Trí tuệ nhân tạo không thay thế sự sáng tạo—nó làm nổi bật nó. Viết với ChatGPT không phải là mất đi giọng điệu của bạn, mà là tinh chỉnh nó với vô số khả năng.

Ngày xửa ngày xưa, không lâu trước đây, bạn bỗng dưng ngồi trước màn hình, im lặng vật lộn với những từ ngữ. Con trỏ chuột nhấp nháy một cách mỉa mai, tách cà phê đã nguội lạnh, và việc viết lại đoạn văn đó cảm giác như nhổ răng.

"Giá mà," bạn thở dài một cách kịch tính, "có ai đó có thể viết lại điều này cho tôi mà không cần nhăn mặt hay tính tiền theo giờ."

Hãy tưởng tượng bạn có một trợ lý AI sẵn sàng biến những ý tưởng lộn xộn, email công ty cứng nhắc hoặc những đoạn văn quá phức tạp thành văn bản rõ ràng, súc tích và hấp dẫn chỉ trong vài giây. Đây không phải là phép thuật, nhưng chắc chắn cảm giác rất gần với phép thuật.

Từ các nhà tiếp thị cần tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng văn bản ngắn gọn hơn đến sinh viên tìm kiếm cách diễn đạt thông minh hơn cho bất kỳ điều gì. ChatGPT biến công việc viết lại văn bản tẻ nhạt thành những khoảnh khắc vui vẻ (hoặc ít nhất là nhẹ nhõm!).

Ngay cả các nhà văn chuyên nghiệp đôi khi cũng mong muốn lời văn của mình nghe bớt đi sự trang trọng của Shakespeare và thêm chút phong cách Netflix. ChatGPT giúp điều đó trở nên khả thi.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách yêu cầu ChatGPT viết lại một đoạn văn bản từng bước một mà không gây nhầm lẫn hay phỏng đoán. Và ai biết được? Cuối cùng, bạn có thể sẽ tự hỏi làm thế nào mình có thể làm việc mà không có trợ lý viết lại văn bản kỹ thuật số này.

Quá trình viết lại với ChatGPT là một trải nghiệm thú vị vì việc diễn giải lại chủ yếu là nâng cao nội dung của bạn. Cho dù bạn đang chỉnh sửa một bài đăng trên blog, hoàn thiện một email hay tái cấu trúc một thông điệp tiếp thị, ChatGPT có thể biến đổi văn bản của bạn ngay lập tức — nếu bạn cung cấp cho nó các hướng dẫn chính xác.

Thực hiện năm bước hành động sau để thành thạo cách yêu cầu ChatGPT viết lại văn bản một cách hiệu quả.

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một quán cà phê và yêu cầu nhân viên pha chế "một thức uống". Họ có thể sẽ nhìn bạn chằm chằm, chờ đợi thêm thông tin.

ChatGPT cũng hoạt động theo cách tương tự. Nếu bạn chỉ nói "Viết lại đoạn này", bạn sẽ nhận được kết quả nhưng có thể không phải là kết quả bạn mong muốn.

Thay vào đó, trước khi nhập bất kỳ lời nhắc nào, hãy tự hỏi mình:

Ví dụ, bạn đã viết như sau:

"Chúng tôi liên hệ để thông báo cho quý khách về một thay đổi sắp tới trong hệ thống thanh toán của chúng tôi, sẽ có hiệu lực trong thời gian tới."

😴 Ngáp.

Bây giờ, thay vì chỉ nói "Viết lại điều này", hãy nói cho ChatGPT biết chính xác điều gì cần sửa.

Lời nhắc tốt hơn: "Hãy làm cho câu này nghe thân thiện và thu hút hơn."

Bản viết lại bằng AI sẽ là:

🎯 Tại sao cách này hiệu quả:

Bài học rút ra là gì? Nếu bạn không biết mình muốn gì, ChatGPT cũng không biết.

Bây giờ bạn đã biết cần cải thiện điều gì, hãy tiếp tục viết prompt hoàn hảo.

Bạn đã bao giờ chơi trò đoán từ với ai đó cho những gợi ý tồi tệ nhất chưa? Họ vẫy tay loạn xạ, nhưng bạn không biết họ đang diễn tả một chiếc máy bay hay một người đang đuổi muỗi.

Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra khi bạn đưa ra một yêu cầu mơ hồ cho ChatGPT. Nếu bạn chỉ gõ "Viết lại cái này", bạn sẽ nhận được một cái gì đó, nhưng có thể không phải là những gì bạn mong muốn.

Học cách yêu cầu ChatGPT viết lại một đoạn văn không phải là một công việc khó khăn. Bạn chỉ cần công thức đơn giản này để có được nội dung chính xác, chất lượng cao:

Câu lệnh yếu so với câu lệnh mạnh

❌ Yêu cầu yếu: "Viết lại đoạn văn này."

✅ Yêu cầu rõ ràng: "Viết lại đoạn văn này theo phong cách hấp dẫn hơn, sử dụng giọng điệu hội thoại và câu chủ động. Giữ độ dài dưới 30 từ. "

Hãy thử nghiệm thực tế:

Thấy sự khác biệt chưa? Câu lệnh thứ hai thực sự cho ChatGPT biết việc cần làm, cách thực hiện và kết quả mong muốn.

