15 cuốn sách về nhân sự dành cho chuyên gia nhân sự muốn phát triển sự nghiệp

Trong thời đại mà trải nghiệm của nhân viên quan trọng không kém trải nghiệm của khách hàng, các chuyên gia nhân sự phải luôn ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Nếu bạn đã chọn sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhân sự (HRM), bạn phải liên tục nâng cao kỹ năng để duy trì sự phù hợp và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Khi cuộc đua tuyển dụng và giữ chân nhân tài ngày càng gay gắt, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải học hỏi và thiết lập các chỉ số KPI phù hợp cho các nhóm nhân sự, phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 15 cuốn sách hay nhất về nhân sự dành cho các chuyên gia nhân sự như bạn, những người muốn phát triển trong công việc. Những cuốn sách này kết hợp kinh nghiệm của các chuyên gia dày dạn và những hiểu biết sâu sắc về các xu hướng mới nhất trong ngành có ảnh hưởng đến quản lý nhân tài.

Hãy bắt đầu ngay!

Top 15 cuốn sách về Nhân sự dành cho chuyên gia Nhân sự

1. Quản lý Nhân sự của Gary Dessler

Sách hướng dẫn của Gary Dessler nổi bật trong số các cuốn sách về nhân sự trên Amazon

Tác giả: Gary Dessler

Số trang: 720

Năm xuất bản: 1994

Thời gian đọc ước lượng: 12-15 giờ

Phù hợp cho: Chuyên gia nhân sự ở mọi cấp độ

Đánh giá: 3.8/5 (Amazon) 3.96/5 (Goodreads)

Đôi khi được gọi là "kinh thánh của thế giới nhân sự", cuốn sách nổi tiếng Human Resource Management của Gary Dessler là một hướng dẫn sâu sắc dài 700 trang về khoa học và thực thi các hoạt động liên quan đến con người.

Hôm nay, một trong những cuốn sách về nhân sự mang tính biểu tượng nhất, cuốn sách này phân tích các yếu tố cơ bản của nhân sự theo các lĩnh vực chức năng, từ tuyển dụng và quản lý nhân tài đến đào tạo, lương thưởng và quản lý quan hệ nhân viên.

Hiện tại, với phiên bản thứ 17 (và nhiều phiên bản quốc tế), cuốn sách không chỉ khám phá lịch sử của các thực tiễn nhân sự mà còn tập trung vào cách công nghệ (như điện toán đám mây) và mạng xã hội (đặc biệt là LinkedIn) định hình lĩnh vực này. Cuốn sách cũng thảo luận về cách các công cụ và phần mềm công nghệ nhân sự mới nhất đang thay đổi thế giới quản trị nhân sự luôn phát triển.

Điểm chính

Cải tiến quy trình tuyển dụng: Đảm bảo rằng bạn không chỉ lấp đầy các vị trí mà còn sắp xếp chúng theo cách đồng bộ với Đảm bảo rằng bạn không chỉ lấp đầy các vị trí mà còn sắp xếp chúng theo cách đồng bộ với các mục tiêu nhân sự của tổ chức Tạo ra một môi trường làm việc nơi nhân viên tham gia đầy đủ: Đầu tư vào đào tạo, phát triển và chế độ đãi ngộ công bằng để giữ cho nhóm của bạn luôn có động lực và cam kết với sự thành công của tổ chức Duy trì văn hóa làm việc tích cực: Xây dựng mối quan hệ lành mạnh trong nhóm và tập trung vào giải quyết xung đột

Nhận xét của độc giả:

Cuốn sách Quản trị nhân sự của Gary Dessler là cuốn sách giáo khoa cơ bản để tìm hiểu công việc của bộ phận và chức năng quản trị nhân sự trong một công ty/tổ chức. Cuốn sách giải thích rõ ràng vai trò của một nhà quản lý nhân sự, những việc họ nên làm và tránh, và những việc cần làm trong các tình huống khó xử (kỹ thuật hoặc đạo đức). Đây là cuốn sách bắt buộc phải đọc cho bất kỳ nhà quản lý nhân sự và sinh viên theo học khóa học Quản trị nhân sự.

2. Cẩm nang nhân sự thiết yếu (Phiên bản kỷ niệm 10 năm) của Sharon Armstrong và Barbara Mitchell

Một trong những cuốn sách HR lý tưởng cho người mới bắt đầu qua Amazon

Tác giả: Sharon Armstrong và Barbara Mitchell

Số trang: 256

Năm xuất bản: 2008

Thời gian đọc ước lượng: 4-5 giờ

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu trong lĩnh vực HR

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)

Trong hơn một thập kỷ qua, cuốn sách The Essential HR Handbook của Sharon Armstrong và Barbara Mitchell đã giúp các chuyên gia nhân sự điều hướng một phạm vi các hàm như tuyển dụng, tuân thủ pháp luật, quản lý hiệu suất và đa dạng nơi làm việc.

Được cập nhật mới vào năm 2020, ấn bản thứ 10 của cuốn sách này có những giải thích dễ hiểu về mọi thứ, từ cách xử lý các nhóm đa dạng đến việc xây dựng các chính sách và phúc lợi thân thiện với nhân viên. Ngay cả ngày nay, ấn bản này vẫn là tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp các mẹo và danh sách kiểm tra cho hầu hết các chuyên gia nhân sự.

