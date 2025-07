10 mẫu quản lý dự án Jira hiệu quả để thành công trong năm 2025

Quản lý dự án là xương sống của các nhóm thành công, đặc biệt là trong phát triển phần mềm, CNTT và môi trường Agile. Nhưng bằng cách nào đó, một bản cập nhật bị bỏ lỡ hoặc một vấn đề bị bỏ qua có thể làm hỏng toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

Với gần 88 triệu vai trò quản lý dự án dự kiến sẽ cần trên toàn thế giới, các công cụ chúng ta sử dụng để quản lý dự án trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Jira vẫn là lựa chọn hàng đầu để theo dõi các vấn đề và quản lý quy trình làm việc nhanh nhẹn, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở cách bạn sử dụng nó.

Mẫu quản lý dự án Jira phù hợp có thể hợp lý hóa sự hợp tác, cải thiện hiển thị và giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những mẫu tốt nhất mà bạn có thể sử dụng.

Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các mẫu ClickUp để bạn có thể so sánh ClickUp và Jira trong thời gian thực và chọn mẫu phù hợp nhất cho trường hợp sử dụng của mình.

Mẫu quản lý dự án Jira mạnh mẽ giúp các nhóm nhanh chóng bắt đầu với quy trình công việc, loại vấn đề và trạng thái sẵn sàng, được điều chỉnh cho Agile hoặc Scrum. Các trường và màn hình tùy chỉnh chỉ thu thập dữ liệu chính xác, giúp mọi thứ đơn giản và tập trung.

Các mẫu hiệu quả cũng kết nối trơn tru với các công cụ hiện có của bạn. Với tích hợp Jira liền mạch, bạn có thể đưa vào các mã commit, hỗ trợ vé và bản phát hành, giúp mọi người cập nhật thông tin mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Vì vậy, khi sử dụng mẫu quản lý dự án Jira, bạn có thể:

Chọn mẫu phù hợp là chìa khóa để tiết kiệm thời gian và giảm lỗi — ngoài ra, nếu Jira không đáp ứng tất cả nhu cầu của bạn, còn có rất nhiều lựa chọn thay thế Jira đáng tin cậy để khám phá.

Phần mềm Jira phát huy hết tác dụng khi kết hợp với các mẫu có thể tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của nhóm và tăng khả năng hiển thị. Mẫu quản lý dự án Jira phù hợp giúp loại bỏ việc phỏng đoán, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và quản lý công việc.

Cho dù bạn là quản lý dự án, Scrum master hay nhà phát triển, các mẫu này có thể giúp nhóm của bạn phối hợp nhịp nhàng và dự án tiến triển thuận lợi.

Mẫu quản lý dự án Jira cung cấp bảng sẵn sàng sử dụng để theo dõi công việc, thời hạn và tài nguyên — không cần thiết lập thủ công. Với các loại vấn đề, quy trình công việc và quyền truy cập được cấu hình sẵn, bạn có thể bắt đầu sprint ngay lập tức.

Tự động hóa tích hợp xử lý cập nhật ưu tiên, phân công công việc cho thành viên nhóm và đánh dấu các mục quá hạn, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Nó cũng cho phép bạn hợp nhất các bản cập nhật tiến độ từ các nhà phát triển và các bên liên quan vào một báo cáo trạng thái dự án rõ ràng.

👀 Bạn có biết? Một nghiên cứu cho thấy 26,5% dự án CNTT là nguyên nhân chính dẫn đến chi phí vượt quá ngân sách, với mỗi dự án chi phí gấp đôi so với ước tính ban đầu.

Được thiết kế cho các nhóm Scrum, Mẫu Jira Scrum cấu trúc việc sắp xếp công việc tồn đọng, lập kế hoạch sprint và họp đứng. Với bảng sprint được tạo sẵn, bạn có thể kéo các vấn đề vào sprint, ước tính điểm câu chuyện và theo dõi biểu đồ burndown mà không cần cấu hình thêm.

Các cảnh báo tự động giúp các nhà phát triển và Scrum master luôn cập nhật tiến độ và các trở ngại của sprint. Bạn cũng có thể sử dụng nó để ghi lại các yêu cầu, trường hợp thử nghiệm và quyết định với tài liệu dự án tích hợp.

