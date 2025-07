İşbirliğine Dayalı Oturumlar için Ücretsiz Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Şablonları

Hiç, verimli bir atölye çalışmasından çok kaotik bir serbest tartışma oturumu gibi hissettiren bir beyin fırtınası oturumu düzenlediniz mi? Birçok takım, yapı ve işbirliği eksikliği nedeniyle yaratıcı fikirleri eyleme geçirilebilir çözümlere dönüştürmekte zorlanır.

🔎 Biliyor muydunuz? Çalışanların %60'ı, takımlar işbirliği yaptığında ve uyum içinde çalıştığında kendilerini daha yenilikçi hissettiklerini söylüyor.

İşte bu noktada tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonları devreye girer. Önceden oluşturulmuş bu çerçeveler, organizatörlerin takımları tasarım odaklı düşünme sürecinde hedef odaklı bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olur. Bunu, yenilikçi ve işbirliğine dayalı problem çözme yol haritanız olarak düşünün.

Müşterilerin sorunlarını çözmek, bir ürünü iyileştirmek veya bir hizmeti yeniden tasarlamak için sağlam bir şablon, tüm takım üyelerinin uyumlu, katılımcı ve odaklanmış olmasını sağlar.

Tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonlarının ne olduğunu, nasıl seçileceğini ve tasarım odaklı düşünme atölyesi planınızı oluşturmak için keşfetmeniz gereken en iyi şablonları öğrenin.

Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Şablonları Nedir?

Tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonları, takımların tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanarak işbirliğine dayalı, çözüm odaklı oturumlar yürütmelerine yardımcı olan önceden yapılandırılmış kılavuzlardır.

Bu şablonlar, süreci yönetilebilir adımlara ayırarak takımların sorunları derinlemesine anlamasına, etkili bir şekilde fikir üretmesine ve amaca yönelik prototipler oluşturmasına olanak tanır.

Standart öğeler şunları içerir:

Empati haritalama: Kullanıcıların deneyimlerine ilişkin içgörü elde etmek için kullanıcıların ihtiyaçlarını, duygularını ve sorunlu noktaları anlayın. Empati haritalama, atölyeyi müşterilerin zorluklarına odaklamaya yardımcı olur

Sorun tanımı: Ele almak istediğiniz temel sorunu tanımlayın. Bu, stratejiyi doğru yönde hizalamanıza yardımcı olur

Fikir üretme araçları: Yapılandırılmış yönlendirmeler ve yaratıcı alıştırmalar kullanarak fikir üretin ve yeniliği teşvik edin

Prototip oluşturma bölümü: Basit, test edilebilir modeller görselleştirin ve oluşturun. Prototip oluşturma, vizyonu hayata geçirir ve iyileştirmeleri belirlemeye yardımcı olur

Geri bildirim döngüsü: İncelemeler ve tartışmalar yoluyla içgörüler toplayarak iyileştirme ve geliştirmeleri destekleyin

Zaman kutuları: Her etkinliğe belirli bir süre ayırın. Bu, takımın çabalarının odaklanmasına ve uyumlu çalışmasına yardımcı olur

18 İnovasyon için Ücretsiz Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Şablon Örnekleri

Tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonları, takımın odaklanmasını, katılımını ve verimliliğini sağlar, dağınık tartışmaları yapılandırılmış inovasyona dönüştürür.

Takımınızın yaratıcı fikirler üretmesine, gerçek sorunları çözmesine ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına yardımcı olacak en iyi tasarım odaklı düşünme atölyesi şablon örneklerinden bazıları:

1. ClickUp Atölye Gündemi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Atölye Gündemi Şablonu ile ölçülebilir sonuçlar belirleyin ve ilgili görevleri ekleyin

Başarılı bir tasarım odaklı düşünme atölyesi düzenlemek, hedeflerden referans materyallere ve katılımcılara kadar her şeyin titizlikle planlanması ve organize edilmesini gerektirir.

ClickUp Atölye Gündemi Şablonu, etkili bir tasarım odaklı düşünme atölyesi gündemi planlamayı kolaylaştıran yapılandırılmış bir biçim sunar.

Ayrıca, yaratıcı takımlar için özel olarak tasarlanmış ClickUp'ın güçlü tasarım araçları paketi ile işbirliğini geliştirebilir ve genel yaratıcı verimliliği artırabilirsiniz — hepsi tek bir yerden. Böylelikle, takımınız lojistik işlerle uğraşmak yerine yenilikçi, kullanıcı odaklı çözümler sunmaya daha fazla odaklanabilir.

