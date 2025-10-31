Parçalama Yöntemi: Daha Fazla Hatırlamak ve Anımsamak İçin

Bir güvercin her seferinde balkonunuza dönmeyi nasıl hatırlar?

Bir sıçan, kafesten çıkmak için hangi kolu çekmesi gerektiğini nasıl bilir? Ya da bir satranç ustası, panodaki 50.000'den fazla taş düzenini nasıl ezberler?

Basit cevap (psikoloji araştırmalarına dayalı): Parçalama.

70 yıl önce, Amerikalı psikolog George A. Miller, kısa süreli hafızayı anlamak ve genişletmek için parçalama kavramını popüler hale getirdi.

Bugüne hızlıca geçelim.

Duyusal sistemleriniz, görme, işitme, tatma, dokunma vb. şu anda saniyede yaklaşık 1 milyar bit veri topluyor. Bu nedenle, düşünce karmaşasını gidermek için ihtiyacımız olan şey parçalama olabilir.

Parçalama yöntemi nedir?

Parçalama, tek tek bilgi parçalarını bir sıra veya kalıp halinde gruplandırarak, iş hafızamızda daha kolay yakalanmasını ve daha sonra hatırlamak üzere uzun süreli hafızada saklanmasını sağlayan süreçtir.

Chunking'i daha önce duymamış olsanız bile, kesinlikle bunu tamamlamışsınızdır.

Sosyal güvenlik sayınızın nasıl temsil edildiğini düşünün: XXX-XX-XXXX, üç, iki ve dört haneli parçalar halinde. Yedi kedimin isimlerini hatırlamak için, onları aynı yavru grubu olarak parçalara ayırıyorum: üç ikili ve tek bir yavru, böylece hatırlaması daha kolay oluyor.

Bu, profesyonel alanda da geçerlidir.

Bir kütüphaneci kitapları alfabetik parçalara ayırır. Bebekler oyuncak bebeklerini hatırlamak için parçalama yöntemini kullanır! Proje yönetimi, zaman bloklama ve Pomodoro tekniği de parçalama yöntemlerinin birer örneğidir.

Günlük yaşamın çeşitli yönlerinde parçalama son derece popülerdir, bu da nedenini sorgulamaya neden olur.

Parçalama yöntemi hangi sorunu çözer?

İnsanın iş hafızası sınırlıdır.

Sadece birkaç bilgiyi, yaklaşık yedi bilgiyi depolayabilir ve daha sonra bunları doğru bir şekilde hatırlayabilir.

Ancak, insanın hırsı sonsuzdur. Parçalama bu boşluğu doldurur.

Örnek olarak, Transport for London, tüm "taksi şoförlerinin Londra'nın karmaşık yol ağında en hızlı rotaları bilmelerini" sağlamayı hedeflemektedir.

The Knowledge olarak bilinen bu test, sürücülerin Charing Cross'tan 6 mil yarıçapındaki 25.000 cadde, yönler, tek yönlü caddeler, çıkmaz sokaklar, restoranlar, barlar, mağazalar ve önemli yerleri hatırlama becerilerini değerlendirir.

Londra taksicilerinin bilmesi gerekenler, Google Harita aracılığıyla gösteriliyor.

Taksi şoförü adayları için kullanılan bir terim olan 'bilgi çocukları', çeşitli hafıza teknikleri kullanır. Bunlardan biri, 'satelliting' olarak adlandırdıkları bir sistemdir. Bu sistemde, yolculuğun başlangıç ve bitiş noktalarının çevresindeki çeyrek mil yarıçapındaki konumları parçalara ayırarak hafızalarına commit ederler.

Bu parçaların her biri daha büyük parçalar oluşturarak Londra manzarasının hafızasında bir hiyerarşi form eder.

University College London'da nörobilimci olan Eleanor Maguire, Londra taksicilerini incelediğinde, hafıza için önemli olan beynin bir parçası olan arka hipokampüslerinin ortalamadan daha büyük olduğunu keşfetti. Ayrıca, hafızayı kontrol eden beyin bölümlerinin esnek olduğunu ve yetişkinlikte bile değişebileceğini kanıtladı. 👀

Özünde, parçalama ve hafıza sarayı olarak da bilinen Loci yöntemi, bireylerin hafıza sınırlarını aşmalarına gerçekten yardımcı olur. Uzun vadede sürekli uygulama ile, fiziksel beyni yeniden şekillendirerek insanın yeteneklerini hedeflerine daha yakın hale getirir.

ClickUp Brain aracılığıyla gösterilen hafıza sarayı kavramı

Chunking inanılmaz derecede güçlü bir yöntem olsa da, onu kullanmak için zihinsel olarak Everest Dağı'na tırmanmanıza gerek yok.

Ben bu yöntemi, 14 adımlı Kore cilt bakım rutinini yönetilebilir aşamalara bölmek için kullanıyorum. İş yerinde, çoğumuz zaman yönetimini kolaylaştırmak için sabahları yoğun çalışmayı planlıyor ve toplantıları öğleden sonralarına bölüyoruz.

Aslında, bu makaleyi bölümler, alt bölümler, paragraflar ve cümlelere ayırdım. Yazarların her zaman yapacakları bir şey!

Parçalama Yönteminin Tarihi ve Kökenleri

Hafıza, hatırlama ve bilgi grupları hakkında daha önce de çalışmalar yapılmış olsa da, George A. Miller'ın 1956 yılında yayınladığı " Sihirli Sayı Yedi ± İki: Bilgi İşleme Kapasitemizin Bazı Sınırları " başlıklı makalesi, parçalama çalışmalarında bir dönüm noktası olmuştur.

Çalışma hafızasındaki darboğazı aşmanın bir yolu olarak parçalama fikrini sunmanın yanı sıra, bir kişinin rahatlıkla ezberleyebileceği parça sayısının yedi (± 2) olduğunu da pozisyon alır. Şöyle yazar:

Dünyanın yedi harikası, yedi deniz, yedi ölümcül günah, Pleiades'teki Atlas'ın yedi kızı, insanın yedi yaşı, cehennemin yedi katı, yedi ana renk, müzik skalasının yedi not ve haftanın yedi günü ne olacak?

O zamandan beri, parçalama yöntemi üzerinde çalışmalar yapılmış ve birçok alanda büyük gelişme kaydetmiştir.

