2025'te Denemeniz Gereken En İyi AI Kampanya Oluşturucular

Yüksek performanslı bir pazarlama kampanyası yürütmek kaotik bir süreç olmamalıdır. Ancak birçok takım için hala öyledir. Nedeni şudur: Yaratıcı brifingler belgelerin içinde kaybolur, kampanya varlıkları farklı araçlara dağılır ve durum güncellemeleri silo sohbetlerinde kalır. Bu, her şeyi yavaşlatır ve sonuçlar olumsuz etkilenir.

AI kampanya oluşturucular bunu değiştiriyor. Coca-Cola ve Nestlé gibi önde gelen markalar, yaratıcı üretimi hızlandırmak, varyasyonları daha hızlı test etmek ve kampanyaları haftalar yerine günler içinde başlatmak için AI'yı zaten kullanıyor. Bu araçlar, hız, otomasyon ve akıllı önerileri bir araya getirerek, sadece birkaç tıklamayla reklam metinleri oluşturmanıza, varlıkları tasarlamanıza ve tam dönüşüm hunisi kampanyaları haritalamanıza yardımcı olur.

Sonuç? Daha net iş akışları, daha hızlı lansmanlar ve her kanalda daha iyi performans gösteren kampanyalar.

Bu kılavuzda, bugün mevcut olan en iyi AI kampanya oluşturucuları'nı inceleyeceğiz, özelliklerini karşılaştıracağız ve takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız.

🔎 Biliyor muydunuz? AI, reklam yazma konusunda gerçekten çok iyi hale geliyor ve hızı eşsiz. JPMorgan Chase, AI tarafından yazılan reklam metinlerine geçtikten sonra tıklama oranlarında %450 artış gördü.

En İyi AI Kampanya Oluşturucularına Genel Bakış

Araç En iyi özellikler En iyisi *Fiyat ClickUp • AI tarafından oluşturulan kampanya özetleri, reklam metinleri ve yaratıcı konseptler • Tam ölçekli kampanya planlama ve strateji oluşturma için AI • İş akışlarını, yayınlamayı ve raporlamayı otomatikleştiren ajanlar Tek bir platformda kampanyalar planlamak, oluşturmak ve yürütmek isteyen pazarlama takımları Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur HubSpot Kampanya Asistanı • Reklam metinleri, e-postalar ve açılış sayfaları dakikalar içinde oluşturun • HubSpot CRM ile yerleşik bağlantı Hızlı ve marka kimliğine uygun içerik oluşturmak isteyen, HubSpot CRM'yi halihazırda kullanan pazarlamacılar Ücretsiz ActiveCampaign İşletmeler, otomasyonlu, kişiselleştirilmiş ve veriye dayalı pazarlama kampanyaları istiyor Otomasyon ile kişiselleştirilmiş, veriye dayalı pazarlama kampanyaları isteyen işletmeler Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar AdCreative. ai • AI tarafından saniyeler içinde oluşturulan reklam öğeleri, afişler ve gönderiler • Yüksek performanslı reklamlar için tahmine dayalı puanlama Dönüşüm odaklı reklam görselleri ve metinlerine ihtiyaç duyan takımlar Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar StoryLab. ai • AI tarafından oluşturulan reklam metinleri, blog gönderileri ve sosyal içerik • Fikirleri birden çok biçime dönüştürün Hızlı, çok kanallı içerik oluşturmak isteyen küçük takımlar veya tek başına çalışan pazarlamacılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Creatify • Komut istemlerinden AI tarafından oluşturulan video reklamlar • Farklı biçimler için yerleşik şablonlar Yüksek prodüksiyon maliyetleri olmadan hızlı bir şekilde sosyal medya video reklamları başlatmak isteyen markalar Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar Quickads • 60 saniyeden kısa sürede reklam metinleri ve kreatifler • Çoklu platform dışa aktarma seçenekleri Birden fazla platform için hızlı ve kullanıma hazır reklam kreatiflerine ihtiyaç duyan pazarlamacılar Ücretli planlar aylık 79 $'dan başlar Pencil AI • Markaya uygun reklam metinleri ve kreatifler • Performans için tahmine dayalı puanlama Veriye dayalı yaratıcı seçimler yapmak isteyen, devam eden reklam kampanyaları yürüten takımlar Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Akıllı • Otomatik yaratıcı test ve optimizasyon • Önemli reklam platformlarıyla entegrasyon Büyük ölçekli sosyal medya kampanyalarını yöneten kurumsal düzeydeki takımlar Özel fiyatlandırma Predis. ai • AI tarafından oluşturulan reklamlar, videolar ve gönderiler • Başlık ve hashtag önerileri Hızlı, platforma özel kreatiflere ihtiyaç duyan sosyal medya odaklı markalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 23 $'dan başlar

AI Kampanya Oluşturucu Nedir?

AI kampanya oluşturucu, yapay zeka kullanarak çok kanallı kampanyaları planlamak, oluşturmak ve optimize etmek için kullanılan bir pazarlama aracıdır. Geleneksel yöntemlerle yapılan kampanyalara kıyasla çok daha kısa sürede sonuç verir.

Merak ettiniz mi? AI odaklı pazarlamaya ilk kez başlayanlar için bazı soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

⭐️ AI, pazarlamacıların kampanyaları oluşturma ve yürütme şeklini nasıl değiştiriyor? AI, kampanya oluşturmayı manuel, sıralı bir süreçten otomatik, dinamik bir ş Akışı'na dönüştürür. Şunları yapabilir:

Farklı kitlelere uygun çok sayıda reklam varyasyonu saniyeler içinde oluşturun

Yüksek dönüşüm oranına sahip reklam metinleri ve tasarım konseptleri önerin

Sosyal medya platformlarında kampanya zamanlamasını ve yerleşimini optimize edin

Performans verilerinden sürekli öğrenerek stratejilerinizi ince ayar yapın

Örnek: Pazarlamacıların %75'i AI'nın kendilerine rekabet avantajı sağladığını düşünüyor .

⭐️ Otomasyon + kişiselleştirme neden daha iyi sonuçlar verir? AI, reklam oluşturma ve planlamanın zorlu işlerini üstlenirken, pazarlamacılar strateji ve hikaye anlatımına odaklanabilir. Otomasyon, uygulamayı hızlandırırken, AI destekli kişiselleştirme, her bir içeriğin doğru kitleye ulaşmasını sağlayarak etkileşimi ve dönüşüm oranlarını artırır.

⭐️ AI ve geleneksel yöntemler: Farkları/katma değerleri nelerdir? Geleneksel kampanya oluşturma, manuel araştırma, içerik oluşturma ve platformlar arası koordinasyon gerektirir. AI araçları bu adımları entegre ederek kampanya planlama, içerik oluşturma ve performans izleme arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Bu, karmaşıklığı azaltır ve takımlara büyük resme odaklanmak için daha fazla zaman kazandırır. Pazarlamacıların %79'u, süreçleri kolaylaştırma ve verimliliği artırmada AI'nın rolünü vurgulamaktadır.

