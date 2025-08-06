Otter AI Fiyatlandırma: Planlar, Özellikler ve Alternatifler

Otter AI'nın anlık transkripsiyon ve AI destekli gerçek zamanlı açıklama özellikleri, takımlar, öğrenciler ve bireysel profesyoneller arasında sadık bir takipçi kitlesi kazanmasını sağlamıştır. Kullanımı kolay ve sezgiseldir. Ayrıca, aranabilir toplantı notları sunar.

Ancak, dersleri ve toplantıları günlük olarak transkripsiyonlamanız gerekiyorsa, transkripsiyon sınırları ve düşük seviyeli planlarda uygun entegrasyonların olmaması gibi sınırlamalar can sıkıcı olabilir.

Özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir plan seçmelisiniz.

Bu makalede, Otter AI'nın ücretsiz planından iş ve kurumsal planlarına kadar tüm fiyatlandırma planlarını ve toplantılarınızı ve iş akışlarınızı tek bir araçta entegre etmek için daha güçlü bir alternatifi inceleyeceğiz. Evet, bu ClickUp — iş için her şeyi içeren uygulama

🧠 İlginç Bilgi: Transkripsiyonun tarihi, katiplerin etkinlikleri tabletlere ve duvarlara kaydettiği eski Mısır'a kadar uzanır. Bu katipler, fiziksel emekten ve vergiden muaf, saygın kişilerdi.

Toplantı Otomasyonu için ClickUp ve Otter AI

Her bir aracın fiyatlandırmasını incelemeden önce, Otter AI'nın yetenekleri ile ClickUp'ın AI Notetaker'ı karşılaştırmalı olarak inceleyelim.

Özellik Otter. ai ClickUp Toplantı transkripsiyonu ✅ Zoom, Google Meet ve Teams üzerinden OtterPilot ile %95'e varan doğrulukta gerçek zamanlı transkripsiyon; konuşmacı etiketleme; slayt yakalama ✅ Zoom, Google Meet ve Teams toplantılarınızdan ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile ClickUp Dokümanlara otomatik olarak transkripsiyonlanmış toplantı notları ve kayıtlar Eylem öğesi çıkarma ✅ "Önemli noktalar" kararları, anahtar temaları ve eylem öğelerini otomatik olarak algılar; görev gerektiren öğeleri vurgular ✅ ClickUp AI Notetaker, toplantıları özetler, eylem öğelerini belirler ve AI kullanarak toplantılardan otomatik olarak görevler oluşturur Görev entegrasyonu ❌ Yerel görev yönetim sistemi yok ✅ Yerel: transkriptlerden/doğrudan özetlerden eylem öğelerini ClickUp Görevlerine dönüştürün ve anında iş akışlarına ekleyin Merkezi çalışma alanı ❌ Öncelikle bir transkripsiyon ve özetleme platformudur; tam iş yönetimi (belgeler, gösterge panelleri, görevler) yoktur ✅ Tamamen entegre iş platformu (görevler, belgeler, gösterge panelleri, Brain, Toplantılar) hepsi bir arada iş için her şeyi içeren uygulama Görevlerdeki toplantı bağlamı ❌ Transkriptler ve özetler Otter.ai çalışma alanında bulunur; görevlerle ilişkilendirmek için manuel olarak dışa aktarılması gerekir ✅ ClickUp Görevlerini doğrudan ClickUp içinde toplantı notlarına bağlamak için iki yönlü ilişkiler oluşturun Aranabilir bilgi bankası ✅ Güçlü arama: anahtar kelime, konuşmacı, tarihe göre arama; klasörleri ve takım kanallarını destekler ✅ ClickUp içindeki görevleriniz, belgeleriniz, notlarınız ve kayıtlarınızda birleşik, yapay zeka destekli kurumsal arama (harici, bağlı uygulamalarda bile arama yapar) AI destekli özetler ✅ Canlı ve toplantı sonrası özetler oluşturur; slayt senkronizasyonu; kelime bulutları ve anahtar kelime çıkarma ✅ ClickUp Brain ve Autopilot Agents aracılığıyla görev özetleri, sonraki adımlar, konuya duyarlı yorumlar ve yanıtlar İdeal Güvenilir canlı transkripsiyon, aranabilir transkriptler, özetlere ihtiyaç duyan takımlar; bağımsız toplantı zekası Toplantı çıktılarını işlerle tek bir yerde birleştiren AI ile toplantı + görev + uygulama özelliklerini tek bir platformda isteyen takımlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Otter AI nedir?