Điểm chính

Điều chỉnh nhân sự phù hợp với mục tiêu của công ty: Các kế hoạch nhân sự phải được chuẩn bị để đồng bộ với sứ mệnh và định hướng chiến lược chung của tổ chức để đạt được hiệu quả cao nhất Giữ chân nhân viên là chìa khóa: Chỉ tuyển dụng nhân viên là không đủ; bộ phận nhân sự phải đầu tư vào quy trình tuyển dụng và định hướng tốt, đồng thời tạo cơ hội đào tạo và phát triển liên tục cho nhân viên Biến đánh giá hiệu suất thành trải nghiệm tích cực: Thay vì cảm thấy như một cuộc tìm kiếm lỗi, đánh giá hiệu suất nên cung cấp cho nhân viên những phản hồi tích cực và sự củng cố. Để làm được điều này, hãy sử dụng phương pháp BEER (Hành vi, Hiệu quả, Kỳ vọng, Kết quả) và FAST (Thường xuyên, Chính xác, Cụ thể, Kịp thời)

Nhận xét của độc giả

Cuốn sách này là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực nhân sự như tôi. Tôi muốn tìm một cuốn sách có thông tin cũng như các mẫu biểu mẫu và danh sách kiểm tra, và cuốn sách nhỏ này chính là thứ tôi cần. Nếu bạn mới bắt đầu trong lĩnh vực nhân sự, tôi rất khuyên bạn nên đọc cuốn sách này.

3. Victory Through Organization: Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do About It (Chiến thắng nhờ tổ chức: Tại sao cuộc chiến giành nhân tài đang thất bại trong công ty bạn và những việc bạn có thể làm để khắc phục) của Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank và Mike Ulrich

Victory Through Organization nằm trong số những cuốn sách HR phổ biến nhất dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao qua Amazon

Tác giả: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich và Wayne Brockbank

Số trang: 417

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 5-6 giờ

Phù hợp cho: Quản lý nhân sự cấp cao

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)

Bạn không thích phong cách nhân sự cũ, nơi nhân viên được khuyến khích gây ấn tượng hơn là thể hiện con người thật của mình trong công việc? Vậy thì bạn sẽ thích cuốn sách bán chạy nhất của Dave Ulrich, Victory Through Organization.

Xuất bản năm 2017, cuốn sách này đề xuất một cách tiếp cận mới mẻ đối với nhân sự: xây dựng các hệ thống năng động, nơi nhân tài không bị giới hạn trong một bộ phận hoặc lĩnh vực hoạt động mà được tận dụng trong toàn bộ tổ chức. Điểm độc đáo của cuốn sách này là các ý tưởng trong đó dựa trên những hiểu biết sâu sắc của 30.000 chuyên gia nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp!

Chiến thắng nhờ tổ chức bao gồm các chủ đề đa dạng về nhân sự, như hiệu quả tổ chức, phát triển và triển khai nhân tài, xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững và nhiều hơn nữa. Cuốn sách được xem là cẩm nang cho các nhà lãnh đạo nhân sự cấp cao.

Cuốn sách này thách thức các quy tắc, phá vỡ các lầm tưởng và thúc đẩy sự thay đổi thực sự. Thông điệp chung của cuốn sách là thành công không chỉ là tuyển dụng nhân tài hàng đầu, mà còn là tận dụng tối đa nhân tài đó.

Điểm chính

Sử dụng mô hình nhân sự chiến lược 3 hộp: Phân phối trọng tâm của bạn giữa hiệu quả hành chính, trải nghiệm của nhân viên và xây dựng năng lực nhân sự chiến lược (ba hộp) để đạt được hiệu quả tối đa Tạo lợi thế cạnh tranh bền vững: Không chỉ thu hút nhân tài hàng đầu; hãy xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách khai thác và triển khai hiệu quả nguồn nhân lực đó Chiến thắng trong cuộc chiến thu hút nhân tài: Hãy vượt ra ngoài các phương pháp truyền thống trong tuyển dụng và quản lý nhân sự nếu bạn muốn thu hút những nhân tài xuất sắc và được săn đón nhất

Nhận xét của độc giả

"Victory Through Organization" là một thành tựu xuất sắc: dựa trên dữ liệu, sáng tạo, độc đáo và toàn diện. Lý do tại sao nhân sự phải tái định nghĩa trách nhiệm cốt lõi của mình là rất thuyết phục. Nhân sự phải liên tục sẵn sàng suy nghĩ lại và nhận thức lại lý do tồn tại của mình; nhân sự phải thay đổi một cách cơ bản nhất, từ trạng thái hiện tại là đáp ứng các yêu cầu quy định và các yêu cầu tương tự được áp đặt từ bên ngoài, sang trở thành một đối tác kinh doanh chủ động, đóng góp vào sự phát triển của chiến lược và kết quả tài chính, đồng thời là nguồn sáng tạo và thực tế liên tục về mặt hiệu suất con người.

4. Bảng điểm HR: Kết nối con người, chiến lược và hiệu quả do Brian Becker, Mark Huselid và Dave Ulrich biên soạn

Một trong số ít cuốn sách về HR đề cập đến ROI của HR qua Amazon

Tác giả: Brian Becker, Mark Huselid và Dave Ulrich

Số trang: 235

Năm xuất bản: 2001

Thời gian đọc ước lượng: 4-6 giờ

Phù hợp cho: Chuyên gia HR cấp trung và cao cấp

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.78/5 (Goodreads)

Trong một thế giới mà sức mạnh của một công ty nằm ở những yếu tố vô hình và trí tuệ, The HR Scorecard của Brian Becker đã đưa ra những lập luận thuyết phục về tầm quan trọng của HR.

