2025'te En İyi 10 İnşaat Envanter Yönetimi Yazılımı

Yükselen gökdelenlerden rahat evlere kadar her yapının arkasında titiz bir plan ve kaynak yönetimi hikayesi yatmaktadır.

Malzemelerin zamanında teslim edilmesinden bütçenin aşılmamasına kadar, inşaat sektöründe en ufak bir gecikme bile bir projeyi rayından çıkarabilir. Riskler yüksek ve stok seviyelerinden tedarik programlarına kadar her şeyi yönetmenin karmaşıklığı da öyle.

Günümüzde inşaat profesyonelleri, malzeme maliyetlerindeki dalgalanmalar, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve birden fazla şantiyede kaynakları izleme ihtiyacının artması gibi zorluklarla karşı karşıyadır.

Sektör, titiz ve verimli bir yönetim gerektirir ve bu, yalnızca doğru envanter sistemi yönetim yazılımı ile sağlanabilir.

İşte, operasyonları iyileştirmeye, israfı azaltmaya ve hayallerinizi izleme altında tutmaya yardımcı olacak en iyi 10 inşaat envanter yönetimi yazılımının bir özeti.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte, envanter yönetiminizi optimize etmenize yardımcı olacak, inşaat profesyonelleri için en iyi envanter yönetimi yazılımı seçimimiz: ClickUp : Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi Buildertrend: İnşaat proje yönetimini basitleştirmek için en iyisi Procore: Büyük ölçekli inşaat yönetimi için en iyisi Müteahhit Foreman: Küçük ve orta boyutlu müteahhitler için en uygun seçenek Xero: Ölçeklenebilir hesap çözümlerine ihtiyaç duyan küçük işler için en iyisi Sortly: Basit envanter ihtiyaçları olan küçük inşaat işleri için en uygun seçenek Zoho Inventory: Çok kanallı siparişleri aynı anda yöneten iş için en uygun seçenek Sage 50 Hesap: Küçük ve orta boyutlu inşaat işleri için en uygun seçenek QuickBooks Online: Küçük ve orta boyutlu inşaat işleri için en uygun seçenek AlignBooks: Küçük işler ve KOBİ'ler için en uygun seçenek

İnşaat Envanter Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Şirketler gerçek zamanlı envanter izleme konusunda istekli ve bunun iyi bir nedeni var.

Deloitte'un Mühendislik ve İnşaat Sektörü Outlook raporuna göre, bazı kuruluşlar sahaları denetlemek, ilerlemeyi izlemek ve envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmek için drone'ları bile denemişlerdir. Etkileyici mi? Evet. Herkes için pratik mi? Pek sayılmaz.

Çoğu inşaat işi için, güvenilir inşaat envanter yazılımı, envanter stoklarını izleme yaparak ve inşaat varlıklarını değerlendirerek işini iyi bir şekilde yapar. Yüksek değerde ekipmanları izlemek veya envanteri yönetmek mi istiyorsunuz? İdeal yazılım, bunu yönetmenize de yardımcı olacaktır.

🧠 Biliyor muydunuz: Baretler ilk olarak 1919 yılında kullanılmaya başlandı ve modern çağın ilk güvenlik ekipmanlarından biriydi. Başlangıçta kanvas, yapıştırıcı ve siyah boyadan üretiliyorlardı. O zamanlar güvenlik ekipmanlarının envanterini izlemeyi bir düşünün!

Tek yapmanız gereken birkaç özelliği öncelik sırasına koymak. Envanter optimizasyon yazılımında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Canlı envanter güncellemeleri : Malzeme ve ekipman seviyeleri hakkında gerçek zamanlı güncellemeler sağlayan yazılımla, maliyetli stok tükenmelerini veya aşırı stoklamayı önleyin.

Malzeme planlama araçları : Malzeme ihtiyaçlarını inşaat programınızla uyumlu hale getirerek tedarik zinciri planlamasını basitleştirin ve projenizin zaman çizelgesinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayın.

Basit, kullanıcı dostu tasarım : Takımdaki herkesin saatlerce süren teknik eğitim almadan envanteri etkili bir şekilde yönetebilmesini sağlayın.

Mobil ve bulut erişimi : Akıllı telefonlar veya tabletler kullanarak, ister sahada ister ofiste olun, envanter verilerini parmaklarınızın ucunda tutun.

Çoklu şantiye izleme : Birden fazla şantiyedeki malzeme ve ekipmanı kolayca yöneterek uygun tahsis ve transferleri sağlayın.

Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir seçenekler : İşinizle birlikte büyüyen ve değişen envanter ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan yazılımı seçin.

Ayrıntılı raporlar ve analizler: Envanter eğilimleri, kullanım ve maliyetler hakkında raporlarla eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve daha akıllı satın alma kararları alın.

En İyi 10 İnşaat Envanter Yönetimi Yazılımı

ClickUp (Envanter işlemlerini kolaylaştırmak ve yönetmek için en iyisi)

İnşaat sektöründe çalışan herkes, envanter yönetiminin zorluklarını çok iyi bilir:

Zayıf envanter izleme nedeniyle geciken projeler ve boşa harcanan kaynaklar

Fazla stoklu öğeler alan ve para kaybına neden olurken, yetersiz stok ise fırsatların kaçmasına yol açar.

Her şeyi yavaşlatan zaman alıcı manuel süreçler

Depolarda biriken unutulmuş, kullanılmayan stoklar

Genellikle, bu sorunları çözmek için birden fazla araç (gösterge paneli, otomasyon, bildirim) işlevi görür.

Ama neden işleri karmaşık hale getirelim? ClickUp, envanter yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için hepsi bir arada çözümleriyle her şeyi basitleştirir.

ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile başlayın. Stok seviyelerini, yeniden siparişleri, tedarikçileri ve maliyetleri merkezileştirerek tüm envanter verilerinizi düzenli ve erişilebilir tutar.

Daha Fazla Bilgi Edinin ClickUp'ın Envanter Yönetimi Şablonu ile stok seviyelerini, yeniden siparişleri, sipariş durumlarını, tedarikçileri ve maliyetleri tek bir yerden takip edin.

Trendleri ve hareketleri izleme, aşırı stoklama veya kritik malzemelerin tükenmesini önlemenize de yardımcı olur.

ClickUp Görünümleri

İnşaat projeleri dinamiktir ve şantiye yöneticileri, satın alma görevlileri veya müteahhitler gibi her rol farklı içgörüler gerektirir.

ClickUp'ın çok yönlülüğü, özellikle farklı proje ihtiyaçlarına uyum sağlayan ClickUp Görünümleri sayesinde öne çıkıyor. ClickUp, iş akışınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir 15'ten fazla görünüm sunar.

ClickUp Tablo Görünümü ile SKU'lar, miktarlar ve konumlar için sütunları özelleştirebilir, böylece eksiklikleri kolayca tespit edebilir ve gerektiğinde malzemeleri aktarabilirsiniz. Site A ile Site B'de kaç tane beton torbası olduğunu saniyeler içinde tam olarak bildiğinizi hayal edin.

ClickUp Tablo Görünümü ile envanterinizi yapılandırarak tutarsızlıkları anında bulun

ClickUp Liste Görünümü'nü satın alma siparişlerini önceliklendirmek için, Tablo Görünümü'nü miktarları ve lojistiği izlemek için ve Takvim Görünümü'nü malzeme teslimatlarını proje zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirmek için kullanın. Sahadaki takımlar için, Pano Görünümü sevkiyatlar veya ekipman transferleri için görev izlemesini basitleştirir.

ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu ile inşaat takımlarına daha da fazla olanak sunar. Projeleri organize etmek, programları yönetmek ve takımları uyumlu hale getirmek için tek adres.

Şunu hayal edin: Ustabaşınız yeni bir iş için yüksek değerli ekipmanın kullanılabilirliğini sormak için sizi arıyor. Sonsuz kayıtları tek tek incelemek yerine, tüm önemli envanter verilerini tek bir, okunması kolay arayüzde birleştiren Gösterge Paneli Görünüm'ü açıyorsunuz. Bunu ayrıntılı olarak açıklayan bir video:

ClickUp Gösterge Panelleri

Özelleştirilebilir ClickUp Dashboard'larla ürün bilgilerinizin 360 derecelik bir görünümünü elde edin

ClickUp Gösterge Panelleriyle şunları yapabilirsiniz:

Önemli stok seviyelerine ve eğilimlere hızlı erişim için bileşenlerde envanter verilerini görüntüleyin

Zaman kazanmak için düşük stok uyarıları veya tedarik yenileme tetikleyici gibi görevleri otomatikleştirin

Düşük stok bildirimlerine mi ihtiyacınız var? ClickUp Otomasyonları bunu sorunsuz bir şekilde halleder ve stoklar tükenmeden önce yeniden sipariş görevlerini tetikleyici olarak kullanır.

