10 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh của reMarkable 2 vào năm 2025

Niềm vui khi viết trên giấy là rất lớn, nhưng nó có nhiều nhược điểm hơn lợi ích, ít nhất là đối với việc ghi chú: Điều gì sẽ xảy ra nếu ghi chú của bạn bị mất? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng bị ướt hoặc rách?

Sau đó là vấn đề về không gian và tổ chức – bạn hết trang, không thể sắp xếp hiệu quả và không có nhiều sự linh hoạt nếu bạn cần chia sẻ ghi chú, cộng tác với người khác hoặc tra cứu thông tin cụ thể.

Các máy tính bảng E-ink như reMarkable 2 là lựa chọn hoàn hảo.

Thị trường máy ghi chú kỹ thuật số đang bùng nổ và có một số đối thủ cạnh tranh với reMarkable 2 mà bạn có thể khám phá. Cho dù bạn mong muốn màu sắc, nhiều tính năng hơn hay chỉ là một mức giá khác, hướng dẫn này sẽ giới thiệu 10 sản phẩm thay thế tốt nhất cho reMarkable 2.

Kindle Scribe (Tốt nhất cho hệ sinh thái Kindle)

Kobo Elipsa 2E (Tốt nhất cho màn hình lớn)

Fujitsu Quaderno A5 (Tốt nhất về giá cả )

iPad Air (Tốt nhất cho tính đa năng)

MeeBook (Thời lượng pin tốt nhất)

Supernote (Tốt nhất cho trải nghiệm viết như trên giấy)

MobiScribe (Màn hình chống chói tốt nhất)

Rocketbook (Tốt nhất cho trải nghiệm giấy tái sử dụng) .

Sony DPT-RP1 (Tốt nhất cho quản lý tài liệu)

ClickUp (Tốt nhất để ghi chú và tổ chức toàn diện): ClickUp biến ghi chú thành nhiệm vụ có thể thực hiện, wiki hoặc chương trình làm việc hợp tác, nâng cao năng suất và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào : ClickUp biến ghi chú thành nhiệm vụ có thể thực hiện, wiki hoặc chương trình làm việc hợp tác, nâng cao năng suất và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào

Những tiêu chí cần lưu ý khi chọn lựa các lựa chọn thay thế cho reMarkable 2?

Trước khi đi sâu vào các thiết bị cụ thể, hãy xem xét các tính năng quan trọng nhất đối với bạn:

Màn hình: Chất lượng màn hình e-ink có thể khác nhau. Hãy xem xét các yếu tố như độ phân giải, độ nhạy và sự hiện diện của đèn trước để đọc trong điều kiện ánh sáng yếu

Trải nghiệm viết: Nếu bạn thích cảm giác viết như bút trên giấy trên reMarkable 2, thì cảm giác bút tự nhiên, độ nhạy áp lực và khả năng từ chối lòng bàn tay sẽ là yếu tố quan trọng để bạn đánh giá

Tính năng : Các tính năng như công cụ tổ chức, chuyển đổi ghi chú thành văn bản và lưu trữ đám mây có thể đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn

Trải nghiệm đọc: Nếu đọc sách điện tử là ưu tiên của bạn, hãy cân nhắc kích thước màn hình, tích hợp thư viện và điều chỉnh phông chữ

Hệ điều hành: Hệ thống dựa trên Android cung cấp nhiều ứng dụng đa năng hơn, trong khi hệ thống đóng ưu tiên bảo mật và tập trung

Giá: reMarkable 2 có mức giá cao cấp. Bạn có cần tất cả các tính năng của nó hay một lựa chọn phù hợp hơn với ngân sách của bạn là đủ?

10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho reMarkable Tablet

Bây giờ bạn đã biết những tiêu chí cần tìm kiếm trong các lựa chọn thay thế cho reMarkable 2, hãy cùng khám phá top 10 sản phẩm hàng đầu.