Psikiyatristler, erken Alzheimer hastalığı olan hastalarda sözel iş hafızasını desteklemek için parçalama yöntemini kullanır. Öğretmenler ve eğitimciler, parçalama yöntemini okul ve üniversite öğrencileri için, özellikle dil öğreniminde yararlı bulur. Tıp öğrencileri, yüzlerce ilacın adını hatırlamak için parçalama ve diğer ezberleme tekniklerini kullanır.

Londra taksicileri gibi uzman pilotlar, bir uçağın çeşitli hareketli parçalarını izleme için uzamsal hafıza için bu yöntemi kullanır. Müzisyenler, şarkıcılar, gitaristler, davulcular vb. notları, şarkıları öğrenmek ve hatta nota okumak için parçalama yöntemini kullanır.

David Dumais, Müzik Çalışması: Müzisyenlerin Enstrümanlarını Profesyonel Gibi Çalıştırma ve Ustalaşma Rehberi adlı kitabında şöyle yazıyor:

Müziğinizi basitleştirmek için parçalara ayırın. Cümlelere ve alt cümlelere bölün. Basit tutmak için yapılacak ne gerekiyorsa yapın!

🤔 Şuna bir bakın: Mağara adamları o zamanlar bir yapılacak liste tutuyor olsaydı, bu liste de neler olurdu?

Parçalama Yöntemi Neden İşe Yarar?

Her türlü hafıza görevinde, parçalama yöntemi basitliği nedeniyle iş görür.

Bunu, dizüstü bilgisayar, şarj cihazı, telefon, iki gömlek, iki pantolon, iki çift çorap, ayakkabı, tuvalet malzemeleri yerine tek bir sırt çantası taşımak olarak düşünün, ne demek istediğimi anladınız.

Bu basitlik, insan beyninin karmaşık işleyişini akıllıca gizler.

Hafıza kavramını açıklayan Harvard Health Publishing'in katkı düzenleyici Dr. Mallika Marshall, depolama ve hatırlama için bir araya gelen beynin çeşitli bölümlerini liste halinde sunuyor.

Hafızayla bağlantılı beyin bölümleri (via Discovering the Brain )

Hafızanın hipokampüste kataloglandığını yazıyor. Hafıza duygusal olarak güçlü olduğunda, amigdala onu işaretler. Bazı bileşenler serebral kortekse dağıtım ile aktarılır. Hatırlamak için, ön lobları aktive ederiz, bu da beynin çeşitli bölümlerinden bilgi getirir.

Örnek olarak, favori filminizden bir sahneyi hatırlamak için beynin görsel bölgesinden arka planı ve oyuncuların yüzlerini hatırlamak için veri çekmek gerekebilir, ancak diyalogları hatırlamak için dil bölgesinden ve hatta film müziğini veya ses efektlerini hatırlamak için işitsel bölgeden de bilgi çekmek gerekebilir. Bu bileşenler bir araya gelerek, siz hatırlamaya karar verene kadar uykuda olan ve o anda yeniden etkinleşen benzersiz bir nöronal model form eder.

Parçalama, bu karmaşıklığı soyutlayarak, beyinde işleme, ezberleme ve depolama yükünü, başka bir deyişle bilişsel yükü azaltır. Sonuç olarak, beyin daha fazla yapılacak ve uzmanlığı güçlendirmek için serbest kalır.

Geleneksel olarak fiziksel bir görev olarak görülen yüksek hızlı sporlarda bile, araştırmalar parçalama yönteminin yarışçılar için yüksek stresli ortamlarda aldıkları farklı duyusal bilgileri yönetmek için son derece yararlı olabileceğini göstermektedir.

Parçalama, anlam bulmanıza yardımcı olur ve karmaşayı yönetilebilir hale getirir!

Hepimizin "Bu görev için burada ne yapıyorum ki?" diye düşündüğü günler olur.

Parçalama, bilgileri bunu yapacak kişi için anlamlı bir şekilde düzenleyerek bu konuda yardımcı olur.

Bir düzine hayvanı ezberlemeniz istendiğini hayal edin: kedi, şempanze, koala, kanguru, kaplan, Bengal kedisi, kurt, fare, tavşan, tilki, penguen ve dalmaçyalı.

Basit bir parçalama, bunları şu şekilde düzenlemek anlamına gelir:

Evcil hayvanlar : Kedi, Bengal kedisi, tavşan, fare, dalmaçyalı

Vahşi hayvanlar : Şempanze, engerek, kaplan, tilki, kurt

Avustralyalılar: Koala ayısı ve kanguru

Bu durumda, parçalama, zaten aşina olduğumuz fikirleri (evcil hayvanlar, ormanlar, Avustralya) temel alarak, çağrışımlar oluşturarak nesneleri bağlam içine yerleştirmeye yardımcı olur. Bu şekilde, mevcut sinaptik bağlantıları kullanmanıza ve nöroplastisiteyi genişletmenize yardımcı olur.

Uzantı olarak, hafıza nihai hedef değilse ne olur? Parçalama bu konuda da yardımcı olabilir.

Benzer görevleri bir araya getirerek görev parçalama (veya alışkanlıkları parçalıyorsanız alışkanlık yığınlama) yapabilirsiniz, böylece beyniniz bağlam içinde kalabilir ve ilgili bilgilere odaklanabilir.

Zaman parçalama, iş gününüzü (genellikle 8 saat) belirli görevlerle daha küçük parçalara ayırarak daha verimli bir gün geçirmenizi sağlar. Çevik planlama, uzun vadeli ürün yol haritalarını her sprint için yönetilebilir ve teslim edilebilir parçalara ayırmayı içerir. Bu süreç, acımasız önceliklendirme olarak da bilinir.

Tüm bu örneklerde, parçalama yöntemi karmaşayı yönetilebilir hale getirdiği için iş görür.

Bu yöntem, bireylerin kendilerini zorlamadan daha fazla bilgiyi özümsemelerine yardımcı olur. David Epstein'ın kitabında Aralık: Uzmanlaşmış Bir Dünyada Genelciler Neden Başarılıdır? yazdığı gibi:

Parçalama, müzisyenlerin uzun parçaları ezbere çalması veya futbolcuların bir saniye içinde oyuncuların hareketlerini algılayıp pas atma kararı vermesi gibi, görünüşte mucizevi olan, belirli bir alana özgü hafıza örneklerini açıklamaya yardımcı olur.