🧠 Gerçek Kontrol: Birçok AI kampanya oluşturucu, her kampanyadan sürekli olarak öğrenmek için makine öğrenimini kullanır; bu da bir sonraki kampanyanızın her zaman bir öncekinden daha akıllı olacağı anlamına gelir.

Bir AI kampanya oluşturucuda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru AI kampanya oluşturucuyu seçmek, hedeflerinize, ş Akışınıza ve bütçenize uygun bir araç bulmakla ilgilidir. En azından şunlara dikkat edin:

Çok kanallı destek sayesinde, tek bir yerden birden fazla platform için reklamlar, video reklamlar ve sosyal medya gönderileri oluşturabilirsiniz

Kişiselleştirme yetenekleri , reklam öğelerini ve mesajları belirli hedef kitlelere göre uyarlayın

Otomasyon özellikleri zamanlama, A/B testi ve anahtar metriklere dayalı optimizasyon gibi

Pazarlama, tasarım ve içerik takımlarını uyumlu hale getirmek için işbirliği araçları

Reklam şablonları ve yaratıcı varlıklar , kaliteden ödün vermeden içerik oluşturmayı hızlandırır

Analitik ve raporlama, performansı izlemek ve kampanya hedeflerine göre ROI'yi ölçmek için

💡 Profesyonel İpucu: Büyük ölçekli kampanyalar yürütüyor iseniz, mevcut pazarlama yığınınıza sorunsuz bir şekilde entegre olan bir AI pazarlama kampanyası oluşturucu seçin, böylece takımınız araçlar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcayıp kampanyaları optimize etmek için daha fazla zaman ayırabilir.

Reklam öğeleri ve video reklamlar oluşturmaktan sosyal medya gönderilerini planlamaya kadar, günümüzün AI kampanya oluşturucuları, sadece birkaç tıklama ile reklamlar oluşturmanıza ve çok kanallı pazarlama kampanyaları başlatmanıza yardımcı olur.

Kampanya performansınızı artırabilecek en iyi araçlar şunlardır:

1. ClickUp (Kampanya yürütme ve işbirliğini kolaylaştırmak için en iyisi)

Tüm pazarlama kampanyanızı tek bir yerden yürütmek ve zor işleri yapay zekaya bırakmak istediyseniz, ClickUp tam size göre.

ClickUp, proje yönetimi, belge işbirliği, takım sohbeti ve yeni nesil AI'yı tek bir platformda bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulama. Bu, kampanya özetlerinizin, yaratıcı varlıklarınızın, konuşmalarınızın ve analizlerinizin AI tarafından desteklenen tek bir yerde bulunacağı anlamına gelir.

Fikir oluşturmadan uygulamaya ve optimizasyona kadar, ClickUp'ın yapay zeka destekli özellikleri daha hızlı hareket etmenizi, daha iyi işbirliği yapmanızı ve ölçülebilir sonuçlar elde etmenizi sağlayarak pazarlama takımları için kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp'ın AI'sı kampanya oluşturma konusunda neden bir devrim niteliğinde?

Çoğu pazarlama takımı, birbirinden bağımsız araçlar ve dağınık bilgiler içinde boğulmaktadır. ClickUp, tüm işlerinizi, bilgilerinizi ve iletişiminizi bir araya getirerek ve bunları güçlü, pratik AI ile güçlendirerek gerçek bir bütünleşme sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırır.

Kampanya ortağınız ClickUp Brain ile tanışın

Anında kampanya özetleri ve fikirler: Kampanya hedefinizi veya talimatınızı yazın, ClickUp Brain hedef kitlenize ve kanallarınıza uygun ayrıntılı bir özet, ana hatlar veya içerik fikirleri oluşturur

Her yerde akıllı öneriler: Akılda kalıcı bir konu başlığı, yeni bir reklam açısı veya bir toplantının hızlı bir özeti mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birçok gelişmiş AI modeline erişim ile işinizin olduğu yerde her zaman yardıma hazırdır

Eksiksiz bir kampanya ş Akışı: ClickUp Brain'den önceki kampanyalardan öğrenmesini ve en son pazarlama kampanyalarınız için bağlamsal görevler, alt görevler ve etiket atanan kişiler oluşturmasını isteyin

📌 Örnek: Okula dönüş kampanyası mı planlıyorsunuz? ClickUp Brain'e komutunuzu girin, anında kapsamlı bir kampanya özeti oluşturur ve bunu görevlere dönüştürerek takımınızla paylaşabilirsiniz.

İşte ClickUp Brain'in iş başında bir örneği👇

clickUp ile kampanyalarınızı 10 katına çıkarın Brain MAX : Pazarlamacılar için mükemmel AI masaüstü arkadaşı

Tam kampanya otomasyonu: Birkaç tıklamayla kampanya planları, içerikler ve hatta kampanya sonrası analizler oluşturun. Farklı ihtiyaçlar için AI araçları arasında geçiş yapmaya gerek yok

Uygulanabilir öneriler: Brain MAX sadece içerik oluşturmakla kalmaz, optimize etmenize de yardımcı olur. Zamanlamadan mesajlaşmaya ve kanal karışımına kadar kampanyanızı iyileştirmek için öneriler alın

Ses tabanlı görev oluşturma: Sesinizi kullanarak notlarınızı kaydedin, kampanya görevleri (ve alt görevler) oluşturun, bağlı çalışma alanınızda arama yapın ve daha fazlasını 40 dilde yapın! Sesinizi kullanarak notlarınızı kaydedin, kampanya görevleri (ve alt görevler) oluşturun, bağlı çalışma alanınızda arama yapın ve daha fazlasını 40 dilde yapın! Metne konuşma özelliği ile kampanya oluşturmak, fikir üretmek (anahtar kelime olmadan) ve işleri halletmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işleri 4 kat daha hızlı tamamlayın

📌 Örnek: Black Friday için çok kanallı bir kampanya mı yürütüyorsunuz? Brain MAX ile ayrıntılı bir kampanya planı oluşturabilir, takımınıza görevler atayabilir, promosyon e-postaları ve sosyal medya gönderileri taslakları hazırlayabilir ve hatta kampanyayı başlatmak için en uygun zamanlar ve öncelik verilmesi gereken kanallar hakkında AI destekli öneriler alabilirsiniz — hepsi tek bir sorunsuz ş Akışı içinde.

