреднало

Брой страници: 176 страници

Оценки 4. 2/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)

С фокус върху Scrum Masters, тази книга е изчерпателен наръчник за това как да се превърнете в най-добрия лидер, от който се нуждаят вашият екип и организация. Четенето на тази книга ще ви даде цялостно разбиране за тази ключова позиция.

Над 15-годишният опит на автора като разработчик, мениджър и Scrum Master проличава в подробния модел State of Mind, който показва как трябва да изглежда идеалният ден на един Scrum Master.

Работата разглежда всички аспекти на това да бъдеш и да въплъщаваш Scrum Master, от твоите отговорности, компетенции и мета-умения до твоите умения за изграждане на екип, адаптивност към промени, разпределение на ресурси и много други.

„За да бъде добър водач, ScrumMaster трябва да бъде само една крачка пред екипа и организацията, изваждайки ги от техните навици, норми и обичаи.“

Ключови изводи:

Подготвя ви строго, за да станете най-добрият Scrum Master, който можете да бъдете.

Предоставя подробни описания на вашата обща позиция и отговорности, подкрепени от години практически опит.

Какво казват читателите:

„Най-добрата книга за започване с терминологията на Scrum.“

Подобрете управлението на Scrum проектите си с ClickUp

Използвайте изгледа на бялата дъска, за да планирате проекта и да оптимизирате работните процеси в гъвкав процес за по-прозрачен изглед.

И това е всичко, което имаме за вас! Тези 10 най-добри книги за управление на проекти по Scrum ще ви помогнат, независимо от нивото ви – дали сте начинаещ проектен мениджър или Scrum Master.

Опитните Scrum Masters знаят, че знанието е отправната точка. Когато се впуснете в реалния свят на управлението на проекти, не бихте ли искали да имате на разположение първокласен софтуер, идеален за Scrum и други методи?

ClickUp

Използвайте ClickUp, за да управлявате лесно задачите и проектите си и да сътрудничите ефективно с екипа си.

Разгледайте ClickUp Project Management. Това е цялостна платформа за управление на работния процес, която ще се погрижи за всички ваши нужди, свързани с проектите, наред с други неща. Независимо колко членове има вашият екип, ClickUp се адаптира към нуждите на вашата организация.

ClickUp действа като всеобхватна база от знания, специално създадена за мултифункционални проекти. Неговите функции за автоматизация и отчитане правят чудеса за повишаване на ефективността.

Функции за управление на проекти в ClickUp

Персонализирайте системата си за управление на проекти, като подреждате колоните според вашите предпочитания, като статус, отговорно лице, приоритети и др.

Управление на работния процес с ClickUp Sprints: Управлявайте ефективно работния процес на вашия екип с ClickUp Sprints. Този инструмент определя дати за спринтове, присвоява точки и маркира приоритети, така че всички членове на екипа да са в течение относно възложените задачи и крайни срокове. Той автоматично прехвърля незавършената работа в следващия спринт и синхронизира вашия цикъл на разработка с GitHub, GitLab или Bitbucket.

Вижте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате HR работния си процес според вашите нужди.

Готови Agile Scrum и други табла: Използвайте Използвайте готовите табла на ClickUp за всякакви рамки за управление на проекти Scrum. Таблото за управление на проекти ClickUp Agile Scrum се отличава, тъй като поддържа Scrum и е напълно персонализирано.

Останете на път и получите ясна представа за графика с този унифициран шаблон.

Agile Integrations: Оформете проекта си перфектно в съответствие с Agile рамките, използвайки Оформете проекта си перфектно в съответствие с Agile рамките, използвайки ClickUp’s native Git и други Agile инструменти за интеграция

Визуализация с Kanban табла: Ефективно и ефикасно управлявайте задачите си с помощта на Ефективно и ефикасно управлявайте задачите си с помощта на ClickUp Board View . То използва персонализирано табло в стил Kanban, което бързо разпространява най-важната информация до всички членове на екипа ви на една унифицирана платформа.

Оптимизирайте времето за поръчки за покупки, за да подобрите паричния поток, като използвате изгледите на Clickup.

Унифицирани бели дъски: Сътрудничеството става визуално с помощта на Сътрудничеството става визуално с помощта на ClickUp Whiteboards – споделена виртуална кутия за идеи, в която идеите на вашия екип се координират и изпълняват като действия.

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

Имате нужда от още убеждаване? Вижте какво може да направи за вас най-модерният инструмент за управление на проекти. Опитайте ClickUp безплатно още днес!