Kuruluşlar için Ücretsiz Miro Organizasyon Şeması Şablonları

Modern çağda hayatta kalmak için, bir şirketin temel öncül olarak değişimi kabul eden, kabile özelinin gelişmesine izin veren ve kurallardan değil saygıdan kaynaklanan bir gücü teşvik eden bir organizasyon yapısına sahip olması gerekir.

Organizasyon yapısı, verimliliği şekillendirmede ve iş büyümesini teşvik etmede kritik bir rol oynar. Araştırmalar, çalışanların %82'sinin şirketlerinin yapısından memnun olduğunu, %18'inin ise memnun olmadığını göstermektedir. Net yapılar, etkili iletişim, zamanında geri bildirim ve takımlar arasında uyumu teşvik eder.

İyi organizasyon grafikleri, bu yapıların görünürlüğünü sağlar ve rollerin haritalanmasına yardımcı olur. Ancak, özellikle büyüyen veya gelişen takımlar için, sıfırdan bir organizasyon grafiği oluşturmak zaman alıcı olabilir.

İşte burada Miro organizasyon şeması şablonları devreye girer. Bu önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir şablonlar organizasyon yapısına netlik kazandırarak etkili iletişim, daha hızlı kararlar ve daha yüksek çalışan verimlilik sağlar.

Bu makalede, en iyi ücretsiz Miro organizasyon şeması şablonlarını inceleyeceğiz ve bonus olarak ClickUp'ın bazı şablonlarını tartışacağız.

İyi bir Miro organizasyon şeması şablonunu ne yapar?

Miro, sezgisel beyaz tahta arayüzü ve esnek işbirliği araçlarıyla tanınır ve bu özellikleri onu takım yapılarını haritalandırmak için ideal bir araç haline getirir. Ancak güçlü bir organizasyon şeması şablonu, görünümden daha fazlasını sunmalıdır. Proje rolleri, sorumlulukları ve raporlama ilişkilerini bir bakışta net bir şekilde yansıtmalıdır.

İyi bir Miro organizasyon şeması şablonu, düzenlemesi kolay, büyüyen takımlar için ölçeklenebilir ve görsel karmaşayı azaltacak şekilde biçimlendirilmiş olmalıdır. Organizasyonda değişiklikler meydana geldiğinde hızlı güncellemeler yapılmasına olanak sağlamalı ve aynı zamanda tüm departmanlar ve liderlik düzeyleri arasında okunabilirliğini korumalıdır.

Aşağıdakileri sunan şablonları arayın:

✅ Taraması kolay, temiz ve hiyerarşik bir düzen

✅ Başlık, isimler ve roller için düzenlenebilir kartlar veya düğümler

✅ Departmanlar veya takımlar için renk kodlu bölümler

✅ Çapraz fonksiyonlu veya noktalı çizgi raporlamayı destekleyen esnek bağlayıcılar

✅ Uzaktan, hibrit veya çoklu takım yapılarına iyi uyum sağlayan şablonlar

Organizasyon Grafik Şablonlarına Genel Bakış

İşte bu makalede ele alınan tüm Miro ve ClickUp organizasyon şeması şablonlarının hızlı bir tablosu:

şirket Yapınızı Netleştirecek 8 Ücretsiz Miro Organizasyon Şeması Şablonu

Organizasyonel verimliliği artırabilecek 8 Miro organizasyon şeması şablon:

1. Miro tarafından hazırlanan Dikey Organizasyon Grafiği

Via Miro

"Kim kime rapor veriyor?" sorusu, zayıf Wi-Fi bağlantısından daha hızlı bir şekilde toplantıyı rayından çıkarabilir. Büyüyen takımlarda sorumluluklar ve raporlama hiyerarşisi genellikle belirsizleşir ve insanlar kararların akışı konusunda kararsız kalır. Dikey organizasyon şeması, bir bakışta net bir komut akışını göstererek bu karışıklığı ortadan kaldırır.

Miro'nun Dikey Organizasyon Şeması Şablonu, hiyerarşiyi yukarıdan aşağıya doğru bir görünümde, liderlikten başlayarak ve her bir rol üzerinden aşağıya doğru dallanarak gösterir.

