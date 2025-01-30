10-те най-добри алтернативи на BambooHR за HR екипи през 2025 г.

Отделът по човешки ресурси е основният двигател, който държи компанията заедно, като се занимава с основни задачи като подбор на кандидати за работа, назначаване на служители, отчитане на работното време, управление на производителността и др. Но за да се справят с всичко това, съвременните HR екипи се нуждаят от помощта на усъвършенстван HR софтуер.

BambooHR отдавна е един от водещите софтуерни пакети за управление на човешките ресурси. Той се използва от професионалисти в областта на човешките ресурси в хиляди корпорации по целия свят и е известен със способността си да създава централизирана база данни за съхранение и управление на информация за служителите.

Но това не е подходящият софтуер за управление на човешките ресурси за всяка компания. Някои алтернативи на BambooHR могат да предложат по-добри цени, по-стабилни възможности за интеграция и по-гладко функциониране. Ако търсите алтернатива на BambooHR, ще искате да разгледате тези десет най-добри конкуренти на BambooHR.

Какво да търсите в алтернативите на BambooHR?

Когато започнете да търсите алтернативи на BambooHR, има пет неща, които трябва да имате предвид:

Удобен за ползване интерфейс : Софтуерът за управление на човешките ресурси е толкова добър, колкото е добър неговият потребителски интерфейс. Ако софтуерът е сложен за ползване или затруднява намирането на необходимата информация, той няма да бъде от голяма полза за никого. Потърсете софтуер с интуитивен интерфейс, за да се запознаете бързо с основните функции и да се впуснете в детайлите по-късно.

Богат набор от функции: Алтернативите на BambooHR могат да предлагат система за проследяване на кандидати, системи за управление на производителността, функции за изчисляване на заплати, администриране на социални придобивки и др. Някои организации може да се нуждаят само от една или две от тези основни HR функции, а други може да се нуждаят от още по-усъвършенстван набор от функции. Преди да започнете да търсите, определете какво точно ви е необходимо от софтуера за управление на човешките ресурси.

Отлични възможности за интеграция: Колкото повече софтуерът ви за управление на човешките ресурси може да се свързва с други приложения и програми във вашия технологичен стек, толкова по-добре. Интеграциите могат да помогнат за рационализиране на процесите по управление на човешките ресурси, включително комуникацията със служителите, управлението на социалните придобивки на служителите или автоматичното изчисляване на заплатите.

Богато обучение и поддръжка на клиенти: Софтуерът за управление на човешките ресурси управлява много сложни и деликатни процеси, така че рядко е прост. Изберете софтуер, който предлага изчерпателни ресурси за обучение и отзивчива поддръжка на клиенти, за да можете безпроблемно да внедрите новия софтуер в основните си HR процеси.

Икономична цена: Повечето алтернативи на BambooHR предлагат скалирана ценова структура, което означава, че обикновено плащате на служител. Преди да се ангажирате с дадена софтуерна платформа, обаче, се уверете, че разбирате общата цена на софтуера, включително абонаментните такси, разходите за внедряване и евентуални допълнителни такси.

Много от алтернативите на BambooHR в този списък предлагат безплатен пробен период. Възползвайте се от тези оферти, за да изпробвате софтуера и да видите дали отговаря на вашите нужди в областта на човешките ресурси.

10-те най-добри алтернативи на BambooHR, които можете да използвате

Следете многобройните си задачи в областта на човешките ресурси с помощта на персонализиран HR работен поток в ClickUp.

Това е платформа за продуктивност. Това е безплатен инструмент за управление на проекти. А сега това е вашият софтуер за управление на човешките ресурси.

ClickUp ви позволява да персонализирате работното си пространство с мощни функции и множество изгледи, за да създадете ефективно централизирано пространство за всичките си HR нужди. Освен това, с над 1000 интеграции, можете да автоматизирате много HR процеси и да ускорите изпълнението на задачите си. Използвайте автоматизацията в ClickUp, за да задействате задачи, актуализирате статуси или комуникирате с екипа си.

Ще имате достъп и до страхотни шаблони за управление на човешките ресурси. Започнете с шаблона ClickUp HR SOP, който ще ви помогне да създадете ефективен списък със стандартни оперативни процедури за вашата организация. След това разгледайте безплатните шаблони за обработка на заплати, управление на производителността и др. Използвайте ги, за да пуснете в действие работното си пространство за човешки ресурси за минути.

От набиране на персонал до управление на таланти и въвеждане в работата, ClickUp има решение за всички ваши нужди в областта на управлението на човешките ресурси. Освободете екипа си по човешки ресурси, за да се занимава с човешката страна на HR, а ClickUp ще се погрижи за останалото.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp е персонализируем, така че можете да създавате персонализирани работни потоци, списъци със задачи и полета, специфични за нуждите на вашата организация в областта на човешките ресурси.