Neden beğeneceksiniz:

Atölye ile ilgili ayrıntıları tablo biçiminde listeleyin

Pano Görünümü ile atölyedeki etkinliklerin zaman çizelgesini görselleştirin

Kolaylaştırıcıyı ve katılımcıları bilgilendirmek ve takımı haberdar etmek için onlardan bahsedin

Toplantının kaydedilmesi gerekip gerekmediğini not edin ve anahtar bilgi kaynaklarını listeleyin

Gerçekleştirilecek etkinlikleri ve kısa açıklamaları içeren bir zaman çizelgesi oluşturun

Bildirimler, görev bağımlılıkları, otomasyonlar, yapay zeka ve daha fazlasıyla ilerlemeyi kolayca izleyin

🔑İdeal: Tasarım odaklı düşünme atölyelerini düzenlemek için yapılandırılmış bir yol arayan kolaylaştırıcılar, UX tasarımcıları, ürün ekipleri ve eğitimciler.

💡Profesyonel İpucu: Tasarım odaklı düşünme sürecinin her aşamasında verimli beyin fırtınası yapmak mı istiyorsunuz? Fikirlerinizi etkili bir şekilde oluşturmak ve uygulamak için bu tasarım odaklı düşünme araçlarını keşfedin.

2. ClickUp Sanal Atölye Kaydı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sanal Atölye Kayıt Şablonu ile katılımcı bilgilerini toplayın ve plan yapın

Atölye katılımcılarının ayrıntılarını yönetmek ve etkili bir şekilde planlamak için yapılandırılmış bir yol mu arıyorsunuz? ClickUp Sanal Atölye Kayıt Şablonu, özelleştirilebilir alanlar ve yapılandırılmış bir biçim ile planlama ve organizasyonu kolaylaştırır.

Katılımcıların soruları, belirli sorunlar ve daha fazlasını içeren özel atölye kayıt formları oluşturmanıza olanak tanır, böylece her katılımcıdan gerekli tüm ayrıntıları toplayabilirsiniz.

Bu şablonla, atölye sonrası anketler gönderebilir ve yanıtları analiz ederek iyileştirme alanlarını ve iyi giden noktaları belirleyebilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Katılımcılardan belirli ayrıntıları almak için kayıt formlarını özelleştirin

Formu gönderdiklerinde tüm katılımcılara otomatik olarak onay e-postaları gönderin

Kolay başvuru için katılımcıların iletişim bilgilerini ve adreslerini tek bir yerde düzenleyin

Açıklama sekmesine katılımcı bilgilerinin yanı sıra kayıt formu ayrıntılarını da ekleyin

Hiçbir şeyin gözden kaçmaması için listeye takım sorularını da ekleyin

Form girdilerini yeni kayıtlar, katılacaklar ve katılmayacaklar olarak sınıflandırın

🔑İdeal: Sanal atölye katılımcılarının ayrıntılarını kolayca toplamak isteyen organizatörler.

➡️ Ayrıca okuyun: Tasarım Hedeflerinize Ulaşmak için Tasarım OKR Örnekleri

3. ClickUp Atölye Uygulama Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Atölye Başvuru Formu Şablonu ile formlar oluşturun ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp Atölye Çalışması Başvuru Formu Şablonu, atölye katılımcılarından toplanan bilgilerde tutarlılık sağlar.

İş unvanı, iş e-postası ve katılımcıların sahip olabileceği ilgili fikirler veya sorular gibi etkinlik gereksinimlerine göre özelleştirilmiş formlar oluşturmanıza olanak tanır ve tüm gerekli bilgilerin takım üyelerinden toplanmasını sağlar.

Ayrıntılar otomatik olarak uygun alanlara doldurulur, böylece manuel iş ve hatalar ortadan kalkar.

Tasarım odaklı düşünme yaklaşımına dayanan bu tür bir başvuru süreci, beyin fırtınası oturumu için doğru takımın bir araya gelmesini sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Katılımcı Liste Görünümü ile tüm başvuru sahiplerini ve mevcut durumlarını takip edin

Katılımcıları, fikir üretme, prototip oluşturma ve daha fazlası gibi atölye aşamalarına göre kategorilere ayırın

Atölye Başvuru Formu Görünümü ile katılımcıların iş başlığı, şirket ve iletişim bilgileri gibi ayrıntıları toplayın

Yorum tepkileri, yapay zeka ve otomasyon ile tartışılan fikirlerin ilerlemesini izleyin

Başvuru durumunu yeni başvuru, inceleniyor, ödeme, reddedildi ve onaylandı olarak işaretleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Tasarım odaklı düşünme atölyesinin katılımcı bilgilerini düzenlemek isteyen kolaylaştırıcılar ve takımlar.

4. ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu ile hedefler belirleyin, atölye materyallerini düzenleyin ve ilerlemeyi izleyin

Tasarım odaklı düşünme atölyelerini planlamak, yapılandırmak ve yönetmek ClickUp Eğitim Çerçevesi Şablonu ile artık hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Tasarım odaklı düşünme atölyesinin amacını belirledikten sonra, şablon materyalleri, takım üyelerini ve atölye zaman çizelgesini sorunsuz bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur.

Yineleyen görevlerle ilerlemeyi izleyin ve etkinliği değerlendirin, beyin fırtınası ve fikir üretme aşamalarından uygulama ve test aşamalarına kadar atölye zaman çizelgesini planlayın.

Neden beğeneceksiniz:

Atölyenin her bir fikrini, Yapılacaklar, İlerleme, İncelenmesi Gerekenler, Etkin ve Tamamlandı gibi durumlara göre kategorize edin

Atölye materyallerini belge ve çalışma sayfası gibi dosya türlerine göre gruplandırın

Atölye görevlerini takım üyelerine atayın veya e-posta yoluyla davet gönderin

Gerçekleştirilecek her etkinlik için ilgili materyalleri ekleyin

Eğitim Liste Görünümü ile her bir eğitim görevindeki ilerlemeyi düzenleyin ve izleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Tasarım odaklı düşünme atölyesinin katılımcılarını, etkinliklerini ve kaynaklarını düzenlemek için yapılandırılmış bir biçim arayan takımlar ve eğitimciler.

➡️ Ayrıca okuyun: En İyi Çevrimiçi Çalışan Eğitim Yazılımları

5. ClickUp Eğitmen Notları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Eğitmen Notları Şablonu ile tasarım odaklı düşünme oturumları planlayın ve anahtar noktaları belgelendirin

ClickUp Eğitmen Notları Şablonu ile tasarım odaklı düşünme atölyelerini planlama ve organize etme konusunda tutarlılığı koruyun. Her aktivite için özel bölümler ve atölyenin zaman çizelgesi içeren şablon, gerekli tüm ayrıntıların tek bir yerde olmasını sağlayarak hiçbir şeyin atlanmamasını garanti eder.

Eğitim notlarınızı yönetmek ve her eğitim oturumundaki ilerlemeyi kolayca görselleştirmek için özel öznitelikler ekleyin. Ayrıca, resimler ve simgeler eklemek belgenin görsel çekiciliğini artırır ve biçimlendirmenin netliğini korur.

Neden beğeneceksiniz:

Fikir oluşturmadan test etmeye kadar tüm etkinlikleri kısa bir açıklama ve süre ile birlikte listeye ekleyin

Hızlı başvuru için atölyenin hedeflerini, sonuçlarını ve özetini düzenleyin

Pano Görünümü'nü kullanarak ele alacağınız farklı konuları düzenleyin ve görselleştirin

Atölye çalışmalarından öğrendiklerinizi ve bunların ürünü geliştirmeye nasıl yardımcı olduğunu ekleyin

İyileştirme için organizatörlere ve kolaylaştırıcılara verimli geri bildirim verin

🔑İdeal: Atölye zaman çizelgesini, hedeflerini, öğrenilecekleri ve geri bildirimleri listelemek için yapılandırılmış bir belge isteyen eğitmenler ve eğitimciler.

➡️ Ayrıca okuyun: Yaratıcı Takımlar için En İyi Tasarım Geri Bildirim Araçları

6. ClickUp Tasarım Fikir Oluşturma Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tasarım Fikir Üretme Şablonu ile fikirler üretin, bunları düzenleyin ve ilerlemeyi izleyin

Ürün fikrinin tüm takım üyeleriyle uyumlu olmasını sağlamak, sorunsuz bir işbirliği ve iş akışı için çok önemlidir. ClickUp Tasarım Fikir Oluşturma Şablonu, takımınız arasında işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve fikir yapılandırma sürecini kolaylaştırır.

Bu beyaz tahta şablonunu kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın, fikirler üretin ve içerik oluşturun. Şablon, konsept oluşturmadan fikirleri daraltmaya ve istenen sonuca ulaşmaya kadar etkili fikir üretimi sağlar.

Zaman çizelgesi için tahminleri belirleyin ve otomasyonu kullanarak her etkinliğin zamanında tamamlandığından emin olun.

Neden beğeneceksiniz:

Fikirleri ürün, süreç ve kişi olarak sınıflandırın ve fikir sahibinden bahsedin

Tasarım Fikir Oluşturma Diyagramı Görünümü 'nü kullanarak tasarımınızın farklı yönlerini görsel olarak grafiklere dökün

Kolay gezinme için yapışkan notlar ve kategoriye göre renk kodları kullanarak fikirleri düzenleyin

Bağlayıcılar ve akış şemaları kullanarak süreçleri ve fikirler arasındaki ilişkileri haritalayın

Fikirler için bağlam sağlamak üzere görseller ve web sitesi kartları ekleyin

Seçilen fikirleri görevlere dönüştürün ve takıma atayın

🔑İdeal kullanım alanları: Birlikte beyin fırtınası yapmak ve fikirleri organize etmek isteyen takımlar.

