Evernote и Trello: кой е най-добрият инструмент за водене на бележки и управление на задачи?

Ниската производителност води до загуби за бизнеса в размер на 1,8 трилиона долара годишно! Тези цифри показват необходимостта компаниите да използват производителността и да увеличат рентабилността на бизнеса си.

С нарастващото значение на подобряването на производителността, инструменти като Evernote и Trello обещават на компаниите устойчиво развитие, по-голяма ангажираност на служителите и бизнес устойчивост.

Това също така подклажда отдавнашния дебат между Evernote и Trello, тъй като и двата инструмента предлагат различни функции.

Нека разгледаме по-подробно двете платформи и техните функции и да ги сравним, за да открием кой от двамата конкуренти е по-добър – Evernote или Trello!

Какво е Evernote?

Чрез Evernote

Evernote е облачно приложение за водене на бележки, с което потребителите могат да създават, организират и съхраняват медийни файлове. Evernote започна като решение само за текст. Сега, след 20 години съществуване, то еволюира и включва и други файлови формати.

Evernote има впечатляваща клиентска база от над 250 милиона потребители благодарение на функциите, които предлага!

Функции на Evernote

Потребителите на Evernote го използват за повече от просто вземане на бележки, като някои го пренасочват за управление на задачи. Ето кратко описание на някои от основните функции на Evernote:

Начало

Evernote Home предлага бърз преглед на всички важни бележки и задачи по прост и организиран начин. Използвайте джаджи, за да персонализирате оформлението и фона на Home, да закачите бележки, да си водите бележки на бележници и да създавате събития.

Задачи

Те са хранилище на вашия списък със задачи и ви помагат да наблюдавате, проследявате и приоритизирате действията.

Използвайте го, за да получите обща представа за задачите или да се фокусирате върху подробностите. Филтрирайте задачите по крайни срокове, възлагайте ги на други хора и получавайте известия за срокове.

Той ви позволява също да повтаряте задачи за повтарящи се събития.

Търсене

Evernote се гордее с мощна търсачка, която ви позволява да търсите ключови думи в документи, ръчно написани бележки и рисунки, благодарение на чудесата на оптичното разпознаване на символи (OCR).

Той ви позволява да търсите съдържание в Evernote по заглавие, етикет, дата или тип. Получавайте интелигентни и подходящи предложения и използвайте булеви оператори за бързо търсене.

Web Clipper

Web Clipper запазва и организира статии, уеб страници, екранни снимки (пълни или селективни) и PDF файлове директно в Evernote – без реклами.

Персонализирайте тези уеб изрезки, като маркирате части, добавяте текстове и добавяте бележки към това, което считате за важно.

Скенер за документи

Evernote е чудесен начин да се откажете от хартията. Приложението му за Android ви позволява да сканирате, запазвате и организирате физически документи, включително ръчно написани бележки.

Всички ваши данни се синхронизират между активните устройства и са достъпни отвсякъде!

Цени и планове на Evernote

Безплатна версия: 0 $

Лично: 14,99 $ месечно / 129,99 $ годишно

Професионална версия: 17,99 $ месечно / 169,99 $ годишно

Какво е Trello?

чрез Trello

Trello е приложение за управление на проекти, много подобно на Evernote. Trello ви помага да съхранявате медийни файлове от различни формати и типове. Въпреки това, то съхранява цялата информация като Kanban Board, визуална помощ за наблюдение на задачите.

Функции на Trello

Trello има различни приоритети, които надхвърлят воденето на бележки. Ето преглед на някои от основните му функции:

Изгледи на задачите

Trello поддържа множество изгледи на задачите, тъй като основната му компетентност се върти около управлението на проекти. Той ви помага да визуализирате задачите като табла, канбан табла, списъци, таблици, карти и времеви линии.

Trello Board

Trello Board е вариант на Kanban Board. Той действа като инструмент за сътрудничество, който ви позволява да добавяте няколко души, да задавате крайни срокове, да прикачвате файлове към задачи, да оставяте коментари и да подготвяте списъци за проверка, за да сте в крак с проектите.