Bu şablon, her takım üyesine yapı içinde bir yer verirken, departmanlar arasındaki iletişim hatlarını da vurgular. Ekstra bağlam için renkler, fotoğraflar veya belgelerle özelleştirebilir ve şirketiniz büyüdükçe sorunsuz bir şekilde genişletebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Liderlikten takım üyelerine kadar raporlama hatlarını net bir şekilde harita

Departmanlara veya markanıza uyacak şekilde grafik renklerini ve şekillerini özel olarak ayarlayın

Destekleyici belgeleri, notları veya bağlantıları doğrudan her rol ek dosyasına ekleyin

Takımınız veya kuruluşunuz büyüdükçe grafiği kolayca ölçeklendirin

İş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşım yapın ve düzenleme yapın

✨ İdeal kullanım alanları: Büyüyen bir organizasyonda raporlama hatlarını ve sorumlulukları görselleştirmek isteyen İK yöneticileri, takım liderleri ve yöneticiler.

💡 Profesyonel İpucu: Daha güçlü bir çapraz fonksiyonel uyum oluşturmak mı istiyorsunuz? Pratik takım işbirliği stratejilerine odaklanmak, iletişimini iyileştirebilir ve zaman dilimleri arasında bile takımları birleştirebilir. çapraz fonksiyonlu takımlar için en iyi işbirliği araçlarına göz atın:*

2. Proje Organizasyon Şeması Şablonu

Via Miro

PMI'ye göre, 10.000 proje uzmanının katıldığı küresel bir ankete göre, profesyonellerin %74'ü proje başarısını zamanında, bütçeye uygun ve değerli sonuçlar elde etmek olarak tanımlıyor.

Miro'nun Proje Organizasyon Şeması Şablonu, proje yöneticilerinin ve paydaşların, sponsorlardan koordinatörlere ve katkıda bulunanlara kadar proje içindeki her rolü görsel olarak haritalandırarak sonuçlarına ulaşmalarına yardımcı olur.

Her rolün adı verilebilir, bağlamı tanımlanabilir ve fotoğraflar veya belgeler gibi destekleyici dosyalarla zenginleştirilebilir. Renkler ve stillerle özel hale getirebilir ve işbirliği yapanları gerçek zamanlı olarak birlikte iş yapmaya davet edebilir, böylece proje başlamadan önce uyumu eyleme dönüştürebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Proje başlamadan önce olası engelleri belirleyin

Raporlama hatlarını netleştirin, böylece herkes destek için kime başvuracağını bilsin

Takım üyelerinin gerçek beceri ve uzmanlıklarına göre görevler atayın

Ek bağlam için fotoğraflar, belgeler ve bağlantılarla özel hale getirin

Paydaşları, roller ve sorumluluklar konusunda paylaşılan görünümle uyumlu hale getirin

✨ İdeal kullanım alanları: Rol netliği ve güçlü hesap gerektiren karmaşık projeleri yöneten proje yöneticileri, koordinatörler ve paydaşlar.

📖 Ayrıca okuyun: İşiniz için Doğru Takım Yapısını Seçme

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %31'i görsel panoları tercih ederken, diğerleri Gantt, gösterge paneli veya kaynak görünümlerine güveniyor. Ancak çoğu araç sizi birini seçmeye zorluyor. Görünüm düşünme şeklinize uymuyorsa, bu sadece başka bir sürtüşme kaynağı haline gelir. ClickUp ile seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Tek bir tıklama ile AI destekli Gantt grafik, Kanban panoları, ClickUp Gösterge Paneli veya İş Yükü Görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. ClickUp Brain ile, izleyen kişinin siz, bir yönetici veya tasarımcınız olmasına bağlı olarak özelleştirilmiş görünümler veya özetler otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

3. Beceri Açığı Analizi Organizasyon Grafik Şablonu

Via Miro

Birçok kuruluş, çalışanların tüm becerileri tam formda olarak işe başlamasını bekler, ancak yapılandırılmış bir gelişim sürecini sağlayıcı olarak sunmakta tereddüt eder. Bir Redditor'un dediği gibi, "Büyük bir sorun, işverenlerin çalışanlarda bu beceri setlerini geliştirmek için minimum yatırımla son derece özel beceri setleri istemeleridir. "

Sonuç? Projeleri durduran ve takımları hayal kırıklığına uğratan kritik yetenek eksiklikleri. Beceri eksikliği analiz grafiği, güçlü yanların nerede olduğunu ve en çok yatırıma ihtiyaç duyulan alanları göstererek bu sorunu doğrudan ele alır.