🗣️Özel Müşteri Konuşuyor:

Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcardık. Artık bu zamanı plan yapmak ve takım ş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz.

Eskiden, projeleri takımımıza teslim etmek, görevler oluşturmak ve bağlantıları yapıştırmak gibi rutin işleri manuel olarak yapmak için fazladan saatler harcardık. Artık bu zamanı plan yapmak ve takım ş akışlarının daha fazlasını ClickUp'a taşımak için kullanıyoruz.

Ayrıca, otomasyon öncesinde tamamlanan bir görev hakkında takım üyelerine not'un 36 saate kadar sürebileceğini de not etti. Artık ClickUp ile bu güncellemeler anında gerçekleşiyor ve takımlar önceliklerine odaklanarak teslim tarihlerini verimli bir şekilde karşılayabiliyor.

ClickUp Beyin

Zaman kısıtlı olduğunda, entegre AI asistanı ClickUp Brain trendleri analiz eder, teklif taleplerini hazırlar ve hızlı güncellemeler oluşturur, böylece siz daha öncelikli görevlere odaklanabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi Edinin ClickUp Brain ile ekosisteminizdeki verileri kullanarak hızlı bir şekilde teklif talepleri hazırlayın.

📌 Örnek: Yarın gün doğarken büyük bir beton dökümü için hazırlık yaparken, tüm malzemelerin sipariş edilip edilmediğinden emin olmadığınızı fark ettiğinizi varsayalım. E-postaları veya kayıtları karıştırmak yerine, ClickUp Brain'den son satın alma siparişlerini analiz etmesini ve stok seviyelerini onaylamasını istersiniz. Birkaç dakika içinde, stokta bulunanları gösteren bir özet oluşturur, eksik öğeleri işaretler ve hatta tedarikçiniz için bir teklif talebi taslağı hazırlar. Böylece saatlerce zaman kazanır ve ekibinizin programa uymasını sağlarsınız.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel Gösterge Panelleri : Envanter kullanılabilirliğini analiz edin, stok tükenmelerini izleme ve kişiselleştirilmiş bir görünümde eğilimleri izleyin.

Envanter Yönetimi Şablonu : Envanter şablonlarını kullanarak stok seviyelerini, yeniden siparişleri ve tedarikçi ayrıntılarını gerçek zamanlı izleme için tüm envanter verilerini merkezileştirin.

ClickUp Tablo Görünümü: Satır ve sütunlarla bütçeleri, envanterleri ve müşteri verilerini yönetmek için yapılandırılmış düzenler oluşturun.

Takvimler ve zaman çizelgeleri : İşbirliğine dayalı zaman çizelgeleri ve kaynak takvimleri ile teslimatları ve görevleri gerçek zamanlı olarak planlayın.

Raporlama araçları: Daha akıllı kararlar almak için verimlilik açıklarını, kısıtlamaları ve eğilimleri belirlemek üzere ayrıntılı envanter raporları oluşturun.

ClickUp sınırları

Bazı mobil cihazlarda performans düşüşü yaşanabilir.

Karmaşık özellikler, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturabilir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli planına üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin.

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4. 7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Şablonları, gösterge paneli oluşturucuyu ve mevcut tüm eğitim içeriğini çok beğeniyorum. Asana, Monday.com ve Trello gibi diğerlerini denedim ve ClickUp kesinlikle inşaat şirketimiz için en iyisi.

Şablonları, gösterge paneli oluşturucuyu ve mevcut tüm eğitim içeriğini çok beğeniyorum. Asana, Monday.com ve Trello gibi diğerlerini denedim ve ClickUp kesinlikle inşaat şirketimiz için en iyisi.

2. Buildertrend (İnşaat proje yönetimini basitleştirmek için en iyisi)

via Buildertrend

İnşaat proje yönetimi kolay bir iş değildir. Sıkı programlar, finansal durumun izleme ve müşterileri bilgilendirme arasında, bunalmış hissetmek çok kolaydır.

Buildertrend, proje yönetimi, finansal izleme ve müşteri işbirliğini tek bir güçlü araçta birleştirerek bu karmaşayı basitleştirir.

Şunu hayal edin: Ekibiniz şantiyede malzeme teslimatını beklerken, ofis takımınız bütçeleri ve programları güncellemek için çabalıyor. Buildertrend'in hepsi bir arada platformuyla, programları yönetebilir, maliyetleri izleyebilir ve hatta Müşteri Portalı aracılığıyla müşterilerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilirsiniz.

Buildertrend'in en iyi özellikleri

Takımın programları, yapılacak listeleri, envanter listeleri ve günlük kayıtları takip etmesini sağlayın.

