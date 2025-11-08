Üniversiteler için Pazarlama Stratejileri: 2025'te Kayıtları Artırmanın Yolları

Üniversite kayıt oranlarının sürekli düşmesi nedeniyle, üniversitenizin kayıt hedeflerine ulaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz.

Azalan başvuru sayısı, artan finansal risk ve diplomanın değeri konusunda artan şüphecilik arasında, yükseköğretim pazarlaması her zamankinden daha zor hale geliyor.

Yükseköğretim pazarlamasında işiniz varsa ve bu zorluğu rekabet avantajı haline getirmenin yollarını arıyorsanız, bu yazı tam size göre.

Kolejler ve üniversiteler için kayıt sayısını artırmak ve marka bilinirliğini artırmak için pratik pazarlama stratejilerinin paylaşımı yapıyoruz.

⭐ Özellikli Şablon Üniversite pazarlama girişimlerinizi izleme konusunda zorlanıyor musunuz? ClickUp Üniversite Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak üniversite pazarlama stratejilerinizi tek bir yerde merkezileştirin. Bu şablonla, her bir görevinin tamamlandı yüzdesini izleme imkanı bulabilir ve hatta bunları Yüksek, Orta ve Düşük gibi önceliklere göre kategorilere ayırabilirsiniz. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üniversite Pazarlama Planı Şablonu ile pazarlama çabalarınızı merkezileştirin.

Pazarlama Üniversiteler İçin Neden Önemlidir?

Her akademik kurum, esasen aynı fırsatlar için rekabet etmektedir.

Dolayısıyla, potansiyel öğrenci araştırma yaparken yükseköğretim kurumunuzu hatırlayamıyor veya hatta dikkate almıyorsa, kayıt konusunda zaten kaybettiniz demektir.

Yükseköğretim kurumunuz için hem geleneksel hem de dijital pazarlama stratejilerine ihtiyacınız olmasının nedenleri şunlardır:

Daha uzun karar döngüleri : Bir üniversite seçerken (genellikle 6-18 ay sürer), aday öğrenciler programları karşılaştırır, kampüsleri ziyaret eder, mevcut öğrencilerle konuşur ve kariyer sonuçlarını araştırır. Onların zihninde ilk sırada kalmak için, bu süreç boyunca tutarlı temas noktalarına ihtiyacınız vardır.

Rakiplerin tutarlı markalaşma çalışmaları : Her kolej ve üniversite, ücretli reklamlar, organik içerik, sosyal medya varlığı ve hedefli kampanyalar yoluyla dijital platformlarda güvenilir bir marka kimliği oluşturmak için çaba sarf ediyor (siz de öyle yapmalısınız).

Değişen araştırma davranışı : Potansiyel öğrenciler, Reddit konular, TikTok video'ları, podcast'ler, sosyal medya etkileşimleriniz ve hatta geleneksel pazarlama araçları aracılığıyla, kabul ofisine başvurmadan veya broşürünüzü indirmeden önce fikirlerini form ederler.

Kayıt sayılarına doğrudan etki : Öğrenciler, güvendikleri ve duygusal olarak bağlantı kurdukları üniversiteleri seçerler. Pazarlama, tüm kanallarda özgün hikayeler ve tutarlı mesajlar aracılığıyla bu güveni oluşturur.

Etki yaratmak için sınırlı süre: Potansiyel öğrenciler, araştırma aşamasının başında 5-8 üniversiteyi kısa listeye alırlar. Bu kritik dönemde görünürlüğünüz yoksa, başvuru listelerine bile giremezsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Çevrimiçi ve mesleki eğitim birimlerinin ortalama pazarlama bütçesi 1,18 milyon dolardır, ancak medyan sadece 644.000 dolardır. Bu, kurumlar arasındaki eşitsizliğin giderek arttığının açık bir işaretidir. Yükseköğretim pazarlamasında, büyük bütçeli kurumlar daha da güçlenirken, küçük okullar dikkat çekmek için mücadele etmektedir.

Üniversiteler için En İyi Pazarlama Stratejileri

İster bir devlet üniversitesi, ister özel üniversite veya çevrimiçi öğrenim bölümünde yükseköğretim pazarlamacısı olun, hedefiniz aynıdır. Giderek kalabalıklaşan bir ortamda potansiyel öğrencileri çekmek, ilgilerini çekmek ve dönüştürmek.

Eğitim kurumları için bu dijital pazarlama stratejileri, marka bilinirliğinizi güçlendirmenize ve karşılığında öğrenci çekerek kayıt sayınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

1. Bilgilendirici bir web sitesi oluşturun

Potansiyel öğrencileriniz, akranlarının tavsiyeleriyle akademik kurumunuz hakkında bilgi edinebilir. Ya da Google araması veya sosyal medya pazarlama kampanyası yoluyla sizi keşfedebilirler.

Ziyaretçiler, hangi yolla olursa olsun, web sitenize geldiklerinde güçlü bir ilk izlenim edinmelidir.

Bu ne anlama gelir? Öncelikle, marka mesajını iletmelidir. Bir diğer önemli unsur ise, diğer yükseköğretim kurumlarından nasıl farklı olduğunuzdur.

Web sitenizi potansiyel öğrenciler için karar verme aşamasında bir dijital kanal haline getirmek için, yükseköğretim pazarlamasının bir parçası olarak aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Web sitesi tasarımı ve mimarisi

Web siteniz farklı kitleler tarafından aynı anda ziyaret edilmektedir.

Örnek olarak, lise öğrencileri lisans programları hakkında ayrıntılı bilgi bulmak için sayfayı aşağı kaydırırken, iş profesyonelleri akşamları verilen yüksek lisans programlarını arar, uluslararası öğrenciler ise kabul kriterleri hakkında net bilgi almak ister.