Miro'nun Beceri Açığı Analizi Organizasyon Şeması Şablonu, hiyerarşi haritalamayı beceri izleme ile birleştirir. Her bir rolü belirli yetkinliklerle etiketlerken ekip yapılarını çizmenize olanak tanır. Bu, boşlukları belirlemeyi, hedefe yönelik eğitimleri planlamayı ve gelecekteki liderleri hazırlamayı kolaylaştırır; tüm bunları, aksi takdirde silolar halinde çalışabilecek ekipler arasındaki işbirliğini teşvik ederken yapar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Mevcut becerileri rol gereksinimlerine göre tek bir görsel düzen içinde harita

Proje teslimatını veya büyüme planlarını etkileyebilecek eksiklikleri belirleyin

Genel, herkese uyan boyutsuz programlar yerine hedef eğitim girişimleri planlayın

Gelecekteki liderleri erken tespit ederek başarı planlamasını destekleyin

İşbirliğine dayalı düzenleme özelliğini kullanarak yöneticileri ve takım üyelerini beceri değerlendirmelerine dahil edin

✨ İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları liderleri, öğrenme ve geliştirme takımları ve geleceğe hazırlanırken çalışanların becerilerini organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirmek isteyen yöneticiler.

4. Organizasyon Birimi Görsel Kılavuz Şablonu

Miro aracılığıyla

Organizasyona harcadığınız her dakika, size bir saat kazandırır.

Büyük kuruluşlarda, departmanlar genellikle kendi ekosistemleri gibi çalışır ve her birinin kendine özgü süreçleri, toplantıları ve çalışanları vardır. Tüm bunları belgelemek için net bir yol olmadan, yeni çalışanların işe alımı ve takımlar arası işbirliği gereksiz yere karmaşık hale gelebilir.

Miro'nun Organizasyon Birimi Görsel Kılavuz Şablonu, bu siloları hem ilgi çekici hem de gezinmesi kolay, etkileşimli ve görsel bir yolculuğa dönüştürmenize yardımcı olur.

Şablon, tahta oyunlarından esinlenen eğlenceli bir gezinme akışının yanı sıra organizasyon şeması, fotoğraf galerisi, çerçeve genel bakışı, yol haritası ve toplantı programları gibi kullanıma hazır modüller özelliğiyle, sıkıcı bir belgeyi insanların gerçekten keşfetmek isteyeceği dinamik bir görsel kılavuza dönüştürür.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Departman rolünü, ş Akışını ve takım üyelerini tek bir yerde belgelendirin

Görsel navigasyonu kullanarak karmaşık yapıları daha kolay anlaşılır hale getirin

Daha fazla bağlam için fotoğraflar, çerçeveler ve toplantı özetleri ekleyin

Daha zengin departman kaynakları için Google Dokümanlar ve bağlantıları doğrudan yerleştirin

Anahtar bilgileri korumak için bölümleri blokleyin ve takımın düzenlemelerine izin verin

✨ İdeal kullanım alanları: Departman yöneticileri, iç iletişim sorumluları ve birimlerinin ne yaptığını ve nasıl işlediğini ilgi çekici ve erişilebilir bir biçimle paylaşım yapmak isteyen kurumsal takımlar.

🤝 Kullanışlı İpucu: Benzersiz organizasyon yapınız nedeniyle sıkışmış hissediyor musunuz? ClickUp Brain , gerçek çalışma alanı verilerini kullanarak anında ayrıntılı organizasyon şemaları oluşturabilir ve şirketinizin raporlama hatlarını ve takım rolü görselleştirmenizi sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: Proje Rolleri ve Sorumluluklarını Anlamak

5. Matris Organizasyon Grafik Şablonu

Via Miro

Ünlü film The Matrix (1999) 'da Neo, gerçekliğin göründüğü kadar basit olmadığını, yüzeyin altında gizli katmanlar, sistemler ve bağlantılar olduğunu çabucak öğrenmek zorunda kalır.

Matris organizasyonlar da aynı şekilde hissedilebilir: bir tarafta fonksiyon yöneticileri, diğer tarafta proje liderleri ve her ikisini de yöneten çalışanlar. Net bir görünüm olmadan, yanlış hapı almış gibi hissetmek kolaydır.