➡️ Ayrıca okuyun: Beyin Fırtınası Şablonları ve Teknikleri

7. ClickUp Squad Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Squad Brainstorm Şablonu ile fikirleri düzenleyin, öncelikleri belirleyin ve takımları uyumlu hale getirin

Tasarım odaklı düşünme atölyeleri düzenlerken kaos, kafa karışıklığı ve çok sayıda geri dönüş yaşıyor musunuz? Karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve takım işbirliğini sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış ClickUp Squad Brainstorm Şablonu'nu deneyin.

Şablonun beyaz tahta biçimi, takımın aklına gelen tüm fikirleri kolayca sunmasını ve takım arkadaşlarıyla beyin fırtınası yapmasını sağlar.

Yapışkan notlar, resimler, web sitesi kartları, şekiller ve metin kutuları ile her fikir için kategoriler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, renk kodlu kutular ve notlar gezinmeyi kolaylaştırır, bağlayıcılar ise ilişkilerin tanımlanmasını basitleştirir.

Neden beğeneceksiniz:

Takım Çalışması Kanvas Görünümü 'nü kullanarak ekibinizle işbirliği yapın ve fikirler üretin

Fikirleri görevlere dönüştürerek zamanında tamamlanmasını sağlayın

Sorunsuz bir iş akışı için bağımlılıkları olan alt görevler ve kontrol listeleri ekleyin

Takım üyelerine görevler atayın ve her şeyi kontrol altında tutmak için son tarihler belirleyin

Google E-Tablolar, Dokümanlar, Figma ve web siteleri gibi araçları yerleştirerek hatasız veri erişimi sağlayın

🔑İdeal: Tüm takım için görevleri organize etmek ve hedeflerin zamanında tamamlanmasını sağlamak isteyen takım liderleri ve yaratıcılar.

8. ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile müşteri içgörülerini toplayın ve araştırmaları düzenleyin

Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve fikirleri ve süreçleri uyumlu hale getirmek karmaşık olabilir, ancak ClickUp Empati Haritası Beyaz Tahta Şablonu gibi düzenli bir biçimle bu zorlukları aşabilirsiniz.

Şablon, takımların müşterilerin sorunlu noktalarını beyin fırtınası yapmasına ve sorunsuz analiz için bunları kategorilere ayırmasına yardımcı olur. Ayrıca, yapışkan notlar ve metin kutuları kullanarak tüm ilgili bilgileri ve müşteri deneyimi araştırmalarını ekleyin.

Kullanıcılara sorulacak soruları planlayın, kalıpları analiz edin ve doğru çözümü bulmak için fikirleri takımla tartışın, hepsi tek bir yerde.

Neden beğeneceksiniz:

Sorulan sorular ve analiz edilen trendlerden bir müşteri profili oluşturun

Pano Görünümü'nde yanıtları ve fikirleri listeleyerek kalıpları belirleyin

Müşteri içgörülerini yönetmek için kategorilere ayırın ve öznitelikler ekleyin, müşteri verilerini kolayca görselleştirin

Çözümler üretin ve bunları görevlere dönüştürün, böylece hiçbir şey kaçırılmasın

Etkili planlama için öncelik etiketleri belirleyin, görevler atayın ve yorumlar ekleyin

🔑İdeal: Müşterilerin sorunlu noktalarını değerlendirmek ve çözümler üretmek için bir araç arayan UX tasarımcıları ve ürün ekipleri.

9. ClickUp Kullanıcı Persona Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Persona Şablonu ile araştırma verilerini düzenleyin ve hedef kitle oluşturun

Yenilikçi çözümler geliştirmek için ideal müşterilerinizin tercihlerini anlamanız gerekir ve ClickUp Kullanıcı Profili Şablonu bu ideal profili oluşturmanıza yardımcı olur.

İster yeni bir ürün piyasaya sürün ister mevcut bir ürünü iyileştirmeye çalışın, şablon sayesinde müşteri ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Neden beğeneceksiniz:

Hikayeleri, motivasyonları, zorlukları, beklentileri ve diğer önemli müşteri ayrıntılarını listeleyin ve bir görselle zenginleştirin

Çözümleri belirlemek için destekleyici gerçekleri ve bilgileri ekleyin

Bilgileri kolayca anlayıp başvurabilmek için renk kodlu kategoriler oluşturun

Çözümler için beyin fırtınası yapın ve yanıtları persona ile birlikte listeye alın

Görev yönetimini entegre ederek fikirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayın

🔑İdeal: Müşteri profilleri oluşturmak için yapılandırılmış bir yaklaşım arayan pazarlamacılar ve ürün ekipleri.

10. ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu ile sorunlu noktaları belirleyin ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi oluşturun

ClickUp Kullanıcı Akışı Şablonu ile kullanıcı akışlarını görselleştirmek çok kolay.

Şablon, kullanıcıların ürününüzle veya web sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamanıza ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur.

Takımlar, kullanıcı yolculuklarını görselleştirme ve müşteri deneyimini optimize etme konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için bu şablonu kullanabilir.

Neden beğeneceksiniz:

Bağlayıcıları kullanarak beyaz tahtada kullanıcı akışının her adımını tanımlayın

Görüntüler ve simgeler ekleyerek kullanıcı yolculuğu haritası oluşturun

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş bir kullanıcı yolculuğu oluşturun

Kullanıcı akışını düzenli olarak güncellemek için yinelenen görevler ayarlayın

Adımları görevler olarak ekleyin ve ilgili takım üyelerine atayın

🔑İdeal: Kullanıcı yolculuğunu geliştirmek isteyen UX tasarımcıları, pazarlamacılar ve ürün ekipleri.

🧠 İlginç bilgi: İnsan beyni görüntüleri işlemek için yalnızca 13 milisaniyeye ihtiyaç duyar ve görüntüleri metin biçimlerinden 60.000 kat daha hızlı işler.

11. ClickUp Kullanıcı Çalışmaları Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanıcı Çalışmaları Şablonu ile geri bildirim toplayın ve tasarım odaklı düşünme fikirlerini uygulayın

Hizmetleri geliştirmenin en etkili yolu, müşteri geri bildirimlerini toplamak ve iyileştirme alanlarını belirlemektir. Ancak, girdileri düzenlemek karmaşıktır; çok sayıda sohbet arasında kolayca kaybolabilir.

ClickUp Kullanıcı Çalışmaları Şablonu, geri bildirimlerin toplanmasından düzenlenmesine ve çözümlerin bulunmasına kadar her adım için sorunsuz bir yapı sunar.

Böylelikle, takımınız ham geri bildirimleri eyleme geçirilebilir iyileştirmelere dönüştürebilir, en acil sorunları önceliklendirebilir ve kullanıcı deneyimini netlik ve verimlilikle sürekli olarak geliştirebilir.

Neden beğeneceksiniz:

Anket veya görüşme gibi kaynağı ve müşteri iletişim bilgilerini listeye ekleyin

Kolay izleme için kullanıcı türlerini mesleğe ve yaş grubuna göre sınıflandırın

Araştırma adımlarını Yeni girdi, Doğrulama, Analiz, Öneri, Reddedildi ve Kapalı olarak tanımlayın

Araştırma Süreci Görünümü ile kullanıcı araştırmalarının ilerlemesini izleyin

Sorunları önceliklendirin ve Eylem Gerektiren Görünüm ile eyleme geçirilebilir görevler oluşturun

Belirlenen her geçerli sorun için doğru eylem planını belirleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Müşteri deneyimi hakkında içgörüler elde etmek ve çözümler üretmek isteyen UX tasarımcıları ve ürün ekipleri.

12. ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu ile kullanıcı test oturumlarını planlayın ve ilerlemeyi izleyin

Kullanılabilirlik testleri mi yapmak istiyorsunuz? Tüm süreci sorunsuz bir şekilde yönetmenize ve geri bildirimleri düzenleyerek verimli çözümler bulmanıza yardımcı olan ClickUp Kullanılabilirlik Testi Şablonu'nu kullanın.

Kullanıcıların gerekli özelliğin verimli kullanılabilirlik testi için izlemeleri gereken adımları tanımlayın ( ) ve geri bildirim sağlamalarını veya ekran görüntüleri eklemelerini isteyin. Her adım için Hakkımda bölümü ve geri bildirim bölümleri ekleyin.

Bu beyaz tahta şablonu, müşterilerinizi gerçekten memnun edecek ürünler tasarlamak için önemli geri bildirimleri toplamanızı sağlar.

Neden beğeneceksiniz:

Kullanıcıların geri bildirimlerini tek bir yerde düzenleyerek fikir üretin

Süreç ve ayrıntıları geliştirmek için akışlar, bağlayıcılar, grafikler ve görseller ekleyin

Müşteri geri bildirimlerini analiz edin ve belirlenen sorunlu noktalara göre çözümler üretin

Görevler oluşturun, öncelikler ve bağımlılıklar belirleyin, buna göre planlayın ve takip edin

🔑İdeal kullanım alanları: Yeni geliştirmeler hakkında müşteri geri bildirimi almak ve daha fazla iyileştirme yapmak isteyen ürün ekipleri.