Site mimariniz, bu yolları ana sayfadan açıkça ayırmalıdır.

Örnek: Arizona State University, burada istediğiniz lisans programını seçebilirsiniz.

Arizona Eyalet Üniversitesi aracılığıyla

Net bir navigasyonun ötesinde, web sitenizde bulunması gereken (olması iyi olan) unsurlar şunlardır:

Mobil öncelikli tasarım : Potansiyel müşterilerinizin işe giderken, ders aralarında veya gece geç saatlerde telefonlarında gezinirken araştırma yapabilmelerini sağlayan bir tasarım oluşturun.

Program bulucular : Potansiyel müşterilerinize faiz, kariyer hedefi ve eğitim tercihleri hakkında 3-4 kısa soru sorun ve ardından ilgili programları önerin.

AI sohbet robotları: Son başvuru tarihleri, gereksinimler, kampüs olanakları ve başvuru durumu hakkında sık sorulan sorguları 7/24 yanıtlayabilen sohbet robotları kullanın.

Programa özel açılış sayfaları oluşturun

"ABD'deki en iyi finans yüksek lisans programları" gibi belirli sorguları ararlar ve arama motorları veya hedef reklamlar aracılığıyla doğrudan program sayfalara ulaşırlar. Bu program sayfalari, aşağıdaki anahtar unsurlarla bağımsız bir dönüşüm aracı fonksiyonu görür:

Uygunluk kriterleri : Yerli ve yabancı öğrenciler için gereklilikleri, standart test puanlarını, ön koşullu dersleri ve minimum not ortalamasını belirten bir bölüm bulunmalıdır.

Net CTA'lar : Karar verme sürecinin farklı aşamalarında potansiyel öğrencilere yönelik net CTA'lar kullanın, örneğin başvuru formunu doldurun, kabul danışmanıyla görüşme ayarlayın, broşürü indir.

İndirilebilir broşürler : Müfredat yapısı, ders ücretleri, mevcut burslar, kredi gereksinimleri, öğretim kadrosunun nitelikleri ve kariyer sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler içeren indir PDF'ler oluşturun.

Öğrenci referansları : Mevcut öğrenciler ve yeni mezunlardan kısa alıntılar veya video parçaları

Son başvuru tarihleri: Acil bir durum yaratmak için görünürlük gerektiren son başvuru tarihleri ve başvuru zaman çizelgeleri

Diğer web sayfaları

Potansiyel müşterileriniz, web sitenizi ziyaret ettiklerinde hala üniversiteleri karşılaştırıyor veya seçimlerini kesinleştiriyor olabilir. Hedef pazara aşağıdaki gibi ayrıntılara erişim imkanı sunan ilgi çekici web sayfaları oluşturun:

Hakkımızda : Üniversitenin kuruluşu, tarihi, akreditasyonları ve sıralamaları, ünlü mezunları, kültürel çeşitlilikleri, temel değerleri ve öğrenci katılımını artırmaya ve kurumunuzu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek diğer bilgiler.

Basın bahsetmeleri ve haberler : Son medya bahsetmeleri, araştırma alanındaki önemli gelişmeler, mezunların dikkate değer başarıları ve kurumun önemli dönüm noktaları

Kampüs tesisleri : Sanal turlar, yurt detayları, kütüphane kaynakları, laboratuvarlar, spor kompleksleri, çalışma alanları ve kampüs içindeki öğrenci yaşamı

Öğrenci destek hizmetleri: Kariyer danışmanlığı, ruh sağlığı kaynakları, akademik özel dersler ve engelli öğrenciler için özel düzenlemeler

ClickUp Belge ile web sitenizin içeriğini ve program bilgilerinizi merkezileştirin.

Takım, yerleşik AI asistanını kullanarak broşürler, program kılavuzları, uygunluk kriterleri, hakkımızda ve diğer web sayfaları için içerik taslağı hazırlayabilir.

Birden fazla katkıcı (pazarlama yazarları, akademik dekanlar, öğrenci işleri takımları) sayfa yayınlanmadan önce aynı anda düzenleme yapabilir, satır içi yorumlar bırakabilir ve gözden geçirenleri etiketleyebilir.

ClickUp Belge ile içerik işlemlerinizi basitleştirin

Her belge, sürümleri otomatik olarak kaydeder, böylece kurs sayfalarının eski sürümlerini veya akreditasyon ayrıntılarını asla kaybetmezsiniz.

Ayrıca, tüm web metinlerinin departmanlar arasında tutarlı olmasını sağlamak için stil kılavuzlarını ve görsel kimlik yönergelerini paylaşım bir belge'de saklayabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Öğrencilerin yaklaşık %79'u okul bilgilerini üniversitenin resmi web sitesinden toplamayı tercih ederken, %26'sı bilgi aramalarını geliştirmek için üniversite chatbotunu veya ChatGPT'yi kullanıyor.

2. Sosyal medyada markanızı oluşturun

Her üniversitenin TikTok'ta olması gerekmez.

Ancak sosyal medyayı görmezden gelirseniz, bir topluluk oluşturma ve kurumunuzun değerlerini ve misyonunu paylaşım fırsatını kaçırmış olursunuz.

Ayrıca, sosyal medya, öğrencilerin yaşam döngüsü boyunca ilişkinin kurulması, sürdürülmesi ve güçlendirilmesinde çok önemli bir rol oynar.

Basitçe söylemek gerekirse, burası potansiyel öğrencilerin ilk izlenimlerini form ettikleri, mevcut öğrencilerin aidiyet duygusu buldukları ve mezunların mezuniyetten uzun süre sonra da bağlantılarını sürdürdükleri yerdir.