otter AI aracılığıyla

Otter AI, toplantı konuşmalarınızı gerçek zamanlı, aranabilir metne dönüştüren akıllı bir transkripsiyon ve not alma aracıdır. Not almak için uğraşmadan konuşmaya odaklanmak isteyen profesyoneller, öğrenciler, gazeteciler ve takımlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu transkripsiyon ve toplantı yönetimi yazılımı, konuşulan kelimeleri, konuşmacı isimlerini ve anahtar noktaları otomatik olarak yakalar, böylece önemli ayrıntıları daha kolay bir şekilde tekrar gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca, eylem öğelerini içeren özetler oluşturur, böylece son toplantıda birinin söylediği tek bir şeyi bulmak için uğraşmak yerine asıl işinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Bu araç, Zoom ve Google Meet gibi toplantı platformlarıyla entegre olarak uzaktan çalışma ve sanal işbirliği için kullanışlı bir yardımcıdır.

Anahtar özellikler şunları içerir:

Konuşmacı tanımlama özelliğine sahip gerçek zamanlı transkripsiyon: Röportajları, toplantıları ve dersleri yüksek doğrulukla ve konuşmacı tanımlama özelliği ile transkripsiyonlayın

AI destekli toplantı özetleri: Toplantı notlarınız için Toplantı notlarınız için AI belge özetleyicisine erişin

Ses-metin senkronizasyonu: Transkript ile senkronize edilmiş canlı ses ve video dosyalarını dinleyerek, bağlam içinde her kelimeyi yakalayabilirsiniz

İşbirliğine dayalı notlar: Transkriptleri vurgulayın, yorumlayın ve takımınızla paylaşın, konuşmaları eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürün

Entegrasyonlar: Otter'ı Zoom, Google Meet, Dropbox ve diğer araçlarla bağlayarak ş akışınızı kolaylaştırın

Çapraz platform erişimi: Otter'ı web, iOS veya Android'de kullanarak her yerden kayıt yapın ve transkriptlere erişin

👀 Biliyor muydunuz? Katılımı en üst düzeye çıkarmak için yüz yüze toplantılar kısa tutulmalı, 45 dakikayı geçmemeli, ideal olarak yarım saat sürmelidir. Sunumlarını kısa tutan (yaklaşık 15 dakika) konuşmacılar, dinleyicilerin dikkatini daha kolay çekebilir.

Otter AI Fiyatlandırma Planları

Otter AI'nın fiyat planları farklı avantajlarla birlikte gelir ve ne için ödeme yaptığınızı bilmek büyük bir fark yaratır. Tüm özelliklere ihtiyacınız var mı, yoksa temel özelliklere sahip ücretsiz sürüm yeterli mi? Pahalı bir plana geçmeden Otter AI'dan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak herhangi bir eklenti var mı?

Hiçbir sürprizle karşılaşmadan en iyi değeri elde edebilmeniz için ayrıntılı olarak inceleyelim.

Temel plan

Otter AI, çok dilli transkripsiyon, konuşmacı tanımlama ve daha fazlasını içeren ücretsiz bir temel plan sunar.

Anahtar özellikler

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca toplantı konuşmalarını metne dönüştürün

Konuşmacıları, konuşma sürelerini ve konuşmalardaki anahtar kelimeleri belirleyin

Google Meet'te toplantı tutanaklarını canlı olarak not alın

Konuşma geçmişine, paylaşılan özel kelime dağarcığına ve gelişmiş aramaya erişin

Sınırlamalar

Bu plan, en fazla beş çalışma alanı üyesine izin verir

Aynı anda yalnızca bir toplantıyı transkripsiyonlayabilir ve yalnızca 20 Otter AI Sohbetine erişebilirsiniz

Geçmişteki en son 25 konuşmanıza erişebilirsiniz

Aylık transkripsiyonlar için 300 dakikalık sınır devredilemez ve konuşma başına maksimum 30 dakikalık transkripsiyon ile birlikte gelir

Zoom'daki sanal toplantılar için gelişmiş transkripsiyon arama ve entegre canlı not alma özellikleri eksik

Toplantı kayıtlarının oynatma hızını ayarlayamazsınız

Fiyat

Sonsuza kadar ücretsiz

🔑 Kimler için: Ara sıra toplantılar düzenleyen ve yalnızca güvenilir transkripsiyon hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrenciler, serbest çalışanlar ve tek başına çalışan girişimciler bu hizmeti faydalı bulacaktır.

