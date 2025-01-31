10-те най-добри софтуера за разработване на продукти през 2025 г. (рецензии и цени)

Отговаряте ли за създаването на следващия велик продукт в света? Независимо дали сте част от екип за разработка на софтуер, създаващ цифрови продукти, или от екип за производство, създаващ физически прототипи, процесът на проектиране на продукти не е лесна задача.

От концепцията за нов продукт до окончателното му изпълнение, ви е необходим инструмент, който да оптимизира работния процес и да повиши производителността на всеки етап от разработката, без да ограничава творчеството на екипа ви. ?

Софтуерът за разработване на продукти е задължителен както за физическото, така и за цифровото разработване на продукти. Но с толкова много опции на пазара, може да бъде трудно да определите коя е най-подходящата за членовете на вашия екип.

Продължете да превъртате, за да получите информация за задължителните функции на инструментите за разработка на продукти и да откриете 10-те най-добри софтуерни решения за разработка на продукти за годината.

Какво трябва да търсите в софтуера за разработване на продукти?

Цената и цялостното потребителско преживяване определено са важни, но ние препоръчваме да търсите висококачествен софтуер за разработване на продукти с следните функционалности:

Инструменти за управление на проекти : Разработването на продукти е много по-лесно, ако разделите всичко на ясни етапи. Вашата платформа трябва да включва инструменти за проследяване на задачи, анализ на продукти и сътрудничество, които да поддържат екипа ви в синхрон. Ако се занимавате със софтуер, е добре да потърсите решения, специализирани в Разработването на продукти е много по-лесно, ако разделите всичко на ясни етапи. Вашата платформа трябва да включва инструменти за проследяване на задачи, анализ на продукти и сътрудничество, които да поддържат екипа ви в синхрон. Ако се занимавате със софтуер, е добре да потърсите решения, специализирани в методологиите за разработка Scrum или Agile

Инструменти за планиране: Добрият софтуер за изготвяне на пътна карта ви помага да стигнете до финалната линия навреме и, в идеалния случай, в рамките на бюджета. Бонус точки, ако намерите Добрият софтуер за изготвяне на пътна карта ви помага да стигнете до финалната линия навреме и, в идеалния случай, в рамките на бюджета. Бонус точки, ако намерите инструмент за изготвяне на пътна карта с функция „плъзгане и пускане”, с който да спестите още повече време ?

Прототипиране и създаване на wireframes: Защо да отделяте идеите си за нови продукти от работния си процес? Вместо да изолирате проектите си в Figma или Sketch, потърсете Защо да отделяте идеите си за нови продукти от работния си процес? Вместо да изолирате проектите си в Figma или Sketch, потърсете инструменти за управление на продукти , които позволяват прототипиране извън кутията.

Автоматизация: Ръчният труд е от 2005 г. Ръчният труд е от 2005 г. Инструментите за автоматизация и изкуствен интелект оптимизират работните процеси, така че екипът ви може да се съсредоточи върху задачи с по-голяма добавена стойност, а не върху писането на стотици описания на продукти ?️

Обратна връзка от клиенти: Обратната връзка от клиенти винаги е важна, но е от решаващо значение при проектирането на продукти. Изберете софтуер за разработване на продукти, който се интегрира с инструменти за проучвания като Typeform или SurveyMonkey, за да събирате информация директно от крайните потребители, така че да можете по-добре да разберете нуждите на клиентите.

Вашите идеи за продукти имат потенциала да променят света. Освободете се от тежестта на ръчното проследяване, като използвате тези инструменти за управление на продукти.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

Вие се занимавате с множество продукти, проекти и хора. Вместо да управлявате всичко от канал в Slack или от пощенската си кутия, изберете решение за управление на проекти като ClickUp. Разбира се, ние сме най-известни с управлението на задачи, но предлагаме много ползи и на продуктовите екипи. ✨

Използвайте ClickUp, за да създадете ясна пътна карта за продукта и да се синхронизирате с екипа си за разработка на продукти. Получавате рамка, с която да определите собствеността върху пътната карта, да изработите стратегия за продукта, да събирате обратна връзка от потребителите и да пускате продуктите на пазара.

Използвайте шаблона за продуктова стратегия на ClickUp, за да създадете бързо ясен и устойчив план, който да обедини всички.