Hedef kitleye yönelik kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin, diğer pazarlama materyalleri veya tanıtım stratejilerinden daha fazla güven oluşturduğunu da bilmelisiniz.

Her platform size farklı bir sahne sunar:

Instagram, Facebook ve TikTok , kampüs yaşamını, öğrenci deneyimlerini ve günlük kültürü sergilemenizi sağlar.

LinkedIn akademik mükemmelliği, öğretim kadrosunun araştırmalarını ve mezunların başarılarını öne çıkarır.

YouTube, kampüs turları, web seminerleri ve öğrencilerin başarı hikayeleri için bir hikaye anlatım aracı görevi görür.

İlham almak için Michigan Üniversitesi'nin Instagram sayfasını inceleyin. Gece geç saatlerdeki çalışma oturumlarından futbol maçı geleneklerine kadar her şeyi paylaşıyorlar.

Aday öğrencilerin %73'ünün okul araştırması için sosyal medyayı kullandığını düşünürsek, sosyal medyadaki varlığınız onların üniversitenizde geleceklerini hayal etmelerini kolaylaştırır.

via Michigan Üniversitesi

Diğer birçok üniversite de bunu diğer sosyal medya platformlarında başarıyla uyguluyor.

Örnek, Northeastern Üniversitesi'nin YouTube kanalında kampüs, trend konular vb. ile ilgili çok sayıda video bulunmaktadır. Bu, pazarlama iletişim stratejinizin sadece kampüs turları veya parlak tanıtım videoları etrafında dönmesi gerekmediğini göstermektedir.

Northeastern Üniversitesi aracılığıyla

Öte yandan, Harvard İş Okulu'nun Yönetici Eğitimi LinkedIn sayfa, farklı kitlelere (potansiyel katılımcılar, kurumsal müşteriler, öğretim üyeleri, mezunlar) hizmet vermektedir.

Harvard İş School aracılığıyla

Bu örneklerin özü, sosyal medya stratejilerinizin çok geniş bir alandan (örneğin, konular, etkinlikler, ilgi alanları ve deneyimler) oluşacağıdır.

Sağlam bir sosyal medya stratejisinin yanı sıra, hedef kitlenizi belirlemek için doğru kanalı kullanmayı unutmayın. Bu, hedef kitlenizin şunları içereceği anlamına gelir:

Öğrenciler ve potansiyel öğrenciler

Ebeveynler

Kurumsal ortaklar

Diğer kurumlar

Personel ve potansiyel öğretim üyeleri

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Üniversite Kabulleri Sosyal Medya Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak farklı pazarlama kanallarında sosyal medya çabalarınızı izleme.

Bu şablonla, sosyal medya görevlerinizi tek bir yerden planlayabilir, atayabilir ve programlayabilirsiniz.

Bu şablonu, farklı gönderilerin son tarihlerini görselleştirmek (Takvim Görünümü'nde), sürükle ve bırak Kanban panosu ile görevleri yönetmek ve her görevinin ilerlemesini izlemek (Özel Durumlar ile) için de kullanabilirsiniz. Şablonun ayarı kolaydır ve iş için kullanımı daha da kolaydır.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üniversite Kabulleri Sosyal Medya Pazarlama Planı Şablonu ile sosyal medya paylaşımlarını yönetin.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm kampanyalarınızı, her platform için özel görünümler içeren düzenli bir panoda merkezileştirin.

Renk kodlu durumlar ve hatırlatıcılarla kabul döngüleri, etkinlikler ve tatiller için son tarihleri takip edin.

Etkileşim oranı, erişim ve tıklama sayısı gibi metrikler için özel alanlar ekleyerek, potansiyel öğrencilerin en çok ilgisini çeken unsurları izleyin.

ClickUp Avantajı: Üniversitenizin sosyal medyasını dağınık elektronik tablolar, DM'ler ve hatırlatıcı notlarla yönetebilirsiniz. Ancak bu, tutarlı bir çevrimiçi varlık oluşturmak için gerekli olan yapı, görünürlük veya uyumu sağlayıcı olmayacaktır. ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi, sosyal medya pazarlamanızın her parçasını tek bir çatı altında toplar. Fikir aşamasından lansman sonrası analitiklere kadar, kampanyanızın her aşaması tek bir ortak alan içinde yer alır. ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi ile rastgele pazarlama faaliyetlerini, tüm platformlarda yankı uyandıran tutarlı bir stratejiye dönüştürün.

Satış, Pazarlama, Tasarım Laboratuvarı, Lojistik, Mühendislik ve Destek ekipleri, müşterinin projesinin başarıyla tamamlanması için belirli bir sırayla görevlerini yerine getirmelidir. ClickUp'tan önce bu çok zor bir işti. Proje zaman çizelgesini, hedefleri ve global ekiplerin görevlerini tek bir yerden izleme imkanı olmadan, etkinlikler için gerekli tüm parçaları zamanında hazırlamakta zorlanıyorduk.

Satış, Pazarlama, Tasarım Laboratuvarı, Lojistik, Mühendislik ve Destek ekipleri, müşterinin projesinin başarıyla tamamlanması için belirli bir sırayla görevlerini yerine getirmelidir. ClickUp'tan önce bu çok zor bir işti. Proje zaman çizelgesini, hedefleri ve global ekiplerin görevlerini tek bir yerden izleme imkanı olmadan, etkinlikler için gerekli tüm parçaları zamanında hazırlamakta zorlanıyorduk.

3. İçerik pazarlamasına yatırım yapın

Kabul bilgileri sunmanın ötesinde, yüksek kaliteli içerik varlıkları oluşturmaya yatırım yapın. Değerli kaynakları tutarlı bir şekilde yayınladığınızda, potansiyel öğrenciler kurumunuzun rehberlik için başvurulacak bir kaynak olarak görünümü kazanmasına neden olur.