Parçalama Yönteminin Pratik Uygulamaları

Parçalama, özünde pratik bir beceridir. Parçalarımızı ne kadar iyi gruplandırırsak, o kadar çok şey hatırlarız.

Örnek, gençken dinlediğim şarkıların sözlerini oldukça iyi hatırlıyorum çünkü şarkının melodisi, metni anlamlı parçalara ayırmaya yardımcı oluyor.

Ve bu sadece bir örnek. Chunking'in gerçekten yardımcı olabileceği diğer günlük durumlar şunlardır:

Yeni bilgileri incelemek veya öğrenmek

İlk yardım kursuna katıldığınızdan bahsedelim. 15 ayrı adımı ezberlemeye çalışmak yerine, bunları üç kategoriye ayırın: durumu değerlendirin, kişiye yardım edin ve profesyonelleri uyarın. Her kategori içinde 3-5 eylem hatırlayın. Sweller (1988) tarafından bilişsel yük teorisi üzerine yapılan araştırma , bu yaklaşımın aşırı yüklemeyi azalttığını ve bilgiyi hatırlamayı geliştirdiğini göstermektedir . Çünkü artık daha iyi bir bağlam ve anlayışla çalışıyorsunuz.

2. Yönergeleri hatırlamak

Yeni bir konuma ulaşmak için dokuz dönüşü izlemeyi unutun. Yolculuğunuzu parçalara ayırın. "Ana caddeye sürün" (parça 1), "İkinci soldan dönün ve benzin istasyonuna devam edin" (parça 2), "Sağa dönün ve kırmızı binanın yanına park edin" (parça 3).

3. Yeni bir tarif öğrenmek

Yeni bir şey pişirmeye çalışıyorsanız, her talimatı ayrı bir görev olarak değerlendirmeyin.

Adımları hazırlık, pişirme ve sonlandırma olarak gruplandırın. Örnek olarak, "doğrama, baharatlama ve marine etme" hazırlık parçasıdır. "Kızartma, kaynatma ve karıştırma" pişirme parçasıdır. Parçalama, şeflerin çalışma şeklini yansıtır ve unutulan adımları önlemeye yardımcı olur.

4. Seyahat için hazırlanmak

25 ayrı öğeyi hatırlamaya çalışmak yerine, paketleme listenizi parçalara ayırın: giysiler, tuvalet malzemeleri, elektronik eşyalar, seyahat belgeleri ve atıştırmalıklar. Bu, kaos hissini azaltır ve her şeyin hazır olup olmadığını kontrol etmeyi kolaylaştırır.

5. Çocuklara öğretmek veya ödevlerine yardım etmek

Çocuklar genellikle talimatlarla boğulurlar. "Dişlerini fırçala, çantanı hazırla, ayakkabılarını giy ve ışıkları kapat" derseniz, bunların yarısını unutabilirler.

Bunun yerine, görevleri parçalara ayırın: "Banyoda hazırlan" (dişler, yüz, saç), sonra "okula gitmek için hazırlan" (çanta, öğle yemeği, su), sonra "dışarı çık" (ayakkabılar, ışıklar, ceket). Bu şekilde onların başarılı olması daha kolay olur ve sizin sakin kalmanız da daha kolay olur.

Askeri teçhizat organizasyonu: Chunking'in gerçek hayatta kullanıldığı bir örnek Askeri personel, ekipmanlarını basit bir düzenin ötesinde organize eder. Bu yöntem kategorizasyon, etiket ve bölmelendirmeyi içerir. Bu üç anahtar strateji, belirli bir amaca hizmet eder: baskı altında gerekli ekipmanı hızlı ve doğru bir şekilde bulmayı sağlamak. Bunu ayrıntılı olarak inceleyelim: ✅ Kategorizasyon: Öğeler fonksiyon veya görev türüne göre gruplandırılır. Tıbbi malzemeler, iletişim araçları, hayatta kalma ekipmanları veya silah bakım kitleri gibi. Askerler, ekipmanları rastgele paketlemek yerine, mantıklı gruplar halinde saklamak ve almak üzere eğitilirler. Bu, yüksek stresli bir durumda her bir öğeyi hatırlamak zorunda olmadıkları, sadece hangi "kategoriye" ulaşacaklarını bilmeleri gerektiği anlamına gelir. → Neden işe yarıyor: Bu, hafızadaki parçalama işlemini yansıtıyor. Bilişsel yük teorisine göre (Sweller, 1988), ilgili bilgileri gruplamak zihinsel yükü azaltır ve hatırlamayı daha hızlı ve daha güvenilir hale getirir. ✅ Etiketleme: Her kese, kap veya bölme, bazen renk, sembol veya metinle açıkça etiketlenir. Etiketler, sadece hatırlamayı değil, daha hızlı ve zihinsel olarak daha az yorucu olan tanıma sürecini tetikleyici görsel ipuçları görevi görür. → Neden işe yarıyor: Parçalama genellikle ipuçlarına ve çağrışımlara dayanır. Etiketler, beyninizin tüm bilgileri bir kerede aramak zorunda kalmadan doğru parçanın konumunu belirlemesine yardımcı olan "çapalar" görevi görür. ✅ Bölmelendirme: Öğeler, genellikle modüler çantalar veya taktik yelekler içinde ayrı, özel bölmelerde saklanır. Bu, öğelerin karışmasını önler ve askerlerin o anda ihtiyaç duydukları şeylere, gereksiz araçları ayırmaya gerek kalmadan erişmelerini sağlar. → Neden işe yarıyor: Bilişsel psikolojide bu, uzamsal parçalama veya ilgili öğeleri fiziksel olarak yakın tutmayı yansıtır; bu da zihinsel ilişkilendirmeleri güçlendirir ve karar vermeyi hızlandırır.

Parçalama, beynimizin daha az yüklenmiş hissetmesini sağladığı için işe yarar. Ne kadar çok kullanırsanız, o kadar otomatik hale gelir.

İster yeni bir şey öğreniyor, ister gününüzü yönetiyor, ister başka birinin düzenli kalmasına yardımcı oluyor olun, parçalama dağınık bilgileri beyninizin kolayca işleyebileceği bir şeye dönüştürür.

Parçalama Yöntemini Adım Adım Uygulama

İyi parçalama, karmaşık görünen veya "7 ± 2"den fazla öge içeren her şeyi mantıklı parçalara ayırmaktır. Tamamlandıktan sonra, bu yöntem silahlarınız arasında olağanüstü bir araç olabilir.

