Açık ve Yasal Olarak Geçerli Anlaşmalar İçin Ücretsiz Müşteri Sözleşme Şablonları

Sözleşme imzalamayı sadece bir formalite mi sanıyorsunuz? Bir daha düşünün.

Müşteri ilişkinizin gerçekten başladığı an budur. İyi hazırlanmış bir sözleşme, sorunsuz bir işbirliği için zemin hazırlar, her iki tarafın da aynı sayfada olduğunu, korunduğunu ve işe koyulmaya hazır olduğunu garanti eder.

Ancak, küçük bir işletme sahibiyseniz, hukuki jargonu (ve çok yüksek avukat ücretlerini) anlamak zor olabilir.

Sözleşmeyi kendi başınıza hazırlamak isteyebilirsiniz.

Evet, ilk bakışta yapılabilir görünüyor. Ancak dikkatli olun: Resmi sözleşmeleri kendiniz hazırlamak, yanlış yorumlanabilecek şartlar, uygulanamaz hükümler veya en kötüsü hukuki ihtilaflar gibi çeşitli sonuçlara yol açabilir.

Dolayısıyla, tek başına çalışan bir girişimci, serbest çalışan, ajans veya küçük işletme sahibiyseniz, önceden tasarlanmış 19 müşteri sözleşmesi şablonunun bulunduğu bu listeye göz atın. Bunları kullanın ve zamandan tasarruf edin!

Müşteri Sözleşmesi Şablonları Nedir?

Müşteri sözleşmesi şablonları, işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların net beklentiler belirlemelerine ve iş şartlarını resmileştirmelerine olanak tanıyan, kullanıma hazır yasal belgelerdir. Genellikle işin kapsamı, proje zaman çizelgeleri, ödeme koşulları, gizlilik maddeleri vb. bölümleri içerir.

Bu tür sözleşme şablonları tutarlılığı artırmaya, yasal riskleri önlemeye ve her iki tarafın projenin hüküm ve koşulları üzerinde anlaşmasını sağlamaya yardımcı olur.

En İyi Müşteri Sözleşmesi Şablonlarına Genel Bakış

İyi bir müşteri sözleşmesi şablonu nedir?

Geçerli bir müşteri sözleşmesi şablonu bulmak kolaydır. Ancak, sözleşmenizin her iki taraf için de işe alım sürecini kolaylaştırdığından emin olmak istiyorsanız, şablonda aramanız gereken birkaç temel unsur vardır:

✨ Kullanım kolaylığı: Basit bir düzene sahip bir şablon arayın. Her iki taraf için de kullanımı ve gezinmesi kolay olduğundan emin olmak için biçimlendirmesini, yapısını ve tasarımını kontrol edin

✨ Yasal geçerlilik: Yasal olarak bağlayıcı belgeler oluşturmanıza olanak tanıyan bir şablon seçin. Şablon, ilgili maddeleri içermeli ve tüm gerekli yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bu, hizmet sözleşmesinin yasal olarak uygulanabilir olmasını sağlar

✨ Özelleştirilebilirlik: İhtiyaçlarınıza göre bölümlerini düzenleyebileceğiniz bir şablon seçin. Örneğin, hükümler, gecikme ücreti hükümleri vb. gibi öğeleri ekleyip kaldırabilmelisiniz.

✨ Kapsamlılık: İşbirliği sözleşmesinin tüm önemli yönlerini kapsayan bir şablon seçin. Şablon, hem sizin hem de müşteriniz için netlik ve koruma sağlamak amacıyla teslim edilecekler, zaman çizelgeleri, ödeme koşulları, gizlilik ve yasal hükümleri içermelidir

✨ Netlik: İyi bir müşteri sözleşmesi şablonu, hata veya yanlış anlaşılma riskini azaltmak için açık ve basit bir dil kullanmalıdır

✨ Profesyonel görünüm: Güçlü ve profesyonel bir görünüme sahip şablonları tercih edin (standart düzen, tasarım, stil vb.). Bu, müşterilerinizi etkilemek ve güvenlerini kazanmak için sağlam bir ilk izlenim bırakmanıza yardımcı olacaktır

Müşteri Sözleşme Şablonları

Hem profesyonel hem de özelleştirmesi kolay sözleşmeler oluşturmakta zorlanıyor musunuz?