Değerli varlıklar oluşturmak için yapılabilecek şeyler şunlardır:

Önemli karar noktaları etrafında içerik kümeleri oluşturun

Potansiyel öğrenciler, kariyer yollarını seçerken karmaşık ve çok yönlü sorgular sormaktadır. Onların gerçekte ne aradıklarını analiz edin ve bu sorguları kapsamlı bir şekilde ele alan, birbiriyle bağlantılı içerik kümeleri oluşturun.

Örnek olarak, bir öğrenci "bilgisayar bilimi buna değer mi" diye sorgu yaptığında, karar vermeden önce farklı bakış açılarına ihtiyaç duyar. Bu tür sorguları yanıtlamak için aşağıdaki gibi bir dizi blog yazısı oluşturabilirsiniz:

Teknoloji alanındaki işler için bilgisayar bilimi derecesi gerekli midir?

Yazılım mühendisliğinin ötesinde bilgisayar bilimi kariyer yolları

Bilgisayar Bilimleri mezunlarının ortalama maaşı nedir?

Bilgisayar Bilimleri mezunu olmak için gerekli beceriler nelerdir?

Bu, pazarlama planınıza ekleyebileceğiniz konu gruplarından sadece biridir. Kurumunuz, karar verme sürecinde kritik öneme sahip birçok konu hakkında güvenilir içerikler oluşturabilir:

İçerik kategorisi Ele alınacak konular Başvuru süreci Etkileyici kişisel beyanlar nasıl yazılır? Tavsiye mektupları: kime ve ne zaman sorulmalı? Kaçınılması gereken yaygın başvuru hataları Üniversiteye giriş için mülakat hazırlığı Kariyer sonuçları Mezunların 5 yıl sonra ana dalına göre kazandıkları maaşlarBelirli programlardan mezun olanları işe alan sektörlerİşverenlerin üniversite mezunlarından beklediği becerilerStajdan işe geçiş oranları Mali yardım ABD'de finans alanında yüksek lisans programının maliyeti nedir? Uluslararası bir öğrenci için ABD'de yaşam maliyeti nedir? Uluslararası öğrenciler için hangi öğrenci kredisi seçenekleri mevcuttur? Finans alanında yüksek lisans programına başvuran öğrenciler için hangi hibe ve burslar mevcuttur? Kültürel kapsayıcılık XYZ Koleji'nin etnik yapısı nasıldır? Boston, Asyalı öğrenciler için güvenli bir yer midir?

Düşünce liderliği için öğretim kadrosunun uzmanlığından yararlanın

Üniversiteler, en az kullanılan pazarlama kaynaklarından biri olan, sertifikalı uzmanlara sahiptir.

Her düşünce liderliği örneği, hakemli bir makale veya uzun bir akademik makale olmak zorunda değildir.

"MBA öğrencilerimizin sürdürülebilirlik projesi"nden üç ders" gibi kısa ve erişilebilir gönderiler bile büyük bir güvenilirlik sağlayabilir.

Öğretim üyelerine, trend olan konular hakkında kısa açıklamalar paylaşımını, sınıf projelerine ilişkin perde arkası (BTS) bilgiler sunumunu ve öğrenim sonuçları konusunda öğrenciler veya mezunlarla işbirliği yapmalarını teşvik edin.

Aslında, MIT Labs'ın bir podcast serisi var. Resmi web sitesine göre, podcast'in amacı MIT'nin işlerini küresel bir kitleyle paylaşımdır. Genellikle MIT başkanının laboratuvarlarında çalışan kişilerle yaptığı konuşmaları içerir.

MIT Open Podcasts aracılığıyla

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, takımlarınızın içerik pazarlama yönetiminin her aşamasında daha akıllı iş yapmasına yardımcı olur.

Brain, kurumunuzun öğrenciler ve personel için AI'yı ileri görüşlü bir şekilde kullandığını gösterir.

Brain, takımınızın işlediği yerde doğrudan tanıtımlar oluşturmanıza, paragrafları yeniden yazmanıza veya uzun içerik bloklarını özetlemenize yardımcı olur. Kabul kılavuzları, haber bülteni e-postaları veya kariyer SSS'leri gibi öğrencilere yönelik materyaller için gerekli olan tutarlı üslup ve netliği sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak içeriğinizi oluşturun.

ClickUp Brain'i kullanarak mevcut içeriği yeni biçimlere dönüştürebilirsiniz. 1 saatlik bir kabul web semineri, ClickUp Çalışma Alanınızda bir blog özeti, karusel gönderisi ve fakülte soru-cevap bölümü haline getirilebilir.

Ya da bir öğretim üyesi bir araştırma makalesi yayınladıysa, Brain'e bu makaleyi sosyal medya platformları için infografik ve karusel olarak yeniden kullanmasını isteyebilir.

ClickUp Brain kullanarak nasıl bir görüntü oluşturabileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Ve ilham her zaman iş masanızda otururken gelmez, bu nedenle ClickUp Brain MAX'ın Talk-to-Metin özelliği, hareket halindeyken de fikirlerinizi kaydetmenizi sağlar.

