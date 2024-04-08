Confluence и Asana: коя програма за управление на проекти е по-добра?

Независимо дали управлявате екип на място или дистанционно, се нуждаете от солиден софтуер за управление на проекти, за да поддържате всички на една вълна. Има десетки платформи за управление на проекти, но Confluence и Asana са две от най-популярните опции за екипи, които работят в движение.

Трудно е да изберете между тези две платформи, особено ако не сте ги използвали преди. И двете платформи имат предимства и недостатъци, така че изборът зависи от вашите предпочитания и нужди.

Това ръководство ще ви даде пълна информация за Confluence и Asana, като сравнява техните функции и предлага най-добрите опции за печелившо решение. 🏆

Какво е Confluence?

Confluence е инструмент за управление на проекти, собственост на софтуерния гигант Atlassian. Confluence не само е приложение за управление на проекти, с което можете да управлявате хора и задачи, но и записва цялото знание на вашата организация. Ако имате затруднения да следите задачите, уикита, техническата документация и стандартните оперативни процедури, Confluence ги обединява на едно място. 📚

Чрез Confluence

Функции на Confluence

Confluence предоставя на отдалечените екипи единен източник на информация. Функциите на платформата централизират информацията, ускоряват вземането на решения и поддържат сътрудничеството между екипите в реално време.

1. Управление на проекти

Confluence предлага впечатляващ брой функции за управление на проекти. Използвайте Confluence Whiteboard, за да обсъждате големи идеи с вградени интелигентни връзки и интерактивни елементи като гласувания и таймери. Документите в Confluence поддържат и редактиране в реално време, маркиране и известия. Най-хубавото е, че Confluence предлага персонализиран фийд, така че екипът ви вижда само проектите и задачите, които са най-важни за него. 🤩

2. Управление на знанията

Чрез Confluence

Уморени ли сте да претърсвате съобщенията в Slack, имейлите или Google Docs, за да намерите нужните файлове? Confluence решава проблема с преминаването от една платформа на друга, като събира информацията на вашата организация на едно място. Това улеснява съхранението на информация като:

Технически спецификации

Инструкции за употреба

Мултимедийно съдържание като видеоклипове, снимки и аудиозаписи

Отчети за бюджета

Данни за клиентите

Най-доброто е, че Confluence съчетава тази информация с вашите проекти и задачи. Ясната организация и лесният достъп позволяват на екипа ви да бъде на една вълна и да оптимизира работата си.

3. Шаблони

Разбира се, Confluence ви позволява да създавате персонализирани проекти, но предлага и много готови шаблони. Използвайте шаблони на Confluence, създадени от общността, за планиране на проекти, мозъчна атака или дори за основна документация на проекти. Няма нужда да създавате проекти или документи от нулата – просто намерете това, което търсите, копирайте го, добавете вашите данни и се заемете с работата. 🧑‍💻

4. Интеграции

Чрез Confluence

Confluence се интегрира с впечатляващ брой приложения на трети страни. Има над 3000 интеграции с популярни инструменти като Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox и Google Drive. ⚒️

Confluence е подходящ за повечето екипи, но е по-популярен сред софтуерните разработчици, защото е част от продуктовата гама на Atlassian. Предимството е, че има вградени интеграции с други продукти на Atlassian; недостатъкът е, че екипите без технически познания може да не намерят полза в другите решения на Atlassian.

Цени на Confluence

Безплатна версия

Стандартен: 6,05 $/месец на потребител за 10 потребители

Премиум: 11,55 $/месец на потребител за 10 потребители

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Какво е Asana?