Miro'nun Matris Org Chart Şablonu görünmez yapıları görünür hale getirir. Hem fonksiyonlar hem de projeler arasındaki raporlama hatlarını gösterir, böylece çalışanlar karışıklık yaşamadan ikili sorumluluklarını anlayabilirler.

Özelleştirilebilir düzenler, gerçek zamanlı işbirliği ve belgeler veya notlar gibi öğeler için alan sunan bu şablon, en karmaşık yapıları bile basitleştirerek takımların uyum sağlamasına, iletişim kurmasına ve daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Fonksiyonel ve proje takımları arasında çift raporlama hatlarını görselleştirin

Sorumlulukları netleştirin, böylece çalışanlar kime neyi rapor edeceklerini bilsinler

Yapıları şeffaf ve takip etmesi kolay hale getirerek iletişimi iyileştirin

Yeni projeler ve takımlar ortaya çıktıkça grafiği genişletin veya uyarlayın

Sorumlulukların net bir görünüm ile daha hızlı karar vermeyi destekleyin

✨ İdeal kullanım alanları: Sorumlulukları dengelemek ve uyumu güçlü tutmak için şeffaf bir yönteme ihtiyaç duyan kurumsal, proje tabanlı kuruluşlar ve işlevler arası takımları yöneten liderler.

İzleyin: ClickUp'ta organizasyon grafiği nasıl oluşturulur?

6. Organizasyonel Değişim Harita

Via Miro

Harvard Business Review'un bir analizine göre, büyük değişim programlarının yalnızca %12'si kalıcı sonuçlar veriyor. Bu da, çoğu dönüşümün vaatlerini yerine getirmeden önce durma noktasına geldiği veya kaybolduğu anlamına geliyor. Eksik olan bağlantı nedir? Yolculuğu grafiksel olarak çizmek için net ve paylaşılan bir yöntem. 🎯

Miro'nun Organizasyonel Değişim Harita Şablonu, şirketin yeniden yapılandırılması için bir GPS görevi görür. Gerçekleştirebileceğiniz tüm olası faaliyetleri ve izleyebileceğiniz yolları ortaya koyar, bunların birbirleriyle nasıl bağlantı kurduklarını ve her birinin getirdiği riskleri veya etkileri gösterir.

Tek tip bir boyuta uyan bir yol belirlemek yerine, kendi boyutunuza uyan bir yol tasarlayabilir, yol boyunca uyarlayabilir ve paydaşları sürece dahil edebilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Değişiklik faaliyetlerini ve bunların organizasyonel hedeflerle nasıl bağlantı içinde olduğunu görsel olarak harita

Her bir olası yolun takımlar, zamanlama ve sonuçlar açısından etkilerini anlayın

İşbirliği içinde, etkileşimli bir şekilde paydaşlarla birlikte değişim yolculuğunu tasarlayın

Geri bildirimlere, risklere veya değişen koşullara göre planları kolayca uyarlayın ve yeniden yönlendirin

Genellikle kaos gibi hissedilen durumlara netlik ve paylaşım getirin

✨ İdeal kullanım alanları: Değişim liderleri, İK takımları, dönüşüm PMO'ları ve karmaşık değişim girişimlerini yöneten, seçenekleri görselleştirmek ve paydaşları en iyi yol üzerinde uyum sağlamak isteyen organizasyonel gelişim uzmanları.

7. Organizasyon ve Hesap Grafik

Via Miro

miro'nun Organizasyon ve Sorumluluk Şeması Şablonu*, geleneksel organizasyon grafiğini net bir hesap çerçevesi ile birleştirir. Sadece kimin hangi rolde olduğunu göstermekle kalmaz, her rolün sorumluluklarını da açıkça belirtir.

Süreç iyileştirme ve organizasyonel strateji konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi olan Escala tarafından oluşturulan bu şablon, pratik ve alandaki testlerle kanıtlanmıştır. Yerleşik düzenleme kılavuzu ve adım adım video ile kullanıma hazırdır.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Organizasyonel rolleri ve hesap hatlarını tek bir grafikte harita

Her pozisyonu belirli sorumluluklarla ilişkilendirerek karışıklığı ortadan kaldırın

Proje sahipliği ve görev takibi için bir referans noktası sağlayın

Düzenleme talimatları ve video desteği ile kullanıma hazır biçimi kullanın

Projeler veya takımlar arasında organizasyon ve hesap verebilirlik belgelerini standartlaştırın

✨ İdeal kullanım alanları: Sahipliği netleştirmek, çakışmaları önlemek ve takımlar arasında hesap verebilirliğin şeffaf olmasını sağlamak isteyen liderler, proje yöneticileri ve danışmanlar.