Freelancer'lar, ajanslar ve küçük işletme sahiplerinin zaman kazandıran ve güven oluşturan açık ve güvenilir sözleşmelerle müşteri kazanım sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ın 19 müşteri sözleşmesi şablonuna göz atın.

1. ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu ile hukuk uzmanlarına ihtiyaç duymadan yüklenici sözleşmeleri oluşturun

Temel bir sözleşme şablonu arıyorsanız, ClickUp Yüklenici Sözleşmesi Şablonu'nu tercih edin. İşin kapsamı, son teslim tarihleri ve teklifler gibi önemli unsurları özetleyen standart bir düzendir.

Bu şablon ayrıca gizli bilgiler, tazminat vb. gibi ek maddeler belirlemenize de olanak tanır. Bu sayede satın alma sözleşmeleri, bağımsız yüklenici sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri vb. gibi çeşitli sözleşmeler oluşturmak için uygundur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Net teslimatlar ve ödeme ayrıntılarını tanımlayın

Hizmet sözleşmeleri veya ürün satışları için maddeleri özelleştirin

Dönüm noktaları, son tarihler ve cezalar için bölümler ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yeni veya mevcut müşterilerle hizmet sözleşmeleri düzenleyen serbest çalışanlar, ajanslar ve işletmeler.

2. ClickUp İş Sözleşmesi Örnek Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Sözleşmesi Örnek Şablonunu kullanarak yasal olarak bağlayıcı iş sözleşmelerini zahmetsizce oluşturun

ClickUp İş Sözleşmesi Örnek Şablonu, girişimciler ve küçük işletme sahipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir sözleşmedir. Sözleşmeleri tek bir yerde kapsamlı bir şekilde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

Şablon ayrıca, sözleşmenin tamamlanma aşaması hakkında sizi bilgilendirmek için yerleşik bir ilerleme izleyici ile birlikte gelir. Ancak en iyi yanı, sözleşmede bahsedilen maddeleri anlamayı çok kolaylaştıran basit dilidir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Gizlilik ve rekabet etmeme anlaşmalarına ilişkin maddeler ekleyin

Anlaşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk için hükümler ekleyin

Sözleşme revizyonlarını ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hizmet şartlarını, ürün satışlarını veya ortaklıkları belirleyen küçük işletme sahipleri, yeni kurulan şirketler ve girişimciler.

💡Pro İpucu: ClickUp Belgeleri'ndeki Ask AI özelliğini kullanarak anında sözleşmeler ve teklifler oluşturun!

3. ClickUp Sözleşme Şablonu Eki

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Eki Şablonu ile sözleşmelerde düzenleme yapmayı basitleştirin

Eski bir sözleşmeyi yenilemek veya yakın zamanda taslak olarak hazırlanan bir sözleşmede değişiklikler yapmak mı istiyorsunuz? ClickUp Sözleşme Eki Şablonu ile süreci basitleştirin.

Bu şablonla, siz veya karşı taraf, sözleşmenin tamamını yeniden düzenlemeye gerek kalmadan sözleşmeyi kolayca düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, süreç boyunca şeffaflık sağlanır. Böylece, bir taraf değişiklik yaparsa, diğer taraf da bu değişikliklerden haberdar olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Takım üyelerinin değişiklikler için yorum veya öneriler eklemesine izin verin

Sözleşme değişiklikleri için tarih izlemeyi otomatikleştirin

Yerel yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje yöneticileri, hukuk firmaları ve danışmanlar, mevcut sözleşmeleri yeniden yazmadan güncellemek için.

4. ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu ile sözleşmeleri imzalamadan önce doğruluğunu kontrol edin

ClickUp Sözleşme İnceleme Şablonu, bir sözleşmeyi imzalamadan önce hukuki tavsiye almak isteyen herkes için idealdir.