Pro plan

Otter AI'nın Pro planı, temel plana göre çok daha fazla transkripsiyon dakikası sunar. Ancak, diğer gelişmiş özelliklerin yanı sıra gerçek zamanlı Zoom not alma fonksiyonu yoktur.

Anahtar özellikler

Temel planın özelliklerinin yanı sıra şunları da yapabilirsiniz:

Eylem öğeleri ve bir taslak ile toplantı özetini otomatikleştirin

Android veya iOS bileşenlerine ve Siri kısayollarına erişin destek

Notları paylaşın , özel kelime dağarcığı oluşturun, konuşmacıları etiketleyin ve takım arkadaşlarınıza eylem öğeleri atayın

İki eşzamanlı toplantıyı transkripsiyonlayın

Sınırsız konuşma geçmişi elde edin

Toplantı kayıtlarını yeniden izlerken oynatma hızını ayarlayın ve sessiz kısımları atlayın

Sınırlamalar

Hala çalışma alanı veya hesap başına yalnızca beş üyeye sahip olursunuz ve her üye için ayrı ödeme yapmanız gerekir

Üçüncü taraflardan sınırsız ses veya video dosyası içe aktaramaz ve transkripsiyonunu yapamazsınız

Kullanım analizi ve düzenlenebilir zaman kodları özellikleri eksik

Aylık transkripsiyon sınırı temel plana göre daha yüksek olsa da, yine de 1.200 dakikada kalıyor ve devredilemiyor

Fiyat

16,99 $/ay kullanıcı başına

🔑 Kimler için: Küçük takımları ve sınırlı sanal toplantıları olan girişimler, küçük işletmeler ve ajanslar bu abonelik planını faydalı bulacaktır.

İş planı

Bu fiyatlandırma planı, sık sık sanal toplantılar düzenleyen ve toplantılar için AI araçlarında sadece transkripsiyonun yanı sıra daha gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan büyük takımlar için idealdir.

Anahtar özellikler

Pro planındaki tüm avantajların yanı sıra şunları da elde edersiniz:

Dropbox'tan sınırsız ses veya video dosyasını otomatik olarak içe aktarın ve transkripsiyonunu yapın

Ek ücret karşılığında RTMP üzerinden canlı transkripsiyona erişin

Öncelikli destek ile kullanım analizlerine erişin

Bulut kayıtlarını otomatik olarak senkronize edin ve Zoom'dan entegre canlı notlara ve altyazılara erişin

Sınırlamalar

Aylık maksimum transkripsiyon sınırı 6.000 dakika olarak ayarlanmıştır

Aynı anda yalnızca üç toplantı kaydedebilirsiniz

Sanal toplantılarda Otter AI toplantı asistanının adını değiştiremez veya tek oturum açma (SSO) özelliğine erişemezsiniz

Fiyat

kullanıcı başına aylık 30

🔑 Kimler için: Haftalık toplantılar ve sanal müşteri görüşmeleri düzenleyen ve daha özelleştirilebilir bir AI toplantı asistanına ihtiyaç duyan yeni kurulan ve orta ölçekli işletmeler bu planı değerlendirebilir.

Enterprise planı

Otter AI, büyük şirketler için özelleştirilebilir bir plana sahiptir. Bu plan, Salesforce ve HubSpot ile entegrasyon, kurumsal düzeyde güvenlik, HIPAA uyumluluğu ve daha fazlası gibi gelişmiş özellikleri içerir.