Asana е инструмент за управление на проекти, който комбинира задачи, календари, формуляри, автоматизации и отчети в една платформа. Той съчетава управление на задачи, визуализация на проекти, сътрудничество и автоматизация в една удобна платформа. Asana разполага и с надеждно мобилно приложение и уеб приложение, което го прави идеален за отдалечени, мобилни или хибридни екипи. 📱

Чрез Asana

Функции на Asana

Започна като просто приложение за списък със задачи, но днес изгледите на задачите в Asana включват изглед на времева линия, табло и календар. Макар да не предлага управление на знания като Confluence, Asana разполага с надеждни функции за планиране и автоматизация на работната натовареност, предназначени да облекчат натоварването на вашия екип.

1. Управление на проекти

Чрез Asana

Имате ли нужда да видите натоварването на екипа си на високо ниво? Asana предлага няколко изгледа, за да визуализирате крайните срокове, проектите и други данни на екипа си. Създайте Kanban табло за работа, фокусирана върху процесите, или използвайте диаграма на Гант, за да начертаете етапите на проекта.

Благодарение на функцията „Формуляри“ няма нужда да изпращате съобщения в Slack или имейли с работни заявки. Просто създайте формуляр и вашият екип може да подава заявки за работа вътрешно или да събира външни мнения от клиенти само с няколко кликвания. 🖱️

2. Изкуствен интелект и автоматизация

Вашият екип се опитва да направи повече с по-малко ресурси. Защо да не им отнемете част от задачите? Asana е снабдена с експертни работни процеси и автоматизация, за да улесни работния ви ден. Настройте правилата на Asana, за да актуализирате статуса на задачите, да променяте отговорните лица или дори да уведомявате екипа си в Slack, когато бъде възложена задача. 📌

Ако искате повече помощ, Asana Intelligence е инструмент, базиран на изкуствен интелект, за определяне на цели на проекти, генериране на актуализации на статуса и събиране на информация. Не можете да му задавате общи въпроси като на инструмент като ChatGPT, но изкуственият интелект може да споделя подробна информация за задачи, проекти и пречки в Asana.

3. Шаблони

Подобно на Confluence, Asana включва шаблони за ускоряване на работните ви процеси. Asana обаче не разполага с Docs или Whiteboards, които ще намерите на платформи като ClickUp. Вместо това, неговите шаблони са предназначени само за настройки на проекти.

Това не означава, че тези шаблони не са ценни. Asana комбинира силата на шаблоните и автоматизацията в предварително създадени пакети, което улеснява създаването на сложни процеси и рамки с само няколко кликвания. Ако някога се наложи да направите промяна, можете бързо да коригирате пакета си и да го приложите безпроблемно във всички работни потоци. 🧘

4. Интеграции

Чрез Asana

Asana се интегрира с над 300 приложения на трети страни, включително Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive и Canva. Тъй като Asana не включва база от знания или документи, ще ви са необходими тези интеграции, за да поддържате работата си на една платформа.

Цени на Asana

Лично: Безплатен план

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Разширено: 24,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Confluence срещу Asana: Сравнение на функциите

Няма ясен победител в сблъсъка между Asana и Confluence. И двете ще се погрижат за вашите проекти от А до Я и ще поддържат работата ви в движение с мобилни приложения за iOS и Android. Всичко се свежда до това как предпочитате да работите и кои са най-големите ви проблеми.

Въпреки това, има някои големи разлики в техните функции и силата на тези функции. Нека разгледаме най-големите разлики между Confluence и Asana.

1. Управление на знанията

Чрез Confluence

Confluence управлява както проекти, така и знания; Asana се занимава само с управление на проекти. Ако имате нужда да управлявате вътрешни знания и проекти, Confluence е ясният победител тук. Не е необходимо да купувате отделна платформа, защото можете да проследявате всички проекти и съдържание на едно и също място.

Ако обаче не се нуждаете от управление на знания и искате да управлявате проекти, Confluence може да се окаже прекалено сложна за вашите нужди. В този случай Asana би била по-добрият избор.

Победител: Confluence страница

2. Шаблони

И Confluence, и Asana се предлагат с предварително заредени шаблони. Тези шаблони обаче не са съвсем еднакви.