О, и вече няма да се налага да създавате пътни карти от нулата. Просто изберете един от многото готови шаблони на ClickUp, въведете данните си и сте готови за старт. ?

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

За да спестите още повече време, помолете ClickUp AI да попълни шаблона за вас. Това е единственият в света AI, специфичен за работни роли, така че е идеален дори за най-техническите екипи за разработка на продукти. ?️

Продуктовите екипи също се възползват от интегрираното проследяване на проблеми, управление на спринтове и табла в реално време на ClickUp. Ако сте част от DevOps екип, ние имаме необходимите умения, за да се справим и с вашите работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

Трябва да напишете описания на продукти? Добавете няколко указания и оставете AI инструмента за писане на ClickUp да се погрижи за останалото ?

Опитайте мозъчна атака в реално време с ClickUp Whiteboards, Docs или Chat messaging.

Независимо дали искате да изпълните проект по метода Kanban, Scrum или Agile, има подходящо работно пространство в ClickUp за това.

ClickUp се интегрира с инструментите, които вече познавате и обичате, включително Toggl, Slack, GitLab и Zoom.

Ограничения на ClickUp

Необходима ви е платена сметка в ClickUp, за да имате достъп до ClickUp AI.

ClickUp има много функции, затова си отделете време, за да се запознаете с платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Някои хора може да мразят понеделниците, но много други обичат Monday.com. Това е предимно платформа за управление на работата, но разполага с отделни платформи за CRM за продажби и жизнения цикъл на разработката на продукти. ?‍?

Той е предназначен предимно за създаване на цифрови продукти, но ако имате нужда да позиционирате своя продукт в електронната търговия или цифровото пространство, това може да е точно за вас.

Monday.com има много функции извън разработката на продукти, така че е подходящ, ако вашата организация се нуждае от инструмент за управление на проекти за няколко отдела и заинтересовани страни, а не само за разработката на продукти.

Най-добрите функции в понеделник

Създайте списък с функции, за да не изгубите от поглед желателните поправки.

Създайте план за пускане на пазара, за да знаят всички какво се случва.

Провеждайте ретроспективи на проектите, за да подобрите бъдещите инициативи.

Категоризирайте напредъка на задачите с персонализирани актуализации на статуса, обозначени с цветове.

Ограничения в понеделник

Някои потребители казват, че има голяма крива на обучение

Други казват, че имат опасения относно настройките за поверителност и сигурност на платформата

Понеделник цени

Безплатно за до два работни места

Основен: 8 USD/месец на потребител за три места, фактурира се ежегодно

Стандартен план: 10 USD/месец на потребител за три места, фактурира се ежегодно

Pro: 16 USD/месец на потребител за три места, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Понеделни рейтинги и рецензии

G2: 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

3. Jira

чрез Atlassian

Софтуерът за разработка на продукти Jira на Atlassian е създаден изцяло като решение за управление на проекти за разработка на софтуер. Ако сте Agile екип, Jira ще ви свърши работа веднага, без да се налага да го настройвате.

Използвайте софтуера за управление на проекти за стратегическо планиране, проследяване на актуализации, наблюдение на версиите и автоматизиране на работните процеси, за да създавате по-добър софтуер за по-кратко време. ⭐

Най-добрите функции на Jira

Усвойте приоритизирането на проекти, като разглеждате всичко в изгледа „Времева линия“.

Проследявайте всички версии и издания в един прост табло

Извличайте отчети в реално време за бъгове, забавяния, проследяване на времето и др.

Използвайте автоматизации без кодиране за справяне с уязвимости и проблеми

Ограничения на Jira

Jira е създаден за разработване на софтуер, така че няма смисъл да използвате този инструмент, ако не сте част от екип за разработване на софтуер.

Няколко потребители казват, че потребителският интерфейс е объркващ.

Jira цени

Безплатно

Стандартен: 8,15 $/месец на потребител за 10 потребители

Премиум: 16 USD/месец на потребител за 10 потребители

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 5600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 700 рецензии)

4. Wrike

чрез Wrike

Нуждаете се от универсален инструмент за разработване на продукти? Опитайте Wrike. Това приложение работи за всички отдели и случаи на употреба, така че е идеално, ако искате инструменти за управление на проекти за всичко – от процеса на разработване на продукти до маркетинг и човешки ресурси.