Sözleşmede bahsedilen tüm şartlar, koşullar ve maddelerin net ve düzenli bir görünümünü sunar. Bu, belgeleri imzalamadan önce hızlı bir şekilde gözden geçirmenize yardımcı olur. Ayrıca, sözleşmeleri saklamak ve durumlarını izlemek için merkezi bir dijital konum sunar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz

İnceleme ve onay için anahtar sözleşme şartlarını vurgulayın

Onay iş akışlarını entegre ederek inceleme süreçlerini hızlandırın

Zamanında geri bildirim sağlamak için inceleme ilerlemesini takip edin

🔑 İdeal kullanım alanları: Hukuk danışmanları, satın alma ekipleri ve iş sahipleri, sözleşmelerin imzalanmadan önce standartlara uygunluğunu sağlamak için.

5. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu ile anında profesyonel iş sözleşmeleri oluşturun

İş için kapsamlı bir sözleşme oluşturmak büyük bir hassasiyet gerektirir, ancak ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu ile bu çok kolay.

İş tanımından şartlar ve koşullara kadar, yasal olarak uygulanabilir bir iş sözleşmesinde bulunması gereken tüm unsurlar şablonda mevcuttur. Bu sayede, ilgili tarafların beklentileri uyumlu hale gelir ve faizleri korunur. En iyi yanı nedir? Şablon kolayca özelleştirilebilir ve profesyonel bir düzene sahiptir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tam zamanlı, yarı zamanlı veya serbest çalışanlar için şartları özelleştirin

Fikri mülkiyet sahipliğine ilişkin maddeler ekleyin

İş tamamlanma dönüm noktalarını ve ilerlemeyi izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları yöneticileri, proje koordinatörleri ve yükleniciler, teslim edilecekler ve iş koşulları için beklentileri belirlerken.

🚨 ClickUp Insight: Çalışanların %32'si zaman zaman planlanan saatlerin ötesinde çalışırken, %24'ü çoğu gün fazla mesai yapıyor. Sorun nedir? Sınırlar olmadan, fazla mesai istisna yerine norm haline gelir. Bazen, bu sınırları belirlemek için biraz yardıma ihtiyacınız olabilir. ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'den devreye girmesini ve sizin için optimize edilmiş bir program oluşturmasını isteyin. Çalışma alanınıza doğrudan entegre olan bu özellik, hangi görevlerin gerçekten acil olduğunu ve hangilerinin acil olmadığını gösterir! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve iş verimliliğinde %12 artış sağlıyor.

6. ClickUp İç Tasarım Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İç Tasarım Sözleşme Şablonunu kullanarak iç tasarım projeleriniz için resmi sözleşmeler oluşturun

Sektörünüzün yasal gerekliliklerini karşılayan bir sözleşme düzeni arıyorsanız, ClickUp İç Tasarım Sözleşmesi Şablonunu edinin.

Genel olarak uyumlu bir iç tasarım sözleşmesi için gerekli görülen maddelere dayanmaktadır. Örneğin, hizmetlerin kapsamı, zaman çizelgesi, teslim edilecekler, nihai ürün vb. Şablon, anlaşılması kolay bir dil ve basit bir tasarımla kullanıcı dostudur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Malzeme ve mobilya seçimlerine ilişkin maddeler ekleyin

Proje aşamalarına göre ödeme ayrıntılarını özelleştirin

Tasarım projesinin dönüm noktalarını ve bütçe ayarlamalarını izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: İç mimarlar, tasarım firmaları ve konut veya ticari projeler için müşteri beklentilerini yöneten yenileme danışmanları.

💡Profesyonel İpucu: Mükemmel sözleşme şablonuna mı ihtiyacınız var? AI masaüstü yardımcınız Brain MAX ile, kusursuz dil için Claude, derinlemesine akıl yürütme için ChatGPT 5 ve daha fazlasını içeren çok sayıda LLM modelinin en iyilerini elde edersiniz. İster açık ve profesyonel maddeler hazırlıyor ister karmaşık hukuki mantıklarla uğraşıyor olun, Brain MAX en iyi AI modellerini bir araya getirerek, tek bir yerden güvenle ve kolaylıkla kusursuz sözleşme şablonları oluşturmanızı sağlar.

7. ClickUp Catering Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Catering Sözleşme Şablonu ile her etkinlik için ayrıntılı catering sözleşmeleri tasarlayın

ClickUp Catering Sözleşme Şablonu, karmaşık catering sözleşmelerinin oluşturulmasını basitleştirir.