1. Onyx Boox

qua Boox

Onyx Boox cung cấp một loạt các thiết bị đọc sách điện tử và ghi chú chạy trên Android 11. Điều này cho phép ứng dụng linh hoạt hơn so với reMarkable 2. Các tùy chọn phổ biến bao gồm Note Air 3, Note Air 3 C và Tab Ultra C Pro.

Các thiết bị này hỗ trợ các tính năng ghi chú và chú thích khác nhau, chẳng hạn như khả năng viết trực tiếp trên PDF và sách điện tử. Bạn cũng có thể tạo và sắp xếp các ghi chú viết tay ở các định dạng khác nhau.

Các tính năng tốt nhất của Onyx Boox

Truy cập vào một loạt các ứng dụng để ghi chú , đọc và sắp xếp

Chọn từ nhiều kích thước màn hình khác nhau để phù hợp với nhu cầu của bạn

Sử dụng nhiều tùy chọn bút để phù hợp với các phong cách viết và sở thích khác nhau

Hạn chế của Onyx Boox

Giao diện có thể kém trực quan hơn đối với người dùng không rành về công nghệ

Giá của Onyx Boox

Note Air 3: 399,99 USD

Note Air 3 C: 499,99 USD

Tab Ultra C Pro: $649.99

Đánh giá và nhận xét về Onyx Boox

Amazon: 4.1/5 (450+ đánh giá)

Sản phẩm tốt nhất: 4.7/5 (700+ đánh giá)

2. Kindle Scribe

qua Amazon

Kết hợp cảm giác quen thuộc khi đọc sách giấy với bút tích hợp để ghi chú và chú thích, Kindle Scribe phù hợp với những người yêu thích hệ sinh thái Kindle và muốn có một cách liền mạch để ghi lại ý tưởng trực tiếp trên sách điện tử của mình.

So với reMarkable 2, Kindle Scribe tích hợp sâu hơn với thư viện Kindle khổng lồ, lý tưởng cho những ai ưu tiên đọc sách điện tử và ghi chú trong hệ sinh thái đó.

Mặc dù reMarkable 2 cung cấp hệ thống quản lý tài liệu linh hoạt hơn và phạm vi lựa chọn bút rộng hơn, nhưng nó thiếu tính dễ dàng sắp xếp ghi chú trong sách điện tử.

Các tính năng tốt nhất của Kindle Scribe

Đọc và ghi chú trực tiếp trên thiết bị từ thư viện Kindle của bạn

Nâng cao trải nghiệm đọc sách trong điều kiện ánh sáng yếu

Tận hưởng không gian viết rộng rãi với màn hình 10,2 inch

Giới hạn của Kindle Scribe

Tập trung chủ yếu vào hệ sinh thái Kindle, với ít ứng dụng của bên thứ ba hơn

Một số tính năng ghi chú nâng cao yêu cầu đăng ký riêng

Giá của Kindle Scribe

$339.99

Đánh giá và nhận xét về Kindle Scribe

Amazon: 4.2/5 (5.700+ đánh giá)

Best Buy: 4.6/5 (280+ đánh giá)

3. Kobo Elipsa 2E

qua Rakuten Kobo

Kobo Elipsa 2E là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai ưu tiên màn hình lớn để đọc và ghi chú. Thiết bị này được làm từ nhựa tái chế từ đại dương và hợp kim magiê — một lựa chọn hấp dẫn cho những người có ý thức bảo vệ môi trường.

Kobo Elipsa 2E có kích thước màn hình tương tự reMarkable 2 nhưng vượt trội hơn về trải nghiệm đọc. Kobo tự hào có các tính năng e-reader vượt trội như truy cập tích hợp vào cửa hàng ebook Kobo, ComfortLight Pro có thể điều chỉnh độ ấm và mát để đọc ban đêm, và hỗ trợ overdrive để mượn ebook từ thư viện.

Trong khi reMarkable 2 cung cấp giao diện tập trung vào bút hơn, được tối ưu hóa để ghi chú và phác thảo, Kobo Elipsa 2E ưu tiên trải nghiệm đọc thoải mái với khả năng chú thích và viết ghi chú trực tiếp trên sách điện tử một cách dễ dàng.