Quên việc phải xoay xở giữa các bảng tính và chủ đề Slack đi — Mẫu theo dõi dự án Jira cung cấp cho bạn một bảng để theo dõi công việc, dòng thời gian và các yếu tố cản trở trong bối cảnh.

Với các loại vấn đề và mức độ ưu tiên được tích hợp sẵn, bạn có thể phát hiện những vấn đề đang bị bỏ sót (và ai đang bị quá tải) trước khi mọi thứ trở nên rối loạn.

Ra mắt trong quý 4? Tuyển dụng trong quý 2? Mẫu lộ trình dự án Jira vạch ra các cột mốc quan trọng, các yếu tố phụ thuộc và các phần thay đổi trên một dòng thời gian được chia sẻ — để mọi người đều có thể thấy phần việc của mình kết nối với bức tranh tổng thể, không cần phải tìm kiếm hay tổ chức các cuộc họp về trạng thái.

Quá nhiều bộ phận di chuyển trong quá nhiều nhóm? Mẫu kế hoạch cấp cao nhất của Jira thêm một lớp sáng kiến trên các epic, cho bạn chế độ xem toàn cảnh công việc trải rộng trên nhiều dự án.

Liên kết các nỗ lực có liên quan, theo dõi tiến độ giữa các bộ phận và phát hiện những vấn đề bị đình trệ — tất cả trong một kế hoạch năng động.

Khi các nhóm cập nhật các vấn đề trong Jira, bức tranh tổng thể sẽ tự động cập nhật, giúp lãnh đạo có được thông tin chi tiết theo thời gian thực mà không cần phải liên hệ với năm người để cập nhật thông tin.

Mẫu Lịch trình dự án Jira giúp bạn kiểm soát khi quản lý các thời hạn trùng nhau và thay đổi ưu tiên. Các công việc và cột mốc xuất hiện trong chế độ xem dòng thời gian, với các trường được điền sẵn cho ngày bắt đầu, ngày kết thúc và người được giao.

Mọi thứ được tổng hợp vào lịch trình kiểu Gantt mà bạn có thể điều chỉnh theo sự phát triển của kế hoạch. Các cảnh báo tích hợp nhắc nhở các thành viên trong nhóm về những việc cần làm tiếp theo, để mọi việc diễn ra suôn sẻ mà không có sự xáo trộn vào phút chót.

Bạn mệt mỏi vì phải bắt đầu lại từ đầu với mỗi dự án? Mẫu kiểm soát quy trình Jira hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách tập trung việc lập kế hoạch công việc, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý đường ống vào một nơi.

Với bảng Kanban tích hợp, dòng thời gian kiểu Gantt, quy trình công việc có thể tùy chỉnh và tự động hóa không cần mã, nó giúp các nhóm — từ nhân sự đến CNTT — quản lý các quy trình lặp lại một cách hiệu quả.

Cho dù bạn đang xử lý phê duyệt tài liệu, triển khai chính sách hay đánh giá sáng tạo, mẫu này đảm bảo tính nhất quán và giảm chi phí thủ công.

Mẫu theo dõi công việc Jira biến Jira thành trung tâm chỉ huy của dự án, nơi các công việc và trở ngại xuất hiện theo thời gian thực.

Bằng cách thu thập tất cả các chi tiết — trường tùy chỉnh, tệp đính kèm, ưu tiên — đảm bảo mọi người đều có cùng thông tin và tiến độ dự án luôn hiển thị.

Hãy coi nó như la bàn của dự án, hướng dẫn nhóm của bạn vượt qua rừng rậm công việc mà không bị lạc hướng.

Mẫu Bảng dự án Jira cung cấp cho nhóm của bạn một cách trực quan, rõ ràng để theo dõi công việc — chẳng hạn như các cột "Việc cần làm", "Đang tiến hành" và "Đã hoàn thành"

Mọi người đều có thể xem tình hình công việc trong nháy mắt, giúp dễ dàng phát hiện các điểm nghẽn và thay đổi ưu tiên ngay lập tức.

Dòng thời gian, bảng điều khiển và báo cáo tích hợp sẵn giúp bạn phân bổ tài nguyên một cách thông minh và giữ cho dự án tiến triển suôn sẻ. Sự nhất quán này giúp giảm thiểu sai sót và giữ cho toàn bộ nhóm đồng bộ.