Öğretim üyeleri derslerle ilgili görüşlerini dikte edebilir, öğrenciler proje yansımalarını kaydedebilir ve pazarlamacılar hızlı içerik fikirlerini dile getirebilir. ClickUp Brain daha sonra bunları transkribe eder, düzenler ve ClickUp Belge içinde eyleme geçirilebilir notlara veya düzenlemeye hazır taslaklara dönüştürür.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Üniversite Pazarlama Planı Şablonunu kullanarak yükseköğretim pazarlama stratejilerinizi tek bir yerden planlayın ve izlemeyin. Bu şablon, başlangıç kılavuzu ve 5'ten fazla ClickUp Görünümü ile birlikte gelir. Bu görünümler, öncelik, durum ve son teslim tarihi dahil olmak üzere her bir görevinin ilerlemesini kolayca görselleştirmenize yardımcı olur. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üniversite Pazarlama Planı Şablonu ile pazarlama çabalarınızı merkezileştirin. Bu şablonla şunları yapabilirsiniz Her görev tamamlandı yüzdesini takip edin

Görevlerinizi önceliklerine göre Yüksek, Orta ve Düşük olarak sınıflandırın.

Bağımlılıklar içeren ClickUp Görevleri oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın.

Özel Alanlar aracılığıyla her bir içerik pazarlama stratejisi hakkında kapsamlı ayrıntılar ekleyin.

4. E-posta pazarlamasını kullanın

E-posta, hala en güvenilir iletişim kanalı olmaya devam ediyor. Potansiyel öğrencilerin %77'si üniversiteyle ilgili güncellemeler ve bilgiler için e-postayı tercih ediyor.

Üniversite pazarlamacısı olarak, potansiyel öğrencilerin e-posta adreslerini toplamak için sayısız temas noktasına sahip olacaksınız. Örnek, öğrenciler bilgi formu doldurduğunda, broşür indirdiğinde, kampüs turlarına kaydolduğunda, web seminerlerine katıldığında veya web sitenizle etkileşimde bulunduğunda.

Potansiyel müşterilerden topladığınız bilgileri kullanarak onları yaş, konum, program faiz, başvuru durumu ve karar aşamasına göre segmentlere ayırın. Alıcıları kayda yönlendiren ve her adımda yararlı kaynaklar sunan kişiselleştirilmiş e-posta dizileri oluşturun.

E-postaları kullanarak farklı noktalarda öğrencilerle nasıl toplantı yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Potansiyel müşteri aşaması İçerik türü Farkındalık Program özetleri, kampüs hayatının öne çıkan özellikleri, öğrenci başarı öyküleri, burs duyuruları Dikkate alınması gerekenler Ayrıntılı müfredat dökümleri, öğretim kadrosu tanıtımları, finansal yardım kılavuzları ve başvuru son tarihleri hatırlatıcıları Karar Kişiselleştirilmiş kabul mektupları, sonraki adımlar kontrol listesi, konaklama bilgileri, kayıt son tarihleri Kayıt Oryantasyon programları, ders kayıt kılavuzları, kampüs kaynakları, hoş geldiniz paketleri Öğrenci tutma Etkinlik davetiyeleri, akademik destek kaynakları, staj fırsatları, mezunlar ağına erişim

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp, entegrasyonlar aracılığıyla e-posta kampanyalarınızı düzenlemenin yanı sıra, artık e-postaları proje ş Akışlarınızın bir parçası olarak yönetmenizi de sağlıyor.

E-posta Proje Yönetimi için ClickUp'ı kullanarak, mesajları doğrudan ClickUp'ta gönderip alabilir, bunları görevlere bağlayabilir, otomasyon tetikleyicileri kullanabilir ve e-posta konuları yapılandırılmış iş öğelerine dönüştürebilirsiniz.

Bir örnek verelim.

Potansiyel bir öğrencinin burs son başvuru tarihlerini soran e-postası, otomatik olarak kabul ekibi için bir göreve dönüştürülebilir, planlanabilir ve atanabilir. Bu e-postaları ClickUp içinde yönettiğiniz için, pazarlama ve kabul takımlarınız senkronizasyon halinde çalışır ve konunun düşmesi önlenir.

Ortak sorgu noktalarını kullanarak, potansiyel bir müşteri form gönderdiğinde veya başka bir aşamaya geçtiğinde tetikleyici olan e-posta dizileri geliştirebilirsiniz. Belirli koşullar karşılandığında devreye giren kural tabanlı ClickUp Otomasyonları ayarlayın.

ClickUp Otomasyonları ile kural tabanlı tetikleyiciler belirleyin

Örnek:

Tetikleyici : Potansiyel müşteri danışma görüşmesi talep eden formunu gönderdiğinde

Koşul : Program ilgi alanı "Yüksek Lisans İş Programları" ile eşittir.

Eylem: Görüşme planlamak için takvim bağlantısını içeren bir e-posta gönderin ve görevyi kabul danışmanına atayın.

ClickUp ile iş akışlarını otomasyonlaştırmak biraz kurulum zaman alır, ancak her hafta 5 saatten fazla işinizi kolaylaştırır.

⭐ Bonus: ClickUp Autopilot Agents'ı kullanarak tekrarlayan iletişimleri büyük ölçekte yönetebilirsiniz. Bu yapay zeka destekli asistanlar, öğrencilerin sorularını otomatik olarak yanıtlayabilir, e-postaları doğru danışmana yönlendirebilir ve bir sonraki adımdaki eylemlerin tetikleyiciyi etkinleştirebilir. Örnek, bir aday öğrenci lisansüstü program için burs uygunluğu hakkında e-posta ile soru sorduğunda, Otomatik Pilot Ajanı anında ilgili mali yardım ayrıntılarını içeren bir yanıt gönderebilir, takip için kabul danışmanını etiketleyebilir ve bir sonraki başvuru son tarihinden önce kişiselleştirilmiş bir hatırlatıcı göndermek için bir görev oluşturabilir.

5. Yüz yüze etkinlikler düzenleyin

Öğrenciler, önümüzdeki birkaç yılı geçirecekleri kampüsü görmek isterler. Mevcut kampüs etkinliklerinizi onlara açarak, bunu deneyimleme fırsatı verin.