Карти Trello

Картите са най-малката единица на таблото, представляваща задача или идея. Използвайте персонализираните полета в картите си в Trello, за да адаптирате задачата към конкретен случай на употреба или бизнес дейност. Картите с функция „плъзгане и пускане” помагат да отбележите напредъка.

Бътлър

Butler е инструмент за автоматизация без кодиране, вграден във всеки Trello Board. Той използва персонализирани тригери и алгоритми, базирани на правила, за да автоматизира повтарящи се работни процеси. Той предлага автоматизация за оптимизиране на работата и повишаване на производителността!

Цени и планове на Trello

Безплатна версия: 0 долара

Стандартен: 6 $ месечно / 60 $ годишно (на потребител)

Премиум: 12,50 $ месечно / 120 $ годишно (на потребител)

Enterprise: 17,50 $ на потребител на месец при годишно фактуриране (максимум 50 потребители)

Evernote и Trello: пряко сравнение

Основната разлика между Evernote и Trello се състои в основните им функционалности и предложената стойност. Evernote е приложение за водене на бележки и организиране на документи от ново поколение , докато Trello има по-широки възможности за управление на проекти.

Нека сравним Evernote и Trello. Ще се съсредоточим върху техните възможности за водене на бележки, работа с документи и управление на задачи, за да разрешим спора между Evernote и Trello.

Потребителски интерфейс

Простотата е една от уникалните характеристики на Trello. Той се отличава с минималистичен, интуитивен и лесен за използване потребителски интерфейс, който значително подобрява лекотата на употреба.

Таблото е отляво, а всички контроли са отдясно, като основната форма на взаимодействие е плъзгане и пускане.

Той разполага с мощни възможности за персонализиране, като цветово кодиране на карти, задаване на крайни срокове и визуализиране на напредъка чрез графични ленти.

Evernote също има фокусиран, изчистен потребителски интерфейс с дизайн от три панела. Въпреки това, в зависимост от вашите умения и начин на използване, нещата лесно могат да се объркат.

Оформлението е уникално за всеки потребител. Някои го правят визуално привлекателно, докато други го претрупват.

🏆 Победител: Trello

Вземане на бележки

Вземането на бележки е силната страна на Evernote. Той разполага с мощен редактор на бележки, съвместим с текст и богати медийни файлове, като изображения и аудио файлове. Получавате също толкова мощни възможности за форматиране с Markdown за вмъкване на файлове, редактиране на типография, създаване на таблици, списъци за проверка, обратни връзки и др.

Използвайте функцията за преобразуване на реч в текст, въвеждане на ръчен текст и сканиране на документи, за да добавяте бележки.

Trello трябва да усъвършенства уменията си за водене на бележки, но си върши работата. Използвайте го за богати медийни файлове, присвояване на етикети и създаване на списъци за проверка – но това е минимумът.

Редактирането на бележки е кошмар, когато в режима на редактиране не се виждат форматиране или хипервръзки. Едно погрешно кликване ще ви изведе от редактора, без да запазите бележката!

🏆 Победител: Evernote

Организация на бележките

Освен създаването на бележки, Evernote се отличава и в организирането на бележки. Той събира информация в бележници, които можете да разделяте на свързани бележки.

Например, бележникът за планиране на пътуване ще съдържа бележка за маршрута, бележка за нещата, които трябва да се направят, препоръки за хранене и т.н. Добавяйте етикети, прикачайте напомняния, закачайте важни бележки, създавайте преки пътища, дублирайте бележки и ги премествайте по време на реорганизация.

Мощните възможности за търсене пресяват големи обеми данни и използват различни параметри, за да намерят бележката, която търсите!

С Trello можете да организирате бележките си, като създадете отделна карта за всяка бележка и добавите бележките към описанието на картата или ги публикувате като коментари. Последният вариант би направил такава бележка сравнително по-лесна за намиране.

Въпреки това, всичко в него бледнее в сравнение с това, което предлага Evernote.