Mẫu báo cáo dự án Jira cung cấp cho bạn định dạng sẵn sàng để cung cấp các bản cập nhật rõ ràng, đáng tin cậy mà các bên liên quan có thể tin tưởng.

Với các phần dành cho trạng thái dự án, dòng thời gian, bảng điều khiển và báo cáo chi tiết, nó giúp bạn tổng hợp các bản tóm tắt điều hành, mục tiêu và rủi ro thành một bản tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu.

Điều đó có nghĩa là ít phỏng đoán hơn và trách nhiệm rõ ràng hơn trên toàn bảng.

Mặc dù Jira rất mạnh mẽ trong việc theo dõi vấn đề và quy trình làm việc Agile, nhưng nó có một số giới hạn quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc quản lý dự án rộng hơn:

Quản lý tài nguyên và sức chứa: Không có tính năng tích hợp để phân bổ sức chứa của nhóm, theo dõi tình trạng sẵn sàng hoặc tổng hợp điểm câu chuyện so với khối lượng công việc, giới hạn khả năng lập kế hoạch hiệu quả

Nếu sự cứng nhắc của Jira đang cản trở bạn, ClickUp là một phần mềm quản lý dự án đáng tin cậy để xem xét. Đây là ứng dụng tất cả trong một cho công việc kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Hãy cùng xem một số mẫu quản lý dự án nổi bật của ClickUp:

Mẫu Quản lý Dự án ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc tập trung, rõ ràng cho kế hoạch dự án của bạn. Chia các sáng kiến thành các giai đoạn: "Lập kế hoạch", "Đang tiến hành" và "Hoàn thành" để xem trạng thái thời gian thực.

Với năm chế độ xem tích hợp (Danh sách, Bảng, Gantt, Dòng thời gian, Lịch), bạn có thể chuyển đổi giữa chi tiết nhiệm vụ và lộ trình cấp cao ngay lập tức. Tài liệu ClickUp tích hợp giúp các yêu cầu và ghi chú luôn phù hợp với ngữ cảnh, còn Tự động hóa ClickUp kích hoạt nhắc nhở hoặc phân công lại các nhiệm vụ quá hạn để tránh tắc nghẽn.

Mẫu này cho phép bạn:

Việc lập kế hoạch tổng thể trở nên đơn giản hơn với Mẫu kế hoạch quản lý dự án cấp cao ClickUp. Mẫu này cho phép bạn đặt mục tiêu hàng quý hoặc hàng năm, gắn thẻ KPI cho chúng, sau đó kết nối tất cả các phần chuyển động trở lại các mục tiêu đó.

Cho dù bạn đang điều phối một sáng kiến nhỏ hay một dự án ra mắt toàn công ty, mẫu này sẽ giúp bạn hiển thị mọi thứ và theo dõi tiến trình mà không phải đau đầu với việc thiết lập phức tạp như thường lệ. Nó giống như bạn đang nhìn toàn cảnh chu kỳ của dự án từ trên cao.

Sử dụng mẫu này để:

Việc xây dựng dòng thời gian dự án từ đầu có thể khiến bạn cảm thấy quá tải, đặc biệt là khi thời hạn đến gần và công việc thay đổi.

Mẫu Bảng trắng Dòng thời gian dự án ClickUp đơn giản hóa việc này bằng cách hiển thị mọi nhiệm vụ và cột mốc trên một bảng trắng tương tác duy nhất.

Bạn sẽ có được một hình ảnh trực quan dễ hiểu, giúp theo dõi tiến độ, phát hiện các điểm nghẽn trước khi chúng làm ảnh hưởng đến lịch trình và truyền đạt thông tin cập nhật một cách rõ ràng đến các bên liên quan. Điều chỉnh thời lượng và các yếu tố phụ thuộc ngay lập tức để dự án của bạn luôn đi đúng hướng.

