10-те най-добри приложения и софтуер за водене на бележки през 2025 г.

Случавало ли ви се е някога да ви хрумне страхотна идея, но да я забравите, защото разсейващите фактори в живота ви попречат?

Ако имате система за записване на идеи, които променят живота, може да ги запазите.

Често творческото вдъхновение идва, когато най-малко го очаквате – докато тичате или сте под душа. Тогава на помощ идват приложенията за втори мозък. Бързо вземете телефона си и готово!

Тези инструменти за водене на бележки са създадени, за да ви помогнат да изчистите ума си, да водите дневник всеки ден, да разширите когнитивните си способности и да изградите втори мозък.

Ако все още не сте се качили на влака на приложенията за втори мозък за водене на бележки, е време да го направите, и ние ще ви кажем защо.

Какво е втори мозък?

Приложението за втори мозък е цифрово средство, създадено да ви помогне да записвате, организирате и съхранявате мислите, идеите и информацията си по структуриран начин, така че да можете да ги извличате по всяко време.

Създаването на втори мозък ще разшири вашите когнитивни процеси и способности, като ви предостави структурирано и лесно достъпно хранилище за вашите бележки, документи и творчески идеи.

Тиаго Форте за първи път представи концепцията за втори мозък в книгата си „Building a Second Brain . ” Той разсъждава, че хората не могат винаги да запомнят всяка информация от ежедневието, тъй като тя може да бъде прекалено много.

Тиаго продължи, като изброи предимствата на използването на системата за втори мозък:

Организира информацията ви перфектно, улеснявайки достъпа до нея

Съхранява информацията, освен ако не изтриете това, от което вече нямате нужда.

Запазете креативността си и се уверете, че работата ви се проследява, което ви позволява да я прегледате отново по всяко време.

Как да изберем приложение за втори мозък?

Ето някои функции, на които трябва да обърнете внимание, когато избирате приложение за втори мозък:

Достъпност: Добре проектираното приложение за втори мозък трябва да е достъпно по всяко време на всяко устройство или платформа.

Структура и гъвкавост: Трябва да можете лесно да променяте интерфейса на бележките в приложението, за да използвате различни функции, формати и стилове. Класифицирането на бележките трябва да е гъвкаво с папки, етикети, бележници и т.н.

Споделяне: Добре проектираното приложение за водене на бележки ви позволява лесно да споделяте бележките си с другите. Функции като редактиране и коментиране подобряват работата в екип, сътрудничеството и общата продуктивност.

10-те най-добри приложения и софтуер за втори мозък, които да използвате

1. ClickUp

Опитайте ClickUp Docs Създавайте красиви документи, уикита и други и ги свържете с работните си процеси с ClickUp Docs.

ClickUp е най-добрият инструмент за продуктивност „всичко в едно“ за водене на бележки. Редактирайте бележките си и оставяйте обратна връзка за всеки, с когото ги споделяте. Най-хубавото в ClickUp е, че това, което започва като обикновена бележка, може да се превърне в задача или по-голям проект.

ClickUp оптимизира всичките ви идеи и работни процеси в едно приложение. ClickUp е достъпно на различни устройства и платформи и работи добре с съществуващите инструменти във вашия ежедневен работен процес.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs : Създавайте документи във всеки формат. Персонализирайте документа според вашите предпочитания и го споделете с екипа си. Избирайте от различни шаблони и формати, за да не се налага да създавате втори мозък от нулата. Създавайте документи във всеки формат. Персонализирайте документа според вашите предпочитания и го споделете с екипа си. Избирайте от различни шаблони и формати, за да не се налага да създавате втори мозък от нулата.

ClickUp NotePad : Записвайте идеите си и бързо създавайте списъци с задачи с помощта на широка гама от шаблони за бележници. Превърнете бележките си в задачи. Използвайте различни шрифтове, цветове, фонове, шаблони и др. за бележките си. Записвайте идеите си и бързо създавайте списъци с задачи с помощта на широка гама от шаблони за бележници. Превърнете бележките си в задачи. Използвайте различни шрифтове, цветове, фонове, шаблони и др. за бележките си.

ClickUp Relationships : Обединете идеите и задачите си. Създайте връзки между документите си и, с обратни връзки, автоматизирайте връзките между свързани задачи и документи. По този начин създайте една идея и я използвайте навсякъде! Обединете идеите и задачите си. Създайте връзки между документите си и, с обратни връзки, автоматизирайте връзките между свързани задачи и документи. По този начин създайте една идея и я използвайте навсякъде!

Clickup Brain : Генерирайте висококачествени нови идеи с AI. Обобщавайте дълги бележки или генерирайте идеи за мозъчна атака за групови проекти. Генерирайте висококачествени нови идеи с AI. Обобщавайте дълги бележки или генерирайте идеи за мозъчна атака за групови проекти.