Anahtar özellikler

Önceden kaydedilmiş sınırsız ses veya video dosyasını içe aktarın ve transkripsiyonunu yapın

Zoom, Google Meet ve MS Teams'den video dosyalarını yeniden oynatın

Otter satış temsilcisi ile satış bilgilerini içe aktarın ve müşteri çağrı notlarını Salesforce ile senkronize edin

Daha fazla güvenlik için tek oturum açma (SSO) kullanın

Transkripsiyonları MP3, TXT, PDF, DOCX ve SRT biçimlerinde toplu olarak dışa aktarın

Kuruluş genelinde dağıtım ve özel müşteri başarı yöneticisine erişin

Sınırlamalar

Transkripsiyonlar için ayda sadece 6.000 dakika alırsınız ve iş planında olduğu gibi aynı anda sadece üç toplantıyı transkripsiyonlayabilirsiniz

Paylaşılan özel kelime hazinesi de sınırlıdır

Tek oturum açma (SSO) özelliğine erişmek için en az 100 kullanıcı lisansı gerekir

Fiyat

Özel fiyatlandırma

🔑 Kimler için: Takım işbirliği araçlarıyla kapsamlı transkripsiyon hizmetlerine ihtiyaç duyan, büyük ve çeşitli takımlara sahip kurumsal müşteriler

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma ile, toplantıya katılamadığınızda bile önemli bilgileri asla kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

Otter AI fiyatına değer mi?

Piyasada AI transkripsiyon araçları bolca mevcut. Peki, Otter AI zaman, para ve çabanıza değer mi?

Doğruluk, işbirliği özellikleri ve kullanışlı entegrasyonlar arasında sağlam bir denge sunar. Gerçekte ne kadar değerli olduğunu görelim.

Otter AI fiyatlandırmasının avantajları

Otter AI'yı dikkate almaya değer bir transkripsiyon platformu yapan özellikler şunlardır:

Ücretsiz plan mevcuttur: Bireyler ve küçük takımlar (en fazla beş üye) için temel transkripsiyon özelliklerine ücretsiz erişim

Birden fazla fiyatlandırma kademesi: Öğrenciler, profesyoneller ve büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış planlar arasından seçim yapın

Çok dilli transkripsiyon için idealdir: Otter AI sohbetini kullanarak İngilizce, Fransızca ve İspanyolca toplantıları transkripsiyonlayın

Gerçek zamanlı işbirliği: Transkriptler üzerinde yorum yapın, önemli kısımları vurgulayın ve notları takımınızla paylaşın

Çapraz platform erişilebilirliği: Otter'ı web, iOS ve Android'de mobil uygulama ile hareket halindeyken kullanın

Otomatik özetler ve eylem öğeleri: Anında toplantı özetleri, anahtar noktalar ve takip görevleri alın

Özel kelime dağarcığı: Daha doğru transkripsiyon için sektöre özgü terimler ve isimler ekleyin

Gelişmiş arama: Transkripsiyon arşivinizde konuşmacı, zaman damgası veya anahtar kelimeye göre anahtar anları bulun

👀 Biliyor muydunuz? Bir saatlik ses kaydını manuel olarak transkripsiyonlamak yaklaşık üç ila sekiz saat sürebilir, bu da otomatik transkripsiyon araçlarının sunduğu verimlilik artışını ortaya koymaktadır.

Otter AI fiyatlandırmasının dezavantajları

Otter AI, fiyat-performans oranını etkileyen bazı önemli dezavantajlara sahiptir. İşte bunlardan en önemlileri:

Ücretsiz plan sınırlamaları: Ayda yalnızca 300 dakika transkripsiyon ve konuşma başına 30 dakikalık sınır — sık yapılan toplantılar veya günlük dersler için çok kısıtlayıcıdır; gürültülü ortamlarda doğruluk da düşer

Daha yüksek planlarda sınırlı transkripsiyon süresi: Enterprise planında bile kullanım aylık 6.000 dakika ve konuşma başına 4 saat ile sınırlıdır ve devredilemez

Daha iyi özellikler için daha yüksek maliyet: Canlı Zoom transkripsiyonu, sınırsız yükleme ve otomatik özetler yalnızca İş veya Enterprise planlarında mevcuttur

Yönetici kontrolünün olmaması: Yönetici araçları ve özelleştirme seçenekleri daha yüksek seviyelerle sınırlıdır, bu da daha küçük takımların erişim için yükseltme yapmasını gerektirir

Eksik gelişmiş özellikler: Düzenlenebilir zaman kodları, satış takımları için AI araçları ve CRM entegrasyonları (Salesforce ve HubSpot gibi) Enterprise planında kilitlidir

Sınırlı eşzamanlı toplantı sayısı: Aynı anda yalnızca üç toplantı yürütülebilir, bu da programları çakışan büyük takımlar için uygun olmayabilir

📖 Ayrıca okuyun: En İyi AI Toplantı Tutanağı Oluşturucular

Otter AI'ya alternatifleri neden düşünmelisiniz?