İşleri daha akıllı ve daha hızlı bir şekilde halletmenin yollarını öğrenmek için bu videoyu izleyin. 🧠✨

AI Ajanları: Her zaman hazır kampanya asistanlarınız

Yoğun işleri otomatikleştirin: AI Ajanları, iş atama, hatırlatıcı gönderme, durum güncelleme ve özet oluşturma gibi tekrarlayan görevleri yerine getirir

Kampanyaları yolunda tutun: Temsilciler son tarih hatırlatmaları gönderir, performans raporları alır ve hiçbir şeyin gözden kaçmadığından emin olur

Görevler ve alt görevler içeren eksiksiz bir plan elde edin: AI ajanları, kampanyanız için eksiksiz bir çerçeve ve ş Akışı oluşturabilir.

📌 Örnek: Bir kampanya özetini onaylayın, AI Ajanı anında takımınıza görevler atasın, inceleme toplantıları planlasın ve hatırlatıcılar ayarlasın — manuel takip gerekmez. Nasıl yapıldığını görün. 👇🏼

AI destekli içerik, ş Akışı ve planlama

ClickUp Takvim ile kampanya görevlerini, toplantıları ve son tarihleri otomatik olarak planlayın. Zaman çizelgelerini optimize eder ve akıllı hatırlatıcılar gönderir, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız

Kampanya toplantılarını kaydedin ve özetleyin, ardından ClickUp AI Notetaker ile projeleri ilerletmek için otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevler oluşturun

AI'nın rutin işleri halletmesine izin verin — ClickUp Otomasyonları ile görevler, durum güncellemeleri ve bildirimler — böylece takımınız strateji ve yaratıcılığa odaklanabilir

Kampanya varlıklarını, başarılı reklam varyasyonlarını veya en son taslakları anında geri alın — Enterprise AI Search ile artık klasörleri veya e-postaları aramanıza gerek yok

Yapay zeka destekli analitik, raporlama ve optimizasyon

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya performansını gerçek zamanlı olarak izleyin Özelleştirilebilir, yapay zeka destekliile kampanya performansını gerçek zamanlı olarak izleyin

AI destekli analitik: ROI'yi ölçün, KPI'ları izleyin ve sürekli iyileştirme için eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Kampanya başarısı için birleşik çalışma alanı

Birleştirilmiş platform : Proje yönetimi, belgeler, sohbet ve AI birlikte çalışır; böylece kampanyaları daha hızlı, daha sorunsuz ve daha etkili bir şekilde oluşturabilir, başlatabilir ve optimize edebilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Sohbet , yerleşik sohbet, yorumlar ve paylaşılan ClickUp Belgeleri , takımınız ofiste veya uzakta olsun, herkesin uyumlu ve katılımcı olmasını sağlar

Yapay zeka ile desteklenen ve her şeyin tek bir yerden yönetildiği ClickUp, kampanya yürütmeyi sonuçlara yönlendiren stratejik ve akıcı bir sürece dönüştürür.

Şablonlar, entegrasyonlar ve ölçeklenebilirlik

ClickUp Kampanya Planı Şablonu , kampanyanızın başından sonuna kadar her yönünü düzenlemek, planlamak ve izlemek için kapsamlı, kullanıma hazır bir şablondur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Kampanya Planlama Şablonu ile düzenli kalın ve istediğiniz sonuçları elde edin

ClickUp'ın Özel Durumlar, Özel Alanlar ve Özel Görünümler gibi özellikleri, kampanya ilerlemesini izlemenize, bütçe ve sahiplik gibi önemli ayrıntıları düzenlemenize ve tüm iş akışınızı Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi biçimlerde görselleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Pazarlama Kampanyası Yönetimi Şablonu ve ClickUp Kampanya Özeti Şablonu gibi şablonlar, kampanyaları kolaylıkla planlamanıza, başlatmanıza ve izlemenize yardımcı olurken, her özetin takımlar ve paydaşlar için açık, uyumlu ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

ClickUp'ı Google Ads, e-posta platformları, CRM'ler ve daha fazlasıyla entegre ederek ClickUp Entegrasyonları ile birleşik bir pazarlama yığını oluşturun

ClickUp'ın kurumsal düzeyde güvenliği ile her boyuttaki takım için sağlam gizlilik kontrolleri ve ölçeklenebilirlik

Cartoon Network'ün Sosyal Medya Direktörü Sarah Lively, takımın tek doğru bilgi kaynağı olan ClickUp hakkında şunları söylüyor:

İhtiyacımız olan tüm ayrıntıları içeren tek bir doğru kaynak olduğu için gerçekten çok hızlı hareket edebiliyoruz. Hataları önleyen görev durumları sayesinde sosyal medyada yayınladığımız içeriklerde de son derece doğru olabiliyoruz.

İhtiyacımız olan tüm ayrıntıları içeren tek bir doğru kaynak olduğu için gerçekten çok hızlı hareket edebiliriz. Hataları önleyen görev durumları sayesinde sosyal medyada yayınladığımız içeriklerde son derece doğru olabiliriz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Dünyanın en iyi AI modellerinden AI tarafından oluşturulan kampanya özetleri, reklam metinleri ve yaratıcı konseptler

Ellerinizi kullanmadan görevler, onaylar, planlama ve raporlama için AI ajanları

Akıllı planlama ve son tarih yönetimi için AI destekli takvim

Kampanya hedeflerine doğrudan bağlı gerçek zamanlı gösterge panelleri ve analizler

Kampanya yönetimi, içerik işbirliği ve iletişim için birleştirilmiş platform

Toplantı özetleri ve anlık görev oluşturma için AI Notetaker

Özelleştirilebilir şablonlar, durumlar, alanlar ve görünümler

Pazarlama araçları ve CRM'lerle derin entegrasyonlar

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin genişliği, tam paket platformlara yeni başlayan takımlar için daha uzun bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma olanağı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyon gibi özellikler, iş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma olanağı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyon gibi özellikler, iş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

2. HubSpot Campaign Assistant (CRM ekosisteminde kampanya varlıkları oluşturmak için en iyisi)

hubSpot aracılığıyla

HubSpot Campaign Assistant, pazarlama takımlarının reklamlar, açılış sayfaları ve pazarlama e-postaları için metinler oluşturmasına yardımcı olan, HubSpot platformuna doğrudan entegre edilmiş yapay zeka destekli bir araçtır. Ürün, hedef kitle ve üslup gibi birkaç ayrıntıyı girmeniz yeterlidir; birkaç dakika içinde size özel, kullanıma hazır metinler oluşturur.

Google Arama, Facebook ve LinkedIn reklamlarının yanı sıra e-posta ve açılış sayfası içeriğinde de çalışır, böylece birden fazla kampanya varlığını tek bir yerden hazırlayabilirsiniz. Bu araç, boş sayfa sorununu ortadan kaldırır ve çok kanallı kampanyalar için varlık oluşturma sürecini hızlandırır.

