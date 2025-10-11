kolay Randevu Planlaması için En İyi 13 Timetap Alternatifi

Kısa bir süre önce, randevu planlama, sonsuz e-posta alışverişi, meşgul telefon hatları ve yapışkan notlara karalanmış notlar anlamına geliyordu. Bu sistem hem zaman alıcıydı hem de çok fazla karışıklığa yol açıyordu.

Ardından, otomasyon ve kolay çevrimiçi rezervasyon ile planlama sürecini basitleştiren TimeTap gibi araçlar ortaya çıktı. Birçok küçük iş ve hizmet sağlayıcı için kaosu netlikle değiştirdi.

Ancak müşteri beklentileri değiştikçe, daha esnek ve zengin özelliklere sahip çözümler ihtiyacı da arttı. TimeTap güvenilirliğini korumakla birlikte, sınırlı özelleştirme seçenekleri ve gelişmiş iş yönetimi özelliklerinin eksikliği gibi bazı sınırlamaları da bulunmaktadır.

Daha sorunsuz ve akıllı bir planlama deneyimi arıyorsanız, bu TimeTap alternatifleri liste, iş ş Akışınıza mükemmel şekilde uyan bir platform bulmanıza yardımcı olacaktır.

13 TimeTap Alternatifine Genel Bakış

Her bir aracı hızlıca inceleyerek, onları dikkate almaya değer kılan özellikleri görelim.

Araç adı Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Otomasyonlu iş akışları, entegre görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, hatırlatıcılar, paylaşılan takvimler AI ajanları ve otomasyonları içeren hepsi bir arada iş yönetimi ve planlama uygulaması arayan her boyutlu takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal için özel fiyatlandırma Calendly Otomatik planlama, takvim entegrasyonları, toplantı türleri (bire bir, grup, toplu, sırayla) Toplantı planlamayı basitleştirmek isteyen serbest çalışanlar ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Acuity Scheduling Özel rezervasyon sayfaları, otomasyonlu hatırlatıcılar ve takip mesajları, kayıt formları, müşteri yönetimi Müşteri dostu bir rezervasyon uygulamasına ihtiyaç duyan iş tabanlı işletmeler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar Setmore Çevrimiçi rezervasyon sayfası, sınıf ve grup planlama, otomatik onaylar, personel takvim yönetimi, Zoom ile entegrasyonlar Basit ve ücretsiz bir planlama çözümüne ihtiyaç duyan dersler veya hizmetler sunan küçük işler ve girişimler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar SimplyBook. me Özel rezervasyon web sitesi, üyelik ve paket yönetimi, çevrimiçi ödeme, SMS/e-posta hatırlatıcıları Özel seçeneklere sahip, markalı, müşteri odaklı bir rezervasyon sistemi isteyen işler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,90 $'dan başlar TidyCal Basit toplantı bağlantıları, takvim senkronizasyonu, tek seferlik ve tekrar eden rezervasyonlar, entegre ödeme Etkili bir takvim düzenleme aracı arayan bireysel girişimciler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 29 $'dan başlar Doodle Grup planlama, anketler, bire bir rezervasyon sayfa, takvim entegrasyonlar Toplantıları veya etkinlikleri verimli bir şekilde koordine etmesi gereken takımlar ve profesyoneller Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 14,95 $'dan başlar Square Randevular Entegre POS sistemi, çevrimiçi rezervasyon, otomasyonlu hatırlatıcılar, personel planlaması Yerleşik ödeme özelliğine sahip planlama özelliklerine ihtiyaç duyan salonlar, spa'lar ve hizmet sağlayıcılar Ücretsiz planlar mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar vCita Randevu planlama, müşteri CRM, faturalama ve ödemeler, otomasyonlu hatırlatıcılar Randevu planlamayı müşteri yönetimi araçlarıyla birleştirmek isteyen küçük işler ve danışmanlar Ücretli planlar aylık 35 $'dan başlar Vagaro Randevu planlama, POS ve ödeme, pazarlama araçları, müşteri yönetimi Rezervasyon için bir platform arayan salonlar, spa'lar, fitness stüdyoları ve sağlık profesyonelleri Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 23,99 $'dan başlar Mindbody Çevrimiçi rezervasyon, müşteri yönetimi, ders planlama, üyelikler, pazarlama otomasyonu Sınıfları, üyelikleri ve tekrarlayan randevuları yöneten sağlık, fitness ve zindelik işleri Özel fiyatlandırma Giriş Planlama Otomasyonlu SMS/e-posta hatırlatıcıları, çevrimiçi rezervasyon sayfa, müşteri yönetimi, takım planlama Güçlü iletişim ve katılım yönetimi ile güvenilir planlama ihtiyacı olan takımlar ve kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 600 $/site'den başlar (yıllık faturalandırılır) YouCanBookMe Özel rezervasyon sayfaları, takvim senkronizasyonu, saat dilimi algılama, otomatik bildirimler Farklı zaman dilimlerinde toplantılar planlayan profesyoneller ve uzaktan takım Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar

Neden TimeTap Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

TimeTap'in sunduklarının ötesine geçmenin zamanı geldi mi diye merak mı ediyorsunuz? İşte, sınırların ş Akışınızı nerede etkileyebileceğini hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olacak, geçiş yapmayı düşünmeniz için dürüst ve gerçekçi nedenler.

