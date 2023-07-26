Word'de Organizasyon Şeması Oluşturma: Yararlı Şablonlar Dahil

Gerçeği kabul edelim: çoğumuz yeni bir iş arkadaşımızın adını duyduktan birkaç dakika sonra unuturuz. İşler büyüdükçe ve yeni yüzler geldikçe, herkesi takip etmek zorlaşır.

Organizasyon şeması elinizin altında olduğunda, her şeyi kafanızda tutmanıza gerek kalmaz! 🤯

Organizasyon şemaları, bir organizasyon içinde kimin ne yapacağını anlamanın basit ama etkili bir yoludur. Ayrıca, oluşturulması da son derece kolaydır. Eski ve güvenilir Microsoft Word dahil olmak üzere, yaygın olarak kullanılan çok amaçlı programlar bu seçeneği sunar.

Bu makalede, Word'de beş basit adımda organizasyon şeması oluşturmayı açıklayacağız. Ayrıca, zaman kazanmanızı ve grafik oluşturma becerilerinizi devrim niteliğinde değiştirecek ClickUp gibi alternatifleri de tanıtacağız! 🙌

Organizasyon Şeması Nedir?

Organizasyon şeması veya kısaca org şeması, roller ve bunların ilişkilerinin hiyerarşisini içeren bir organizasyonun yapısını gösteren bir diyagramdır. Geniş kapsamlı olabilir, bir şirketin tüm iş gücünü kapsayabilir veya belirli departmanlara ve takımlara odaklanabilir.

Organizasyon şemaları birçok amaçla kullanılabilir, örneğin:

Yeniden yapılanma ve stratejik planlama için yapıyı analiz etme

Beceri eksikliklerini belirleme

Proje yönetimi ve iş dağılımı

Her çalışanın diğerlerine göre pozisyonunu anlama

Belirli sorunlar için kime ulaşmanız gerektiğini belirleme

Yeni çalışanların işe alımı

Organizasyon şemaları oluşturmanın ve kullanmanın doğru veya yanlış bir yolu yoktur. Genellikle kişileri temsil eden şekiller ve bunların bağlantılarını simgeleyen oklardan oluşurlar.

ClickUp'taki Zihin Haritaları ile kuruluşunuzun departman yapılarını açıklayan akış şemaları oluşturun

Genellikle daire veya dikdörtgen şeklindeki şekiller, ad, başlık, resim ve iletişim bilgilerini içerir. Organizasyon yapınızı doğru bir şekilde temsil etmek için grafiğin görünümünü ve görüntülenen bilgileri istediğiniz zaman özelleştirebilirsiniz.

En Yaygın Organizasyon Şeması Türleri

Organizasyon şemaları birçok formda olabilir. Aşağıda en dikkat çekici olanlardan bazılarını inceleyin:

Hiyerarşik : En yaygın grafik türü olan bu grafik, üçgen şeklindedir. En üstte en üst düzey kişiler yer alır ve C-suite yöneticileri, yöneticiler ve diğer tüm çalışanlar azalan sırayla gösterilir

Düz : "Yatay organizasyon şeması" olarak da bilinir, tüm çalışanları aynı düzeye yerleştirerek güç eşitliğini gösterir. Tüm bireylerin önemli roller üstlendiği ve kararları bağımsız olarak aldığı yeni kurulan şirketlerde ve küçük şirketlerde yaygın olarak kullanılır

Matris : Karmaşık yapıya sahip şirketler için daha uygun bir seçimdir. Çalışanları departman veya beceri seti gibi farklı kriterlere göre sıralar. En önemlisi, aynı anda birden fazla projede veya birden fazla takımda çalışan çalışanlar arasındaki : Karmaşık yapıya sahip şirketler için daha uygun bir seçimdir. Çalışanları departman veya beceri seti gibi farklı kriterlere göre sıralar. En önemlisi, aynı anda birden fazla projede veya birden fazla takımda çalışan çalışanlar arasındaki çapraz fonksiyonlu ilişkileri göstermenize olanak tanır

Bölüm : Bağımsız olarak çalışan birçok bölümü olan büyük kuruluşlar için tasarlanmıştır. Örneğin, bu bölümler konuma, pazara veya ürün türüne göre oluşturulabilir. Yapı olarak, klasik organizasyon şemasına benzer