İster deneyimli bir profesyonel ister yeni başlayan biri olun, belgenin basit gezinme yapısı ve dili, her proje için ayrıntılı sözleşmeler oluşturmanızı kolaylaştırır. Öğelerin aralığı, sabit ücret vb. gibi özel bölümler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, tüm catering sözleşmelerinizi kolay erişim için merkezi bir konumda saklamak için de kullanabilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Menü öğeleri ve özel taleplerle ilgili müşteri onaylarını izleyin

Ödeme koşullarını ve olası fazla mesai ücretlerini özetleyin

Beslenme tercihleri ve kısıtlamaları için bir bölüm oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Düğün, parti ve kurumsal etkinlikler için sözleşmeler yapan catering şirketleri, etkinlik planlayıcıları ve mekan yöneticileri.

8. ClickUp Fotoğrafçılık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fotoğrafçılık Sözleşme Şablonu ile fotoğraf çekimleriniz için yasal olarak uygulanabilir sözleşmeler oluşturun

Daha önce hiç resmi bir sözleşme hazırlamamış bir fotoğrafçı mısınız? ClickUp Fotoğrafçılık Sözleşme Şablonunu deneyin. Bu özel sözleşme, profesyonel bir fotoğrafçılık sözleşmesinin fotoğrafçının haklarını korumak için içermesi gereken her yönü vurgular.

En önemlisi, fikri mülkiyet sahipliğini tanımlar, böylece karşı taraf sözleşmeyi ihlal ederse nihai ürün üzerindeki yetkinizi belirleyebilirsiniz. Bunun dışında, işin kapsamını, maliyetleri, şartları ve koşulları vb. de belirtir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Görsel hakları, kullanım ve fikri mülkiyet ile ilgili maddeler ekleyin

Saat veya oturum sayısına göre fiyatlandırma belirleyin

Post prodüksiyon ve düzenleme şartları için bir bölüm oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Etkinlikler veya markalaşma projeleri için fotoğraf çekimi sözleşmeleri düzenleyen profesyonel fotoğrafçılar, stüdyolar ve serbest çalışan yaratıcılar.

🧠 İlginç bilgi: Elektronik imza kavramı, 2000 yılında ESIGN Yasası ile ABD'de resmi olarak tanınmış ve dijital sözleşmeler yasal olarak geçerli hale gelmiştir.

9. ClickUp Temizlik Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Temizlik Sözleşmesi Şablonu ile basit ama spesifik temizlik sözleşmeleri kullanın

Temizlik işi için bir sözleşme oluşturmak, sizinle müşteriniz arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkana kadar gereksiz görünebilir. ClickUp Temizlik Sözleşmesi Şablonunu kullanarak bunu önleyin.

Kapsamlı bir şekilde tasarlanmış bu şablon, temizlik programı, sıklık, ödeme tutarı, kendi ekipman ücretleri vb. gibi önemli proje unsurlarını özetlemenizi sağlar, böylece beklentiler netleşir. Şablon ayrıca son derece özelleştirilebilir. Projenin ihtiyaçlarına göre öğeleri kolayca ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Düzenli veya tek seferlik temizlik hizmetleri için şartları özelleştirin

Ziyaret sıklığını ve gerçekleştirilecek belirli görevleri özetleyin

Büyük ölçekli mülkler veya özel temizlik için ayarlamalar yapın

🔑 İdeal kullanım alanları: Temizlik hizmeti sağlayıcıları, temizlik işleri yapan işletmeler ve devam eden veya tek seferlik temizlik işlerini koordine eden mülk yöneticileri.

10. ClickUp DJ Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Kapsamlı DJ sözleşmeleri oluşturun ve ClickUp DJ Sözleşme Şablonu ile haklarınızı koruyun

Parti mi planlıyorsunuz? ClickUp DJ Sözleşme Şablonu, özel DJ sözleşmeleri oluşturmanıza yardımcı olan, kullanımı kolay bir düzendir. Yasal olarak uygulanabilir ve tarih, saat, etkinlik konumu, hizmet saatleri, ödeme vb. gibi önemli maddeleri içerir.

Hizmetinizin kapsamını tanımlamak ve faizlerinizi korumak için resmi bir sözleşmeye ihtiyaç duyduğunuz büyük ölçekli etkinliklerde kullanıma özellikle uygundur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Ekipman, seyahat ve kurulum sorumluluklarını tanımlayın

Ödemeleri, bahşişleri ve fazla mesai ücretlerini izleyin

İptal veya yeniden planlama koşulları için bir bölüm oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: DJ'ler, eğlence ajansları ve özel ve kurumsal etkinlikler için müzik hizmetleri sağlayan etkinlik koordinatörleri.

11. ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu ile sözleşmelerinizi manuel olarak yönetmeden yönetin

Birden fazla sözleşmeyi yönetmek, özellikle bu amaç için özel bir takımınız yoksa (spoiler uyarısı: kimsenin yoktur), başlı başına bir görevdir. Neyse ki, ClickUp Sözleşme Yönetimi Şablonu bu noktada devreye girer.

Satış, satın alma, istihdam, hizmet, gizlilik sözleşmeleri vb. her sözleşme türü için ayrı bölümler içeren bir sözleşme kitaplığı oluşturarak işiniz için düzenleyebilirsiniz. Ayrıca her sözleşmeyi izleyebilir, son tarihler belirleyebilir ve ihtiyaç duyduğunuzda hukuki danışmanlık için geri çağırabilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Takım üyeleri ve müşterilerle tek bir yerden işbirliği yapın

Sözleşme dönüm noktalarını, ödemeleri ve son tarihleri izleyin

Sözleşme durumu ve performansı hakkında gerçek zamanlı raporlar oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Birden fazla sözleşmeyi izleyen, saklayan ve yöneten hukuk departmanları, proje yöneticileri ve operasyon takımları.

💡 Profesyonel İpucu: İmzalı sözleşmelerinizi bulut depolama, sözleşme yönetimi aracı veya hatta özel bir klasör sistemi kullanarak güvenli bir şekilde saklayın. Kolay erişim, daha sonra ayrıntılara başvurmanız gerektiğinde yardımcı olur. 🗃️

12. ClickUp Freelance Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Freelance Sözleşme Şablonu ile sıfırdan profesyonel serbest sözleşmeler oluşturmanın zorluğunu ortadan kaldırın

Serbest çalışan biriyseniz, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmenin değerini muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. Ancak ClickUp Serbest Çalışan Sözleşme Şablonu ile çok kısa sürede bir sözleşme oluşturabilirsiniz.

Bu şablon, serbest sözleşmenin tüm temel bölümlerini kapsar: kapsam, zaman çizelgesi, ödeme ve daha fazlası. Haklarınızı korumak için revizyon sınırları veya geç ödeme koşulları gibi maddelerle kolayca özelleştirebilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Saatlik veya proje bazlı ödeme koşulları için maddeleri vurgulayın

Zamanı, teslim edilecekleri ve revizyonları izleyin

Fikri mülkiyet haklarını ve kullanımını tanımlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Farklı sektörlerde birden fazla müşteriyle çalışan serbest çalışanlar, bağımsız yükleniciler ve tek başına çalışan girişimciler.

13. ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonunu kullanarak proje yönetimi hizmetlerinizi kolaylaştırın

Şirketiniz proje yönetimi dış kaynak hizmetleri sağlıyorsa, ClickUp Proje Yönetimi Hizmetleri Sözleşme Şablonu sizin için en iyi kaynaktır. Takımınızı ve müşterinizi aynı anda yönetmenize yardımcı olur.

Bu şablonla, müşteriniz için hizmet kapsamınızı, ödemeyi, zaman çizelgesini vb. özetleyebilir ve aynı zamanda iç takımınızın rol ve sorumluluklarını da tanımlayabilirsiniz. Bu, işleri şeffaf ve uyumlu tutarken süreci kolaylaştırır — hem şirket içinde hem de dışında.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Belirli proje yönetimi çıktılarını ve zaman çizelgelerini tanımlayın

Projede yer alan her iki tarafın sorumluluklarını özetleyin

Proje aşamalarına göre ödeme planlarını özelleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteriler için uçtan uca proje teslimatı gerçekleştiren proje yönetimi danışmanları ve hizmet tabanlı işletmeler.

14. ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonu ile hukuk danışmanı olmadan profesyonel satın alma sözleşmeleri oluşturun

Profesyonel satın alma sözleşmeleri oluşturmak için belirli bir sözleşme şablonu mu arıyorsunuz? ClickUp Satın Alma Sözleşmesi Şablonunu kullanın. Resmi, sezgisel ve kişiselleştirmesi kolay olan bu şablon, satın alma sözleşmelerinin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir.

Bu şablonu kullanarak, satıcı ve alıcı bilgileri, sözleşme tarihi, ödeme vb. gibi unsurları belirleyerek müzakere ve müşteri kazanma sürecini hızlandırabilirsiniz. Ayrıca, şablonları kolayca inceleyebilirsiniz, böylece imzalamadan önce sözleşme hakkında her zaman hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz

Ödeme koşullarını, teslimat yöntemlerini ve zaman çizelgelerini ekleyin

Satın alma sipariş onaylarını ve sevkiyat programlarını izleyin

Ödeme koşullarını ve faturalandırmayı tek bir yerden yönetin

🔑 İdeal kullanım alanları: Mal veya hizmetlerin satışını ve teslimatını resmileştiren perakendeciler, toptancılar ve satış ekipleri.

15. ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonunu kullanarak, bir çırpıda mükemmel danışmanlık sözleşmeleri oluşturun

ClickUp Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, listedeki bir başka inanılmaz ücretsiz kaynaktır. Müşterilerine danışmanlık hizmetleri sunan şirketler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu şablonla, hizmetlerinizi, kapsamlarını, maliyetlerini, zaman çerçevelerini vb. anlaşılır bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Diğer şablonlardan farklı olarak, bu düzen, müşterinize en iyi hizmeti sunmak için kullanacağınız gizli bilgileri de belirtmenize olanak tanır. Bu, müşterilerinizin hassas bilgilerini korumasına yardımcı olur ve sizin güvenilirliğinizi artırır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Saatlik ücretleri, proje ücretlerini ve ödeme planlarını tanımlayın

Gizlilik maddelerini ve fikri mülkiyet haklarını belirtin

Dönüm noktası tabanlı teslimatları ve müşteri onaylarını izleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Proje bazlı veya sürekli danışmanlık hizmetleri şartlarını belirleyen iş danışmanları, strateji danışmanları ve uzman hizmet sağlayıcılar.

16. ClickUp İş Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonu ile proje yürütme sürecinizdeki boşlukları ve karışıklıkları ortadan kaldırın

Takımınızın proje yürütme sürecini kolaylaştırmak için bir şablon mu istiyorsunuz? ClickUp Çalışma Anlaşması Şablonunu edinin. Kullanımı kolay, özelleştirilebilir ve sezgiseldir. Beyaz tahta biçimine sahip bu şablon, roller, sorumluluklar, görevler, bağımlılıklar, beklentiler gibi önemli unsurları vurgulayan bir yol haritası oluşturmanıza olanak tanır.

Dışarıda da kullanabilirsiniz. Proje fikrinizi sunmanızı, istihdam koşullarını belirlemenizi ve hem sizin hem de müşterinin kabul ettiği şart ve koşulları kararlaştırmanızı sağlayan bir araç olarak düşünün.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Sorumlulukları, çalışma saatlerini ve ücretleri tanımlayın

İletişim, son tarihler ve performansla ilgili yönergeler ekleyin

Tam zamanlı, yarı zamanlı veya serbest çalışanlar için özelleştirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteri işbirliği ve takım performansı için temel kurallar oluşturan takım liderleri, proje takımları ve işlevler arası gruplar.

17. ClickUp Teksas Kira Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teksas Kira Sözleşmesi Şablonunu kullanarak resmi, yasal olarak geçerli kira sözleşmeleri oluşturun

Kiralama sözleşmeleri oluşturma konusunda önceden deneyiminiz yoksa, bunların karmaşık yapısını anlamakta zorlanabilirsiniz. Neyse ki, ClickUp Texas Kiralama Sözleşmesi Şablonu bu noktada devreye giriyor.

