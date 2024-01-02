Pipedrive или HubSpot: коя CRM система е най-добрата през 2025 г.?

Всеки успешен бизнес се нуждае от няколко основни софтуерни платформи, за да оптимизира дейността си. Когато става въпрос за продажбите и комуникацията с клиентите, малко платформи са по-важни от CRM софтуера.

Бързо търсене в Google разкрива безкрайно много опции за софтуер за продажби, като всички те твърдят, че ще подобрят значително вашите продажби. Но рано или късно ще откриете, че няколко конкретни CRM системи се открояват. Сред тези примери за CRM софтуер HubSpot и Pipedrive са най-популярните.

Но как да изберете между Pipedrive и Hubspot? Трябва ли да избирате между тези две платформи или може би има трета опция, която е още по-добра за управлението на вашите продажби?

Какво е Pipedrive?

Както подсказва името му, Pipedrive е специално проектиран за управление на тръбопроводи. Сравнете Pipedrive с алтернативи като Trello и бързо ще разберете защо тази разлика е важна.

Чрез своите професионални и корпоративни планове Pipedrive предлага усъвършенствано управление на контактите, специално разработено за оптимизиране на вашите продажбени процеси. Добавете към това и значителна степен на автоматизация на маркетинга, която включва както имейл маркетинг, така и автоматизация на работния процес, и ще разберете защо това е един от най-мощните оперативни инструменти, достъпни за продажбените екипи днес.

Не мислете за този CRM пакет като за обикновена база данни с контакти. За разлика от повечето алтернативи на Pipedrive, този център за продажби използва Kanban табла за организиране на опциите за управление на потенциални клиенти. Можете да подходите към управлението на вашия пайплайн по-визуално, като използвате действия с плъзгане и пускане, за да планирате лесно вашия цикъл.

Чрез Pipedrive

Функции на Pipedrive

Както може да се очаква от усъвършенстван инструмент за управление на потенциални клиенти, Pipedrive предлага множество функции, предназначени да помогнат на вашия екип по продажбите. От прогнозно оценяване на потенциални клиенти до функции за имейл маркетинг за поддържане на интереса на потенциалните клиенти, този CRM софтуер може да се превърне във всестранен център за продажби за вашия екип.

1. CRM и функции на продажбения процес

Pipedrive е цялостен CRM пакет, който предлага множество функции, предназначени да стимулират, управляват и подобряват вашите продажби. Екраните му са интуитивни и с изчистен дизайн, като включват управление на сделките с визуализации, които комбинират интелигентни данни за контакти и естествени следващи стъпки.

Можете лесно да добавяте нови контакти чрез кратки формуляри, импортиране на списъци или интеграции с други CRM решения. Управлението на дублираните контакти е автоматично, а картите с контакти ви уведомяват за положителни и отрицателни данни с лесно цветово кодиране. Всяка карта с контакти включва и визуална графика на всички точки на контакт с този контакт, от имейли до обслужване на клиенти от вашия екип за поддръжка.

Всички тези функции имат една цел: да улеснят екипа ви да сключи повече сделки и да оптимизира процеса на продажбите. Вместо обикновена CRM система, мислете за Pipeline като за всеобхватен помощник в продажбите и инструмент за управление на сделките, който може да ви помогне във всяка част от процеса.

2. Отчети и табла

Чрез Pipedrive

Както може да се очаква от един асистент по продажбите, Pipedrive фокусира значителна част от функциите си върху прогнозиране на продажбите и други отчети. В резултат на това помага на мениджърите и ръководителите по продажбите да поддържат обща представа за целия процес и да изградят и коригират стратегиите си проактивно.

Платформата Pipedrive Insights е пълна с такива анализи, от моментални снимки на текущите продажби до отчети за прогнозите за приходите. Всеки отчет и табло е напълно персонализируемо. Потребителите могат дори да добавят персонализирани полета и да създават персонализирани диаграми за по-добър поглед върху данните.

И това е само началото. Pipedrive интегрира и продажбените цели в процеса, така че потребителите могат директно да сравняват етапите с текущото представяне в таблото за управление. Никога не губете от поглед дали можете да постигнете отново продажбените си цели и целите за приходите.

Накрая, Pipedrive започна да интегрира AI възможности в своите инструменти за отчитане. AI-задвижваният асистент по продажбите непрекъснато преглежда данните от продажбения канал, за да намери препоръчителни последващи действия, като проследяване на потенциални клиенти или квалифициране на потенциални клиенти. Това е интуитивно решение, което помага на вашия екип по продажбите да се фокусира върху правилните ходове.