13. ClickUp Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu ile testler yapın ve ürün performansını değerlendirin

Kullanılabilirlik testi, hedef kitleyi tanımlamaktan ideal örnek kişileri belirlemeye, geri bildirim toplamaya, analiz etmeye ve daha fazlasına kadar bir dizi dikkatle planlanmış adımdan oluşur.

Karmaşık mı görünüyor? Ancak, ClickUp Kullanılabilirlik Testi Planı Şablonu gibi yapılandırılmış bir yaklaşımınız varsa durum böyle değildir.

Neden beğeneceksiniz:

Adımları içeren kontrol listeleri oluşturun: Planlama, Örnekleri belirleme, Malzemeleri temin etme ve Testleri gerçekleştirme

Katılımcı seçimi, analiz ve daha fazlası gibi alt görevler oluşturun

Analistler, işe alım uzmanları ve diğerleri gibi takım üyelerine öncelikleri belirleyin ve görevler atayın

Proje adı ve açıklaması, test yöntemi, test liderinin adı ve daha fazlası gibi ayrıntıları yakalamak için özel öznitelikler uygulayın

Testleri tamamlandı olarak işaretlerken ilerlemeyi otomatik olarak izleyin

🔑İdeal: Kullanılabilirlik testi planını verimli bir şekilde hazırlamak isteyen UX tasarımcıları ve takımları.

💡Pro İpucu: Sorunlu noktaları belirlemek, tasarımı basitleştirmek, fikirler üretmek ve bunları test etmek için yapılandırılmış bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Bu kullanılabilirlik testi şablonlarını inceleyin ve testlerinizi daha verimli ve etkili hale getirin.

14. ClickUp Problem Tanımlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sorun Tanımlama Şablonu ile müşteri davranışlarını anlayın ve ihtiyaçları analiz edin

ClickUp Problem Tanımlama Şablonu ile müşterilerinizi daha kolay anlayabilirsiniz. Bu şablon, müşterileriniz hakkında ayrıntılı bilgiler, hedefleri, karşılaştıkları sorunlar ve duyguları hakkında bilgi toplamak için anket taslağı hazırlamanıza yardımcı olur.

Tasarım geri bildirimi için müşterilere otomatik anketler göndermenize ve müşteriler anketi tamamladığında sorunları kolay analiz için kategorilere ayırmanıza olanak tanır.

Şablon ayrıca girdileri düzenlemenize ve ideal çözümleri bulmanıza yardımcı olur.

Neden beğeneceksiniz:

Hedef kitleyi belirleyin ve müşteri profili oluşturun

Belirlenen tüm sorunların, gereksinimlerin ve engellerin bir özetini oluşturun

Tüm yanıtları belgelerde düzenleyin, böylece önemli geri bildirimleri asla kaçırmayın

İlerlemeyi takip etmek için müşteri sorunlarını kategorilere ayırın

Sorun tanımlarını analiz edin ve çözümleri listeleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için müşteri geri bildirimlerini yapılandırılmış bir şekilde toplamak, analiz etmek ve bunlara göre hareket etmek isteyen araştırmacılar.

15. ClickUp Tasarım Sprint Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tasarım Sprint Şablonu ile hedefleri tanımlayın, görevleri planlayın ve takımla koordinasyon sağlayın

Tasarım sprintine başlamadan önce, planı özetleyen kapsamlı bir belgeye ihtiyacınız vardır. Planda herhangi bir eksiklik, karışıklığa ve hatalara yol açar. ClickUp Tasarım Sprint Şablonu, bu hataları önlemeye yardımcı olur.

Klasör şablonu, tasarım odaklı düşünme sürecinin her adımı için gerekli tüm ayrıntıları listeleyen ayrı belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, not tutanlardan pazarlama uzmanlarına ve teknoloji uzmanlarına kadar her üyenin rolünü açıkça tanımlar.

Görevleri harita, eskiz, karar, prototip ve test gibi farklı listelere taşımak için tetikleyiciler ayarlayın.

Neden beğeneceksiniz:

Beyin fırtınası, prototip oluşturma, kullanıcı testi vb. sprint aşamalarını içeren tasarım sprint sürecini Pano Görünümü 'nde haritalayın

Harita listesinde adımları listeleyin, notlar ekleyin ve dosyaları haritalayın

Çözüm notlarını, fikirleri ve eskiz dosyalarını listeye ekleyin

Tasarım sprintinin zaman çizelgesini ve görevlerini planlamak için Takvim Görünümü 'nü kullanın

Testler gerçekleştirin ve test listesinde kullanıcı puanlarını ve geri bildirimlerini listeleyin

🔑İdeal kullanım alanları: Yaratıcı fikirler üretmek ve bunları verimli bir sprint ile hayata geçirmek isteyen ürün tasarım takımları.