Anahtar avantajlarından biri, HubSpot'un CRM ve pazarlama araçlarıyla derin entegrasyonudur. Oluşturulan içeriği doğrudan kampanyalarınıza gönderebilir, müşteri verilerinize bağlayabilir ve platformlar arasında geçiş yapmadan performansı izleyebilirsiniz.

Bu, potansiyel müşteri yönetimi ve otomasyon için halihazırda HubSpot'u kullanan takımlar için idealdir ve kampanya oluşturma, yürütme ve raporlamayı tek bir bağlantılı çalışma alanında tutar. Ekstra esneklik için, içeriği HubSpot dışında kullanmak üzere kopyalayabilirsiniz.

HubSpot Campaign Assistant'ın en iyi özellikleri

Dakikalar içinde açılış sayfası metinleri, pazarlama e-postaları ve reklam metinleri oluşturun

Farklı platformlara veya hedef kitlelere göre uyarlanmış birden fazla reklam varyasyonu oluşturun

Karşılaştırma ve iyileştirme amacıyla önceki taslakları saklayın ve tekrar inceleyin

Minimum kurulum gerektiren, kullanımı kolay arayüz, AI veya kodlama deneyimi gerekmez

HubSpot Kampanya Asistanı sınırlamaları

HubSpot'un CRM ve Pazarlama Merkezi'ni zaten kullanan pazarlamacılar için en uygunudur

Öncelikle metin odaklıdır ve tam yaratıcı bir son rötuş için manuel düzenleme gerektirebilir

HubSpot Kampanya Asistanı fiyatlandırması

Ücretsiz

HubSpot Campaign Assistant derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HubSpot Kampanya Asistanı hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle paylaşıyor :

E-posta pazarlamasından açılış sayfası oluşturmaya, sosyal medya planlamasından SEO optimizasyonuna ve CRM entegrasyonuna kadar HubSpot, müşteri yolculuğunun her aşamasını kapsayan uçtan uca bir çözüm sunar.

E-posta pazarlamacılığı ve açılış sayfası oluşturmadan sosyal medya planlamasına, SEO optimizasyonuna ve CRM entegrasyonuna kadar HubSpot, müşteri yolculuğunun her aşamasını kapsayan uçtan uca bir çözüm sunar.

📚 İlgili Makale: İşte, yayınlamadan önce fikir oluşturmadan uygulamaya kadar her adımı tamamladığınızdan emin olmak için bir pazarlama kampanyası kontrol listesi.

3. ActiveCampaign (Otomatik e-posta kampanyaları ve müşteri yolculukları için en iyisi)

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, AI destekli içerik oluşturmayı sağlam pazarlama otomasyon platformuyla birleştirerek e-posta, sosyal medya ve reklamlarda hedefli kampanyalar tasarlamayı kolaylaştırır. Hedef kitlenizin farklı segmentlerine göre mesajları özelleştirirken konu satırları, metinler ve reklam metinleri oluşturabilirsiniz.

Çok kanallı kampanyaları destekler, müşteri davranış verilerini çekerek teklifleri ve eylem çağrılarını kişiselleştirir. AI, etkileşim için içeriği iyileştirmeye yardımcı olurken, otomasyon mesajların doğru kişilere doğru zamanda ulaşmasını sağlar.

ActiveCampaign'in gücü, kampanya oluşturmayı doğrudan müşteri yolculuğu haritalamasına bağlayabilme yeteneğinde yatmaktadır. Aynı platformda diziler oluşturabilir, etkileşimlere dayalı iletişimleri tetikleyebilir ve performansı izleyebilirsiniz.

AI içerik oluşturma ve otomasyonun bu birleşimi, metin yazımı, segmentasyon ve dağıtım için ayrı araçlar kullanmak istemeden daha akıllı, veriye dayalı kampanyalar isteyen takımlar için ideal bir seçimdir.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

AI destekli tahmini içerik ve gönderim zamanı optimizasyonu

E-posta, sosyal medya ve reklamlar için çok kanallı otomasyon

Kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları için gelişmiş segmentasyon

Sorunsuz satış ve pazarlama uyumu için yerleşik CRM

ActiveCampaign sınırlamaları

Tam özellikli otomasyon, daha üst düzey planlar gerektirir

Kişi listeniz büyüdükçe maliyetler hızla artar

ActiveCampaign fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 15 $

Ayrıca: Aylık 49 $

Profesyonel: 79 $/ay

Enterprise: 145 $/ay

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ActiveCampaign hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

ActiveCampaign'de hedef kitleme etkili bir şekilde ulaşmak için kişileri, e-posta kampanyalarını ve otomasyonları yapılandırmak çok kolay. Kampanyalarımın performansını kolayca görebilir ve gerektiğinde düzenleyebilirim.

ActiveCampaign'de kişileri, e-posta kampanyalarını ve otomasyonları yapılandırmak çok kolay, böylece hedef kitleme etkili bir şekilde ulaşabiliyorum. Kampanyalarımın performansını kolayca görebiliyor ve gerektiğinde düzenlemeler yapabiliyorum.

📚 Ayrıca okuyun: Bir sonraki reklam kampanyanızı hızlı bir şekilde başlatmak için tak ve çalıştır seçeneğine mi ihtiyacınız var? Bu reklam şablonları tam size göre.

4. AdCreative. ai (AI ile yüksek dönüşüm oranına sahip reklam kreatifleri oluşturmak için en iyisi)

adCreative aracılığıyla

AdCreative.ai, pazarlamacıların dönüşüm odaklı reklam öğeleri ve sosyal medya görselleri hızlı bir şekilde üretmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir platformdur. Ürün ayrıntılarınızı, hedef kitlenizi ve marka varlıklarınızı girerek dakikalar içinde birden fazla reklam varyasyonu oluşturabilirsiniz.

Bu araç, milyonlarca yüksek performanslı reklam üzerinde eğitilmiş makine öğrenimini kullanarak tıklama ve dönüşümler için optimize edilmiş düzenler, başlıklar ve harekete geçirici mesajlar önerir.

Facebook, Instagram, Google ve LinkedIn gibi popüler kanalları destekler, böylece her seferinde sıfırdan başlamadan platforma özel reklamlar oluşturmak kolaylaşır. Renkler, yazı tipleri ve logolar dahil olmak üzere kendi marka kitinizi de yükleyebilirsiniz, böylece her çıktı markanızla uyumlu olur.

AdCreative. ai, Google Ads ve Facebook Ads Manager gibi araçlarla entegre olarak, reklam kampanyalarınıza doğrudan reklam öğeleri göndererek test ve performans izleme olanağı sunar.

Bu, veri destekli önerilerle yaratıcı performansı artırırken, tekrarlayan tasarım işlerinde zaman kazanmak isteyen, yüksek hacimli reklam kampanyaları yürüten takımlar için özellikle yararlıdır.