Страхотните функции за сътрудничество улесняват работата в екип, независимо дали става дума за координация с мениджърите по наемането на персонал или за партньорство с екипите по управление на представянето на служителите.

ClickUp улеснява управлението на документи и споделянето на знания, така че екипите да имат достъп до необходимата им информация, а HR екипите да могат да пазят в безопасност чувствителните данни на служителите.

Безплатните шаблони спестяват време на екипите при създаването на нови процеси, като например създаване на система за проследяване на кандидати или изготвяне на оценки за представянето.

Мащабируемата система улеснява адаптирането към малки и средни предприятия, както и към големи организации.

Ограничения на ClickUp

ClickUp разполага с богат набор от функции и възможности, така че на новите потребители може да им отнеме известно време, за да се запознаят с всичко, което могат да правят в платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. Connecteam

Чрез Connecteam

Connecteam е платформа за управление на служители, специално разработена за работници без бюро и дистанционни работници. Тя предоставя инструменти за задачи по управление на работната сила, включително инструменти за комуникация и начини за справяне с графици, обучение и др.

Най-добрите функции на Connecteam

Улеснява комуникацията със служителите чрез чат, съобщения и функции за обяви.

Инструменти за създаване и предоставяне на обучителни материали на служителите, улесняващи процеса на въвеждане в работата

Бързо създавайте нови формуляри и контролни списъци за задачи като оценки на служители, инспекции по безопасността, системи за проследяване на кандидати или други HR процеси.

Ограничения на Connecteam

Някои от най-добрите HR инструменти на платформата са достъпни само за по-високоплатените нива, така че по-малките предприятия с по-ограничен бюджет може да ги намерят за недостатъчни.

Цени на Connecteam

План за малки предприятия: 0 долара

Базов план: 35 $/месец за първите 30 потребители, след това 0,60 $/месец за всеки допълнителен потребител

Advanced: 59 $/месец за първите 30 потребители, след това 1,80 $/месец за всеки допълнителен потребител

Expert: 119 $/месец за първите 30 потребители, след това 3,60 $/месец за всеки допълнителен потребител

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (310+ отзива)

3. Zenefits

Чрез Zenefits

Zenefits е платформа за управление на човешките ресурси, базирана в облака, с инструменти, които помагат на организациите да управляват своите HR процеси. Тя има прост, лесен за използване интерфейс и награждавано мобилно приложение, което позволява на служителите да имат достъп до информацията си, докато са в движение.

Най-добрите функции на Zenefits

Отлични инструменти за администриране на социални придобивки, с които лесно можете да управлявате социални придобивки като здравна застраховка, пенсионни планове и други бонуси за служителите.

Лесните за използване функции за проследяване на работното време ви помагат да следите графиците на служителите, както и часовете, почивките и извънредния труд, докато се свързвате с вашите услуги за изчисляване на заплатите.

Zenefits е една от най-добрите алтернативи на BambooHR за управление на съответствието, като помага на малките предприятия и големите организации да спазват различни HR и трудови разпоредби.

Ограничения на Zenefits

Може да отнеме известно време (и усилия) да се свържете с екипа за обслужване на клиенти на платформата, така че може да се наложи да търсите алтернативни решения на възникналите проблеми.

Цени на Zenefits

Essentials: 10 USD/месец на служител

Растеж: 20 долара на месец на служител

Zen: 33 долара на месец на служител

Оценки и рецензии за Zenefits

G2: 4/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (810+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zenefits!

4. Rippling

Чрез Rippling

Rippling е платформа, базирана в облака, с пълен набор от инструменти за управление на човешките ресурси и служителите. Rippling е отлична алтернатива на BambooHR, ако искате да оптимизирате процесите по управление на човешките ресурси. Ще разполагате с централизирано място за изчисляване на заплатите, администриране на социални придобивки, здравни спестовни сметки, набиране на персонал, управление на производителността и др.

Най-добрите функции на Rippling

Автоматизираната обработка на заплатите се занимава със сложни задачи като изчисляване на данъци, настройка на директни депозити и спазване на правилата за заплатите.

Оптимизирани инструменти за назначаване на служители , които ви помагат с административни задачи като подаване на документи и управление на задачи.

Възможност за разширяване на функционалността чрез включване на функции за управление на ИТ и сигурността, които ви позволяват да прилагате политики за сигурност в цялата организация.

Ограничения на Rippling

Не всички функции на HR платформата са достъпни на мобилни устройства, така че администраторите и служителите може да се нуждаят от настолен компютър, за да извлекат максимална полза от платформата.

Прогресивно ценообразуване

Свържете се с нас за информация относно цените.