Adım 1: Hedefinizi belirleyin

Parçalama yöntemini uygulamaya başlamadan önce bir hedef belirleyin.

Basitleştirmek istediğiniz şeyi seçin. Bu, dağınık masanızı KonMari yöntemiyle düzenlemek veya bir sonraki yapay zeka unicorn'unu oluşturmak gibi herhangi bir şey olabilir.

Adım 2: Hedefe giden yolu harita

Bu aşamada, adımların sırası veya boyutu konusunda endişelenmeyin.

Yapmanız gereken her şeyi kapsamlı bir liste halinde yazın. Bunu bir kağıda yazabilir veya bir yapılacaklar listesi uygulaması kullanabilirsiniz. Bu beyin fırtınası şablonlarından bazıları da yardımcı olabilir.

Örnek, masanızı düzenlemek isterseniz, liste şöyle görünecektir:

Yazmayan kalemleri atın

İşaretleyicileri beyaz tahtanın yanına koyun.

Sadece günlük planlayıcıyı masanın üzerinde tutun.

Masaüstünü silin

Klavye ve fareyi derinlemesine temizleyin

Çöp kutusunu boşalt

Mektupları ve belgeleri arşivleyin

Para bitkisini sulayın

Kahve fincanlarını temizleyin

İstenmeyen belgeleri parçalayın

Kullanılmış kırtasiye malzemelerini atın

Kabloları düzenleyin

Sandalyeyi süpürün

Çevrimiçi yapışkan notlara geçin

💡 Profesyonel İpucu: Listeyi hazırlayın. Yargılamayın. Bir takım olarak işiniz varsa, ClickUp görevleri ile parçalama yaparken, altı düşünme şapkası tekniği tüm temelleri kapsamak için harika bir yoldur.

Adım 3: Parçaları oluşturun

Liste ettiğiniz tüm öğelere dayanarak, yönetebileceğiniz birkaç parçaya ayırın.

Yukarıdaki liste, toz alma, kırtasiye düzenleme, belge yönetimi vb. olarak kategorize edilebilir. Henüz her şeyi tamamlayamadıysanız endişelenmeyin. Bir sonraki adımda da parçalar ekleyebilirsiniz.

Adım 4: Bilgi parçalarını parçalara ekleyin

Her parçanın altına, belirlediğiniz bilgiyi veya görevleri ekleyin. Yukarıdaki parçalar kümesi şöyle görünebilir.

Toz alma ve temizlik Kırtasiye düzenleme Belge yönetimi Dijital görevler Masa üstü estetiği Masaüstünü silin Yazmayan kalemleri atın Mektupları ve belgeleri arşivleyin Çöp kutusunu boşalt Sadece günlük planlayıcıyı masanın üzerinde tutun. Klavye ve fareyi derinlemesine temizleyin İşaretleyicileri beyaz tahtanın yanına koyun. İstenmeyen belgeleri parçalayın Yapışkan notları dijitalleştirin Para bitkisini sulayın Sandalyeyi süpürün ve kabloları düzenleyin Kullanılmış kırtasiye malzemelerini atın Kahve fincanlarını temizleyin

Adım 5: Her seferinde tek bir parçaya odaklanın

Parçalama yönteminin amacı, karmaşık görevleri daha basit hale getirmektir. Bu nedenle, görevi ele alın ve her seferinde bir parça yapılacak.

Bu, ezberleme tekniği olarak da iş görür.

Diyelim ki dönem tablosunu ezberlemek istiyorsunuz. Bunları metaller, ametaller, geçiş metalleri, lantanitler, aktinitler, metaloidler ve asal gazlar olarak parçalara ayırabilirsiniz.

Bir tanesiyle başlayın, örneğin metaller, ve hepsini ezberleyin. Bir kez alıştıktan sonra, bir sonrakine geçin.

Adım 6: Tekrar edin

Chunking, hafıza ve organizasyon için harika bir teknik olmakla birlikte, unutma eğrisine de maruz kalabilir.

Bu nedenle, uzun vadeli hatırlamayı sağlamak için süreci gözden geçirin ve tekrarlayın. Egzersiz yapmak veya meditasyon yapmak gibi yapmak istediğiniz ancak genellikle yapmadığınız yapılacak görevleri parçalara ayırdığınızda, parçalama yöntemi alışkanlık döngülerini form almanıza da yardımcı olabilir.

Yeni başlayanlar için parçalama fikirleri

Daha önce aktif olarak parçalama tamamlandıysa, bu çok büyük bir süreç gibi görünebilir. Ancak öyle olmak zorunda değil.

👉🏽 Küçük adımlarla başlayın: Kasa kuyruğunda beklerken kredi kartı sayısını veya trafikte sıkışıp kalmışken araç plakalarını ezberlemeye çalışarak başlayın. Başlangıçta çok büyük görevler üstlenmek, zamanın nasıl geçtiğini fark etmemenize ve çok az şey ezberlemenize neden olacaktır.

👉🏽 Hafıza sarayını deneyin: Sherlock Holmes tarafından popüler hale getirilen hafıza sarayı, bilgileri beyninizde dolaşabileceğiniz odalar gibi görselleştirmenin bir yoludur. Bu tekniği, bilgileri uzamsal olarak düzenlemek için kullanın.

👉🏽 Anımsatıcılar oluşturun: Bir hedefin tüm parçaları veya her parçanın içindeki parçalar için, kısaltma, hikaye veya hatta kafiye gibi anımsatıcı sistemler oluşturun.

👉🏽 Hatırlama ipuçları belirleyin: En sevdiğiniz filmdeki diyalogları, karakter konuşmaya başlar başlamaz tamamlandı mı? Bu diyalogun başlangıcı bir hatırlama ipuçudur, geri kalanını hatırlamanızı tetikleyici bir şeydir. Hatırlamak istediğiniz şeyler için kendi hatırlama ipuçlarınızı belirleyin.

🌷Biliyor muydunuz: Parçalama, bilgileri olduğu gibi saklayan bir hafıza tekniği olarak kabul ediliyordu. Müzisyenler, duyduklarını aynen çalabilen "insan kaset kaydediciler" olarak görülüyordu. Ancak, atonal müzik çalmaları istendiğinde durum böyle değildi. Bu, parçalamanın herhangi bir öğe grubuyla ilgili olmadığını gösterdi. David Epstein, kalıplar ve tanıdık yapılar hatırlamada çok önemli olduğunu yazıyor.