Các tính năng tốt nhất của Kobo Elipsa 2E

Đảm bảo trải nghiệm viết tự nhiên với bút viết chính xác và phản hồi nhanh

Tận dụng các định dạng sách điện tử và thư viện đa dạng

Viết trực tiếp trên sách điện tử và tệp PDF

Giới hạn của Kobo Elipsa 2E

Tập trung vào hệ sinh thái Kobo, với ít ứng dụng ghi chú của bên thứ ba hơn so với các thiết bị dựa trên Android

Giá của Kobo Elipsa 2E

$399.99

Đánh giá và nhận xét về Kobo Elipsa 2E

Amazon: 4.1/5 (130+ đánh giá)

Best Buy: Chưa có đủ đánh giá

4. Fujitsu Quaderno A5

qua Fujitsu Quaderno Store

Fujitsu Quaderno A5 là thiết bị ghi chú kỹ thuật số được thiết kế để thay thế sổ tay và tài liệu giấy. Đây là thế hệ thứ hai của mẫu A5 và đã khắc phục thành công một số nhược điểm trong phiên bản đầu tiên.

Fujitsu Quaderno A5 ưu tiên giá cả phải chăng và các tính năng ghi chú thực tế so với reMarkable 2. Nó tự hào có các chức năng như mẫu có thể tái sử dụng và nhận dạng chữ viết tay để dễ dàng tìm kiếm.

Các tính năng tốt nhất của Fujitsu Quaderno A5

Tái tạo trải nghiệm viết trên giấy với độ nhạy áp lực chính xác

Ưu tiên ghi chú mà không bị phân tâm trên giao diện được tối ưu hóa

Dễ dàng mang theo mọi nơi nhờ kích thước nhỏ gọn A5

Giới hạn của Fujitsu Quaderno A5

Không có email, duyệt web hoặc chức năng ghi âm

Giá của Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Đánh giá và nhận xét về Fujitsu Quaderno A5

Amazon: 4.1/5 (360+ đánh giá)

Best Buy: 4.7/5 (400+ đánh giá)

5. iPad Air

qua Apple

Với khả năng chống va đập và vi xử lý mạnh mẽ, iPad Air là một lựa chọn đa năng thay thế cho reMarkable 2, đặc biệt nếu bạn đã đầu tư vào hệ sinh thái Apple.

Ngoài độ bền và sức mạnh xử lý, một tính năng kỹ thuật quan trọng của iPad Air khiến nó trở nên tuyệt vời để ghi chú là hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2 trên một số mẫu).

các tính năng tốt nhất của iPad Air

Truy cập vào một mảng rộng lớn các ứng dụng ghi chú, tổ chức và sáng tạo

Xử lý các công việc khó khăn như ghi chú với nhiều ứng dụng mở cùng lúc

Tích hợp dễ dàng với iPhone, Mac và các sản phẩm Apple khác

giới hạn của iPad Air

Đắt hơn hầu hết các thiết bị đọc sách điện tử chuyên dụng

Mặc dù cung cấp ứng dụng ghi chú tùy chọn hỗ trợ Apple Pencil, nhưng màn hình không phải là e-ink. Điều này có nghĩa là nó có thể không lý tưởng cho các phiên đọc dài do mỏi mắt

giá iPad Air

64GB: Bắt đầu từ $599

256GB: Bắt đầu từ $749

đánh giá và nhận xét về iPad Air

Amazon: 4.8/5 (12.500+ đánh giá)

Best Buy: 4.8/5 (26.300+ đánh giá)

6. MeeBook

qua Amazon

MeeBook P10 Pro mang đến trải nghiệm đọc và viết thoải mái. Nó còn có thể dùng làm thiết bị ghi chú kỹ thuật số với tính linh hoạt của một máy tính bảng Android đầy đủ. Điều này khác với reMarkable 2, vốn tập trung vào trải nghiệm ghi chú tối giản hơn.