Тъй като Asana не поддържа Docs или Whiteboards, неговите шаблони са само за форматиране на проекти. Това все пак е чудесен начин да спестите време, но няма да ви помогне, ако се нуждаете от форматиране за дневен ред на срещи или SOP. 📝

Confluence предлага шаблони както за настройка на проекти, така и за документи. Ако не искате да създавате шаблони сами в решение като Google Drive, Confluence е по-добрият вариант за изпълнение на реалната ви работа.

Победител: Confluence

3. Интеграции

На пръв поглед бихте си помислили, че Confluence е победителят тук. Той се похвали с над 3000 интеграции, докато Asana има 300. Повечето интеграции обаче се предлагат в приложения с посредствени оценки в магазина за приложения на Atlassian. Някои от тези конектори не работят толкова добре, така че бъдете предпазливи. 👀

Asana може да не разполага с толкова много интеграции, но е много вероятно да има интеграции за инструментите, които вече използвате. Тя се свързва с всичко – от Tableau до YouTube и Loom, разширявайки функционалностите на Asana отвъд управлението на проекти.

Ако обаче сте изцяло отдадени на продуктите на Atlassian, Confluence е ясният победител. Той се интегрира лесно със софтуера Trello и Jira.

Победител: Confluence за продуктите на Atlassian; Asana за приложения на трети страни

Чрез Asana

И Confluence, и Asana са добър избор за управление на проекти. Подходящият вариант зависи от това как предпочитате да работите.

Ако искате да съхранявате работата си на същата платформа като задачите и показателите си, изберете Confluence. Ще ви са необходими отделни решения и интеграции, за да получите същата функционалност в Asana, но потребителите казват, че платформата е по-лесна за използване от Confluence.

Asana би била по-добрият избор, ако управлявате екип, който не е толкова запознат с технологиите. ⭐

Победител: Confluence за всеобхватна работа; Asana за леснота на използване

5. Изкуствен интелект и автоматизация

Ръчната работа е толкова 2012. Ако търсите практическа помощ от автоматизация или изкуствен интелект, Asana е по-добрият избор.

И двете платформи предлагат автоматизация, но ни харесва как Asana предлага автоматизационни пакети за бърза оптимизация на вътрешните процеси. Confluence също предлага автоматизация с плъзгане и пускане, която можете да проектирате от нулата или да изтеглите от библиотеката за автоматизация на Atlassian.

Но изкуственият интелект е това, което накланя везните в полза на Asana. Asana Intelligence предлага интелигентни полета, обобщения, редактор, статуси, отговори и други. Той няма да управлява изцяло проектите ви, но със сигурност ще ускори нещата. 🤖

Confluence предлага AI само чрез Atlassian Intelligence, която в момента е достъпна само за избрани потребители в бета версия. Нито едно от AI решенията обаче няма да ви помогне да изпълните работата си, така че все пак може да се наложи да използвате алтернативно AI инструмент като ClickUp AI.

Победител: Asana

6. Цени

Ценообразуването е малко сложно за тези SaaS продукти. Confluence е технически по-евтин от Asana с цена от 6,05 долара на месец, докато Asana струва 10,99 долара на месец. 💸

Базовите цени на Confluence обаче са за 10 потребители, докато тези на Asana са за един потребител. Ако плащате за Confluence ежегодно, цената е 600 долара за първото ниво, независимо дали имате двама или 10 потребители. Това може да не е финансово изгодно за малки екипи или стартиращи компании. Asana таксува повече на потребител, но може да излезе по-евтино в зависимост от състава на вашия екип.

Confluence срещу Asana в Reddit

Консултирахме се с добрите хора от Reddit, за да изведем най-големите разлики между Asana и Confluence и да решим коя опция е най-подходяща за определени ситуации.

