10 AI инструмента за афилиейт маркетинг през 2025 г. (безплатни и платени)

Като афилиейт маркетинг специалисти, вие промотирате услугите или продуктите на други хора в замяна на комисионна. Това е чудесна възможност, която ви позволява да се фокусирате изцяло върху маркетинговата стратегия, вместо върху иновациите на продуктите или обслужването на клиентите.

И ако играете правилно картите си, ще спечелите солидни награди за препоръки за свързване на заинтересовани купувачи с вашата партньорска програма. 💰

Недостатъкът е, че трябва да създадете много съдържание, за да правите афилиейт маркетинг правилно – а това отнема много време. От имейл кампании и социални медии до целеви страници, имате нужда от всяко предимство, което можете да получите, за да увеличите ангажираността, конверсиите и комисионните.

Защо да не опитате AI инструмент за афилиейт маркетинг? Тези инструменти използват технология за изкуствен интелект, за да генерират съдържание, анализират данни, сегментират аудитории и се справят с други отнемащи време задачи с едно кликване на мишката. 🖱️

Но не всички AI инструменти си заслужават времето ви. В този наръчник ще разгледаме различни ключови функции на най-добрите AI инструменти за афилиейт маркетинг, ще ви помогнем да откриете подходяща опция и ще ви покажем 10 примера, които ще ви помогнат да пренесете вашите афилиейт маркетинг кампании на следващото ниво.

Какво е AI инструмент за афилиейт маркетинг?

AI маркетинговият инструмент интегрира алгоритми за машинно обучение с обработка на естествен език (NLP), за да автоматизира сложни задачи само с няколко кликвания. Вместо да използва автоматизация на базата на тригери, този инструмент се учи в движение, като обработва по-сложни задачи за вашия екип, докато му предоставяте данни. 💡

Усъвършенстваната автоматизация на работния процес е само един от многото начини, по които AI променя афилиейт маркетинга. Освен за оптимизиране на маркетинговите си усилия, афилиейт маркетолозите сега използват AI инструменти за:

Анализ на препоръките: AI инструментите анализират данните, за да видят кои източници на препоръки са по-вероятни да доведат до конверсия, така че да се фокусирате само върху обещаващите потенциални клиенти.

Рекламни кампании : Имате нужда от конверсии във Facebook Ads? AI инструментите за афилиейт маркетинг оптимизират рекламите ви в реално време, за да отразят предпочитанията на вашата целева аудитория.

Целеви страници : AI анализира поведението на потребителите и предлага промени в целевите страници, за да увеличи конверсиите.

Описания на продукти за електронна търговия: AI е идеален за писане на описания на продукти, които са привлекателни и без правописни грешки.

Вашият афилиейт бизнес няма време за губене. Използвайте AI инструменти за афилиейт маркетинг, за да оптимизирате работните си процеси, да персонализирате (и ускорите) създаването на съдържание и да мащабирате кампаниите си без усилие. 🏋️

Може да се наложи да използвате различни AI инструменти, за да изпълните успешната си стратегия за афилиейт маркетинг, но въпреки това ви препоръчваме да търсите AI инструменти с следните характеристики:

Оптимизация за търсачки (SEO): Търсачките са хлябът и маслото на всеки афилиат. Потърсете инструменти, които се занимават с проучване на ключови думи, създаване на съдържание и оптимизация за интелигентна стратегия за вътрешни връзки.

Удобна за ползване платформа: Колкото по-лесна е за ползване, толкова по-бързо ще видите ползата от вашия AI инструмент за афилиейт маркетинг.

Шаблони : Разбира се, AI върши много работа за вас, но шаблоните ще ви спестят още повече време. Потърсете инструменти, които са пълни с шаблони, за да направите създаването на съдържание толкова лесно, колкото едно кликване.

AI инструмент за писане: Съдържанието е най-важното в афилиейт маркетинга. Потърсете инструмент с функции за генериране на съдържание за публикации в социалните медии, видео скриптове, имейл маркетинг и др. Проверка за плагиат също е полезна.

Комбинацията от платени и безплатни AI инструменти за афилиейт маркетинг ще даде тласък на вашите усилия в тази област. Ако е крайно време да увеличите конверсиите и продажбите в електронната търговия, ето 10-те най-добри AI инструмента за тази задача.