Otter AI, kullanımı çok kolay olması ve ücretsiz planında bile bazı iyi transkripsiyon hizmetleri sunması nedeniyle popülerdir. Ancak, bazı Otter AI alternatiflerinin giderebileceği bazı dezavantajları vardır.

Kuruluş genelinde dağıtımdan önce dikkate almanız gereken dört sınırlama şunlardır:

Bütçe kısıtlamaları

Otter AI'nın ücretsiz planı, entegre Zoom transkripsiyonları, Dropbox senkronizasyonu veya kullanım analizi sunmaz. Eklenti seçenekleri de yoktur, bu nedenle planınıza eklemek için özellikleri seçemezsiniz.

Premium özellikler ucuz değildir ve hatta toplu dışa aktarma, etki alanı yakalama ve otomatik slayt yakalama gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca İş ve Enterprise planlarında mevcuttur.

Tek başına bir kullanıcı veya küçük bir takım iseniz, nadiren kullandığınız özellikler için ödeme yapmak zorunda kalabilir veya ücretsiz planın size biraz daha esneklik sağlamasını isteyebilirsiniz.

Bir G2 yorumcusunun ifadesiyle:

…Ücretli sürüm olmadan, transkripsiyon yapabileceğiniz kayıt saatleri sınırlıdır.

…Ücretli sürüm olmadan, transkripsiyon yapabileceğiniz kayıt saatleri sınırlıdır.

Sınırlı transkripsiyon

300 dakikalık ücretsiz toplantı transkripsiyon hizmetleri ve 30 dakikalık sohbet sınırı, Otter AI'ya geçmek için muhtemelen en büyük engellerden bazılarıdır.

Ücretli planların bile bir sınırı vardır. Otter AI'nın sadece İş ve Kurumsal planlar için 6.000 dakikalık maksimum transkripsiyon sınırı, özellikle düzenli olarak birden fazla toplantı düzenleyen büyük kuruluşlar için kısıtlayıcı görünebilir.

Bu sınırı bir eklenti ile de genişletmenin bir yolu yoktur. Ayrıca, aynı anda en fazla üç toplantı kaydedebilirsiniz. Bu nedenle, üçten fazla toplantıda transkripsiyon işlemini uygulamak için birden fazla ücretli hesap açmanız gerekir.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inde ortalama 8 veya daha fazla katılımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ortalama bir toplantının yaklaşık 51 dakika sürdüğünü tespit ettik. Bu büyük toplantılar, organizasyonel düzeyde haftada en az 6 ila 8 saatlik toplu toplantı süresine neden olabilir. Ya bunu azaltabilseydiniz? ClickUp, takımların iletişim şeklini değiştiriyor! Uzun toplantılar yerine, yorumlar, ek dosyalar, sesli notlar, video klipler ve daha fazlasını kullanarak görevler üzerinde doğrudan işbirliği yapın — hepsi tek bir yerde. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Security'nin küresel takımları, iş için her şeyi içeren uygulamamızla toplantı ve güncellemelerde haftada 8 saatten fazla zaman tasarrufu sağladı!

Düşük seviyelerde yetersiz kimlik doğrulama özellikleri

veri ihlallerinin artması nedeniyle kuruluşların %51'i güvenliğe daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Sanal toplantılarda hassas bilgileri tartışmanız muhtemel olduğundan, bu yatırım transkripsiyon araçlarınıza da uzanmalıdır.

Ancak, Basic veya Pro planına kaydolduysanız, transkripsiyon verilerini korumak için yalnızca bir kimlik doğrulama uygulaması alırsınız. İş ve Enterprise planına SMS kimlik doğrulama güvenliği eklenmiştir.

Ancak, güvenlik özellikleriyle ilgili en büyük dezavantaj, SSO veya gelişmiş yönetici denetimlerinin yalnızca Enterprise planında mevcut olmasıdır. Daha küçük takımlar için gelişmiş güvenlik için ödeme yapmak neredeyse imkansızdır.