Mezunlar günü hafta sonları, yıllık festivaller, önemli spor müsabakaları ve hatta misafir konuşmacıların katıldığı etkinlikler sırasında kayıt bazlı açık günler düzenleyin. Kampüs ziyaretleri, üniversitenizin enerjisini ve kültürünü öğrencilere gösterir.

Yerel ve bölgesel potansiyel müşteriler için hafta sonları grup kampüs turları düzenleyin. Bu, bireysel gezilerde zaman kazanmanızı sağlar ve potansiyel müşterileriniz de aynı programları düşünen diğer kişilerle toplantı fırsatı bulur.

Kampüs turları sırasında, öğrenci elçileri deneyimlerini paylaşım yaparken, tur sırasında ortaya çıkan soruları da yanıtlayabilirler.

Ülke genelinde veya uluslararası düzeyde potansiyel öğrenciler için sanal kampüs turları kaydedin ve bunları web sitenize yerleştirin. Kullanıcıların kendi hızlarında kampüs binalarında gezinebilecekleri etkileşimli 360 derece deneyimler oluşturun.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Etkinlik Pazarlama Şablonu, planlama ve gönüllülerin programından RSVP izlemesinden etkinlik sonrası takip işlemlerine kadar her ayrıntıyı düzenli bir şekilde tutar.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Etkinlik Pazarlama Şablonunu kullanarak etkinlikleri planlayın ve gerçekleştirin.

ClickUp Görünümlerinde açık gün veya kampüs turunuzun her aşamasını planlayabilir, Özel Alanlar aracılığıyla kayıtları izleyebilir ve departmanlar arasında hazırlık görevleri atayabilirsiniz.

Etkinlik ş Akışı oluşturulduktan sonra, ClickUp Takvim bir başka kontrol katmanı ekler. Kampüs etkinliğinin her parçası, zaman sınırlı bir yol haritası haline gelir.

Takvimi Google Takvim veya Outlook gibi harici araçlarınızla senkronizasyon yaparak öğretim üyeleri, gönüllüler ve personel arasında uyumu sağlayabilirsiniz.

ClickUp Takvim ile etkinlik hazırlıklarını ve takip işlemlerini planlayın.

6. Yerel arama ve çevrimiçi itibar yönetimine yatırım yapın

Yükseköğretim kurumları için görünürlük, öğrenci web sitenizi ziyaret etmeden çok önce başlar. Potansiyel öğrenciler (ve ebeveynleri) "yakınımdaki en iyi iş okulları" veya "Boston'daki en iyi hemşirelik programları" gibi aramalar yaptığında, üniversitenizin çevrimiçi varlığı, onların radarına girip girmeyeceğinizi belirler.

Yerel arama optimizasyonu ve çevrimiçi itibar yönetimi, günümüzün üniversite pazarlamasının en önemli iki temel unsurudur. Bu iki unsur bir araya geldiğinde, doğru bölgelerdeki doğru öğrencilere doğru mesajla ulaşmanıza yardımcı olur.

Google İşletme Profilinizi (GBP) optimize ederek başlayın. Bunu, üniversitenizin verdiği ilk izlenim olarak düşünün. Her kampüs konumunun, adres, iletişim sayısı, çalışma saatleri ve yüksek kaliteli kampüs fotoğrafları dahil olmak üzere doğru bilgileri içeren güncel bir profili olduğundan emin olun.

Açık günler, yaklaşan kayıt son tarihleri ve kampüs etkinlikleri hakkında gönderiler ekleyin. Mevcut öğrenciler ve mezunların deneyimleri hakkında dürüst ve ayrıntılı yorumlar bırakmalarını teşvik edin. Bunlar, potansiyel öğrenciler üzerinde ücretli reklamların sağlayabileceğinden çok daha fazla etkiye sahiptir.

Arama listelerinin ötesinde, itibar yönetimi, üniversitenizin dijital kanallarda nasıl etkileşim kurduğuna da uzanır.

Olumlu ve olumsuz yorumlara empati ve şeffaflık ile hızlı bir şekilde yanıt verin. Bunu, kurumunuzun geri bildirimlere ne kadar değer verdiğini öğrencilere gösteren bir ayna olarak değerlendirin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp görevleri, geniş hedefleri izleme ve yönetme kolaylığı sağlayan, net ve uygulanabilir adımlara dönüştürür. Google yorumlarını artırmak, yıldız puanlarını yükseltmek veya yerel dizinlerdeki varlığınızı genişletmek gibi, iyileştirmek istediğiniz her bir itibar veya pazarlama KPI'sı için görevler oluşturarak başlayın.

ClickUp görevleri, ekip çalışmasını eyleme geçirir: öncelikleri belirleyin, sorumluları atayın, ayrıntıları ekleyin ve yorumlar ve güncellemelerle herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın, hepsi tek bir yerde.

Her görev, daha küçük alt görevlere veya kontrol listesi öğelerine bölünebilir, böylece itibar ve görünürlük gibi somut olmayan çabalar bile ölçülebilir ve yönetilebilir hale gelir. Görevleri belirli takım üyelerine atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, öncelikler ekleyebilir ve baştan sona ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Görevler, "Yerel SEO", "İtibar Yönetimi" veya "Öğrenci Geri Bildirimi" gibi takım, departman veya girişimlere göre gruplandırılabilir, böylece herkes neye odaklanması gerektiğini ve işinin genel resme nasıl katkıda bulunduğunu bilir.

ClickUp görevleri ile fikirleri ve hedefleri somut eylemlere dönüştürerek sonuçları kolayca ölçebilir ve takımınızın uyumunu sağlayabilirsiniz.