8. Takım Şablonuyla Tanışın

Via Miro

Popüler TV dizisi The Office'de Michael Scott, " Korkulmak mı , sevilmek mi? Kolay. İkisi de. İnsanların beni ne kadar sevdiklerinden korkmalarını istiyorum." der. Bu sözler gülünç olsa da, kişiliklerin takımların nasıl algılandığını nasıl şekillendirdiğini de vurgulamaktadır.

Gerçek iş yerlerinde, bu kişilikleri sergilemek güven oluşturmak ve özgün bir ilk izlenim yaratmak için anahtardır. Miro'nun Ekip Tanıtım Şablonu tam da yapılacak bunu yapmak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, çalışanlarınızı sadece isimleri ve başlıkları ile tanıtmanın ötesine geçmenizi kolaylaştırır. Becerileri, başarıları, eğlenceli kişisel bilgileri ve hatta sosyal profillere bağlantıları öne çıkararak, yeni gelenler veya müşterilerinizin işin arkasında kimlerin olduğunu anlamalarını sağlar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Takım üyelerini isimleri, rolleri, özgeçmişleri ve fotoğraflarıyla tanıtın

İlgi alanları, başarılar veya eğlenceli bilgilerle kişisel dokunuşlar ekleyin

Kimlik doğrulama ve güvenilirlik için sosyal profil bağlantılarını ekleyin

Buz kırıcı sorular ve iş notları kullanarak daha hızlı bir şekilde ilişki kurun

Şirket kültürünü yansıtmak için marka renkleri, video veya GIF'lerle özel olarak ayarlayın

✨ İdeal kullanım alanları: Yeni çalışanları işe alıp güven oluşturmak, takımın uzmanlığını kişisel özellikleriyle sergilemek ve müşteri ile temas halinde olan gruplar.

👀 İlginç Bilgi: " Yapı stratejiyi takip eder " kavramı 1962 yılında A. D. Chandler tarafından ortaya atılmış ve Henry Mintzberg tarafından geliştirilmiştir. Bu kavram, bir şirketin yapısının stratejik hedeflerini doğrudan desteklemesi gerektiği anlamına gelir.

Miro Organizasyon Grafik Şablonu Sınırları

Miro, görsel esnekliği ile bilinir, ancak karmaşık organizasyon grafiklerinin oluşturulması ve yönetimi söz konusu olduğunda bazı sınırlar ortaya çıkmaya başlar.

Bu boşluklar genellikle, takımlar organizasyon grafiklerini temel görselleştirmenin ötesine taşımak için daha fazla yapı, güvenlik veya entegrasyonlara ihtiyaç duyduklarında ortaya çıkar. Dikkat edilmesi gereken bazı notlar şunlardır:

Sınırlı yerleşik sürüm kontrolü veya erişim kısıtlamaları sunar, bu da hassas organizasyon verileri için güvenlik endişelerini artırabilir

Rol etiketleme, raporlama hatları veya kişi dizinleri gibi yerleşik organizasyona özgü özelliklerden yoksundur, bu da karmaşık organizasyon şeması şablonlarının manuel olarak yoğun bir çalışma gerektirmesine neden olur

Onay ş akışlarını veya güncelleme doğrulamasını desteklemez, bu da grafik şablonlarındaki değişiklikleri doğrulamayı ve izlemeyi zorlaştırır

Personel planlaması, analiz veya izin yönetimi için diğer araçlara geçmek gerekir, bu da organizasyon şeması ş Akışını parçalar

Yönetici incelemeleri veya tüm çalışanların katıldığı sunumlar için yüksek kaliteli grafikları yazdırma veya dışa aktarma seçenekleri sınırlıdır

İşbirliği genellikle panodaki düzenlemelere odaklanır ve izin tabanlı iletişim veya rol arası yapılandırılmış devirler için daha az seçenek sunar

📖 Ayrıca okuyun: Görsel Düşünme için En İyi Zihin Haritalama Yazılımı

Alternatif Miro Organizasyon Grafik Şablonları

Organizasyon değişikliklerini izleme, takım görünümlerinin güvenliğini sağlamakta veya gerçek zamanlı işbirliği yapmada sorun yaşamak gibi yukarıdaki sınırlamalardan herhangi biriyle karşılaştıysanız, yalnız değilsiniz.