Daha fazla kaynak gerektirdiği için ayarı ekstra zaman ve çaba gerektirir

Formları, ş akışlarını ve planlama kurallarını ayrıntılı olarak özel hale getirmenize olanak tanır, ancak bu esneklik zorlu öğrenme süreçleri anlamına gelebilir

Mobil deneyim yavaş ve hantal hissettiriyor, bu da hareket halindeyken randevu yönetimini daha az verimli hale getiriyor

kurulumunuz niş platformlara veya gelişmiş otomasyon iş akışlarına bağımlıysa entegrasyon kapsamı yetersiz kalır*

Yeniden planlamayı sınırlar ; belirli müşteri veya iş ihtiyaçlarına uyum sağlayan nüanslı politikalar için çok az alan vardır

*personel iş yükünü, randevu türü performansını veya gelir modellerini izleme konusunda zorluk çekiyor

Saatlik yedeklemeler yapar, ancak bunlar kullanıcılar tarafından her zaman kullanılamaz. Sağlam bir manuel yedekleme süreci olmadan, veri kurtarmada boşluklar oluşma riski vardır

Çok düzeyli müşteri hiyerarşileri, gelişmiş etiketleme veya CRM'lerle entegrasyonlar gibi karmaşık planlama ihtiyaçları için yeterince derin değildir

En İyi TimeTap Alternatifleri

Şimdi, her bir aracın özelliklerine, sınırlarına ve kullanıcı yorumlarına daha yakından bakalım.

1. ClickUp (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir randevu ş Akışı için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, kayıt formlarınızı, rezervasyonlarınızı, takım takvimlerinizi, iş yükü yönetiminizi ve otomatik hatırlatıcılarınızı kullanımı kolay tek bir arayüzde birleştirerek iş yükünü azaltır.

ClickUp Forms'un güçlü özellikleriyle kayıt sürecinizi kişiselleştirin

ClickUp Formları aracılığıyla isim, iletişim bilgi, tercih edilen tarih ve saat, hizmet türü, dal konum vb. gibi ayrıntıları alabilirsiniz. Formun düzeni, renkleri, temaları, alanları ve düğmeleri, profesyonel hizmetlerinizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir.

Ayrıca, form yanıtları ClickUp görevi içinde ayrı görevlere dönüştürülebilir, böylece tüm bilgiler manuel girdi yapmadan sisteminizde saklanabilir.

ClickUp Takvim ile rezervasyonlarınıza ve takımınızın uygunluk durumuna göre mükemmel bir program planlayın

ClickUp Calendar, takımınızın günlük, haftalık ve aylık renk kodlu görünümlerde rezervasyonları görmesini sağlar. Her üyenin programını yan yana görüntüleyerek, randevu dağıtımını eşit şekilde yapmak ve yeni randevular için boş zaman dilimlerini belirlemek kolaylaşır.

Müsaitlik saatlerini ayarlayabilir, iş saatleri dışındaki saatleri bloke edebilir ve ardından uygun bir zaman aralığı bulmasına yardımcı olmak için takvim bağlantısını müşteriyle paylaşım yapabilirsiniz.

Takvimle tam entegre olan ClickUp Brain, en uygun zaman aralıklarını önerir, zaman bloklamayı otomasyon ile gerçekleştirir, rezervasyonları takım üyelerine atar ve programınızın dengeli kalmasını sağlar — artık çift rezervasyonlar veya kaçırılan randevular yok.

Randevuya gelmeme durumlarını en aza indirmek için ClickUp Hatırlatıcıları, rezervasyondan önce belirlenen saatlerde müşterileri ve takım üyelerini bilgilendirir.

ClickUp Hatırlatıcılarını kullanarak hiçbir randevuyu veya takım toplantısını kaçırmadığınızdan emin olun

Örnek olarak, bir danışma randevusundan 30 dakika önce veya bir takım toplantısından 1 saat önce bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. Bu hatırlatıcılar, randevuyla ilgili tüm bilgilerin iletilmesini sağlamak için belirli mesajlar, ek dosya veya bağlantılar içerecek şekilde özelleştirilebilir.

Takviminizi kontrol etmeden programınızla ilgili hızlı cevaplara mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain'e veya önceden oluşturulmuş Answers Agent'a sormanız yeterlidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Yeni kullanıcılar için, her şeyin sorunsuz çalışmaya başlaması için kurulum ve başlangıç süreci biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

İşte bir G2 yorumu:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilir ve esnek olması. İster basit görev listeleri kullanarak ister otomasyonlar, bağımlılıklar ve gösterge panelleriyle ayrıntılı iş akışları oluşturarak, tam olarak istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Her şeyi tek bir yerde tutuyor: projeler, belgeler, iletişim ve hatta zaman takibi. Böylece birden fazla araç arasında geçiş yapmam gerekmiyor. Ayrıca, işleri karmaşıklaştırmadan yeni özellikler ekleyen sezgisel arayüzü ve sürekli güncellemeleri de çok beğeniyorum. Karmaşık projeler için yeterince güçlü, ancak ekibimin kullanması için yine de kolay.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, özelleştirilebilir ve esnek olması. İster basit görev listeleri kullanarak ister otomasyonlar, bağımlılıklar ve gösterge panelleriyle ayrıntılı iş akışları oluşturarak, tam olarak istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Her şeyi tek bir yerde tutuyor: projeler, belgeler, iletişim ve hatta zaman takibi. Böylece birden fazla araç arasında geçiş yapmam gerekmiyor. Ayrıca, işleri karmaşıklaştırmadan yeni özellikler ekleyen sezgisel arayüzü ve sürekli güncellemeleri de çok beğeniyorum. Karmaşık projeler için yeterince güçlü, ancak ekibimin kullanması için yine de kolay.