Tahmini maliyetleri gerçek maliyetlerle karşılaştırın, nakit akışını izleme, ve QuickBooks ve Xero ile entegrasyonlar sağlayın.

Müşterilere merkezi bir gösterge paneli aracılığıyla gerçek zamanlı güncellemeler, sözleşme imzalamaları ve proje görünürlüğü sağlayın.

Ş akışlarını kesintiye uğratmadan değişiklikleri kolayca talep edin, onaylayın ve izleme

Takım üyeleri ve alt yüklenicilerle dosya, mesaj ve güncellemeleri paylaşım

Buildertrend sınırları

Gelişmiş finansal araçlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

Bazı özellikler için rakiplere kıyasla daha dik öğrenme eğrisi

Mobil uygulamanın performansı iyileştirilebilir

Buildertrend fiyatlandırması

Temel : Aylık 399 $

Gelişmiş : Aylık 699 $

Tamamlandı: Aylık 999 $

Buildertrend puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Buildertrend hakkında ne diyor?

Yıllık 10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için Buildertrend kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika.

Yıllık 10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için Buildertrend kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika.

“Yıllık 10 milyon dolarlık konut inşaat şirketimizi yönetmek için Buildertrend kullanıyorum. Özellikle dokümantasyon konusunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Seçimler, günlük kayıtlar, tahminler ve kayıt tutma için kullanıyoruz. Gerçekten harika bir program.” – Reddit kullanıcısı

💡 Profesyonel İpucu: Envanter yönetim sistemine yatırım yapmak, paradan tasarruf etmek ve maliyetleri yönetmek için harika bir yoldur. Artan müşteri taleplerini karşılamak için bir envanter sistemi oluşturmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

3. Procore (Büyük ölçekli inşaat yönetimi için en iyisi)

Procore aracılığıyla

Büyük ölçekli bir inşaat projesini yönetmek, çok sayıda değişken unsuru içerir: programlar, bütçeler, uyumluluk ve yığınla belge. Karmaşık projeler göz önünde bulundurularak tasarlanan Procore, genel müteahhitlerin, sahiplerin ve uzman müteahhitlerin inşaat öncesi aşamadan kapanışa kadar ş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Procore'un merkezi platformu ile projenizin her yönüne gerçek zamanlı görünürlük sağlar, böylece daha iyi kararlar alabilir ve paydaşlar arasında daha iyi bir işbirliği sağlayabilirsiniz.

Procore'un en iyi özellikleri

Aranan ve ofis takımlarını gerçek zamanlı güncellemeler ve görev izleme için bağlantıya geçiren merkezi proje ve görev yönetimi yazılımı

Belge yönetimi, sürüm kontrolü ve güvenlikli depolama ile dosya düzenlemeyi basitleştirir.

Finans yönetimi, QuickBooks ve Sage ile entegrasyonlar sağlayarak doğru maliyet izleme ve bütçeleme sağlar.

İnşaat öncesi araçlar, teklif verme, tahmin ve tasarım yönetimini kolaylaştırır.

Verimli envanter yönetimi araçları, depo operasyonlarında denetimler, kontrol listeleri ve olay izleme ile uyumluluğun korunmasına yardımcı olur.

Procore sınırları

Yeni kullanıcılar ve küçük takımlar için zorlu bir öğrenme süreci

Çevrimdışı fonksiyon sınırlıdır ve büyük ölçüde önbelleğe alınmış verilere dayanır.

Özel fiyatlandırma, küçük ve orta boyutlu şirketler için pahalı olabilir.

Procore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Procore puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (3.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Procore hakkında ne diyor?

İncelememin başlığını "İnşaat Yönetiminin Instagram'ı" olarak belirledim çünkü Procore'u kullanmak gerçekten bu kadar kolay. New Jersey'de bir inşaat firmasında proje muhasebecisi olarak çalışıyorum ve tüm faturalama işlemleri yapıyorum. Değerler planı fonksiyonlarını ve projelerde alt yüklenicilere karşı faturalama işlemlerini gerçekten çok beğeniyorum.

İncelememin başlığını "İnşaat Yönetiminin Instagram'ı" olarak belirledim çünkü Procore'u kullanmak gerçekten bu kadar kolay. New Jersey'de bir inşaat firmasında proje muhasebecisi olarak çalışıyorum ve tüm faturalama işlemleri yapıyorum. Değerler planı fonksiyonlarını ve projelerde alt yüklenicilere karşı faturalama işlemlerini gerçekten çok beğeniyorum.