➡️ Ayrıca okuyun: Tasarım Odaklı Düşünme Sürecinin Adımları ve Örnekleri

16. ClickUp Atölye Geri Bildirim Anketi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Atölye Geri Bildirim Anketi Şablonu ile geri bildirim toplayın ve bilinçli kararlar alın

İlk tasarım odaklı düşünme atölyenizi düzenlediniz ve şimdi güçlü yanlarınızı ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için geri bildirime mi ihtiyacınız var? Tam da bunu yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış ClickUp Atölye Geri Bildirim Anketi Şablonu'nu deneyin.

Kartları kullanarak tüm geri bildirimleri tek bir yerde düzenleyebilir, kapsamlı ve kolay anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz. Aldığınız girdileri bir sonraki atölye planlarınızı geliştirmek için kullanın.

Neden beğeneceksiniz:

Geri bildirim formunu hizmet ve hizmet sağlayıcılarla ilgili sorularla özelleştirin

Otomasyonu kullanarak hatırlatıcılar planlayın ve anketi göndermeden önce test edin

Hizmet Sağlayıcı, Satın Alma Tarihi, Müşteri Seviyesi ve Genel Değerlendirme gibi Özel Alanlarla önemli verileri yakalayın

Hizmetleri ve hizmet sağlayıcıları sırasıyla Hizmet Derecelendirme Görünümü ve Sağlayıcı Derecelendirme Görünümü'nü kullanarak değerlendirin

Katılımcıların geri bildirimlerine genel bir bakış için Genel Öneri Görünümü'nü, ayrıntılı geri bildirimleri incelemek için Geri Bildirim Görünümü'nü kullanın

🔑İdeal kullanıcılar: Atölye organizatörleri, kolaylaştırıcılar ve eğitmenler, atölye çalışmalarının ardından geri bildirim toplamak ve optimizasyon fırsatları ve noktaları bulmak isteyenler.

17. Slidesgo tarafından hazırlanan PPT Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Şablonu

slidesgo aracılığıyla

Slidesgo'nun PPT Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Şablonu, tasarım odaklı düşünme atölyesi planlamasını kolaylaştırır. Şablonun görsel olarak çekici biçimi, beyin fırtınası yapmak ve öğrenmek için ilgi çekici bir yol sunar.

İndirilebilir tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonu Google Slaytlar, PowerPoint veya Canva'ya kaydedilebilir. Etkili bir oturum sağlamak için ihtiyacınız kadar slayt ekleyin veya tasarım odaklı düşünme projesine göre mevcut slaytlarda değişiklikler yapın.

Neden beğeneceksiniz:

Fikirleri, gerçekleri ve destekleyici bilgileri dahil edin, böylece herkes aynı sayfada olsun

Simgeler, düz simgeler, grafikler, resimler, zaman çizelgeleri ve maketler kullanarak slaytları özelleştirin

Kullanıcı profili, fikir üretme, neden-sonuç ilişkileri ve soru-cevaplarla senaryoları değerlendirin

🔑İdeal: Verimli bir tasarım odaklı düşünme atölyesi düzenlemek isteyen tasarım ekipleri

18. Miro tarafından hazırlanan Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Şablonu

miro aracılığıyla

Sadece bir konseptten bir teklife geçmek mi istiyorsunuz? Miro'nun Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Şablonu, sürecin her adımını destekler.

Listelenen birçok seçenek arasından en uygun yöntemi seçmenize ve her bir yön için doğru çözümü bulmak üzere beyin fırtınası yapmanıza olanak tanır.

Prototip veya sunum oluşturmak, insanlarla görüşmek, afinite haritalama denemek, Zorluk/Önem matrisleri oluşturmak, empati haritaları oluşturmak veya diğerlerini yapmak istiyorsanız, şablonlar bu işlemleri sorunsuz ve yapılandırılmış hale getirir.

Neden beğeneceksiniz:

Her fikir, teknik ve adım için ilgili bilgileri eklemek için yapışkan notlar kullanın

Bilgi sunmak için zihin haritaları, kullanıcı kartları, tablolar ve zaman çizelgeleri oluşturun

Doğru verileri toplamak, hesaplamalar yapmak, analizler gerçekleştirmek ve daha fazlasını yapmak için araçlarla entegre edin

Önceki özetleri inceleyin ve yorumlarda takımla yeni fikirleri tartışın

🔑İdeal kullanım alanları: Müşteri sorunlarına yenilikçi çözümler bulmak isteyen tasarım ve ürün takımları.