2. Calendly (Zahmetsiz, bağlantı tabanlı planlama için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Calendly, insanların sizinle ne zaman ve nasıl randevu alabileceklerini tam olarak belirlemenizi sağlayan bir planlama platformudur. Çalışma saatlerinizi seçer, her toplantının süresini belirler ve hatta tampon bölgeler oluşturursunuz. Kullanılabilirliği göstermeden önce, bağlantılı tüm takvimlerinizi (Google, Outlook, iCloud ve Exchange) kontrol eder.

15 dakikalık hızlı check-in, 45 dakikalık müşteri sohbeti veya takım strateji oturumu gibi farklı randevu türleri ayarlayabilirsiniz. Grup etkinliği düzenlemeyi mi planlıyorsunuz? Calendly kayıtları yönetir ve katılımcı sayısını sınırlar.

Bu araç, hafta içi müşteri görüşmeleri ve sadece sabahları yapılan takım toplantıları gibi farklı etkinlik türleri için farklı programlar oluşturmanıza olanak tanır. Yerleşik otomasyon özelliği sayesinde, toplantıdan önce hatırlatıcılar (e-posta veya SMS) gönderebilir ve toplantıdan sonra teşekkür notları veya geri bildirim talepleri gönderebilirsiniz.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Katılımcıların onaylamadan önce tercih ettikleri zaman aralıkları için oy kullanmalarını sağlamak için "Toplantı Anketleri"ni kullanın

Form yanıtlarına veya kaynak bağlantılarına göre ziyaretçileri belirli sayfalara yönlendirmek için "Calendly Routing" özelliğini entegre edin

Calendly tarayıcı uzantısını kullanarak bu araca her yerden erişin

Takımınızın uygunluk durumlarını bir araya getirerek daha fazla rezervasyon seçeneği sunun

Mobil cihazlar için özel bir uygulama ile programınızı yönetin ve hareket halindeyken uygunluk durumunuzu ayarlayın

Calendly sınırları

Yerleşik konferans özelliği olmadığı için gerçek toplantı için üçüncü taraf bir araç gerektirir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Son derece kullanıcı dostu olan bu uygulama, programınızı kolayca ayarlamanızı ve yönetmenizi sağlar. Müsaitlik durumunuzu, toplantı türlerinizi özel olarak ayarlayabilir ve hatta toplantılar arasına tampon süreler ekleyebilirsiniz.

Son derece kullanıcı dostu olması sayesinde, programınızı kolayca ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz. Müsaitlik durumunuzu, toplantı türlerinizi özel olarak ayarlayabilir ve hatta toplantılar arasına tampon süreler ekleyebilirsiniz.

3. Acuity Scheduling (Karmaşık rezervasyon ihtiyaçları olan hizmet tabanlı işler için en iyisi)

acuity Scheduling aracılığıyla

Rezervasyonları yönetme konusunda Acuity Scheduling, saat dilimlerini ayarlayarak, belirli personel üyelerine oturumlar atayarak veya belirli randevu türleri için zamanı blok yaparak, çok ayrıntılı bir düzeyde uygunluğu ince ayarlamanıza olanak tanır.

Randevu türü başına uygunluk eklemenin yanı sıra, müşterilerin ne kadar önceden rezervasyon yapabileceklerini veya ne kadar geç iptal/yeniden planlama yapabileceklerini de ayarlayabilirsiniz.

Sağlık veya sağlık hizmetleri sektöründeki işler için HIPAA uyumlu planlama, hassas bilgilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlar. Özelleştirilebilir müşteri kayıt formları, oturum başlamadan önce tıbbi geçmişten sorulara kadar ihtiyacınız olan her şeyi tam olarak kaydetmenizi sağlar.

Acuity Scheduling'in en iyi özellikleri

Müşterilerin tek bir ödeme işlemiyle birden fazla oturum rezervasyonu yapmasına izin verin

Rezervasyon bileşenini doğrudan web sitenize veya Facebook sayfanıza yerleştirin

Stripe, Square veya PayPal entegrasyonları ile rezervasyon sırasında ödeme kabul edin

Performans izleme için ayrıntılı gelir ve planlama raporları oluşturun

Mobil uygulama ile müşterileri yönetin, takviminizi izleyin ve ödemeleri kabul edin

Acuity Scheduling sınırları

Standart rezervasyon süreçleri ve gelir raporları mevcut olsa da, kohort izleme veya derin dönüşüm metrikleri gibi gelişmiş analitik özellikler eksiktir

Acuity Scheduling fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 20 $/ay

Standart: Aylık 34 $

Premium: 61 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Acuity Scheduling puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Acuity Scheduling hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Müşteriye yönelik görünüm, müşterilerin kendi randevu saatlerini seçmeleri için kullanımı kolaydır. Acuity'nin randevuları gruplandırmaya çalışmasını seviyorum. Ayrıca, belirli bir haftada belirli bir sayıya randevu türünü istediğimizi ayarlamamıza da olanak tanır (örnek, haftada 4'ten fazla yeni müşteri danışmanlığı).