Ayrıca okuyun: En İyi Tedarik Yönetimi Yazılımları ve Araçları

4. Müteahhit Foreman (Küçük ve orta boyutlu müteahhitler için en uygun seçenek)

aracılığıyla Müteahhit Foreman

Bütçe kısıtlamaları, verimlilikten ödün vermek anlamına gelmemelidir. Contractor Foreman, uygun bir fiyata güçlü inşaat yönetimi özellikleri sunar ve özellikle bütçesini zorlamadan kapsamlı araçlara ihtiyaç duyan küçük müteahhitlere hitap eder.

Finansal izlemeden proje planlamaya kadar geniş bir fonksiyon aralığı, işinizle birlikte büyüyen sezgisel bir platformda bir araya getirilmiştir.

💡 Profesyonel İpucu: Envanter yönetim sistemine yatırım yapmak, paradan tasarruf etmek ve maliyetleri yönetmek için harika bir yoldur. Artan müşteri taleplerini karşılamak için bir envanter sistemi oluşturmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

Müteahhit Foreman'ın en iyi özellikleri

Gantt grafikleriyle, zamanlama ve günlük kayıtlarla proje yönetimini basitleştirir.

AIA tarzı faturalandırma ve gerçek zamanlı maliyet izleme dahil olmak üzere yerleşik finansal araçlar sunar.

Denetimler, güvenlik toplantıları ve sunumlar için özelleştirilebilir formlar ve kontrol listeleri içerir.

Doğru işgücü izleme için coğrafi sınırlama ve GPS özellikli zaman takibi sağlar

QuickBooks entegrasyonları ve sorunsuz ş akışı için API erişimini destekler

Yüklenici Foreman sınırları

Zamanlama özellikleri dağınık hissedilebilir ve iyileştirme gerektirebilir

Diğer platformlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Mobil uygulama performans sorunları, özellikle fotoğraf yüklemelerinde

Uzak konumlarda veri erişimi için çevrimdışı mod yok

Müteahhit Ustabaşı fiyatlandırması

Temel : Aylık 49 $

Standart : Aylık 79 $

Artı : Aylık 125 dolar

Pro : Aylık 166 $

Sınırsız: Aylık 249 $

Müteahhit Foreman değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 5/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (690+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Teknolojik gelişmelerden haberdar olmak, verimli proje yönetiminin anahtarıdır. İhtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmış doğru inşaat planlama yazılımını seçmek için bu kılavuzu inceleyin.

5. Xero (Ölçeklenebilir hesap çözümlerine ihtiyaç duyan küçük işler için en iyisi)

Xero aracılığıyla

İnşaat sektöründe finans yönetimi kolay bir iş değildir. İş maliyetlerini dengelemek, giderleri izleme yapmak ve faturaları mutabakatlamak genellikle bir proje gibi hissettirir. Xero, inşaat işlerinin bu zorlukları aşmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı bir hesap çözümü olarak adımı atar.

WorkflowMax gibi inşaat sektörüne özel uygulamalarla entegrasyonları, projelerin izlemesini ve maliyetlerin yönetimini sorunsuz hale getirirken, kullanıcı dostu mobil uygulama sayesinde iş sahasından bile görevlerinizi yerine getirebilirsiniz.

Xero'nun en iyi özellikleri

Tüm fiyatlandırma planlarına sinırsız kullanıcı erişimi

Kolay banka işlemlerinin içe aktarımı için 21.000'den fazla finans kurumuna bağlantı kurulur.

Fatura yakalama özelliği ile hareket halindeyken gider yönetimi için uygulama

WorkflowMax ve Gusto dahil 1.000'den fazla uygulama ile entegrasyonlar

Kar/zarar tabloları ve vadesi geçmiş alacaklar gibi finansal raporlama özellikleri

Xero sınırları

Girdi plan, faturaları ve hesapları sınırlar (sırasıyla 20 ve 5).

Abonelik başına yalnızca bir kuruluşu destekler

Proje izleme ve gider talepleri gibi gelişmiş özellikler için en pahalı plan gereklidir.

Doğrudan telefon destek yoktur, yalnızca çevrimiçi yardıma güvenilir.

Xero fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 29 $

Standart : Aylık 46 $

Premium: Aylık 69 $

Xero puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (710+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.100'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: Ücretsiz İnşaat Yönetimi Şablonları

📮 İçgörü: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu, muhtemelen e-postalar, sohbet ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda mesaj alışverişi anlamına geliyor. Tüm bu konuşmaları tek bir yerde bir araya getirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeleri, bilgileri ve sohbetleri tek bir yerde bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenmektedir.