Ücretsiz ve pro planlarda sınırlı entegrasyonlar

Otter AI, Google Meet, Zoom ve Dropbox gibi birkaç büyük platformla iyi çalışır, ancak bazı sınırlamalar vardır. Örneğin, Basic veya Pro planındaysanız, Zoom toplantıları için entegre canlı altyazılara erişemezsiniz.

Otter'ı HubSpot veya Salesforce gibi CRM'nize bağlamak mı istiyorsunuz? Enterprise planına kaydolmanız gerekir. Bu, Otter'ı daha büyük bir teknoloji yığınına dahil etmek isteyen takımlar için gerçek bir engel olabilir. Sonunda araçlar arasında manuel olarak geçiş yapmak zorunda kalırsınız, bu da otomatik transkripsiyonun amacını ortadan kaldırır.

Bir G2 yorumcusu da iş planında entegrasyon eksikliğine dikkat çekti:

İş planının HubSpot ile entegre olmasını isterdim.

İş planının HubSpot ile entegre olmasını isterdim.

🧠 Eğlenceli Bilgi: İnsanlar ortalama olarak dakikada 150-170 kelime konuşur, bu da ortalama yazma hızının yaklaşık dört katıdır. Bu fark, konuşulan içeriği verimli bir şekilde yakalamada transkripsiyon hizmetlerinin değerini vurgulamaktadır.

Otter AI'ya en iyi alternatifler

Diğer iş araçları daha fazla esneklik, özellik ve değer sunarken neden transkripsiyon sınırları ve yüksek maliyetlerle yetinmelisiniz?

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp ile tanışın. Toplantı transkripsiyonunu otomatikleştiren, toplantı notlarınızı özetlemek ve eylem öğelerini görevlere dönüştürmek için bir AI toplantı asistanı sunan ve toplantı gündeminizi ve tutanaklarınızı işbirliğine dayalı bir çalışma alanında düzenleyen merkezi bir platformdur.

Bir müşteri, ClickUp'ın toplantılarınızı yönetmek için neden harika olduğunu açıklıyor:

Scrum ritüelimizdeki günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprintlerimin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir backlog tutmama yardımcı oluyor.

Scrum ritüelimizdeki günlük toplantılarımızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanıyoruz. Sprint'imin ilerlemesini, görevlerimin ilerlemesini takip etmeme ve tüm işlerim için düzenli bir backlog tutmama yardımcı oluyor.

Anahtar özellikler

Otter AI, transkripsiyon ve özetlemeye odaklanırken, ClickUp toplantılarınızı organize ve takip edilebilir sonuçlara dönüştürerek deneyiminizi genişletir.

İşte en iyi özelliklerinden bazıları:

ClickUp AI Not Alıcı

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacı etiketleri, özetler, kayıtlar ve eylem öğeleriyle birlikte tek bir belgede düzgün bir şekilde listelenen doğru transkripsiyonları yakalayın

ClickUp AI Notetaker, toplantıları kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve işlemek için aramalarınıza katılan akıllı bir not alma aracıdır (tabii ki izinlerinize bağlı olarak!). Arka arkaya derslere giren bir öğrenci ya da birden fazla müşteri aramasını yöneten bir takım olsanız da, Notetaker kalemi elinize almadan doğru ve yapılandırılmış notlar almanızı sağlar.

Konuşmacı tanımlama, zaman damgaları ve eylem öğelerinin ve anahtar kararların otomatik algılanması özellikleri sunarak, her oturumdan sonra ClickUp Gelen Kutunuza net ve düzenli toplantı özetleri gönderir. Her toplantı için ayrı ClickUp Belgeleri olarak eklenen bu notları kolayca arayarak önemli noktaları tekrar gözden geçirebilir veya takip edilmesi gerekenleri izleyebilirsiniz.

İşte bu Redditor'un ClickUp'ın AI Notetaker'ını önermesinin nedenleri:

reddit aracılığıyla

Temel özellikler için manuel çaba veya ücretli yükseltmeler gerektiren geleneksel araçların aksine, ClickUp AI Notetaker bütçe dostu bir eklenti olarak sunulur. Premium fiyatlandırma olmadan profesyonel düzeyde transkripsiyon sunarak toplantı belgelerinizi zahmetsiz ve son derece uygun fiyatlı hale getirir.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, ClickUp'ın kalbinde yer alan dünyanın en eksiksiz iş yapay zekasıdır.