Ağ: Kuruluşunuzun iç ve dış yapılarını göstermenizi sağlar. Dış dallar, satıcıları, yüklenicileri, ortakları veya diğer paydaşları içerebilir. Çok dallı, merkezi olmayan yapılandırmasıyla : Kuruluşunuzun iç ve dış yapılarını göstermenizi sağlar. Dış dallar, satıcıları, yüklenicileri, ortakları veya diğer paydaşları içerebilir. Çok dallı, merkezi olmayan yapılandırmasıyla kavram haritasına benzer

Beyaz Tahta'nızda bağlantıları veya şekilleri kolayca taşıyın, düzenleyin ve ekleyin, organizasyon şeması kavram haritanızı saniyeler içinde özelleştirin

Microsoft Word'de 5 Adımda Organizasyon Şeması Oluşturma

Microsoft Word, öncelikle bir metin düzenleme programı olmakla birlikte, basit bir organizasyon şeması oluşturmak için bazı temel çizim ve diyagram oluşturma araçları da sunar.

Aşağıda, Word'de organizasyon şeması oluşturmanın en kolay yolunu adım adım açıklayacağız. İşlem diğer Office paketi programlarında da aşağı yukarı aynıdır, bu nedenle bu adımları Excel ve PowerPoint'te de tekrarlayabilirsiniz.

Bu öğreticinin yalnızca 2010 ve sonraki sürümler için geçerli olduğunu unutmayın. Başlamak için Word'ü açın ve yeni bir boş belge oluşturun, ardından aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: SmartArt grafiği ekleyin

Hiyerarşi klasöründen bir şablon seçerek yeni bir SmartArt Grafiği ekleyin

Ekle sekmesine gidin, ardından SmartArt seçeneğini seçerek şablon seçim panelini açın. Organizasyon şemaları Hiyerarşi klasöründe bulunur. Aşağıdakiler dahil 15 hazır şablon arasından seçim yapabilirsiniz:

Resimli organizasyon şeması

Organizasyon şemasına ad ve başlık ekleme

Yatay organizasyon şeması

Etiketli hiyerarşi grafiği

Gösterim amacıyla, ön tanımlı organizasyon şeması seçeneğini kullanacağız. Tamam düğmesine bastıktan sonra grafik sayfada görünecektir.

Adım 2: Metni düzenleyin

Çalışanların adlarını, rollerini veya diğer bilgilerini yazın

Metin bölmesinde düğüme veya bitişik liste öğesine tıklayarak isimleri ve diğer çalışan bilgilerini yazmaya başlayın. Microsoft Word'de organizasyon şeması seçim kutusunun sol kenarındaki küçük oka tıklayarak bölmeyi daraltın ve genişletin.

Adım 3: Düğümleri ekleyin, kaldırın ve yeniden konumlandırın

Mevcut şekillere göre yeni şekiller ekleyin

Daha fazla düğüm eklemek için mevcut düğümlerden birini seçin ve SmartArt Tasarımı sekmesindeki Şekil ekle seçeneğine tıklayın. Açılır menüden uygun seçeneği seçin ve yeni şekli seçilen düğümün altına, üstüne veya yanına ekleyin. Asistanlar için özel bir seçenek de vardır.

Bir düğümü kaldırmak çok kolaydır. Düğümü seçip Sil anahtarını basmanız yeterlidir.

Düğümleri taşıyın veya grafiğiniz için yepyeni bir düzen seçin

Bir düğümü yeniden konumlandırmak için düğümü seçin ve Grafik Oluştur grubundan seçeneklerden birini seçin (Yükselt, Alçalt, Yukarı Taşı, Aşağı Taşı). Düğümlerin görüntülenme şeklini değiştirmek için, Düzen açılır menüsünü tıklayın ve dört seçenekten birini seçin:

Standart Asılı Kalmış Sağ Asma Her ikisi de

Dinamik organizasyon şemasında bu seçeneği etkinleştirmek için önce diyagramın en üstündeki düğümü seçmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca şablonunuzu değiştirebilir ve üst panelden farklı bir şablon seçebilirsiniz.

Şablonları değiştirmek, organizasyon şemasında oluşturduğunuz hiyerarşiyi değiştirebileceğinden dikkatli olun.

Adım 4: Görünümü özelleştirin

Düğümleriniz için yeni bir renk şeması veya tasarım seçin

Değiştir açılır menüsünden diyagram için yeni bir renk şeması seçin. Düğümlere yeni bir görünüm vermek için panelden sağlanan SmartArt Stilleri* arasından birini seçin. Belgeye yeni bir şekil taşıyarak organizasyon şemasının düzenini düzenleyin.