Thiết bị này chạy trên Android 11 và được cài đặt sẵn Google Play Services, cho phép người dùng truy cập vào một phạm vi rộng các ứng dụng. Đây là một lựa chọn thay thế thân thiện với ngân sách, cho phép bạn viết một cách tự nhiên, với các nét dày hoặc mỏng tùy theo lực nhấn của bạn.

Các tính năng tốt nhất của MeeBook

Mang theo dễ dàng để ghi chú khi đang di chuyển

Thưởng thức thời lượng pin tuyệt vời với mức sử dụng vừa phải

Chọn từ một phạm vi các định dạng, bao gồm PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI và thậm chí các định dạng hình ảnh và âm thanh phổ biến như JPG, MP3 và CBR

Giới hạn của MeeBook

Tập trung vào ghi chú, với khả năng đọc điện tử tối thiểu và không hỗ trợ ứng dụng

Nó có thể không lý tưởng cho những người dùng thích bề mặt viết rộng

Giá cả của MeeBook

Bắt đầu từ $259

Đánh giá và nhận xét về MeeBook

Amazon: 3.9/5 (100+ đánh giá)

Best Buy: Chưa có đủ đánh giá

7. Supernote

qua Supernote

Supernote Nomad được thiết kế để mô phỏng cảm giác viết trên giấy. Nó có màn hình e-ink, bút stylus đầu cứng, hệ thống sắp xếp ghi chú và chú thích tài liệu. Thiết kế mỏng, nhẹ và bút stylus đầu nhọn mang lại trải nghiệm viết tự nhiên.

Không giống như màn hình kính của reMarkable 2, máy tính bảng giấy Nomad sở hữu một lớp màng độc đáo mang lại cảm giác "lõm" thỏa mãn với mỗi nét bút, mô phỏng cảm giác xúc giác của bút trên giấy.

Trong khi reMarkable 2 cung cấp hệ thống thư mục đơn giản, Supernote Nomad cho phép bạn tạo sổ ghi chép kỹ thuật số, thư mục và thư mục con để ghi chú một cách có tổ chức.

Các tính năng tốt nhất của Supernote

Chú thích và đánh dấu hiệu quả các tài liệu PDF hiện có

Chuyển đổi chữ viết tay thành văn bản có thể chỉnh sửa và tìm kiếm

Tăng tốc độ ghi chú với các mẫu có thể tùy chỉnh

Nhận hỗ trợ cho hơn 60 ngôn ngữ

Kết nối bàn phím Bluetooth để có trải nghiệm gõ phím không bị phân tâm

Giới hạn của Supernote

Tập trung vào ứng dụng ghi chú độc quyền, với ít tùy chọn của bên thứ ba hơn

Giá cả của Supernote

$299

Đánh giá và nhận xét về Supernote

Amazon: Chưa có đủ đánh giá

Best Buy: 4.7/5 (190+ đánh giá)

8. MobiScribe

qua MobiScribe

So với reMarkable 2, MobiScribe cung cấp một thiết bị đa năng hơn nhưng với kích thước màn hình nhỏ hơn.

MobiScribe không chỉ là một thiết bị ghi chú. Nó kết hợp các lợi ích của sổ ghi chú, máy đọc sách điện tử và tổ chức kỹ thuật số trong một thiết bị. Bạn có thể ghi lại ý tưởng, lưu trữ và đọc sách điện tử, đồng thời quản lý ghi chú bằng thư mục.

Màn hình e-ink mô phỏng giấy thật, mang lại trải nghiệm viết thoải mái, quen thuộc. Ngoài ra, tính năng chống chói giúp bạn dễ dàng sử dụng ngoài trời hoặc dưới ánh sáng mạnh.

MobiScribe có bút cảm ứng áp lực cho phép viết và vẽ phác thảo tự nhiên trên máy tính bảng e-ink chống chói, chống thấm nước. Thiết bị này cũng có thể chuyển đổi ghi chú viết tay thành văn bản kỹ thuật số, giúp dễ dàng chia sẻ và tìm kiếm.