ClickUp Whiteboards : Сътрудничество с екипа ви, използвайки цифровото платно, за да Сътрудничество с екипа ви, използвайки цифровото платно, за да обменяте идеи планирате проекти . Създавайте заедно, оставяйте коментари, маркирайте или споменавайте хора, с които да сътрудничите.

Готови шаблони: Използвайте : Използвайте шаблона „База знания“ на ClickUp , за да създадете централизиран документ за идеите, мислите и другите неща на вашия екип!

Изтеглете този шаблон Спестете време, за да създадете своя база от знания с предварително проектираните шаблони на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Проблеми със съвместимостта: ClickUp може да не работи бързо на някои мобилни телефони (все още)

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

2. Notion

Вземане на бележки в Notion

Notion е едно от многофункционалните приложения за втори мозък, което се адаптира към индивидуалните работни процеси. Използвайте това унифицирано пространство за водене на бележки, организация, управление на задачи, целенасочено писане и личностно развитие, за да подобрите концентрацията си.

Бързо записвайте бележки, идеи, списъци със задачи или напомняния отвсякъде. Приложението предлага гъвкавост при организирането на тези бележки без ограничения, така че можете лесно да ги извличате по всяко време.

Най-добрите функции на Notion

Notion AI: Генерирайте идеи за работата си и пишете по-бързо с AI Генерирайте идеи за работата си и пишете по-бързо с AI

Неограничени бележки : Пишете колкото искате, без никакви ограничения.

Централизирана организация: Обединява всички ваши нужди в една платформа. Независимо дали става дума за бележки, бюджети, задачи или рецепти, можете да създадете персонализиран Обединява всички ваши нужди в една платформа. Независимо дали става дума за бележки, бюджети, задачи или рецепти, можете да създадете персонализиран инструмент за управление на знания , който да съответства на вашия мисловен процес.

Наличност на платформата и устройствата: Notion е налично за мобилни устройства с iOS и Android, за настолни компютри с Mac и Windows и предлага Notion Web Clipper, съвместим с уеб браузърите Chrome, Safari и Firefox.

Ограничения на Notion

Сигурност: Сигурността на Notion може да бъде подобрена. Тази слабост може да направи важни документи в приложението уязвими.

Цени на Notion

Безплатни завинаги

Плюс : 8–10 долара на потребител

Бизнес : 15–18 долара на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Notion AI: достъпно е за всички платени планове за 8 долара на месец.

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 4800 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (1917+ отзива)

3. Keep

чрез Google Keep

Google Keep е софтуер за водене на бележки, предназначен за писане, създаване на списъци и организиране на мислите ви; той е удобен за създаване на ефективни напомняния. Също така позволява лесно споделяне на бележки с изображения и аудио.

С милиони потребители Keep е най-добрият избор за тези, които обичат ярки бележки, като предлага гама от цветни етикети за ефективно организиране и подреждане на вашите документи.

Запазете най-добрите функции

Оптично разпознаване на символи: Превърнете всяка снимка в текст, за да можете незабавно да си водите бележки въз основа на изображенията.

Гласови записи : автоматично преобразувайте гласовите си записи в текст

Налично за iOS, Android и уеб: Използвайте това уеб приложение навсякъде и на всяко устройство.

Ограничения

Липса на опции за форматиране: Keep не предлага опции за форматиране като курсив, удебелен шрифт и подчертаване.

Запазете цените

То е безплатно и няма премиум версия.

Запазете рецензиите и оценките

G2: 4. 4/5 (36 отзива)

Capterra: 4,6/5 (161 отзива)

4. Workflowy

чрез Workflowy

Workflowy е уеб-базирано приложение за водене на бележки, което опростява воденето на бележки с лесния си за използване и гъвкав интерфейс, позволявайки ви да организирате идеите си бързо и естествено.

Работи отлично офлайн и безпроблемно поддържа развитието на тези идеи, когато е свързан с интернет. Вложените списъци на Workflowy са неговата отличителна черта – създавайте списъци с точки за неограничен брой нива, за да разбиете сложността на вашите идеи или списъци.

Най-добрите функции на Workflowy

Безкрайно вграждане: Развивайте сложни идеи, като запазвате контекста. Потопете се в дълбоките нива на детайлност в бележките или проектите си, без да губите представа за по-широкия контекст или структура.

Файлове и изображения: Интегрирайте неограничен брой файлове и изображения директно в съдържанието си, използвайки простата функция „плъзгане и пускане”.

Редактиране без влизане в профил: Активирайте споделен достъп, без да се изисква от получателите да имат свои собствени Workflowy акаунти.