İşte takımların daha fazla bağlam, kontrol ve esneklik içeren organizasyon şemaları oluşturmasına yardımcı olan bazı ClickUp şablonları.

1. ClickUp Organizasyon Grafik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu ile organizasyon yapınızı görselleştirin

Takımlar hızla büyüdükçe veya değiştiğinde, kimin ne yapacak olduğunu takip etmek tam zamanlı bir iş gibi hissettirebilir. ClickUp Organizasyon Şeması Şablonu, yapıları gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur ve organizasyonunuzdaki takım yapılarını zahmetsizce görselleştirmenizi sağlar.

Bu şablon özellikle yeni başlayanlar için idealdir ve sadece birkaç saniye içinde kullanmaya başlamanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Şirketiniz büyüdükçe veya yeniden yapılanırken rolleri hızlı bir şekilde özel olarak özelleştirin ve güncelleyin

Raporlama hatlarını görsel netlik ve sürükle ve bırak kolaylığıyla hizalayın

Yapılandırılmış yorumlar ve canlı paylaşım ile eşzamansız işbirliğini kolaylaştırın

Araçlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan güncellemeleri merkezileştirin

✨ İdeal kullanım alanları: İşle birlikte büyüyen, ölçeklenebilir, güvenli ve kolayca düzenlenebilir organizasyon grafiklerinin oluşturulması gereken takım liderleri ve operasyon yöneticileri.

👀 Eğlenceli Bilgi: Amazon'un ünlü "iki pizza takımları" kuralı, takımların iki pizza ile beslenebilecek kadar küçük olması gerektiği anlamına gelir (~10 kişi). Bu yapı, özerkliği ve hızı teşvik eder. Takım üyeleri projeleri baştan sona sahiplenir ve işleri başkalarına devretmez.

2. ClickUp Ekiple Toplantı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Meet the Team şablonu ile takımınızı tanıtın ve güven oluşturun

Takımınız markanızı, kültürünüzü ve ön saflarınızı temsil eder. ClickUp Ekiple Toplantı Şablonu, ekibinizi profesyonel özgeçmişler, fotoğraflar ve gerçek zamanlı güncellemelerle tanıtmanıza yardımcı olur ve hem iç oryantasyon hem de halka açık dizinler için mükemmeldir.

Ayrıca, her bir takım üyesinin özel becerilerini ve başarılarını vurgulayan bölümleri istediğiniz zaman kolayca düzenleme yapabilirsiniz.

Bu şablon ayrıca Özel Durumlar, Özel Görünümler ve Özel Alanlar ile birlikte gelir ve bunların tümü, takım bilgilerinizi ClickUp Çalışma Alanınızın geri kalanıyla bağlantılandırmanıza yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel Alanlar ve görsellerle anahtar rol, özgeçmişler ve uzmanlık alanlarını öne çıkarın

Otomatik güncellenen veriler ve kolay görev atama özelliği ile bilgileri güncel tutun

Sunum hedeflerine göre Board, tablo veya belge görünümlerini kullanın

Şık bir takım vitriniyle iç güven ve dış güvenilirlik oluşturun

✨ İdeal kullanım alanları: Organizasyon grafiklerini insanileştirmek ve aynı zamanda bilgileri güncel, doğru ve paylaşımı kolay tutmak isteyen İK takımları ve insan kaynakları yöneticileri.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Özel Veritabanı Yazılım Sistemleri

3. ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu ile ekibinizin iletişim bilgilerini tek bir yerde toplayın

Tüm çalışanların katıldığı toplantılarda veya müşteri görüşmelerinde isimleri yüzlerle eşleştirmekte zorlanıyor musunuz? ClickUp Takım Fotoğraf Dizini Şablonu, isimler, roller, fotoğraflar ve iletişim bilgilerini içeren görsel bir dizin sunar. Bu sayede, takımınızın bilgileri her zaman düzenli, aranabilir ve güncel olur.