Các tính năng tốt nhất của MobiScribe

Viết bằng sáu màu sắc, tương tự như giấy ghi chú dính , và biến bản phác thảo của bạn trở nên sống động

Giảm mỏi mắt và hiển thị tốt hơn khi đọc trong thời gian dài

Nhận hỗ trợ cho hơn 100 ngôn ngữ

Giới hạn của MobiScribe

Việc duyệt web là một thách thức do không có trình duyệt tích hợp sẵn

Một số người dùng cảm thấy nó chậm do thường xuyên gặp sự cố

Giá cả của MobiScribe

Bắt đầu từ $320

Đánh giá và nhận xét về MobiScribe

Amazon: Chưa có đủ đánh giá

Best Buy: Chưa có đủ đánh giá

9. Rocketbook

qua Rocketbook

Rocketbook cung cấp một phương pháp kết hợp độc đáo, kết hợp sổ tay giấy có thể tái sử dụng với kết nối kỹ thuật số. Không giống như màn hình e-ink của reMarkable 2 mà bạn không thể xóa vật lý, Rocketbook sử dụng giấy thật mà bạn có thể lau sạch và tái sử dụng.

Bạn viết trên các trang như trên sổ tay thông thường. Vì vậy, khi muốn sử dụng lại một trang, chỉ cần lau sạch bằng vải ẩm là có thể sử dụng trang mới.

Khi bạn hoàn thành một trang, bạn sử dụng ứng dụng Rocketbook để quét nó. Ứng dụng sổ tay thông minh này sau đó có thể gửi ghi chú của bạn đến các điểm đến kỹ thuật số khác nhau như Google Drive và Dropbox.

Các tính năng tốt nhất của Rocketbook

Quét ghi chú bằng ứng dụng Rocketbook để tải lên lưu trữ đám mây hoặc nền tảng ghi chú kỹ thuật số

Chọn từ các mẫu ghi chú được thiết kế sẵn cho các nhu cầu lập kế hoạch và tổ chức khác nhau

Tùy chỉnh loại nâng cao màu sắc trong cài đặt để quét tối ưu

Giới hạn của Rocketbook

Phụ thuộc nhiều vào ứng dụng để sử dụng các tính năng nâng cao

Quá trình xóa và quét từng phiên công việc qua ứng dụng trên điện thoại có thể tẻ nhạt đối với những người thường xuyên ghi chú

Giá cả của Rocketbook

Bắt đầu từ $17.99

Đánh giá và nhận xét về Rocketbook

Amazon: 4.5/5 (50.000+ đánh giá)

Best Buy: 4.3/5 (70+ đánh giá)

10. Sony DPT-RP1

qua Sony

Sony DPT-RP1 là một thiết bị giấy kỹ thuật số với màn hình 13,3 inch, trông rất giống một tờ giấy khổ tiêu chuẩn.

Bút stylus đi kèm có đầu cảm ứng áp lực, tái tạo cảm giác viết trên giấy, giúp ghi chú và chú thích trở nên mượt mà.

Sản phẩm này tương tự như bút stylus reMarkable 2. Mặc dù cả hai đều hướng đến cảm giác tự nhiên, nhưng các đánh giá của người dùng cho thấy Sony DPT-RP1 có thể có một chút lợi thế nhờ thiết kế đầu bút.

Bút stylus Sony DPT-RP1 cũng có nút tẩy chuyên dụng để tẩy chính xác, không giống như reMarkable2, vốn phụ thuộc vào một công cụ riêng biệt trong phần mềm.

Nhờ màn hình e-ink của Sony DPT-RP1, phản chiếu ánh sáng như giấy thật, việc đọc và ghi chú tài liệu trong thời gian dài sẽ dễ chịu hơn cho mắt so với máy tính bảng truyền thống.