Шаблони: Изберете от библиотеката с шаблони на Workflowy, за да започнете, ако не искате да пишете бележките си от нулата.

Ограничения на Workflowy

Ограничени функции в безплатната версия: Безплатната версия на Workflowy ограничава потребителите с по-малко функции, включително месечен лимит на точките и 100 MB капацитет за качване на файлове.

Цени на Workflowy

Безплатни завинаги

Pro: 4,99 $ на потребител

Workflowy – рецензии и оценки

G2: 4. 4/5 (22 отзива)

Capterra: 4,7/5 (14 отзива)

5. Craft

чрез Craft

Безпроблемният интерфейс на Craft включва функции като ежедневни бележки, документи за съвместна работа, уикита, интеграции, подробни прегледи на връзки, AI помощ при писане, коментари и реакции.

Craft променя сътрудничеството в екипа и воденето на бележки, като обединява структурирани ежедневни актуализации, съгласува приоритетите и елиминира пречките, всичко на едно място. Това е централен хъб, където екипите могат да водят бележки и да проследяват задачи, идеи и предизвикателства в различни проекти.

Най-добрите функции

Работни процеси: Свържете и организирайте работата в рамките на екипите и между тях

Daily Notes: Подобрете ежедневните си срещи с актуализации, свързани с календара, приоритети и пречки.

Структурирани документи: Създавайте карти и страници, за да осигурите подробен контекст и организация на идеите

Богата интеграция на съдържание: Вградете кодови блокове, богати прегледи на връзки, изображения, видеоклипове и поддръжка на AI асистент.

Уикита: Консолидирайте знанията на екипа, като елиминирате необходимостта от повтарящи се запитвания за линкове или информация.

Ограничения на занаята

Не е толкова подходящо за управление на задачи: Craft е предназначено предимно за водене на бележки и предлага ограничени възможности за управление на задачи.

Ценообразуване на занаятчийски продукти

Безплатни

Pro : 5 долара на потребител

Бизнес : 10 долара на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Craft AI: Безплатно за всички потребители

Създавайте рецензии и оценки

G2 : 4,6/5 (20 отзива)

Capterra: 4,5 (32 рецензии)

6. Evernote

Чрез Evernote

Evernote ви помага да организирате работата и живота си с бележки, независимо къде работите. То ви позволява да правите динамични бележки с текст, изображения, шаблони и др.

Evernote ви помага да управлявате бележки с крайни срокове и напомняния, поддържа съхранение на документи без хартия и се интегрира с Google Calendar за ефективно планиране и контекстуални бележки.

Най-добрите функции на Evernote

Работете отвсякъде: Уверете се, че важната информация е лесно достъпна с автоматична синхронизация на бележките на всички устройства.

Запомнете всичко: Повишете полезността на бележките си, като включите текст, изображения, аудио, сканирани документи, PDF файлове и документи.

Намирайте нещата бързо: Достъпвайте бързо това, от което се нуждаете, с помощта на мощни и гъвкави възможности за търсене.

Ограничения на Evernote

Цена: Evernote е по-скъпо в сравнение с други приложения за водене на бележки, които действат като втори мозък.

Цени на Evernote

Безплатни

Лично : 14,99 $ месечно

Професионална версия: 17,99 $ месечно

Отзиви и оценки за Evernote

G2 : 4,6/5 (20 отзива)

Capterra: 4,3 (5 рецензии)

7. Отразявайте

чрез Reflect

Reflect предлага цялостно решение за подобрени когнитивни процеси и ефективно водене на бележки. То предлага мигновена синхронизация на бележките с обратни връзки, като по този начин се създава мрежа от идеи.

Reflect осигурява сигурно и ефективно управление на бележките с цялостно криптиране, интеграция с календар, публикуване с едно кликване и AI помощ, задвижвана от GPT-4.

Отразете най-добрите функции

Мрежови бележки: Създайте графика с идеи, използвайки бележки с обратни връзки, и създайте всеобхватна интелектуална мрежа.

Интеграции: Управлявайте и обобщавайте дискусиите от срещите, като импортирате събития от Google Calendar и Outlook.

Reflect AI: Използвайте AI помощта, задвижвана от GPT-4 и Whisper от OpenAI, за да подобрите писането си, да организирате мислите си и да действате като ваш интелектуален партньор.

Отразете ограниченията

Цена: Reflect е по-скъпо от другите приложения за втори мозък.