Използвайте ClickUp, за да персонализирате изгледа си, за да визуализирате и планирате маркетингови материали като съдържание и медии в цялата си организация.

Вашите маркетингови технологии изглеждат доста тежки? Да искате от екипа си да превключва между множество различни платформи е рецепта за загуба на време и лоши резултати – особено за динамичния афилиейт маркетинг бизнес.

Влезте в ClickUp, любимия инструмент за управление на проекти на всички, който обединява Whiteboards, Docs, Tasks, Calendars, Goals и AI инструменти под един покрив.

Маркетинг екипите разчитат на ClickUp, за да си сътрудничат на бели дъски, да проверяват съдържанието в Docs и да визуализират напредъка си в персонализирани табла. ClickUp дори разполага със собствен AI инструмент за афилиейт маркетинг.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи като казуси.

Използвайте ClickUp AI навсякъде в платформата, за да генерирате:

Идеи за кампании

Кратко описание на съдържанието

Блогове

Казуси

Имейли

ClickUp AI позволява на екипите по продажбите да бъдат по-уверени в комуникациите си чрез проверка, съкращаване или изготвяне на чернови на имейли.

Можете дори да помолите AI да обобщи съдържанието или да провери вашите имейл кампании за правописни грешки. Тази AI е съобразена с нуждите на маркетолозите, така че получавате изключително конкретна помощ за оптимизиране на работната си натовареност.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI не е безплатен AI инструмент за афилиейт маркетинг – за да имате достъп до тази функция, се нуждаете от платен акаунт.

ClickUp има много функции, така че начинаещите може да се почувстват претоварени в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3800 отзива)

2. Anyword

Чрез Anyword

AI инструменти за писане като ChatGPT ще ви предоставят текст, но той вероятно няма да е съобразен с вашите цели за афилиейт маркетинг или с насоките на вашата марка. Anyword решава този проблем. Просто въведете вашите насоки, канали и цели, и платформата ще използва предсказуема аналитика, за да провери дали текстът ви отговаря на изискванията. 🎯

Anyword разполага с AI модел за персонализирано оценяване, който адаптира резултатите си въз основа на това как го обучавате. Той също така ви показва текстовете с най-добри резултати, така че просто избирате любимите си сред победителите.

Най-добрите функции на Anyword

Разширението Performance Boost на този инструмент за маркетингов работен поток позволява той да работи с ChatGPT, Notion AI, Canva и други.

Пренапишете рекламните текстове с ниска ефективност

Автоматично тествайте рекламните текстове с A/B тестове, след като обучите AI за тона на вашата марка.

Измислете идеи за SEO-оптимизирано съдържание, заглавия на блогове и др.

Ограничения на Anyword

Някои потребители биха искали платформата да има връзка с WordPress.

Други потребители казват, че AI не е съвършен и понякога пропуска краткото описание.

Цени на Anyword

Стартово ниво: 39 $/месец за едно място, фактурира се ежегодно

На базата на данни: 79 $/месец за три места, фактурира се ежегодно

Бизнес: 249 $/месец за три места, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4,8/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (380+ отзива)

3. Frase

Чрез Frase

Frase се представя като AI инструмент за афилиейт маркетинг, фокусиран върху SEO. Функцията AI Writer генерира съдържание и търси в Google, за да провери фактите. Инструментът SEO Research на Frase е полезен и за анализиране на конкурентите ви и създаване на блогове, които да изпреварят конкуренцията.

Най-добрите функции на Frase

Визуализирайте SERP показателите в раздела „Изследвания“, за да получите обща представа за вашите цели за ефективност.

Създавайте конспекти въз основа на резултатите от търсачките

Напишете привлекателни заглавия с AI

Оптимизирайте съществуващото съдържание с интуитивния тематичен модел на Frase.

Ограничения на Frase

Платформата не е особено интуитивна, затова е добра идея да изгледате много уроци, преди да я използвате.

Потребителите предупреждават да не се разчита на функцията за автоматично запазване, защото тя не винаги работи.

Цени на Frase

Solo: 12,66 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Базов: 38,25 $/месец за един потребител, фактурира се ежегодно

Екип: 97,75 $/месец за трима потребители, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Frase

G2: 4,9/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 330 рецензии)

4. Sprout Social

Чрез Sprout Social

Социалните медии са един от най-добрите безплатни AI инструменти за афилиейт маркетинг. Те са вашият еднопосочен билет към комисионни – стига да създавате ангажиращо съдържание.