✨Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi Nasıl Düzenlenir — Adım Adım Kılavuz Zorluğu tanımlayın: Çözmek istediğiniz sorunu netleştirin ve kullanıcı odaklı, açık bir hedef belirleyin

Doğru katılımcıları davet edin: Farklı işlevlerden takım üyeleri, paydaşlar ve ideal olarak bazı son kullanıcıları dahil edin

Gündemi belirleyin ve her aşamaya zaman ayırın: Her tasarım odaklı düşünme aşamasına zaman ayırın: Empati kurun, Tanımlayın, Fikir üretin, Prototip oluşturun ve Test edin

Empatizan: Kullanıcı araştırmalarını paylaşın, görüşmeler yapın veya kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak için empati haritaları oluşturun

Sorunu tanımlayın: İçgörüleri net bir sorun tanımına veya Bakış Açısı'na (POV) dönüştürün

Fikir üretme: Beyin fırtınasını kolaylaştırın (ör. "Nasıl yapabiliriz?" soruları) ve kaliteden çok niceliği teşvik edin

Fikirleri önceliklendirin: Oylama, etki-çaba matrisi veya diğer teknikleri kullanarak en iyi fikirleri seçin

Prototip: Fikirleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek için düşük kaliteli maketler veya modeller oluşturun

Test edin ve geri bildirim toplayın: Prototipinizi kullanıcılar veya paydaşlarla paylaşın, tepkileri gözlemleyin ve geri bildirim toplayın

Özet ve sonraki adımlar: Öğrendiklerinizi değerlendirin, takip görevleri atayın ve hangi fikirlerin ilerleyeceğine karar verin

İyi bir tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonu nedir?

Tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonu, hedeflerinizi destekler ve katılımcıların takip etmesi kolaydır.

Tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonu seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Hedeflerle uyum : Kullanıcı araştırması, fikir üretme veya prototip oluşturma gibi atölye çalışmanızın hedefine uygun bir şablon arayın

Aşamaların netliği : Tasarım odaklı düşünmenin her aşamasını (empati kurma, tanımlama, fikir üretme, prototip oluşturma ve test etme) net bir şekilde temsil eden şablonları seçerek sorunsuz bir akış sağlayın. Farklı bölümler için ayrılmış alanlar karışıklığı önler

Yerleşik öneriler : Takımınızı doğru yöne yönlendirmek için komut istemleri, talimatlar veya örnekler içeren şablonları tercih edin

İşbirliği dostu : Gerçek zamanlı girdi ve takım çalışmasına olanak tanıyan şablonları kullanın. Bu, takımların uyumlu çalışmasını sağlar ve etkili işbirliğini garanti eder

Kolay özelleştirme : Şablonun takımınızın boyutuna, sektörünüze veya zaman diliminize göre uyarlanabilmesini sağlayın. Özelleştirilebilir şablonlar, bilgileri sunmayı kolaylaştırır

Otomasyonlar : Hesaplamalar, hatırlatıcılar ve görevleri bir sonraki aşamalara taşıma için otomasyon içeren şablonları değerlendirin. Bu, manuel işleri azaltır ve iş akışının sorunsuz ve doğru olmasını sağlar

Yaratıcı araçlar: Açık düşünmeyi teşvik eden, yapışkan notlar kullanabileceğiniz, eskiz yapmaya olanak tanıyan ve geri bildirim paylaşımını kolaylaştıran düzenleri seçin. Bu, yaratıcı düşünmeyi teşvik eder ve sorunsuz bir işbirliği sağlar

ClickUp ile Beyin Fırtınası Oturumlarını Daha Verimli Hale Getirin

Tasarım odaklı düşünme atölyesi şablonları, yaratıcı fikirler üretmek, müşteri ihtiyaçlarını analiz etmek, çözümler keşfetmek, bunları test etmek ve iyileştirmek için etkili bir yol sunar.

İster yeni bir ürün piyasaya sürüyor ve müşteri deneyimini değerlendirmek istiyor olun, ister kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyuyor olun, bu şablonlar yaratıcı düşünme sürecini kolaylaştırır.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, tasarım odaklı düşünme atölyelerinin planlanmasını ve düzenlenmesini kolaylaştırır. İşbirliği araçları ve özelleştirilebilir şablonlarla ClickUp, yaratıcılığı sınırlamadan netlik sağlar, takımların işbirliği yapmasına, uyumlu kalmasına ve gerçek hayattaki kullanıcı içgörülerine dayalı daha hızlı ve daha akıllı kararlar almasına yardımcı olur.

Dağınık fikirleri yapılandırılmış çözümlere dönüştürün. ClickUp'a bugün kaydolun!