Müşteriye yönelik görünüm, müşterilerin kendi randevu saatlerini seçmeleri için kullanımı kolaydır. Acuity'nin randevuları gruplandırmaya çalışmasını seviyorum. Ayrıca, belirli bir haftada belirli bir sayıya randevu türünü istediğimizi ayarlamamıza da olanak tanır (örnek, haftada 4'ten fazla yeni müşteri danışmanlığı).

4. Setmore (Yerleşik ödeme işleme özelliği isteyen küçük işler için en iyisi)

setmore aracılığıyla

Setmore, oturumlarınızı düzenlemek, bunları düzenli kategorilere ayırmak ve değişiklik olduğunda yeniden sıralamak için sürükle ve bırak arayüzü sunar. Her takım üyesi, tüm hizmetlerini süre ve fiyat gibi ayrıntılarla liste edebileceği kendi takvimine ve rezervasyon bağlantısına sahiptir.

Çevrimiçi rezervasyonu kolaylaştırmak için, sosyal medya sayfalarınıza "Şimdi Rezervasyon Yap" düğmesi ekleyebilir veya broşürler, posterler veya makbuzlar için QR kodları oluşturabilirsiniz.

Bu araç çeşitli iş ayarlarında kullanılabilir: eğitim kurumları grup dersleri ve atölye çalışmaları planlayabilir, gizli danışmanlar ise 1:1 çevrimiçi veya yüz yüze oturumlar için randevu alabilir.

Setmore'un en iyi özellikleri

Zoom, Teleport veya Google Meet ile bağlantı kurarak anında video toplantıları düzenleyin

Birden fazla katılımcı için grup rezervasyon desteği ile çevrimiçi dersler ve atölyeler sat

Franchise'lar veya birden fazla dalı olan işler için çoklu konum desteği alın

Square, Stripe ve PayPal ile entegrasyonlar aracılığıyla çevrimiçi ödemeleri kabul edin

Google Takvim ile senkronizasyon yaparak mobil cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeler alın

Setmore sınırları

Personel ve kaynakları belirli dallara atamak, büyük kuruluşlar için zaman alıcı olabilir

Setmore fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Setmore puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (950+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Setmore hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın bir yorumu:

Müşterilerime rezervasyon için kolay bir bağlantı gönderebilmeyi seviyorum, bu sayede tüm verileri benim için kaydediliyor ve bana ve müşterime randevu hatırlatıcıları gönderiliyor. Setmore'un fiyatları küçük iş sahipleri için çok makul.

Müşterilerime rezervasyon için kolay bir bağlantı gönderebilmeyi seviyorum, bu sayede tüm verileri benim için kaydediliyor ve bana ve müşterime randevu hatırlatıcıları gönderiliyor. Setmore'un fiyatları küçük iş sahipleri için çok makul.

SimplyBook.me ile mobil cihazlar için optimize edilmiş kendi rezervasyon web sitenizi barındırabilir veya mevcut sitenize rezervasyon bileşenleri ekleyebilirsiniz.

Kuponlar, hediye kartları, üyelikler ve sadakat sistemleri ile basit randevuların ötesinde müşteri elde tutmaya ve geliri artırmaya yardımcı olan yerleşik pazarlama araçlarına sahiptir.

Ayrıca, onaylamadan önce rezervasyonları manuel olarak inceleyip onaylama seçeneği sunan kullanışlı bir "Rezervasyonu Onayla" özelliği de elde edersiniz. Bir hizmet ekipman, personel ve oda gerektirdiğinde, gerekli tüm kaynaklar mevcut olduğunda randevuları onaylar.

SimplyBook. me en iyi özellikleri

E-postaları, SMS hatırlatıcılarını, iptal ve yeniden planlama mesajlarını otomasyon ile otomatikleştirerek randevuya gelmeme oranını azaltın

Rezervasyonların güvenliğini sağlamak için çevrimiçi ödemeleri ve depozitoları kabul edin

QuickBooks, FreshBooks ve Xero gibi hesap araçlarıyla yerel entegrasyon sağlayarak işlemleri senkronizasyon edin

Birden fazla müşterinin aynı zaman dilimini rezerve edebileceği grup rezervasyonlarını (dersler veya etkinlikler) kapasite kontrolü ile etkinleştirin

SimplyBook.me sınırları

Çevrimiçi konferans araçlarıyla yerel entegrasyon eksikliği, sanal toplantı özelliklerine ihtiyaç duyan işler için bir dezavantaj olabilir

SimplyBook. me fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 11,5 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 34,75 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 69,60 $

(Fiyatlar Euro'dan USD'ye çevrilmiştir)

SimplyBook. me puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SimplyBook.me hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın bir yorumu:

Simplybook.me'den gerçekten çok memnunum. Basit bir rezervasyon platformu ve tam da aradığım şey. Ayrıca istediğim özelliklerin çoğuna sahip.

Simplybook.me'den gerçekten çok memnunum. Basit bir rezervasyon platformu ve tam da aradığım şey. Ayrıca istediğim özelliklerin çoğuna sahip.