Parçalama Yöntemi ve Diğer Öğrenme Teknikleri

Kesinlikle basit ve son derece etkili olmasına rağmen, parçalama tek öğrenme tekniği değildir.

Diğer yaygın yöntemlerle karşılaştırıldığında nasıl olduğunu görelim.

Parçalama ve aralıklı tekrar

Aralıklı tekrar, öğrenilen materyali farklı dönemlerde gözden geçirme sürecidir.

Örnek, sabah yeni bir kavram öğrendiyseniz, alandırak tekrar yöntemi bu kavramı birkaç saat, bir gün, bir hafta, iki hafta vb. aralıklarla gözden geçirmenizi önerir.

Parçalama Aralıklı tekrar Kodlama tekniği Geri çağırma tekniği Hafızaya yardımcı olur Hatırlamaya yardımcı olur Kısa süreli hafıza kapasitesinin sınırlarını aşmak için tasarlanmıştır. Unutma eğrisinin etkilerini aşmak için tasarlanmıştır.

Parçalama ve zihin haritalama

Zihin haritası, terimin tam anlamıyla, sahip olduğunuz düşüncelerin görsel bir haritasıdır.

Esasen, bilgileri hiyerarşik ve doğrusal olmayan bir şekilde düzenlemek için zihin haritası kullanmış olursunuz.

Yani, hem parçalama hem de zihin haritalama kodlama teknikleridir.

İyi zihin haritaları da parçalama yöntemini kullanır ve bilgileri düğümler ve alt düğümler arasında düzenler. Parçalama ile zihin haritalama yöntemini birleştirmek, karmaşık fikirlerin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Parçalama Zihin haritalama Bilgileri bağımsız birimler halinde düzenler Bilgileri bağlantılı birimler halinde düzenler Benzer bilgi parçalarını gruplandırmaya odaklanın Bilgiler arasındaki bağlantıları temsil etmeye odaklanır. Her zaman hiyerarşik değildir Her zaman hiyerarşik

Parçalama ve not özetleme

Not özetleme, bir ders, sunum veya kavramdan anahtar noktaları seçip daha sonra hatırlamak üzere not alma işlemidir. Notları kendi kelimelerinizle özetlediğinizde, bunları hatırlama ve geri çağırma olasılığınız artar.

Parçalama Not özetleme Tüm bilgileri ezberlemek için kullanılır Kavramları anlamak ve önemli noktaları hatırlamak için kullanılır. Olduğu gibi hatırlamaya yardımcı olur Kendi kelimelerinizle not almayı teşvik eder Hatırlamanın doğruluğuna odaklanın Fikirlerin anlaşılmasına odaklanmak

Bir bakıma, parçalama da bir özetleme yöntemidir. Birinci düzey bilgilerin listesidir. Ancak, tüm özetlemeler parçalama değildir.

Chunking yöntemini bu kadar iyi anladıktan sonra, uygulaması çok zor geliyorsa endişelenmeyin. Bir sonraki bölümde bunu ayrıntılı olarak ele alacağız.

💡 Profesyonel İpucu: Parçalama, aralıklı tekrar, zihin haritaları ve not özetleme, birlikte kullanıldığında öğrenmeyi hızlandırabilen birbirini tamamlayan tekniklerdir.

Parçalama yöntemini başarıyla kullanmanın en önemli adımı, doğru hedefi belirlemektir.

Hedeflerinizi ayarlamak ve yönetmek için çeşitli yöntemler vardır. Örneğin, SMART hedef yöntemi en etkili ve popüler yöntemdir.

Doğru hedefleri ayarlama

ClickUp Hedefler, hedeflerinizi görselleştirmenin ve ilerleme kaydetmenin harika bir yoludur.

Görev hedefleri (hafta sonuna kadar ana sayfanın kullanıcı arayüzü tasarımını tamamlamak), sayısal hedefler (her gün 12 satış görüşmesi yapmak), para birimi hedefleri (yeni müşteri gelirinde 250.000 dolar kazanmak) veya hatta evet/hayır hedefleri (NPS puanımız 4'ün üzerinde mi?) belirleyin.

Parçalar oluşturma

Bir hedef belirledikten sonra, bu hedefe ulaşmak için yapmanız gereken her şeyi bir liste haline getirin.

Yeterince büyükse, bunları projelere ayırın. Aksi takdirde, ClickUp Listeleri ve Proje Hiyerarşisi, ihtiyacınız olduğu kadar görev eklemenize olanak tanır.

ClickUp Proje Hiyerarşi ile her dosyayı zahmetsizce düzenleyin ve ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişin.

ClickUp listelerini kullanarak bilgileri istediğiniz şekilde parçalara ayırabilirsiniz.

Örnek, görev parçalarıyla ClickUp Milestones oluşturun. Ne kadar ilerlediğinize göre bunları gruplandırmak için özel durumlar ekleyin. Ve potansiyel müşteri kaynağı gibi özel etiketleri kullanarak bunları bu şekilde parçalara ayırın. Ayrıca derecelendirmeler oluşturabilir ve tüm beş yıldızlı hesaplarınızı bir araya getirebilirsiniz!

İşte ClickUp'ta Liste Görünümü'nü kullanarak parti planlaması için yapılacaklar listemi görselleştirme yöntemim

🌷Biliyor muydunuz: Profesyonel bir satranç oyuncusu panoyu 64 ayrı kare olarak görmez. Bunun yerine, "Fianchetto Kale" veya "İzole Edilmiş Vezir Piyon Yapısı" gibi yaygın taktiksel parçaları veya oluşumları tanımayı öğrenirler. Bu birkaç karmaşık, önceden depolanmış oluşumu tanımak, panonun stratejik durumunu anında kavramalarını sağlar.

Parçaların görünümünü görüntüleme

Liste görünümü sadece başlangıç. ClickUp Görünümleri, geniş özelleştirilebilir seçenekler sunar.

Daha görsel bir şey istiyorsanız, ClickUp Kanban panosu chunk'larınızın ve her birindeki öğelerin dikey dağılımını görmenize yardımcı olur .