Çalışma alanınızın tamamındaki içgörüleri birbirine bağlayarak dağınık bilgileri eyleme geçirilebilir bilgiye dönüştürür. Bunu, bir yazma asistanı, proje asistanı, bilgi asistanı ve toplantı asistanının tek bir bağlam farkında AI platformunda bir araya geldiği bir şey olarak düşünün.

AI özetleri ve akıllı arama gibi gelişmiş özelliklerin karmaşık, yüksek maliyetli fiyatlandırma kademeleriyle kilitli olduğu Otter AI'dan farklı olarak, Brain tüm ücretli planlara düşük maliyetli bir eklentidir ve ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile toplantı notlarınızdan cevapları, kararları ve eylem öğelerini çıkarın

Toplantı notlarınızı ve asenkron tartışma konularını otomatik olarak özetler, anahtar kararları belirler ve işlerinizi yönettiğiniz platformda takip edilecekleri çıkarır.

ClickUp Belgelerinde toplantı tutanaklarınızdaki herhangi bir metni vurgulayın, Brain bunları anında ClickUp Görevlerine dönüştürsün. AI Atama özelliğini kullanarak, ekip arkadaşlarınızın güçlü yönlerine ve uzmanlık alanlarına göre bu görev atamalarını otomatikleştirmek için kurallar belirleyebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Geçen haftaki toplantıda alınan belirli bir kararı mı arıyorsunuz? ClickUp Brain'e sorun. Çalışma alanınızın içeriğine göre sorularınızı yanıtlayabilir, toplantı gündemlerinizdeki eksiklikleri belirleyebilir ve Görevler, Belgeler ve tartışmalar arasında merkezi bir bilgi tabanı oluşturabilir.

Artık tek bir ayrıntıyı bulmak için uzun transkriptleri manuel olarak taramanıza gerek yok; her şey saniyeler içinde aranabilir ve erişilebilir.

Dahası, ClickUp Brain takım iletişim kalıplarını analiz edebilir ve gelecekteki toplantılarda daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olacak iyileştirmeler önerebilir. Bu tek özellik, toplantılar içinde ve dışında tüm iletişiminizi minimum çaba ve maksimum etkiyle yapılandırabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain sadece toplantılardan sonra kullanışlı değildir. ClickUp Takvim içinde kullanarak doğal dil komutlarıyla toplantılar planlayın ve toplantı gündemi taslağı hazırlayın. Daha fazla macera mı istiyorsunuz? ClickUp Brain MAX masaüstü uygulaması aracılığıyla sesli komutları kullanarak toplantı planlamayı deneyin! ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliği ile doğal dil kullanarak toplantılar planlayın

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'nde takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

AI Notetaker notlarınızı aldıktan sonra, ClickUp Belgeleri'nde planlarınızı planlayabilir, tartışabilir, düzenleyebilir ve uygulayabilirsiniz.

Belgeler, tüm takımınızın toplantı tartışmalarını kolayca çözebileceği ve uygulama stratejileri planlayabileceği dinamik ve işbirliğine dayalı bir alan sunar. ClickUp Yorum Atama ile takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve kararları sadece birkaç tıklama ile eyleme geçirilebilir Görevlere dönüştürebilirsiniz.

Ücretsiz şablon alın Toplantılarınızın ayrıntılarını kolayca izlemek için ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonunu kullanın

AI tarafından oluşturulan transkriptlerinizi tüm takımınızın kullanabileceği bir şeye dönüştürmenin kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu size destek olur.

Katılımcı isimlerinden gündemlere, anahtar noktalar ve eylem öğelerine kadar her şeyi not alabileceğiniz temiz ve işbirliğine açık bir alan sunar — hem de doğrudan bir ClickUp Belgesinin içinde.

En iyi yanı nedir? ClickUp ile entegre olduğu için, hemen takip görevleri atayabilir, ilgili belgelere bağlantı verebilir ve herkesin sorumluluklarını bildiğinden emin olabilirsiniz. Kimin ne yapmayı kabul ettiğini hatırlamak için uğraşmanıza gerek yok. Toplantılarınızı daha verimli ve daha hesap verebilir hale getirmenin basit bir yolu.

