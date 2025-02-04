10 приложения за дигитален дневник за Bullet Journaling през 2025 г.

Воденето на дневник често е мощен начин да записвате наблюденията си, да разберете силните си страни и да измервате напредъка си във времето. С помощта на приложенията за дигитален дневник е по-лесно от всякога да създадете и напълно да персонализирате своя дигитален bullet journal (или bujo).

Има безброй приложения за водене на дневник и дневникови приложения за всякакви нужди. Но при толкова много възможности за избор, как да разберете кое е подходящото за вас?

С този наръчник ви предлагаме най-доброто от най-доброто, когато става въпрос за преминаване от хартиен дневник към приложение за дигитален дневник.

Нека намерим идеалното приложение за дигитален дневник, което отговаря на вашите нужди. ?️

⏰ 60-секундно резюме ClickUp (Най-доброто за съвместно водене на дневник)

Day One (Най-подходящо за ежедневни размисли)

Diaro (Най-доброто за поверителност и сигурност)

Reflectly (Най-доброто за проследяване на настроението)

Five Minute Journal (Най-доброто за бързо водене на дневник)

Notion (Най-доброто за персонализирани шаблони за дневници)

Momento (Най-доброто за интеграция със социални медии)

Daylio (Най-доброто за проследяване на настроението и активността)

Diarium (Най-доброто за мултимедийно водене на дневник)

Grid Diary (Най-доброто за визуално водене на дневник)

Какво да търсите в едно приложение за дигитален дневник?

Лесно е да започнете дневник във всяко приложение за водене на бележки – всичко, от което се нуждаете, е празна страница. Приложенията за водене на дневник обаче предлагат функционалност, лекота на използване, проследяване във времето и възможност за персонализиране.

Когато сравнявате най-добрите приложения за дневници, имайте предвид следното:

Стил: Харесва ли ми стилът на приложението?

Леснота на употреба: Има ли софтуерът лесен за употреба интерфейс за водене на ежедневен дневник или друго съдържание на различни устройства?

Функции: Има ли това приложение за дигитален дневник всички безплатни или премиум функции, от които се нуждая?

Цена: Има ли безплатна версия и съдържа ли всичко, от което се нуждая?

Персонализиране : Мога ли да персонализирам дизайна на дневника си? Мога ли да използвам цветове, GIF-ове или стикери, за да направя преживяването по-забавно?

Съвместимост: Приложението е за Mac или е съвместимо с Android устройства? Можете ли да използвате iOS приложението на различни мобилни устройства (iPhone или iPad)? Достъпно ли е само в Apple App Store или Google Play Store? Има ли и уеб или десктоп версия?

Поверителност: Приложението предлага ли защита с Touch ID или парола?

Всеки търси нещо различно в своето приложение за дигитален дневник. Може би искате опростен интерфейс без отвличащи вниманието елементи. Други потребители предпочитат опции за персонализиране, цветове, дигитални стикери и лепящи се бележки.

Какъвто и подход да предпочитате, има подходящо за вас приложение за водене на дневник.

10-те най-добри приложения за дигитален дневник

Готови ли сте да подобрите своя опит с дигиталните дневници? Ето нашият списък с най-добрите приложения, които се предлагат днес.

Всяко от тях ви предоставя безопасно и сигурно място, където да пишете ежедневните си бележки, така че потърсете функциите, които отговарят на вашите нужди за водене на дневник.

Най-доброто за съвместно водене на дневник

Започнете да водите по-добър дневник с ClickUp Docs Използвайте Slash Commands и редактиране на богат текст, за да организирате бързо бележките си в ClickUp Docs.

ClickUp е изключително полезен инструмент за продуктивност, управление на проекти и записване на документация по проекти. Освен това е идеално място за вашия дигитален дневник. С функции, които улесняват създаването на документи и проследяването на напредъка, той е естествен избор като приложение за дигитално планиране.

Използвайте функциите на ClickUp Docs, като форматиране на богат текст, вграждане на изображения, вложени страници и отметки, за да създадете цифрова система за планиране, която допълва начина, по който пишете, и ви позволява да запечатвате всеки момент от деня си.