📌 Muốn một bản viết lại đơn giản hơn?

"Viết lại đoạn văn này bằng ngôn ngữ đơn giản hơn nhưng vẫn giữ nguyên tất cả các điểm chính."

📌 Cần một chút sức thuyết phục?

"Viết lại bài thuyết trình bán hàng này sao cho hấp dẫn và thúc đẩy hành động hơn."

📌 Giảm số từ?

"Viết lại đoạn văn này trong vòng 20 từ mà không làm mất thông tin quan trọng. "

📌 Tối ưu hóa cho SEO?

"Viết lại đoạn văn này và đưa cụm từ 'viết lại văn bản' vào một cách tự nhiên, không gượng gạo."

Nếu yêu cầu của bạn quá mơ hồ, ChatGPT sẽ đưa ra những phỏng đoán ngẫu nhiên khi cố gắng viết lại văn bản. Nhưng khi bạn đưa ra hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, nó sẽ viết lại văn bản chính xác theo ý bạn.

Bây giờ bạn đã thành thạo kỹ năng viết lời nhắc, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao viết lại nhiều lần có thể giúp bạn tìm ra phiên bản hoàn hảo.

Nếu bạn từng yêu cầu ChatGPT viết lại một đoạn văn và nghĩ, "Ồ, không phải là điều mình muốn," thì bạn không phải là người duy nhất. Bản nháp đầu tiên không phải lúc nào cũng hoàn hảo—và điều đó hoàn toàn bình thường.

Hãy xem ChatGPT như một nhà thiết kế phong cách cá nhân cho lời văn của bạn. Bạn không thể bước vào cửa hàng, thử bộ quần áo đầu tiên và mua nó mà không nhìn vào gương, đúng không? Điều tương tự cũng áp dụng ở đây. Phép màu xảy ra khi bạn yêu cầu nhiều bản viết lại và so sánh chúng.

Thay vì chấp nhận kết quả đầu tiên, hãy thử cách sau:

Giả sử câu gốc của bạn là: "Công ty chúng tôi coi trọng sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng. "

Bạn yêu cầu ChatGPT: "Viết lại đoạn văn này theo ba phong cách khác nhau: chuyên nghiệp, thân thiện và sáng tạo."

Bản viết lại do AI tạo ra:

Tiết kiệm thời gian: Thay vì chỉnh sửa một phiên bản liên tục, hãy so sánh các phong cách khác nhau ngay từ đầu

Không phải mọi bản viết lại đều hoàn hảo ngay từ lần đầu. Có thể nó quá trang trọng, quá dài dòng hoặc đơn giản là chưa đúng ý. Thay vì bắt đầu lại từ đầu, bạn có thể tinh chỉnh kết quả của ChatGPT bằng các hướng dẫn bổ sung nhanh chóng và cải thiện độ rõ ràng.

Điều tuyệt vời nhất? Bạn không cần phải viết lại toàn bộ câu lệnh—chỉ cần nói cho ChatGPT biết cần điều chỉnh gì.

Thay vì gõ một yêu cầu mới hoàn toàn, hãy sử dụng các điều chỉnh trực tiếp như:

Giả sử bạn yêu cầu ChatGPT viết lại đoạn văn sau:

Câu gốc: "Chúng tôi khuyến khích tất cả nhân viên gửi phản hồi về các chính sách của công ty."

AI Rewrite: "Tổ chức của chúng tôi khuyến khích nhân viên cung cấp phản hồi có giá trị về các chính sách của công ty để nâng cao hiệu quả nơi làm việc. "

Nhưng điều đó nghe có vẻ quá formal. Thay vì bắt đầu lại từ đầu, bạn có thể tinh chỉnh nó.

Hướng dẫn tiếp theo: "Làm cho văn bản này thân thiện và hấp dẫn hơn."

Bản viết lại cuối cùng: "Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn về chính sách công ty của chúng tôi, và phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện môi trường làm việc tốt hơn cho tất cả mọi người!"

Tại sao công việc này lại hiệu quả?

Viết lại là một quá trình, và ChatGPT sẽ trở nên tốt hơn qua từng điều chỉnh nhỏ. Thay vì chấp nhận một bản viết lại gần như hoàn hảo, hãy sử dụng các phản hồi nhanh chóng và chính xác để hoàn thiện nó.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu tại sao việc kiểm tra sự chính xác của bản viết lại cuối cùng là vô cùng quan trọng.

ChatGPT nhanh chóng, hiệu quả và rất giỏi trong việc viết lại văn bản — nhưng nó không phải là nhà báo, người hiệu đính hay người đọc ý nghĩ. Đôi khi, kết quả ban đầu trông có vẻ hoàn hảo, nhưng khi xem xét kỹ hơn, bạn sẽ phát hiện ra những lỗi nhỏ, cách diễn đạt vụng về hoặc thậm chí là những sự kiện hoàn toàn bịa đặt (vâng, AI có thể làm điều đó).

Trước khi nhấn "xuất bản" hoặc gửi văn bản đã viết lại cho sếp, hãy đảm bảo rằng văn bản chính xác, giống như văn bản của con người và được trau chuốt.