ClickUp Önceliklendirme Matrisi şablonu ve ClickUp Öncelik Matrisi şablonu, elinizdeki işi inceleyebileceğiniz diğer yöntemlerdir. İşleri önceliğe göre parçalara ayırarak, görev listesini düzenleyebilir ve önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

Hatırlamaya yardımcı olma

Bir kavramı öğrendikten sonra, daha iyi hatırlama için aralıklı tekrar ve gözden geçirmeyi uygulayabileceğiniz birkaç yol vardır.

✅ AI ile gözden geçirme: ClickUp Brain ile kendi kişisel antrenman partnerinizi oluşturun. Öğrenmek istediğiniz bilgileri girin ve şunu isteyin:

Anahtar noktaları özetleyin

Karmaşık fikirleri başka kelimelerle ifade edin

Görseller oluşturun

Testler oluşturun

✅ Sınavlara cevap verin: Öğrenmeyi, açıklamaktan daha iyi destekleyen bir şey yoktur. Öğrenmenizi aktif olarak gözden geçirmek için kendinize sınavlar hazırlayın. Quizlet gibi araçlar bunun için mükemmeldir.

✅ Flash kartları kullanın: Flash kartlar, çok eski zamanlardan beri hafıza ve hatırlama konusunda yardımcı olmaktadır. Bunu dijital olarak yapın ve ücretsiz ve açık kaynaklı Anki gibi araçları kullanarak her yere yanınızda taşıyın.

İşte size yardımcı olacak birkaç verimlilik ipucu daha:

Parçalama Yönteminin Faydaları

Bir araştırmaya göre, 230 saatlik pratik, hafıza kapasitesini 7 rakamdan 79 rakama çıkarır.

Uygun bir ezberleme sistemi ile, pratik yaparak hafıza performansında sınır yok gibi görünüyor.

Uygun bir ezberleme sistemi ile, pratik yaparak hafıza performansında sınır yok gibi görünüyor.

Parçalama, bu tür bir sistemdir. İnsanların, ne kadar karmaşık olursa olsun her şeyi ezberlemesine ve düzenlemesine ve daha sonra bütünlüğü bozulmadan hatırlamasına yardımcı olur.

Ama dahası da var.

Ayrıca, karşınıza çıkan bilgi yükünü yönetmenin bir yolunu da sunar. Bu, farklı bilgileri etiketli küçük kutulara yerleştirerek ihtiyaç duyduğunuzda bunlara erişebilmenizi sağlar.

Sonuç olarak, şu anda ihtiyacınız olmayan şeyleri de bir kenara koyarak stresi önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Yaptığınız görevlere bağlı olarak, parçalarınızı tekrar tekrar gözden geçireceksiniz. Daha az stres, daha az bilişsel yük, daha az bunaltı.

Parçalama yöntemini alanlı tekrar ve aktif gözden geçirme ile birleştirdiğinizde, ne kadar çok şey bildiğinizi kendiniz görebilirsiniz. Bu da doğal olarak özgüveninizi artırır.

Bölümleme, bireysel kullanımların ötesinde, toplumdaki şeyler için standartlar oluşturmaya da yardımcı olur. Örneğin, ABD'de telefon sayılarını 3-3-4 haneli olarak bölümlere ayırmak standart bir uygulamadır. Web sitesi menüleri genellikle hizmetler, çözümler, sektörler, kaynaklar vb. olarak bölümlere ayrılır.

Bu anlamda, düşünceli parçalama yönteminin ezberlemeyi ve yaşamayı kolaylaştıran bir dünya yarattığını söylemek abartı olmaz.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Parçalama, işe yaramadığını anlayana kadar kusursuz gibi görünen tekniklerden biridir.

Birçok kişi işlerini basitleştirdiklerini düşünerek bu yöntemi dener, ancak sonunda kafa karıştırıcı mini görevler veya yine de başlamak imkansız gibi görünen aşırı büyük "parçalar" ile baş başa kalırlar.

İşin sırrı, iş yükünüzü bölmek değil, akıllıca bölmektir. İşte dikkat etmeniz gereken klasik parçalama hataları.

❌ Çok fazla parçalama

Miller, insan hafızasının tutabileceği parçaların sayısının 7 ± 2 olduğunu pozisyonlandırır. O zamandan beri birçok araştırmacı bunun aşağı yukarı doğru olduğunu göstermiştir. Tedbirli davranmak için, her kavram için yedi parçadan fazla oluşturmayın. Yeni başlayan biriyseniz, çok daha az parça ile başlamanız daha iyi olabilir.

❌ Her parçada çok fazla öğe var

Parçayı hatırlıyorsanız ama içindeki öğeleri hatırlamıyorsanız ne olur? Bu hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle, her parçaya koyduğunuz öğe sayısına dikkat edin. Araştırmalar, her parçadaki optimal öğe sayısının 3-4 olduğunu göstermektedir.

❌ Keyfi gruplama

Parçalama, yalnızca sizin için mantıklıysa yararlıdır. Örnek, market alışverişi öğeleri A, B, C ve D etiketleri altında parçalara ayırır ve bunlara rastgele öğeler eklerseniz, bunların hiçbirini hatırlamanız olası değildir.

En iyi ezberleme ve hatırlama için:

İlgili öğeleri bir parçaya ekleyin (süt, peynir ve yoğurt bir parçada).

Onlara anlamlı bir etiket verin (süt ürünleri)

❌ Büyük resmi unutmak

Bazen, sadece hatırlamak için bazı şeyleri ezberlersiniz, örneğin ABD'deki tüm nehirlerin isimlerini. Genellikle bunu bir hedefe ulaşmak için yaparsınız. Parçalama yaparken, bu hedefe hizmet ettiğinizden emin olun.

Örnek, market liste parçalama alışverişe yardımcı olur, bu nedenle her süpermarket reyonunu bir parça olarak seçmek iyi bir fikirdir. Okul müfredatında, ilgili bölümler bir araya getirilerek çocuklar derslerini ezberlerken sinaptik bağlantılar kurabilirler.

❌ Yeterli sayıda yorum yok

Herkes unutma eğrisinden geçer. Parçalama yöntemini kullanın ya da kullanmayın, zamanla bilgileri unutursunuz. Bunu önlemenin tek yolu sistematik tekrarlamalardır.

Birkaç saat, bir gün, birkaç gün, birkaç hafta vb. dönemlerle tekrarlar planlayın. Uzun süre erişmeyeceğiniz bilgiler ise, her üç ayda bir/yılda bir tekrar yapın.