Използвайте ClickUp AI в Docs като помощник за писане, за да създавате или обобщавате бележки в цифровия си дневник. Освен за писане, ClickUp AI може да се използва за незабавно създаване на задачи за действие и подзадачи въз основа на контекста на вашите задачи и документи.

Помолете ClickUp Brain да обобщи записите във вашия дневник.

Организирайте индивидуални дневници, използвайте етикети, за да ги категоризирате, и създайте библиотека с ежедневни или седмични записи с течение на времето. Решете дали да споделяте записите си или да запазите дневниците си частни, с опции за поверителност и споделяне на всяка страница.

Избягвайте разсейването, докато пишете в дневника си, като включите вградения режим „Фокус“ или използвайте тракера за време, за да следите колко дълго пишете в дневника си като техника за управление на времето.

Когато искате да добавите бърза бележка или да създадете списък със задачи или чеклист към дневника си, използвайте ClickUp Notes. Достъпът до бележките ви е лесен отвсякъде, така че никога повече няма да загубите лепкава бележка или запис в бележника си.

Записвайте бележки без усилие, редактирайте ги с богато форматиране и ги преобразувайте в проследими задачи, достъпни отвсякъде в ClickUp Notepad.

Записите в бележника лесно се превръщат в задачи с крайни срокове, които могат да се проследяват – идеално, когато искате да проследявате напредъка по целите си, да се мотивирате да предприемете действия или да управлявате приоритетите си.

ClickUp е идеален не само за лични дневници, но и за работни цели. Можете да го използвате като софтуер за документиране на процеси, за да водите записи на стандартни оперативни процедури и ръководства за работа.

У дома, в офиса или в движение, можете да го направите с ClickUp. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте ежедневен или седмичен дневник в ClickUp Docs.

Персонализирайте записите в дневника си с богати медийни елементи и форматиране на текста.

Организирайте мислите си с заглавия, отметки и етикети.

Търсете по тагове, за да намерите предишни записи в дневника.

Добавяйте към дневника си, докато сте в движение, с мобилното приложение ClickUp.

Включете други функции като ClickUp Goals ClickUp Tasks , за да превърнете вашия дигитален дневник в пълноценна система за продуктивност.

Ограничения на ClickUp

С толкова много функции и опции за персонализиране, на някои потребители може да им отнеме известно време, докато напълно персонализират дневника си по начина, по който искат.

ClickUp е чудесен избор за потребители, които искат да персонализират начина, по който водят дневник, но може да не е идеалният вариант за някой, който иска готово решение за водене на дневник.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (8700+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

2. Day One

Най-доброто за ежедневни размисли

чрез Day One

Day One се описва като „приложението №1 за водене на дневник“. Приложението се гордее с наградения си модерен и минималистичен дизайн. Потребителите се насърчават да водят дневник всеки ден и да използват приложението като инструмент за ретроспекция, който можете да прегледате, за да размишлявате върху минали дни. ✏️

Най-добрите функции на Day One

Добавяйте снимки, рисунки, аудио и видео към записите в дневника.

Създайте няколко дневника в приложението за различни области от живота си.

Фокусирайте се върху сигурността с пароли, биометрична сигурност и криптиране от край до край.

Автоматично архивиране с възможност за лесно експортиране на данни по всяко време.

Ограничения на Day One

Приложението е предназначено за ежедневно водене на дневник, така че потребителите, които искат да проследяват целите или навиците си, ще трябва да потърсят друго приложение.

Day One е предимно приложение за iOS и Android, така че уеб версията все още е в бета версия.

Цени на Day One

Безплатно

Премиум: 2,92 $/месец

Оценки и рецензии за Day One

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Diaro

Най-доброто за поверителност и сигурност

чрез Diaro

Diaro е просто приложение за дигитален дневник, което насърчава навика да се води дневник благодарение на своя лесен за ползване интерфейс. Потребителите могат да добавят записи в дневника, да организират бележки, да търсят в предишни записи и да създават библиотека от страници с течение на времето. ?

Най-добрите функции на Diaro

Организирайте записите в дневника или бележника с папки и етикети.

Добавяйте изображения и местоположения към записите в дневника

Съвместими с над 30 езика

Синхронизирайте приложението Diaro за iOS или Android с уеб версията чрез Dropbox.