Her düğümün görünümünü ayrı ayrı düzenleyin

Her düğümü ayrı ayrı değiştirmek için Biçim sekmesine gidin. Burada çok çeşitli özelleştirme seçenekleri bulabilirsiniz. Dolguyu ve anahatları manuel olarak değiştirin ve yeni şekil ve metne efektler ekleyin. Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok önceden ayarlanmış stil ve organizasyon şeması şablonu seçeneği de vardır.

Adım 5: Kaydetme, paylaşma ve yazdırma

Word'de organizasyon şemanızı tamamladıktan sonra, Dosya'ya gidin ve belgeyi cihazınıza kaydedin. Aynı sekmede şunları yapabilirsiniz:

Dosyayı PDF gibi başka bir biçime aktarın

Yazdırın (ve ardından kağıt formda dağıtın)

Dosyayı buluta yükleyin

E-posta ile paylaşın, çevrimiçi olarak sunun veya bir blogda yayınlayın

İlgili Kaynaklar

word'de Organizasyon Şeması Şablonları için 3 Alternatif

Word'de sıfırdan bir organizasyon şeması oluşturmak yerine, ClickUp şablonunu kullanarak zamandan ve çabadan tasarruf edin. Bu üç şablon, fonksiyonel ve estetik açıdan hoş organizasyon şemaları oluşturmanıza yardımcı olur. 🏃

1. ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu

Bu basit ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu ile takımlarınızın yapısını ve düzenini kolayca görselleştirin

ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu, tüm takım üyelerinizin veya çalışanlarınızın kayıtlarını tutmanın basit ve pratik bir yoludur. Kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolaydır, sezgisel özellikleri sayesinde kısa sürede ustalaşabilirsiniz.

Her düğümde çalışanın adını (sarı dikdörtgen) ve başlığını (mavi dikdörtgen) yazabilirsiniz. Kolay tanımlama için her kişinin fotoğrafını sağdaki küçük daireye ekleyin. Üst kısma, markanızı yansıtacak şekilde logonuzu ve şirket adınızı ekleyin.

Şablonu çalıştırdıktan sonra, örnek metni gerçek bilgilerle değiştirin. Daha fazla düğüm eklemek için mevcut düğümleri çoğaltın (Ctrl+Del veya sağ tıklayıp Çoğalt seçeneğini seçin). Sol menüden seçeneği seçip bir düğümden diğerine sürükleyip bırakarak bağlayıcılar ekleyin.

Bu şablon Beyaz Tahta Görünümü'nde sunulur, yani istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz. Düzeni değiştirin, iletişim bilgileri gibi bölümler ekleyin, yeni bir renk düzeni kullanın ve belgeler, videolar ve web sitesi kartları ekleyerek organizasyon şemanızı bir üst düzeye taşıyın. 🎚️

Word'deki organizasyon şemaları genellikle hantal ve çok fazla manuel veri girişi gerektirirken, ClickUp işin yarısını sizin için yapar. Esnek bir yapıya sahiptir ve tüm öğeleri (metin bölmesi veya çizgilerden oluşan organizasyon yapısı) kolayca düzenleyebilirsiniz.

2. ClickUp Personel Listesi Şablonu

ClickUp Personel Listesi Şablonu ile çalışanlarınızı, iş yüklerini ve maaşlarını takip edin

ClickUp Personel Çizelgesi Şablonu, Word'deki tipik organizasyon şemalarına benzemeyebilir, ancak aynı amaca hizmet eder. Çalışanlarınızı ve sorumluluklarını izlemek için sınırsız alan sunar. Ayrıca çalışanlarınızın programlarını, iş yüklerini, maaşlarını ve diğer önemli bilgileri takip edebilirsiniz.

Bu, aşağıdakiler gibi çeşitli görünümlerden oluşan çok yönlü bir ş Akışı şablonudur:

Personel Listesi Liste Görünümü : Çalışanlarınızın ve anahtar bilgilerinin ana listesi

Haftalık Takvim Görünümü : Planlama ve programlama için bir görünüm

Personel Ödeme Panosu Görünümü : Maaş bordrosu yönetiminde size yardımcı olacak Kanban tarzı pano

İş İlerleme Takım Görünümü: Görevlerin ve ilerlemelerinin dökümü

Tüm çalışanların adlarını Liste Görünümü'ne girerek başlayın. Önceden tanımlanmış veya özel alanlara, iletişim bilgilerini, departmanlarını, saatlik ücretlerini, fazla mesai saatlerini, memnuniyet düzeylerini ve ihtiyacınız olan diğer bilgileri bir bakışta görebileceğiniz şekilde girin. Bunları departmana, yöneticiye veya organizasyon yapınızla ilgili diğer kriterlere göre gruplandırın.