Các tính năng tốt nhất của Sony DPT-RP1

Xem xét tài liệu mọi lúc mọi nơi nhờ thiết kế siêu nhẹ

Ghi chú chi tiết vào tài liệu với các công cụ đánh dấu, gạch chân và ghi chú mạnh mẽ

Chuyển tài liệu dễ dàng từ máy tính sang thiết bị và ngược lại bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth để quản lý và chia sẻ dễ dàng

Lưu trữ số lượng lớn tài liệu (khoảng 10.000 tệp PDF) trong bộ nhớ trong 16GB, giữ mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và dễ truy cập ở một nơi

Giới hạn của Sony DPT-RP1

Có thể không phù hợp cho các nghệ sĩ đang tìm kiếm một bảng vẽ kỹ thuật số

Giới hạn 16 sắc thái của giấy điện tử khiến một số hình ảnh hoặc sơ đồ hiển thị kỳ lạ

Giá của Sony DPT-RP1

$656. 19

Đánh giá và nhận xét về Sony DPT-RP1

Amazon: 3.8/5 (350+ đánh giá)

Best Buy: Chưa có đủ đánh giá

Bạn vẫn chưa tìm được công cụ ghi chú hoàn hảo để thay thế reMarkable 2? Chúng tôi khuyên bạn nên dùng ClickUp. Bộ tính năng mạnh mẽ có thể tùy chỉnh của nó không chỉ giúp tạo/lập và viết ghi chú dễ dàng mà còn cung cấp các tùy chọn tổ chức bằng AI và thủ công để phù hợp với sở thích của bạn.

📮ClickUp Insight: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để theo dõi các mục hành động, nhưng 36% vẫn dựa vào các phương pháp khác, không thống nhất. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại các quyết định, những thông tin quan trọng mà bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức biến các cuộc hội thoại thành nhiệm vụ có thể thực hiện được trên tất cả các nhiệm vụ, cuộc trò chuyện và tài liệu của mình, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Cho dù bạn đang sử dụng web hay thiết bị di động và máy tính để bàn, ClickUp đảm bảo truy cập liền mạch trên tất cả các nền tảng và thiết bị. Ứng dụng này tích hợp với hơn 1000 ứng dụng, đảm bảo bạn không phải chuyển đổi nền tảng để truy cập ghi chú của mình.

Dưới đây là một số tính năng khiến ClickUp trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời để ghi chú:

1. Tài liệu ClickUp

Bạn có thể tạo các tài liệu đẹp và sâu sắc với nhiều tùy chọn định dạng, cấu trúc lồng nhau trực quan và các tiện ích tích hợp với ClickUp Docs. Sắp xếp tài liệu vào các thư mục và không gian để phân loại rõ ràng và quản lý truy cập.

Tạo ghi chú trực quan với ClickUp Docs Tạo tài liệu, wiki đẹp mắt và hơn thế nữa, sau đó kết nối chúng với quy trình làm việc bằng ClickUp Docs

Nó cũng cho phép cộng tác thời gian thực, cho phép nhiều người cùng lúc làm việc trên cùng một tài liệu. Điều này rất hữu ích cho các phiên brainstorming hoặc ghi chú cuộc họp chung.

2. ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý viết ảo giúp nâng cao trải nghiệm ghi chú kỹ thuật số của bạn. Nó tự động ghi chép các cuộc họp, chuyển lời nói thành ghi chú kỹ thuật số.

Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo bạn ghi lại mọi thứ quan trọng mà không cần phải ghi chép vội vàng.

Tóm tắt các cuộc thảo luận về nhiệm vụ và hoạt động cuộc họp từ không gian làm việc ClickUp của bạn bằng ClickUp Brain

Tạo và hoàn thiện tài liệu của bạn với các gợi ý và đề xuất thông minh từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ví dụ: ClickUp Brain có thể xác định các công việc liên quan hoặc kết nối ghi chú với các giai đoạn dự án cụ thể và tìm kiếm các khái niệm hoặc ý tưởng trong ghi chú của bạn, giúp bạn dễ dàng tìm thấy và sử dụng sau này.