Ayrıca fotoğrafları kategorilere ve klasörlere kolayca düzenleyebilir, anahtar kelimeler ve etiketler arayarak tek tek fotoğrafları bulabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Etiketler ve Özel Alanlar'ı kullanarak departman, fonksiyon veya konumlara göre gruplandırın

Rol verileriyle birlikte yüksek çözünürlüklü fotoğrafları tek bir arama yapılabilir yerde saklayın

Dahili kullanım, takım yönetimi ve işe alım için dizinleri kolayca dışa aktarın veya yazdırın

✨ İdeal Kullanıcılar: İsimleri, yüzleri ve fonksiyonları içeren güncel bir organizasyon şeması isteyen ofis yöneticileri, İK takımları ve yöneticiler.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, takım olarak işimizin nasıl yapıldığını gerçekten dönüştürmüş olması.

4. ClickUp Takım Yetenek Matris Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Yetenek Matrisi Şablonu ile takımınızın becerilerini harita ve büyüme eksikliklerini belirleyin

Doğru kişileri yanlış rollerde görevlendirmek, verimliliği sessizce öldüren bir faktördür. ClickUp Takım Yetenek Matrisi Şablonu, yetenekleri, beceri düzeylerini ve eğitim ihtiyaçlarını tek bir matriste görselleştirerek bireysel güçlü yönleri takım hedefleriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

Bu şablon, bireysel ve takım hedefinizi organizasyonel hedeflerinizle uyumlu hale getirmenizi sağlar ve herkesin iyi performans gösterdiğinden emin olmak için ilerleme izlemeyi kolaylaştırır.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özelleştirilebilir alanlar ve görünümler kullanarak bireysel ve takım genelindeki becerileri izleme

İşe alım, geliştirme veya kaynak planlaması için bilgi sağlamak üzere yetenek eksikliklerini belirleyin

Performansı artırmak için görevleri ve eğitim hedeflerini doğrudan matristen atayın

Takım liderleri veya yöneticilerle ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve paylaşım yapın

✨ İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları ve öğrenme ve gelişim takımları, yetkinlik tabanlı organizasyon şemaları oluşturarak çalışanları iş hedefleriyle uyumlu hale getirir ve şirket genelinde rol netliğini artırır.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Çapraz Fonksiyonel İşbirliği için Matris Organizasyon Yapısı Örnekleri

5. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu ile takım politikalarınızı ve beklentilerinizi uyumlu hale getirin

İyi yapılandırılmış bir organizasyon şeması "insanların birbirleriyle nasıl uyum içinde olduklarını" gösterirken, el kitabı "nasıl birlikte çalıştıklarını" gösterir. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu, işe alım belgelerinden politikalara ve şirket değerlerine kadar her şeyi tek bir güvenli, işbirliğine dayalı çalışma alanında tutar.

Ayrıca, işe alım ve işten ayrılma süreçleri için net kurallar belirlemenize yardımcı olur ve çalışanlarınızla ilgili tüm önemli belgeleri tek bir yerde izleme imkanı sunar.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Beklentileri, kültürü, politikaları ve rol özel kılavuzları belgelendirin

Belgeler, Beyaz Tahtalar ve görev görünümlerini kullanarak düzenlemeleri kolay ve izlenebilir hale getirin

Merkezi güncellemeler ve net erişim düzeyleri ile karışıklığı azaltın

Tutarlı, iyi yapılandırılmış iç iletişim ile güven oluşturun

✨ İdeal kullanım alanları: Beklentileri belgelemek ve kültür uyumu oluşturmak isteyen, ancak hantal PDF'lere veya dağınık bağlantılara güvenmek istemeyen İK takımları ve startup kurucuları.

👀 İlginç Bilgi: Conway Yasası (1967), "kuruluşların kendi iletişim yapılarını yansıtan sistemler tasarladığını" belirtir, bu nedenle karmaşık kuruluşlar genellikle parçalı sistemler üretir.

6. ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu ile yeni çalışanları hızla işlerine alıştırın

Yeni işe alınanlar nereden başlayacaklarını bilmiyorlarsa, en iyi organizasyon grafiği bile yardımcı olmaz. ClickUp Yeni İşe Alınanların Oryantasyon Şablonu, her çalışanın bağlam, netlik ve güven içinde işe başlamasını sağlar.

