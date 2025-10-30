Değerler Çizelgesi Şablonu: Düzenleyin. Faturalandırın. Tekrarlayın.

Tamamlananlarınızı izleme. Maliyetleri bilme. Herkesin ödemesini almasını sağlama. Kulağa basit geliyor, ancak nadiren öyledir.

Değişen teslim tarihleri, değişiklik siparişleri ve bitmek bilmeyen faturalar arasında her şeyi düzgün bir şekilde yürütmek imkansız gibi görünebilir. Bu, kullanım kılavuzu veya küçük alyan anahtarı olmadan IKEA mobilyalarını monte etmeye çalışmak gibidir.

İşte burada değerler çizelgesi şablonu devreye girer. Faturalandırmanızı düzenli ve ilerlemeyi şeffaf tutar. Bu şablon sayesinde, proje sahipleri her şeyin yolunda olduğundan emin olurlar.

En iyi değerler şablonlarına daha yakından bakalım!

Değerler Çizelgesi Şablonları nedir?

Değerler Çizelgesi (SOV) şablonu, inşaat proje yönetimi alanında toplam sözleşme değerini belirli öğelere ayırmak ve tüm projenin her aşamasına veya bölümüne toplam bir değer atamak için kullanılan bir belgedir. Bu yapılandırılmış belge, tamamlanan işleri izleme, dönüm noktalarına göre faturalandırma yapmak ve projenin bütçesi genelinde doğru nakit akışını sağlamak için anahtar rol oynar.

Genel olarak genel müteahhitler, inşaat yöneticileri ve finans takımları tarafından kullanılan bu şablon, gerçekleştirilen işleri, ilgili maliyetleri ve depolanan malzemeleri göstererek ilerleme ödemelerinin değerlerini hesaplar.

Değerler Çizelgesi, çoğu inşaat programında gereklidir ve proje paydaşlarının proje ilerlemesini tutarlı ve zamanında izlemesine yardımcı olur. Bunu, her iş bileşenini ve harcanan her doları hesaplayan bir finansal plan olarak düşünün.

En İyi Değerler Şablonlarına Genel Bakış

En iyi değerler çizelgesi şablonlarının kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:

İyi bir Değerler Çizelgesi Şablonunu oluşturan unsurlar nelerdir?

Yüksek kaliteli bir değer şablonu, faturalandırmayı basitleştirir ve inşaat projesi boyunca finansal kontrolü destekler. Sağlam bir şablonun içeriği şöyledir:

Her bir satır öğesinin ayrıntılı açıklaması

Proje adı, iş sayısı ve proje sayısının açık tanımı

Aşamaya göre doğru maliyet dağılımı

Tamamlandı işler, tamamlanmayan işler ve depolanan malzemelerle ilgili durum güncellemeleri

Tahmini maliyetleri, planlanan değeri ve tamamlanma yüzdesini girmek için alanlar

Malzeme maliyetleri ve kar marjı dahil olmak üzere proje maliyetlerinin özetleri

Mevcut aşamaya göre tamamlanan işlerin segmentasyonu

Önceki ödeme başvurularının geçmişe yönelik izleme

Tüm takımların aynı sayfa üzerinde kalmasını sağlayan biçimlendirme

İyi bir şablon, bütçe aşımlarını önlemeye yardımcı olur, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirir ve finansal yönetimi güçlendirir.

13 Değerler Çizelgesi Şablonu

ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonunu kullanarak inşaat görevlerini kolaylıkla planlayın, izleme yapın ve yönetin.

ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu, her boyutlardaki inşaat projesini yönetmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Proje kapsamı planlamasından finansal yönlerin izleme sürecine kadar, proje izlemeyi destekler, iş görevi veya satır öğesine göre görevler atar ve Gantt grafiklerinin yanı sıra zaman çizelgeleri gibi proje yönetimi yazılımı özellikleriyle doğrudan entegre olur.

ClickUp'ın yerleşik Otomasyonları'nı kullanarak proje maliyetlerini izleme, depolanan malzemeleri yönetme ve hatta faturalandırma döngülerini otomatikleştirme şansına sahipsiniz. Özel Alanlar, proje adı, proje sayısı ve toplam planlanan değer gibi ayrıntıları girmenize olanak tanır. Ayrıca, tamamlanan işleri, tamamlanmamış işleri ve mevcut aşama durumunu gösteren üst düzey gösterge panelleri de alırsınız.