Ограничения на Diaro

Форматирането на текст не е достъпно в Diaro, така че не можете да използвате получер, курсив или подчертаване, за да персонализирате или да добавите акцент към бележките си.

Потребителите съобщават, че не можете да имате повече от един дневник в приложението.

Цени на Diaro

Безплатно

Diaro Pro: От 8,99 $/месец

Оценки и рецензии за Diaro

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Reflectly

Най-доброто за проследяване на настроението

чрез Reflectly

Reflectly се описва като „първият интелигентен дневник в света“ поради фокуса си върху съзнателността, психичното здраве и проследяването на настроението. Потребителите получават достъп до ежедневни подсказки за дневника, проследяване на напредъка, мотивационни цитати и ежедневни предизвикателства.

А ако планирате да въведете приложение за дигитален дневник на работното място, Reflectly for Work ще бъде налично скоро. ?

Най-добрите функции на Reflectly

Отговаряйте на ежедневни въпроси за настроението и благосъстоянието си.

Вдъхновете се да пишете с ежедневни подсказки за дневника

Прочетете и обмислете предишните записи в дневника си.

Проследявайте настроението и навиците си във времето

Ограничения на Reflectly

Приложението е силно фокусирано върху съзнателността, така че може да не е най-добрият вариант за традиционно приложение за дигитален дневник.

Reflectly е достъпно само в App Store и Google Play Store, без уеб или десктоп версия.

Цени на Reflectly

Безплатно

Reflectly Premium: От 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Reflectly

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Дневник за пет минути

Най-доброто за бързо водене на дневник

чрез Five Minute Journal

Приложението Five Minute Journal предлага дигитална версия на популярния печатен дневник. Идеята е да отделите само пет минути за водене на дневник и записване на мислите си за деня.

Приложението улеснява създаването на кратки записи с помощта на насоки за водене на дневник, ежедневни напомняния, вдъхновяващи цитати и седмични предизвикателства, които поддържат мотивацията ви. ?

Най-добрите функции на Five Minute Journal

Използвайте насоките, за да опростите процеса на водене на дневник.

Навигирайте с помощта на времевата линия или календара

Проследявайте напредъка и моделите си

Five Minute Journal е приложение за водене на личен дневник със защитен парол, Touch ID или Face ID.

Ограничения на Five Minute Journal

Приложението Five Minute Journal няма уеб или десктоп версия, така че потребителите ще трябва да използват iOS или Android устройство, за да водят дневник.

Въпреки че има безплатна версия, потребителите се нуждаят от платен план, за да добавят изображения или видео към ежедневните дневникови подсказки.

Цени на Five Minute Journal

Безплатно

Премиум: От 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Five Minute Journal

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Notion

Най-доброто за персонализирани шаблони за дневници

чрез Notion

Notion е приложение за дигитално работно пространство и планиране с множество шаблони за дневници и проследяване на навици, което улеснява създаването на персонализиран дневник. Независимо дали събирате мисли и чувства или важни идеи, това страхотно приложение за дневници използва проста текстова система, така че можете да създадете нещо по-изчерпателно с бази данни, за да проследявате напредъка на вашите записи или задачи във времето. ?

Най-добрите функции на Notion

Започнете от празна страница или използвайте шаблон за bullet journal, за да създадете своя дневник.

Персонализирайте начина, по който водите дневника си, с цветове, изображения, заглавия, бази данни и вградени функции.

Организирайте снимки, видеоклипове и други напомняния от ежедневието и ваканциите си.

Създайте няколко дневника в едно работно пространство

AI възможности, които ви помагат да обобщавате записите в дневника си, да получавате подсказки и др.

Ограничения на Notion

Notion изглежда и се усеща по-скоро като инструмент за обработка на текст, отколкото като приложение за дневник, което може да не е визуално привлекателно за личните дневници.

Някои потребители може да намерят наборът от функции в Notion за прекалено голям в началото.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 10 долара на месец на потребител

Бизнес: 18 долара на месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4. 7/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 рецензии)

7. Momento

Най-доброто за интеграция със социални медии

чрез Momento

Momento е приложение за дигитален дневник, достъпно само за iOS, което насърчава ежедневното водене на дневник и автоматично събира съдържание от вашите приложения за социални медии. Momento използва фийдове, за да извлича съдържание от приложения като Instagram, Spotify или Goodreads, за да ви помогне да нарисувате картина на живота си в моменти. ?️

Най-добрите функции на Momento

Организирайте всичките си дневникови записи и спомени на едно място

Получете по-пълна представа за всеки ден с интеграция на фийдове от социални мрежи и развлекателни приложения.