Cuốn sách này giới thiệu khái niệm thẻ điểm nhân sự — một nguyên tắc đo lường liên kết vai trò của chuyên gia nhân sự với hiệu suất của công ty. Với những hiểu biết sâu sắc thu thập từ cuộc khảo sát hơn 2.800 công ty, cuốn sách kết luận rằng các công ty có hệ thống quản lý nhân sự hiệu quả thường vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh.

Cuốn sách này giải thích cách đo lường các tham số như chỉ số hiệu suất chính (KPI) của nhân sự so với mục tiêu kinh doanh và bao gồm một số chỉ mục để giúp bạn tính toán ROI của bất kỳ chương trình nhân sự nào.

Điểm chính

Kết nối nhân sự với chiến lược tổ chức: Để thành công, nhân sự ngày nay phải hiểu và phù hợp với chiến lược kinh doanh, đồng thời tập trung vào việc đạt được kết quả có tác động rõ rệt đến mục tiêu của công ty Phát triển các chỉ số nhân sự và đo lường tác động: Đo lường hiệu quả của hàm nhân sự thông qua các chỉ số dẫn đầu và tụt hậu trong các lĩnh vực thu hút nhân tài, quản lý hiệu suất, đào tạo và phát triển Cân bằng các ưu tiên dài hạn và ngắn hạn: Cuốn sách khuyến nghị các nhóm nhân sự hợp tác với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để hiểu bối cảnh và thách thức kinh doanh. Sau đó, họ nên lập một kế hoạch cân bằng giữa các yêu cầu ngắn hạn (ví dụ: nhu cầu tuyển dụng) với các mục tiêu dài hạn của tổ chức (như phát triển nhân sự)

Nhận xét của độc giả

Cuốn sách cung cấp một mô hình đo lường để hướng dẫn việc thực hiện chiến lược nhân lực, với mục tiêu cuối cùng là điều chỉnh chiến lược, con người và hiệu suất tổ chức. Các tác giả giới thiệu một phương pháp tiếp cận mới trong việc quản lý "cấu trúc nhân sự" của một doanh nghiệp như một tài sản chiến lược, cũng như đo lường đóng góp của nó vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các tác giả ủng hộ phương pháp tiếp cận từ trên xuống (top-down) thay vì từ dưới lên (bottom-up) trong việc triển khai chiến lược, cùng với một hệ thống đánh giá sáng tạo để đo lường đóng góp của nhân sự.

5. Quy tắc công việc! Những hiểu biết sâu sắc từ bên trong Google sẽ thay đổi cách bạn sống và lãnh đạo của Laszlo Bock

Một trong những cuốn sách về nhân sự yêu thích của chúng tôi hiện nay là cuốn sách này của Laszlo Bock trên Amazon

Tác giả: Laszlo Bock

Số trang: 416

Năm xuất bản: 2015

Thời gian đọc ước lượng: 5-6 giờ

Phù hợp cho: Quản lý nhân sự cấp trung đến cao cấp

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

Bạn muốn lấy cảm hứng từ các phương pháp nhân sự hoàn hảo tại Google và áp dụng chúng vào công ty của mình? Nếu có, thì cuốn sách này là dành cho bạn.

Cựu Phó chủ tịch phụ trách nhân sự của Google, Laszlo Bock, đã tổng hợp 15 năm nghiên cứu chuyên sâu trong bộ sưu tập đầy cảm hứng về các bài học quản lý nhân tài cho các nhóm có kích thước bất kỳ.

Cuốn sách bao gồm các trường hợp thực tế, lời khuyên thực tiễn và những phân tích sâu sắc về cách cân bằng giữa sự sáng tạo và cấu trúc trong một tổ chức. Bock cũng hướng dẫn bạn cách tái cấu trúc lãnh đạo từ bên trong tổ chức thay vì áp dụng phương pháp từ trên xuống.

Điểm chính

Tin tưởng nhân viên của bạn hành động như những người sáng lập: Truyền cảm hứng về quyền sở hữu, minh bạch, cho họ cơ hội phát biểu ý kiến và chấp nhận sự yếu đuối để xây dựng lòng tin giữa các nhân viên Dành thời gian để tuyển dụng những người giỏi nhất: Thực hiện phương pháp tuyển dụng dựa trên ủy ban, đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng, không bao giờ thỏa hiệp và đảm bảo nhân viên mới luôn làm việc hiệu quả hơn nhân viên hiện tại Giúp cuộc sống của nhân viên dễ dàng hơn: Học hỏi từ Google về việc tập trung cải thiện cuộc sống của nhân viên, tiết kiệm thời gian, tăng sự tiện lợi và mang lại niềm vui mà không tốn kém chi phí

Nhận xét của độc giả

Google không phải là một công ty kỳ lạ hay khó hiểu như mọi người nghĩ — cuốn sách này cho thấy rõ rằng triết lý độc đáo, sự sáng tạo và rất nhiều công việc chăm chỉ đã giúp công ty này thành công. Cuốn sách có rất nhiều ví dụ tuyệt vời mà các công ty khác có thể tham khảo, đồng thời giải thích rất rõ cách thử nghiệm và sử dụng phân tích để tạo ra các chiến lược nhân sự hiệu quả.