Един потребител каза: „Asana е добра, но не ми харесва. Бавна е, макар и по-бърза от преди, и малко по-ограничена като функции. За по-малко технически екипи е чудесна.“ Така че, ако имате нужда от основни функции за управление на проекти за по-малко технически хора, Asana може да има всичко, от което се нуждаете. 🎯

Един нетехнически потребител се съгласи, като каза: „Asana е моят фаворит, странното ми маймунско мозък се чувства толкова удовлетворено, когато завърша задача и на екрана се появи нарвалът. ”

Друг потребител обобщи нещата добре: „Всичко зависи от това, от какво се нуждаете и как хората искат да работят. Аз съм твърд привърженик на идеята, че софтуерното решение трябва да се избира накрая, след като сте определили работния си процес и стил на работа. В противен случай, освен финансовата инвестиция, може да се наложи да приспособите начина си на работа към инструмента, а не обратното. ”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Confluence и Asana

Няма лесен избор в борбата между Asana и Confluence. И двете платформи имат своите силни страни, но не могат да направят всичко, за да подкрепят методологията Agile.

Не искаме да се хвалим, но ClickUp може да направи всичко, което Asana и Confluence могат да направят, и дори още повече. 🥳

Платформата за управление на проекти „всичко в едно“ поддържа управление на знания, автоматизация, AI инструменти, анализи и други усъвършенствани функции. Може да се каже, че това е цялостен пакет.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs

Защо да превключвате между решението си за управление на проекти и реалната си работа? Сътрудничество в реално време в ClickUp Docs. Няколко членове на екипа могат да редактират едновременно и да добавят богато форматиране, коментари и етикети, за да подобрят сътрудничеството. ✍️

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате HR работния си процес според нуждите си.

Най-хубавото е, че не е нужно да напускате ClickUp, за да управлявате задачите си. Превърнете всеки коментар в изпълнима задача в работната си среда в ClickUp и сте готови за действие.

Подкрепете техническото разработване на софтуер в ClickUp

Псс, знаете ли какво? Можете да персонализирате ClickUp по всякакъв начин, който сметнете за подходящ, благодарение на интуитивния потребителски интерфейс.

Оптимизирайте процеса на разработка с всеобхватния работен център на ClickUp за планиране, изграждане и доставка.

Софтуерните екипи използват ClickUp, за да си сътрудничат по пътни карти, да се интегрират с Git инструменти, да управляват забавяния, да проследяват Agile спринтове и др. Това е вашият PM инструмент, така че можете да го персонализирате според предпочитанията си за работа. 💃

Проследявайте задачите и управлявайте ресурсите с ClickUp задачи

Задачите в ClickUp обединяват всичките ви знания, файлове, чатове и задачи в един единствен изглед. Вместо да прелиствате множество инструменти в търсене на подходящия документ или чат, всичко е на едно място.

Освободете повече време за работа, изискваща интензивно използване на знания, като оптимизирате повтарящите се задачи с ClickUp Automations.

Настройте зависимости между задачите и подзадачи, създавайте повтарящи се задачи, избирайте от множество изгледи на задачите, задавайте персонализирани типове задачи или добавяйте персонализирани полета – светът е в ръцете ви!

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Получете всички функции за управление на проекти, от които се нуждаете, с ClickUp

Работата в екип прави мечтите реалност, но все пак изисква подходяща софтуерна конфигурация, особено ако управлявате отдалечен екип. Изборът между Asana и Confluence е добро начало, но когато трябва да правите всичко, изберете платформа, която вече прави всичко това и дори повече.

ClickUp разполага с инструменти за сътрудничество, лесен за използване потребителски интерфейс и персонализирани табла за управление, които повишават производителността. Сбогувайте се с превключването между различни инструменти и пренесете работата си в истинска платформа „всичко в едно“. 🙌

Но не се доверявайте само на думите ни. Вижте силата на ClickUp от първа ръка: създайте безплатно своя работен пространство в ClickUp още сега.