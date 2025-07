10 lựa chọn thay thế Google Trends tốt nhất cho các nhà tiếp thị trong năm 2025

Phân tích đa nền tảng: Nhận phân tích lưu lượng truy cập chi tiết được phân loại theo kênh, bao gồm biểu đồ so sánh như email so với quảng cáo, mạng xã hội so với tìm kiếm và phân khúc dựa trên khu vực, nhóm tuổi và nhân khẩu học