6. Đưa con người trở lại nhân sự: Thành công của một chuyên gia nhân sự bắt đầu từ bạn của Su Patel

Cuốn sách quý giá này trong lĩnh vực HR có thể hỗ trợ các chuyên gia HR ở mọi giai đoạn sự nghiệp. Qua Amazon

Tác giả: Su Patel

Số trang: 196

Năm xuất bản: 2018

Thời gian đọc ước lượng: 3-4 giờ

Phù hợp với: Thành viên nhóm nhân sự ở các cấp

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

Các chuyên gia nhân sự thường phải đối mặt với một câu hỏi: Tôi nên ưu tiên con người hay quy trình?

Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự cân bằng giữa hai yếu tố này, cuốn sách Putting The Human Back Into HR của Su Patel chính là lựa chọn tiếp theo dành cho bạn.

Cuốn sách đề cập đến mâu thuẫn lâu đời giữa nguồn nhân lực (con người) và quy trình nhân sự (chính sách) và phác thảo các lĩnh vực khóa mà các chuyên gia nhân sự cần phải nắm vững. Cuốn sách bao gồm cách bạn có thể kết hợp tất cả các lĩnh vực của vai trò chuyên gia nhân sự, cảm thấy thỏa mãn hơn với tư cách là thành viên của nhóm nhân sự và mở đường cho sự phát triển nghề nghiệp.

Điểm chính

Tìm điểm chung giữa con người và quy trình: Cố gắng quan tâm đến con người đằng sau tiêu đề công việc mà không ảnh hưởng đến quy trình Hãy bắt đầu từ bản thân: Patel khuyên các nhà lãnh đạo nhân sự nên cải thiện kỹ năng lãnh đạo và chủ động hơn. Điều này sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn để bước lên vai trò lãnh đạo trong tổ chức Hãy đón nhận thay đổi thay vì phản ứng với nó: Điều hướng các thách thức một cách tự tin và dẫn dắt nhóm của bạn vượt qua giai đoạn chuyển đổi bằng các công cụ được liệt kê trong cuốn sách này

Nhận xét của độc giả

Tôi ước gì mình đã đọc cuốn sách này từ nhiều năm trước – và cũng mong những người xung quanh mình đọc nó! Tôi nghĩ đôi khi chúng ta làm phức tạp hóa công tác nhân sự – dù sao đi nữa, nó không phải là khoa học tên lửa – nhưng cũng làm mất đi tính con người của nó. Cuốn sách này giải quyết cả hai vấn đề đó – nó chứa đựng những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả mà các chuyên gia nhân sự có thể áp dụng, và luôn đặt con người vào trung tâm của mọi hoạt động.

7. HR On Purpose: Phát triển con người có mục đích và đam mê của Steve Browne

Một trong những cuốn sách HR có ảnh hưởng nhất của Steve Browne trên Amazon

Tác giả: Steve Browne

Số trang: 168

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 3-4 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)

Steve Browne, một chuyên gia nhân sự hàng đầu và có nhiều kinh nghiệm, vẫn đam mê nhân sự như ngày nào, kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp cách đây 30 năm. Cuốn sách best-seller của ông, HR On Purpose, là minh chứng cho niềm đam mê đó.

Cuốn sách là một hướng dẫn cá nhân và đầy động lực, khuyến khích các chuyên gia nhân sự vượt ra khỏi công việc hành chính và làm những việc có tác động tích cực đến tổ chức.

Đôi khi, việc giải quyết các vấn đề nhân sự hàng ngày có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Browne mong muốn khơi dậy lại sự nhiệt huyết của bạn thông qua những hiểu biết quý giá, lời khuyên thiết thực và ví dụ thực tế, khiến cuốn sách này trở thành một cuốn sách hấp dẫn cho tất cả những ai làm trong lĩnh vực nhân sự.

Điểm chính

Hãy kết hợp đam mê và mục tiêu của bạn với nghề nhân sự: Hãy tự hỏi bản thân mình đam mê điều gì. Nếu đó không phải là công việc liên quan đến con người, bạn có thể không phải là ứng viên lý tưởng cho ngành nhân sự Sử dụng chính sách như hướng dẫn, không phải là rào cản: Tạo sự linh hoạt cho các hoạt động nhân sự bằng cách sử dụng chính sách và quy trình như hướng dẫn thay vì các quy định cứng nhắc Thách thức những quan niệm lỗi thời: Phá vỡ những ý tưởng HR truyền thống và định hình lại kỳ vọng bằng cách sử dụng công nghệ, dữ liệu, mạng xã hội và những ý tưởng mới

Nhận xét từ độc giả

Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo nhân sự xuất sắc (hoặc chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc), bạn nên đọc cuốn sách này! Điều tôi thích nhất ở HR On Purpose là những câu chuyện về lãnh đạo đơn giản, thực tế. Điều đó có vẻ lạ đối với một cuốn sách về nhân sự (và có thể liên quan đến sự tập trung của tôi vào lãnh đạo), nhưng một trong những điểm chính của Steve là nhân viên nhân sự – giống như tất cả các nhà lãnh đạo – phải tập trung vào con người, không phải chính sách và tuân thủ.

8. Belonging at Work: Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization (Thuộc về nơi làm việc: Những hành động hàng ngày bạn có thể thực hiện để xây dựng một tổ chức hòa nhập) của Rhodes Perry

Đây là một trong những cuốn sách hay nhất về nhân sự với chủ đề hòa nhập. Qua Amazon

Tác giả: Rhodes Perry

Số trang: 202

Năm xuất bản: 2018

Thời gian đọc ước lượng: 3-4 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR mong muốn thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

Lấy cảm hứng từ hành trình của chính mình với tư cách là một người chuyển giới, Perry đã xuất bản cuốn sách Belonging At Work (Thuộc về nơi làm việc) như một hướng dẫn thực tế để xây dựng nơi làm việc hòa nhập, nơi mọi người đều cảm thấy như ở nhà.