6. TidyCal (Bütçe dostu, ömür boyu erişim planlaması için en iyisi)

tidyCal aracılığıyla

Gereksiz özelliklerle sizi zorlamadan işleri basit tutan, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip çevrimiçi planlama yazılımı arıyorsanız, TidyCal iyi bir seçim olabilir.

Fikir basit: uygunluk durumunuzu ayarlayın, bağlantınızı paylaşım ve müşterilerinizin veya meslektaşlarınızın bir zaman aralığı seçmesine izin verin. Bu platform, 10 adede kadar takvimi (Google, Outlook, Apple) birbirine bağlayabilir. Esnekliği sayesinde, hızlı check-in veya daha uzun danışmanlık gibi farklı toplantı türleri oluşturabilir ve bunlara özel süreler atayabilirsiniz.

Ayrıca Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams için toplantı bağlantıları oluşturabilirsiniz. Küresel müşterilerle iş yapıyorsanız, TidyCal'ın akıllı saat dilimi algılama özelliği çok kullanışlıdır.

TidyCal'ın en iyi özellikleri

Toplantılar arasına tampon süreler ekleyin ve aşırı taahhütlerden kaçınmak için günlük rezervasyon sınırları ayarlayın

Gelen toplantıları satış temsilcileri veya destek temsilcileri arasında otomatik olarak dağıtım yapmak için round-robin yöntemini kullanın

Her biri kendi süresi, tampon süreleri, sınırları vb. olan ayrı etkinlik türleri (15 dakikalık danışma, 1 saatlik strateji görüşmesi) oluşturun.

Rezervasyon türüne göre çeşitli toplantı konumu seçenekleri sunun

Diğer araçlarınızda kullanmak için rezervasyon verilerini CSV dosyalarına aktarın

TidyCal sınırları

Bazı kullanıcılar, özellikle etkinlikler çakıştığında takvim senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildiriyor

TidyCal fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel Plan: 29 $ (Tek seferlik ödeme)

Ajans Planı: 79 $ (Tek seferlik ödeme)

TidyCal puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TidyCal hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın bir yorumu:

TidyCal'ın ayarı kolaydı. Ücretli toplantılar düzenleyebilmek için ödeme işlemcisini entegrasyonlar ile birleştirme de çok kolaydı. Genel olarak harika bir araç.

TidyCal'ın ayarı kolaydı. Ücretli toplantılar düzenleyebilmek için ödeme işlemcisini entegrasyonlar ile birleştirme de çok kolaydı. Genel olarak harika bir araç.

7. Doodle (Grup toplantılarının koordinasyonu ve anketler için en iyisi)

doodle aracılığıyla

Doodle, hızlı bire bir görüşmelerden daha büyük grup oturumlarına kadar toplantıları koordine etmeye yardımcı olur. Platform, uygunluk durumunuzu ayarlamanıza ve davetlilerin kendileri için iş olan bir zaman seçebilmeleri için basit bir bağlantı paylaşımına olanak tanır.

Bu çevrimiçi toplantı aracı, takviminizi senkronizasyon halinde tutar, böylece bir zaman aralığı rezerve edildiğinde, uygunluk durumunuz otomatik olarak güncellenir. Farklı zaman dilimlerinde tekrarlanan toplantılar veya yoğun kuruluşlar için bile çakışmaları ve karışıklıkları önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, asistanların ve işe alım uzmanlarının başkalarının onayını beklemeden toplantı planlamasına olanak tanıyan "Başkası adına rezervasyon yap" özelliği de bulunmaktadır.

Doodle'ın en iyi özellikleri

Farklı zaman dilimlerinde bulunan katılımcılar için zamanları otomatik olarak ayarlayın ve manuel dönüştürme hatalarını ortadan kaldırın

Rezervasyon sayfanız ve anketleriniz için logo, arka plan, renkler vb. gibi özel markalama ekleyin

Google Takvim, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud vb. ile senkronizasyon yaparak uygunluk durumunu doğru tutun ve çifte rezervasyonları önleyin

Katılımcıların tercih ettikleri toplantı saatleri için oy kullanmalarına izin vererek grup planlamasını basitleştirin

Doodle sınırları

Doodle'ın bazı alternatiflerine kıyasla yerleşik CRM veya derin ş Akışı otomasyonu yoktur

Doodle fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 14,95 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 19,95 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Doodle puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Doodle hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Doodle'ın, farklı programları olan birçok kişinin işbirliği yapmasına ve bir araya gelmesine olanak tanımasını seviyorum.

Doodle'ın, farklı programları olan birçok kişinin işbirliği yapmasına ve bir araya gelmesine olanak tanımasını seviyorum.

8. Square Appointments (POS entegrasyonuna da ihtiyaç duyan işler için en iyisi)

square Appointments aracılığıyla

Square Appointments, operasyonlarını yönetmek için basit ve güvenilir bir araç isteyen işler için tasarlanmış bir planlama yazılımıdır. Platform, takvimlerinizi, personel programlarınızı ve müşteri bilgilerinizi senkronizasyon halinde tutar. Her çalışan kendi takvimine sahip olur, ancak her şey otomatik olarak senkronizasyon halinde kalır.

Ayrıca müşterileriniz hakkında net bir görünüm elde edersiniz, böylece kimin geleceğini ve hangi hizmetleri kullandığını her zaman bilirsiniz, bu da personel planlaması, fiyatlandırma ve promosyonları kolaylaştırır.