Sử dụng mẫu này để:

Tuyên bố mục đích của dự án hoạt động như một bản thiết kế, đảm bảo các bên liên quan hiểu rõ mục tiêu, mục đích và vai trò của mình ngay từ ngày đầu tiên. Mẫu Tuyên bố mục đích của ClickUp Project Manager tập hợp tất cả những thông tin này vào một tài liệu duy nhất, cho phép bạn phác thảo tên dự án, dòng thời gian và kết quả mong đợi mà không cần phải làm lại từ đầu.

Trạng thái Tùy chỉnh và Trường Tùy chỉnh giúp bạn theo dõi tiến độ của từng mục tiêu, trong khi các chế độ xem tích hợp sẵn — Danh sách, Gantt, Khối lượng công việc, Lịch — giúp mọi thứ luôn được sắp xếp gọn gàng.

Với mẫu này, bạn có thể:

Mẫu Lịch trình Quản lý Dự án ClickUp tạo ra một dòng thời gian rõ ràng cho mỗi công việc, đảm bảo thời hạn được tuân thủ và nguồn lực được phân bổ hiệu quả.

Cho dù bạn đang quản lý triển khai dịch vụ tài chính hay dự án quản lý dịch vụ chung, mẫu này sẽ giúp mọi người phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành công việc đúng hạn.

Sử dụng mẫu này để:

Mẫu điều lệ dự án giúp bất kỳ nhà quản lý dự án nào duy trì sự tổ chức và tiến độ ngay từ đầu. Và Mẫu Điều lệ Dự án ClickUp cung cấp tổng quan ngắn gọn về các mục tiêu của dự án và đảm bảo các bên liên quan và thành viên nhóm luôn thống nhất về các mục tiêu.

Nó đảm bảo các công việc được phân công và theo dõi hiệu quả, cho phép giao tiếp và hợp tác minh bạch hơn thông qua tài liệu ClickUp tập trung.

Mẫu này cho phép bạn:

Lịch trình rõ ràng giúp nhóm của bạn tập trung và đảm bảo mọi công việc đều được chú ý đúng mức. Mẫu Chặn Lịch Trình ClickUp giúp bạn lập bản đồ cho ngày hoặc tuần của mình trong một không gian làm việc trung tâm — cài đặt ưu tiên, phát hiện các phụ thuộc và sắp xếp công việc thành các khối thời gian dễ quản lý.

Trạng thái và Trường Tùy chỉnh giúp việc theo dõi tiến độ và tình trạng sẵn sàng trở nên đơn giản, giúp bạn tránh tình trạng lên lịch quá nhiều và mọi người đều biết ai đang làm việc gì và khi nào.

Sử dụng mẫu này để:

Giữ các bên liên quan trong vòng kết nối và báo hiệu rủi ro sớm là chìa khóa để duy trì tiến độ. Mẫu báo cáo trạng thái dự án điều hành ClickUp giúp bạn dễ dàng chia sẻ cập nhật nhanh, nêu bật các trở ngại trước khi chúng trở thành vấn đề lớn hơn và phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện.

Bạn cũng có thể hiển thị rõ ràng ngân sách và dòng thời gian — tất cả ở một nơi. Việc tập trung các yếu tố cần thiết giúp các nhóm duy trì sự thống nhất và tập trung vào các mục tiêu thực sự quan trọng.

Sử dụng mẫu này để:

Mẫu quản lý dự án ClickUp Agile Scrum giúp tăng tốc chu kỳ phát triển phần mềm của bạn bằng cách hợp lý hóa việc sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và theo dõi sprint.

Bảng Kanban trực quan và chế độ xem Dòng thời gian tăng cường sự hợp tác và tính minh bạch, đảm bảo mỗi sprint mang lại giá trị. Tự động hóa xử lý các cập nhật thường xuyên, cho phép các nhóm tập trung vào việc viết mã.

Mẫu này giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn và ít lỗi hơn bằng cách tập trung hóa kế hoạch sprint và các chỉ số tiến độ.

Sử dụng mẫu này để:

🧠 Thông tin thú vị: Khung Scrum được sử dụng trong phát triển phần mềm hiện đại được lấy cảm hứng từ bài báo của Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka trên tạp chí Harvard Business Review năm 1986, “The New New Product Development Game” (Trò chơi phát triển sản phẩm mới), trong đó so sánh các nhóm linh hoạt với một đội bóng bầu dục đang di chuyển bóng cùng nhau.