Liste, Gantt ve Zaman Çizelgesi'nde görevleri, satır öğelerini ve tamamlanma yüzdesini takip edin.

Proje adı, proje sayısı ve planlanan değer için Özel Alanlar ekleyin.

Ödeme uygulamaları ve incelemeler için durum değişikliklerini ve hatırlatıcıları otomasyon ile gerçekleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Karmaşık projeleri yöneten ve sıkı finansal kontrol gerektiren inşaat yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: İhale sürecini kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? İnşaat ihale şablonunuzu, beklenmedik maliyetler için acil durum planları içerecek ve bütçe aşımlarını önleyecek şekilde özel olarak ayarlayın.

2. ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu ile faturalandırmayı otomasyon edin, satır öğelerini yönetin ve ödeme aşamalarını kolaylaştırın.

ClickUp Bağımsız Yüklenici Fatura Şablonu, daha büyük bir inşaat programında çalışan alt yükleniciler veya serbest çalışanlar için mükemmeldir. Bu şablon, kullanıcıların her bir öğeyi ayrıntılı olarak belirtmelerine, yapılan işi etiketlemelerine ve proje adı, iş sayısı ve ilgili proje değerı gibi projeye özgü bilgileri eklemelerine olanak tanır.

Ayrıca, birkaç tıklama ile kar marjını hesaplayabilir, malzeme maliyetlerini hesaba katabilir ve depolanan malzemeleri kategorilere ayırabilirsiniz. Saatlik veya dönüm noktası bazında faturalandırma yapın, bu şablon maliyet dağılım yapısı hakkında bilgi sağlayarak faturalandırma ş Akışınızı ücretsiz hale getirir.

Öğe ve dönüm noktası bazında gerçekleştirilen işleri ayrıntılı olarak listeleyin.

Toplamları, vergileri ve kar marjını otomatik olarak hesaplayın

Temiz PDF'leri dışa aktarın ve fatura geçmişini kaydedin

✨ İdeal kullanım alanları: Ayrıntılı faturalama ihtiyaçları olan birden fazla projeyi yöneten bağımsız yükleniciler.

💡 Profesyonel İpucu: Faturalandırmayı çocuk oyuncağı haline getirin! Değerler çizelgesi şablonunu kullanarak faturalandırma sürecini otomatikleştirin ve ilerleme ödemelerinin her zaman zamanında yapılmasını sağlayın.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %45'i otomasyon kullanmayı düşündüklerini ancak bu adımı atmadıklarını söylüyor. Neden? Çok fazla araç, çok az zaman ve nereden başlayacaklarını bilmemeleri. ClickUp, senaryoyu tersine çeviriyor. Doğal dil komutları ve oluşturması kolay AI ajanları ile otomasyon, bir teknoloji projesi olmaktan çok zaman kazandıran bir araç gibi hissediliyor. Görevleri otomatik olarak atayın, projeleri özetleyin veya kendi ajanınızı oluşturun, hepsi birkaç dakika içinde, deneyim gerektirmeden. Bir ClickUp müşterisi, ClickUp'ın otomatikleştirilmiş gösterge panelleri sayesinde raporlama süresini %40 azalttığını ve manuel işleri anlık içgörülere dönüştürdüğünü açıkladı.

3. ClickUp İnşaat Bütçe Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İnşaat Bütçe Şablonu ile bütçe aşamalarını, ilerlemeyi ve finansal durumu gerçek zamanlı olarak izleme.

İnşaat profesyonellerinin proje finansmanını izleme konusunda yardımcı olmak için tasarlanan ClickUp İnşaat Bütçe Şablonu, hem proje maliyetlerini hem de tamamlanan işleri izlemek için ideal bir araçtır. Bu şablon, planlanan değer, satır öğeleri ve aşama başına toplam değer için alanlar sunarak, inşaat projenizin tüm finansal yönlerinin açık ve net bir şekilde kaydedilmesini sağlar.