Изберете да споделите конкретни моменти с другите

Прегледайте и размислете върху предишни записи в дневника

Ограничения на Momento

Momento е само за iOS, така че не е достъпно за Android, уеб или настолни компютри.

Подобрените функции за сигурност, като пароли или Touch ID, са платени екстри в Momento.

Цени на Momento

Безплатно

Премиум: От 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за Momento

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

8. Daylio

Най-доброто за проследяване на настроението и активността

чрез Daylio

Daylio се рекламира като приложение за самопомощ под формата на цифров дневник, с фокус върху настроението, щастието и проследяването на целите. Потребителите се подканват да изберат настроението си, да опишат деня си и да поставят цели, които могат да измерват във времето. ?

Най-добрите функции на Daylio

Погрижете се за себе си и развивайте съзнателност, докато водите дневник с вграден инструмент за проследяване на настроението.

Визуализирайте настроението си и напредъка си във времето с атрактивни календарни изгледи.

Получавайте подробни статистики и проследявайте напредъка си във времето.

Персонализирайте изживяването с различни цветови теми

Ограничения на Daylio

Приложението за дневник е предназначено предимно за съзнателност и грижа за себе си, така че не е подходящо за потребители, които търсят стандартни приложения за дигитален дневник.

Daylio не е достъпно като приложение за настолен компютър или браузър, така че ще трябва да използвате устройство с iOS или Android.

Цени на Daylio

Безплатно

Премиум: От 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за Daylio

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Diarium

Най-доброто за мултимедийно водене на дневник

чрез Diarium

Diarium е приложение за дигитален дневник в по-традиционен стил. То е мултиплатформено, което означава, че можете лесно да започнете и да продължите да пишете в дневника си, където и да сте. Вмъкнете снимки, видеоклипове и аудио бележки и използвайте форматиране на богат текст, за да персонализирате записите си. ?

Най-добрите функции на Diarium

Пишете ежедневен или седмичен дневник и преглеждайте предишните записи.

Добавете местоположения и етикети, за да видите къде сте били на картата.

Получавайте известия за това, какво сте правили на този ден през предходната година.

Персонализирайте дневника си с цветове, шрифтове, етикети и интелигентни интеграции.

Ограничения на Diarium

Diarium прилича повече на традиционен дневник, отколкото на други съвременни, опростени варианти.

Няма вградена функция за проследяване на навици или цели, така че може да предпочетете друго приложение за тази цел.

Цени на Diarium

Безплатно

Lifetime Pro: 7,99 долара

Оценки и рецензии за Diarium

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Grid Diary

Най-доброто за визуално водене на дневник

чрез Grid Diary

Grid Diary е модерен и опростен начин да започнете да водите дневник. Приложението използва подсказки за размисъл и шаблони за дневници, за да направи процеса по-ефективен. Уникалният формат на таблицата ви вдъхновява да обмислите различни аспекти от живота си. ?

Най-добрите функции на Grid Diary

Преодолейте блокадата на писателя с помощта на насоки за писане.

Започнете няколко дневника в едно приложение

Използвайте вградените подсказки, за да насърчите благодарността, размисъла и напредъка.

Персонализирайте своя дигитален дневник със стикери, вградени изображения и форматиране на текста.

Ограниченията на Grid Diary

Някои потребители може да предпочитат по-традиционен подход към воденето на дневник, отколкото уникалната система на приложението.

Няма уеб версия, така че ще ви е необходимо устройство с Android или iOS, или Mac, за да използвате приложението.

Цени на Grid Diary

Безплатно

Платено: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Grid Diary

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

Организирайте се с най-добрите приложения за дигитални дневници

Воденето на дигитален дневник е по-лесно от всякога и има много приложения, които да ви мотивират и насърчават да записвате ежедневието си. Независимо дали се фокусирате върху съзнателността, воденето на дневник или проследяването на навици, в този списък има приложение, което отговаря на вашите цели.