💡 Profesyonel İpucu: Sıkıcı geliyorsa, daha eğlenceli ve daha az korkutucu hale getirmek için bullet journaling uygulamasını deneyin.

Chunking, insanların hafızasını geliştirmelerine yardımcı olmak için uzun süredir incelenen bir yöntem olsa da, makineleri de dönüştürebilir. İşte nasıl.

AI ve Veri Biliminde Parçalama Yöntemi

Parçalama, insan beyninde çok önemli ve yaygın bir süreçtir.

Esasen insan düşünme süreçlerini taklit etmeye çalışan yapay zeka, parçalama yönteminden çok şey öğrenebilir.

✅ Token boyutunu sınırlama: Doğal Dil İşleme (NLP) ile bir AI modelini eğitmek, girdi kaynakları sağlamayı içerir. Genellikle, bu girdilerin token boyutunda bir sınır vardır. Örneğin, Azure OpenAI text-embedding-ada-002 modelinin maksimum girdi metin uzunluğu 8000 token'dır. Parçalama, Büyük Dil Modelleri (LLM) için belgeleri etkili bir şekilde işlemek üzere parçalara ayırmaya yardımcı olur.

✅ Zaman serisi verilerinde parçalama: Bir metni parçalamak kolaydır. Cümle veya paragrafın bittiği yeri keserseniz mantıklı bir parça elde edersiniz. Peki, hisse senedi fiyatları veya hava durumu ölçümleri gibi sürekli bir sayısal veri akışınız varsa ne yapmalısınız? Genellikle bu, kronolojik olarak yapılır, yani "son 30 gün" veya "günlük ölçümler" için parçalar oluşturulur.

TIFF görüntü parçalama (via Github )

✅ Görüntü verilerinde parçalama: Büyük görüntüler, Vision Transformers (ViT) gibi modern bilgisayar görme modellerinde yaygın olarak kullanılan bir teknik olan yamalar veya döşemeler adı verilen daha küçük, tek tip dikdörtgen parçalara bölünerek parçalanır.

✅ Hedefe dayalı parçalama: Bir toplantıda olduğunuzu ve not almanız gerektiğini hayal edin. Oluşturduğunuz parçalar, konuşan kişiye veya konuşma zamanına göre düzenlenmişse işe yaramaz. Burada bağlamsal parçalama, önemli noktalar, geri bildirimler, kararlar, eylem öğeleri vb. gerekir. ClickUp Brain'in AI Notetaker özelliği tam da bunu yapar.

✅ Parça boyutu: İnsan beyninden farklı olarak, bilgisayarlar daha büyük bir iş belleğine sahip olabilir. Bu, AI modellerinin sabit veya değişken boyutta herhangi bir sayıya sahip olabileceği anlamına gelir. Her ikisinin de artıları ve eksileri vardır.

Aspects Sabit parçalar Değişken parçalar Tanım Verileri eşit uzunlukta parçalara böler Verileri mantıklı veya anlamlı parçalara ayırır Teknikler Bağlamdan bağımsız olarak verilerin uzunluğu Bağlama dayalı özyinelemeli bölme, anlamsal parçalama vb. En uygun Basitlik ve Hız Doğruluk ve Tutarlılık Artıları Yüksek hesaplama verimliliği ve öngörülebilir performans Yüksek anlamsal bütünlük ve bağlamsal zenginlik Eksileri Olası bağlam parçalanması ve tutarlılık kaybı Artan karmaşıklık ve daha yüksek hesaplama maliyeti

✅ Örtüşme: Parçalama, ilişkisel bir teknik değil, sıkıştırma tekniğidir, bu da bağlam kaybı olasılığı olduğu anlamına gelir. Makine öğreniminde bu, bağlamdan kopuk, istatistiksel olarak doğru çıktılar oluşturabilir. Bilim insanları, örtüşme adı verilen bir kavramla bu sorunu aşmaktadır. Önceki parçadan mevcut parçaya verilerin bir kısmının paylaşımıyla, örtüşme, LLM'lerin bağlamdaki devamı tanımlamasını ve bağlantı kurmasını sağlar.

Parçalama Yönteminin Sınırları ve Eleştirileri

Parçalama, genellikle hafıza tekniklerinin süper kahramanı gibi görülür ve bilgi yüklemesi yaşandığında günü kurtarmak için devreye girer.

Ancak, chunking'in hafıza açısından her şeyi sonsuza kadar düzelten bir yapıştırıcı gibi olmasını ne kadar istesek de, kompakt ve düzgün bir şekilde gruplandırılmış omuzlarında tüm bilişsel eksikliklerimizin yükünü kesinlikle taşıyamaz.

Öyleyse, parçalama yöntemini zihinsel krallığımızın anahtarı olarak kabul etmeden önce, bu yöntemin nerede tökezlediğini, hata yaptığını ve bazen de başarısız olduğunu daha yakından inceleyelim:

❗️Yeni görsel verilerle ilgili zorluklar: Parçalama, sıralı, sözel veya son derece yapılandırılmış bilgiler (rakamlar gibi) için çok etkilidir. Tanımadığınız bölgelerin harita veya karmaşık şematik diyagramlar gibi büyük miktarda karmaşık görsel veya uzamsal bilgileri işlemek için ise daha az etkilidir.

❗️7±2 tartışması: Bilişsel psikolog Nelson Cowan, merkezi hafıza deposunun ortalama kapasitesinin sadece dört parçaya kadar olduğunu pozisyona sahip. Günümüzün her yerde dikkat dağınıklığının olduğu dünyasında, bu kapasite daha da düşük olabilir.

❗️Alan özgüllüğü: Parçalama yöntemi olsa bile, bir Grandmaster'ın yüzlerce şarkıyı ezberlemesi kolay değildir. Ya da birinin aşina olmadığı bir ülkedeki tüm nehirleri ezberlemesi de öyle. Parçalamanın başarısı, öğrencinin kendi alanındaki uzmanlığına büyük ölçüde bağlıdır.

❗️Kestirme yol yok: Parçalama, büyük miktarda bilgiyi işlemeyi kolaylaştıran daha basit bir yöntemdir, evet. Ancak bu hiçbir şekilde bir kestirme yol değildir. Bu yöntemi ustalıkla kullanabilmek için uzun süreli ve özverili bir pratik yapmanız gerekir.