3. Шаблони за управление на взаимоотношенията с клиенти

Накрая, Pipedrive предлага разнообразие от шаблони в зависимост от действието, което искате да създадете. Например, основният пакет включва шаблони за имейли за всеки потенциален клиент и шаблони за работни процеси за автоматизиране на типични дейности по продажбите.

Софтуерът включва и шаблони за функцията Smart Docs, която ви позволява да създавате предложения за сделки, които искате да сключите по-бързо и по-ефективно. И, разбира се, можете да създавате и персонализирате свои собствени шаблони, за да сте сигурни, че вашите имейли, автоматизации и Smart Docs отговарят на нуждите на вашия екип по продажбите.

Цени на Pipedrive

Essential: 14,90 $/месец на потребител

Разширена версия: 27,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител

Цена: 64,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Какво е HubSpot CRM?

HubSpot е повече от просто инструмент за управление на взаимоотношенията с клиентите. Това е цялостен център за маркетинг и продажби с множество взаимосвързани софтуерни опции, включително следните:

HubSpot Marketing Hub , който предлага множество функции за инбаунд маркетинг и персонализирани шаблони за имейли, с които да подкрепите вашите маркетингови кампании.

HubSpot CMS Hub , система за управление на съдържание и инструмент за създаване на уебсайтове, с който можете да създавате както отделни целеви страници, така и цялостни онлайн присъствия.

Hu bSpot Commerce Hub , платформа за търговия за B2B индустрии, която включва интеграции за електронна търговия, инструменти за месечно фактуриране и други.

HubSpot Support Hub , предназначен за предприятия, които искат да подобрят обслужването на клиентите си, включително системи за поддръжка по телефона и по електронна поща.

HubSpot Sales Hub, CRM частта от пъзела, на която ще се фокусираме в този сравнителен наръчник.

Чрез HubSpot

В допълнение към тези индивидуални платформи, компанията предлага и безплатни образователни ресурси в HubSpot Academy, онлайн център за помощ за всеки, който има акаунт в HubSpot. Тези безплатни услуги за обучение позволяват на всички членове на екипа да се запознаят не само със софтуера, но и с най-добрите практики в продажбите и маркетинга.

В допълнение към професионалните и корпоративните планове, HubSpot предлага безплатен план за своя Sales Hub. HubSpot Academy също позволява на всеки да проучи софтуера безплатно.

Функции на HubSpot CRM

В рамките на своя Sales Hub, HubSpot предлага прости CRM функции, които са много сходни с тези на конкурентите му.

Истинската разлика е в широкия спектър от интеграции на HubSpot, както с другите решения на компанията, така и с външни услуги. Например, интеграцията с ClickUp свързва CRM с мощни функции за управление на проекти и сътрудничество в екип за повишаване на производителността.

1. CRM и функции на продажбения процес

Създаден за CRM функционалност, HubSpot Sales Hub се отличава с лесен за използване интерфейс за вашия екип по продажбите. Дори безплатният план на HubSpot предлага визуален табло, което позволява на ръководителите по продажбите да разберат къде се намират потенциалните клиенти и перспективите в процеса. Той също така предоставя инструменти, специално създадени за управление на тези контакти до сключването на сделка.

Освен това HubSpot предлага няколко функции, специално създадени, за да спестят време на вашия екип по продажбите. Например CRM може да уведоми назначения търговски агент, когато потенциален клиент посети определена уеб страница или отвори имейл. Това им позволява да се свържат в подходящия момент чрез чат на живо, имейл или телефон от софтуера.

Накрая, HubSpot Sales Hub е мащабируем. Безплатният план има ограничения, като например само три табла и десет отчета. Но дори и тогава, потребителите могат да преминат към маркетинговите и поддръжните решения на пакета за по-комплексна настройка на продажбите и маркетинга. Преминаването към по-високо ниво на професионален или корпоративен план е безпроблемно, тъй като вашият бизнес и списък с контакти растат.

2. Отчети и табла

Чрез HubSpot

HubSpot предлага и изчерпателни отчети, които позволяват на екипите и ръководителите да получат информация за всичко – от прогнози за продажбите до обзор на резултатите. Както и при другите инструменти на HubSpot, отчетите обхващат всички елементи на софтуерната инфраструктура. Например, потребителите, които използват както HubSpot Marketing, така и HubSpot Sales Hub, могат лесно да свържат данните от двете платформи в един табло.

В най-добрия случай това превръща аналитиката на HubSpot в единствен източник на достоверни данни за цялата ви маркетингова фуния и тръбопровод за продажби.