Bu şablonu özellikle güçlü kılan şey, ClickUp'ın proje yönetimi paketi ile entegrasyonudur. Malzeme maliyetlerini, tahmini maliyetleri ve depolanan malzemeleri izlerken, şablon daha geniş proje görevlerinizle otomatik olarak senkronizasyon sağlar.

Bütçenin durumuna görünürlük kazandırmak için planlanan değerleri, tahmini maliyetleri, depolanan malzemeleri ve gerçekleri takip edin.

Maliyet alanlarını görevler ve aşamalarla senkronizasyon yapın, böylece proje sahipleri ve yöneticileri aynı sayıları görebilsin.

Gösterge panellerini ve Gantt şemalarını görünümü alarak aşımları erken tespit edin ve kapsamı veya zamanlamayı net bir şekilde ayarlayın.

✨ İdeal kullanım alanları: Projeler arasında çapraz fonksiyonel olarak iş yapan proje ve finans takımları.

4. WBS şablonu ile ClickUp proje bütçesi

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Bütçesi WBS Şablonu ile bütçenizi görevlere ve aşamalara göre bölün.

ClickUp Proje Bütçesi ile WBS Şablonu, WBS yöntemi ile bütçeleme sürecinize yapı ve ayrıntı katan güçlü bir şablondur ve büyük ölçekli inşaat projeleri için mükemmeldir. Her iş görevi bir üst kategoriye atanır, böylece değerleriniz hem ölçeklenebilir hem de sezgisel hale gelir.

Şablon, proje yöneticilerine finansal ve operasyonel performans hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlamak için planlanan değer, toplam değer, tahmini maliyetler ve tamamlanma yüzdesi alanları sunar. ClickUp'ın zaman çizelgesi, Gantt ve takvim görünümleriyle, görev, aşama ve dönüm noktası düzeylerinde ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Maliyetleri iş paketleri ve aşamalara göre ayrıştırın

Her düğüm için planlanan değer, toplam değer ve tamamlanma yüzdesini kaydedin.

Plan gözden geçirmeleri ve ödeme dönemlerini planlamak için Liste, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri arasında geçiş yapın.

✨ İdeal kullanım alanı: Birden fazla fatura aşaması olan tüm inşaat projelerini yöneten takımlar.

💡 Profesyonel İpucu: Her dakikayı takip edin! Zaman faturalandırma yazılımını kullanarak görevler için zaman blokları ayarlayın ve müşterilerinize yalnızca gerçekleştirilen işler için fatura kesildiğinden emin olun.

📣 ClickUp Avantajı: ClickUp Takvim, inşaat projelerinin zaman çizelgelerini ve görev ayrıntılarını tek bir yerden yönetmek için çığır açan bir araçtır! İnşaat projenizin her aşamasını, temel atmadan son denetime kadar görsel olarak harita etmenize olanak tanır ve böylece tüm ilgili kişiler için son tarihler, dönüm noktaları ve bağımlılıklar net bir şekilde ortaya çıkar. Saha hazırlığı, malzeme teslimatı veya denetimler gibi her bir görev, takvimde doğrudan planlanabilir, atanabilir ve izlenebilir. Böylece çakışmaları kolayca tespit edebilir, darboğazları önleyebilir ve takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, esnek planlama için takvim, Gantt ve zaman çizelgesi görünümleri arasında geçiş yapabilir ve projenin tam şeffaflığı için her göreve belge, fotoğraf veya kontrol listesi ek dosya ekleyebilirsiniz.

5. ClickUp İnşaat Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İnşaat Proje Yönetimi Şablonunu kullanarak zaman çizelgelerini, görevleri ve maliyetleri tek bir yerden yönetin.

ClickUp İnşaat Proje Yönetimi Şablonu, proje yöneticilerine tüm projeyi kapsamlı bir görünüm elde etmeleri için tasarlanmıştır. Bu şablon, her bir parçayı yönetmek için taktiksel merkezinizdir.