Birisi randevusunu iptal ettiğinde veya kaçırdığında, boşluğu hızlı bir şekilde doldurmak için bekleme listelerini ayarlayabilirsiniz.

Square Appointments'ın en iyi özellikleri

Randevuları ve işlemleri tek bir yerden yönetmek için planlama ile ödeme işlemlerini birleştirin

Müşterilerinizin rezervasyon bileşeni ile doğrudan web sitenizden rezervasyon yapmasını sağlayın

E-posta ve metin hatırlatıcılarını otomasyon ile otomatikleştirerek randevuya gelmeme oranını azaltın ve randevulara uyumu artırın

Platformdaki özelliklere ve bilgilere erişimi izin vermek/kısıtlamak için personel üyeleri için belirli izinler ayarlayın

Birden fazla konum, takvim ve saat diliminde programları yönetin

Square Appointments sınırları

Square Appointments, diğer Square hizmetleriyle iyi bir şekilde entegre olsa da, Square ekosistemi dışındaki üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyona sahip olabilir

Square Appointments fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Konum başına aylık 49 $

Premium: Konum başına aylık 149 $

Pro: Özel fiyatlandırma

Square Appointments puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (230'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Square Appointments hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın bir yorumu:

Square Appointments ile genel deneyimim çok güzeldi, çünkü müşterilerim Google üzerinden doğrudan randevu almayı çok kolay buldular. Yeni bir iş sahibiyseniz, hayatınızı çok daha kolay hale getirmek için Square Appointments'ı kullanın.

Square Appointments ile genel deneyimim çok güzeldi, çünkü müşterilerim Google üzerinden doğrudan randevu almayı çok kolay buldular. Yeni bir iş sahibiyseniz, hayatınızı çok daha kolay hale getirmek için Square Appointments'ı kullanın.

9. vCita (Randevu planlamayı müşteri yönetimi ile birleştirmek için en iyisi)

vcita aracılığıyla

Düzenli müşteri iletişimi yapıyorsanız, vcita müşteri iletişimi, randevular, belgeler ve ödeme geçmişini tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur.

Bu küçük iş yazılımı, randevu onaylarını, hatırlatıcılarını, takiplerini ve ödenmemiş faturalar için ödeme hatırlatıcılarını otomatikleştirebilir. Ayrıca, müşterilerin ilgisini çekmek ve tekrar iş yapmalarını teşvik etmek için tetikleyici tabanlı otomasyonları (örneğin, doğum günü teklifleri) ayarlamak da kolaydır.

Yerleşik analitik özellikler, temel planlama raporlarından daha ayrıntılıdır. En sık hangi hizmetlerin rezerve edildiğini, hangi müşterilerin geri döndüğünü ve zaman içinde gelir akışının nasıl olduğunu görebilirsiniz.

Düzenlemelere tabi sektörlerdeki işler için, bu araç gizlilik ve yasal uyumluluk açısından kritik öneme sahip HIPAA uyumluluğu ve İş Ortağı Anlaşmaları (BAA) sunar.

vcita en iyi özellikleri

Dolu programlar için bekleme listeleri oluşturun ve yüksek talep gören etkinlikler için RSVP özelliklerini kullanın

Kolay randevu rezervasyonu ve ödeme için çevrimiçi planlama bileşenini web sitenize ekleyin

Müşteri portalı üzerinden müşterilerle dosya, sözleşme, anket veya belge yükleyin ve paylaşım yapın

Her biri kendi programları, randevuları, mesajları ve izinleri olan birden fazla personel hesabı oluşturun

Facebook Messenger'dan doğrudan potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları CRM'nize entegre edin

vcita sınırları

Karmaşık programlar için gelişmiş takvim yönetimi özellikleri eksik

vcita fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 35 $

İş: Kullanıcı başına aylık 65 $

Platinum: Kullanıcı başına aylık 110 $

vcita puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (270+ yorum)

Gerçek kullanıcılar vcita hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

İşimi yönetirken birçok farklı rol üstlenen biri olarak, planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma ve pazarlama araçlarının hepsinin tek bir yerde olması inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Yeni AI özellikleri, sezgisel olmalarıyla beni gerçekten şaşırttı. Cevap önerilerinde bulunmaları ve ilgi çekici pazarlama içeriği yazmama yardımcı olmaları çok hoşuma gidiyor.

İşimi yönetirken birçok farklı rol üstlenen biri olarak, planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma ve pazarlama araçlarının hepsinin tek bir yerde olması inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Yeni AI özellikleri, sezgisel olmalarıyla beni gerçekten şaşırttı. Cevap önerilerinde bulunmaları ve ilgi çekici pazarlama içeriği yazmama yardımcı olmaları çok hoşuma gidiyor.

10. Vagaro (Güzellik, sağlık ve fitness işleri için en iyisi)

vagaro aracılığıyla

Vagaro, randevu rezervasyonu, takvim yönetimi, müşteri veritabanları, ödemeler, envanter izleme ve pazarlamayı tek bir arayüzde birleştiren bir iş yönetimi platformudur.

Birden fazla satış noktası olan işler için müşteri verileri, üyelikler, hediye kartları ve paketler, müşterilere sorunsuz bir deneyim sunmak için tüm konumlar arasında paylaşım yapılabilir. İşletme sahipleri ayrıca dallardaki personel performansını, komisyonları ve programları kolaylıkla izleyebilir.