Hỏi ClickUp Brain bất cứ điều gì từ không gian làm việc của bạn và nhận câu trả lời ngay lập tức, phù hợp với ngữ cảnh. Tìm hiểu cách thức trong video giải thích này.

3. ClickUp Notepad

Sử dụng ClickUp Notepad để ghi chép các loại ghi chú khác nhau và sắp xếp chúng trong không gian làm việc của bạn. Định dạng ghi chú, chuyển đổi chúng thành các nhiệm vụ có thể thực hiện và sắp xếp mọi thứ với danh sách việc cần làm khi đang di chuyển.

Ghi chú nhanh, định dạng với các tính năng chỉnh sửa phong phú và chuyển mục nhập thành nhiệm vụ có thể theo dõi với ClickUp Notepad

Điểm nổi bật? Notepad dễ dàng truy cập cho mọi người, bất kể trình độ kỹ thuật.

4. Bảng trắng ClickUp

Dùng thử Bảng trắng ClickUp miễn phí Cộng tác và hình dung ý tưởng của bạn trên Bảng trắng ClickUp

Bảng trắng ClickUp là một công cụ cộng tác trực quan, năng động, giúp việc động não và lập kế hoạch trở nên trực quan và tương tác. Khi được sử dụng trên máy tính bảng như reMarkable 2, nó trở nên thú vị hơn nữa! Hãy tưởng tượng việc vẽ phác thảo mượt mà, viết tay tự nhiên và sắp xếp bằng cách kéo và thả với cảm giác như trên giấy. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng suất và sáng tạo, giúp việc lập kế hoạch dự án trở nên thú vị hơn.

5. Mẫu ghi chú hàng ngày

Bạn có muốn có một trung tâm để lưu trữ các ý tưởng, ý tưởng thoáng qua và danh sách mua sắm hàng ngày để bạn có thể tìm thấy chúng khi thực sự cần? Mẫu Ghi chú hàng ngày của ClickUp có thể là sự thay thế hoàn hảo cho các ghi chú dán rải rác và vô số sổ tay.

Nó bao gồm các trạng thái tùy chỉnh giúp việc theo dõi và phân loại ghi chú dễ dàng hơn thành 'việc cần làm' và 'đã hoàn thành'

Tải xuống mẫu này Ghi lại thông tin quan trọng và theo dõi công việc với Mẫu ghi chú hàng ngày ClickUp

Ngoài việc ghi chép ý tưởng và việc cần làm, bạn có thể theo dõi tiến độ thực hiện và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ý tưởng nào trong vô số ý tưởng của mình.

Bằng cách chuyển ghi chú thành Nhiệm vụ ClickUp có trạng thái, bạn có thể đảm bảo thực hiện ý tưởng và việc cần làm của mình. Điều này khiến ghi chú của bạn không chỉ là bản ghi chép đơn thuần mà còn trở thành một phần của quy trình làm việc có thể thực hiện được.

Bạn có thể sử dụng mẫu có cấu trúc để:

Ưu tiên công việc và dự án theo mức độ quan trọng và khẩn cấp

Đặt mục tiêu thực tế và theo dõi tiến độ

Lưu trữ các chi tiết hoặc ghi chú quan trọng ở một nơi

Cải thiện giao tiếp và hợp tác với các thành viên trong nhóm

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới ghi chú rằng cần thời gian để làm quen do có nhiều tính năng

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (4.000+ đánh giá)

Chọn giải pháp ghi chú phù hợp

reMarkable 2 rất tuyệt vời để ghi chép ý tưởng, nhưng nếu ghi chú của bạn có thể giúp bạn tăng năng suất thì sao? Với ClickUp, bạn có thể ghi chú và biến chúng thành mục hành động, wiki hoặc chương trình làm việc hợp tác.

ClickUp giúp tất cả ghi chú của bạn được sắp xếp, dễ tìm kiếm và có thể truy cập từ mọi thiết bị. Do đó, bạn có thể tránh được những giới hạn của reMarkable 2 và nâng việc ghi chú của mình lên một tầm cao mới. Hãy dùng thử ClickUp ngay hôm nay!