🏆 Победител: Evernote

Сътрудничество

Всички планове на Evernote, включително безплатната версия, предлагат функции за съвместна работа. Използвайте тази функционалност, за да споделяте бележки и бележници с други хора и да контролирате достъпа за преглед и редактиране.

Използвайте втория, за да сътрудничите по бележки, да поддържате история на версиите и да проследявате кой разглежда бележките.

Въпреки това, когато става въпрос за редактиране на типове съдържание като PDF файлове, скици и изображения, той позволява редактиране само от един човек едновременно.

Trello изостава от Evernote по отношение на функциите за сътрудничество, въпреки че е софтуер за управление на проекти. Той е достъпен само в платените планове.

Екипите могат да създават съвместно съдържание на карти и табла, да създават списъци за проверка, които се интегрират с календара на отговорното лице, и да комуникират в реално време.

Фактът, че ви позволява да го интегрирате с други инструменти и платформи за сътрудничество, е неговото предимство.

🏆 Победител: Evernote

Управление на задачи

Evernote Tasks прави бележките приложими, като ги комбинира със списъци със задачи. Тези задачи се намират в Notes и са снабдени с флагове, етикети за приоритет, крайни срокове и предупреждения, за да ви помогнат да спазвате графиците си.

Задайте тези задачи или настройте повтарящи се задачи за нещо, което се случва периодично.

Trello използва модерен подход към управлението на задачи. Той предлага всичко, което предлага Evernote – възлагане на задачи, добавяне на контекст, управление на крайни срокове и по-добро определяне на приоритети.

Има няколко начина за преглед на задачите, като карти, времеви линии, календари и др. Плъзнете и пуснете задача, за да актуализирате нейния статус в реално време, и ги филтрирайте, за да сте в крак с графика си.

🏆 Победител: Trello

Съхранение

Когато става дума за бележки, също толкова важно е да се говори и за съхранението. Всичките ви брилянтни идеи или списъци със задачи ще бъдат напразни, ако не можете да ги запазите.

С Evernote получавате следните опции за съхранение за всеки план:

Безплатно: 60 MB месечен капацитет за качване с размер на бележките <25 MB

Лично: 10 GB месечни качвания с размер на бележките <200 MB

Професионална версия: 20 GB месечен капацитет за качване с размер на бележките <200 MB

От друга страна, Trello предлага следното в сравнение с Evernote:

Безплатно: Неограничено пространство за съхранение с размер на файловете <10 MB

Стандартен: Неограничено пространство за съхранение с размер на файловете <250 MB

Premium & Enterprise: Неограничено пространство за съхранение

🏆 Победител: Trello

Шаблони

И Trello, и Evernote предлагат достъп до различни напълно персонализирани и готови за употреба шаблони. Тези шаблони обхващат различни категории, както лични ( дневници, планиращи календари и др.), така и професионални (управление на проекти, бизнес планове, календари и др.).

Докато Evernote събира библиотека от почти 75 шаблона, Trello предлага над 250 шаблона, подбрани от общността на Trello.

Въпреки че Trello предлага по-голямо разнообразие, това не означава, че непременно превъзхожда шаблоните на Evernote. Прекалено многото опции понякога отвличат вниманието и дори водят до парализа на вземането на решения!

🏆 Победител: Зависи от нуждите на вашия бизнес

Интеграции

Trello има впечатляващи възможности и се свързва безпроблемно с почти 200 инструмента и платформи.

Използвайте Power-Ups, за да разширите възможностите на такива интеграции и да извлечете повече от системата.

Evernote има ограничени възможности за интеграция. Използвайте го с Google Calendar, Google Drive, Slack, Microsoft Teams и Outlook.

Така че, ако търсите цялостно решение за управление на екипни проекти, Trello би било много по-мащабируема, гъвкава и адаптивна опция.

Победител: Trello

Trello и Evernote в Reddit

За да получим по-пълно и безпристрастно мнение за сравнението между Evernote и Trello, се обърнахме към Reddit. В подфорума r/productivity значително предимство и за двете приложения е, че предлагат безплатна версия.

Един потребител е направил отлична работа, обобщавайки сравнението между Evernote и Trello. Според него Evernote е цифров архив, в който можете да създавате цифрови бележници и да ги попълвате с бележки във всички формати.