ClickUp Insight: Yöneticilerin %55'i, görevleri daha büyük zorluklar veya hedeflerle ilişkilendirerek projelerin arkasındaki "neden"i açıklıyor. * Bu, %45'lik bir kesimin amaçtan çok süreci ön tanımlı görmesinin, takım üyeleri arasında motivasyon ve azim eksikliğine yol açabileceği anlamına gelir. Yüksek performans gösteren çalışanlar bile, yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunu görmek ve yaptıkları işte anlam bulmak isterler. Aradaki boşluğu doldurmanın zamanı geldi. ClickUp'ta bireysel görevleri genel Hedefler ve Amaçlarla ilişkilendirin. Yerleşik İlişkiler ve bağımlılıklar özelliğini kullanarak her bir çabanın büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu gösterin ve görevleri takımdaki herkes için daha anlamlı hale getirin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Cartoon Network, ClickUp'ın sosyal medya yönetimi özelliklerini kullanarak içerik yayınlamayı 4 ay erken tamamladı ve aynı takım boyutuyla iki kat daha fazla sosyal kanalı yönetti.

📚 Daha fazla bilgi: En İyi Kampüs Yönetim Yazılım Araçları

7. Veriye dayalı dijital reklamcılık

Veriye dayalı dijital reklamcılık, hedef kitle bilgileri, davranış analitiği ve dönüşüm metriklerini kullanarak üniversitenizin çevrimiçi kampanyalarını nasıl, nerede ve ne zaman yürüteceğini belirler.

Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn ve YouTube'u kullanarak, açık günler, program lansmanları, burslar ve başvuru son tarihlerini uygun hedef kitlelere tanıtabilirsiniz.

Peki bu neden önemlidir?

Gösterim, tıklama ve dönüşümleri izleme yaparak, hangi kampanyaların en nitelikli potansiyel müşterileri çektiğini ve hangilerinin yetersiz kaldığını anlayabilirsiniz.

İdeal olarak, kaç potansiyel müşterinin gerçekten başvuru sahibi olduğunu takip etmek istersiniz. Kampanya düzeyindeki verileri (reklam tıklamaları, açılış sayfa ziyaretleri ve form gönderi) gerçek kayıt sonuçlarıyla ilişkilendirebildiğinizde, reklamlarınız bir büyüme pazarlama stratejisine dönüşür.

Veri kaynaklarınızı birbirine bağlantı kurarak başlayın. Reklam platformlarınızı, CRM'nizi, kurumsal pazarlama yazılımınızı ve analiz araçlarınızı senkronizasyon yaparak, potansiyel müşteri faaliyetlerinin merkezi bir sisteme akışını sağlayın.

Ardından, kayıt huninizi yansıtan öğrenci segmentleri oluşturun. Bu, lisans seçeneklerini araştıran lise son sınıf öğrencileri olabilir. Ya da vize ve konaklama bilgilerini araştıran uluslararası öğrenciler olabilir. Ya da başka herhangi bir şey olabilir.

Reklam içeriğinizi, her bir segmentin motivasyonlarını yansıtacak şekilde kişiselleştirin. Bir lise öğrencisi, canlı kampüs hayatı görsellerine ilgi duyabilir. Profesyonel bir öğrenci ise, maaş sonuçları veya esneklikle ilgili ROI odaklı mesajlara daha fazla ilgi gösterebilir.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Gösterge Panelleri, pazarlama kampanyanızın performansının net bir görünümünü sunar. Hedeflerinize ulaştığınızdan emin olmak için ilgili pazarlama verimlilik ölçütlerini izleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak pazarlama kampanyanızın performansını izleyin.

⭐ Bonus: ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak favori reklam ve analiz araçlarınızı doğrudan ClickUp'a bağlayın. Google Ads, Meta, HubSpot ve Google Analytics gibi platformları bağlayarak kampanya verilerini ve performans ölçümlerini otomatik olarak alın.

8. Öğrencilerinizi marka elçileri haline getirin

Öğrencileriniz en etkili pazarlama takımınızadır.

Soru şu: Onlara izin veriyor musunuz?

Bir öğrenci, yurtta taşınma vlogunu, yıllık festivalden bir fotoğrafı veya bir profesörün staj bulmasına nasıl yardımcı olduğunu anlatan kısa bir gönderiyi paylaşım yaptığında, bu satın alamayacağınız bir pazarlama aracıdır.

Bu özgün, senaryosuz hikayeler, hiçbir ücretli reklamın taklit edemeyeceği duygusal bağlantılar kurar. Kampüsünüzdeki yaşamın gerçekte nasıl olduğunu göstererek, potansiyel öğrencilerin kendilerini orada hayal etmelerine yardımcı olur.

Birçok üniversite ve kolej de bunu planlarının bir parçası haline getirmiştir.

Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC), yükseköğretimde en yapılandırılmış ve başarılı Öğrenci Elçisi Programlarından birini yürütmektedir.

Her elçi, titiz bir başvuru süreciyle seçilir ve dijital etik, marka sesi ve fotoğrafçılık, kısa video ve hikaye anlatımı dahil olmak üzere içerik oluşturmanın temelleri konusunda eğitim alır.

Elçileriniz, uluslararası öğrenciler, transfer öğrenciler, sporcular ve sanatçılar dahil olmak üzere çeşitli geçmişlere sahip farklı bakış açılarını paylaşım halindedir. Potansiyel adaylar, üniversite deneyiminin farklı sürümlerini görür.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Öğrenci elçisi programını yürütmek, pazarlama, kayıt, sosyal medya ve öğrenci işleri arasında koordinasyon gerektirir. ClickUp for Education, sürecin her aşamasını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Pazarlama takımınızın işe alım, eğitim, içerik planlama ve performans izlemeyi yönettiği ClickUp'ta özel bir Ambassador Çalışma Alanı oluşturun.