Projeleri düzenleyin, zaman çizelgeleri planlayın ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayan esnek bir takvimde takımınızın işlerini görselleştirin

Takvim Görünümü'nde işleri atayın, Takım Görünümü'nde her görevin ilerlemesini izleyin ve Pano Görünümü'nde ödemeleri takip edin. Diğer tüm ClickUp şablonlarında olduğu gibi, şablonu özelleştirmek ve görünümler eklemek için çekinmeyin.

Tüm özellikler kafanızı karıştırdı mı? İstediğiniz zaman Başlangıç Kılavuzu belgesine geri dönüp bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. 📚

3. ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu

Bu ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonunu kullanarak takımınızın her bir üyesini görsel olarak hoş bir takım dizininde özellikler

ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonunu kullanarak çalışanlarınızı ve onların güzel görünümlerini sergileyin. Uzaktan çalışan takımlar için mükemmel olan bu şablon, çalışanlarınızın takım veya şirket içindeki meslektaşlarını tanımalarına yardımcı olur. Onları tanıtmanın ve arkadaşlık duygusunu geliştirmenin kolay bir yoludur. 🤝

Geleneksel organizasyon şemalarından farklı olarak, bu şablon şirketinizdeki hiyerarşiyi takip etmez. Öte yandan, çalışanlarınızın iletişim bilgileri veya hatta kısa ve yaratıcı özgeçmişleri gibi ek bilgileri eklemek için daha fazla alan sunar.

Şablon Beyaz Tahta Görünümünde olduğundan ve bu sayede son derece uyarlanabilir olduğundan, gerekirse bağlayıcılarla hiyerarşiyi belirtebilirsiniz. Hiyerarşi oluşturmak yerine, fotoğrafları takım veya departman kümeleri halinde gruplandırarak yapılandırmayı sağlayabilirsiniz.

Yeni çalışanlar başka tür fotoğraflardan da yararlanabilir. Şablonu, onlara şirketin farklı konumlarını, ofis alanlarını, ekipmanlarını veya işinizin başka unsurlarını tanıtmak için bir fırsat olarak kullanın.

Word'de Organizasyon Şeması Oluşturmanın Sınırlamaları

Son dakika çözümleri için kabul edilebilir olsa da, Word organizasyon şemaları oluşturmak için ideal bir araç değildir. Aşağıda, Word'ün önemli eksiklikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz:

1. Sınırlı işlevsellik sunar

Word, öncelikle bir metin işleme programıdır. Özel organizasyon şeması yazılımlarıyla karşılaştırıldığında, özellikler ve özelleştirme seçenekleri açısından yetersiz kalır. Küçük ve temel bir organizasyon şemasına ihtiyacınız varsa, Word bu işi halledebilir. Ancak, karmaşık organizasyon yapılarını ve ilişkileri gösteren güzel görünümlü, etkileşimli bir grafik istiyorsanız, başka bir yere bakmanız gerekecektir.

2. Grafikleri ölçeklendirmek zordur

Word, iş için sınırlı alan sunar; tek bir A4 sayfasıyla sınırlı kalırsınız. Diyagramınızı büyütmek için geçici çözümler bulmanız gerekir. Bu, takımlar ve küçük kuruluşlar için işe yarayabilir, ancak kurumsal kuruluşlar için zor olabilir.

3. Zaman alıcı

Word'de bir organizasyon şemasını biçimlendirmek manuel, tekrarlayıcı ve sıkıcı bir iştir. Şekilleri hizalamak, boyutları ayarlamak ve bağlayıcıları düzenlemekle uğraşmanız gerekir. Yine, bu küçük ve geçici grafikler için sorun olmayabilir, ancak ayrıntılı grafikler oluşturmak daha sezgisel ve verimli bir yaklaşım gerektirir.

4. İşbirliğini desteklemiyor

Sürüm kontrolü olmasına rağmen, Word gerçek zamanlı iletişim ve işbirliğine izin vermez. Değişiklikleri izlemek veya anında geri bildirim almak zor olabilir. Bu nedenle, Word'de bir organizasyon şeması oluşturmak, ClickUp gibi uygulamalar kadar verimli olmayabilir.