ClickUp Klipleri

Transkripsiyonlar her zaman yeterli değildir. Tam bağlam gerektiren takımlar için ClickUp Clips, toplantılarınızın ve ekran etkinliklerinizin video kaydını doğrudan platform içinde sunar. AI Notetaker'ınızı kaydetmek istediğiniz toplantıya gönderdiğinizden emin olun.

ClickUp Clips ile toplantıları kaydedin

Bu video klipler, ClickUp Görevlerinize, Belgelerinize ve Sohbetlerinize gömülebilir ve transkriptlerinizle birlikte eksiksiz bir görsel referans sunar. Bu, Otter AI'nın yerel olarak desteklemediği bir özelliktir.

ClickUp Entegrasyonları

Otter AI ile ilgili en önemli sorunlardan biri, sınırlı entegrasyon sunması ve bunların bile düşük seviyeli planlarda mevcut olmamasıdır. ClickUp ile bu tür sorunlarla karşılaşmazsınız.

Tüm teknoloji yığınınızı ClickUp Entegrasyonları ile senkronize edin

ClickUp Entegrasyonları, ücretsiz planımızı kullanıyor olsanız bile, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dahil 1.000'den fazla popüler araçla işlerinizi senkronize etmenizi sağlar. Platform ayrıca HubSpot, Salesforce ve diğer CRM'lerle entegre olduğundan, satış toplantılarınızdan elde edilen içgörüler satış aracınıza otomatik olarak kaydedilir.

Böylece, ş Akışınızdaki her şeyi yönetmek için merkezi bir merkeze sahip olursunuz.

💡 Profesyonel İpucu: Her toplantıdan sonra ClickUp Formlarını kullanarak geri bildirim toplayın ve takımınızın toplantının ne kadar verimli olduğu ve daha verimli hale getirmek için neler yapılabileceği hakkındaki görüşlerini öğrenin.

ClickUp'ın çoğu takım için Otter AI'dan daha iyi olmasının nedenleri

ClickUp, toplantı notlarını, görevleri ve proje yönetimini tek bir platformda merkezileştirdiği için Otter AI'ya cazip bir alternatiftir.

Otter'dan farklı olarak, birden fazla araçla uğraşmanıza veya bütçenizi aşmanıza gerek kalmadan toplantı notlarını kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz. Düşük maliyetli AI eklentileri ve sınırsız toplantı ve entegrasyonlar içeren ücretsiz plan ile ClickUp, karmaşık Otter AI fiyatlandırma planlarına kıyasla rakipsiz bir değer sunar.

Fiyatlandırma genel bakış

ClickUp, farklı takım boyutları ve bütçelerine uyum sağlamak için birden fazla fiyatlandırma planı sunar. Aboneliklerin ayrıntıları aşağıda verilmiştir:

ClickUp ile Toplantılarınızı Sınırsız ve Doğru Bir Şekilde Transkripsiyonlayın

Otter AI, toplantıları transkripsiyonlamak ve özetlemek için harikadır, ancak çok sık kullanmanız gerekmediği sürece. Transkripsiyon süresindeki sınırlamalar, yüksek seviyelerde gizlenmiş gelişmiş özellikler ve sınırlı entegrasyonlar, sizi bir alternatif aramaya yönlendirebilir.

ClickUp, esnek eklentiler, doğru transkripsiyonlar ve işbirliğine dayalı çalışma alanları ile bu sınırlamaların ötesine geçer. Toplantı notlarını otomatikleştirmek ve bunları doğrudan iş akışlarına entegre etmek isteyen takımlar için mükemmel bir Otter AI alternatifi.

AI Notetaker ve ClickUp Brain özellikleri, basit transkripsiyonun ötesine geçerek eyleme geçirilebilir içgörüler ve sorunsuz görev yönetimi sunar. Ayrıca, çeşitli şablonlar ve görünümlerle son derece özelleştirilebilir ve popüler toplantı ve verimlilik araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar.

Ne bekliyorsunuz? Kelime dağarcığınızı ve transkripsiyon sınırlarınızı bir kenara bırakın ve ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!