6. Sortly (Basit envanter ihtiyaçları olan küçük inşaat işleri için en uygun seçenek)

via Sortly

Araç, gereç ve malzeme izleme, inşaat sektöründeki işler için yaygın bir zorluktur. Yanlış yere konulan araçlardan proje ortasında kritik malzemelerin tükenmesine kadar, envanter yönetimi zaman çizelgelerini ve bütçeleri hızla rayından çıkarabilir.

Sortly, kurumsal sistemlerin karmaşıklığı olmadan varlıklarını kontrol altında tutması gereken küçük inşaat işleri için özel olarak tasarlanmış, basit ama güçlü bir envanter yönetimi çözümü sunar.

Sortly, QR kod oluşturma, stok uyarıları ve cihazlar arasında gerçek zamanlı izleme gibi özelliklerle envanter denetimini basitleştirir.

Sortly'nin en iyi özellikleri

Aletlerin ve malzemelerin kolayca izlenebilmesi için QR kodları ve barkodlar oluşturun

Maliyetli gecikmeleri veya stok tükenmelerini önlemek için minimum stok uyarılarını ayarlayın.

Öğeleri görsel olarak kataloglamak için yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yükleyin

Alan ekiplerinden gelen güncellemeleri doğru bir şekilde almak için cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon

Yerinde veya hareket halindeyken envanteri yönetmek için mobil uyumlu arayüz

Sortly sınırları

Ücretsiz plan, girdileri 100 öğeyle sınırlar ve minimum düzeyde özelleştirme sunar.

Harici tarayıcı entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlar gerektirir.

Karmaşık envanter ihtiyaçları olan büyük ölçekli operasyonlar için ideal değildir.

Sortly fiyatlandırma

Ücretsiz

Gelişmiş : Aylık 24 $

Ultra : Aylık 74 dolar

Premium : Aylık 149 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sortly puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (25 yorum)

Capterra: 4,6/5 (720+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sortly hakkında ne diyor?

Sortly kullanımı çok kolaydır. Parmaklarımızın ucunda ve ayrıca asistanımın üniformalarımız ve ekipmanlarımız için envanterimizi yönetebilmesi için bilgisayarda da kullanılabilir.

Sortly kullanımı çok kolaydır. Parmaklarımızın ucunda ve ayrıca asistanımın üniformalarımız ve ekipmanlarımız için envanterimizi yönetebilmesi için bilgisayarda da kullanılabilir.

🧠 Biliyor muydunuz: Dünyanın en büyük inşaat projelerinden biri olan Çin Seddi, yüzyıllar boyunca titiz bir kaynak yönetimi gerektirmiştir. Modern envanter sistemleri olmadan 100 milyon tondan fazla tuğla, taş ve toprak kullanıldığı tahmin edilmektedir!

7. Zoho Inventory (Çok kanallı siparişleri yöneten işler için en uygun seçenek)

Zoho Envanter aracılığıyla

Birden fazla kanalda envanteri yönetirken doğruluğu korumak zor olabilir, özellikle stok izleme ve depo organizasyonunun çok önemli olduğu inşaat sektöründe.

Zoho Inventory, siparişleri yönetmek, envanteri izlemek ve Shopify, Amazon ve Zoho CRM gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için merkezi bir platform sunarak bu süreci basitleştirir.

Yedek parçaları izleme, depolardaki stokları izleme veya GST uyumlu faturaları otomasyon için Zoho Inventory, işlerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli araçları sağlar.

Zoho Inventory'nin en iyi özellikleri

Merkezi görünürlük ile birden fazla depodaki envanteri izleme

GST uyumlu faturalar ve teslimat fişlerini zahmetsizce oluşturun

Shopify ve Etsy gibi e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olun

Barkod taramayı kullanarak öğe izlemesini kolaylaştırın ve hataları azaltın

Karar verme sürecini iyileştirmek için gerçek zamanlı envanter raporlarına erişin

Zoho Envanter sınırları

Sınır çevrimdışı özellikler, internet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerdeki operasyonları engelleyebilir.

Girdi plan temel özellikler sunar ve büyüyen işler için ölçeklenebilirliği sınırlar.