Sprout Social е интелигентна платформа за управление на социални медии, която предоставя маркетингови анализи, социална търговия, проследяване на линкове и др. AI на Sprout използва 10 години исторически данни, за да създава и оптимизира текстове.

Най-добрите функции на Sprout Social

Интегрира се с всички основни социални мрежи

Извършвайте анализ на настроенията и текстове чрез интеграцията с OpenAI.

Действайте бързо въз основа на данни за ангажираността в социалните медии за период до 10 години.

Създайте известия за Spike Alert, за да сте в течение с нововъзникващите разговори.

Ограничения на Sprout Social

Това е скъпо

Някои потребители казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиентската служба.

Цени на Sprout Social

Стандартен: 249 $/месец

Професионален: 399 $/месец

Разширено: 499 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (560+ отзива)

5. LiveChat

Чрез LiveChat

Партньорският маркетинг не е лесна работа, особено ако промотирате скъпи продукти. LiveChat ви предоставя чатбот, с който да изградите отношения с клиентите, да спечелите доверието им и (надяваме се) да увеличите конверсиите. 🏆

Това е платформа за обслужване на клиенти, която комбинира имейл, SMS, вашия уебсайт и съобщения в социалните медии на едно място. Ако вашата целева аудитория често има въпроси относно продуктите, които промотирате, използвайте AI Assist на LiveChat, за да актуализирате тона си и да избегнете правописни грешки във всички чатове с клиенти.

Най-добрите функции на LiveChat

Създавайте обобщения на чатове с едно кликване

LiveChat свързва представителите на обслужването на клиенти с ресурси, за да ускори чатовете с клиенти.

Използвайте AI Assist, за да разширите и преформулирате чатовете си.

LiveChat AI автоматично коригира правописни и граматически грешки.

Ограничения на LiveChat

Няколко потребители казват, че системата е бъгава

Други казват, че е трудно да се получи поддръжка от клиенти

Цени на LiveChat

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Екип: 41 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 59 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LiveChat

G2: 4,5/5 (740+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1600 рецензии)

6. AdCreative

Чрез AdCreative

Рекламата е скъпа, но е най-добрият начин да генерирате бързо партньорски лийдове. AdCreative не само създава текстове за рекламни кампании, но дори създава визуални елементи за реклами с помощта на изкуствен интелект. Ако вашият графичен дизайнер няма време да персонализира графиките, този AI маркетингов инструмент е чудесно допълнение към вашия MarTech набор. ✨

Най-добрите функции на AdCreative

Вижте най-ефективните реклами на вашите конкуренти с Competitor Insights AI.

AdCreative ще създаде изображения, текст и други елементи за вашите маркетингови кампании.

Създавайте социално съдържание за Facebook, Instagram, Pinterest и X

AdCreative анализира съществуващите ви реклами, за да предложи подобрения.

Ограничения на AdCreative

Освен ако не сте много конкретни в своите указания, инструментът ще генерира повтарящи се изображения.

Някои потребители твърдят, че платформата не е истинска AI, защото се опира силно на шаблони.

Цени на AdCreative

Стартово ниво: 21 $/месец

Премиум: 44 $/месец

Ultimate: 74 $/месец

Scale-Up: 111 $/месец

Оценки и рецензии на AdCreative

G2: 4. 3/5 (510+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (120+ отзива)

7. GetResponse

Чрез GetResponse

Имате нужда от повече отговори на имейли? GetResponse ви помага да постигнете целите на вашия маркетинг проект и дори повече. Започна като платформа за имейл маркетинг, но днес създава уебсайтове, целеви страници, SMS кампании, платени реклами и дори фунии за конверсия.

Използвайте AI Email Generator, за да създавате оптимизирани съобщения и теми с няколко кликвания. Платформата включва дори AI-базирани препоръки за продукти, което е чудесно за електронната търговия.

Най-добрите функции на GetResponse

Визуализирайте вашия конверсионен фуния от начало до край

Създавайте персонализирани маркетингови автоматизации с инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане

GetResponse улеснява създаването на чат на живо с клиенти

Създавайте висококонвертируеми целеви страници с инструмента за създаване на уебсайтове без кодиране.