Вълнуващи оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2900 отзива)

5. Paypro

Чрез Paypro

Paypro обещава да бъде единствената платформа за управление на човешките ресурси, от която ще се нуждаете, от наемането до пенсионирането на вашите служители.

Облачната платформа предлага инструменти за изчисляване на заплати, управление на производителността, определяне на цели в областта на човешките ресурси, администриране на социални придобивки и отчитане на работното време. Освен това, техният експертен екип за внедряване може бързо да подготви HR отдела на вашата организация за работа с платформата.

Най-добрите функции на Paypro

Екип от експерти по внедряване може да поеме тежките задачи по подготовката на вашия HR екип за работа с системата.

Комплексното управление на персонала може да се справи с всеки аспект от управлението на вашия екип, включително разширени функции, които помагат за контролиране на разходите за труд и подобряване на производителността.

Елиминира излишните работни процеси с една база данни за всички данни на служителите, включително отчитане на работното време, управление на възнагражденията, администриране на социални придобивки и др.

Ограничения на Paypro

Отчетите могат да бъдат тромави и прекалено сложни. Затова може да се наложи да преминете през процес на проби и грешки, за да получите нужната ви информация.

Цени на Paypro

Свържете се с нас за информация относно цените.

Оценки и рецензии на Paypro

G2: 4,9/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

6. Namely

Чрез Namely

Namely е облачна платформа за заплати и HR за малки и средни предприятия. Известна с лесния си за ползване интерфейс, Namely предлага цялостно решение за управление на човешките ресурси, социални придобивки и възнаграждения, както и проследяване на кандидатите.

Той също така предоставя лесна за използване платформа, която улеснява самообслужването на служителите.

А именно най-добрите функции

Отличните функции за самообслужване позволяват на служителите да имат достъп до и да управляват своята HR информация, без да затрудняват мениджмънта с административни задачи.

Инструментите за управление на талантите улесняват работата с такива неща като оценки на представянето на служителите и развитие на служителите, за да се насърчи растежът на талантите в организацията.

Лесно управление на социалните придобивки, за да може вашата организация да се справя ефективно с всичко – от здравното осигуряване до пенсионните планове.

А именно ограничения

Връзката с отдела за обслужване на клиенти може да бъде трудна, което оставя потребителите да се справят сами с проблемите.

А именно ценообразуване

Свържете се с нас за информация относно цените.

А именно рейтинги и рецензии

G2: 3,9/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 420 отзива)

7. Justworks

Чрез Justworks

Justworks е софтуер за управление на човешките ресурси „всичко в едно“, предназначен за малки и средни организации. Интерфейсът е интуитивен и предлага набор от инструменти, които помагат за оптимизиране на HR процесите както за работодателите, така и за служителите.

Той е чудесен за тези, които не разполагат с много задълбочени познания в областта на човешките ресурси, защото предлага 24/7 поддръжка, която да ви помогне при всякакви проблеми.

Най-добрите функции на Justworks

Отлична поддръжка на клиенти е на разположение 24/7, като реални хора отговарят на всички ваши въпроси относно създаването на вашия бизнес в Justworks.

Служителите могат да имат достъп и да управляват своята HR информация чрез лесен за използване табло, което улеснява намирането на данни или подаването на формуляри.

Инструментите за назначаване на нови служители улесняват процеса на назначаване, като ги насочват през процеса на подаване на информация за директно депозиране, преглеждане на фирмените политики и др.

Ограничения на Justworks

Няма налично мобилно приложение, което ограничава достъпа на администраторите и служителите, когато са в движение.

Цени на Justworks

Базов пакет: 59 $/месец на служител

Плюс: 99 $/месец на служител

Рейтинги и отзиви за Justworks

G2: 4,6/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 190 отзива)

8. Gusto

Via Gusto

Gusto е онлайн платформа, която опростява всички аспекти на управлението на човешкия капитал и заплащането на служителите в бизнеса. Това е лесна за използване платформа, която предлага много възможности за интеграция, за да оптимизира работните процеси, свързани с управлението на служителите. С добър избор от HR инструменти на достъпна цена, това е добър вариант за малките предприятия.

Най-добрите функции на Gusto

Опростеният, автоматизиран процес на изчисляване на заплатите елиминира приблизителните изчисления и освобождава организацията ви от голяма част от административната работа.

Отличните инструменти за съответствие помагат на организациите да се придържат към постоянно променящите се регулации, така че да можете без усилие да управлявате данните на служителите, като същевременно отговаряте на законовите изисквания.

Gusto действа като посредник за социални придобивки на служителите, като помага на организациите да се свържат с достъпни здравноосигурителни планове за служителите си.

Ограничения на Gusto

Няма безплатна пробна версия, така че трябва да платите, преди да можете да тествате функциите.