Pazarlama takımınız, her bir elçiyi onay için gönderi gönderebilen veya kampanya son tarihlerini izleyebilen bir misafir olarak ekleyebilir.

Marka kılavuzları ve sosyal medya politikaları gibi oryantasyon kaynakları ClickUp Belge'de saklanmaktadır.

ClickUp'ın Takvim Görünümü, oryantasyon, spor etkinlikleri, öğrenci alımları ve mezuniyet haftası gibi akademik yılın anahtar anları etrafında elçi içeriğini planlamanıza yardımcı olur.

Yaygın Üniversite Pazarlama Zorlukları ve Bunları Aşmanın Yolları

En iyi stratejiler uygulansa bile, yükseköğretim pazarlaması kendine özgü zorluklar barındırır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

❗Doymuş bir pazarda öne çıkmak

ABD Eğitim Bakanlığı, ABD'de yaklaşık 4.000 derece veren akademik kurum listesi yayımladı. Bu sayı, mesleki veya geleneksel olmayan okulları bile içermiyor.

Pazar her zamankinden daha rekabetçi ve öğrencilerin geleneksel eğitime bakış açısında önemli bir değişim var.

✅ Çözüm: Herkesin kullandığı genel pozisyonlardan kaçının.

"Küresel fırsatlar" demek yerine, hedef kitleye yönelik mesajlar verin. Bu, mezuniyet sonrası 6 aylık iş bulma oranınızı vurgulamak olabilir.

Ya da "dünya standartlarında araştırma" yerine, öğrencilerinizin ikinci sınıfa kadar fonlanan projelere nasıl katkıda bulunduklarını vurgulayın.

⚡ Şablon Arşivi: Pazarlama Hedeflerinizi Gerçekleştirmek için Ücretsiz Pazarlama Kampanyası Şablonları

❗Farklı departmanları uyumlu hale getirmek

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna sorarsanız, çok sayıda farklı araç kullandıklarını göreceksiniz. Kabuller için CRM, pazarlama için e-posta platformu, akademisyenler için eski bir ERP ve mezunlarla iletişim için elektronik tablolar.

Sonuç olarak, pazarlama, öğrenci kabul, mezunlar ve akademik bölümler birbirinden bağımsız iş yapmaktadır.

Sonuç olarak, bu departmanlar arasında uyum eksikliği ortaya çıkmaktadır. Pazarlama stratejisi olmadan, bu durum öğrencilerin birbirinden kopuk bir deneyim yaşamasına neden olur.

✅ Çözüm: Paylaşım takvimler, düzenli strateji senkronizasyonları ve birleşik kampanya özetleri aracılığıyla işlevler arası planlamayı teşvik edin. Her departmanın tek ve tutarlı bir anlatıya katkıda bulunması için net marka yönergeleri ve ş Akışı oluşturun.

📚 Daha fazla bilgi: Öğrenciler için ClickUp'ı kullanma

❗Sınırlı pazarlama bütçeleri

Pazarlama bütçesi ve kaynakları sınırlı olan küçük bir üniversite veya yüksekokul iseniz, aynı anda 10 şey yapabilecek durumda olamazsınız.

Ayrıca, milyonlarca dolarlık pazarlama bütçesine sahip, tüm bu işleri yürütmek için tam hizmet ajansları ve şirket içi personeli bulunan kurumlarla da rekabet ediyorsunuz.

✅ Çözüm: Her şeyi birden yapmaya çalışmayın. Hedef kitlenizin bulunduğu 2-3 kanala odaklanın. İçeriklerinizi tutarlı bir şekilde paylaşım yapın. Dijital pazarlama faaliyetlerinizi ölçeklendirmek için yapay zeka kullanmanın bir zararı yoktur. Örneğin, içerik oluştururken, yeniden kullanırken veya beyin fırtınası yaparken vb.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın kapasitesi sınırlıysa, uygulamaya geçmeden önce ClickUp Brain'in Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak her fikri bağlam içine oturtun. Örnek, kampanya konseptleri üzerinde beyin fırtınası yaparken, Brain, çalışma alanınızda depolanan geçmiş kabul raporlarından, sosyal medya gönderilerinden veya etkinlik özetlerinden ilgili bilgileri otomatik olarak çekebilir. ClickUp Brain'in Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak her seferinde tekerleği yeniden icat etmeden anında yanıtlar alın*

ClickUp ile Üniversite Pazarlama Çabasını Merkezileştirin

Dijital pazarlama kanallarında bütünsel pazarlama, öğrenci kayıt sayılarını artıracaktır. Ancak, takımınızın kaosla uğraşarak zamanını boşa harcamasına izin vermek istemezsiniz, özellikle de zamanları zaten binlerce farklı göreve bölünmüşken.

ClickUp bu konuda zaman kazandıran bir araçtır.

Bu iş için her şeyi içeren uygulama, işlerinizi tek bir yerde toplar. İçeriğin bağlamsal olarak farkında olan bir yapay zeka ile birlikte bulunduğu bir çalışma alanı, tekrarlayan görevleri yerine getiren otomasyon, eğitim pazarlaması için oluşturulmuş şablonlar ve ekibinizin uyumlu çalışmasını sağlayan işbirliği özellikleri elde edersiniz.

Kısacası, pazarlama fikirlerinizi tek bir platformdan ayrılmadan konsept aşamasından uygulama aşamasına taşımanıza yardımcı olacak her şeyi sunuyoruz.

Üniversiteler için pazarlama stratejilerinizi planlamaya başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.