Отразете цените

Премиум: 10 долара на месец

Отразете рецензии и оценки

G2 : 4,7/5 (41 отзива)

Capterra: 5. 0 (2 рецензии)

8. Obsidian

чрез Obsidian

Obsidian е многофункционално приложение за водене на бележки, което се адаптира към вашите мисли. Докато пишете вашите онлайн лепящи се бележки, приложението се адаптира динамично към вашия стил, за да можете да предадете точно това, което имате предвид.

Освен това Obsidian ви позволява лесно да свързвате бележки и да ги споделяте с всеки. Приложението поддържа и офис работа и управление на проекти.

Най-добрите функции на Obsidian

Връзки и графики : Уникалната характеристика на Obsidian са връзките и графиките. Те ви помагат да проследявате как се свързват вашите бележки.

Сътрудничество : Споделяйте работата си с другите, без да разкривате личните си данни.

Персонализиране: Персонализирайте работата си според вашия вкус. С опции за промяна на външния вид, цвета, темата и др., ще се насладите на творчеството, което предлага това приложение.

Ограничения на Obsidian

Допълнителни разходи: Трябва да платите допълнително, за да използвате някои прости и очаквани функции, като синхронизиране между устройства.

Цени на Obsidian

Безплатни

Търговска употреба: 50 долара на потребител на година

Обзор и оценки на Obsidian

G2 : Недостатъчно оценки

Capterra: 4. 4/5 (20 отзива)

9. iCloud Notes

чрез Apple iCloud Notes

С Apple Notes винаги сте готови да уловите моментите на вдъхновение. Независимо дали използвате iPhone, iPad, iPod touch или Mac, приложението Notes се синхронизира безпроблемно с iCloud, като гарантира, че бележките ви са незабавно достъпни на всичките ви устройства.

iCloud.com предлага редица функции, включително създаване, редактиране, организиране на бележки, управление на прикачени файлове и споделяне на бележки или папки.

Най-добрите функции на iCloud

Сигурност: iCloud разполага с високо защитена система за поверителност, която гарантира, че само оторизирани лица имат достъп до бележките си.

Адекватен капацитет за съхранение: Премиум потребителите на iCloud се радват на капацитет за съхранение, надвишаващ 12 терабайта, което осигурява достатъчно място за лични и бизнес данни.

Ограничения на ICloud

Ограничена функция за сътрудничество: Въпреки че е възможно да споделяте бележки с други хора, бележките в iCloud не предлагат възможност за коментари. Сътрудниците не могат да дават обратна връзка или да показват историята на редакциите на всеки участник.

Цени на iCloud

50 GB : 0,99 $

200 GB : 2,99 $

2 TB : 9,99 $

6 TB : 29,99 $

12 TB: 59,99 $

Отзиви и оценки за iCloud

G2 : 4,3/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 рецензии)

10. Roam Research

чрез Roam Research

Roam Research е приложение за водене на бележки, създадено да ви помогне да пишете документи и да правите проучвания, докато събирате информация като графична база данни.

То започна като инструмент, който помага на докторантите да структурират и напишат сложните си дисертации.

За разлика от други приложения за водене на бележки, Roam Research служи по-скоро като инструмент за технологични изследвания. То също не разполага с шаблони, но предлага чудесни опции за свързване на бележки и изграждане на втори мозък.

Най-добрите функции на Roam Research

Организиран интерфейс: Roam има различни функции за различни хора, но е супер организиран – без бъркотия, лесен за навигация.

Проследяване на задачи: Идеално за управление на проекти, защото можете да възлагате задачи и лесно да проследявате напредъка им.

Ограничения на Roam Research

Инструментът не винаги е лесен за използване и потребителите съобщават за липса на желание от страна на компанията да разработи функциите, от които се нуждаят клиентите.

Roamresearch е по-скъпо от другите приложения за втори мозък на пазара.

Цени на Roam Research

Pro : 15 долара на месец

Believer: 500 долара за 5 години

Roam Research – рецензии и оценки

Capterra : 4. 2/ 5 (20 отзива)

G2: Недостатъчно оценки

Защо ви е необходимо приложение за втори мозък за водене на бележки

Всъщност, макар класическият чар на записването на идеи в физически бележници да има своето очарование, рискът от изгубването им винаги е налице. Красотата на приложението за втори мозък се крие в способността му да съхранява вашите идеи и задачи на едно централизирано място, елиминирайки притеснението от изгубването им.

С течение на годините нашите когнитивни способности продължават да намаляват, тъй като личният и професионалният ни живот се преплитат. Ние натрупваме професионален опит, творчески пробиви и идеи, които трябва да бъдат документирани и съхранявани през целия ни живот.

Можете да благодарите на втория си мозък, когато имате достъп до десетилетия работа за минути.

ClickUp се отличава с това, че предоставя сигурно хранилище за вашите мисли и задачи и предлага много опции за продуктивност, които да го допълват.