Bu araç, ödemeleri kabul etmek için yerleşik bir POS ve bölünmüş ödemeleri ve şimdi satın al, sonra öde seçeneklerini destekleyen ödeme altyapısına da sahiptir.

Vagaro'nun en iyi özellikleri

Otomasyon e-posta ve SMS kampanyaları, özel promosyonlar, günlük fırsatlar, indirim kodları vb. gibi pazarlama araçlarına erişin.

Çevrimiçi randevu planlaması için rezervasyon bileşenlerini doğrudan web sitelerinize veya sosyal medya sayfanıza yerleştirin

QuickBooks, Xero ve Gusto ile entegre ederek hesap ve bordro yönetimini sorunsuz hale getirin

Takımınıza ve müşterilerinize hatırlatıcılar göndererek randevuya gelmeme oranını azaltın

Vagaro sınırları

Araç çok dilli destek sunmamaktadır ve kullanıcı arayüzü yeni başlayanlar için oldukça kafa karıştırıcı olabilir

Vagaro fiyatlandırması

Ücretsiz

Tek Konum: Kullanıcı başına aylık 23,99 $

Birden fazla konum: Özel fiyatlandırma

Vagaro puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Vagaro hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Vagaro'nun fonksiyon ve akış bir araya getirme şeklini çok seviyorum. Randevu planlama, SOAP notları ve müşteri kayıtlarını tek bir yerde tutuyor ve hiç hantal hissettirmiyor.

Vagaro'nun fonksiyon ve akış bir araya getirme şeklini çok seviyorum. Randevu planlama, SOAP notları ve müşteri kayıtlarını tek bir yerde tutuyor ve hiç hantal hissettirmiyor.

11. Mindbody (Sınıf ve üyelik yönetimi için en iyisi)

mindbody aracılığıyla

Sağlık, fitness ve güzellik hizmetleri için özel olarak tasarlanan Mindbody, yüksek randevu hacimlerinden karmaşık ders programlarına, üyeliklere, atölye çalışmalarına ve etkinliklere kadar her şeyi yönetir.

Ayrıca Mindbody uygulamasının, web sitesi bileşenlerinin, ClassPass'ın ve Google ve sosyal medya gibi ortak ağlar aracılığıyla işinizin keşfedilmesine yardımcı olur, böylece yeni müşteriler sizi kolayca bulabilir.

Aracın yapay zeka destekli asistanı, cevapsız aramaları, randevu taleplerini ve müşteri sorularını 7/24 yönetir. Bu sayede, iş saatleri dışında bile potansiyel rezervasyon veya müşteri adaylarının kaybedilmesini önler.

Mindbody'nin en iyi özellikleri

Yükleyin ve güvenlik, önceden kaydedilmiş sağlık oturumlarını Mindbody'nin Sanal Sağlık araçlarını kullanarak müşterilerinize doğrudan paylaşım yapın

Pick-a-Spot ile ilk gelen ilk alır sınıf rezervasyonunu etkinleştirin ve müşterilerin grup fitness oturumlarında favori yerlerini seçmelerine izin verin

Metin mesajları ve toplu e-postalarla pazarlamayı otomasyon edin

Birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren işler için franchise tarzı kontroller edinin

Kapsamlı raporlama ve analizlerle işiniz hakkında içgörüler edinin

Mindbody sınırları

Gelişmiş geliştirici destek olmadan müşteri rezervasyonlarında sınırlı özel seçenekler

Mindbody fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Mindbody puanları ve yorumları

G2: 3. 6/5 (440+ yorum)

Capterra: 4/5 (2.900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Mindbody hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Her şey düzenli ve güncellemeleri hızlı ve verimli bir şekilde yapmak çok kolay. Yeni müşteriler eklemek ve gerektiğinde programlarını güncellemek çok kolay. Benim ve müşterilerimin ihtiyaçları için çok verimli bir araç.

Her şey düzenli ve güncellemeleri hızlı ve verimli bir şekilde yapmak çok kolay. Yeni müşteriler eklemek ve gerektiğinde programlarını güncellemek çok kolay. Benim ve müşterilerimin ihtiyaçları için çok verimli bir araç.

12. Sign In Uygulamanı (Otomasyonlu hatırlatıcılarla randevuya gelmeme oranını azaltmak için en iyisi)

sign In Uygulaması aracılığıyla

Rezervasyon otomasyonu ve müşteri iletişimini iyileştirmek için kapsamlı bir randevu planlama uygulamasını tercih eden işler için Sign In App iyi bir seçenektir.

ChatGPT tarzı yapay zeka ile desteklenen Akıllı Mesajlaşma, müşteri sorularını otomatik olarak yanıtlayabilir, yeniden rezervasyon bağlantıları gönderebilir ve hatta iptalleri yönetebilir.

Platform ayrıca erişilebilirliğe öncelik verir; rezervasyon sayfaları WCAG standartlarına uygundur, ekran okuyucuları destekler ve otomatik sesli rezervasyon sistemi içerir, böylece tüm müşterilerin randevu planlaması kolaylaşır.

Özel raporlar, popüler hizmetleri, personel uygunluğunu ve konum performansını izleme imkanı sunar, böylece planlama ve personel alımı konusunda bilinçli kararlar verebilirsiniz.