Bileşik öğeler ve çoklu depo yönetimi gibi gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

Zoho Envanter fiyatlandırması

Ücretsiz Sürüm

Standart Sürüm : Aylık 29 $

Profesyonel Sürüm : Aylık 79 $

Premium Sürüm: Aylık 129 $

Zoho Envanter değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (95+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Gecikmeleri, maliyet aşımlarını ve kalite sorunlarını önlemek için etkili bir inşaat CRM yazılımı şarttır. İşte, paydaşları uyumlu tutmak ve operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için doğru araçlarla proje yönetimini basitleştirmeye yönelik bir kılavuz.

8. Sage 50 Hesap (Küçük ve orta boyutlu inşaat işleri için en uygun)

Sage aracılığıyla

Karmaşık finans, bordro ve envanter yönetimini izleme işini yürütmek inşaat işlerini zorlayabilir. Sage 50 Hesap, kaynakları verimli bir şekilde yönetmek ve bütçeleri kontrol altında tutmak zorunda olan inşaat profesyonelleri için gelişmiş envanter takibi ve iş maliyetlendirme gibi sektöre özel özellikler sunar.

💡 Profesyonel İpucu: Kaynak planlama şablonları, tekrarlayan kalıpları uygulanabilir stratejilere dönüştürerek hayatınızı kolaylaştıracaktır. Planlama sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırmak için bu kılavuzu inceleyerek bilgiler ve örnekler edinin.

Sage 50 Hesap en iyi özellikleri

FIFO/LIFO maliyetlendirme ve seri numarası izleme dahil olmak üzere gelişmiş izleme özellikleriyle envanterinizi yönetin.

Gelişmiş iş maliyetlendirme ve aşama düzeyinde raporlama gibi araçlarla proje bütçelerini yönetin.

Banka mutabakatlarını ve fatura yönetimini otomasyon ile otomatikleştirerek manuel çaba azaltın

Çalışan yönetimini kolaylaştırmak için maaş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Departman bazında izleme ve tahminlerle sağlam finansal raporlar oluşturun

Sage 50 Hesap sınırlamaları

Masaüstü tabanlı yazılımlar, bulut tabanlı çözümlere kıyasla erişilebilirliği sınırlayabilir.

Çoklu kullanıcı destek gibi gelişmiş özellikler, daha yüksek seviyeli planlar gerektirir ve maliyetleri artırır.

Modern bulut platformlarına alışkın kullanıcılar için arayüz eski moda gelebilir.

Sage 50 Hesap fiyatlandırması

Pro Hesap : 61,92 $/ay

Premium Hesap : Kullanıcı başına aylık 103,92 $

Kuantum Hesap: Kullanıcı başına aylık 177,77 dolar

Sage 50 Hesap puanları ve yorumları

G2 : 3. 9/5 (140+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sage 50 hakkında ne diyor?

Sage 50 bulut muhasebe, muhasebe profesyonelleri için oldukça yararlıdır; işimizi kolaylaştırır, uygulaması kolaydır, sayısız özelliğe ve kullanım sıklığına sahip müşteri desteği ile entegrasyonu kolaydır.

Sage 50 bulut muhasebe, muhasebe profesyonelleri için oldukça yararlıdır; işimizi kolaylaştırır, uygulaması kolaydır, sayısız özelliğe ve kullanım sıklığına sahip Müşteri Desteği ile entegrasyonu kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: Kaynak planlama şablonları, tekrarlayan kalıpları uygulanabilir stratejilere dönüştürerek hayatınızı kolaylaştıracaktır. Planlama sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırmak için bu kılavuzu inceleyerek bilgiler ve örnekler edinin.

9. QuickBooks Online (Küçük ve orta boyutlu inşaat işleri için en uygun seçenek)

QuickBooks Online aracılığıyla

İnşaat işleri, iş maliyetlerini, proje karlılığını ve yüklenici yönetimini etkin bir şekilde yönetmek için araçlara ihtiyaç duyar. QuickBooks Online bu işi onlar için yapar.

İnşaat profesyonelleri için tasarlanmış bir hesap çözümü sunarak, operasyonları basitleştirmelerine, faturalandırmayı otomasyon etmelerine ve daha derin finansal içgörüler elde etmelerine olanak tanır. Buildertrend ve Knowify gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonları, proje ve maliyet yönetimini daha da geliştirir.

QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri

Nakit akışını iyileştirmek için faturalama ve ödeme tahsilatını otomasyon ile gerçekleştirir.

Proje karlılığının gerçek zamanlı izleme için iş maliyetlendirme araçları sağlar.

Giderler, karlar ve gelir akışları hakkında bilgi sağlayan özelleştirilebilir raporlar içerir.

Basitleştirilmiş vergi form hazırlama ve gider izleme ile yüklenici yönetimi sunar

Mobil uygulamanın sağladığı erişim, herhangi bir konumdan finansal verilere erişim sağlar.

QuickBooks Online sınırları

Ayrı abonelikler gerekir, birden fazla işi yönetmek için

Envanter ve toplu faturalandırma gibi gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarla sınırlıdır.

Intuit dışındaki bordro hizmetleriyle entegrasyonlar için genellikle manuel müdahale gerekir.

QuickBooks Online fiyatlandırması

Basit Başlangıç : Aylık 17,50 $

Temel ihtiyaçlar : Aylık 32,50 dolar

Artı : 49,50 $/ay

Gelişmiş: 117,50 $/ay

QuickBooks Online puanları ve yorumları

G2 : 4. 0/5 (3.390+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (7.830+ yorum)

10. AlignBooks (Küçük işler ve KOBİ'ler için en uygun seçenek)

AlignBooks aracılığıyla

Bir marketin envanterini yönetiyor veya hizmet odaklı bir işte maaş bordrosu işliyor olsanız da, AlignBooks, özelleştirilebilir ve bütçe dostu bir çözüm arayan küçük ve orta boyutlu işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış, ölçeklenebilir, bulut tabanlı bir ERP ve hesap yazılımı sunar.

Satış, faturalandırma, envanter, bordro ve daha fazlasını kapsayan modülleriyle, perakendecilikten üretime kadar çeşitli sektörlerdeki karmaşık iş süreçlerini basitleştirmeye yardımcı olur. Çevrimdışı ve çevrimiçi sürümleri, farklı altyapı ihtiyaçları olan işletmeler için esneklik sağlar.

AlignBooks'un en iyi özellikleri

Satış, faturalama, envanter, finans, İK ve daha fazlası için entegre modüller

Finansal bilgiler için özelleştirilebilir gösterge paneli ve raporlar

Otomasyonlu GST faturalandırma ve vergi uyumluluk araçları

Çevrimdışı ve çevrimiçi dağıtım seçenekleriyle çoklu şirket destek

Razorpay, Shopify ve Google Haritalar gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz entegrasyon

AlignBooks sınırları

UI tasarımı modern kullanıcılar için modası geçmiş hissettirebilir

Karmaşık ihtiyaçları olan büyük kurumsal işletmeler için sınırlı ölçeklenebilirlik

Müşteri desteğinin yanıt verme hızı ve sorun çözme süreleri tutarsız olabilir.

AlignBooks fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AlignBooks puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Size yardımcı olacak daha fazla araç mı arıyorsunuz? İşte, ilk 10 listeye girmemiş ancak size yardımcı olabilecek benzersiz özelliklere sahip bazı araçlar:

Fieldwire : Gerçek zamanlı görev yönetimi aracılığıyla saha takımları ile ofis personeli arasında bağlantı kurarak, doğrudan sahada kesintisiz güncellemeler, plan işaretlemeleri ve malzeme izleme yapılmasına olanak tanır.

Knowify : QuickBooks ile entegrasyonlar sunar ve işçilik maliyetlerini, bütçeleri ve iş ilerlemesini izleme için araçlar sunar.

Buildxact: Malzeme planlaması, tedarikçi katalogları ve proje izleme entegrasyonlarıyla birlikte, müteahhitler için tahmin sürecini basitleştirir.

💡 Profesyonel İpucu: Basitleştirilmiş envanter planlaması, fazla stoğu azaltarak ve ürün bulunabilirliğini sağlayarak nakit akışını artırırken müşteri memnuniyetini de yükseltir. İşte birkaç kolay adımda envanter planlamasını ustalıkla gerçekleştirmenin yolları.

ClickUp'ın Yerinde Olduğu Zaman Hiçbir Proje Çok Büyük Değildir

ClickUp, ünlü yapı malzemeleri şirketi CEMEX ile iş ayrıcalığına sahip oldu, operasyonlarını otomasyonla destekleyerek değerli zaman tasarrufu sağladı.

Gerçek zamanlı Gösterge Paneli, Otomasyon ve özelleştirilebilir Görünümleri ile ClickUp, darboğazları ortadan kaldırır ve inşaat projelerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

İnşaat faaliyetleriniz ne kadar karmaşık olursa olsun, ClickUp organize etmek, otomasyon sağlamak ve ölçeklendirmek için en iyi araçtır.

Şimdi ClickUp'a kaydolun ve projelerinizin kendiliğinden oluşmasını izleyin!