Yüksek düzeyli ClickUp Gösterge Panelleri ayrıntılı görev görünümleriyle birleştirerek hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

Bu şablonu kullanarak inşaat kapsamınızı satır öğelerine göre ayrıştırın, planlanan değeri takip edin ve tamamlanan işleri gerçek zamanlı olarak belgelendirin. Bu şablon, malzeme maliyetlerini, depolanan malzemeleri ve birden fazla mevcut aşama görünümünü destekleyerek takımlarınızın işleyişine daha iyi uyum sağlar. Ayrıca, departmanlar ve paydaşlar arasında sorunsuz bir işbirliği için ClickUp Docs ve ClickUp Sohbet ile entegre olur.

Gantt grafikleri ve Takvim görünümü gibi görsel araçlar, proje programına makro düzeyde bir bakış sağlarken, iş yükü grafikleri takımların dengelenmesine ve tükenmişliğin önlenmesine yardımcı olur.

Kapsam, maliyet alanları ve zaman çizelgelerini merkezileştirerek görevleri, bütçeleri ve faturaları uyumlu hale getirin.

İş yükü ve uyarıları kullanarak ekipleri dengeleyin ve ödeme tetikleyici dönüm noktalarını kaçırmadan yakalayın.

Görevlere belgeler, çizimler ve onaylar ek dosyasını ekleyerek alan güncellemelerini ve ofis kayıtlarını harita.

✨ İdeal kullanım alanları: Maliyet, görevler ve zaman çizelgeleri hakkında derinlemesine görünürlüğe ihtiyaç duyan, çok aşamalı inşaatları denetleyen proje yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde saklayın! İletişimi merkezileştirmek ve proje paydaşlarını aynı sayfada tutmak için müşteri işbirliği yazılımını kullanın.

6. ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu (Alternatif)

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu ile rolleri, kapsamı ve ödeme koşullarını net bir şekilde uyumlu hale getirin.

Takımınız sıklıkla alandaysa, bu alternatif şablon karmaşıklık yaratmadan esneklik ve yapı sağlar. ClickUp İnşaat Yönetimi Şablonu, ustabaşlarına ve şantiye sorumlularına proje ilerlemesini ve tamamlanan işleri takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar.

Günlük olarak gerçekleştirilen işleri kaydedin, depolanan malzemeleri güncelleyin ve tamamlanmamış işleri gerçek zamanlı olarak işaretleyin. Her görev, daha geniş proje adı ve aşamasına bağlıdır ve planlanan değer, tahmini maliyetler ve toplam değer için özel maliyet alanları içerir.

Günlük işleri, depolanan malzemeleri ve tamamlanmamış öğeleri kaydedin.

Her girişi aşama, satır öğesi ve planlanan değer ile etiketleyin.

Onayların daha hızlı ilerlemesi için doğrulama amacıyla görev kontrol listeleri ve fotoğraflar ekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Merkezi finans verileriyle senkronizasyon halinde, günlük işlemleri kaydetmek ve yönetmek zorunda olan saha takımları.

7. ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Yasal ve uygulama aşamaları arasında köprü kurmanız mı gerekiyor? Bunu kullanarak kapsamları, görevleri ve sözleşmeleri tek bir yerde uyumlu hale getirin.

Bu, tipik bir değerler çizelgesi şablonu olmasa da, proje yönetimi alanında çok önemli bir rol oynar. ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu, sözleşme yükümlülüklerini açıkça tanımlamaya yardımcı olur ve tüm proje işbirlikçilerini ilk günden itibaren teslim edilecekler, faturalandırma beklentileri ve proje kapsamı konusunda uyumlu hale getirir.

Bu şablonu doğrudan faturalama iş akışlarınıza ve görev görünümlerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca not ekleme, proje dönüm noktalarına göre ödeme tetikleyici tanımlama ve depolanan malzemeler, gerçekleştirilen işler ve zaman çizelgeleri ile ilgili şartları belirleme özelliklerine de sahipsiniz.

Tek bir belgedeki teslim edilecekler, ödeme tetikleyici ve kapsamı tanımlayın.

Uyumluluk ve yürütme arasında bağlantı kurulması için maddeleri görevlere ve aşamalara bağlayın.

Denetimlerin ve devirlerin sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak için imzaları, rolleri ve tarihleri kaydedin.

✨ İdeal kullanım alanları: İnşaat döngüsünün her adımıyla yasal ve faturalandırma şeffaflığı isteyen müteahhitler.