Sign In Uygulamasında en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza özel markalı rezervasyon sayfaları oluşturun

Veriye dayalı kararlar almak için randevu eğilimleri hakkında değerli bilgiler edinin

Randevu türüne veya müşteri durumuna göre farklı uyarılar gönderme gibi koşullu mantık ile randevu iş akışlarını uygulayın

Geliştiricilere API erişimi sunarak özel entegrasyonlar oluşturmalarını veya standart seçeneklerin ötesinde süreçleri otomasyon etmelerini sağlayın

Oturum Aç Uygulama sınırlamaları

Yerleşik video konferans araçları bulunmadığından, sanal randevular için üçüncü taraf entegrasyonlar gerektirir

Oturum Aç Uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: 600 $/site (yıllık faturalandırılır)

Geliştirilmiş: 1200 $/site (yıllık faturalandırılır)

Pro: 1800 $/site (yıllık faturalandırılır)

Oturum Aç Uygulama puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sign In Uygulama hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Sistemi kullanmayı çok seviyorum çünkü çok basit ve işi kolay ve keyifli hale getiriyor. Randevu ihtiyaçlarımın ve randevularımın her seferinde doğru bir şekilde halledildiğini bilerek diğer önemli görevlere odaklanabiliyorum!

Sistemi kullanmayı çok seviyorum çünkü çok basit ve işi kolay ve keyifli hale getiriyor. Randevu ihtiyaçlarımın ve randevularımın her seferinde doğru bir şekilde halledildiğini bilerek diğer önemli görevlere odaklanabiliyorum!

13. YouCanBookMe (Google Takvim ve Microsoft takvimleriyle entegrasyonlar için en iyisi)

youCanBookMe aracılığıyla

Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş fonksiyonlarıyla YouCanBookMe, zamanınızı ve kaynaklarınızı nasıl harcayacağınız konusunda akıllı kararlar almanız için ihtiyacınız olan görünürlüğü sağlar.

Platformun Dinamik Kullanılabilirlik özelliği, her hizmet türü için farklı saatler ayarlamanızı sağlar, böylece müşteriler her zaman doğru seçenekleri görür. Gelişmiş Analitik Gösterge Panosu, rezervasyonlarınız hakkında içgörüler sağlayarak trendleri izlemenizi ve oturumlarınızın zaman içindeki performansını ölçmenizi sağlar.

Özel Çevrimdışı ve Bitiş Tarihi Mesajları ile müşteri deneyimi özelleştirilebilir, böylece rezervasyon sayfanızı ziyaret eden herkes bir zaman aralığının neden uygun olmadığını bilir.

YouCanBookMe'nin en iyi özellikleri

Müşterilerin randevu alabileceği zamanı kontrol etmek için minimum ve maksimum bildirim dönemlerini ayarlayın

Satır içi gömme seçeneğini kullanarak rezervasyon sitenizi doğrudan web sitenize gömün

Sürükle ve bırak arayüzü ile ayarlanabilir programlar ve rezervasyonlar oluşturun

Müşteriler sitenizde gezinirken görünürlük sağlayan, kayan bir "Randevu Al" düğmesi ekleyin

Zapier aracılığıyla binlerce araçla entegre ederek ş akışlarınızda otomasyon sağlayın

YouCanBookMe sınırları

Doğru veri analizini desteklemek için randevuları "İkinci Randevu" veya "Kişisel Randevu" gibi farklı şekilde etiketleme özelliği yoktur

YouCanBookMe fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 13 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 $

YouCanBookMe puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar YouCanBookMe hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumu:

Rezervasyon sayfası son derece özelleştirilebilir ve kullanılabilirlik zamanlarını değiştirmek için kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Ayrıca, yeni toplantılarla ilgili e-posta bildirimleri de oldukça kullanışlıdır.

Rezervasyon sayfası son derece özelleştirilebilir ve kullanılabilirlik zamanlarını değiştirmek için kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Ayrıca, yeni toplantılarla ilgili e-posta bildirimleri de oldukça kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: "Doğrulama başarılı, onay bekleniyor" durumunu eklemek, müşterilerinize rezervasyonlarının kabul edildiğini ve yakında onaylanacağını bildirerek sürecinize güven duymalarını sağlar.

ClickUp ile Planlamayı Basitleştirin

Bir planlama aracı seçmek, randevuları zahmetsizce yönetmenizi sağlayan bir iş akışı oluşturmakla ilgilidir. İleri geri iletişim ihtiyacını azaltan ve idari işler yerine müşteri işlerine odaklanmanıza yardımcı olan bir araca ihtiyacınız var. Ancak randevu planlama diğer iş araçlarınızdan ayrı olduğunda, görevleri ve zaman çizelgelerini izlemek zorlaşır.

ClickUp sadece bir randevu planlayıcı değil, eksiksiz bir iş yönetimi platformudur. Özelleştirilebilir formlar ve yapay zeka destekli planlamadan otomatik ş Akışlarına ve derin takvim entegrasyonlarına kadar, ClickUp tek bir Converged AI Workspace'te randevuları, müşterileri ve projeleri yönetmenizi sağlar.

Rezervasyondan takip ve belgelemeye kadar her ayrıntı düzenli ve erişilebilir kalır.

ClickUp'a kaydolun ve randevu planlamanın ne kadar kolay olabileceğini görün.