Điều này không chỉ liên quan đến sự đa dạng và hòa nhập, mà còn liên quan đến việc xây dựng văn hóa tổ chức thân thiện, cho phép nhân viên thể hiện con người thật của mình trong công việc và mang lại cho họ cảm giác thuộc về nơi làm việc. Perry chia sẻ những câu chuyện cá nhân, nghiên cứu điển hình và các chiến lược nhân sự thực tế có thể giúp tạo ra một nơi làm việc thực sự đoàn kết.

Perry sử dụng giọng điệu thân thiện, ấm áp khi mời bạn tìm hiểu tại sao sự thuộc về lại quan trọng, sự khác biệt giữa sự đa dạng và bao dung, và tại sao nó là tương lai của quản lý nhân sự.

Điểm chính

Nhận thức về sự thuộc về là một nhu cầu cơ bản của con người: Hiểu rằng cảm giác thuộc về nơi làm việc vượt xa các yếu tố như chủng tộc, giới tính, xu hướng tình dục và tôn giáo Lãnh đạo bằng sự chân thực: Xây dựng môi trường thân thiện, nơi mọi người có thể thể hiện con người thật của mình Chịu trách nhiệm về các mục tiêu DEI của bạn: Thực hiện các bước cụ thể để tích hợp các nguyên tắc riêng biệt nhưng có liên quan đến nhau đằng sau sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI)

Nhận xét của độc giả

Cuốn sách Belonging at Work của Rhodes Perry là cuốn sách bắt buộc phải đọc không chỉ cho các nhà quản lý và giám sát viên mà còn cho tất cả những ai có tương tác với những người khác biệt với mình dưới bất kỳ hình thức nào. Belonging at Work cung cấp vô số câu chuyện, mẹo, bài tập và lời kêu gọi hành động, tất cả được trình bày bằng phong cách viết rõ ràng, dễ hiểu của ông Perry.

9. HR Disrupted: Đã đến lúc thay đổi - Tác giả Lucy Adams

Đang tìm kiếm sách về HR trong thế giới VUCA? Đọc ngay tại đây qua Amazon

Tác giả: Lucy Adams

Số trang: 230

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 4-5 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)

Là một người làm việc trong bộ phận nhân sự, bạn có bao giờ cảm thấy mình bị mắc kẹt trong công việc?

Sau đó, bạn nên đọc cuốn sách này của Lucy Adams, cuốn sách này nhằm phá vỡ khuôn mẫu truyền thống của HR và mang đến một góc nhìn mới.

HR Disrupted là một cuốn sách dễ đọc, tập trung vào câu hỏi: Làm thế nào để một chuyên gia nhân sự hiện đại có thể lãnh đạo, quản lý, thu hút và hỗ trợ nhân viên trong một thế giới kinh doanh không ngừng phát triển?

Công việc của Adams, được làm phong phú bằng các ví dụ dễ hiểu từ kinh nghiệm của cô tại BBC, thúc đẩy độc giả suy nghĩ lại về cách họ làm việc.

Cô đi sâu vào từng chi tiết nhỏ và đề xuất các công cụ và chiến thuật cho tất cả các hàm liên quan đến nhân sự, bao gồm phần thưởng, quy tắc và chính sách tuyển dụng, và quản lý nhân tài.

Điểm chính

Áp dụng nguyên tắc EACH: Đối xử với employees như adults, consumers và human beings. Điều này có nghĩa là tôn trọng họ như những người trưởng thành, công nhận nhu cầu đa dạng của họ như những người tiêu dùng và nhận thức về khía cạnh nhân văn của họ Chuyển từ chính sách sang con người: Chuyển đổi từ phương pháp tập trung vào chính sách sang ưu tiên nhu cầu và trải nghiệm của con người Cá nhân hóa trải nghiệm cho nhân viên của bạn: Vượt ra khỏi mô hình một kích thước phù hợp cho tất cả và đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân của nhân viên

Nhận xét của độc giả

Đây là cuốn sách hay nhất tôi đã đọc trong nhiều năm qua; mọi điều Lucy nói đều liên quan trực tiếp đến suy nghĩ và quan sát của tôi tại tất cả những nơi tôi đã làm việc. Tôi thực sự muốn giới thiệu cuốn sách này cho bất kỳ ai thực sự quan tâm đến việc giúp hiểu và giải quyết một trong những khía cạnh quan trọng và có ảnh hưởng nhất của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào, điều này sẽ giúp đạt được những việc cần làm... những người làm việc trong đó.

10. Tổ chức Daring: Xây dựng Môi trường An toàn Tâm lý tại Nơi Làm Việc để Học tập, Sáng tạo và Phát triển của Amy C. Edmondson

Cuốn sách hàng đầu trong lĩnh vực HR này đi sâu vào việc tạo ra một môi trường làm việc là "không gian an toàn" thông qua Amazon

Tác giả: Amy C. Edmondson

Số trang: 256

Năm xuất bản: 2018

Thời gian đọc ước lượng: 4-5 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)

Tâm lý con người là một thứ phức tạp và nhạy cảm, và các nhà lãnh đạo kinh doanh phải lưu ý đến ảnh hưởng của môi trường làm việc đối với tâm lý này. Amy Edmondson đã đề cập đến vấn đề này trong cuốn sách The Fearless Organization.

Cuốn sách của Edmondson khám phá ý tưởng về an toàn tâm lý — tạo ra một môi trường nơi nhân viên cảm thấy an toàn để chấp nhận rủi ro, chia sẻ suy nghĩ và học hỏi mà không sợ hậu quả tiêu cực.

Cuốn sách này giống như một ngôi sao dẫn đường cho các nhà lãnh đạo nhân sự và những ai mong muốn nâng cao sự gắn kết của nhân viên, khơi dậy sự sáng tạo bằng cách cho phép mọi người giao tiếp cởi mở, hợp tác và thực hành học tập liên tục.

Edmondson đã tổng hợp 20 năm nghiên cứu vào cuốn sách này, cung cấp cho các nhà lãnh đạo những bước thực tế để tạo ra môi trường làm việc hòa nhập và không sợ hãi. Cuốn sách đầy sức mạnh này chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa hạnh phúc của nhân viên và thành công của tổ chức.

Điểm chính

Thúc đẩy sự an toàn về mặt tâm lý tại nơi làm việc: Đảm bảo nhân viên của bạn cảm thấy an toàn khi chia sẻ ý tưởng, chấp nhận rủi ro và học hỏi từ sai lầm mà không sợ bị trả thù Hãy coi chiến lược công ty như một bài kiểm tra liên tục, không phải là một kế hoạch cố định: Tập trung vào học tập tổ chức, khuyến khích mọi người tích cực tìm kiếm ý tưởng mới thách thức các giả định hiện tại và thúc đẩy cải tiến liên tục Đừng hạ thấp tiêu chuẩn hiệu suất: Tạo ra một 'khu vực học tập và hiệu suất cao' tại nơi làm việc để khuyến khích ý tưởng mới và nuôi dưỡng sự sáng tạo

Nhận xét của độc giả

Cuốn sách The Fearless Organization của Edmondson cung cấp một khuôn khổ hữu ích cho các nhà quản lý quan tâm đến việc thúc đẩy an toàn tâm lý trong môi trường làm việc của họ... Một khía cạnh mới mẻ trong khuôn khổ của Edmondson là nó được hỗ trợ bởi 20 năm nghiên cứu trong nhiều ngành công nghiệp. Nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của an toàn tâm lý tại nơi làm việc: khi nhân viên không cảm thấy được tạo điều kiện hoặc khuyến khích để nói lên câu hỏi hoặc mối quan tâm của mình, điều này có thể tạo ra văn hóa im lặng, dẫn đến thất bại trong kinh doanh và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người.

11. Bring Your Human To Work (Mang con người vào công việc) của Erica Keswin

Đây là danh sách những cuốn sách về nhân sự bán chạy nhất của WSJ trên Amazon

Tác giả: Erica Keswin

Số trang: 224

Năm xuất bản: 2018

Thời gian đọc ước lượng: 4-5 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.71/5 (Goodreads)

Bạn đã bao giờ cảm thấy mối quan hệ giữa con người với nhau bị thiếu trong các mối quan hệ tại nơi làm việc?

Cuốn sách Bring Your Human to Work của Erica Keswin nói về việc mang lại sự ấm áp đó.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Keswin tiết lộ cách các công ty hàng đầu như Lyft và Starbucks tạo ra môi trường làm việc chân thành và hỗ trợ.

Cuốn sách bán chạy nhất của Wall Street Journal này không phải là một cuốn sách về nhân sự thông thường — nó là một hướng dẫn thực tế về cách làm cho nơi làm việc của bạn trở nên thân thiện hơn và nuôi dưỡng những thói quen làm việc dẫn đến thành công của công ty và hạnh phúc của nhân viên.

Điểm chính

Ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên: Khuyến khích nhân viên duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe toàn diện Tạo không gian cho các tương tác trực tiếp: Nhận ra sức mạnh của các kết nối cá nhân trong một thế giới được điều khiển bởi công nghệ Khơi dậy tinh thần đóng góp cho cộng đồng của nhân viên: Xây dựng văn hóa trách nhiệm xã hội bằng cách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng

Nhận xét của độc giả

Cuốn sách của Keswin chứa đầy những lời nhắc nhở quan trọng (được hỗ trợ bởi nghiên cứu tỉ mỉ) rằng hỗ trợ NHÂN VIÊN làm việc với bạn và cung cấp cho họ các công cụ để kết nối và đóng góp lại sẽ tạo ra môi trường làm việc tích cực và năng suất hơn. Theo quan điểm cá nhân của tôi, các chương về trả ơn và nói lời cảm ơn là ý nghĩa nhất, bởi vì thế giới và mọi nơi làm việc đều cần thêm một chút lòng tốt và sự khiêm tốn trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, mỗi chương đều chứa đựng những viên ngọc quý về sự khôn ngoan và quan điểm trung thực về việc thế giới "kết nối" về mặt công nghệ của chúng ta cần thêm một chút kết nối giữa con người với con người.

12. Remote Not Distant: Thiết kế văn hóa doanh nghiệp giúp bạn thành công trong môi trường làm việc kết hợp bởi Gustavo Razzetti

Bạn đang tìm kiếm những cuốn sách về nhân sự liên quan đến công việc từ xa? Đây là một cuốn sách hay trên Amazon

Tác giả: Gustavo Razzetti

Số trang: 328

Năm xuất bản: 2022

Thời gian đọc ước lượng: 5-6 giờ

Phù hợp cho: Chuyên gia HR quản lý đội ngũ làm việc từ xa

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.83/5 (Goodreads)

Trong một thế giới mà làm việc từ xa đã trở nên phổ biến, không khó hiểu tại sao cuốn sách về nhân sự này lại lọt vào danh sách của chúng tôi.

Remote, Not Distant là lộ trình dẫn bạn đến thành công trong kinh doanh trong thời đại làm việc từ xa và kết hợp. Gustavo Razzetti, Giám đốc điều hành của Fearless Culture, cung cấp những lời khuyên thiết thực để duy trì văn hóa công ty vững chắc, cải thiện sự hợp tác và xây dựng sự an toàn về mặt tâm lý trong môi trường làm việc kỹ thuật số.

Cuốn sách này cung cấp những lời khuyên thiết thực cho các công ty mong muốn nâng cao sự hài lòng và năng suất của nhân viên trong các tổ chức ưu tiên làm việc từ xa. Cuốn sách thậm chí còn đề xuất những thói quen làm việc lành mạnh giúp tạo ra môi trường làm việc hiệu quả cao, thúc đẩy sự đổi mới.

Cho dù bạn mới làm việc từ xa hay đang hoàn thiện chiến lược của mình, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để thành công trong môi trường làm việc hiện đại tại đây.

Những điểm chính cần nhớ

Xem xét lại vai trò của văn phòng: Hiểu và chấp nhận rằng văn phòng, với tư cách là một không gian vật lý, không phải là động lực duy nhất của văn hóa công ty bạn Biến hợp tác từ xa thành điểm sáng trong kinh doanh của bạn: Trang bị cho các nhóm của bạn các chiến lược để duy trì kết nối, cải thiện hợp tác và phát triển mạnh mẽ trong môi trường làm việc kỹ thuật số Xây dựng văn hóa phát triển mạnh mẽ bằng thiết kế, không phải may mắn: Hãy có ý thức nuôi dưỡng các giá trị, giao tiếp và hợp tác thay vì dựa vào may mắn hoặc cho rằng văn hóa sẽ phát triển một cách tự nhiên

Nhận xét từ độc giả

Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách về lãnh đạo trong thế giới hiện đại với nhiều tình huống phức tạp và cuốn sách này là cuốn hay nhất. Với hơn 135 tài liệu tham khảo (tất cả đều có liên kết dễ dàng), cuốn sách này rất kỹ lưỡng và chính xác. Rất đáng đọc. Bất kể bạn nghĩ điều kiện hiện tại sẽ kéo dài bao lâu, cuốn sách này đều hữu ích!

13. Đa dạng trong nơi làm việc: Những cuộc phỏng vấn mở mang tầm mắt để khởi động các cuộc hội thoại về bản sắc, đặc quyền và thành kiến của Bärí A. Williams

Đây là một trong những cuốn sách HR hấp dẫn nhất hiện nay, đề cập đến đa dạng hóa nơi làm việc qua Amazon

Tác giả: Bärí A. Williams

Số trang: 128

Năm xuất bản: 2020

Thời gian đọc ước lượng: 2-3 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 3.65/5 (Goodreads)

Xây dựng một môi trường làm việc bao dung đòi hỏi phải đặt ra những câu hỏi khó, và Bärí A. Williams đã khéo léo đề cập đến hầu hết trong số đó trong cuốn sách Diversity In The Workplace.

Williams đưa chúng ta vào một cuộc hành trình khám phá sự đa dạng tại nơi làm việc thông qua 25 cuộc phỏng vấn sâu sắc, trong đó những cá nhân bị gạt ra ngoài lề xã hội chia sẻ kinh nghiệm của họ về chủng tộc, giới tính, LGBTQ+, khả năng, tuổi tác, tôn giáo và văn hóa.

Điểm đặc biệt của cuốn sách HR này là tính thực tiễn cao. Mỗi phần kết thúc với một bài học quý giá có thể áp dụng làm công cụ thay đổi. Diversity in the Workplace là một cuốn sách tuyệt vời cho các chuyên gia HR, nhà quản lý và bất kỳ ai quan tâm đến việc xây dựng môi trường làm việc đa dạng và bao trùm.

Điểm chính

Lắng nghe nhân viên của bạn: Hãy chú ý đến các vấn đề mà nhân viên của bạn gặp phải và cố gắng giải quyết chúng Xem xét lại định kiến: Dành thời gian để suy ngẫm về những định kiến vô thức và cách chúng ảnh hưởng đến sự đa dạng trong môi trường làm việc Khuyến khích sự đồng cảm: Hiểu và kết nối với mọi người bằng cách nhận ra những thách thức và thành công mà họ phải đối mặt dựa trên bản sắc đa dạng của họ

Nhận xét từ độc giả

Bäri là một nhà văn thông minh, chu đáo và giàu lòng nhân ái. Tôi thích cách cô ấy có thể ghi lại câu chuyện của những người được phỏng vấn một cách khách quan, luôn giữ thái độ khách quan trong suốt cuốn sách. Tôi thấy chính mình/kinh nghiệm của mình trong một số câu chuyện, vì vậy cuốn sách này thực sự gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi rất khuyên bạn nên đọc cuốn sách này.

14. Nơi làm việc không có kịch tính: Làm thế nào để ngăn chặn thành kiến vô thức, quấy rối tình dục, vi phạm đạo đức và truyền cảm hứng cho văn hóa lành mạnh của Patti Perez

Đây là cuốn sách HR không thể thiếu nếu bạn muốn học cách xử lý các hành vi sai trái tại nơi làm việc thông qua Amazon

Tác giả: Patti Perez

Số trang: 272

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 5-6 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.87/5 (Goodreads)

Nếu bạn muốn chủ động giải quyết các hành vi sai trái tại nơi làm việc và ngăn chặn "drama" ngay từ đầu, hãy đọc The Drama-Free Workplace.

Được viết bởi luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên gia nhân sự Patti Perez, cuốn sách này cung cấp cho bạn các chiến lược thực tế để giảm thiểu drama, tăng cường đào tạo tuân thủ và cải thiện giao tiếp về các chủ đề nhạy cảm tại nơi làm việc.

Với những hiểu biết sâu sắc từ hơn 1.200 cuộc điều tra tại nơi làm việc, Patti đề cập đến mọi vấn đề về quấy rối tình dục, thành kiến, đa dạng và đạo đức tại nơi làm việc.

Điều này không chỉ liên quan đến tuân thủ pháp luật mà còn liên quan đến việc tạo ra văn hóa nơi làm việc lành mạnh, an toàn và tôn trọng mọi người. Cuốn sách này phá vỡ những lầm tưởng và đưa ra những lời khuyên thiết thực để dự đoán và tránh những rủi ro pháp lý khi giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc.

Điểm chính

Dự đoán và ngăn chặn rắc rối: Xác định các tình huống có thể gây ra rắc rối trong công việc và cố gắng ngăn chặn chúng xảy ra Sử dụng trí tuệ cảm xúc để nói về các vấn đề nhạy cảm: Hãy đồng cảm khi nói về các chủ đề gây tranh cãi tại nơi làm việc thay vì sử dụng các thuật ngữ pháp lý Tập trung vào chính sách và đào tạo hiệu quả: Xây dựng và thực thi các chính sách thân thiện với nhân viên, thiết kế các chương trình đào tạo có tác động tích cực, và điều tra, giải quyết các khiếu nại về quấy rối tình dục và hành vi sai trái

Nhận xét của độc giả

Đây là một cuốn sách tuyệt vời với rất nhiều tài liệu hay. Patti có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và vận hành về cách tốt nhất để tạo ra văn hóa làm việc tích cực, bảo vệ chống lại môi trường làm việc thù địch. Nếu bạn muốn có một nơi làm việc sáng tạo, hỗ trợ, gắn kết và phát triển, thì cuốn sách này là lựa chọn không thể bỏ qua. Hướng dẫn từng bước về cách thực hiện điều đó và đảm bảo rằng lực lượng lao động của bạn phát triển mạnh mẽ... tất cả mọi người!

15. Cuốn Sách Hướng Dẫn Nhân Sự: Cẩm Nang Bất Khả Thiếu Cho Quản Lý và Chuyên Gia Nhân Sự của Shawn Smith và Rebecca Mazin

Cuốn sách này trả lời tất cả các câu hỏi hàng ngày về HR thông qua Amazon

Tác giả: Shawn Smith và Rebecca Mazin

Số trang: 288

Năm xuất bản: 2011

Thời gian đọc ước lượng: 4-5 giờ

Phù hợp cho: Các chuyên gia HR ở mọi cấp độ

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.85/5 (Goodreads)

Đây là cuốn sách bạn cần nếu bạn muốn tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi liên quan đến nhân sự. Tác giả Shawn Smith và Rebecca Mazin giải đáp hơn 200 câu hỏi thường gặp của nhà tuyển dụng, bao gồm các chủ đề từ tuyển dụng, kỷ luật đến cắt giảm nhân sự và lương thưởng.

Cuốn sách về nhân sự này chứa đựng vô số giải pháp thực tế cho các vấn đề hàng ngày liên quan đến quản lý nhân sự và các phương pháp hay nhất trong ngành. Cuốn sách còn kèm theo danh sách kiểm tra bổ sung.

Cuốn sách HR Answer Book là tài liệu cần thiết cho các chuyên gia đang tìm kiếm hướng dẫn tham khảo nhanh về các vấn đề tại nơi làm việc.

Điểm chính

Chính sách rõ ràng là điều cần thiết: Một tổ chức không thể hoạt động thành công nếu không có chính sách rõ ràng và được truyền đạt đầy đủ để hướng dẫn ban lãnh đạo và nhân viên Mức lương không phải là yếu tố quyết định: Những nhân tài có kỹ năng cao thường coi trọng môi trường làm việc, phúc lợi và văn hóa của nhà tuyển dụng tiềm năng hơn là mức lương được đề nghị Xây dựng văn hóa học tập liên tục: Đào tạo và phát triển hiệu quả và liên tục là yếu tố quan trọng để duy trì năng suất và cập nhật kiến thức cho nhân viên của bạn

Nhận xét của độc giả

Đây thực sự là một cuốn sách trả lời! Cuốn sách này bao gồm các câu trả lời sâu sắc về các chính sách và thủ tục nhân sự cốt lõi trong hầu hết mọi khía cạnh của nhân sự. Oh, và bạn có biết rằng cuốn sách này cũng đủ điều kiện để nhận tín dụng tái chứng nhận nếu bạn là chuyên gia được chứng nhận SHRM? Vâng, đúng vậy. Cuốn sách này trị giá 3 tín dụng tái chứng nhận nếu bạn tham gia bài kiểm tra trực tuyến (SHRM eLearning) sau khi đọc xong...