Parçalama Yönteminin Geleceği

Dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon dünyasında hafıza, eskisi kadar değerli bir beceri değildir.

Çoğu kişi kendi telefon sayısını ve eşinin telefon sayısını hatırlamaktan öteye geçemez. Tüm bilgiler bir tık uzağımızda, cebimizde. Bu, chunking'in modası geçmiş olduğu anlamına gelmez.

Chunking yöntemiyle hafızama iş yapmanın odaklanmamı geliştirdiğini fark ettim.

Örnek, tüm yazılarımı beş parçaya ayırarak planlıyorum: Ne, ne zaman/nerede, neden, kim ve nasıl. Bu, sürece odaklanmamı ve eldeki fikre konsantre olmamı sağlıyor. Daha da önemlisi, bu parçalar dikkatim dağıldıktan sonra işime geri dönmemi kolaylaştırıyor.

İnsan zekasını makinelere aktarmaya çalışan araştırmacılar, parçalama konusundaki araştırmaları son derece değerli buluyor. Büyük Dil Modellerinde (LLM'ler), parçalama, büyük miktarda veriyi daha verimli bir şekilde işlemek için yardımcı olur. Modellerin bağlamı korumalarını ve belirteç sınırlarını aşmadan doğru bilgileri almalarını sağlar; bu, Retrieval-Augmented Generation (RAG) olarak da bilinir. Hesaplamalı sinirbilimciler, hız-doğruluk dengesi bağlamında parçalamayı araştırıyor ve esasen hedeflerinize göre daha etkili parçalama için zemin hazırlıyorlar.

Bilişsel sinirbilim ve modellemede, "egocentric chunking" (benmerkezci parçalama) öngörücü beynin işleyişini daha iyi anlamamızı sağlar. Sinirbilimde, "action chunking" (eylem parçalama) beynin karmaşık motor becerileri (ayakkabı bağlamak veya bir müzik cümlesini çalmak gibi) sinirsel dizilere nasıl düzenlediğini araştırır ve motor öğrenme ve rehabilitasyonu geliştirmek için yollar sunar.

Araştırmacılar ayrıca, beynin iş belleğinden kalıcı olarak silmeden öğe gruplarını geçici olarak bastırma yeteneği olan " sinaptik artırma"yı da inceliyorlar.

Olasılıklar gerçekten sonsuzdur.

Bir fili nasıl yersiniz? Her seferinde bir parça!

Bu eski atasözü (genellikle Desmond Tutu'ya atfedilir), en zorlu ve büyük görevlerin bile adım adım ele alındığında tamamlandığini savunur.

Parçalama yöntemi bu konuda bir gelişme sunar.

Biyolojik hackleme ve süper insan verimlilik peşinde koştuğumuz zamanlarda, parçalama, hafıza yoluyla dünyayı deneyimlemek için gerçek bir insan yöntemi sunar. Büyükustaları ve yüksek performanslı sporcuları diğerlerinden ayıran şeyin ne olduğunu göstererek, insan ruhunu daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Ya da benim bakış açımla, parçalama bize Grandmaster'lar ve yüksek performanslı sporcularla aynı şeyleri yapabileceğimizi gösterir.

Chunking ile mutlu günler dileriz, arkadaşlar!

Sık Sorulan Sorular

Parçalama, büyük bir bilgiyi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak hafızada tutma tekniğidir.

Parçalama, yeni bilgileri düzenlemek ve uzun süreli depolama için hazırlamak için kullanılan bir kodlama stratejisidir. Aralıklı tekrar, zamanla yeni oluşturulan parçaları pekiştirmek ve güçlendirmek için kullanılan bir geri çağırma stratejisidir. Bunlar birbirini tamamlayan tekniklerdir.

Parçalama her yerde karşımıza çıkar. Parçalamanın gerçek hayattan bazı örnekleri şunlardır: – Bir telefon sayısını 3-3-4 parçalara ayırarak ezberlemek – Projeleri aşamalar halinde görev parçalarına ayırmak – İlgili kelimeleri parçalara ayırarak bir dil öğrenmek – Talimatları parçalara ayırarak uçak uçurmayı öğrenmek – Benzer/tamamlayıcı ilaçları parçalara ayırarak 100'den fazla ilacı ezberlemek

Chunking'i başarıyla uygulamak için hiçbir şeye, hatta kalem ve kağıda bile ihtiyacınız yoktur. Ancak, size yardımcı olabilecek birçok araç vardır. Bunlar arasında Cornell sistemi gibi not alma yöntemleri, Anki gibi dijital flashcard uygulamaları ve ClickUp gibi üretken AI araçları bulunur.

Evet, ClickUp gibi modern yapay zeka araçları, büyük hedefleri iç içe geçmiş Klasörler, Listeler ve Görevler olarak bölerek hiyerarşik yapılar oluşturmak veya uzun metinleri daha kısa, daha akılda kalıcı parçalara özetlemek gibi çeşitli şekillerde yardımcı olur. Ayrıca, önemli noktaları (parça olarak kullanabileceğiniz) belirlemede de yardımcı olabilirler.

Doğru yöntemi seçmek, ezberlemek istediğiniz bilginin türüne bağlıdır. Yöntemin sizin için ve elinizdeki görev için anlamlı olduğundan emin olun. – Bir liste yapıyorsanız, mantıklı kategoriler seçin (örneğin, market alışveriş listesi için market reyonları gibi) – Tarih çalışırken veya bir programı ezberlerken, kronolojiyi seçin (örneğin, Dünya Savaşlarını araştırmak veya Dünya Kupası'na katılmayı planlamak gibi) – Bir proje planlarken, mantıklı parçalar veya aşamalar seçin (örneğin, bir pazarlama kampanyası için hedef belirlemek, kanalları planlamak, reklamlar oluşturmak, kampanyalar başlatmak, performansı raporlamak vb.) – Yazarken, bir içerik şablonu makaleyi bölümlere, alt bölümlere, paragraflara ve cümlelere bölebilir.

Parçalama, bilgileri etkili bir şekilde özümsemeye ve saklamaya yardımcı olur. Bilişsel yükü ve bir şeyleri hatırlamak zorunda olmanın stresini azaltır. Ancak, tamamlandıktan sonra etkili değildir. Çok fazla parça oluşturursanız veya öğeleri keyfi olarak gruplandırırsanız, yükün eskisinden daha fazla olduğunu hissedebilirsiniz.