Работните процеси за проверка на Wrike са идеални за продукти, фокусирани върху съдържанието, като електронни книги или курсове, докато функциите за планиране на ресурсите на проектите са идеални за управление на графици, екипи и бюджети. ?

Най-добрите функции на Wrike

Управлявайте проектите си в списъчен изглед или като Kanban табло , за да видите пътната карта на вашия продукт.

Wrike се интегрира с над 400 популярни приложения

Създавайте персонализирани формуляри за заявки, допълнени с условна логика, за да събирате полезни данни.

Сътрудничество, проверка и одобрение на продукти в оптимизиран работен процес

Ограничения на Wrike

Много потребители казват, че Wrike не е лесен за използване.

Други искат по-опростени филтри и навигация

Wrike цени

Безплатно

Екип: 9,80 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 3500 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 2500 рецензии)

5. Аха!

Подобно на Jira, Aha! е проектиран специално за разработване на софтуер. Имайте предвид, че ще трябва да добавите отделни абонаменти за продуктови пътни карти (Aha! Roadmaps), обратна връзка от клиенти (Aha! Ideas), продуктова информация (Aha! Notebooks) и разработка (Aha! Development). Модулната конфигурация не е за всеки, но може да ви помогне да спестите няколко долара, ако имате нужда само от няколко модула. ?

Aha! най-добри функции

Създайте визуални пътни карти за продуктите, за да синхронизирате екипа си.

Събирайте и анализирайте данни за клиентите, за да реагирате на тенденциите

Създайте вътрешен център за знания за продуктите за вашия екип, включващ 100 готови шаблона за управление на продукти.

Изберете между методологиите Scrum, Kanban или SAFe за гъвкаво разработване на софтуер.

Ограничения на Aha!

Разходите се натрупват, ако искате достъп до всички функции на Aha!

Някои потребители казват, че платформата е объркваща и трудна за навигация.

Аха! цени

Aha! Roadmaps: 59 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Aha! Ideas: 39 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Aha! Notebooks: 9 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Aha! Develop: 9 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии на Aha!

G2: 4,3/5 (над 270 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (510+ отзива)

6. Bitrix24

чрез Bitrix24

Bitrix24 не е просто софтуер за разработване на продукти, а цялостен онлайн инструмент за работа. Използвайте го за сътрудничество в екип, управление на данни за клиенти, управление на задачи, човешки ресурси, автоматизация и дори за създаване на уебсайтове. ?️

Най-добрите функции на Bitrix24

Преминете в режим на фокусиране върху задачите, за да оптимизирате вашия фийд.

Сътрудничество в движение с мобилното приложение Bitrix24

Проследявайте данни за целите на проекта , KPI на служителите и др.

Съхранявайте чатовете и инструментите за видеоконферентна връзка на едно място

Ограничения на Bitrix24

Bitrix24 няма специфични функции за разработване на продукти, така че може да е твърде общо за специализирани продуктови екипи.

Няколко потребители споделят, че използваемостта на мобилното приложение може да бъде подобрена.

Цени на Bitrix24

Основен: 49 $/месец за пет потребители, фактурира се ежегодно

Стандартен план: 99 $/месец за 50 потребители, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 199 $/месец за 100 потребители, фактурира се ежегодно

Enterprise: 399 $/месец за 250 потребители, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (790+ отзива)

7. Azure Boards

чрез Microsoft

Технически екипи, радвайте се: Azure предлага безплатен инструмент за разработка на продукти. Преминете към Azure Boards във вашия Azure акаунт, за да създавате Kanban табла, да проследявате забавяния в софтуера и да създавате персонализирани отчети. ?

Най-добрите функции на Azure Boards

Планирайте спринтове с табла Kanban или Scrum с функция „плъзгане и пускане”

Интегрирайте Azure Boards с GitHub

Персонализирайте таблата, за да виждате в реално време напредъка на екипа във всяка фаза от жизнения цикъл на продукта.

Извлечете още повече ползи от Azure Boards с над 1000 интеграции

Ограничения на Azure Boards

Azure Boards е безплатен инструмент, но за да го използвате, е необходимо да имате абонамент за Azure.

Тъй като това е добавка към Azure, тя не е толкова стабилна, колкото други софтуери за разработка на продукти.