8. Template.net Değerler Çizelgesi Şablonu

Basit ama fonksiyonel bir seçeneğe mi ihtiyacınız var? Template.net SOV Template' den indirilebilen bu Excel değerler tablosu şablonu tüm temel ihtiyaçlarınızı karşılar. Satır öğeleri etrafında yapılandırılmış satırlarla, planlanan değeri, tamamlanma yüzdesini ve hesaplanan tamamlanan iş toplamlarını girebilirsiniz.

Dijital araçların aşırıya kaçabileceği küçük takımlar veya tek seferlik inşaatlar için idealdir. Bu ücretsiz değerler çizelgesi şablonu, mevcut fatura dönemi faaliyetlerini kaydetmenize ve her görev için proje maliyetlerini manuel olarak güncellemenize olanak tanır.

Planlanan değeri, tamamlanma yüzdesini ve tamamlanan işlerin toplamını girin.

Depolanan malzemeler ve önceki uygulamalar için sütunlar ekleyin

Başlıkları proje adı ve iş sayısıyla özelleyin

✨ İdeal kullanım alanı: Değer dağılımlarını hızlı bir şekilde belgelemek için yazdırılabilir, elektronik tablo tabanlı bir çözüm arayan inşaat profesyonelleri.

👀 İlginç Bilgi: "Planlanan değer" kavramı, müteahhitlerin banka kredilerinin güvenliği için maliyetleri resmileştirmeye başladıkları 1900'lerin başlarına kadar uzanır. Görünüşe göre, elektronik tabloların kökleri Excel'den daha eskiye dayanıyor.

9. Şablon.net Genel Müteahhit Değerler Çizelgesi

Birden fazla tedarikçi ve alt yükleniciyi yöneten genel yükleniciler için oluşturulan bu Ücretsiz Genel Yüklenici Değerler Çizelgesi, proje ilerlemesini ve faturalandırma uyumunu izlemeyi kolaylaştırır. Her satır, satır öğeleri, ilgili proje maliyetleri ve planlanan değer ve tamamlanan işler gibi ayrıntılar için alan sağlar.

Proje sahipleriyle doğrudan iletişim kurmak, mevcut aşamaya göre şeffaf güncellemeler yapmak ve tamamlanan işlere görünürlük sağlamak için mükemmeldir. Depolanan malzemeler, işçilik ve önceki ödeme başvuruları hakkındaki notlar için sütunlar, her bir işin hesaba katılmasına olanak tanır.

Alt yüklenicilerin öğelerini, maliyetlerini ve notlarını izleterek paydaşlara şeffaf bir şekilde güncel bilgiler sunun.

Aşamaya ve işçilik/malzemeye göre segmentlere ayırarak, incelemelerin değişenlere odaklanmasını sağlayın.

Mevcut çeklerin referans doğrulanmış geçmişini sağlamak için önceki ödeme başvurularını kaydedin.

✨ İdeal kullanım alanları: Faturalandırma konusunda paydaşlarla uyum sağlamak için yapılandırılmış ancak esnek bir biçime ihtiyaç duyan müteahhitler.

ClickUp'taki AI Alanları, inşaat projeleri için değerler şablonunda değerleri yakalama ve yönetme şeklinizi dönüştürebilir. Kısa Metin, Uzun Metin ve Açılır Menü Özel Alanlar gibi AI destekli alanlardan yararlanarak, satır öğeleri, maliyetler ve ilerleme güncellemeleri gibi anahtar veri noktalarının çıkarılmasını, kategorize edilmesini ve özetlenmesini otomasyonlayabilirsiniz. Örnek, AI alanları görev ayrıntılarını otomatik olarak özetleyebilir, son etkinliklere göre ilerleme güncellemeleri oluşturabilir veya girdileri özel talimatlarınıza göre kategorilere ayırabilir. Bu, manuel veri girişini ve hata riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda değerler çizelgenizin güncel ve uygulanabilir kalmasını sağlayarak ekibinizin daha yüksek değerli işlere odaklanmasına olanak tanır.

10. Şablon.net Builder Değerler Çizelgesi

Builder Değerler Çizelgesi Şablonu, değerleri satır öğelerine göre düzenlemek ve işleri izleme için hafif bir yardımcıdır.