ClickUp ile daha iyi organizasyon şemaları oluşturun!

ClickUp'ın güçlü Beyaz Tahta özellikleriyle organizasyon şeması, zihin haritası veya akış şeması oluşturmak çocuk oyuncağı. 🚶

Spoiler uyarısı: Süreç sadece 3 basit adımdan oluşuyor!

Unutmayın, kuruluşunuzun yapısını görselleştirme yolculuğunuzda size rehberlik edecek ücretsiz ClickUp Organizasyon Şeması Şablonuna her zaman güvenebilirsiniz.

Adım 1: Yeni Beyaz Tahta Görünümü ekleyin

Grafiğinizi tasarlamaya başlamak için boş bir Beyaz Tahta oluşturun

Seçtiğiniz çalışma alanı klasörüne yeni bir Beyaz Tahta Görünümü ekleyin. Bu seçenek, ön tanımlı İş Yükü Görünümü'nün yanında bulunur. Açılır menüden Beyaz Tahta'yı seçin.

Adım 2: Yapıyı oluşturun

Şekilleri ekleyin, özelleştirin ve oklarla birbirine bağlayın

Sol menüden istediğiniz şekli seçin. Metin eklemek için en fazla alan sağlayan dikdörtgenleri kullanmanızı öneririz. Şekli yerleştirmek için panoya tıklayın.

Düzenleme menüsü şeklin üzerinde açılır. Bu menüden aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Şeklin dış çizgisini ve dolgusunu değiştirme

Şekli dönüştürme

Şekli öne veya arkaya gönderme

Bağlantı ekleme

Metin ekleme ve metnin rengini, pozisyonunu ve biçimini değiştirme

Metin varsa şekli etkileşimli bir ClickUp Görevine dönüştürme

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

En üst düzey pozisyonları gösteren şekillerden en alt düzey pozisyonları gösteren şekillere kadar tüm şekilleri ekleyin. Bunu, mevcut formları çoğaltıp bağlantı elemanlarını ayrı ayrı ekleyerek yapabilirsiniz. Alternatif olarak, şekli çevreleyen mavi noktalara tıklayarak bağlantı okuyla birlikte yeni bir şekil ekleyebilirsiniz.

Şekilleri yeniden düzenlemek için tıklayıp sürükleyin. İşte bir profesyonel ipucu: Beyaz Tahta organizasyon şeması şablonu içinde hareket etmek için klavyenizdeki Alan tuşunu basılı tutun ve farenin sol tuşuna tıklayın.

Adım 3: Metin ve fotoğrafları ekleyin

İsimleri ve diğer bilgileri yazın ve fotoğraflarla organizasyon şemanızı daha ilginç hale getirin

Menüden metin kutusu seçeneğini seçin ve bir şekil gibi panoya yerleştirin. Metin bölmesine istediğiniz metni girin, biçimini değiştirin ve kutuyu şeklin içine konumlandırın. 🔠

Görüntüleri yükleyin ve kenarlarında bulunan noktaları kullanarak şekle sığacak şekilde boyutlarını değiştirin. 🖼️

Farklı kıdem düzeylerini veya departmanları belirtmek için renkleri değiştirerek veya farklı boyutlarda başlıklara sahip bir metin bölmesi ekleyerek şemayı daha renkli hale getirebilirsiniz. 🎨

Organizasyondaki tüm kişileri kapsayana ve ilişkilerini görselleştirene kadar tekrarlayın. Ve işte, muhteşem bir organizasyon şeması hazır!

Word'de Organizasyon Şeması Oluşturma — Son Düşünceler

Hızlı bir şekilde basit bir organizasyon şemasına ihtiyacınız varsa, Microsoft Word kolay bir çözüm sunabilir. Diğer durumlarda, ClickUp veya başka bir organizasyon şeması şablonu ya da haritalama yazılımı gibi daha özel özellikler ve esneklik sunan bir araç kullanmak daha iyidir.

Bu tür bir araç size daha fazla alan sağlar, gerçekten ihtiyacınız olan kullanışlı özellikler sunar ve nihai hedefinize ulaşmak için sezgisel bir şekilde gezinmenizi sağlar: hızlı ve kolay bir şekilde organizasyon şemaları oluşturun. 🛠️