Цени на Gusto

Simple: 40 $/месец плюс 6 $/месец на човек

Плюс: 80 $/месец плюс 12 $/месец на човек

Премиум: Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,5/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)

9. PerformYard

Чрез PerformYard

PerformYard се фокусира върху управлението на производителността, създавайки централизиран център за изграждане на култура на висока производителност във вашата организация. Чрез прост интерфейс HR екипите могат да използват PerformYard за задаване на HR KPI, инструменти за обратна връзка от служителите или оценки на производителността, за да насърчат растежа и развитието на екипа.

Най-добрите функции на PerformYard

Персонализирайте прегледите на представянето, за да създадете оценки, които съответстват на целите и ценностите на вашата организация.

Инструментите за непрекъсната обратна връзка създават постоянни цикли на обратна връзка, така че да има редовна комуникация между служителите и ръководството относно представянето и целите.

Отличните функции за анализ и отчитане могат да ви дадат ценна информация за тенденциите в производителността и да ви помогнат да идентифицирате силните и слабите страни в организацията.

Ограничения на PerformYard

Отчитането не е интуитивно, така че мениджърите може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да намерят нужната им информация.

Липсват някои разширени функции, които се срещат в други HR платформи, като инструменти за изчисляване на заплати или управление на социални придобивки.

Цени на PerformYard

Управление на производителността: 5-10 долара на човек на месец, фактурира се ежегодно

Ангажираност на служителите: Допълнителни 1-3 долара на човек на месец

Оценки и рецензии за PerformYard

G2: 4,8/5 (750+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 80 отзива)

10. Zoho People

Чрез Zoho People

Ако се нуждаете от усъвършенствани HR инструменти за голяма организация, препоръчваме ви да разгледате Zoho People. Този софтуер за управление на човешките ресурси, базиран в облака, предлага огромна гама от инструменти и функции.

Zoho People създава централна платформа за управление на всички аспекти на информацията за служителите, от функции за проследяване на присъствието до управление на производителността.

Най-добрите функции на Zoho People

Силно персонализируем, така че да можете да създавате и адаптирате формуляри и работни процеси, специфични за вашите вътрешни HR процеси, от процеса на назначаване до ежедневната администрация.

Интуитивният портал за самообслужване позволява на служителите да имат достъп и да актуализират личната си информация, да преглеждат фишовете си и да подават заявки за отпуск. Ангажираността на служителите е по-висока, а административните задачи за мениджмънта и екипа по управление на човешките ресурси са по-малко.

Отличните функции за отчитане могат да дадат на мениджърските екипи информация за тенденциите в работната сила, показателите за ефективност и други важни данни за човешките ресурси, за да вземат по-добри решения за организацията, основани на данни.

Ограничения на Zoho People

Интерфейсът не винаги е интуитивен, което кара потребителите да разчитат силно на поддръжката на клиенти и ресурсите за обучение в началото.

Цени на Zoho People

Безплатно за пет потребители

Essential HR: 1 $/служител, фактурирано месечно

Професионална версия: 2 USD/служител, фактурирани месечно

Премиум: 3 $/служител, фактурирани месечно

Enterprise: 5 USD/служител, фактурирани месечно

People Plus: 8 долара на месец за всеки служител

Оценки и рецензии за Zoho People

G2: 4. 4/5 (280+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 230 отзива)

Намерете най-добрата алтернатива на BambooHR за вашата организация в ClickUp

Ефективните HR операции оказват положително влияние върху цялата организация. Те водят до повишена удовлетвореност на служителите, гладко функциониране на услугите, свързани с допълнителни придобивки, и по-щастлива работна среда. Това благоприятства задържането на служителите и спомага за подобряване на финансовите резултати на организацията.

Подходящите HR инструменти могат да ви помогнат да постигнете това. Най-добрите алтернативи на BambooHR ви предоставят ключови функции, които ви помагат да намалите административната натовареност, да оптимизирате управлението на персонала и да създадете по-добро преживяване за служителите.

Ако търсите алтернативи на BambooHR, опитайте ClickUp. ClickUp е гъвкава опция, която може да отговори на нуждите на малките, средните и големите организации.

Известен предимно като инструмент за управление на проекти, ClickUp предлага и цялостен набор от функции за управление на човешките ресурси. С помощта на ClickUp можете да опростите HR процесите си и да подобрите комуникацията със своите служители.

ClickUp предлага персонализирани работни пространства, над 1000 интеграции и много възможности за автоматизация. Можете да централизирате вашите HR нужди, от набиране на персонал до коучинг и други, с решения и шаблони за всеки аспект от управлението на човешките ресурси.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да предоставите на своя HR екип по-ефективна и ефикасна система за управление.