Ограничения на GetResponse

Някои потребители биха искали GetResponse да има по-добри интеграции

Други имаха проблеми с точността на данните

Цени на GetResponse

Имейл маркетинг : 15,60 $/месец, фактурира се ежегодно

Маркетинг Автоматизация : 48,40 $/месец, фактурира се ежегодно

Електронна търговия Маркетинг: 97,60 $/месец, фактурира се ежегодно

GetResponse MAX: 999 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за GetResponse

G2: 4. 2/5 (620+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (470+ отзива)

8. Jasper

Чрез Jasper

Jasper AI е популярен AI инструмент за афилиейт маркетинг, защото се вписва в много случаи на употреба. Използвайте го за текстове за дигитален маркетинг, скриптове за презентации и други – с глас, който най-добре пасва на идентичността на вашата марка.

AI маркетинговите инструменти на Jasper са това, с което този софтуер наистина блести. Той има способността да генерира различни ресурси за партньорски маркетингови кампании, особено в процеса на създаване на съдържание. Всичко, което трябва да направите, е да подадете кратко описание и софтуерът ще се погрижи за останалото. ✍️

Най-добрите функции на Jasper

Jasper анализира вашия тон на изразяване и правила за форматиране.

Интегрира се с Zapier, Webflow и Google Sheets.

Сътрудничейте с екипа си в реално време и маркирайте елементите, които са готови за преглед.

Създайте свои собствени динамични шаблони

Ограничения на Jasper

Понякога Jasper повтаря съдържание

Потребителите казват, че функцията за тон на гласа все още не е напълно готова.

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец за едно място, фактурира се ежегодно

Екипи: 99 $/месец за три места, фактурира се ежегодно

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

9. Lumen5

Чрез Lumen5

Lumen5 е уникален AI инструмент за афилиейт маркетинг, защото е специализиран в създаването на видео съдържание. Докато създаването на видео обикновено отнема много време и ресурси, Lumen5 прави възможно генерирането на видеоклипове с професионално качество чрез силата на AI. Не е необходимо да знаете как да редактирате: просто плъзнете и пуснете, за да постигнете маркетингов успех. 🤩

Най-добрите функции на Lumen5

Превърнете най-популярните си блогове в AI видеоклипове

Създавайте видеоклипове в стил „говоряща глава“

Използвайте шаблоните, изображенията и видеоматериалите на Lumen5 за професионален вид за по-кратко време.

Алгоритъмът автоматично определя дължината на всеки клип, позиционирането на текста и композицията на сцената.

Ограничения на Lumen5

Lumen5 е специализирана в преработката на съдържание, така че не може да каже нищо ново.

Липсват функции за стратегия, планиране на съдържание и анализи, така че все пак ще ви е необходим отделен набор от маркетингови технологии.

Цени на Lumen5

Базов пакет: 19 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Стартово ниво: 59 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 149 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lumen5

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

10. Brandwatch

Чрез Brandwatch

Подобно на Sprout Social, Brandwatch е AI инструмент за афилиейт маркетинг, пригоден за социалните медии. Тази платформа може да се използва за проучване на потребителското търсене, наблюдение на акаунтите на вашата марка, създаване на съдържание и взаимодействие с вашата целева аудитория. Тя предлага също така GPT-базирани анализи на разговори, асистент за копирайтинг и анализи на съдържанието за маркетинг.

Най-добрите функции на Brandwatch

Намерете и управлявайте влиятелни лица в една платформа

Сътрудничество с екипа ви в споделен маркетингов календар

Съхранявайте всички цифрови активи в споделената библиотека на Brandwatch

Създайте карти с профили на аудиторията, за да знаете винаги с кого общувате.

Ограничения на Brandwatch

Някои потребители казват, че анализите и филтрирането на данни са доста опростени.

Други биха искали платформата да има повече вградени интеграции.

Цени на Brandwatch

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Brandwatch

G2: 4. 4/5 (560+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (220+ отзива)

Вземете AI асистент за писане, който прави всичко

Партньорският маркетинг не трябва да отнема часове ръчен труд. С AI инструмент като ClickUp никога не е било по-лесно да синхронизирате маркетинговия си екип, да спестите време и да увеличите конверсионните проценти в рекламните си кампании. 🙌