Цени на Azure Boards

Безплатно

Оценки и рецензии за Azure Boards

G2: 4. 4/5 (над 130 рецензии)

Capterra: Н/Д

8. Trello

чрез Trello

Независимо дали пишете софтуер или създавате прототипи на физически продукти, Trello е полезен и интуитивен инструмент, който помага на екипа ви да бъде продуктивен и фокусиран. Този софтуер за разработка на продукти е започнал като приложение за Kanban табло. Днес той включва готови работни процеси за оптимизиране на управлението на проекти, въвеждане на нови служители, срещи и много други.

Най-добрите функции на Trello

Вземете назаем един от шаблоните на Trello, за да ускорите създаването на табла и документи ?

Свържете приложения на трети страни с вашия Trello акаунт с Trello Power-Ups

Организирайте всички аспекти на вашата продуктова визия на едно място, включително код, спецификации и продуктови планове.

Преминете към изглед „Времева линия“ или „Гант“, за да визуализирате всички етапи на проекта и крайни срокове.

Ограничения на Trello

Някои потребители биха искали Trello да предлага повече опции за йерархия на задачите.

Други казват, че е трудно да се намерят файлове и прикачени файлове в различни форуми.

Trello цени

Безплатно

Стандартен: 5 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум: 10 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител за 50 потребители, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 рецензии)

9. Miro

чрез Miro

Miro е инструмент за разработване на продукти от различен тип. Той е по-малко свързан с управлението на проекти и повече с генерирането на идеи и сътрудничеството. Представете си го като инструмент за цифрово мисловно картографиране и бяла дъска за създаване на големи идеи.

Но не се притеснявайте – Miro разполага и с функции за управление на проекти, които показват вашите задачи в изгледи „Времева линия“ или „Канбан“. Може би не е толкова мощно като други инструменти за управление на проекти, но интерфейсът на Miro с функция „плъзгане и пускане“ е прост и лесен за използване. ?

Най-добрите функции на Miro

Интегрирайте с Jira, Monday.com, Asana и 130 други приложения.

Спестете време с над 2500 шаблона на Miro

Създавайте безкрайни платна в Miro, за да съхранявате данните си на едно място.

Създавайте персонализирани диаграми, графики и други с лесен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Ограничения на Miro

Miro е бавен и тромав, ако работите с големи табла.

Няколко потребители казват, че мобилното приложение просто не може да се справи с големите табла на Miro.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 8 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 16 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 5200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1400 рецензии)

10. Productific

чрез Productific

Този облачен инструмент може да не е най-големият играч на пазара, но Productific все пак е солиден избор за екипи, които се нуждаят от инструмент за разработка на продукти без излишни екстри. Провеждайте проучвания сред потребителите, създавайте анкети за гласуване на функции и класифицирайте задачите си, за да направите най-значимите промени за вашите потребители. ☑️

Най-добрите функции на Productific

Следете показателите за използване, за да видите поведението на потребителите в мащаб

Създайте гласувания за функции, за да откриете нови функции с висока стойност.

Създавайте списъци с промените и ги споделяйте с клиентите си, за да знаят какво ги очаква.

Productific поддържа консултативни съвети на клиенти, където можете да общувате с B2B клиенти в частни групи.

Ограничения на Productific

Productific няма много отзиви

Някои потребители казват, че функциите не са на ниво спрямо цената.

Productific цени

Стартиращи компании: 9 USD/месец за продукт, фактурирани ежегодно

Растеж: 18 USD/месец за продукт, фактурирани ежегодно

Екип: 45 USD/месец за продукт, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии на Productific

G2: Н/Д

Capterra: 4/5 (1 рецензия)

ClickUp: Софтуер за управление на продукти, който работи толкова усърдно, колкото и вие

Има толкова много инструменти, които можете да използвате, за да оптимизирате работните си процеси, да подобрите сътрудничеството и в крайна сметка да подпомогнете създаването на по-добри продукти. Десетте инструмента в този списък ще ви помогнат да стигнете до финалната линия, но ако искате да пресечете финалната линия с по-малко стрес и усилия, изберете ClickUp. ?

Ние комбинираме шаблони, управление на проекти, сътрудничество, изкуствен интелект и много други. Кажете сбогом на превключването между задачи и кажете здравей на по-разумен начин за проектиране на продукти, които променят живота.

Превърнете големите си идеи в реалност, стъпка по стъпка. Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.