Görev Sahibi, Tamamlanma Yüzdesi ve İşe Alım Aşaması gibi önceden ayarlanmış Özel Alanlar içeren, yeni işe alınanları anında izlemenize yardımcı olan, yeni başlayanlar için uygun bir şablonudur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Departman, rol veya kıdeme göre işe alım adımlarını özel hale getirin

Kontrol listeleri, zaman çizelgeleri ve rol özel ş Akışları ile ilerlemeyi takip edin

Güncellemeleri, hatırlatıcıları ve karşılama görevlerini otomatikleştirerek manuel iş yükünü azaltın

Avantajlar, anahtar kişiler ve araç erişimi gibi verileri doğrudan her göreve yerleştirin

✨ İdeal kullanım alanı: İnsan dokunuşunu kaybetmeden tutarlı ve verimli bir işe alım süreci sunması gereken İnsan Kaynakları ve işe alım yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Uzaktan işbirliği için doğru ritmi bulmakta zorlanıyor musunuz? Organizasyon şemanızın sessizliğe bürünmemesi için tutarlı bir toplantı ritmi kullanın.

7. ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Genel Bakış Şablonu ile şirket yapısını ve hedeflerini görselleştirin

Organizasyon şemanızda isimleri hedef, projeler ve sonuçlarla bağlantı kurmak gerektiğinde, ClickUp Şirket Genel Bakış Şablonu etkili bir araçtır. Temel yapının ötesine geçerek, takımların organizasyon genelinde insanların, önceliklerin ve performansın nasıl kesiştiğini anlamalarına yardımcı olur.

Bu şablonu kullanarak, anahtar metrikleri hızlıca inceleyebilir, takımınız ve şirketinizle ilgili ayrıntılara kolayca erişebilir ve farklı paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Departmanları, projeleri ve paydaşları tek bir düzenleme gösterge panelinde görselleştirin

Anahtar iş metriklerini ve sahipliği vurgulayarak uyumu ve karar vermeyi teşvik edin

Stajyerlerden yöneticilere kadar herkesi bilgilendiren ölçeklenebilir bir yapı oluşturun

Bilgileri kolayca güncelleyin, dışa aktarın veya takımlarla veya harici ortaklarla paylaşım yapın

✨ İdeal Kullanıcılar: Organizasyon şema şablonlarını, üst düzey şirket bilgileriyle tek bir erişilebilir merkezde birleştirmek isteyen iş sahipleri ve operasyon liderleri.

8. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Şirket Kültürü Şablonu ile değerlerinizi tanımlayın ve yaşayın

Kültür, başlıklar kadar organizasyon şemanızı da şekillendirir. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu, takımların paylaşılan değerleri tanımlamasına, girişimleri uyumlu hale getirmesine ve mükemmel işbirliğini destekleyen davranış standartlarını belgelendirmesine yardımcı olur.

Bu şablon ayrıca kültürel büyüme için girişimleri belirlemenize ve önceliklendirmenize ve takımınızı şirketinizin hedefleri etrafında uyumlu hale getirmenize yardımcı olur.

🌻 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Temel değerler, hedefler ve takım beklentilerini içeren canlı bir belge oluşturun

DEI, sağlık veya iç iletişim gibi girişimleri sahibi ve zaman çizelgesine göre izleme

İletişim ve davranış çerçevelerini organizasyon grafiğinizin bir parçası haline getirin

✨ İdeal Kullanıcılar: Değerler, işbirliği ve takımların birlikte iş yapma şekli konusunda netlik sağlamak isteyen kurucular, çalışanlar, takımlar ve kültür liderleri.

💡 Profesyonel İpucu: Takımları bir grafikte organize etmek ilk adımdır. Delegasyon, geri bildirim ve hesap araçlarıyla takımları etkili bir şekilde yönetmek, yapınızın sorunsuz çalışmasını sağlar.

Miro'nun Görselleştirme Özelliği, ClickUp'ın Yürütme Özelliği: Hangisi Kazanır?

İyi düşünme, görsel bir tuval gerektirir, ancak gerçek uygulama, yapı gerektirir.

Miro organizasyon şeması şablonları, takımları, departmanları ve raporlama hatlarını esnek ve işbirliğine dayalı bir düzen içinde harita için mükemmeldir. Olasılıkları taslak haline getirmenize, yapıyı hızlı bir şekilde güncellemenize ve toplantılar veya plan oturumları boyunca kişilerin görünürlüklerini korumanıza yardımcı olurlar.

Ancak bir organizasyon grafiği fonksiyonel olmalıdır. İyi grafikler şu ilkeleri benimser: gelişir, ilişkileri yansıtır ve özerkliği destekler.

ClickUp, bu boşluğu doldurur. Organizasyon grafiğinizi bir çizimden stratejiye dönüştürmeye hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun!