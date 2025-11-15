Proje yönetimi araçlarını mesajlaşma platformlarıyla nasıl entegre edebilirim?

İşte cesur bir görüş: Günümüzün çalışma şekli bozuk.

Zamanımızın %60'ından fazlasını, birbirinden bağımsız araçlar arasında proje verilerini paylaşım, arama ve güncelleme işlemleriyle harcıyoruz. Sonuç? Zaman kaybı ve verimlilik düşüşü.

Ancak, proje yönetimi araçlarını anlık mesajlaşma platformlarıyla entegre ederek, güncellemeleri, görevleri ve konuşmaları merkezileştiren bağlantılı bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

Sadece bir soru sorarak proje zaman çizelgeleri, durumu veya engellerle ilgili güncellemeleri alabileceğinizi hayal edin. İşte bu gerçek bir kolaylık!

Bu makalede, proje yönetimi araçlarını mesajlaşma platformlarıyla nasıl entegre edeceğinizi inceleyecek ve bu süreçte atılması gereken adımları özetleyeceğiz.

Bir startup kurucusu ile bir profesyonel arasında Reddit'te gerçekleşen aşağıdaki diyalog, modern proje yönetiminin eksikliklerini ortaya koyuyor.

Evet, mesajlardaki görevler kaybolabilir. Ancak asıl soru, bunu nasıl kolayca önleyebileceğinizdir. Örnek, yapacağım bir şey içeren bir iMessage mesajı alıyorum. Bunu iMessages'tan çıkarıp bir uygulamaya aktarmak için ş Akışınız nedir?

Bu, proje yöneticilerinin iletişim araçları ile proje yönetimi yazılımı arasında tespit ettikleri ve önemli eylemlerin sohbet konularında sıkışıp kalmasına neden olan günlük bir boşluktur.

Bu sorunun çözümü, proje yönetimi aracınızı mesajlaşma platformlarıyla entegre etmektir. Bu, üç büyük sorunu çözer:

✅ Tüm iletişimi özel kanallarda merkezileştirerek ilerleme izlemeyi ve uyumlu kalmayı kolaylaştırın.

✅ İletişim platformunuzdan ayrılmadan güncellemeleri yöneterek, proje planları oluşturarak, görevler atayarak ve dosyalara erişerek bağlam değiştirme ihtiyacını azaltın.

✅ Proje yönetimi yazılımınızdan mesajlaşma uygulamalarına otomasyon bildirimleri yönlendirerek son teslim tarihlerinden haberdar olun, tekrarlayan görevleri, engelleri veya görev değişikliklerini azaltın.

✅ Paydaşlara proje ilerlemesine görünürlük sağlayarak ve proje güncellemelerini doğrudan tanıdık kanallar üzerinden yöneterek paydaş katılımını artırın.

✅ Foster tüm takıma tek bir yerden paylaşılan güncellemeler ve belgelere erişim imkanı sağlayarak işyerinde işbirliğini teşvik edin.

📮 ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesaj arasında dağılır ve bu da daha sonra bilgileri geri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere harita edilir, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur. Burada nasıl çalıştığını görün. 👇🏼

Yaygın Mesajlaşma Platformları – Entegrasyonlarla Entegre Edilebilecek

Sohbetler, genellikle verdiklerinden daha fazla değere sahiptir.

Bunlar, planların değiştiği, önceliklerin geliştiği ve proje hedeflerinin yeniden tanımlandığı alanlardır. Bu konuşmalar kaydedilmediğinde, takımlar ve liderlik arasında bir kopukluk oluşur.

Bu nedenle, en etkili mesajlaşma platformlarını entegre etmek gerçek zamanlı uyum için önemlidir. Odaklanmanız gereken en yaygın platformlar şunlardır:

Microsoft Teams (Birleştirilmiş Microsoft 365 ş Akışı için en iyisi)

via Microsoft Teams

Microsoft ekosisteminde çalışan şirketler için Teams, en derin düzeyde entegrasyon olanağı sunar. Project for the web veya Planner gibi araçlarla entegrasyon için, bunları doğrudan bir takım kanalına yeni bir sekme olarak eklemeniz yeterlidir.

Bu, kanalı dosya depolama alanınız (OneDrive/SharePoint), konuşmalarınız ve resmi görev listenizin aynı ekranda yer aldığı gerçek bir proje merkezi haline getirir. Hedef, tam bir bütünlük sağlamaktır: Görev durumunu güncellemek veya yol haritasını kontrol etmek için Teams arayüzünden ayrılmanıza gerek kalmaz.

Microsoft Takımlarının en iyi özellikleri

Outlook ile dosyaların sorunsuz bir şekilde ortak yazımı ve takvim senkronizasyonu için derin M365 entegrasyonları

Düzenlemelere tabi sektörlerin gerektirdiği kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk özellikleri

Kalıcı sohbet, video konferans ve tam bulut tabanlı telefon çözümü (Teams Phone ile) bir araya getiren birleşik iletişim

Toplantı özetleri ve otomatik eylem öğesi çıkarma için Microsoft Copilot ile yapay zeka destekli verimlilik

Microsoft Takım sınırlamaları

Takımlar, Kanallar ve Sohbetlerin karmaşık çok seviyeli yapısı nedeniyle öğrenme eğrisi dik

Uygulama kaynak yoğun olabilir, bu da performansın düşmesine ve bellek kullanımının artmasına neden olabilir.

En iyi deneyim genellikle masaüstü uygulamasının kullanılmasını gerektirir, çünkü tarayıcı sürümünün fonksiyon sınırlı olabilir.

Ücretsiz sürümde grup toplantıları için katı zaman sınırlamaları ve daha düşük depolama sınırları vardır.

Microsoft Takım fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliğinin bir parçası olarak kullanılabilir

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Bu platformla, hem iş hem de okul için video görüşmeleri yapabilir ve toplantılar düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, tek bir uygulama içinde dosya paylaşımı yapabilir, görevleri yönetebilir ve takvimleri iş arkadaşlarınızla koordine edebilirsiniz. Bence, bir ekibin uzaktan toplantı yapması gerektiğinde iş toplantıları planlamak için özellikle uygundur ve ofise gitme ihtiyacını ortadan kaldırır. Katılımcılar dünyanın farklı konumlarında bulunuyorsa, hem zamandan hem de paradan tasarruf sağladığı için özellikle yararlıdır. Microsoft Teams'in kullanımı oldukça kolaydır ve görünümü de güzeldir.

💡 Profesyonel İpucu: Ekibinizin iletişim ve işbirliğini iyileştirmek mi istiyorsunuz? Microsoft Teams Artıları ve Eksileri blogu, doğru platformu güvenle seçmenize yardımcı olmak için nelerin iş olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini ayrıntılı olarak anlatıyor.

2. Slack (Konuşmaları görevlere dönüştürmek için en iyisi)

via Slack

Slack, tüm ayrı uygulamalarınız için merkezi sinir sistemi olarak tasarlanmış bir araç olduğu için entegrasyonları nedeniyle oldukça tercih edilmektedir. Asana, ClickUp veya Jira gibi proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon genellikle App Directory aracılığıyla tamamlandı ve sadece birkaç tıklama ile gerçekleştirilir.

En iyi kullanım örneği sohbeti eyleme dönüştürmektir: bir ekip üyesi, kısayol komutu veya emoji tepkisi kullanarak bir mesajı ("Birisi müşteri teklifini takip edebilir mi?") anında bir görev kartına dönüştürebilir ve böylece her eylem öğesinin sohbet dizisinden ayrılmadan kaydedilmesini sağlayabilir.

Slack'in en iyi özellikleri

Proje ve konular hakkında organize ve odaklanmış tartışmalar için kanallar ve konu dizileri

Binlerce üçüncü taraf uygulamayla kapsamlı uygulama entegrasyonları ve otomasyon için güçlü bir ş Akışı Oluşturucu

Slack Connect, dış ortaklarla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için güvenlik, özel kanallar sağlar.

Huddles ve Clips, spontane sesli toplantılar ve hızlı, kaydedilebilir video/sesli mesajlar sağlar.

Slack sınırları

Ücretsiz plan, mesaj geçmişini 90 gün ile sınırlandırır, bu da yükseltme yapmadan eski konuşmalara erişilememesine neden olur.

Aktif kanallardaki yüksek mesaj hacmi, bilgi yüklemesi ve dikkat dağınıklığına yol açabilir.

Yerel ses ve video görüşme kalitesi, bazen Zoom gibi özel araçlara göre daha az sağlam olarak değerlendirilir.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz: Kullanıcı başına aylık 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

iş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (25.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Slack, günlük sohbet iletişimi için kolay erişilebilir bir platforma ihtiyaç duyan her boyutlu grup/takımı birbirine bağlayan gelişmiş, modern ve işbirliğine dayalı bir iletişim sunuyor. Kolay entegrasyon, Slack'i seçmemizin en önemli nedenlerinden biri oldu. Asana ile bağlantı kurarak proje işbirliğini koordine ediyor, görevlerin tamamlandı izleme ve proje zaman çizelgesini yönetiyoruz. Müşteri desteği, iş bilgisayarı ve kişisel telefon gibi çeşitli cihazlarda yazılımı uygulamak için yararlı bir kılavuz sağlar ve bu da her yerden erişim esnekliği sağlar. Slack'i her gün kullanmak, doğru haber ve bilgi paylaşımı, güvenli dosya aktarımı ve daha hızlı iletişim gibi çeşitli avantajlar sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: İşte Slack'in artıları ve eksileri

3. Zoom Chat (Toplantılar arasında proje durumunun görünürlük için en iyisi)

Zoom aracılığıyla

Zoom, video görüşmeleriyle bilinse de, sohbet özelliği toplantı sonrasında ivmeyi sürdürmek için tasarlanmıştır. Proje yönetimi araçlarıyla entegrasyonlar, Zoom App Marketplace üzerinden tamamlandı.

En basit entegrasyon yolu, Zoom Chat'i bir bildirim merkezi olarak kullanmaktır: Trello veya Asana gibi uygulamaları bağlayarak, görev güncellemeleri (ör. "Görev X tamamlandı" veya "Son tarih değişti") projeye özel sohbet kanalınızda gerçek zamanlı bildirimler olarak görünür. Böylece, ekip üyelerinizin zaten sohbet ettiği yerde proje durumu görünürlük kazanır.

Zoom Sohbet'in en iyi özellikleri

Herhangi bir sohbeti anında video toplantısına veya telefon görüşmesine dönüştürmek için sorunsuz toplantı entegrasyonları

Tam arama özelliği ve zincirleme yanıtlar ile organize konuşmalar için kalıcı sohbet ve kanallar

Uzun sohbet konuları ve otomatik eylem öğelerinin AI destekli özetleri için AI Companion entegrasyonları

Zoom Belge ve Görev ile entegrasyon, sohbet mesajlarının doğrudan işbirliğine dayalı proje öğelerine dönüştürülmesini sağlar.

Zoom sohbet sınırlamaları

Mesajlaşma fonksiyonu, diğer Zoom Workplace araçlarıyla birlikte kullanıldığında veya bu araçlarla birlikte kullanıldığında en güçlü ve en uygun maliyetli hale gelir.

Uygulama ekosistemi, Slack ve Teams gibi rakiplerin sunduğu kütüphanelere kıyasla daha az kapsamlı ve daha az olgun.

Hala öncelikle bir video konferans aracı olarak algılanmaktadır, bu da sohbet fonksiyonunun daha az benimsenmesine neden olmaktadır.

Zoom Sohbet fiyatlandırması

Temel (Ücretsiz)

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,33 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18,32 $

Business Plus / Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zoom sohbet puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (10.000'den fazla yorum)

Zoom Sohbet hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Kuruluşumuzda, Zoom Workplace'i dijital işbirliği çabalarımızın merkezine yerleştirdik. Bu platform, tartışmalarımızın bağlamını korurken video toplantıları, paylaşılan çalışma alanları ve proje yönetimi görevleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmamızı sağlıyor. Bu entegrasyon sayesinde, bir zamanlar verimliliğimizi bozan araç parçalanması sorunuyla artık karşılaşmıyoruz.

Kuruluşumuzda, Zoom Workplace'i dijital işbirliği çabalarımızın merkezine yerleştirdik. Bu platform, tartışmalarımızın bağlamını korurken video toplantıları, paylaşım çalışma alanları ve proje yönetimi görevleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmamızı sağlıyor. Bu entegrasyon sayesinde, bir zamanlar verimliliğimizi bozan araç parçalanması sorunuyla artık karşılaşmıyoruz.

👋🏾 Görevleri daha iyi izlemeyi öğrenmek ister misiniz? Bu video'yu izleyin!

4. Discord (Dağıtım takımlarında basit ve anlık durum uyarıları için en iyisi)

via Discord

Discord, hızlı iletişim için gayri resmi ancak güçlü bir araçtır ve entegrasyon yolu genellikle Zapier veya özel Webhooks gibi otomasyon araçlarına dayanır.

Slack'in devasa, yerel Uygulama Dizini'ne sahip olmadığı için, entegrasyonlar genellikle tek yönlü bir yolun ayarlanması anlamına gelir: proje aracınızda (ProjectManager veya Trello gibi) bir görev güncellendiğinde, basit bir bildirim mesajı otomatik olarak belirli bir Discord kanalına gönderilir.

Bu, tercih ettikleri iletişim platformunda hafif ve anlık durum uyarılarına ihtiyaç duyan merkezi olmayan takımlar için mükemmeldir.

Discord'un en iyi özellikleri

Her zaman açık ses kanalları, kullanıcıların ortak iş veya hızlı sorular için anında bağlantı kurmalarını sağlar.

Ücretsiz planında sınırsız mesaj geçmişi, rakiplere göre anahtar bir avantaj

Büyük grupları yönetmek ve ayrıntılı izinler atamak için gelişmiş bir rol sistemi kullanan, topluluk odaklı araçlar

Düşük gecikme süresiyle HD akış ve ekran paylaşımını destekleyen yüksek kaliteli medya paylaşımı

Discord sınırları

İş odaklı olmama, marka, terminoloji ve atmosferin resmi ayarlar için genellikle uygun olmaması anlamına gelir.

Temel CRM, İK ve proje yönetimi araçlarıyla sınırlı resmi iş entegrasyonları

Ücretsiz planın dosya boyutu sınırlamaları düşüktür (25 MB) ve ücretli planlarda bile sınırlıdır.

Güvenlik ve uyumluluk özellikleri, Slack ve Teams gibi kurumsal düzeydeki araçların seviyesinde değildir.

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro basic: Aylık 2,99 $

Nitro: Aylık 9,99 $

Discord puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Discord hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Discord, sonsuz olasılıklara açılan bir kapıdır. Programın merkezinde yer aldığı, katılabileceğiniz binlerce sunucu vardır. İlgi duyduğunuz her şey için bir sunucu olduğunu garanti ederim. Oyun, spor, müzik, hepsi için bir sunucu var. Bu, anlık mesajlaşmanın gerçek manevi halefi! Sosyal medyayı bağlayabilirsiniz. E-postanızı bağlayabilirsiniz. Discord, ihtiyacı olanlara destek sunar VE kullanımı kolaydır. Tüm bunlar tamamen ücretsizdir! Discord'u kullanmak için hiçbir ücret ödemeniz gerekmez!

5. Google Chat (Google Çalışma Alanı içinde bağlamsal görev oluşturma için en uygun seçenek)

via Google Çalışma Alanı

Google Chat ile entegrasyon, daha geniş Google Workspace içindeki otomasyon özelliklerinden yararlanıldığında veya Zapier gibi araçlar aracılığıyla bağlantı kurduğunuzda en güçlü hale gelir. Amaç, proje tartışmalarını belgeleriniz ve görevlerinizle bağlantılı tutmaktır. Belirli projeler için "Alanlar" (grup sohbetleri) oluşturabilir ve entegrasyonları yönetmek için "Botlar" davet edebilirsiniz.

Anahtar fonksiyon veri senkronizasyonudur: bir bot, Sohbet Alanında bir komut verildiğinde Asana'daki bir görevi otomatik olarak güncelleyebilir veya Google Drive'da önemli bir belge değiştirildiğinde bir bildirim gönderebilir, böylece konuşma ve iş her zaman bağlantılı kalır.

Google Sohbet'in en iyi özellikleri

Drive , Docs ve Meet 'e anında bağlantı için yerel Google Workspace entegrasyonları

Birleştirilmiş Gmail deneyimi, sohbetin doğrudan Gmail web sekmesine yerleştirilebileceği anlamına gelir.

Her zaman açık olan mesaj geçmişi, ek ücret ödemeden sınırsız, aranabilir konuşma geçmişi sağlar.

AI destekli arama ve özetler, Gemini AI'yi kullanarak konuşma özetleri sağlar ve arama fonksiyonunu geliştirir.

Google sohbet sınırlamaları

Tam potansiyeli, kullanıcının diğer Google Workspace ürünlerini de kullanmasına büyük ölçüde bağlı olduğundan, bağımsız olarak sınırlı bir değere sahiptir.

Uygulama ekosistemi, Slack ve Teams tarafından sunulanlara kıyasla önemli ölçüde daha küçük ve daha az olgun.

Arayüz genellikle Slack 'inkinden daha kullanışlı ve daha az özelleştirilebilir veya görsel olarak daha az çekici olarak değerlendirilir.

Dışarıdan gelen misafirlerin işbirliği, ana sohbet bölümünden ziyade ayrı bir "Alan"da yapılacak şekilde tamamlandı.

Google Sohbet fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 dolar

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Google sohbet puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (350+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Chat hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor :

Google Workspace'teki her şeyin bağlantılı ve kullanımı çok kolay olmasını gerçekten çok seviyorum. Gmail, Drive, Docs, Google Meet ve Takvim'in hepsinin tek bir platformda olması, işbirliğini çok daha sorunsuz hale getiriyor. En çok sevdiğim şey, birden fazla kişinin dosyaları gerçek zamanlı olarak düzenleme yapabilmesi ve her şeyin otomatik olarak buluta kaydedilmesi. Ayrıca, takımımla çalışırken organize olmama da yardımcı oluyor.

💡 Profesyonel İpucu: Google Chat ve diğer uygulamalar arasında geçiş yapmak takımınızın hızını düşürüyorsa, Google Chat Alternatifleri ile Ekip İletişimini Geliştirin, uzaktan çalışan takımların güncellemeleri, geri bildirimleri ve dosyaları tek bir yerden yönetmelerine yardımcı olan daha hızlı ve daha entegre araçları ayrıntılı olarak anlatıyor.

6. RingCentral (Müşteri aramalarını ve bağlamı iç görevlerle bağlantı sağlamak için en iyisi)

RingCentral aracılığıyla

RingCentral'ın gücü, tüm dış ve iç iletişimi (telefon, video ve sohbet) birleştirmektir. Entegrasyonlar hedefi, telefon veya SMS yoluyla yakalanan müşteri veya potansiyel müşteri iletişiminin iç görev yönetiminden asla kopmamasını sağlamaktır.

RingCentral'ı Jira veya ClickUp gibi proje ve CRM araçlarına bağlantı kurarak eylemlerin otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz: örneğin, projeyle ilgili bir sesli mesaj Jira'da yeni bir görev tetikleyebilir veya müşteri görüşmesi sırasında alınan bir not ClickUp'ta bir göreve yorum olarak kaydedilebilir. Bu, dış diyalog ile iç eylem öğeleri arasındaki döngüyü kapatır.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

Tam bir iş telefonu sistemi ( VoIP ), takım mesajlaşma ve HD video toplantılarını tek bir platformda birleştiren gerçek birleşik iletişim

Gelişmiş çağrı yönetimi, IVR , çağrı izleme ve tam iş analitiği gibi kurumsal telefon özellikleri

Takım sohbetleri içinde doğrudan görevler oluşturmak ve atamak için entegre görev ve not yönetimi

Yüksek kaliteli video ve canlı transkripsiyon, gerçek zamanlı içgörüler ve beyaz tahta gibi AI özellikleri

RingCentral sınırları

Gerçek anlamda ücretsiz bir plan olmadığı için başlangıç maliyeti daha yüksektir ve ücretli planlar genellikle kullanıcı başına daha yüksek bir fiyatla başlar.

Sohbet arayüzü, genellikle Slack gibi özel sohbet platformlarına göre daha az gelişmiş ve sezgisel olarak kabul edilir.

Kademeli özellik erişimi, CRM entegrasyonları gibi temel iş özelliklerinin yalnızca daha yüksek fiyatlı Advanced ve Ultra planlarına ayrılmış olduğu anlamına gelir.

RingCentral fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 35 dolar

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar RingCentral hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Görev yöneticisi, farklı departmanlar ve takımlar arasındaki ş akışlarını etkili bir şekilde izlememi sağlıyor. Toplantı özellikleri, iş tarafında ivmeyi korumak için tam da ihtiyacımız olan şey. Sohbet fonksiyonunu gerçekten çok seviyorum ve GIF'ler eğlenceli ve neşeli bir hava katıyor. Çok çeşitli telefon ve IVR seçeneklerine erişimimiz olması, hiçbir aramayı kaçırmadan büyümeye devam etmemizi sağlıyor. Müşteri desteği bir telefon veya bilet uzaklıkta. Her zaman güler yüzlü ve titiz.

Not: Yukarıdaki tüm platformlar, ClickUp'ın 1.000'den fazla entegrasyonu tarafından desteklenir, böylece konuşmaları, toplantıları ve proje verileri arasındaki bağlantıları tek bir yerde kurmak daha kolay hale gelir. ClickUp'ın hepsi bir arada yazılımı, proje takımlarının ekip işbirliğini geliştirmesine yardımcı olur ve Slack, Microsoft Teams veya diğer araçlardan doğrudan herhangi bir mesajı, atananan kişi, son tarih ve bağlam içeren bir göreve dönüştürür.

Tüm öğrenme stilleri ve tercihlerine uygun şekilde proje görünürlüğüne sahip olmak bizim için çok önemli. ClickUp, Slack ve Gmail ile entegrasyonlara da olanak tanıyarak platformlar arasında iş akışımızı kolaylaştırıyor.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Hepsi Bir Arada Mesajlaşma Uygulamaları

Sadece birkaç akıllı adımda, konuşmaları eylemlerle bağlantıya geçirebilir ve tüm takımınız arasında gerçek zamanlı işbirliği sürdürebilirsiniz. İşte, tam bir teknik revizyon yapmadan bir görev yönetim aracını mesajlaşma platformuyla entegre etmenin yolu.

Adım 1: Doğru proje yönetimi aracını seçin

Entegrasyonları düşünmeden önce, ilk adım ekibinizin uzun vadeli proje başarısı için etkili bir proje yönetimi aracı seçmektir. Bu karar, öncelikler değiştikçe ekibinizin ne kadar iyi işbirliği yapabileceğini ve uyum sağlayabileceğini belirler.

Proje Yönetimi Enstitüsü'nün Pulse of the Profession raporuna göre, yüksek performanslı takımlar üç şeyi sürekli olarak vurgulamaktadır: güçlü proje yönetimi uygulamaları, yönetici desteği ve çevik kaynak planlaması 🏆.

Pratikte bu nasıl olur?

Proje yöneticileriniz, gerçek zamanlı kararları destekleyen araçlarla donatılmıştır.

Paydaşlar proje verilerini, güncellemeleri ve riskleri hakkında görünürlük sahibidirler.

Tüm takım, bağlamı kaybetmeden kaynakları hızlı bir şekilde yeniden atayabilir veya öncelikleri güncelleyebilir.

Her şey, bu tür bir olgunluğu sağlayan bir araç seçmekle başlar. İyi bir proje yönetimi yazılımı şunları sunmalıdır:

✅ Proje zaman çizelgeleri değiştiğinde veya bir görev tamamlandıqda gerçek zamanlı iletişim ve uyarılar

✅ Görevleri atama, yorum bırakma ve görevler içinde doğrudan takım üyelerini etiketleme özelliği

✅ Ekibinizin halihazırda kullandığı araçlarla (Microsoft Teams, Slack ve Google Chat gibi) yerel entegrasyonlar

✅ Otomasyonlar, manuel takip ve durum kontrolü ihtiyacını azaltır.

ClickUp ile bunu nasıl yapabilirsiniz? ClickUp, bu esnekliği göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. ClickUp-Slack entegrasyonu, doğrudan bir mesajdan görevler oluşturmanıza, görev durum güncellemelerini otomatik olarak Slack kanallarına göndermenize ve konuşmaları tartışılan görevle doğrudan ilişkilendirmenize olanak tanır.

ClickUp'tan Slack'e doğrudan görev güncellemelerini otomatik olarak yayınlayın

Microsoft kullanıcıları için, ClickUp'ı Microsoft Teams'e entegre ederek, sohbetten ayrılmadan görev ayrıntılarını görebilir, güncellemeleri yayınlayabilir ve hatta atanan görevlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. ClickUp'ın Google Chat entegrasyonu ile takımlar, proje bildirimlerini doğrudan çalışma alanlarında alırlar, böylece hiçbir proje güncellemesini kaçırmazsınız.

ClickUp ile Google Chat'i gerçek zamanlı bir proje beslemesi haline getirin

👀 İlginç Bilgi: NASA, bir takımın İngiliz ölçü birimlerini, diğer takımın ise metrik ölçü birimlerini kullanması nedeniyle 125 milyon dolarlık bir Mars yörünge aracını kaybetmişti. Bu olay, yüksek riskli takımların bile iletişimde uyum sağlanamadığı takdirde başarısız olabileceğini kanıtlamıştır.

Adım 2: Entegrasyonu ayarlayın

Proje yönetimi aracını mesajlaşma platformuna bağlantı gibi yerel entegrasyonların basitliği, en çekici özelliklerinden biridir. Temel kurulum süreci, bağladığınız araçlardan bağımsız olarak birkaç evrensel adımı izler:

Senkronize edin ve etkinleştirin: Kurallar ayarlandıktan sonra entegrasyonları etkinleştirin ve platformlar arasında senkronizasyon başlasın.

Bağlantıyı yetkilendirin: Öncelikle, ana platformunuzun (ör. PM aracınız) Entegrasyonlar veya Uygulama Pazarı bölümüne gidin ve bağlamak istediğiniz mesajlaşma platformunu seçin.

İzinler verin: İkincil platforma (ör. Slack veya Teams) giriş yaparak iki platformun veri paylaşımına izin verirsiniz. Bu, görev oluşturma veya bildirim gönderme gibi eylemler için izin verir.

Kapsamı tanımlayın (kanal seçim): Görev güncellemelerinin, hatırlatıcıların veya eylemlerin görünmesini istediğiniz belirli kanalları veya çalışma alanlarını seçin.

Eylemleri tanımlayın (fonksiyon eşleştirme): Mesajlaşma platformunun ne yapmasını istediğinize siz karar verirsiniz. Örneğin, bir mesajda belirli bir emoji olduğunda yeni bir görev oluşturulmasını mı istiyorsunuz? Yoksa sadece son tarih kaçırıldığında bir bildirim almak mı istiyorsunuz?

Bir örnekle adımları ayrıntılı olarak inceleyelim: Örneğin, ClickUp'ı Slack ile entegre etmek istiyorsanız:

ClickUp'ın entegrasyonlar sayfasına gidin ve Slack'i seçin.

Çalışma Alanı'nı bağlanmak için yetkilendirin

Görev güncellemelerinin veya eylemlerin görünmesini istediğiniz Slack kanallarını seçin.

Slack'in ne yapılmasını istediğinize karar verin (yeni görevler oluşturmak, hatırlatıcılar göndermek veya proje güncellemelerini görüntülemek).

Platformlar arasında etkinliklerinizdeki senkronizasyonu gerçekleştirin

Entegrasyonlar tamamlandıktan sonra, herhangi bir Slack kanalında /clickup new yazarak hangi tür etkinliklerin senkronizasyon yapılacağını seçebilirsiniz: bir görev oluşturulduğunda, bir yorum eklendiğinde veya bir şeyin süresi dolduğunda. Neyin önemli olduğuna siz karar verirsiniz. Bu, daha az gürültü, daha fazla odaklanma ve her zaman bilgilendirilen bir ekip anlamına gelir.

ClickUp-Slack entegrasyonu ile akıllı güncellemeler ayarlayarak karmaşadan uzak, güncel bilgilere sahip olun

Gerçek fayda, tetikleyiciyi yapılandırdığınızda ortaya çıkar.

Her güncellemeyi sohbete aktarmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, aşağıdakiler gibi belirli tetikleyiciler seçebilirsiniz:

Bir projede yeni bir görev oluşturulur

Son teslim tarihi güncellenir veya kaçırılır

Birisi yeni bir yorum veya dosya eklediğinde

Bir görev yeni bir duruma geçer (ör. "İnceleniyor" veya "Blok")

ClickUp'ın Otomasyon özelliklerini kullanarak ekibinizin ihtiyaç duyduğu güncellemeleri görüntülemek için akıllı tetikleyiciler ayarlayın

Bu tetikleyiciler, sohbetinizi arka plan gürültüsüyle doldurmadan takımınızın bilgilendirilmesine yardımcı olur. Örneğin, ürün lansmanlarında yalnızca acil engeller veya gecikmiş görevler özel bir #lansman kanalında uyarıları tetikleyebilir.

Daha fazla kontrol için kanalları proje türlerine harita

Bildirim yükünü azaltmak için Slack kanallarını belirli proje alanlarına veya görev türlerine haritaabilirsiniz.

Bir şirket, tüm yaratıcı geri bildirimleri özel bir #design-review kanalına yönlendirebilirken, müşteri için kritik güncellemeler gizli olarak #client-x kanalına yönlendirilebilir. Böylelikle, her takım yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri görür.

Bu özellik, karmaşık projeleri yönetmenize, departmanlar arasında koordinasyon sağlamanıza ve proje iletişimini yapılandırılmış ve aranabilir tutmanıza olanak tanır.

💡 Profesyonel İpucu: Slack'in yerleşik görev izleme özelliğinin olmaması takımınızın çalışmasını yavaşlatıyorsa, sohbet etme, görev atama ve ilerlemeyi izleme imkanı sunan araçları bulmak için En İyi Slack Rakipleri sayfasına göz atın.

3. Adım: Bildirimleri ve ş Akışlarını özel hale getirin

Çok fazla bildirim, takımın çalışmasını yavaşlatabilir. Mesajlaşma platformunuz sürekli bildirim akışına dönüştüğü anda, insanlar dikkatlerini kaybetmeye başlar.

Gerçek zamanlı görünürlük için iletişim ritüellerini otomasyonla gerçekleştirin

Etkili proje yönetimi, takımın sürekli gürültüden rahatsız olmadan gerçek zamanlı görünürlük sahibi olmasını gerektirir. Rutin güncellemeleri otomatik olarak işlemek için entegrasyonlarınızı yapılandırmanız gerekir.

Örnek olarak, haftalık sprint planlamasını yönetirken, genel olarak en iyi uygulama, geliştiricilerin sekmeler arasında geçiş yapmadan durum değişikliklerini net bir görünümde görebilmelerini sağlamaktır. ClickUp ile platformu, görev durum değişikliklerini doğrudan paylaşılan bir Slack veya Teams kanalına gönderecek şekilde kolayca yapılandırabilir ve geliştiricilerinizin bu bilgileri otomatik olarak gerçek zamanlı görünürlük elde etmelerini sağlayabilirsiniz.

Monday sabahı standup toplantınız için hazırlık yapmanızı hatırlatan bir hatırlatıcı mı istiyorsunuz? Güçlü bir proje yönetimi aracı bunu halledebilir. ClickUp'ta, bir kontrol listesi oluşturan, sahipleri atayan ve standup toplantısı başlamadan önce #sprint-planlaması'na bir mesaj gönderen bir otomasyon eklemeniz yeterlidir.

ClickUp'ın ş akışı otomasyonunu nasıl kolaylaştırdığına dair kısa bir görsel açıklama:

Bu entegrasyonlar sadece güncellemelerle sınırlı değildir, aynı zamanda etkileşimlidir. En iyi araçlar, konuşmalardan işlerinizi yürütmenizi sağlar. Slack veya Teams'te, /clickup new gibi basit komutları kullanarak görevler oluşturabilir, sahipler atayabilir veya son teslim tarihi belirleyebilirsiniz; hepsi sohbet penceresi içinde.

👀 İlginç Bilgi: Boston'daki Big Dig projesi, proje kapsam yönetiminin kötü bir şekilde yapıldığı klasik bir örnektir. Şehrin yer altı otoyolunun yapımı 9 yıl daha uzun sürdü, beklenenden 12 milyar dolar daha pahalıya mal oldu ve değişiklik taleplerinin nasıl ele alınmaması gerektiğine dair bir proje yönetimi vaka çalışması haline geldi.

Geri bildirimleri yapılandırılmış iş olarak dönüştürün

Yaratıcı takımlar veya ajanslar için müşteri geri bildirimleri genellikle sohbetler, e-postalar ve aramalar arasında dağınık bir şekilde bulunur. Ortak zorluk, spontan iletişimi yapılandırılmış, önceliklendirilmiş bir göreve dönüştürmektir. Örneğin, birçok takım topluluk odaklı ürün fikirleri için Discord kullanır.

Çözüm, konuşmaları yakalamak ve bunları yapılandırılmış işlere dönüştürmektir.

Özel botları ClickUp'a bağlantı kurarak, seçtiğiniz Discord mesajlarını her biri son teslim tarihi, bağlam ve önceliği olan yapılandırılmış görevlere dönüştürebilirsiniz. Bu, takımlarınızın en önemli konularda uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Discord konuşmalarını yakalayın ve ClickUp'ta yapılandırılmış işe dönüştürün

İş ve sohbeti tek bir alanda birleştirin

Entegrasyonun nihai hedefi, bağlam değiştirmeyi, yani sohbet uygulamanız ile iş uygulamanız arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmaktır.

ClickUp Chat ile projeyle ilgili görevlerinizi, takım güncellemelerinizi ve iletişiminizi tek bir platformda birleştirebilirsiniz.

ClickUp Chat ile işinizle ilgili görevleri ve iletişimi AI destekli bir arayüz üzerinden yönetebilirsiniz. Sohbet ve iş arasında gidip gelmek yerine, her şeyi tek bir yerde toplayarak ClickUp vs Slack deneyimini bir ödün vermekten çok bir yükseltme gibi hissettirirsiniz.

ClickUp Chat'in en iyi yanı nedir? Herhangi bir mesajı tek bir tıklama ile görevye dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Chat ile projeyle ilgili görevlerinizi, takım güncellemelerini ve iletişimi tek bir platformda birleştirin

Şunu hayal edin: Ürün ekibiniz bir sohbet sırasında kritik bir hata tespit ediyor. ClickUp Chat ile bu mesajı anında bir hata düzeltme görevine dönüştürebilir ve otomatik güncellemeleri doğrudan Teams QA kanalınıza aktarabilirsiniz.

Bu, test uzmanlarının araçlar arasında güncellemeleri kopyalayıp yapıştırmak zorunda kalmadan gelişmelerden haberdar olmalarını sağlar. Bu küçük değişiklik, gereksiz iş yükünü ortadan kaldırır ve herkesin tek bir çalışma alanında uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Buna ek olarak, konuları görevlere bağlayabilir, takım üyelerini etiketleyebilir ve hatta ClickUp Brain'in takip önerileri sunmasına, konuşmaları özetlemesine ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturmasına izin verebilirsiniz.

ClickUp Brain ile eylem öğelerini özetleyerek takım tartışmalarından ilerleme sağlayın

Ayrıca, sohbetleri takımlar veya alanlara göre düzenleyerek ilgili tartışmaları ve belgeleri tek bir yerde tutabilirsiniz. Birisi sohbette bir dosyadan veya kaçırılan bir son tarihten bahsetme yaparsa, ilgili görevini anında açıp durumunu güncelleyebilirsiniz.

Tekrarlayan süreçleri yönetmek için AI Ajanları ayarlayın

Yukarıdaki tüm süreçleri daha da otomasyonlaştırmak mı istiyorsunuz? En gelişmiş proje araçları artık yapay zeka kullanarak insan müdahalesi olmadan işleri ilerletiyor.

ClickUp'taki AI Ajanları, bunu ve daha fazlasını yapmak için özel olarak geliştirilmiştir:

Konuşmaları ve belgeleri özetleyin : Uzun konu dizilerini veya belgeleri anında özetleyin.

Eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun : Toplantı notlarını veya sohbet mesajlarını tek bir tıklama ile eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Önerilen takip adımları : ClickUp Brain, konuşmalarınıza göre sonraki adımları önerir.

Tekrarlayan iş akışlarını otomasyon : AI Ajanları görevleri atayabilir, durumları güncelleyebilir ve bildirimleri otomatik olarak gönderebilir.

Çalışma alanı sorularını yanıtlayın: ClickUp Brain'e proje durumu, son tarihler ve hatta çalışma alanı en iyi uygulamaları hakkında sorular sorun.

📖 Ayrıca okuyun: Slack'i Proje Yönetimi için Kullanma

Sık Karşılaşılan Zorluklar ve Bunları Aşmanın Yolları

Proje yönetimi araçlarını Slack veya Microsoft Teams gibi iş mesajlaşma platformlarıyla entegrasyonlar yaparak kullanmak, bazı dezavantajlara da yol açabilir. Bu sorunlar, çözülmezse takımların çalışmasını yavaşlatabilir.

Sorunları nasıl tespit edeceğinizi öğrenin.

Bilgi yüklemesi

Her görev yorumu, durum değişikliği ve proje tamamlanma durumu ana sohbet kanalında bir bildirim tetikleyici olduğunda, ortalama bir takım üyesi günde yüzlerce alakasız bildirim alır. Bu da bildirim yorgunluğuna yol açar ve blok görevler veya kaçırılan son tarihler gibi anahtar uyarılar tamamen göz ardı edilir.

✅ Çözüm: Filtrelenmiş bildirim ayarları yapın ve yalnızca proje güncellemeleri için özel kanallar kullanın, böylece iletişimi odaklanmış tutun ve gürültüyü azaltın.

Bağlam kaybı

Tasarım değişikliği ile ilgili bir karar doğrudan mesajla verilirse ve dosyalar ayrı bir e-postada paylaşılırsa, proje yöneticisi konuşma konusunu yeniden oluşturmaya çalışırken 15-20 dakikalık verimli zamanını kaybeder. Bu durum bilgi siloları oluşturur ve geçmiş bağlamı kolayca bulamayan yeni takım üyelerinin işe alımını önemli ölçüde geciktirir.

✅ Çözüm: ClickUp gibi görev yönetimi yazılımlarını kullanarak tartışmaları görevlere, dosyalara ve belgelere bağlayarak mesajlaşma konuları doğrudan ilgili proje görevleriyle entegre edin. Örnek, Brain MAX, proje yönetimi araçlarınız ve mesajlaşma platformlarınız arasındaki entegrasyonları yönetmenizi ve bunlarla etkileşim kurmanızı kolaylaştıran, yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır. Talk-to-Text özelliğini kullanarak talimatları hızlı bir şekilde yakalayın, proje bildirimlerini isteyin veya mesaj taslakları oluşturun. Brain MAX, bağlamı dikkate alan öneriler sunacak, proje güncellemelerini özetleyecek ve rutin bildirimleri veya takipleri otomasyonunu sağlayacaktır. Derin entegrasyon ve çoklu AI modelleri desteği ile Brain MAX, ş akışınızı kolaylaştırır, takımınızın uyumunu sağlar ve iletişim ile proje izleme senkronizasyonunu garanti eder — hepsi tek bir masaüstü uygulama. Her şeyi arayın, her şeyi sorun: Yeni ClickUp Brain MAX, tüm işlerinizi, uygulamalarınızı ve AI modellerinizi parmaklarınızın ucuna getirir.

Odaklanma azalması

Araştırmalar, tek bir bildiriminin odaklanmayı 23 dakikaya kadar bozabileceğini gösteriyor. Önemli mühendislik veya yaratıcı işler gereksiz sohbet bildirimleriyle sürekli olarak kesintiye uğradığında, takımın odaklanmış bloklarda yüksek kaliteli işler üretme yeteneği ciddi şekilde zarar görür ve bu da hatalara ve gecikmelere yol açar.

✅ Çözüm: Eşzamansız iletişim kullanın ve durum değişiklikleri veya proje dönüm noktaları gibi anahtar anlarda uyarılar planlayın.

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonları

Entegrasyon karmaşıklığı

İletişim boşluklarını doldurmak için özel kodlara veya karmaşık Zapier ş Akışlarına güvenmek, "entegrasyon kırılganlığı" yaratır. Bir platform API'sini güncellediğinde, özel bağlantı kopar ve geliştiricilerin sorunu gidermek için zaman harcaması gerekir, bu da takımın saatlerce veya günlerce senkronizasyonunu bozar. Bu da entegrasyonları zaman kazandıran bir unsurdan bir yükümlülüğe dönüştürür.

✅ Çözüm: Kurulum sorunlarını önlemek için 1.000'den fazla entegrasyona ve önceden oluşturulmuş Slack, Teams ve Discord desteğine sahip ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı seçin. ClickUp ile proje yürütmenin ne kadar sorunsuz olduğunu görün. 👇🏼

Güvenlik endişeleri

Erişim izinleri sıkı bir şekilde kontrol edilmezse, bir görevin genel bir sohbet kanalına senkronizasyonu, gizli müşteri isimlerini, iç bütçe rakamlarını veya özel verileri yetkisiz kullanıcılara ifşa edebilir. Bu, özellikle HIPAA veya GDPR gibi düzenlemelere tabi sektörler için ciddi bir uyum riski oluşturur.

✅ Çözüm: Erişim denetimleri uygulayın, izinleri sınırlayın ve güvenliği önceliklendiren güvenilir takım iletişim uygulamalarını kullanın.

👀 Eğlenceli Bilgi: İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın resmi teslimiyeti bazı birliklere yanlış iletildi ve bu birlikler bildiriyi almadıkları için günlerce savaşmaya devam ettiler. Net iletişim gerçekten hayat kurtarır.

Hesap sorulmazlık

Bir ürün yöneticisi bir sohbet konuında bir eylem öğesini kabul ettiğinde, ancak bu öğe hemen bir görev haline getirilip atanacak kişi atanmadığında, bu işin hiç tamamlanmama olasılığı önemli ölçüde artabilir. Bu da teslimatların kaçırılmasına, suçlama döngülerine ve kimin hatalı olduğunu bulmaya çalışırken takip toplantılarında zaman kaybına yol açar.

✅ Çözüm: Görevleri atayın ve ilerlemeyi doğrudan mesajlardan izlemeyin, böylece her öğenin bir sahibi, son teslim tarihi ve proje yönetimi aracında görünürlüğü olmasını sağlayın.

Tutarsız veriler

Bir proje yöneticisi ClickUp'ta bir görevinin durumunu güncellerse, ancak Slack'e gelen bildirim gecikirse veya eksikse, takım üyeleri eski bilgilere göre hareket etmeye başlar. Bu da, geliştiricilerin zaten tamamlandı bir görev üzerinde iş yapmasına veya yöneticilerin durum aslında düzeltilmiş olmasına rağmen bir projenin geciktiğini bildirmesine sonuçlanır, bu da iç kaosa ve kaynakların yanlış tahsisine yol açar.

✅ Çözüm: Platformlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlayan entegrasyonları kullanın, böylece proje yöneticileri ve takımlar her zaman güncel proje bilgilerine erişebilir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Slack Uygulama Entegrasyonları

ClickUp ile Takımınızın Bağlantısını Koruyun

Bağlantısı kesik araçlar takımların çalışmasını yavaşlatır. Mesajlaşma uygulamalarınız ve proje yönetimi araçlarınız birbiriyle iletişim kurmadığında, çok şey tehlikeye girer.

Slack, Teams veya Discord gibi mesajlaşma platformlarını proje yönetimi ş Akışlarınızla entegre ederek, ekibinize daha hızlı hareket etmek için ihtiyaç duydukları netliği, hızı ve uyumu sağlarsınız.

ClickUp, bu entegrasyon sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tüm büyük mesajlaşma uygulamaları için yerel destek dahil olmak üzere 1.000'den fazla entegrasyona sahip ClickUp, projeleri yönetmenize, ekibinizle iletişim kurmanıza ve ş akışlarını otomatikleştirmenize olanak tanır.

Sohbetten görevler oluşturmak, proje güncellemelerini senkronizasyon, proje güncellemelerini senkronizasyon veya AI kullanarak eylem öğelerini özetlemek ve atamak gibi işlemlerde ClickUp, dağınıklıktan düzenliliğe geçmenize yardımcı olur.

İş ve iletişiminizi bir araya getirmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Slack entegrasyonu için en iyi araçlar, sohbet içinde doğrudan gerçek zamanlı güncellemeler, görsel görev yönetimi ve etkileşimli özellik sunan araçlardır. ClickUp, Slack'ten ayrılmadan görev oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıdığı için öne çıkan bir seçenektir. Sekme değiştirme ihtiyacını azaltır ve takımınızın tek bir çalışma alanında uyumlu çalışmasını sağlar.

ClickUp ile Slack'te /clickup new komutunu yazarak herhangi bir mesajı göreve dönüştürebilirsiniz. Bu, sohbetten ayrılmadan sahipleri atamanıza, son tarihler belirlemenize ve ayrıntılar eklemenize olanak tanır. Aynı şeyi ClickUp Chat'te de tek bir tıklama ile yapabilirsiniz.

Evet, ClickUp, birden fazla Slack kanalını veya mesajlaşma alanını farklı projelere ve görev türlerine bağlama imkanı sunar. Belirli kanalları müşteri işine, şirket içi güncellemelere veya çapraz fonksiyon takımlarına harita edebilirsiniz. Bu yöntem, doğru bilginin doğru zamanda doğru kişilere ulaşmasını sağlar.

En iyi platform, iletişim, görevler, belgeler ve hedefleri tek bir yerde birleştiren platformdur. ClickUp, proje planlamadan gerçek zamanlı mesajlaşmaya kadar her şeyi bir araya getirerek ekiplerin bağlantıda kalmasını ve verimli olmasını sağlar. Ayrıca, ekibinizin işleyişine uyum sağlamak için Slack, Teams ve Discord ile entegrasyonları da destekler.