Bu basit değerler şablonu, orta boyutlu inşaat ve yenileme projelerinin yönetimine yardımcı olur. İşleri satır öğelerine ayırarak ve proje maliyetlerini aşamalar halinde belgeleyerek çalışmaları izleme.

Herhangi bir proje yönetimi yazılımıyla entegrasyonlar olmasa da, manuel gönderi için idealdir. Tamamlandı işler, depolanan malzemelerle ilgili verileri ekleyebilir ve hatta başlangıçta tahmin edilen maliyetlere göre kar marjını manuel olarak izleme yapabilirsiniz.

İnşaatçılar ilerlemeyi hızlı bir şekilde değerlerle harita edebilsinler diye satır öğelerini ve aşama toplamlarını listeye ekleyebilsinler.

Tamamlandı işleri ve depolanan malzemeleri kaydedin, böylece müşteri toplantılarında net sayılar elde edin.

Her aşama için sekmeleri çoğaltın ve temiz kopyalar yazdırarak gönderileri sorunsuz hale getirin.

✨ İdeal kullanım alanı: İlerlemeyi değerlerle harita yapmak için kağıt tabanlı bir şablon arayan bağımsız inşaatçılar.

👀 İlginç Bilgi: Dünyanın en büyük inşaat projesi — Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık NEOM şehri. Sadece kimin ne için ödeme alacağını izlemek için bile binlerce Değer Çizelgesi belgesi gerekecek!

11. CrewCost Değerler Çizelgesi Excel Şablonu

CrewCost aracılığıyla

CrewCost SO V Şablonu, finansal hassasiyet göz önünde bulundurularak tasarlanmış Excel tabanlı bir değerler çizelgesi şablonudur. Maliyet izleme için özel olarak tasarlanmış bu form, toplam değeri, tamamlandı yüzdesini ve kalan bütçeyi otomatik olarak hesaplayan yerleşik formüller içerir.

Sıhhi tesisattan marangozluk işlerine kadar her bir öğeyi belgelendirin ve tamamlanan işlerin ve depolanan malzemelerin toplam tutarlarını ekleyin. Bu yapı, aylık faturalandırma için idealdir ve ilerleme ödemesi hesaplamaları için standart uygulamalarla uyumludur.

Toplamlar, tamamlanma yüzdesi ve kalan bütçe için yerleşik formülleri kullanın.

Aylık faturalandırmanın tutarlı olmasını sağlamak için satır öğeleri ve aylar boyunca toplamları takip edin.

Önceki başvurular ve dönüm noktaları için sekmeler ekleyin, böylece incelemeler net bir iz sürsün.

✨ İdeal kullanım alanları: SOV izleme için önceden hazırlanmış bir elektronik tablo ihtiyacı olan finans yöneticileri ve yönetici takımları.

12. PDFfiller Değerler Çizelgesi Formu

PDFfiller aracılığıyla

Bu web tabanlı değer formları, ek araçlar yüklemeden dijital ortama geçmesi gereken takımlar için mükemmeldir. PDFfiller SOV Formu çevrimiçi olarak doldurulabilir, elektronik olarak imzalanabilir ve tamamlandı bir değerler çizelgesi olarak dışa aktarılabilir.

Bu şablonu kullanarak satır öğelerini belgelendirin, proje adını etiketleyin, planlanan değeri ekleyin ve tamamlanan işleri ve depolanan malzemeleri takip edin. Dinamik izleme veya raporlama özelliği olmasa da, erişilebilirliği bu şablonun en güçlü yanıdır.

Takım üyelerinin ek yazılım kullanmadan sunum yapabilmeleri için SOV'yi çevrimiçi olarak doldurun, imzalayın ve paylaşım yapın.

Gerekli şartların karşılanması için satır öğelerini, planlanan değeri ve depolanan malzemeleri kaydedin.

Uyumluluğun kolayca kanıtlanabilmesi için kayıtlar için son halini içeren bir kopyasını dışa aktarın.

✨ İdeal kullanım alanları: Öğrenme eğrisi gerektirmeyen, yasalara uygun, erişilebilir bir SOV biçimine ihtiyaç duyan takımlar.