Още по-добре, можете лесно да персонализирате отчетите и таблата си, за да отговарят на нуждите на вашата организация. Важно е обаче да отбележим, че безплатният план значително ограничава някои от тези възможности за персонализиране, които се предлагат само в по-скъпите професионални и корпоративни планове.

Отчитането е друга област, в която HubSpot Academy блести. Можете да я използвате, за да научите как да създавате отчети и да придобиете знания и информация за това как да настроите анализите, за да получите по-добри прозрения и резултати.

3. Шаблони за управление на взаимоотношенията с клиенти

Накрая, HubSpot предлага набор от шаблони, които помагат на вашия екип по продажбите да оптимизира работата си, без да започва от нулата всеки път. Някои от най-често използваните шаблони в по-големия набор от продукти включват:

Шаблони за имейл маркетинг за продажби и поддържане на интереса на потенциалните клиенти

Теми и шаблони за уебсайтове за системата за управление на съдържанието

Шаблони за отчети и табла за често използвани показатели и анализи в областта на продажбите и маркетинга

Шаблони за бизнес план и бизнес график

Разбира се, не всички тези шаблони са ограничени до HubSpot Sales Hub. Вместо това, те обхващат софтуерните решения в рамките на по-голямата палитра. Например, шаблоните за имейли могат да се използват както в маркетинговите, така и в автоматизираните работни процеси по продажбите.

Цени на HubSpot CRM

Безплатни инструменти: Безплатни

Стартово ниво: 20 $/месец

CRM Professional: 1600 $/месец

CRM Enterprise: 5000 $/месец

Pipedrive и HubSpot: сравнение на функциите

Поне що се отнася до CRM функционалността им, Pipedrive и HubSpot са лесни за сравнение. Но е важно да се отбележи и разликата в обхвата им. Първата се фокусира повече върху управлението на процеса, докато втората е по-широко решение, което обхваща целия процес на маркетинг и продажби.

Все пак е време да оцените функциите на инструментите за CRM и продажбения процес, отчетите и таблата, както и CRM шаблоните.

1. CRM и функции на продажбения процес

Търговските екипи от различни индустрии ще оценят фокусираните функции на Pipedrive и визуалния подход към представянето и управлението на тръбопровода. За търговските лидери, които търсят конкретно максимална ефективност на тръбопровода си, това е победител в тази област.

HubSpot Sales Hub, от друга страна, печели по отношение на по-широките интеграции. Като самостоятелен CRM, Sales Hub е повече от подходящ.

Но ако прехвърлите всичките си продажби и маркетингови дейности, включително управлението на съдържанието, към софтуера, той става значително по-мощен. За по-интегрирано внедряване HubSpot Sales Hub печели.

Чрез HubSpot

2. Отчети и табла

Подобно на CRM функционалността си, HubSpot и Pipedrive предлагат уникални предимства по отношение на функционалността за отчитане. Pipedrive Insights е чудесно решение за прогнозиране на продажбите и разширени анализи, особено предвид интеграцията си с изкуствен интелект.

От друга страна, HubSpot Sales Hub се отличава с интеграциите си в по-голямата промоционална и продажбена инфраструктура. Няма ясен победител, защото победителят зависи изцяло от нуждите на вашата организация.

Но нека отбележим специално HubSpot, който предлага безплатен план, включващ поне ограничени възможности за отчитане. Това ви позволява да се включите и да опитате да създадете отчети и табла, преди да внедрите нещо в по-големия екип и организация.

3. Шаблони за управление на взаимоотношенията с клиенти

Накрая, HubSpot печели в областта на шаблоните. Тъй като софтуерът е по-изчерпателен и интегриран, неговите функции могат да обхващат множество функционални области. Още по-добре, самото количество функции също превъзхожда Pipedrive. Ако искате да избегнете да започвате от нулата в усилията си за CRM, обмислете да дадете първи шанс на HubSpot.

Чрез HubSpot

Pipedrive и HubSpot в Reddit

Какво мислят реалните потребители, когато сравняват Pipedrive и HubSpot? За да разберем, посетихме Reddit. Бързо търсене на HubSpot и Pipedrive в Reddit показва, че повечето професионалисти предпочитат Pipedrive пред конкурентите му, когато става въпрос за продажби.

„Hubspot ви затруднява живота в областта на продажбите (в сравнение с Pipedrive)“, пише един потребител, „но прави повече в областта на маркетинга... и е безплатен.“

Потребителите особено харесаха по-задълбочените функции за изграждане на взаимоотношения на Pipedrive:

„Това, което ми хареса в Pipedrive, беше, че когато работех по проект с клиент, можех да създам проекта и да го свържа с клиента, с когото работех“, каза друг коментатор в Reddit. „Можех да създавам списъци, за да видя в какъв етап се намира всеки проект, да създавам актуализирани бележки, да прикачвам документи като спецификации и чертежи и т.н. Беше хубаво да имам такава ясна видимост на едно място, което беше ефективно за управление от гледна точка на времето.“

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Pipedrive и HubSpot

Ускорете растежа на клиентската база и удовлетвореността на клиентите с ClickUp, всеобхватната работна платформа.

Pipedrive и HubSpot може да са сред най-популярните CRM опции, но те далеч не са единствените възможности. Особено ако търсите безплатни инструменти за управление на контактите си с възможност за мащабиране, трябва да разгледате по-отблизо ClickUp.

Подобно на HubSpot, ClickUp е повече от CRM софтуер. Но за разлика от HubSpot, това е пакет за управление на проекти, който се фокусира върху всичко – от сътрудничество с клиенти до управление на знания чрез Smart Docs и wiki възможности.

С други думи, ClickUp е супер ускорител на производителността. И все пак, той все още се конкурира добре по основните функции, които използвахме, за да сравним двамата му конкуренти в това ръководство:

1. CRM и функции на продажбения процес

CRM таблото на ClickUp за обща представа за продажбите

Въпреки че в основата си това е платформа за продуктивност, не подценявайте потенциала на ClickUp за управление на потенциални клиенти. Вграден в тази платформа е лесен за използване CRM, който може да помогне на вашия екип интуитивно и ефективно да развива взаимоотношенията с клиентите и да сключва повече сделки.

Функциите на ClickUp CRM включват:

Визуален поглед върху потенциалните клиенти

Възможност за проследяване и управление на индивидуални акаунти

Персонализирани изгледи, включително списъци, диаграми на Гант, табла Kanban и други

Интеграции с имейл, които позволяват динамично достигане до потенциални клиенти и лийдове

Функционалност на базата данни с клиенти за съхранение, управление и анализ на вашите контакти

Автоматизация на работния процес за създаване на по-динамични продажбени процеси

Директна интеграция с CRM инструменти като HubSpot и Pipedrive, за да продължите да се възползвате от настройките си за управление на проекти.

2. Отчети и табла

Разбира се, предимствата на ClickUp не се изчерпват с основните CRM функции. Всъщност, таблата на ClickUp са сред основните му функции, като ви помагат да получите подробна аналитична информация за вашите продажбени процеси и тенденции в контактите.

С таблата за управление на ClickUp можете да идентифицирате и да се възползвате от по-задълбочени анализи с един поглед. Следете постоянно продажбите и представянето на екипа по продажбите.

И това не е единствената възможност да получите подробна информация. Инструментите за отчети по заявка предлагат информация в реално време и по график за производителността и ефективността на вашия екип. По този начин можете да бъдете проактивни, докато управлявате производителността си и прогнозирате бъдещите нужди.

3. Шаблони за управление на взаимоотношенията с клиенти

Данни за клиенти с изгледа на списъка в ClickUp

Накрая, ClickUp блести с една от най-полезните функции, от които се нуждаят екипите по продажбите днес: шаблони. Тя е дом на шаблона ClickUp CRM и няколко други CRM шаблона, специално проектирани, за да улеснят въвеждането и ежедневното управление. Независимо дали управлявате сервизен център, екип от софтуерни разработчици или сте фитнес треньор, който иска да управлява клиенти, шаблонът ClickUp може да ви даде нужния старт.

Управлението на екипа може да стане много по-лесно, ако можете бързо да създавате персонализирани проекти и процеси, които отговарят на нуждите на вашия екип, като същевременно ви позволяват да останете гъвкави. Добавете към това възможността да използвате други инструменти за продуктивност, като шаблони за управление на клиенти, и ще получите решение, създадено да улесни управлението на вашия процес.

Ускорете процеса на продажбите си с ClickUp

Ако търсите CRM, фокусиран върху продажбите, HubSpot и Pipedrive далеч не са единствените ви опции. ClickUp предлага всички функции, от които се нуждаете за продуктивност и управление на потенциалните си клиенти, в лесен за използване интерфейс.

Дори и с безплатния план получавате всички необходими основни инструменти, които ще ви помогнат да постигнете успех в продажбите. Щом свикнете с по-напредналите функции, ще получите една от най-мощните и всеобхватни платформи за продажби и производителност на пазара.

Време е да ускорите процеса на продажбите си. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес, за да започнете.