AdCreative. ai'nin en iyi özellikleri

Saniyeler içinde AI tarafından oluşturulan reklam öğeleri, afişler ve sosyal medya gönderileri

Yüksek performanslı reklam varyantlarını önceliklendirmek için tahmine dayalı puanlama

Bölünmüş testler ve optimizasyon için çoklu reklam varyasyonları

Sorunsuz yayınlama için büyük reklam platformlarıyla entegrasyonlar

AdCreative. ai sınırlamaları

Gelişmiş marka veya düzen ihtiyaçları için özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

En iyi sonuçlar, performans geri bildirimi için aktif reklam hesaplarına bağlantıya bağlıdır

AdCreative. ai fiyatlandırması

Başlangıç: 39 $/ay

Profesyonel: 249 $/ay

Ultimate: 599 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AdCreative. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (782 yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AdCreative.ai hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

AdCreative.ai hakkında en çok sevdiğim şey, ne kadar zaman kazandırdığı. Bu araçla, sadece birkaç tıklamayla düzinelerce profesyonel görünümlü reklam afişi oluşturabiliyorum.

AdCreative.ai hakkında en çok sevdiğim şey, ne kadar zaman kazandırdığı. Bu araçla, sadece birkaç tıklamayla düzinelerce profesyonel görünümlü reklam afişi oluşturabiliyorum.

📚 Ayrıca okuyun: Hızlı hareket eden takımların yüksek hızlı kampanya yürütme kılavuzuyla nasıl daha iyi sonuçlar elde ettiğini keşfedin.

5. StoryLab. ai (AI tarafından oluşturulan reklam metinleri ve sosyal içerik önerileri için en iyisi)

StoryLab.ai, pazarlamacıların tek bir yerden birden fazla kanal için kampanya metinleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır . Sosyal medya başlıkları, reklam metinleri, e-posta dizileri, blog taslakları ve video senaryoları gibi biçimleri destekleyerek, platformlar arasında mesajların tutarlılığını korumayı kolaylaştırır.

Kampanyanızın veya ürününüzün kısa bir açıklamasını girerek, ses tonunuzu seçerek ve içerik türünü seçerek başlayın. StoryLab. ai, düzenleyebileceğiniz veya iyileştirebileceğiniz taslak içerik oluşturur.

Platformun gücü, Facebook ve LinkedIn reklamlarından YouTube açıklamalarına ve açılış sayfası başlıklarına kadar her şeyi kapsayan şablon aralığında yatmaktadır. Ayrıca, tek bir fikirden birden fazla varyasyon sunan "yeniden oluşturma" özelliği de içerir, böylece mesajları hızlı bir şekilde A/B testine tabi tutabilirsiniz. Devam eden kampanyalar için favori istemlerinizi veya çıktılarınızı kaydedip düzenleyerek, yeniden kullanılabilir içerik fikirlerinden oluşan bir kitaplık oluşturmayı kolaylaştırabilirsiniz.

StoryLab. ai'nin en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan reklam metinleri, blog gönderileri ve sosyal medya içeriği

Çok kanallı pazarlama için içerik yeniden kullanımı

Kampanya fikirlerine ilham veren yaratıcı öneriler

Basit, işbirliğine dayalı arayüz

StoryLab. ai sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş biçimlendirme veya tasarım özellikleri

Görseller için değil, metin tabanlı içerikler için en uygunudur

StoryLab. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Aylık 15 $

Sınırsız: Aylık 19 $

StoryLab. ai puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

6. Creatify (Ürün bilgilerini kullanıma hazır video reklamlara dönüştürmek için en iyisi)

creatify aracılığıyla

Creatify, Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında kullanılabilecek kısa formlu video reklamlar oluşturmaya odaklanan AI tabanlı bir platformdur. Ürün veya kampanyanızla ilgili ayrıntıları (anahtar satış noktaları, hedef kitle ve istenen stil gibi) sağladığınızda, Creatify görseller, metin katmanları ve müzikle tamamlanmış video reklamları otomatik olarak oluşturur.

Ana avantajlarından biri, bir reklamın birden fazla varyasyonunu hızlı bir şekilde oluşturabilme özelliğidir. Bu sayede, farklı yaratıcı açıları test etmek ve hedef kitlenizde en çok yankı uyandıranı görmek daha kolay hale gelir. Araç ayrıca kolay düzenlemeyi de destekler, böylece metni değiştirebilir, görselleri değiştirebilir veya zamanlamayı sıfırdan başlamadan ayarlayabilirsiniz.

Creatify, reklam konseptlerinin oluşturulmasından kullanıma hazır videoların üretilmesine kadar tüm süreci yönettiği için, karmaşık düzenleme yazılımlarına veya özel video üretim takımlarına yatırım yapmadan profesyonel görünümlü video reklamlar isteyen küçük işletmeler, pazarlama takımları veya e-ticaret markaları için çok uygundur.

Creatify'ın en iyi özellikleri

Basit komutlardan AI tarafından oluşturulan video reklamlar

Farklı reklam biçimleri ve platformları için yerleşik şablonlar

Özelleştirilebilir markalama ve mesajlaşma seçenekleri

Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar için hızlı dışa aktarma

Creatify sınırlamaları

Profesyonel video yazılımlarına kıyasla sınırlı gelişmiş düzenleme özellikleri

Kısa formlu pazarlama içeriği için en uygun

Creatify fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 39 $/ay

Pro: 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Creatify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (485+ yorum)

Capterra: Yorum yok

Gerçek kullanıcılar Creatify hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

Creatify AI'nın kullanım kolaylığını gerçekten takdir ediyorum. Platform, teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile sezgisel bir yapıya sahip, bu da tüm video oluşturma sürecini stressiz hale getiriyor.

Creatify AI'nın kullanım kolaylığını gerçekten takdir ediyorum. Platform, teknoloji konusunda bilgili olmasanız bile sezgisel bir yapıya sahip, bu da tüm video oluşturma sürecini stressiz hale getiriyor.

📚 Ayrıca okuyun: Çekici metinler yazmaktan lansmanları planlamaya kadar, bu e-posta kampanyası yönetimi kılavuzu her şeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

7. Quickads (Sosyal medya için reklam varyasyonlarını otomatik olarak oluşturmak için en iyisi)

quickads aracılığıyla

Quickads, pazarlamacılar ve küçük işletme sahiplerinin dakikalar içinde birden fazla kanal için reklamlar üretmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir reklam oluşturma platformudur. Ürün, hedef kitle ve kampanya hedefleri hakkında temel bilgileri girerek başlarsınız ve platform, girdilerinize göre özelleştirilmiş reklam öğeleri, metinler ve varyasyonlar oluşturur.

Sosyal medya gönderileri, afiş reklamları ve video senaryoları dahil olmak üzere çok çeşitli reklam biçimlerini destekler, bu da onu çok kanallı kampanyalar yürüten takımlar için çok yönlü hale getirir. Araç ayrıca hızlı özelleştirme imkanı sunar, böylece yayınlamadan önce metinleri, renkleri ve görselleri markanızın stiline uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hız ve basitliğe önem veren Quickads, tasarım veya metin yazımı için günler harcamadan birçok reklam sürümü oluşturup test etmesi gereken işletmeler için özellikle kullanışlıdır. Yaratıcı üretimi şirket içinde tutarken kampanyaları daha hızlı başlatmak isteyen takımlar için pratik bir seçenektir.

Quickads'ın en iyi özellikleri

60 saniyeden kısa sürede AI tarafından oluşturulan reklam metinleri ve kreatifler

Facebook, Instagram, Google ve daha fazlası için çoklu platform dışa aktarma seçenekleri

Bölünmüş testler için otomatik reklam varyasyonları

Tasarımcı olmayanlar için basit arayüz

Quickads sınırlamaları

Gelişmiş tasarım araçlarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği

Kısa vadeli veya hızlı sonuç veren kampanyalar için en uygun seçenek

Quickads fiyatlandırması

Başlangıç: 79 $/ay

Pro: 99 $/ay

Ajans: 149 $/ay

Quickads puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Quickads hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

QuickAds. ai'nin tek tıklamayla görüntü reklam oluşturma özelliği oyunun kurallarını değiştiriyor. İnanılmaz derecede verimli ve saniyeler içinde profesyonel sonuçlar sunuyor. Bu aracı kullanmaya başladığımdan beri tasarımda çok fazla zaman ve para tasarrufu sağladım. Reklamlar dikkat çekici ve etkili, kampanyalarımı öne çıkarıyor.

QuickAds. ai'nin tek tıklamayla görüntü reklam oluşturma özelliği oyunun kurallarını değiştiriyor. İnanılmaz derecede verimli ve saniyeler içinde profesyonel sonuçlar sunuyor. Bu aracı kullanmaya başladığımdan beri tasarımda çok fazla zaman ve para tasarrufu sağladım. Reklamlar dikkat çekici ve etkili, kampanyalarımı öne çıkarıyor.

📚 İlgili Makale: Planlama süresini yarı yarıya azaltan AI destekli pazarlama planı oluşturucularını kullanarak daha akıllı stratejileri daha hızlı oluşturun.

8. Pencil AI (AI içgörüleriyle reklam öğelerini test etmek ve optimize etmek için en iyisi)

pencil aracılığıyla

Pencil AI, pazarlama takımlarının Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlar için reklam öğeleri oluşturmasına yardımcı olmak için AI kullanır. Öncelikle marka varlıklarınızı (logolar, ürün görselleri ve mevcut videolar) yükleyin, ardından Pencil tonunuza ve stilinize uygun birden fazla reklam varyasyonu oluşturur.

Pencil'ı farklı kılan, "öngörücü" yaklaşımıdır. AI sadece reklamlar oluşturmakla kalmaz, geçmiş kampanya performans verilerini analiz ederek başarı olasılığı en yüksek reklam öğelerini önerir. Zamanla, markanız için en iyi sonuçları veren görseller, başlıklar ve harekete geçirici mesajları öğrenir, böylece gelecekteki reklamlarınız daha da hedef odaklı olur.

Tüm kampanyalarınız ve varlıklarınız tek bir gösterge panelinde depolanır, böylece varyasyonları test etmek ve sonuçları izlemek kolaylaşır. Bu, Pencil'ı, performans verilerini yaratıcı kararlarının merkezinde tutarken üretim süresini kısaltmak isteyen ve sık sık reklam kampanyaları yürüten takımlar için özellikle değerli kılar.

Pencil AI'nın en iyi özellikleri

Markanıza özel AI tarafından oluşturulan reklam metinleri ve kreatif varlıklar

Reklam varyasyonları için tahmini performans puanlaması

Tutarlı görseller için marka kiti entegrasyonu

A/B testi için çok sayıda varyasyon

Pencil AI sınırlamaları

En iyi tahmin sonuçları için bağlı reklam hesapları gerekir

Sürekli reklam kampanyaları yürüten takımlar için en uygun seçenek

Pencil AI fiyatlandırması

Temel: 14 $/ay

Büyüme: 55 $/ay

Artıları: Özel fiyatlandırma

Pencil AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Pencil AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle paylaşıyor :

Bu devrim niteliğinde bir platformdur. Özellikle dikkat edilmesi gerekenler: En iyi GenAI modellerinin tümü tek bir yerde, reklam üretimini optimize etmek için entegre performans verileri, içeriği ölçeklendirmek için feed varyasyonları, yerleşik marka kütüphanesi ve sohbet-reklamlar!

Bu devrim niteliğinde bir platformdur. Özellikle dikkat edilmesi gerekenler: En iyi GenAI modellerinin tümü tek bir yerde, reklam üretimini optimize etmek için entegre performans verileri, içeriği ölçeklendirmek için feed varyasyonları, yerleşik marka kütüphanesi ve sohbet-reklam özelliği!

📚 Ayrıca okuyun: Bu yaratıcı brief örnekleri, oluşturmaya başlamadan önce herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanın yollarını gösterir.

9. Smartly (Büyük ölçekli, çok platformlu reklam otomasyonu için en iyisi)

smartly aracılığıyla

Smartly, markaların Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest ve Snapchat gibi büyük sosyal medya platformlarında ücretli kampanyalar yürütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yaratıcı otomasyon ve medya satın alma platformudur. Reklam oluşturma, test etme ve optimizasyonu tek bir çalışma alanında birleştirerek, takımların araçlar arasında geçiş yapmadan reklam öğeleri tasarlayabilmelerini, hedefleme ayarlarını yapabilmelerini ve kampanyaları başlatabilmelerini sağlar.

Platformun otomasyon özellikleri, pazarlamacıların ürün beslemelerine, kitle segmentlerine veya performans verilerine göre reklam öğelerini ve hedeflemeleri dinamik olarak güncellemesine olanak tanır. Bu, mevsimsel promosyonlar yürütürken veya stok bazlı mesajları güncellerken reklamların alakalı ve zamanında olmasını sağlar. Takımlar ayrıca, bütçeyi commit etmeden önce hangi varyasyonların en iyi performansı gösterdiğini görmek için büyük ölçekli kreatif testleri de gerçekleştirebilir.

Smartly. io, sosyal reklam platformlarıyla doğrudan entegre olduğundan, performans verileri gerçek zamanlı raporlama için araca geri akış sağlar. Bu, trendleri tespit etmeyi, harcamaları ayarlamayı ve yüksek performanslı kampanyaları çoğaltmayı kolaylaştırır. Büyük markalar, birden fazla kampanyayı ve pazarı aynı anda yönetmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve manuel reklam yönetimini azaltmak için sıklıkla Smartly. io'yu kullanır.