Teksas kiralama pazarına özel olarak odaklanan bu şablon, kira türü, dönem ve sahiplik hakları gibi önemli sözleşme unsurlarını tanımlamanıza olanak tanır, böylece faizleriniz korunur. Ayrıca, zaman zaman kira sözleşmesini yenileyerek güncel kalabilir ve yasal anlaşmazlıkları önleyebilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Otomatik yenileme uyarılarıyla kira başlangıç ve bitiş tarihlerini izleyin

Mülk değişiklikleri veya alt kiralama için şartları tanımlayın

Anlaşmazlık çözümü ve erken fesih maddelerini özetleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Teksas'ta ticari ofis veya perakende alan kiralamaları yapan emlak yöneticileri, emlakçılar ve ticari kiracılar.

🔍 Biliyor muydunuz? Japonya'da kiracılar, kira sözleşmesini garantilemek için genellikle ev sahibine iade edilmeyen bir " anahtar parası" ödemek zorundadır. 💸

18. ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu'nu kullanarak derinlemesine özelleştirmelerle basit hizmet sözleşmeleri oluşturun

Genel hizmet sözleşmesi mi arıyorsunuz? Artık aramanıza gerek yok — ClickUp Hizmet Sözleşmesi Şablonu tüm bunları ve daha fazlasını sunar.

Hizmetlerinizi ve bunların önemli ayrıntılarını tanımlayarak, siz ve müşteriniz arasındaki hizmet sözleşmesinde hiçbir boşluk kalmamasını sağlayabilirsiniz. Buna kapsam, zaman çizelgesi, teslim edilecekler, ödeme ve diğer maddeler dahildir. Ayrıca, yasal gereklilikleri belirtebilir ve maksimum kapsam sağlamak için imzalar ekleyebilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Performans standartları gibi hizmete özgü maddeler ekleyin

Hizmet sunumunun dönüm noktalarını ve müşteri geri bildirimlerini izleyin

Anlaşmazlıkların ve değişikliklerin ele alınması için bir bölüm ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Müşteriler için ayrıntılı kapsam ve hizmet düzeylerini belirleyen hizmet tabanlı işletmeler, pazarlama ajansları ve BT sağlayıcıları.

19. ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonu ile yasal anlaşmazlıklar yaşamadan sözleşmeleri feshedin

ClickUp Sözleşme Fesih Mektubu Şablonu, müşteri ayrılma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Sözleşmenin sona ermesi durumunda yasal korumayı sağlamak için fesih tarihini, şartları ve koşulları, nedenleri vb. tanımlamanıza olanak tanır.

Bunun yanı sıra, sözleşme yasal olarak feshedildikten sonra ödemenizin daha hızlı ve faiz oranına uygun olarak yapılmasını sağlamak için kalan ödemeler veya alacaklar hakkında ayrıntılı bilgiler belirtebilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz

Gerekli bildirim sürelerini ve son ödemeleri tanımlayın

Fesih tarihlerini ve sözleşme kapanış faaliyetlerini izleyin

Son onaylar ve imzalar için bir bölüm ekleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: İnsan kaynakları uzmanları, hukuk ekipleri ve hizmet, tedarikçi veya iş sözleşmelerini resmi olarak sonlandıran yöneticiler.

ClickUp ile Kendi Sözleşmenizi Oluşturun

İyi hazırlanmış bir müşteri sözleşmesi, sadece bir evrak işinden ibaret değildir; sorunsuz ve profesyonel bir müşteri kazanım deneyiminin ilk adımıdır. Net beklentilerin belirlenmesinden işinizi yasal olarak korumaya kadar, sözleşmeler güvenin oluşturulmasında ve ilk günden itibaren karışıklığın azaltılmasında anahtar rol oynar.

İster serbest işlerle uğraşıyor, ister hizmetleri yönetiyor, ister uzun vadeli projeler başlatıyor olun, doğru şablonlara sahip olmak, işe alım sürecinizin tutarlı, verimli ve stressiz olmasını sağlar.

ClickUp'ın ücretsiz, özelleştirilebilir sözleşme şablonlarıyla, taslak oluşturma, inceleme, imzalama ve izleme gibi her aşamayı tek bir işbirliği platformunda yönetebilirsiniz.

ClickUp ile müşteri kazanma ve sözleşme akışınızı kolaylaştırın