От друга страна, Trello е отличен за управление и организиране на проекти за екипи от всякакъв вид и размер. Те бяха особено впечатлени от функцията „плъзгане и пускане”, която направи използването на Trello изключително лесно!

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Evernote и Trello

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

Evernote и Trello предлагат забележителни функции, но ClickUp ги превъзхожда по различни начини. Това е приложение за управление на проекти от един източник, което подбира най-добрите функции, като елиминира конфликтите.

Накратко, ClickUp е мощна алтернатива на Evernote и Trello!

Функции на ClickUp

Независимо дали създавате и организирате бележки или управлявате задачи в проект, ClickUp прави всичко много по-лесно. Не се доверявайте само на думите ни; разгледайте тази впечатляваща гама от функции, за да се убедите сами:

ClickUp Docs

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

ClickUp Docs е централизирана библиотека за всички ваши цифрови файлове. Използвайте я, за да създавате добре форматирани документи, подробни, взаимосвързани уикита или бази от знания. Тя поддържа сътрудничество в реално време, докато създавате документи съвместно, присвоявате конкретни роли, маркирате ги с коментари и др.

Категоризирайте тези документи за лесен достъп и търсене и ги споделяйте безопасно с всеки, като имате пълен контрол над достъпа.

Свързването на документи с работни потоци е отличен начин да настроите автоматизация без усилие!

Задачи в ClickUp

Задавайте ежедневни, седмични или месечни приоритети с ClickUp Task Management.

ClickUp Tasks ви помага да планирате, организирате и сътрудничите по изпълними задачи. Създайте шаблони и изградете база данни със задачи за бърза справка и ги вградете в проекти.

Задайте краен срок, определете приоритети, добавете етикет, възложете задачата на някого и очертайте зависимостите и взаимоотношенията с едно кликване, за да поддържате нещата в движение и да изпълните задачите.

Следенето на задачите чрез различните им изгледи ще повиши шансовете ви за успех!

ClickUp Kanban Board

Групирайте задачите на вашата Kanban табло по статус, потребителски полета, приоритет и други в изгледа на таблото на ClickUp.

ClickUp Kanban Board групира задачите и задачите за изпълнение в матрица от редове и колони. Колоните обикновено показват статуса, отговорното лице, приоритета или свързаната променлива.

Той предлага обща представа за всички задачи, заедно с техния статус, като същевременно предоставя гъвкавост на потребителите да ги актуализират.

Всичко, което трябва да направите, е да преместите задачата през работния процес, за да промените статуса или приоритета!

ClickUp Notepad

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място с безплатния онлайн бележник на ClickUp.

ClickUp Notepad позволява на потребителите да си водят бележки и да превръщат мислите или идеите си в изпълними и проследими задачи. Редакторът на ClickUp Notepad разполага с най-добрите функции за редактиране и форматиране на съдържание, за да направи бележките по-естетични.

ClickUp AI

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текста, да генерирате отговори по имейл и др.

ClickUp AI е сърцето и душата на ефективното водене на бележки. Независимо дали искате да създадете обобщения на дълги документи, да генерирате кратко резюме преди среща или да попълните автоматично списък със задачи — ClickUp AI го прави за секунди! То подобрява стила ви на писане и общуване.

Цени и планове на ClickUp

Безплатно завинаги: 0 $ (100 MB пространство за съхранение и неограничен брой табла)

Неограничен: 10 долара на потребител на месец

Бизнес: 19 долара на потребител на месец

План за предприятия: Персонализирано ценообразуване

ClickUp AI (добавка): 5 долара на потребител на месец

Започнете с ClickUp още днес!

ClickUp предлага всички функции на Evernote, Trello и други. Получавате най-доброто от записването на бележки и организацията, което предлага Evernote, и го комбинирате с най-модерната способност на Trello да управлява проекти. Усъвършенствана версия, ако не и алтернатива на Trello и Evernote!

С такава мощна комбинация, трябва да се регистрирате за безплатния план на ClickUp още сега!