En iyi özellikler

Platformlar arasında otomatikleştirilmiş kreatif test ve optimizasyon

Tüm büyük sosyal medya reklam ağlarıyla entegrasyon

Daha iyi ROI için AI destekli bütçe tahsisi

Yaratıcı ve pazarlama takımları için işbirliği araçları

Akıllı sınırlamalar

Kurumsal müşterilere yönelik daha yüksek fiyatlandırma

Sınırlı reklam harcaması olan küçük işletmeler için ideal değildir

Akıllı fiyatlandırma

Reklam harcamalarına ve kampanya ihtiyaçlarına göre özel fiyatlandırma

Akıllı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Smartly hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

DPA, DCO, Anında Deneyim, Anında Form, Yerleşim Özelleştirme vb. neredeyse tüm yerel Meta Ads özelliklerini destekler. Tüm kampanya yapımız, kullanımı kolay Google E-Tablolar otomasyon beslemelerinden yönetilebilir. Bütçe, reklam öğesi, metin, hedefleme vb. – hepsi Google E-Tablolar'dan canlı olarak yönetilir!

DPA, DCO, Anında Deneyim, Anında Form, Yerleşim Özelleştirme vb. neredeyse tüm yerel Meta Ads özelliklerini destekler. Tüm kampanya yapımız, kullanımı kolay Google E-Tablolar otomasyon beslemelerinden yönetilebilir. Bütçe, reklam öğesi, metin, hedefleme vb. – hepsi Google E-Tablolar'dan canlı olarak yönetilir!

📚 Ayrıca okuyun: Kampanyaları baştan sona planlamak, başlatmak ve optimize etmek için en iyi kampanya yönetim araçlarını bulun.

10. Predis. ai (Sosyal medya gönderileri oluşturmak ve fikir planlamak için en iyisi)

Predis.ai, işletmelerin basit bir metin komutundan görseller, başlıklar ve hashtag'ler dahil olmak üzere eksiksiz sosyal medya gönderileri oluşturmasına yardımcı olan AI tabanlı bir araçtır. Ürününüz, teklifiniz veya kampanyanız hakkında kısa bir açıklama girebilirsiniz ve Predis, Instagram, Facebook, LinkedIn ve daha fazlası gibi platformlara uygun, yayınlanmaya hazır içerikleri otomatik olarak oluşturur.

Bu araç, AI görüntü oluşturucu, özelleştirilebilir şablonlar ve bir zamanlayıcı ile birlikte gelir, böylece birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan içerik tasarlayabilir ve yayınlayabilirsiniz. Ayrıca, rakip analizi ve performans içgörüleri sunarak sosyal stratejinizi iyileştirmek için veriler sağlar.

Predis, tasarım veya metin yazımı kaynaklarına büyük yatırım yapmadan aktif ve profesyonel bir sosyal varlık sürdürmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ajanslar için idealdir. Fikir üretme, oluşturma ve planlamayı tek bir yerde birleştirerek, takımların kampanyalarını tutarlı ve yolunda tutmasına yardımcı olur.

Predis. ai'nin en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan reklam metinleri, videolar ve statik sosyal medya gönderileri

Farklı kanallar için platforma özel yaratıcı öneriler

Görünürlüğü artırmak için altyazı ve hashtag önerileri

Küresel kampanyalar için çoklu dil desteği

Predis. ai sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş video düzenleme özellikleri

Sosyal medya odaklı pazarlama stratejileri için en uygun seçenek

Predis. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Ayrıca: Aylık 39 $

Edge: 79 $/ay

Enterprise: 249 $/ay

Predis. ai derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

Predis.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşıyor:

Video, resim ve karusel gibi her tür içerik oluşturma için güzel bir uygulama.

Video, resim ve karusel gibi her tür içerik oluşturma için güzel bir uygulama.

📚 Ayrıca okuyun: Reklam metni yazmaktan en iyi reklam öğelerini seçmeye kadar, reklamcılıkta yapay zeka pazarlamacıların iş yapma şeklini değiştiriyor.

Kampanya Oluşturmada AI Kullanmanın Avantajları

🔎 Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların önemli bir çoğunluğu (tam %85) pazarlamalarını geliştirmek için AI yazma araçlarını veya içerik oluşturma araçlarını kullanıyor.

AI kampanya oluşturucular, işinizin büyük bir kısmını üstlenir; zaman kazanmanızı sağlar, hedeflemenizi keskinleştirir ve her kanalda kullanabileceğiniz yaratıcı fikirler üretir. Otomasyon ve verilerle birlikte, kampanyaları planlamak, oluşturmak ve optimize etmek çok daha kolay ve çok daha etkili hale gelir.

1. Daha hızlı kampanya oluşturmaAI, reklam metinleri, video reklamlar, sosyal medya gönderileri ve reklam şablonlarını dakikalar içinde oluşturabilir, böylece konseptten lansmana kadar geçen süreyi kısaltır.

⭐ Bunun Anlamı: Pazarlamacılar, AI teknolojisini uygulayarak verimlilik ve üretkenliklerinde doğrudan faydalar elde ediyor. 83. Ankete katılanların %82'si AI'yı benimsedikten sonra verimliliklerinde artış olduğunu bildirdi.

2. Tutarlı marka mesajlarıYerleşik marka yönergeleri ve ses tonu kontrolleri, platformdan bağımsız olarak tüm reklam öğelerinin marka kimliğinizle uyumlu olmasını sağlar.

3. Veriye dayalı optimizasyonAI, geçmiş performans verilerini ve hedef kitle davranışlarını analiz ederek reklam stratejilerini ince ayar yapar, tıklama oranlarını iyileştirir ve ROI'yi en üst düzeye çıkarır.

4. Büyük ölçekte kişiselleştirmeOtomatik içerik özelleştirme, birden fazla reklam varyasyonu oluşturmaya gerek kalmadan farklı hedef kitlelere yönelik mesajları uyarlama konusunda yardımcı olur.

5. Sorunsuz çok kanallı uygulamaBirçok AI pazarlama kampanyası oluşturucu, sosyal medya platformları, reklam ağları ve CRM araçlarıyla entegre olarak kampanyaları kanallar arasında kolayca koordine etmenizi sağlar.

6. Maliyet verimliliği AI destekli araçlar, harici yaratıcı kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak ve deneme yanılma sürecini en aza indirerek kampanya üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilir.

📚 Ayrıca okuyun: Hız ve işbirliği için tasarlanmış bu pazarlama kampanyası şablonlarıyla kampanya kurulum süresini kısaltın.

Kampanya Oluşturmada AI Kullanımındaki Zorluklar

AI kampanya oluşturucular, reklam oluşturmayı kolaylaştırıp performansı iyileştirirken, pazarlamacıların yönetmesi gereken zorlukları da beraberinde getirir.

1. Kalite kontrolAI tarafından oluşturulan reklam öğeleri ve metinler, doğruluk, alaka düzeyi ve marka uyumu açısından yayınlanmadan önce insan tarafından incelenmesi gerekebilir.

📊 Somut Gerçek: Pazarlamacıların %39'u üretken AI'yı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarını bilmediklerini söylüyor . Bu teknolojinin işlerinde etkili bir şekilde kullanılması için doğruluğu konusunda endişelerini dile getiriyor ve insan gözetimi, uygun eğitim ve güvenilir müşteri verilerine ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

2. Otomasyona aşırı güvenmeİçerik oluşturmada yalnızca AI'ya güvenmek, genel veya tekrarlayan mesajlara neden olabilir ve bu da zamanla hedef kitlenin ilgisini azaltabilir.

3. Sınırlı yaratıcı bağlamAI araçları, ayrıntılı brifingler ve veriler sağlandığında en iyi şekilde çalışır. Uygun girdiler olmadan, çıktı belirli kampanya hedefleri için gerekli nüanslardan yoksun olabilir.

4. Veri gizliliği ve uyumlulukAI kişiselleştirme için müşteri verilerini kullanmak, GDPR ve CCPA gibi gizlilik düzenlemelerine sıkı sıkıya uymayı gerektirir ve tüm araçlar bunu otomatik olarak yönetemez.

🔍 Araştırmalar gösteriyor: Pazarlamacıların %40,44'ü, tam AI entegrasyonu ve optimizasyonunda en büyük zorluk olarak veri gizliliği endişelerini öne çıkardı. Bu, AI uygulamalarında veri işleme ve etik hususlara ilişkin artan duyarlılığı yansıtıyor.

5. Entegrasyon karmaşıklığıBazı AI pazarlama kampanyası oluşturucular, mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmayabilir ve ek kurulum veya manuel işlemler gerektirebilir.

6. Abonelik ve ölçeklendirme maliyetleri AI araçları zaman tasarrufu sağlarken, gelişmiş özellikler, daha yüksek kullanım kademeleri veya çoklu marka desteği, özellikle büyük takımlar için maliyetleri artırabilir.

📚 Ayrıca okuyun: Bu pazarlama bütçesi kılavuzunun yardımıyla bütçeleri belirleyin, harcamaları izleyin ve stratejileri gerçek zamanlı olarak ayarlayın.

Doğru AI Kampanya Oluşturucuyu Nasıl Seçmelisiniz?

Doğru AI pazarlama kampanyası oluşturucusunu seçmek, takımınızın hedeflerine, bütçesine ve ş Akışına bağlıdır. Doğru seçim, kampanya hedeflerinizle uyumlu olmalı ve pazarlama yığınınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır.

1. Kampanya hedeflerinizi belirleyinÖncelikli hedefinizin reklam oluşturmak, hedeflemeyi optimize etmek, video reklamlar oluşturmak, sosyal medya gönderileri üretmek veya kampanyaları uçtan uca yönetmek olup olmadığını belirleyin.

2. AI özelliklerini kontrol edinKampanya ihtiyaçlarınıza uygun reklam şablonları, birden fazla reklam varyasyonu, tahmine dayalı analiz ve kişiselleştirme gibi özellikleri arayın.

3. Entegrasyon seçeneklerini değerlendirinİş akışlarını kolaylaştırmak için sosyal medya platformlarınız, CRM ve analiz araçlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışan bir araç seçin.

4. Kullanım kolaylığını değerlendirinPlatformun sezgisel bir arayüze sahip olduğundan emin olun, böylece takımınız zor bir öğrenme süreci yaşamadan hızlı bir şekilde reklam ve reklam öğeleri oluşturmaya başlayabilir.

5. Fiyatlandırma kademelerini karşılaştırınMevcut tüm planları inceleyin ve kampanyalarınız veya takımınız büyürse olası ölçeklendirme maliyetlerini hesaba katın.

6. Gerçek kullanıcı geri bildirimlerini okuyunG2 ve Capterra incelemelerine göz atarak performans, müşteri desteği kalitesi ve potansiyel sınırlamaları kullanıcıların bakış açısından anlayın.

AI ile Kampanyaları Daha Hızlı Gerçekleştirin

AI kampanya oluşturucular, pazarlamacılar için oyunun kurallarını değiştiriyor. Reklam kampanyalarını daha hızlı planlamanıza, oluşturmanıza ve optimize etmenize, daha akıllı hedefler belirlemenize ve bunu yaparken daha az harcama yapmanıza yardımcı olurlar. Yeni reklam kreatiflerine mi ihtiyacınız var? Birden fazla varyasyon mu? Sosyal medya platformlarına özel ayarlamalar mı? Bu araçlar, reklam oluşturma sürecindeki yoğun iş yükünü ortadan kaldırarak büyük kazançlara odaklanmanızı sağlar.

Ve hepsini tek bir yerden yürütmek istiyorsanız, ClickUp tam size göre. Proje yönetimi, içerik oluşturma, işbirliği ve AI'yı tek bir platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. ClickUp Brain, Brain MAX ve AI Agents ile pazarlama kampanyanızı sekmeler arasında geçiş yapmadan özetinden lansmanına kadar taşıyabilirsiniz.

kampanyalarınızı daha akıllı bir şekilde yönetmeye başlayın.

SSS

AI, reklam metinleri, video reklamlar, sosyal medya gönderileri ve reklam şablonlarını dakikalar içinde oluşturarak kampanya oluşturma sürecini önemli ölçüde hızlandırabilir. Ayrıca, veriye dayalı içgörüler kullanarak hedeflemeyi optimize eder, reklam öğelerini kişiselleştirir ve zaman içinde tıklama oranlarını iyileştirir.

Manuel girişe büyük ölçüde bağlı olan geleneksel araçların aksine, AI pazarlama kampanyası oluşturucular içerik oluşturmayı otomatikleştirir, birden fazla reklam varyasyonu önerir ve performans verilerini kullanarak kampanyaları platformlar arasında ince ayar yapar.

AI, sosyal medya reklamları, görüntülü reklamlar, e-posta pazarlama kampanyaları, video reklamlar ve ürün lansmanları veya sezonluk satışlar için çok kanallı promosyonlar dahil olmak üzere çeşitli kampanya türlerini destekleyebilir.

Net bir kampanya özeti, hedef kitle ayrıntıları, marka yönergeleri ve geçmiş kampanyalardan elde edilen ilgili performans verilerini sağlayarak en iyi sonuçları elde edersiniz.

AI aracını kullanmaya başlamadan önce ve sonra dönüşüm oranları, tıklama oranları, edinme maliyeti ve etkileşim düzeyleri gibi metrikleri izleyerek kampanyanın performansı üzerindeki etkisini ölçün.