13. TemplateLab Değerler Şablonu

TemplateLab SOV Şablonu, netlik ve basitlik için tasarlanmış, indirilebilir bir Excel ücretsiz değerler çizelgesi şablonudur. Karmaşık yazılımları kullanmadan proje maliyetlerini izleme, yapılan işleri kaydetme ve kar marjınızı görselleştirmenin kolay bir yoludur.

Her satırda bir satır öğesi, planlanan değeri ve tamamlanma yüzdesini tanımlayabilirsiniz. Tamamlanmamış işleri kaydetmek, toplam değeri hesaplamak ve her bir aşama için depolanan malzemeleri not etmek için alan bulunmaktadır. Ayrıca, üst kısımda proje adını, iş referansını ve sözleşme değerini de belgeleyebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler

Planlanan değer ve tamamlanma yüzdesi ile satır öğelerini izleme

Tamamlanmamış işleri ve depolanan malzemeleri not edin.

Yeni projelere hızlı bir şekilde başlamak için sayfayı iş başına yeniden kullanın ve özelleştirin.

✨ İdeal kullanım alanları: Küçük işleri yöneten ve temiz, kullanımı kolay bir Excel izleme form isteyen inşaatçılar ve koordinatörler.

Tek Tek Şablonlarla Başarıya Ulaşın

McKinsey'in araştırmasına göre, mega projelerin %98'inde %30'un üzerinde maliyet aşımı yaşanıyor ve %77'si en az %40 oranında gecikiyor. Bu zorluklar genellikle yapılandırılmış finansal denetim eksikliği, etkisiz maliyet izleme ve manuel süreçlere bağımlılık nedeniyle ortaya çıkıyor.

ClickUp'ın inşaat yönetimi şablonlarından Excel tabanlı çözümlere kadar, büyük ölçekli projeleri veya daha küçük alt yüklenici görevlerini denetliyor olsanız da, her ihtiyaç için bir şablon bulunmaktadır. Her araç, proje ilerlemesinin izlemeyi geliştirir, proje paydaşları için şeffaflığı artırır ve finansal kontrolün tamamen sizin elinizde kalmasını sağlar.

Bir sonraki inşaat projenizin sorumluluğunu üstlenmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve maksimum başarı için ödeme yönetiminizi, planlanan değerlerinizi ve iş kapsamınızı kolaylaştırın.

Sık Sorulan Sorular

Değerler çizelgesi oluşturmak için, öncelikle inşaat projesinde yer alan tüm ana bileşenleri, aşamaları veya görevleri liste. Her bir öğeye, toplam sözleşme tutarı ve işin kapsamına göre belirli bir parasal değer atanır. Bu ayrıntı, projenin ilerlemesiyle birlikte ilerlemeyi ve ödemeleri net bir şekilde izlemeyi sağlar ve işin her bir bölümünün uygun şekilde hesaplanıp faturalandırılmasını garanti eder.

Değerler Çizelgesi (SOV) şablonu, bir projenin toplam maliyetini tek tek kalemlere ayırmak için tasarlanmış standart bir form veya elektronik tablodur. Şablon, her bir iş öğesini, atanan değerini ve diğer ilgili ayrıntıları girmek için yapılandırılmış bir biçim sağlar ve böylece bir inşaat projesinin finansal yönlerini incelemek, güncellemek ve yönetmek daha kolay hale gelir.

Değerler çizelgesi genellikle projeyi denetleyen genel yüklenici veya inşaat müdürü tarafından hazırlanır. Çoğu durumda, bu süreç, maliyetlerin tahsisatının doğru olmasını ve ilgili tüm taraflarca kabul edilmesini sağlamak için alt yükleniciler ve proje sahibi ile işbirliğini içerir.

Değerler grafiği, projenin maliyet dağılımının görsel veya tablo halinde gösterilmesidir. Her bir iş öğesini, karşılık gelen değerini ve kümülatif toplamları göstererek sözleşme tutarının nasıl dağıtımını net bir şekilde özetler. Bu grafik, paydaşların proje faturalandırmasını izlemesine, tamamlanma durumunu takip etmesine ve inşaat süreci boyunca ödemeleri verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.